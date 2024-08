Os 10 melhores concorrentes e alternativas do ServiceNow para gerenciamento de serviços em 2024

A ServiceNow tem sido uma das principais empresas do setor de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) há bastante tempo. Sua reputação de fornecer soluções abrangentes de central de serviços, automatizando processos de negócios, gerenciamento de serviços de TI e fluxos de trabalho digitais é bem merecida. No entanto, nem todas as empresas consideram a solução perfeita para suas necessidades.

Os motivos para buscar software de central de serviços as alternativas ao ServiceNow podem variar: pode ser devido ao preço, à complexidade do software ou à necessidade de recursos que o ServiceNow não oferece.

Sejam quais forem seus motivos, você está com sorte. Elaboramos uma lista de alternativas de alto nível para o ServiceNow ServiceNow concorrentes, cada um com pontos fortes e fracos exclusivos como ferramenta de central de serviços. Vamos nos aprofundar em seus principais recursos, prós e contras, preços e classificações de clientes do G2 e do Capterra para que você possa tomar uma decisão informada.

Pronto? Vamos nos aprofundar!

O que você deve procurar em um concorrente do ServiceNow?

A sua equipe de TI costuma lidar com várias responsabilidades, desde o gerenciamento de mudanças, rastreamento de bugs e atualizações de software até o suporte técnico para clientes e colegas de equipe. Aqui estão os recursos que você deve procurar em uma alternativa ao ServiceNow:

Gerenciamento abrangente de projetos: A alternativa deve oferecer recursos robustos de gerenciamento de projetos e ativos, comocontrole de tempo,alocação de recursose gerenciamento de tarefas para garantir um suporte tranquilo à central de serviços.

A alternativa deve oferecer recursos robustos de gerenciamento de projetos e ativos, comocontrole de tempo,alocação de recursose gerenciamento de tarefas para garantir um suporte tranquilo à central de serviços. Ferramentas de colaboração: Os recursos de comunicação e colaboração contínuos são cruciais para Equipes de gerenciamento de rede de suporte de TI. Procure ferramentas que ofereçam recursos como espaços de trabalho compartilhados, bate-papo em tempo real e compartilhamento de documentos.

Os recursos de comunicação e colaboração contínuos são cruciais para Equipes de gerenciamento de rede de suporte de TI. Procure ferramentas que ofereçam recursos como espaços de trabalho compartilhados, bate-papo em tempo real e compartilhamento de documentos. Recursos de integração: Sua alternativa de central de serviços deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas que a equipe usa, como plataformas de gerenciamento de conhecimento, CRMs, automações de marketing ou aplicativos de comunicação.

Sua alternativa de central de serviços deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas que a equipe usa, como plataformas de gerenciamento de conhecimento, CRMs, automações de marketing ou aplicativos de comunicação. Personalização e escalabilidade: A ferramenta deve ser personalizável para se adequar a seus fluxos de trabalho específicos e escalável para crescer de acordo com suas necessidades à medida que sua empresa se expande.

A ferramenta deve ser personalizável para se adequar a seus fluxos de trabalho específicos e escalável para crescer de acordo com suas necessidades à medida que sua empresa se expande. Relatórios e análises: Recursos abrangentes de relatórios e análises são necessários para acompanhar o progresso detíquetes de suporteidentificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados sobre a qualidade do serviço.

Recursos abrangentes de relatórios e análises são necessários para acompanhar o progresso detíquetes de suporteidentificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados sobre a qualidade do serviço. Interface amigável: Uma ferramenta de central de serviços que seja fácil de navegar e usar pode aumentar as taxas de adoção na equipe do catálogo de serviços e melhorar a produtividade.

Uma ferramenta de central de serviços que seja fácil de navegar e usar pode aumentar as taxas de adoção na equipe do catálogo de serviços e melhorar a produtividade. Preços: Considere a estrutura de preços da ferramenta da central de serviços. Ela deve oferecer um bom valor por seus recursos e caber em seu orçamento.

