10 melhores softwares de feedback 360 para feedback de funcionários

o software de feedback 360 desempenha um papel fundamental na promoção de uma cultura de trabalho positiva. 🏅

Essa estratégia de feedback se concentra no desenvolvimento do funcionário por meio de contribuições construtivas contínuas de colegas e supervisores, o que acaba resultando em uma força de trabalho mais engajada, produtiva e bem-sucedida.

Com interfaces fáceis de usar, recursos dinâmicos e análises avançadas, as ferramentas de feedback 360 são projetadas para reduzir o tempo de trabalho dos funcionários atrito nos exercícios manuais de feedback 360 . O produto certo o ajudará a estabelecer um ambiente de comunicação justo e transparente. 🧑‍🤝‍🧑

Não sabe qual ferramenta escolher? Fizemos o trabalho braçal para trazer a você as 10 soluções de software de feedback 360º mais capazes disponíveis atualmente. Use-as para capacitar sua organização com insights acionáveis, avaliações de desempenho de funcionários sem interrupções e uma compreensão mais profunda do potencial de sua equipe.

O que você deve procurar em um software de feedback 360?

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Antes de investir em "qualquer" plataforma de feedback, procure um software que ofereça suporte a essas qualidades essenciais:

Facilidade de uso : O software deve ter uma interface de usuário intuitiva que permita personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas da sua organização

: O software deve ter uma interface de usuário intuitiva que permita personalizá-lo de acordo com as necessidades específicas da sua organização Opções de relatórios claros e acionáveis : Os gerentes e os funcionários devem ser capazes de entender a perspectiva do feedback e navegar pelos recursos de relatório sem problemas

: Os gerentes e os funcionários devem ser capazes de entender a perspectiva do feedback e navegar pelos recursos de relatório sem problemas Recursos de integração : A integração perfeita com os sistemas de RH existentes é essencial para manter um fluxo de trabalho de feedback suave que se harmonize com seus processos estabelecidos

Fortes medidas de segurança : O software deve priorizar a segurança com criptografia de dados e acesso baseado em funções. Ele deve proteger as informações confidenciais dos funcionários e manter a confidencialidade caso você esteja executando um ciclo de feedback anônimo e construtivo

: O software deve priorizar a segurança com criptografia de dados e acesso baseado em funções. Ele deve proteger as informações confidenciais dos funcionários e manter a confidencialidade caso você esteja executando um ciclo de feedback anônimo e construtivo Ferramentas de análise aprofundadas: A ferramenta deve oferecer visualização de dados e análises significativas para ajudá-lo a tomar decisões informadas para o desenvolvimento e a retenção da equipe

Os 10 melhores softwares de feedback 360 para usar em 2024

Essas 10 plataformas de feedback 360 de última geração oferecem recursos práticos para uma avaliação de desempenho perfeita, cada uma trazendo algo único para a mesa. Dê uma olhada mais de perto e encontre a sua favorita!

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade incrivelmente versátil projetada para centralizar seu trabalho em todos os aplicativos e otimizar vários fluxos de trabalho Processos da equipe de RH -incluindo análises e avaliações de desempenho. Essa poderosa plataforma está repleta de centenas de recursos dinâmicos para otimizar seu ciclo de feedback interno e melhorar o envolvimento da equipe. Defina até mesmo padrões de desempenho mensuráveis e cronogramas para cada funcionário usando o Metas do ClickUp e monitorar seu progresso por meio de scorecards semanais e outras métricas. 📈

Com ClickUp's Visualização do formulário se você não tiver um sistema de feedback 360, pode dizer adeus aos sistemas de captura de avaliações complicados. Crie pesquisas abrangentes para capturar informações de todos os membros da equipe envolvidos no processo de feedback 360º. Até mesmo novos usuários podem criar facilmente formulários personalizáveis na plataforma com apenas alguns cliques. Adicione Campos Personalizados para estruturar e organizar suas respostas e, em seguida, use Automações no ClickUp para distribuir automaticamente os formulários para os colegas de equipe certos em pouco tempo.

