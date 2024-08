10 melhores softwares de monitoramento de funcionários em 2024

Já se foram os dias das planilhas de horas rabiscadas às pressas no final da tarde de uma sexta-feira. O poderoso software de monitoramento de funcionários de hoje vai além do controle de horas e oferece recursos como relatórios detalhados de produtividade, que capacitam os gerentes com dados em tempo real e percepções acionáveis.

Desde o monitoramento de atividades e projetos de rastreamento para promover colaboração em equipe essas soluções foram criadas para aumentar o desempenho da sua equipe.

Vamos nos aprofundar nas considerações essenciais, incluindo a personalização, recursos de geração de relatórios para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades específicas.

Junte-se a nós para desbloquear um novo nível de engajamento dos funcionários produtividade e sucesso. Prepare-se para elevar sua força de trabalho e liberar todo o seu potencial. Vamos começar.

O que é um software de monitoramento de funcionários?

O Employee Monitoring Software é um tipo de software que permite que os empregadores rastreiem e monitorem as atividades de seus funcionários enquanto eles estão trabalhando. Esse software pode ser usado para monitorar a produtividade dos funcionários, garantir a conformidade com as políticas da empresa e evitar perda ou roubo de dados.

O que você deve procurar no melhor software de monitoramento de funcionários?

Ao avaliar as soluções de software de monitoramento de funcionários, você deve considerar vários aspectos e recursos para escolher a melhor solução para a sua organização. Seja a disponibilidade de uma avaliação gratuita, contas agrupadas ou por usuário, ou recursos que funcionem melhor para uma força de trabalho remota, suas ferramentas de monitoramento de funcionários precisam ser personalizáveis para você.

Além disso, aqui estão alguns outros aspectos essenciais a serem observados:

Recursos abrangentes de monitoramento : SuasSoftware de RH deve oferecer uma série de recursos de monitoramento, como rastreamento de atividades, uso de sites, mouse e teclado, uso de dispositivos móveis e aplicativos, monitoramento de e-mail, gerenciamento de tarefas ou registro de pressionamento de teclas. Esses recursos permitem que você reúna dados precisos sobre o comportamento dos funcionários e identifique áreas de melhoria para funcionários internos ou remotos.

Organizações diferentes têm recursos e requisitos exclusivos de monitoramento de funcionários. O software deve oferecer opções de personalização que lhe permitam adaptar o software e os parâmetros de monitoramento de funcionários para que se alinhem às políticas e à cultura da empresa. A flexibilidade no ajuste das configurações de monitoramento de funcionários com base em funções ou departamentos também é benéfica. Relatórios e análises: O software deve oferecer recursos abrangentes de geração de relatórios para gerar análises e visualizações criteriosas. Você deve poder acessar relatórios sobre a produtividade dos funcionários, a utilização do tempo, o uso de aplicativos e outras métricas relevantes. Esses dados podem ajudar a identificar tendências, medir o desempenho, ver tendências de produtividade, monitorar a atividade dos funcionários e tomar decisões informadas.

O software deve ter uma interface intuitiva e amigável para facilitar o uso. Você deve ser capaz de navegar pelo sistema sem esforço, acessar os dados relevantes e gerar relatórios sem precisar de muito conhecimento técnico ou suporte. Integração com sistemas de RH: Integração perfeita com os sistemas de RH existentesSistemas e ferramentas de RH existentesexistentes, como folha de pagamento, gerenciamento de presença esoftware de avaliação de desempenhoé fundamental. A boa conectividade com aplicativos comuns de RH permite o compartilhamento simplificado de dados e garante um ambiente coesoGerenciamento de RH ecossistema.

Você deve garantir que o software de rastreamento de funcionários que monitora os funcionários cumpra os padrões legais e éticos. É essencial analisar a conformidade do software de monitoramento e rastreamento de funcionários com as leis e os regulamentos trabalhistas relevantes para evitar possíveis problemas legais ou descontentamento dos funcionários. Reputação e suporte do fornecedor: Pesquise a reputação e a credibilidade do fornecedor do software. Leia resenhas, depoimentos e estudos de caso para avaliar a satisfação do cliente e a qualidade do suporte. Um fornecedor confiável deve oferecer suporte técnico contínuo, atualizações regulares e atendimento ao cliente ágil.

