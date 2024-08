Um guia conciso sobre os 6 estilos de trabalho que você deve conhecer

Uma equipe não é um grupo homogêneo de pessoas - embora todos possam estar trabalhando para atingir a mesma meta, cada membro da equipe segue um caminho único para alcançá-la. Alguns se concentram no panorama geral, enquanto outros se preocupam com as pequenas coisas. Certos colegas de equipe prosperam em grupos, enquanto outros valorizam a solidão e a independência.

Seja para entender sua própria personalidade profissional ou para descobrir o que motiva os membros da sua equipe, você encontrará as respostas necessárias ao avaliar os diferentes estilos de trabalho. Este guia detalhará os seis mais predominantes para ajudá-lo a aprender como adaptar seu fluxo de trabalho para acomodar diferentes abordagens profissionais.

O que é um estilo de trabalho?

Um estilo de trabalho é sua abordagem dominante em relação ao seu trabalho, a tarefas específicas e ao ambiente de trabalho. Ele é determinado por uma ampla gama de fatores, principalmente:

Traços de personalidade

Estilo de comunicação

Hábitos

Crenças e valores

Experiências passadas

Preferências

Seu estilo de trabalho afeta praticamente todos os aspectos do seu trabalho diário. Ele reflete como você organiza suas tarefas, aceita feedback e lida com aqueles dias difíceis cheios de estresse e caos. Também indica se você se desenvolve bem em uma equipe ou se prefere ser um lobo solitário. 🐺

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar suas tarefas e dar suporte a todos os estilos de trabalho

Embora os estilos de trabalho sejam relativamente constantes, eles não são imutáveis. Seu estilo dominante pode evoluir com o tempo ou mudar para acomodar tarefas e projetos específicos.

Compreender seu estilo é fundamental para maximizar sua produtividade e o nível de prazer que seu trabalho lhe proporciona. *Se você é líder ou gerente de equipe, conhecer os estilos de trabalho dos membros da sua equipe traz uma série de benefícios, principalmente: Delegação eficaz do trabalho* com diversas abordagens profissionais. Também compartilharemos algumas dicas amigáveis para melhorar seu próprio estilo de trabalho, portanto, fique atento! 🤩

1. Lógico/Independente

As pessoas com um estilo de trabalho lógico são avid solucionadores de problemas que valorizam a razão e a autonomia acima de tudo. Eles seguem sua própria bússola e têm uma abordagem altamente sistemática para o trabalho, analisando tudo até as menores nuances. 🔬

Graças à sua atitude empreendedora, os trabalhadores lógicos/independentes são confiáveis para realizar o trabalho sem perder tempo. Eles não precisam (e muitas vezes detestam) ser controlados, portanto, ser microgerenciado é um de seus piores pesadelos. Essas pessoas fazem seu melhor trabalho quando você lhes dá as informações necessárias e as coloca em seu caminho.

Os principais pontos fortes das pessoas com um estilo lógico incluem eficiência, foco nítido e pensamento crítico excepcional. Elas também não precisam de muita supervisão, o que as torna altamente confiáveis e fidedignas.

Crie Dashboards detalhados para ter uma visão de alto nível de qualquer projeto e tome facilmente decisões estratégicas com base em dados em tempo real

Por outro lado, os funcionários que se enquadram nessa categoria nem sempre se dão bem com os outros. É provável que você não veja a frase "excelente jogador de equipe" no currículo deles, e suas habilidades de comunicação podem precisar de um pouco de trabalho. Em alguns casos, eles também podem ter problemas com a autoridade, pois acreditam que é do jeito deles ou da maneira deles.

Desde que você dê liberdade e espaço a um membro da equipe com esse estilo de trabalho, pode ficar tranquilo sabendo que o trabalho será bem feito.

2. Cooperativo

Em forte contraste com a categoria anterior de trabalhadores, os membros cooperativos da equipe são todos voltados para a união. Você os encontrará fazendo brainstorming de ideias ajudar uns aos outros e ser o primeiro da fila para os drinques depois do trabalho. 🍹

Essas pessoas são fáceis de trabalhar, e seu talento para a socialização as torna divertidas de se conviver. Isso não significa que é só brincadeira e nada de trabalho, pois elas são altamente produtivos em projetos de grupo e podem fazer contribuições significativas com suas ideias.