Precisa de ajuda para começar? Use o ClickUp Análise de desempenho ou Modelo de formulário de feedback para criar uma pesquisa que funcione para a sua equipe. O modelo de formulário é pré-carregado com campos personalizados versáteis para o tipo de serviço e o escopo da melhoria para se adequar a qualquer processo de feedback, interno ou externo.

melhores recursos do #### ClickUp

A visualização de formulário serve como um construtor de formulários incorporado para feedback e pesquisas

mais de 15 tipos de visualização para gerenciar seu trabalho de todos os ângulos

Monitoramento de funcionários e ferramentas de engajamento

Modelos amigáveis para RH para economizar tempo (como oModelo Start-Stop-Continue (Iniciar-Parar-Continuar))

Relatórios detalhados de produtividade e desempenho

Integrações com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho

ClickUp Docs para criar relatórios detalhadosmanuais do funcionário* A versão gratuita do ClickUp supera o desempenho das versões pagas de outros softwares semelhantes

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para aprender todos os recursos que o ClickUp tem a oferecer

Nem todas as visualizações são compatíveis com o aplicativo móvel do ClickUp ainda

Preços do ClickUp

Versão gratuita

Ilimitada : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Malha

Via: Malha Lattice é o desempenho definitivo sistema de gerenciamento projetado para revolucionar o monitoramento, o envolvimento, o sucesso e o desenvolvimento dos funcionários. Ele combina gerenciamento contínuo de desempenho, pesquisas, remuneração e carreira ferramentas de desenvolvimento em uma única solução conectada.

Como uma plataforma de gestão de pessoas abrangente, ela reúne análises poderosas para cultivar uma cultura vencedora com funcionários engajados e de alto desempenho. Com seus recursos de relatórios dimensionáveis, funciona perfeitamente para empresas em expansão e equipes de RH

Use a ferramenta para identificar os funcionários com melhor desempenho, rastrear a contribuição dos funcionários e equipar cada pessoa para o sucesso. De avaliações de 360 graus a avaliações baseadas em projetos, configure e gerencie sem esforço ciclos de feedback que tanto os funcionários quanto os gerentes adoram

Melhores recursos do Lattice

Regras automáticas, notas em linha e tags

Modelos prontos para uso

Integração com mais de 20 aplicativos de RH e produtividade

Opção de recompensar os funcionários com mensagens públicas

Oferece suporte ao planejamento acionável e orientado por metas

Controle de tempo

Limitações do Lattice

Alguns usuários acham o software confuso e, às vezes, difícil de navegar

O suporte ao cliente poderia ser melhor

Preços da Lattice

Gerenciamento de desempenho e OKRs e metas : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Engagement : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Crescimento : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Compensação: $6/mês por usuário

Lattice ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 3.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (110+ avaliações)

3. 360 Desenvolver

Via: 360 Desenvolver o 360 Develop é uma ferramenta que tem tudo a ver com o ajuste fino da estrutura de feedback 360! A solução altamente personalizada possui recursos de design, entrega e geração de relatórios focados no estabelecimento de um processo robusto de revisão por pares.

Essa poderosa ferramenta eleva seu exercício de revisão interna a um novo patamar, oferecendo vantagens em relação à tradicional comunicação de fonte única. Você pode contar com informações precisas e oportunas de várias fontes, incluindo gerentes, clientes e colegas, sem interromper as tarefas diárias de ninguém.

Quando se trata de relatórios, o 360 Develop apresenta summary scores para seus funcionários, destacando comportamentos e competências com notas altas e baixas. O avaliador também pode adicionar feedback qualitativo para ajudar o funcionário a crescer a longo prazo

melhores recursos do #### 360 Develop

Ferramenta dedicada de feedback 360

Permite a elaboração de perguntas de pesquisa distintas, escalas de classificação e perguntas abertas

Combina feedback quantitativo e qualitativo

Oferece opções versáteis de relatórios

360 Desenvolver limitações

Não suporta modelos de feedback versáteis

Transparência de preços limitada

Preços do 360 Develop

360 Direct : $380/ano por usuário (preço inicial)

: $380/ano por usuário (preço inicial) 360 Create: uS$ 500/ano por usuário (preço inicial)

