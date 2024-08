Como evitar o microgerenciamento no local de trabalho

O gerenciamento é como o oceano. Pise com cuidado e você se sairá bem. Nade muito fundo, e ele o consumirá ali mesmo. 🌊

A microgestão é um sinal claro de que você está nadando contra as ondas. Esse estilo de liderança tem tido uma conotação negativa nos últimos tempos devido ao fato de que pode prejudicar a saúde das pessoas e trazer desarmonia ao local de trabalho.

Um chefe microgerenciador diria que tem boas intenções por trás da supervisão excessiva dos funcionários. Ainda assim, Harvard Business Review mostra que essa técnica de gerenciamento é apenas uma passagem de ida para ansiedade como líder .

Se estiver preocupado em se transformar em um monster micromanager ou apenas quiser aprender sobre isso como medida preventiva, este é o lugar certo. Discutiremos:

O conceito de microgerenciamento

O impacto do microgerenciamento na cultura do local de trabalho e no gerenciamento de projetos

10 estratégias para criar confiança e evitar o microgerenciamento de equipes

Vamos mergulhar de cabeça!

O que é microgerenciamento e o que faz dele um palavrão?

Micromanaging (microgerenciamento) pode ser melhor descrito como um estilo de gerenciamento em que você "controla" sua equipe até o ponto em que ela se sente sufocada demais para fazer o trabalho corretamente. Um chefe microgerenciador interfere em cada detalhe minucioso de um projeto, exige atualizações e relatórios de status frequentes e acaba sendo o motivo da falta de resultados.

Claramente, esse não é um estilo de liderança saudável, pois estamos falando de um gerente que gosta de controlar tudo. Pesquisas mostram que qualquer tipo de comportamento controlador pode prejudicar a saúde mental .

O microgerenciamento não é ruim apenas para a saúde da equipe; o ambiente geral do espaço de trabalho também é prejudicado. O motivo é que muitos microgerentes pressionam os funcionários a ponto de todas as tarefas se tornarem prioritárias, e nenhum resultado é bom o suficiente. Todos se esgotam tentando impressionar o gerente, não deixando espaço para o desenvolvimento de novas ideias.

Mas espere! Há outro microgerenciador que geralmente passa despercebido. Se você estiver dando à sua equipe uma dose de Isso não está certo! Quer saber? Deixe que eu cuido disso em cada projeto ou tarefa, você provavelmente entrou no buraco de minhoca do microgerenciamento. Talvez você não esteja torturando seus funcionários, por assim dizer, mas está restringindo a tomada de decisões independentes e demonstrando uma aparente falta de confiança nas habilidades deles.

5 Efeitos do microgerenciamento em equipes e organizações

Uma equipe microgerenciada apresenta sinais claros de que algo não está certo, mas como detectar isso? Confira estes cinco efeitos nocivos reveladores. 🤢

1. Trabalhadores desmotivados

O efeito mais desagradável do microgerenciamento é claro como o dia - com o trabalho do funcionário sempre sendo examinado, isso tira a emoção do trabalho e reduz a satisfação no trabalho. Quando você toma conta de seus funcionários a cada segundo, isso sufoca a criatividade deles, desgasta-os e eles se sentem desmotivados demais para levar qualquer coisa a sério.

2. Líder de equipe e funcionários estressados

Como se lidar com um trabalho cansativo não fosse suficiente, a última coisa com que qualquer funcionário quer lidar é com um chefe excessivamente envolvido, respirando em seu pescoço, esperando para explodi-lo com constantes reclamações e críticas disfarçadas de feedback.

Quando você tenta forçar suas opiniões sobre cada processo de negócios, faz com que sua equipe se sinta inadequada no trabalho. Você está plantando as sementes da dúvida e do esgotamento - tanto para você quanto para sua equipe.

Sim, o microgerenciamento também é prejudicial à saúde do líder. Como gerente, discutir os detalhes de cada tarefa é absolutamente exaustivo, mental e fisicamente. Você começará a odiar seu trabalho antes que perceba. 😅

3. Baixa produtividade nos negócios

Não é evidente de imediato, mas os microgerentes roubam a autonomia dos funcionários para otimizar seus processos e produzir trabalho mais rápido criando diretrizes muito detalhadas. Os funcionários precisam verificar constantemente os procedimentos excessivamente prescritivos e passar horas em trabalho improdutivo .