Algumas das melhores características das pessoas com estilo de trabalho cooperativo são:

Mente aberta e extroversão

Alta energia

Grande habilidade com pessoas

A principal falha dos funcionários cooperativos é a falta de autoconfiança quando se trata de trabalhos importantes e tomada de decisões . Eles podem hesitar em fazer grandes movimentos a menos que haja alguém por perto para discutir o assunto, e trabalhar sozinho pode levar a uma inquietação improdutiva.

3. Apoio

Os membros da equipe com um estilo de trabalho de apoio compartilham muitas características com seus colegas cooperativos, embora sejam menos visíveis e assertivos. Normalmente, você não os verá no leme liderando o caminho, mas abaixo do convés, usando sua força e perseverança para manter o navio navegando. ⚓

Isso não significa que os profissionais de apoio não façam bons gerentes . Pelo contrário, eles podem prosperar em organizações que implementam o estilo de gestão participativa e motivam a equipe a dar o melhor de si.

Os membros da equipe com estilo de trabalho favorável são a espinha dorsal de uma equipe bem-sucedida pelos seguintes motivos:

Eles são ouvintes ativos e empáticos

São capazes de animar os outros e criar uma atmosfera de confiança

Estão dispostos a participar e ajudar sempre que necessário

Esse último ponto é uma faca de dois gumes, pois também é a fonte dos maiores problemas de um trabalhador solidário. Eles tendem a cumprir excessivamente sua agenda para ajudar os outros, o que pode resultar em exaustão. Juntamente com a falta de vontade de procurar ajuda, isso pode facilmente levar a esgotamento crônico .

Os membros da equipe de apoio também evitam conflitos e muitas vezes não expressam suas opiniões, de modo que boas ideias podem nunca ver a luz do dia. É por isso que eles devem ser incentivados a se manifestar e a ter mais confiança.

4. Proximidade

Um estilo de trabalho de proximidade é caracterizado por conexão contínua. As pessoas que o adotam preferem o contato direto com os outros em vez de DMs e e-mails, e valorizam a colaboração em tempo real em arranjos assíncronos.

Os membros da equipe orientados pela proximidade são altamente adaptáveis, o que é tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, isso os torna excelentes colegas de equipe que trabalham bem em diferentes grupos e ambientes, e eles abraçam a mudança mais facilmente do que a maioria.

Ainda assim, essa flexibilidade pode ficar fora de controle e impedir que o membro da equipe desenvolva seus próprios processos e opiniões. Ele pode se misturar demais com o pano de fundo e deixar de oferecer perspectivas exclusivas. 😶

Um indivíduo focado na proximidade também é altamente dependente de instantâneos, feedback contínuo por isso, talvez precisem de mais apoio do que outros. É por isso que o trabalho remoto pode não ser a melhor opção para eles.

5. Orientado para os detalhes

Sabe aquela pessoa que verifica três vezes um relatório para garantir que nenhum erro de digitação tenha passado? Ou aquele amante de planilhas que mal pode esperar para ensiná-lo sobre VLOOKUP? Bem, esse é o representante ideal do estilo de trabalho orientado para os detalhes. Eles sempre fazem um esforço extra para garantir que nada passe despercebido, e dificilmente você encontrará alguém melhor em organizar seu fluxo de trabalho . 🤓

Com isso em mente, não é surpresa que essas pessoas prosperem como contadores, analistas e profissionais em outros cargos que exigem trabalho meticuloso. Além da atenção inigualável aos detalhes, seus principais pontos fortes incluem:

Confiabilidade

Diligência

Ponderação

Quanto às desvantagens, não é incomum que pessoas orientadas para os detalhes percam de vista o objetivo final. Elas podem ficar atoladas em detalhes a ponto de se tornarem obsessivas, o que pode atrasá-las significativamente.

6. Orientado a ideias

Toda equipe precisa de um visionário que sonhe mais do que os outros, também conhecido como membro da equipe orientado por ideias. Ao contrário dos membros da categoria anterior, eles não se preocupam com as pequenas coisas nem com os detalhes de um problema - eles só querem encontrar uma maneira inovadora de resolvê-lo. 💡

Personalize facilmente seus quadros brancos adicionando documentos, tarefas e muito mais - perfeito para membros da equipe com um estilo de trabalho orientado a ideias

Naturalmente, o estilo de trabalho orientado a ideias domina as sessões de brainstorming e é altamente receptivo às perspectivas e ao feedback dos outros. Eles são a sua referência quando você bate em uma parede de tijolos, pois encontrarão uma maneira de derrubá-la. As principais vantagens desses funcionários são:

Criatividade e imaginação extraordinária

Ambição e otimismo

Atitude positiva

Agora, o pensamento constante e fora da caixa faz com que as pessoas orientadas por ideias sejam altamente desestruturadas. Elas adoram seu caos criativo, que às vezes pode ser demais para lidar. Esses funcionários podem ter dificuldades para cumprir o cronograma ou ao orçamento do projeto, o que pode resultar em muitas complicações.