360 Develop avaliações e comentários

G2 : Sem avaliações

: Sem avaliações Capterra: Não há avaliações

4. Trakstar

Via: Estrela de trilha Ao integrar perfeitamente quatro dos melhores produtos da categoria em uma solução poderosa, o Trakstar capacita as equipes de RH durante toda a jornada do funcionário.

o Trakstar Hire simplifica os procedimentos de recrutamento, enquanto o Trakstar Learn promove o crescimento e o desenvolvimento profissional.

o Trakstar Perform é uma solução abrangente de ferramenta de gerenciamento de desempenho que oferece avaliações on-line ilimitadas, fluxo de trabalho automatizado e relatórios detalhados. Ela pode dar aos seus funcionários a chance de aperfeiçoar as habilidades existentes e desenvolver novas habilidades. Motive-os e envolva-os com feedback em tempo real ou 360º, conforme necessário. 🤝

Aproveite o poder das decisões baseadas em dados com o Trakstar Insights, analisando os dados dos funcionários para otimizar sua estratégia de força de trabalho.

Melhores recursos do Trakstar

Recurso de metas SMART para definir metas, acompanhar seu progresso e avaliar o desempenho de seus funcionários

Rastreamento personalizado de metas, avaliações de desempenho, ciclos intermináveis de avaliação e feedback contínuo

o feedback 360 incentiva o envolvimento, a responsabilidade e o desenvolvimento dos funcionários por meio de um ciclo de feedback em tempo real

Lembretes automáticos por e-mail

Limitações do Trakstar

Não há rastreador de progresso para metas

É difícil saber se um funcionário reconheceu sua avaliação

Preços do Trakstar

Mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Trakstar

G2 : 4.4/5 (mais de 640 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 640 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 280 avaliações)

5. Experiência do funcionário Qualtrics

Via: Qualtrics EmployeeXM O Qualtrics EmployeeXM (EX) fornece uma visão abrangente de todo o ciclo de vida do funcionário, com um foco na priorização dos principais fatores de engajamento e experiência do funcionário. Ele permite que você crie equipes coesas, aumente a produtividade e reduza as taxas de atrito de forma eficaz.

Com o Qualtrics, você pode adaptar os programas de engajamento às suas necessidades específicas, desde pesquisas regulares de feedback de funcionários até pesquisas de pulso ad-hoc. 📊

O Qualtrics 360 Development funciona tanto para gerentes individuais quanto para funcionários de todos os níveis, fornecendo-lhes as ferramentas, avaliações e relatórios de que precisam para avançar em suas carreiras. Esse software de feedback 360 graus ajuda os subordinados diretos a desenvolver suas habilidades de liderança e maximizar suas contribuições para a empresa, reunindo insights personalizados, orientados por dados e acionáveis.

Melhores recursos do Qualtrics Employee Experience

Excelente para executivos de marketing e recursos humanos

Oferece suporte ao desenvolvimento gerencial

Ótimo serviço de suporte ao cliente

As predefinições têm boa aparência, com opções avançadas de personalização

Limitações do Qualtrics Employee Experience

O processo de exportação de dados pode ser desafiador

A interface do usuário pode parecer confusa, especialmente ao criar formulários

Preços do Qualtrics Employee Experience

Solicite uma cotação do Qualtrics Employee Experience

Qualtrics Employee Experience ratings and reviews:

G2 : 4.4/5 (mais de 440 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

6. 15Cinco

Via: 15Cinco o 15Five é um software de gerenciamento de desempenho de serviço completo que oferece às equipes de RH uma plataforma abrangente para aprimorar a eficácia do gerente, impulsionar o alto desempenho e o envolvimento e aumentar a retenção.