Você pode escolher o melhor software de monitoramento de funcionários selecionando um sistema ou software de monitoramento de funcionários que se alinhe às metas, políticas e valores de sua organização.

Os 10 melhores softwares de monitoramento de funcionários

Agora que você sabe o que procurar, vamos conhecer os melhores softwares de monitoramento de funcionários do mercado para ver qual ferramenta se adapta melhor à sua empresa.

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente que oferece mais do que ferramentas de monitoramento de funcionários. Com exibições personalizáveis e recursos como gerenciamento de tarefas, colaboração em documentos, bate-papo, metas e quadros brancos, o ClickUp oferece painéis de controle de projetos que capacitam as equipes a planejar, organizar e colaborar de forma eficaz.

Essa solução de monitoramento de funcionários fornece uma visualização de quadro que se assemelha à simplicidade do Trello, ao mesmo tempo em que oferece opções avançadas de personalização. A funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp garante que os projetos avancem na velocidade da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Visualização da carga de trabalho mostra o volume de trabalho de cada funcionário. Com uma ideia melhor da distribuição do trabalho, você pode usar Modelos de planejamento de capacidade para distribuir melhor a carga.

Visualização da atividade agrega todas as atividades e permite que você classifique por funcionário, atividade, departamento e muito mais

Controle de tempo do projeto modelos com funções automáticas de início/parada que funcionam em todos os seus dispositivos

Planilhas de horas e ferramentas de relatórios que rivalizam com as melhoressoftware de controle de tempo do mercado por sua capacidade de analisar a produtividade e os bloqueadores de projetos

Calcular automaticamente as horas faturáveis e não faturáveis

Limitações do ClickUp

Como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, o ClickUp pode levar algum tempo para ser aprendido completamente

Nem todas as visualizações de modelos estão disponíveis em seu smartphone (ainda!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : $5/usuário

: $5/usuário Negócios : $12/usuário

: $12/usuário Business Plus : $19/usuário

: $19/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.770 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.770 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. BambooHR

Via BambooHR O BambooHR é um software de RH que inclui recursos de monitoramento de funcionários. Ele oferece recursos como rastreamento do tempo livre do funcionário, gerenciamento de presença e monitoramento de desempenho.

O BambooHR simplifica os processos de RH, permitindo o gerenciamento eficiente dos dados dos funcionários, integração de funcionários a solução oferece uma visão geral da empresa, da administração dos benefícios dos funcionários e muito mais. Sua interface amigável e seu design intuitivo facilitam a navegação e o acesso às informações relevantes.

Melhores recursos do BambooHR

Recursos de relatórios detalhados rastreiam a retenção de funcionários, a satisfação dos funcionários, o número de funcionários e muito mais

Avalie a disponibilidade dos funcionários em um piscar de olhos com calendários de folgas

Acompanhe o desempenho dos funcionários com avaliações regulares, módulos de feedback consistentes, ferramentas de treinamento e recursos de definição de metas

Limitações do BambooHR

A interface do usuário está começando a parecer antiga

Personalização limitada disponível

O recurso de avaliação do funcionário não tem muito espaço para entradas

O BambooHR é centrado nos EUA, o que o torna menos útil para equipes de RH internacionais

Preços do BambooHR

Entre em contato com a BambooHR para obter preços

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.210 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1.920+ avaliações)

3. Verificação

Via Verificação O Veriato é um poderoso software de monitoramento de funcionários que oferece visibilidade abrangente das atividades dos funcionários. Ele oferece registro de atividades, rastreamento de teclas, monitoramento do uso de sites e aplicativos e alertas em tempo real. O Veriato ajuda as organizações a identificar possíveis riscos à segurança, melhorar a produtividade, gerenciar o desempenho dos funcionários e garantir a conformidade com as políticas e normas da empresa.