Tudo isso só prejudicará o trabalho de longo prazo metas de liderança já que os fluxos de trabalho no nível básico não são simplificados, dificultando a otimizar os processos de negócios em longo prazo.

4. Alta rotatividade de funcionários

O negócio é o seguinte: há um limite para o que um funcionário pode suportar. Na maioria das vezes, os funcionários que odeiam ser microgerenciados começam a procurar outro emprego.

Não acredita em nós? Confie nos números. Um passado estudo da Trinity Solutions. Inc. revelou que, em um grupo de funcionários (que não eram gerentes), quase 70% dos entrevistados declararam que estavam procurando outro emprego.

O motivo? Você adivinhou: microgerenciamento.

De fato, o mesmo estudo também mostrou que 85% dos entrevistados tiveram seu moral muito afetado devido apenas à microgestão. Isso é triste, não é? 😣

Monitorar seus funcionários obsessivamente só vai aumentar uma coisa - e certamente não é o lucro ou a produtividade - mas a taxa de rotatividade de funcionários.

5. Espaço de trabalho robótico: cuidado com esse assassino da criatividade

Você já entrou em uma dessas fábricas de bebidas em que tudo é automatizado? Desde o manuseio da matéria-prima até a embalagem final, você quase não vê humanos fazendo nada.

Agora imagine seu próprio escritório fazendo a mesma coisa. Os funcionários só executam tarefas cada vez mais tediosas a cada dia, sem um pingo de paixão. Eles batem o ponto, sentam-se em seus cubículos, esperam seu tempo e batem o ponto. 🫡

Parece bastante deprimente, não é? É porque é mesmo. Um espaço de trabalho monótono, sem trabalhadores entusiasmados, não é um ambiente criativo em que trabalhos inovadores acontecem.

3 razões para evitar o microgerenciamento como estilo de gerenciamento

Agora que você já tem uma boa ideia do que o microgerenciamento pode causar em um espaço de trabalho, aqui estão três motivos pelos quais você deve evitá-lo a qualquer custo.

1. Não é bom para os negócios

Toda decisão tomada em uma empresa deve beneficiá-la em longo prazo. Os executivos de nível C tentam encontrar o que é melhor para os negócios. Isso pode ser feito na forma de investimento, contratação de talentos de primeira linha e seguindo as melhores práticas de trabalho para maximizar a produtividade.

Essa última parte é o que o microgerenciamento mata. Quando você começa a criticar seus funcionários, prepara o terreno para um ambiente de trabalho tóxico. As pessoas ficarão frustradas e irão embora. Além disso, o aumento da taxa de rotatividade cria uma má reputação para sua empresa, forçando os executivos a a recorrer a freelancers caros ou contratantes , interrompendo a fluxo de caixa geral .

Como gerente, você não pode fazer coisas que prejudiquem os lucros ou o desempenho da empresa. Naturalmente, o microgerenciamento precisa ser eliminado por ser contrário ao crescimento! ↘️

2. Dependência do funcionário

A última coisa que qualquer espaço de trabalho moderno precisa é de funcionários que sejam dependentes de seus gerentes. Se você constantemente microgerencia e até mesmo dá comida de colher, é natural que os funcionários se tornem dependentes de você.

Esse estilo de gerenciamento não permite que os funcionários desenvolvam suas habilidades profissionais, e o talento que eles trazem para a mesa pode passar despercebido. O resultado? Você fica mais cansado a cada dia e os funcionários não aprendem o suficiente para produzir um trabalho de qualidade.

No entanto, a melhoria do processo de negócios as reuniões podem ajudar os superiores a reconhecer um padrão de microgerenciamento e, possivelmente, considerar soluções.