Esse software de fácil utilização para treinamento de gerentes ajuda os líderes de RH a medir continuamente o envolvimento e o desempenho, permitindo que os líderes promovam mudanças positivas. 💼

o 15Five é fácil de configurar e gerenciar. Ele oferece quatro produtos exclusivos:

Engage: Contém pesquisas de engajamento para coletar feedback **Performance: ajuda a avaliar o desempenho no contexto de função, departamento e dados demográficos **Transform:Oferece recursos para ajudar os empregadores a criar um programa de desenvolvimento de funcionários **Painel de resultados: ajuda a acompanhar as métricas de desempenho da equipe

15Cinco melhores recursos

Capacidade de criar campos, objetos, regras e visualizações personalizados

Acesso a dados, recursos ou objetos específicos

Opções para revisões de metas pessoais e feedback em tempo real

Acompanhamento do desenvolvimento em tempo real

limitações do #### 15Five

Não há recurso estatístico para acompanhamento de metas

Não é adequado para o desenvolvimento de habilidades pessoais

Preços do 15Five

Engajamento: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Performance: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Total Platform: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Transform: uS$ 99/mês por usuário

15Cinco avaliações e comentários:

G2 : 4.6/5 (mais de 1.750 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.750 avaliações) Capterra: 4.7/5 (880+ avaliações)

7. Amp de cultura

Via: Amp. de cultura Com essa plataforma intuitiva, você pode implementar programas impactantes para engajamento dos funcionários gerenciamento de desempenho e desenvolvimento de habilidades, tudo em um só lugar. Capacite gerentes, indivíduos e equipes com feedback 360 orientado para a ação para ajudá-los a atingir seu potencial máximo. O Culture Amp simplifica o processo de criação de uma estratégia de pessoas confiante e orientada por dados que beneficia os funcionários e garante o sucesso dos negócios. 📈

A interface é fácil de usar, e você pode obter feedback a qualquer momento e comparar suas metas com as do seu departamento e de toda a empresa. O skills lab permite que você faça vários cursos que levam cinco minutos por dia, o que torna incrivelmente conveniente encaixá-los em uma semana atarefada.

melhores recursos do #### Culture Amp

Permite a personalização para atender a demandas específicas

Permite que funcionários ou gerentessolicitem feedback dos colegas de trabalho

Oferece ferramentas analíticas que mostram métricas comerciais cruciais e acompanham o desenvolvimento

Limitações do Amp de Cultura

A configuração inicial pode ser desafiadora

O tamanho fixo de aprendizagem por dia não é ideal para alguns usuários

Preço do Culture Amp

Desenvolvimento : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário engajamento : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Desempenho : uS$ 11/mês por usuário

: uS$ 11/mês por usuário Plataforma de experiência do funcionário: uS$ 16/mês por pessoa

Culture Amp ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 650 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

8. Feedback do Spidergap 360

Via: Spidergap Os recursos e preços do Spidergap atendem às suas necessidades, independentemente de você precisar de uma solução 360 ferramenta de feedback que esteja pronta para uso ou prefira um procedimento totalmente personalizado. A Spidergap oferece flexibilidade e personalização para organizações que desejam relatórios de feedback 360 contemporâneos, simples de revisar e acionáveis para seus líderes. 💻

Para as empresas que desejam obter feedback significativo e criar relatórios individuais agregados para o crescimento profissional, a Spidergap é uma excelente opção. A plataforma oferece uma lista de verificação de ponta a ponta para garantir que seu processo de feedback 360 esteja alinhado com as práticas recomendadas do setor.

Além disso, você também conta com especialistas em feedback para orientá-lo com soluções personalizadas para sua empresa.

Melhores recursos do Spidergap 360 Feedback

Fácil navegação do processo de feedback em qualquer escala

Interface atraente, com excelentes opções de relatórios e personalização

Útil para o desenvolvimento profissional e pessoal e para metas de curto e longo prazo

Ajuda a medir o retorno sobre o investimento do ciclo de feedback para sua equipe

Limitações do Spidergap 360 Feedback

os relatórios e o feedback 360 ainda estão na fase Beta

Preços do Spidergap 360 Feedback

Versão gratuita

A partir de: uS$ 99/por ano

Avaliações e opiniões sobre o Spidergap 360 Feedback:

G2 : Sem comentários

: Sem comentários Capterra: 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

9. PerformYard

Via: PerformYard O PerformYard é um kit de ferramentas abrangente para melhorar o desempenho dos funcionários. Gerenciamento de metas, análises de desempenho, check-ins, feedback contínuo e pesquisas de envolvimento estão convenientemente disponíveis em um único local, permitindo que você crie uma cultura de alto desempenho.