Melhores recursos do Veriato

Os alertas baseados em comportamento facilitam a resposta dos gerentes às notificações com melhor contexto

A captura de tela dos funcionários é uma maneira simples de rastrear a atividade de trabalho

O monitoramento de URLs garante que os funcionários não visitem sites não autorizados

O registro de pressionamento de teclas captura todos os detalhes das atividades de um funcionário

Exporte dados para planilhas, arquivos de texto, HTML e XML para uma análise mais profunda

Limitações do Veriato

A falta de recursos de aprendizado de máquina leva a muitos resultados falsos, mesmo depois que as ações são marcadas como seguras ou arriscadas

As atualizações do navegador tendem a interromper o recurso de gravação até a próxima atualização do aplicativo

O software antivírus frequentemente bloqueia atualizações de aplicativos, o que exige atenção manualdas equipes de TI Preços da Veriato

Vision: $179/usuário

$179/usuário Cerebral: Entre em contato com a Veriato para obter preços

Avaliações e resenhas do Veriato

G2: 4,3/5 (mais de 5 avaliações)

(mais de 5 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

4. ActivTrak

Via ActivTrak O ActivTrak é um software de monitoramento de funcionários baseado em nuvem que rastreia e analisa a atividade e o comportamento do computador do funcionário. O software de monitoramento de computadores de funcionários fornece informações sobre o uso de aplicativos, visitas a sites e tempo gasto em várias tarefas. Os relatórios e as análises de produtividade da ActivTrak ajudam a rastrear a produtividade, identificar ineficiências, definir metas de produtividade e melhorar o desempenho geral.

Melhores recursos da ActivTrak

Relatórios personalizáveis permitem uma análise rápida do comportamento dos funcionários

Uma ferramenta abrangente, painel de controle intuitivo simplifica o acompanhamento de suas métricas mais importantes em um relance

O suporte responsivo ao cliente está disponível via chat

O software fornece dicas de treinamento para os funcionários com base em comportamentos

Veja toda a sua equipe em tempo real com o team pulse

Limitações da ActivTrak

O profundo conjunto de recursos da ActivTrak vem com uma curva de aprendizado acentuada

O software não tem um aplicativo móvel sólido

Os clientes devem se preparar para um processo de instalação complicado

Preços da ActivTrak

**Gratuito

Essenciais: $10/usuário

$10/usuário Profissional: $17/usuário

$17/usuário Enterprise: Entre em contato com a ActivTrak para obter preços

Avaliações e resenhas da ActivTrak

G2: 4,4/5 (mais de 210 avaliações)

4,4/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 540 avaliações)

5. Teramind

Via Teramind O Teramind é um software avançado de monitoramento de funcionários que combina monitoramento da atividade do usuário, análise de comportamento e detecção de ameaças internas. Os usuários desfrutam de soluções de registro de pressionamento de teclas, rastreamento de arquivos e monitoramento de funcionários em tempo real. Os recursos robustos de relatório e análise do Teramind fornecem insights profundos sobre o comportamento dos funcionários, permitindo o gerenciamento proativo e a redução de riscos.

Melhores recursos do Teramind

Recursos de monitoramento em tempo real para a detecção precoce de atividades problemáticas

Alertas personalizáveis que atendem às suas necessidades com base no seu setor

O manuseio seguro dos dados proporciona tranquilidade aos funcionários e empregadores

A visualização em vários monitores é uma grande vantagem em uma época em que as telas duplas são comuns

Limitações do Teramind

É um software pesado que pode afetar o desempenho do dispositivo

A configuração do Teramind é complexa

O software é caro

Não há suporte disponível para Linux

Preços do Teramind

Inicial: $10/usuário

$10/usuário UAM: $21/usuário

$21/usuário DLP: $25/usuário

$25/usuário Enterprise: Entre em contato com a Teramind para obter preços

Avaliações e resenhas do Teramind

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

6. Interguard

Via Interguard O Interguard é uma ferramenta abrangente de monitoramento de funcionários que oferece vários recursos, inclusive monitoramento de atividades, filtragem da Web e rastreamento de tempo em dispositivos móveis. Ele ajuda as organizações a aumentar a produtividade, evitar a perda de dados, rastrear a atividade dos funcionários e a proteção contra ameaças à segurança e garantir a conformidade com as normas do setor. Os recursos de geração de relatórios do Interguard fornecem percepções práticas sobre o comportamento e os padrões de uso dos funcionários.

