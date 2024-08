10 dicas inspiradoras sobre como motivar uma equipe

Se você está procurando maneiras de aumentar a motivação e o desempenho da sua equipe, você não está sozinho. Em algum momento, todo líder se depara com o desafio de motivar sua equipe.

Mas a questão é a seguinte: a motivação não se trata apenas de bônus ou vantagens extravagantes no escritório. Ela é mais profunda e tem uma estratégia comprovada por trás.

Nesta publicação, descobriremos por que a motivação dos funcionários é importante, os diferentes tipos de motivação e 10 dicas práticas para inspirar sua equipe.

Vamos mergulhar de cabeça! 🏊

Por que a motivação da equipe é importante?

Imagine uma equipe em que cada membro abraça com entusiasmo os desafios diários - onde o entusiasmo e a motivação são a norma. Esse é o poder da motivação da equipe.

A motivação da equipe cria uma cultura positiva na empresa, onde cada membro da equipe sente uma vontade profunda de contribuir e se destacar. ✨

Quando sua equipe está motivada:

Eles trabalham mais rápido, de forma mais inteligente e realizam mais em menos tempo

Ficam mais atentos aos detalhes e produzem trabalhos de alta qualidade

É mais provável que trabalhem bem juntos, com conflitos mínimos

Eles têm maior satisfação no trabalho e têm maior probabilidade de permanecer na empresa

Comparecem ao trabalho e se envolvem com os outros, resultando em menor absenteísmo

É mais provável que aceitem e se destaquem em novos desafios

Eles querem fazer o bem para si mesmos e para a empresa como um todo ## Tipos de motivação

Há duas categorias principais de motivação: intrínseca e extrínseca. Ambas são importantes para levar os membros da equipe a cumprir suas funções, prosperar e brilhar no local de trabalho. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma dessas categorias.

1. Motivação intrínseca

A motivação intrínseca vem de dentro - é a alegria pessoal ou o desafio que um membro da equipe sente quando se envolve em uma atividade. Aqui estão alguns dos vários tipos de motivações intrínsecas que podem estar impulsionando sua equipe:

Motivação por competência: A motivação para melhorar ou dominar uma habilidade, não para receber elogios externos, mas para o desenvolvimento pessoal e a autossatisfação

A motivação para melhorar ou dominar uma habilidade, não para receber elogios externos, mas para o desenvolvimento pessoal e a autossatisfação **Motivação para a realização: vem do estabelecimento de metas pessoais desafiadoras e da glória de alcançá-las

Motivação criativa: O desejo de tomar iniciativa, pensar fora da caixa e criar algo novo

O desejo de tomar iniciativa, pensar fora da caixa e criar algo novo **Motivação de atitude: o impulso de agir de forma alinhada com suas crenças, ética e princípios pessoais

Motivação de afiliação: O desejo de se conectar e colaborar com outras pessoas e ter um senso de pertencimento

2. Motivação extrínseca

A motivação extrínseca vem da obtenção de recompensas externas ou de evitar consequências. Veja como isso pode ser em sua equipe:

Motivação baseada em recompensa: O impulso para trabalhar devido a incentivos como bônus, presentes ou até mesmo feedback positivo de gerentes ou outros membros da equipe

O impulso para trabalhar devido a incentivos como bônus, presentes ou até mesmo feedback positivo de gerentes ou outros membros da equipe **Motivação baseada no medo: o impulso para agir devido à ameaça de perda de emprego, rebaixamento ou recebimento de feedback negativo devido ao mau desempenho na frente dos colegas

Motivação baseada no poder: O impulso de trabalhar e subir na hierarquia para obter autoridade, influência e controle

Crie metas pessoais no ClickUp e defina alvos para acompanhar seu progresso

Tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca são benéficas de várias maneiras. Tenha-as em mente para garantir que seu estilo de gerenciamento leve ambas em consideração.

10 dicas sobre como motivar sua equipe

Enquanto alguns membros da equipe são motivados pela realização pessoal e pela paixão, outros respondem melhor a recompensas externas e ao reconhecimento por seu trabalho árduo.