Não importa se você precisa simplificar um processo de avaliação 360º existente ou desenvolver um novo, o PerformYard é flexível o suficiente para atender às suas necessidades. Gerencie o feedback contínuo, a definição de metas, as revisões anuais, as avaliações baseadas em projetos, o reconhecimento e o feedback do cliente em uma única plataforma! 🎯

Melhores recursos do PerformYard

Suporte gratuito e ilimitado

Diversos recursos que ajudam você a criar umfeedback de desempenho loop

Notificações e dados de desempenho para relatórios detalhados

Limitações do PerformYard

Não envia lembretes aos funcionários

Preços da PerformYard

Engajamento: US$ 1 a US$ 3/mês por usuário

US$ 1 a US$ 3/mês por usuário Profissional: $5-$10/mês por usuário

$5-$10/mês por usuário Empresa: Solicite uma cotação da PerformYard

PerformYard ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 690 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 690 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

10. Semanal10

Via: Semanalmente10 O check-in Weekly10 oferece o espaço perfeito para refletir sobre o progresso, obter feedback e alinhar metas, tudo em apenas 10 minutos. Os gerentes têm as ferramentas para oferecer suporte imediato e os funcionários podem acompanhar seu desempenho em relação às expectativas.

Integrado com Microsoft Teams e Outlook, o Weekly10 garante que sua equipe mantenha um fluxo de trabalho ininterrupto, com fácil acesso a check-ins, reuniões individuais e metas.

Esse software é simples de usar e entender. Os funcionários preenchem sem esforço suas agendas de reuniões, desenhando a partir de suas reflexões de check-in e recebendo feedback. O processo engenhoso reduz 90% do tempo gasto na preparação de reuniões. 🌞

O Weekly10 exibe sua agenda dinâmica diretamente na reunião do Microsoft Teams, concentrando-se em resultados e etapas acionáveis para gerentes e funcionários.

E aqui está uma vantagem adicional - os check-ins impulsionam a análise alimentada por IA que fornece uma compreensão profunda dos sentimentos de seu pessoal e dos níveis de envolvimento dos funcionários. Isso é possível por meio de painéis em tempo real, que oferecem insights valiosos.

Weekly10 melhores recursos

Acompanhamento de feedback, desenvolvimento e moral em um só lugar

Definição de metas claras e razoáveis

Criação de OKRs para membros específicos da equipe

Limitações semanais10

Descobrir quais perguntas fazer pode ser difícil

Alguns usuários relatam que a solução de problemas é inferior

Preços da Weekly10

Connect2 : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Momentum: uS$ 12,5/mês por usuário

Weekly10 classificações e resenhas:

G2 : 4.5/5 (120 avaliações)

: 4.5/5 (120 avaliações) Capterra: 4.6/5 (15 avaliações)

Por que você deve adotar o software de feedback 360 para feedback de funcionários?

Com a redução de vieses e o aumento da objetividade, o 360 feedback garante uma avaliação justa por parte das pessoas que trabalham de perto com funcionários específicos. Por incentivo à comunicação aberta e colaboração, ele cultiva uma cultura de melhoria contínua dentro da equipe. 🤝

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

Os gerentes podem identificar os pontos fortes e fracos essenciais, enquanto os insights orientados por dados apóiam as decisões estratégicas de gerenciamento de talentos. Os funcionários engajados se sentem valorizados por meio de feedback regular e honesto, o que aumenta a satisfação no trabalho e as taxas de retenção. À medida que o trabalho remoto se torna mais predominante, o software de feedback 360 permite a coleta contínua de feedback de equipes dispersas.

Se você quiser experimentar diferentes modelos de feedback, comece pelo topo da nossa lista e inscreva-se no ClickUp para elevar suas práticas de feedback a novos patamares! ⭐️