3. Inovação deficiente no processo

Além do ponto acima, o microgerenciamento tende a eliminar a necessidade de pensamento criativo. O fato de saber que o chefe está presente para manter todos os projetos dentro dos padrões estabelece uma mentalidade descontraída entre os funcionários. Sem nenhuma inovação em vista, sua empresa pode perder oportunidades de aumentar a escala.

10 Estratégias para dizer adeus ao microgerenciamento e olá para um espaço de trabalho equilibrado

Com uma boa ideia de por que é melhor parar de microgerenciar, vamos explorar as 10 maneiras aprovadas por especialistas para evitar esse mal no local de trabalho e aumentar a produtividade da equipe! ❤️

Dica: Você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos de qualidade para reduzir a necessidade constante de microgerenciamento. Incluímos algumas funcionalidades no ClickUp uma ferramenta confiável para gerentes, para implementar essas estratégias de forma eficaz.

1. Estabeleça a transparência das tarefas

Não vamos nem falar sobre a frequência com que uma determinada tarefa deu errado porque as instruções não eram transparentes. Não estamos falando de manuais difíceis de seguir, mas de uma rede adequada de tarefas em que o processo e os elementos de responsabilidade estejam claros. Há pouca necessidade de microgerenciamento se seus funcionários:

Sabem o que se espera deles

Tiverem um conhecimento profundo do objetivos do projeto e dos requisitos de entrega

Estão cientes dos prazos

Felizmente, você pode criar facilmente uma rede transparente de tarefas para sua equipe usando o ClickUp Suíte de gerenciamento de projetos o ClickUp ajuda a criar fluxos de trabalho complexos com todos os detalhes contextuais incorporados, para que os membros da sua equipe desfrutem do equilíbrio certo entre suporte a tarefas e tomada de decisões independentes!

Adicione vários responsáveis, delegue comentários e crie cálculos usando campos personalizados, tudo a partir de suas tarefas do ClickUp

Faça gerenciamento de tarefas muito fácil com o Tarefas do ClickUp . Crie fluxos de trabalho personalizáveis para sua equipe, estabeleça responsabilidades e veja as tarefas serem realizadas sem a necessidade de microgerenciamento. Com a interface fácil de usar da plataforma, atribua tarefas a um ou vários responsáveis com um único clique!

Definir datas de vencimento dentro das tarefas e personalizar as notificações para garantir que os membros da equipe planejem suas agendas adequadamente. Para maior transparência, a plataforma também permite que você crie listas de verificação de tarefas em que você lista subtarefas dentro de tarefas maiores e vai marcando os itens à medida que são concluídos. Você pode começar imediatamente com uma das listas de verificação do ClickUp modelos de lista de tarefas para economizar tempo.

Crie uma lista detalhada de todas as obrigações futuras da equipe com o modelo ClickUp Work To Do

2. Conheça os estilos de trabalho individuais dos membros da sua equipe

Saber como seus funcionários trabalham é uma das melhores formas de técnicas de gerenciamento de projetos para reduzir a necessidade de microgerenciamento e de controle minucioso. Você precisa navegar pela comunicação com os funcionários que têm estilos de trabalho diferentes . Por exemplo, alguns podem trabalhar melhor sozinhos, enquanto outros se saem muito bem quando têm vários colaboradores ao lado.

O ClickUp oferece várias ferramentas para gerenciar todos os tipos de estilos de trabalho. Por exemplo, você pode usar a ferramenta ferramenta nativa de controle de tempo de projeto para avaliar quando os diferentes funcionários se sentem produtivos ou quanto tempo levam para fazer algo. Dessa forma, você pode atribuir-lhes tarefas estrategicamente com base em sua conveniência.

Visualize o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão simplificada do progresso geral da equipe

Da mesma forma, você pode usar ferramentas colaborativas como Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais se seus funcionários preferirem conversas animadas e oportunidades de geração de ideias.

Deseja criar confiança nas equipes? Talvez você queira abandonar os e-mails para cada pequena atualização e usar o Visualização de bate-papo para participar de conversas informais de trabalho (ou não). Você também pode usar o Atribuir comentários para sugerir correções gerais de tarefas sem se preocupar com as pequenas coisas.