Como gerenciar uma equipe com vários estilos de trabalho

Um dos seus principais deveres como gerente é entender os estilos de trabalho da sua equipe e adaptar-se a eles. Isso não é fácil, portanto, vamos compartilhar algumas dicas úteis que podem fazer uma grande diferença. 🏆

1. Use as ferramentas certas para cada estilo de trabalho

Independentemente de sua equipe estar no local ou totalmente remota, você provavelmente usa várias ferramentas para pessoas e gerenciamento de projetos , de aplicativos de agendamento para rastreadores de produtividade . Mas essas ferramentas são adaptáveis o suficiente para levar em conta os diferentes estilos de trabalho?

Caso contrário, você precisa de uma solução versátil que acomode todas as especificidades mencionadas anteriormente. Em outras palavras, você precisa de uma ferramenta como ClickUp . Ele oferece um conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de projetos que o ajudam a obter o máximo de cada membro da equipe e a mantê-los envolvidos.

Graças a vários Visualizações do ClickUp , você pode apresentar informações de diferentes maneiras que se adaptem aos estilos de trabalho específicos dos funcionários. Use mapas mentais e linhas do tempo para mapear os processos para pensadores visuais, ou mude para listas ou tabelas para aqueles que preferem estruturas mais simples.

O ClickUp também oferece a flexibilidade de dar a cada membro da equipe a quantidade exata de informações necessárias. Use Clipe do ClickUp para fornecer a um funcionário independente um rápido resumo de sua tarefa usando uma gravação de tela e deixá-lo fazer seu melhor trabalho.

Compartilhe gravações de tela para transmitir sua mensagem com precisão sem a necessidade de uma cadeia de e-mails ou de uma reunião pessoal com o Clip by ClickUp

Para membros de equipe cooperativos e orientados para ideias, Quadros brancos ClickUp é uma solução perfeita. Ele promove o trabalho em equipe e o pensamento geral, permitindo que todos fiquem na mesma página. E para o pessoal que gosta de detalhes, Documentos do ClickUp oferece liberdade ilimitada para se aprofundar e criar SOPs robustos que não deixam nada de fora. Não importa se você precisa delinear um pequeno projeto único ou um plano de negócios completo o ClickUp Docs pode ser um excelente companheiro.

Use o ClickUp Docs para criar wikis robustos, descrições de projetos e SOPs

Por fim, os membros da equipe que apoiam e são orientados para a proximidade apreciarão comentários atribuídos -uma maneira fácil de criar itens de ação enquanto colaboram em tempo real. Não importa quais estilos de trabalho são dominantes em sua equipe, há um recurso ClickUp para todos! 🙌

2. Adapte sua comunicação a diferentes estilos de trabalho

Se quiser tirar o máximo proveito de uma equipe diversificada, você precisará deixar de lado práticas ultrapassadas como avaliações de desempenho fixas ou reuniões uniformes. Em vez disso, você deve adotar uma abordagem mais flexível que leve em conta estilos de trabalho específicos, principalmente em relação às preferências de comunicação. 🗣️

Por exemplo, os funcionários orientados para a proximidade apreciarão reuniões diárias ou outros check-ins frequentes, enquanto os membros independentes da equipe talvez não precisem de mais de uma reunião por mês.

Da mesma forma, pessoas orientadas para os detalhes geralmente preferem um horário fixo de trabalho cadência de reuniões com datas predeterminadas, enquanto os orientados por ideias não se importam com uma abordagem mais branda. Os primeiros também valorizam o feedback e a contribuição orientados por dados, enquanto os últimos ficam felizes em conversar e fazer brainstorming.

Se você não tiver certeza de como abordar cada funcionário de acordo com seu estilo de trabalho, a melhor coisa que pode fazer é a mais simples: perguntar. Incentive os membros da equipe a comunicar suas preferências, e eles gostarão de ser ouvidos.