Use estas 10 etapas para ajudar a criar um ambiente de trabalho bem equilibrado e saudável, em que ambos os tipos de motivação sejam reconhecidos e incentivados.

1. Defina metas claras e compartilhe-as com sua equipe

Um dos métodos mais fáceis e mais eficazes para motivar sua equipe é definir metas claras para a equipe que estejam alinhadas com os valores ou objetivos de curto e longo prazo da empresa. Quando estiver alinhado com o panorama geral, certifique-se de que todos os membros da equipe estejam bem informados sobre essas metas maiores e entendam como contribuem para torná-las realidade.

Sem clareza, os membros da equipe podem ignorar determinadas tarefas ou subestimar sua importância. Mas quando um membro da equipe tem uma compreensão clara do "porquê" por trás do que faz, ele se sentirá mais motivado a concluir suas tarefas. Eles podem até se esforçar mais para fazer um bom trabalho, deixando a empresa mais próxima de atingir suas metas. 🎯

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Para criar metas de negócios e de equipe, use a função Estrutura de metas SMART -Específica, Mensurável, Alcançável, Relevante e Temporal. Para compartilhar isso com sua equipe, use um definição de metas e ferramenta de controle de metas .

Essas ferramentas permitem que você:

Personalizarmodelos de definição de metas para otimizar seus processos

Divida os marcos maiores em metas menores e mais gerenciáveis ao longo do caminho

Conecte cada meta diretamente às tarefas atribuídas aos membros da equipe

Acompanhe o progresso em direção às metas e comemore os pequenos marcos ao longo do caminho

2. Dê aos membros da equipe a autonomia para fazer seu trabalho

Como gerente ou líder de equipe, sua função principal é definir expectativas claras, fornecer as ferramentas necessárias para sua equipe e abrir espaço para verificações regulares. Uma vez que isso esteja estabelecido, você precisa se afastar e deixar que eles façam seu trabalho.

Faça brainstorming, planeje, crie estratégias e simplifique a comunicação em tempo real com o ClickUp Whiteboards

Resista à tentação de microgerenciar . O microgerenciamento corrói a confiança, sufoca a criatividade e aumenta o estresse e o esgotamento. Também torna os membros da equipe excessivamente dependentes e limita o crescimento de aspirantes a líderes de equipe. 🌱

Por outro lado, conceder autonomia aos membros da equipe mostra que você confia neles. Esse simples gesto aumenta a motivação da equipe e leva a maior engajamento .

Isso também aumenta a confiança e o comprometimento da equipe. Quando os membros da equipe assumem a responsabilidade por suas tarefas, eles são naturalmente motivados a ter um desempenho melhor, enfrentar desafios e explorar soluções criativas.

3. Acomode horários de trabalho flexíveis

Considerando que 80% dos funcionários priorizam horários flexíveis ao procurar emprego, fica claro que os horários flexíveis de trabalho vieram para ficar.

Não só vieram para ficar, como também contribuem muito para aumentar a motivação da equipe. De acordo com um estudo da Cisco, 82% dos funcionários sentem-se mais felizes e motivados pela equipe com a opção de trabalho híbrido, pois isso melhora o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

A implementação de horários de trabalho flexíveis traz desafios, principalmente na coordenação. É nesse ponto que investir em software de colaboração em equipe ajuda a manter todos na mesma página.

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Essas ferramentas simplificam gerenciamento de projetos e gerenciamento de equipes -facilitando a realização das seguintes tarefas, independentemente da variedade de locais e horários de trabalho:

Coordenar tarefas entre os membros da equipe

Definir prioridades para tarefas individuais

Gerenciar prazos para garantir que os projetos sejam concluídos dentro do cronograma

Monitorar o progresso do projeto à medida que as tarefas são concluídas

Uma ferramenta de colaboração como o ClickUp oferece modelos gratuitos de gerenciamento de projetos incluindo um modelo de roteiro de projeto que pode ser personalizado de acordo com as necessidades da sua equipe. 🛠️

4. Incentive a comunicação aberta e frequente

Equipes motivadas prosperam com comunicação aberta e regular comunicação da equipe . Quando os membros da equipe podem compartilhar ideias, fazer perguntas e expressar preocupações livremente, eles se sentem valorizados e ouvidos. Como resultado, há menos mal-entendidos, maior envolvimento da equipe e um aumento geral na produtividade.