3. Priorizar é fundamental

Quando uma equipe percebe a importância de uma tarefa, ela priorizará e garantirá que ela seja realizada da melhor maneira possível. Mas ajudá-los a chegar a essa conclusão depende de você.

Com Prioridades de tarefas do ClickUp defina as tarefas criadas com vários códigos de cores níveis de prioridade como Urgente, Alto, Normal e Baixo. Você pode informar a um designado a importância de uma tarefa sem pronunciar uma palavra! 🤫

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Agora, você não precisa dar lembretes diários sobre a importância de uma tarefa e potencialmente microgerenciar todo o processo.

Dica profissional: Tente dar o conhecido Matriz de Eisenhower uma chance se você quiser melhorar a maneira como prioriza as tarefas visualmente.

4. Faça uma pausa e delegue tarefas

Jennifer Chatman, professora da Haas School of Business da Universidade da Califórnia em Berkeley, aconselha sabiamente A prova de fogo da liderança é o desempenho da equipe quando você se vai .

Você não tem a largura de banda necessária para fazer tudo. Portanto, dê um passo atrás, seja no acompanhamento, na ideação ou na finalização das datas de envio - deixe para lá e delegue . Deixe que sua equipe assuma o comando pela primeira vez e veja como as coisas funcionam. Tente não pedir atualizações frequentes aos seus colegas e incentive todos a desenvolverem confiança em suas habilidades.

Se você estiver usando o ClickUp, entre no Visualização da equipe para delegar tarefas com base na capacidade do funcionário.

O ClickUp 3.0 oferece uma visualização simplificada para ver a carga de trabalho de toda a sua equipe ou de um indivíduo para manter o trabalho em andamento

Considere o uso do software de automação de fluxo de trabalho e ferramentas para reduzir ainda mais a intervenção manual nos processos de trabalho diários. Automações do ClickUp por exemplo, pode automatizar tarefas administrativas regulares para você, manter as tarefas em andamento sem comentários excessivos e evitar o esgotamento dos gerentes.

5. Monitore o trabalho dos funcionários, mas à distância

Você não pode parar de gerenciar! Se você se soltar totalmente, corre o risco de criar uma anarquia no espaço de trabalho, onde ninguém ouve as outras pessoas e simplesmente joga a culpa nas reuniões.

Você não precisa ficar pairando sobre sua equipe e perguntar a cada dois segundos como estão as coisas. Basta dar uma olhada no que eles estão fazendo, pedir atualizações de vez em quando e seguir em frente. Mas para fazer isso com confiança, você precisa ferramentas de acompanhamento de projetos .

Facilite esse processo com Observadores do Clickup . Esse recurso ajuda os gerentes a adicionar um membro da equipe watcher a qualquer tarefa - eles podem fazer o acompanhamento para você, para que não seja um caso de microgerenciamento. Os observadores são atualizados automaticamente quando uma tarefa tem atividades relacionadas a:

Atribuição

Edição do nome ou da descrição da tarefa

Comentários

Alteração da data de vencimento

Mudança no status/nível de prioridade

Automações de Assignees e Watchers no ClickUp

Para monitorar de fato à distância, aproveite Painéis do ClickUp e acompanhe todos os projetos usando gráficos e relatórios de status exibidos como Cartões . Por que pedir atualizações a alguém e correr o risco de ser chamado de microgerenciador quando você pode ver o trabalho concluído no seu Dashboard?

Você também vai adorar Visualizações do ClickUp que o ajudam a ver o status de todo o trabalho de uma só vez. Por exemplo, o Visualização do quadro ajuda a monitorar o progresso das tarefas. A visualização Visualização de lista oferece uma visualização detalhada mais parecida com uma planilha, enquanto a Visualização do calendário ajuda a visualizar cronogramas e prazos com precisão.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

6. Promova um ambiente de confiança e integridade

Se você já fez microgerenciamento por acidente no passado, os membros da sua equipe podem querer pedir a sua aprovação em todas as tarefas. É aqui que você deve retirar o cartão de confiança e permitir que eles tomem as decisões.