3. Combine as tarefas com os pontos fortes

Um dos principais motivos para se familiarizar com os estilos de trabalho da sua equipe é usar esse conhecimento ao delegar tarefas. Caso contrário, você poderá desperdiçar o talento de uma pessoa em um trabalho que não é adequado a ela. Como disse Einstein, "Se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele viverá a vida inteira acreditando que é estúpido"

A boa notícia é que, depois de descobrir o estilo de trabalho de cada um, atribuir as tarefas certas a cada membro da equipe não deve ser um problema. Se houver algum processamento pesado de dados, você saberá que deve ser atribuído a uma pessoa orientada para os detalhes em vez de uma pessoa orientada para as ideias. Se um projeto tiver muitas partes móveis e dependências, você deverá envolver funcionários cooperativos e encontrar uma tarefa autônoma para um funcionário independente.

Essa combinação pode não ser fácil, especialmente no início, antes de você ter solidificado determinados fluxos de trabalho. Se precisar de ajuda para manter o controle da carga de trabalho da sua equipe, Tarefas do ClickUp pode fazer maravilhas para manter tudo bem organizado.

Graças a mais de 35 ClickApps versáteis, você pode usar o ClickUp Tasks para tudo, desde planejamento diário para o panorama geral estratégias de operações . Configure tarefas com status personalizados, dependências e listas de verificação para manter todos na mesma página e garantir uma colaboração perfeita.

Pesquise, defina ou classifique os status das tarefas na visualização de lista do ClickUp para ver o progresso de todo o trabalho

O ClickUp também vem com várias Automatizações e recursos úteis, como tarefas recorrentes, que permitem evitar o trabalho mundano e liberar mais tempo para otimizar seu fluxo de trabalho de acordo com diferentes estilos de trabalho.

Como melhorar seu estilo de trabalho

Compreender seu estilo de trabalho pessoal não significa apenas usar seus pontos fortes. Como você viu, cada abordagem tem deficiências específicas que podem ser corrigidas para elevar o seu nível profissional. Embora as etapas específicas para fazer isso variem entre os estilos, aqui estão duas dicas universais a serem seguidas.

1. Observe seu dia de trabalho

Se você faz o mesmo trabalho há algum tempo, é natural entrar no modo de piloto automático em algum momento. Isso torna difícil perceber quaisquer áreas de melhoria, portanto, dê um passo atrás para avaliar seu dia de trabalho com atenção.

Ao fazer isso, concentre-se nas coisas que você pode achar irritantes, desnecessárias ou esmagadoras. Por exemplo, você pode perceber que não precisa de tantos pontos de contato com o líder da sua equipe ou que está achando difícil priorizar o seu trabalho.

Depois de identificar esses pontos problemáticos, veja o que você pode fazer de forma independente para corrigi-los. Por exemplo, você pode usar Prioridades de tarefas do ClickUp para organizar sua carga de trabalho ou Metas do ClickUp para ter uma visão geral de seu progresso. 📈

Crie metas pessoais no ClickUp e defina alvos para acompanhar seu progresso

Experimente diferentes táticas para ajustar seu fluxo de trabalho de acordo com seu estilo preferido. Você ficará surpreso com a enorme diferença que alguns pequenos ajustes podem fazer!

2. Converse com seus superiores

Talvez você não tenha total liberdade para adaptar o trabalho ao seu estilo preferido. Alguns processos são uma questão de políticas da empresa ou decisões da gerência que você deve cumprir até receber sinal verde para mudar alguma coisa.

É por isso que é importante discutir seu próprio estilo de trabalho com o líder da equipe e outros tomadores de decisão. Não hesite em expressar suas preocupações ou sugerir uma mudança de curso. Afinal de contas, a mudança pode beneficiar toda a equipe, portanto, seu gerente deve estar aberto a implementá-la.

Se você acha que seu conjunto de habilidades e sua abordagem de trabalho podem ser mais bem aproveitados, veja o que pode ser feito para acomodar isso. Você ficará mais feliz e mais produtivo e poderá se concentrar em fazer seu melhor trabalho. 🌟

Criar uma sinergia potente

Se você é responsável por uma equipe com diversos estilos de trabalho, tem a oportunidade de criar um fluxo de trabalho estreito em que todos se complementam. Misturar e combinar tarefas com pontos fortes permite que cada membro da equipe brilhe e, ao mesmo tempo, minimiza o risco de ineficiências e esgotamento.

Ao incluir uma plataforma de gerenciamento de projetos capaz como o ClickUp na mistura, você pode ter certeza de que não se perderá em todos os processos e especificidades de estilo de trabalho. Criar uma conta no ClickUp e vamos transformar sua equipe em jogadores de nível A! 🥇