No entanto, tenha cuidado com reuniões longas sem um objetivo ou pauta claros. Elas reduzem a motivação e a produtividade da equipe, especialmente quando não levam a medidas práticas.

Para atingir o equilíbrio certo, sempre garanta que suas reuniões tenham um objetivo claro agenda da reunião . Antes de criar uma, pergunte a si mesmo: "Isso é necessário?" Muitas vezes, você descobrirá que o que pretendia discutir em uma reunião poderia ser resolvido por meio de um bate-papo rápido ou de um e-mail. 📩

O ClickUp permite que você colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Facilite as coisas usando uma ferramenta de colaboração com recursos incorporados para uma comunicação eficaz:

Bate-papo para comunicação em tempo real entre os membros da equipe

Comentários para responder rapidamente a perguntas e oferecer feedback

Gravação de voz para compartilhar respostas complexas com áudio

Clipes de tela para fornecer contexto visual e explicações interativas

5. Equilibre a carga de trabalho entre os membros da equipe

Equilibrar as cargas de trabalho (AKA gerenciamento de carga de trabalho ) é fundamental para a motivação da equipe. Quando as tarefas são distribuídas uniformemente, sua equipe se sente valorizada e a probabilidade de esgotamento é menor.

Então, como garantir o equilíbrio da carga de trabalho? Revise regularmente as cargas de trabalho. Isso permite que você identifique desequilíbrios logo no início, antes que eles se tornem problemas graves. 👀

Visualize a quantidade de trabalho atribuída a colaboradores individuais, bem como a cada uma de suas equipes, com a visualização de carga de trabalho no ClickUp

Sua ferramenta de colaboração preferida deve ter um recurso como Visualização da carga de trabalho para visualizar as tarefas atribuídas aos membros da equipe e gerenciar as redistribuições. Isso simplifica o trabalho e ajuda na tomada de decisões estratégicas ao determinar o momento certo para adquirir novos clientes, delegar novas tarefas ou iniciar novos projetos.

Sua ferramenta ideal também deve ter um recurso de automação para lidar com tarefas repetitivas. Isso ajuda os membros da equipe a liberar tempo para se concentrarem nas responsabilidades principais.

6. Dê e receba feedback da sua equipe

O feedback construtivo, quando fornecido com cuidado e clareza, também pode aumentar a motivação.

Por quê? Porque mostra que você está investindo no crescimento deles. Ao orientar os membros em direção a um desempenho superior, você está expressando confiança nas capacidades deles. Como resultado, eles naturalmente desejarão enfrentar o desafio. 🏆

Por outro lado, abrir-se para feedback da sua equipe é igualmente importante. Quando os membros da equipe podem compartilhar livremente suas opiniões, eles se sentem mais conectados às suas funções e à missão da empresa. Além disso, valorizar e implementar suas opiniões demonstra confiança e respeito, o que aumenta o moral da equipe e promove uma cultura colaborativa na empresa.

7. Reconheça e recompense as contribuições da sua equipe

O famoso escritor e palestrante Dale Carnegie disse isso da melhor forma: _"As pessoas trabalham por dinheiro, mas se esforçam mais por reconhecimento, elogios e recompensas

Os esforços de sua equipe, grandes ou pequenos, são as engrenagens que giram a máquina do seu negócio. Reconhecer esses esforços com um feedback positivo, como um simples "obrigado" ou "bom trabalho", faz mais do que apenas faz com que eles se sintam bem - os estimula a fazer mais e melhor. 🙌

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para reconhecer rapidamente a equipe ou encontrar qualquer conversa

Não acredite apenas em nossa palavra: De acordo com o pesquisa da Harvard Business Review os líderes nos 10% mais baixos em termos de reconhecimento tinham funcionários com 27% de envolvimento, enquanto os líderes nos 10% mais altos alcançavam 69% de envolvimento.