No entanto, não exagere. Mantenha-se na linha tênue entre delegar a tomada de decisões e garantir que o trabalho esteja sendo feito corretamente. Para iniciantes, tente pedir para não ser copiado em todos os e-mails ou receber ping em todas as conversas de bate-papo.

Tente fazer reuniões regulares com os funcionários para reconstruir a confiança e a conexão humana. A Modelo de reunião individual para funcionários e gerentes do ClickUp oferece um excelente layout para aproveitar ao máximo as sessões entre supervisor e funcionário.

7. Reflita sobre seus hábitos de produtividade pessoal

O microgerenciamento é um estilo de gerenciamento ruim que reduz a produtividade não apenas dos outros, mas também a sua. Ficar viciado em tarefas administrativas é um verdadeiro desperdício de tempo.

Não perca cada minuto do seu tempo olhando o status das tarefas ou os comentários do fluxo de trabalho. Dedique apenas um determinado período de tempo todos os dias ou semanas para verificar um projeto. Uma ótima maneira de fazer isso é com o Lembretes do ClickUp . Defina cronômetros para acompanhar as tarefas necessárias e deixe que outros funcionários se responsabilizem pelo restante.

8. Permitir erros e lidar com eles com tato

Os microgerentes tendem a ser perfeccionistas loucos, mas ninguém é perfeito. Não espere que as coisas sempre saiam de acordo com o planejado. Permita que os outros cometam erros e explore como evitá-los da próxima vez com orientação atenciosa ou treinamento adicional.

Você pode criar tutoriais em vídeo com Clipe o ClickUp oferece um gravador de tela gratuito, para ajudar os funcionários a ter um bom controle sobre a execução do processo. Isso elimina o incômodo de receber um ping no Slack várias vezes ao dia!

Dentro de uma tarefa do ClickUp, compartilhe facilmente sua tela e grave-a para se comunicar com outros usuários mais rapidamente, sem precisar recorrer a outras ferramentas de gravação de tela

Você também pode usar modelos de aprimoramento de processos para fazer um brainstorming de maneiras de melhorar os processos atuais. Ou, se um determinado funcionário for propenso a cometer certos erros, o Modelo de plano de ação corretiva do ClickUp pode orientá-los de forma objetiva.

9. Mantenha as informações prontamente acessíveis

Os gerentes geralmente perdem horas intermináveis simplesmente se atualizando sobre o que é um projeto. Esqueça o microgerenciamento; esse é apenas um estilo de gerenciamento fraco em geral. Certifique-se de manter todos os documentos do projeto prontamente acessíveis para consulta sempre que precisar verificar novamente as coisas.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Você pode começar a fazer isso hoje mesmo usando Documentos do ClickUp que permite que você crie um base de conhecimento de dados, processos e manuais do projeto. Com a coedição em tempo real, você pode ver quem está editando o quê e fazer alterações junto com outros gerentes. Você também pode gerar documentos de projeto do zero com Suporte de IA .

10. Organize sessões de formação de equipes

Sentir-se sufocado é um tema comum em equipes microgerenciadas. Se o seu objetivo é criar um espaço de trabalho mais descontraído, explore oportunidades de formação de equipes onde seus funcionários possam se reunir e interagir sem a pressão da rotina diária.

As sessões de formação de equipes ajudam a criar confiança dentro das equipes e fazem com que a colaboração pareça mais natural, motivando todos a trabalharem com paixão, em vez de trabalharem com obrigações robóticas. ❤️‍🔥

Pare de microgerenciar e adote um estilo de liderança equilibrado com o ClickUp

O microgerenciamento prejudica os funcionários, as empresas e os gerentes - é um jogo de perde-perde. É ruim para a produtividade e cria mais problemas do que resolve. Tente adotar uma ou mais das estratégias que discutimos para transformar as pequenas coisas que você faz enquanto gerenciar projetos . O ClickUp pode ser uma fonte confiável de apoio nessa jornada, ajudando-o a encontrar seu ritmo de gerenciamento.

Para promover um espaço de trabalho produtivo em que você não precise ficar de olho em tudo 24 horas por dia, 7 dias por semana, registre-se no ClickUp e aproveite as ferramentas modernas para evitar o microgerenciamento para sempre! 🥳