Considere a estrutura de preços da ferramenta da central de serviços. Ela deve oferecer um bom valor por seus recursos e caber em seu orçamento. Suporte ao cliente: Uma equipe confiável de atendimento ao cliente pode ser de grande valia quando houver problemas ou necessidade de ajuda com a ferramenta de central de serviços.

Os 10 melhores concorrentes e alternativas do ServiceNow em 2024

Lembre-se de que a ferramenta ideal pode variar de acordo com o tamanho da sua equipe, o setor e as necessidades específicas. Portanto, é melhor experimentar algumas opções antes de decidir. É por isso que você deve considerar suas opções com suas soluções de gerenciamento de ativos e incidentes. Confira estas 10 melhores alternativas ao ServiceNow:

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

O ClickUp está no topo da nossa lista e de algumas outras, como Melhor software de produtividade e colaboração do G2 e As empresas mais inovadoras da FastCompany lista. Com poderosas CRM recursos de CRM, recursos de gerenciamento de ativos e um verdadeiro software de base de conhecimento com Documentos do ClickUp é fácil ver por que ele é uma das alternativas mais populares do ServiceNow.

Além disso, o ClickUp oferece lógica condicional complexa Formulários para coletar conversas e feedback de clientes . Essa solução flexível, intuitiva e personalizável é uma ótima opção para pequenas empresas ou grandes equipes com necessidades comerciais significativas para melhorar o envolvimento do cliente.

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp é melhor para equipes que precisam de ferramentas versáteis e super personalizáveis para avaliar riscos durante a pré-mortem, gerencie projetos no meio da impressão e desenvolva seu base de conhecimento em post-mortems. Se tudo o que você precisa é de um sistema básico de emissão de tíquetes e de um rastreamento simples de métricas, o ClickUp pode ser muito avançado para o que você está tentando fazer.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.770 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.770 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.660+ avaliações)

2. Zendesk

via Zendesk A Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente e engajamento que fornece ferramentas de central de serviços para interação com o cliente, incluindo recursos de emissão de tíquetes e base de conhecimento. É uma alternativa robusta ao ServiceNow, especialmente para empresas voltadas para o suporte ao cliente.

Melhores recursos do Zendesk

Suporte ao cliente omnichannel esolução de help desk (e-mail, chat, telefone, mídia social)

Respostas automatizadas com tecnologia de IA para melhorar a comunicação com o cliente

Opções de autoatendimento com uma base de conhecimento integrada

Extensivoopções de integração Limitações do Zendesk

Uma avaliação gratuita curta dificulta o teste antes de você ter que se comprometer totalmente

Falta de recursos avançados, como Regex

Não há personalização suficiente para usuários avançados

O preço é mais alto do que o de alguns outros concorrentes

Preços da Zendesk

Equipe: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Crescimento: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Profissional: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: US$ 150/mês por usuário

US$ 150/mês por usuário Custom Enterprise: $215/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.590 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.590 avaliações) Capterra: 4,4/ (3.640+ avaliações)

Bônus: software de operações de TI !

3. SAP

Via SAP A SAP é uma empresa multinacional de software conhecida por suas software de planejamento de recursos empresariais (ERP) . O SAP Service Cloud, um componente de sua suíte Customer Experience, é uma das melhores alternativas ao ServiceNow que se concentra no gerenciamento de atendimento ao cliente e vendas.

Melhores recursos da SAP

Recursos integrados de conformidade, segurança e gerenciamento de incidentes que atendem e superam os padrões globais

Uma matriz de autorização garante que cada função da sua equipe tenha o acesso adequado, no momento certo, às informações de missão crítica na central de serviços

O monitoramento de incidentes garante que nenhum problema de TI escape à sua atenção

Limitações do SAP

Não fornece o suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a ServiceNow oferece

A plataforma é somente para a Web, portanto, não é ideal para profissionais de TI em trânsito

Preços da SAP

Entre em contato com a SAP para obter os preços

Avaliações e resenhas da SAP

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.840 avaliações)

4. Central de Ajuda do ProProfs

Via ProProfs Base de conhecimento

O ProProfs Help Desk é uma ferramenta de atendimento ao cliente de fácil utilização para simplificar o gerenciamento de tíquetes e promover a colaboração da equipe. Ele oferece uma caixa de entrada compartilhada que permite o tratamento eficiente das consultas dos clientes, garantindo que tudo ocorra sem problemas.