Melhores recursos do Interguard

Rastrear o tempo ativo/ocioso

Registre a atividade dos funcionários dentro e fora da rede

Os alertas baseados em palavras-chave fornecem um sinal de aviso antecipado de possíveis problemas

Limitações do Interguard

Não há monitoramento em tempo real

A interface do usuário é um pouco fraca

Muitos recursos permanecem bloqueados até os níveis mais altos de pagamento

Preços da Interguard

Padrão: US$ 25/usuário

US$ 25/usuário Enterprise: Entre em contato com a Interguard para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Interguard

G2: 3,3/5 (mais de 5 avaliações)

3,3/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. Equipe Hubstaff

Painel de controle em Equipe do HubO Hubstaff é uma ferramenta de controle de tempo e monitoramento de funcionários para trabalhadores remotos e equipes de trabalho híbridas. Ele oferece recursos como monitoramento de atividades, rastreamento por GPS e planilhas de horas on-line. O Hubstaff permite que você acompanhe a produtividade dos funcionários, gerencie projetos, monitore as horas dos funcionários e garanta relatórios de tempo precisos para fins de folha de pagamento.

Melhores recursos do Hubstaff

O monitoramento do navegador e dos aplicativos dos funcionários incentiva a produtividade

O rastreamento do mouse ajuda a monitorar o tempo ocioso dos funcionários

Capturas de tela regulares da tela do funcionário registram a atividade para análise posterior

O rastreamento por GPS é útil em setores em que os funcionários não se reportam a apenas um local de trabalho

As planilhas de horas on-line automatizadas simplificam o controle de horas, a folha de pagamento e o faturamento

O controle de horas em vários dispositivos simplifica a coleta de dados

As ferramentas de agendamento de funcionários facilitam o ajuste das cargas de trabalho em tempo real

O controle da folha de pagamento e das faturas vincula perfeitamente o controle de horas e o faturamento

Limitações do Hubstaff

Falta de visualizações de fluxo de trabalho que são padrão em outros produtos

Ferramentas de colaboração limitadas dificultam a comunicação entre empregador e empregado

A ausência de um editor de documentos limita a versatilidade da ferramenta

Caro em comparação com algumas alternativas

Preços do Hubstaff

Time Free

Time Starter: $5,83/usuário

$5,83/usuário Time Pro: $8,33/usuário

$8,33/usuário Desk Free

Desk Starter: $5,83/usuário

$5,83/usuário Desk Pro: $8,33/usuário

$8,33/usuário Field Pro: $10/usuário

$10/usuário Desk Field: $12,50/usuário

$12,50/usuário Enterprise: Entre em contato com a Hubstaff para obter preços

Avaliações e resenhas da Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 410 avaliações)

4,3/5 (mais de 410 avaliações) Capterra: 4,6 (91.390+ avaliações)

8. Por hora

Via Por hora O Hourly é uma ferramenta de monitoramento de funcionários fácil de usar que se concentra no controle de tempo e produtividade. O aplicativo oferece controle automático de tempo, controle de projetos e gerenciamento de tarefas. O Hourly fornece informações sobre a produtividade dos funcionários, o progresso do projeto e a utilização do tempo, permitindo que você otimizar o fluxo de trabalho e a alocação de recursos.

melhores recursos do #### Hourly

Interface simples de usar

Rastreia o tempo dos funcionários por projeto e tarefa, o que é um recurso essencial para qualquergerente de projetos* O sistema de registro de entrada e saída funciona perfeitamente com a folha de pagamento

A ferramenta de auditoria de compensação do trabalhador garante que o benefício seja usado adequadamente