Mas por que parar nas palavras? Recompensas tangíveis, como um bônus, um presente ou um dia de folga, levam a motivação dos funcionários ainda mais longe. Elas mostram o que é possível alcançar e destacam aqueles que estão conseguindo. Isso cria uma competição saudável e incentiva os outros membros da equipe a melhorar seu desempenho.

8. Invista no desenvolvimento profissional da sua equipe

Quando você prioriza o desenvolvimento da sua equipe, isso mostra que você acredita no potencial deles e vê um futuro com eles. Os funcionários que percebem o compromisso da empresa com seu crescimento têm maior probabilidade de ter uma atitude positiva, permanecer na empresa e se destacar em suas funções. 💪 Considere treinar sua equipe em habilidades técnicas e interpessoais por meio de workshops, webinars, cursos on-line ou até mesmo sessões de orientação. Quando os membros da equipe adquirem novas habilidades, eles ficam ansiosos para aplicá-las. Eles não se tornam apenas mais competentes, mas também mais engajados e entusiasmados.

Torne-se seu próprio especialista em Workspace com centenas de cursos, treinamentos e webinars para se tornar ainda mais produtivo com o ClickUp

À medida que sua equipe aprimora suas habilidades e cresce, sua empresa colhe os benefícios de uma força de trabalho mais qualificada e adaptável.

9. Crie um espaço de trabalho acolhedor e confortável para sua equipe

Um espaço de trabalho confortável não se trata apenas de estética - é um dos fatores de motivação mais significativos. Pense nisso: Onde você seria mais produtivo e criaria seu melhor trabalho? Em um espaço escuro e apertado ou em um espaço arejado e bem iluminado?

Comece com o básico. Forneça móveis ergonômicos com cadeiras de apoio e um amplo espaço na mesa. Isso prioriza o bem-estar da sua equipe e, ao mesmo tempo, garante que eles possam se concentrar nas tarefas em vez de ficarem com dor nas costas.

A iluminação é fundamental. Aproveite a luz natural - ela melhora o humor e os níveis de energia. Adicione vegetação, como plantas de interior, para melhorar a qualidade do ar e criar uma atmosfera agradável.

A alimentação é importante. Oferecer café, bebidas ou lanches de cortesia pode fazer a diferença. Uma rápida pausa para o café ou um lanche pode recarregar a energia da sua equipe, promovendo um ambiente de trabalho positivo e motivado. ☕

10. Envolva-se em atividades de formação de equipes Atividades de formação de equipes promovem a camaradagem e mantêm os membros da equipe motivados. Quando os membros da equipe colaboram fora de suas tarefas regulares, eles se unem de maneiras únicas. Eles se conhecem em um nível pessoal e ficam mais motivados a colaborar durante o horário de trabalho.

Como você pode fazer isso? Considere atividades que estejam alinhadas com os interesses da sua equipe. Pode ser um clube do livro, uma noite de perguntas e respostas ou até mesmo salas de fuga virtuais para equipes remotas. O segredo é escolher algo de que todos possam gostar e participar. 🤩

Verifique estes Ferramentas de formação de equipes !

Motive sua equipe para promover a colaboração e o crescimento dos negócios

Não há dúvida de que saber como motivar uma equipe pode melhorar o desempenho da equipe e a retenção de funcionários. Experimente essas estratégias para descobrir as que melhor se adaptam à sua equipe e aperfeiçoe-as conforme necessário. Com o tempo, você transformará sua equipe em um grupo motivado e de alto desempenho.

Se estiver pronto para melhorar seu jogo e otimizar as estratégias de motivação de sua equipe, procure o ClickUp.

Nossa plataforma completa pode ajudá-lo a simplificar o acompanhamento de metas, a comunicação e a colaboração da equipe. Use-a para equilibrar as cargas de trabalho e melhorar a coleta e a execução de feedback. 🤸

O melhor de tudo é que ela não custa nada e se integra a todas as suas ferramentas e aplicativos favoritos. Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp e leve sua empresa a novos patamares!