O faturamento é muito fácil

Limitações horárias

Os dados disponíveis nos relatórios são escassos

Os funcionários só podem ser definidos como ativos/inativos, não podem ser excluídos

Preços por hora

Ouro: US$ 6/usuário + US$ 40 de base

US$ 6/usuário + US$ 40 de base Platinum: US$ 10/usuário + US$ 60 de base

Hourly avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

4,9/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,9/5 (80+ avaliações)

9. VeriClock

Via VeriClock O VeriClock é uma solução de monitoramento de funcionários baseada na nuvem, projetada para equipes remotas e móveis. Ao adquirir o VeriClock, você obtém rastreamento por GPS, gerenciamento de tempo e presença e delimitação geográfica. O VeriClock ajuda você a rastrear a localização dos funcionários, garantir relatórios de horas precisos e agilizar os processos de folha de pagamento.

Melhores recursos do VeriClock

O controle de tempo baseado na nuvem facilita o acompanhamento dos projetos de qualquer lugar

Excelente integração com Quickbooks e Sage50

Suporta assinaturas eletrônicas

O rastreamento por GPS monitora o paradeiro dos funcionários durante o expediente

Gerencie as programações dos funcionários diretamente do aplicativo

Categoriza facilmente os funcionários por função ou departamento

Limitações do VeriClock

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

A interface do usuário é esparsa

Preços do VeriClock

Padrão: US$ 5/usuário + US$ 10 de taxa de conta

Avaliações e resenhas do VeriClock

G2: 4,8/5 (mais de 3 avaliações)

4,8/5 (mais de 3 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

iMonitorSoft

Via iMonitorSoft o iMonitorSoft é um software de monitoramento de funcionários que fornece soluções de monitoramento de funcionários em tempo real e registro abrangente de atividades de usuários. Ele oferece recursos como rastreamento de teclas, bloqueio de sites e monitoramento de aplicativos. O iMonitorSoft ajuda as organizações a detectar ameaças internas, melhorar a produtividade dos funcionários e garantir a conformidade com as políticas da empresa.

Melhores recursos do iMonitorSoft

Monitora e rastreia as teclas digitadas e a atividade on-line

Alertas em tempo real notificam os gerentes sobre atividades potencialmente não autorizadas

Capturas de tela e reprodução de vídeo dos dispositivos dos funcionários

Filtra e bloqueia sites

Monitorar e controlar desktops remotamente

Limitações do iMonitorSoft

Criado para pequenas empresas, não para empresas de grande porte

Preços do iMonitorSoft

Licença de agente: US$ 5,27/usuário para os primeiros 15 usuários, com descontos para volumes maiores

US$ 5,27/usuário para os primeiros 15 usuários, com descontos para volumes maiores **Licença para gerentes: $125/usuário

iMonitorSoft ratings and reviews

G2: 2,5/5 (1+ avaliações)

2,5/5 (1+ avaliações) Capítulo: N/A

Saiba mais sobre o melhor_ Software de monitoramento de funcionários para Mac usuários!

Promova a transparência com o software de monitoramento de funcionários

A implementação eficaz do software de monitoramento de funcionários exige o envolvimento das principais partes interessadas, incluindo os funcionários, na tomada de decisões. Ao comunicar abertamente a finalidade e os benefícios e enfatizar a transparência e a capacitação, você pode criar uma cultura de confiança e responsabilidade.

Além disso, o estabelecimento de políticas claras garantirá que os funcionários entendam seus direitos e os dados coletados. O feedback dos funcionários é vital para tratar das preocupações e demonstrar um compromisso com seu bem-estar e crescimento.

Essas medidas proativas promoverão um ambiente em que a transparência e a produtividade andam de mãos dadas. Abrace as possibilidades do software de monitoramento de funcionários e embarque em uma jornada rumo a uma organização transformada.

Com uma comunicação aberta e um foco no suporte ao funcionário, você pode cultivar um local de trabalho onde as pessoas se sintam engajadas motivados e capacitados para atingir seu potencial máximo. Comece essa jornada hoje mesmo e testemunhe o impacto positivo no sucesso de sua organização com ClickUp !