A plataforma integrada do ProProfs e os recursos robustos de relatórios e análises fornecem informações valiosas para melhorar o atendimento ao cliente. Com o ProProfs Help Desk, as equipes também podem criar uma base de conhecimento abrangente sobre o cliente, reduzindo a carga de trabalho e capacitando os clientes com opções de portal de autoatendimento. Sua simplicidade, eficiência e abordagem centrada no cliente fazem dele uma das alternativas mais notáveis do ServiceNow.

Os melhores recursos do ProProfs Help Desk

Rastreie e encaminhe automaticamente as chamadas recebidas

Use caixas de entrada compartilhadas para melhorar a colaboração

Os agentes podem usar respostas prontas para melhorar os tempos de resposta

Obtenha feedback do cliente com NPS, CSAT e outras pesquisas

Opções de gerenciamento de incidentes para rastreamento interno

Limitações do ProProfs Help Desk

Não há integração de mídia social

O portal de autoatendimento pode ser um desafio para alguns

Preços do ProProfs Help Desk

**Gratuito

Pago: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (15+ avaliações)

4,7/5 (15+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (10+ avaliações)

5. Jira

Jira lançou recentemente sua nova visualização de rastreamento de problemas

O Jira Service Desk, desenvolvido pela Atlassian, é um software de central de tarefas e conhecimento amplamente utilizado, conhecido por sua flexibilidade e recursos avançados.

Inicialmente projetado para rastreamento de bugs e problemas no desenvolvimento de software, o Jira Service Management evoluiu para atender a várias necessidades de gerenciamento de projetos e tarefas. O gerenciamento de serviços Jira oferece fluxos de trabalho personalizáveis, ferramentas ágeis de geração de relatórios e recursos avançados de rastreamento de problemas. Seus recursos de integração com várias outras ferramentas, como o Confluence e o Bitbucket, fazem do Jira service management uma solução abrangente para que as equipes planejem, acompanhem e lancem softwares excelentes.

Embora sua curva de aprendizado possa ser íngreme para alguns, as funcionalidades robustas do Jira o tornam uma excelente opção para equipes que buscam uma solução abrangente de automação de fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Jira

As filas de solicitações agregam solicitações de serviço de e-mail, chatbots, representantes de serviço e muito mais

Triagem automática de incidentes com base na urgência, nos contratos de nível de serviço e nos profissionais de serviço disponíveis

O portal de autoatendimento ajuda os funcionários a encontrar as respostas de que precisam sem escalonar o problema

Limitações do Jira

O gerenciamento de serviços do Jira pode produzir tempos de carregamento lentos

Demasiado complexo para todos os usuários, exceto os mais experientes tecnicamente

A interface de usuário do Jira Service Desk pode ser desafiadora para encontrar os recursos de que você precisa quando precisa deles (confira estesAlternativas ao Jira) Preços do Jira

**Gratuito

Standard: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Jira para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (5.270+ avaliações)

4,3/5 (5.270+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

Saiba mais sobre o_ Melhores ferramentas de marketing para startups !

6. Ajuda ao olheiro

Via Ajuda ao olheiro O Help Scout é uma plataforma de gerenciamento de serviços projetada para dar um toque humano às interações com os clientes. Seu foco na simplicidade e na personalização a torna uma excelente alternativa ao ServiceNow para empresas que priorizam o relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do Help Scout

Resolva problemas de suporte rapidamente com bate-papo e notificações em tempo real. Use macros e modelos de respostas para se comunicar com os clientes instantaneamente

Nunca mais deixe a bola cair com o roteamento automatizado e o rastreamento de interações

O Help Scout oferecegerenciamento de serviços com marca branca e personalizável para que seu gerenciamento de serviços de suporte tenha a aparência e o funcionamento que você deseja

Limitações do Help Scout

A ausência de integrações com mídias sociais dificulta o rastreamento e a resposta aos clientes que usam o Twitter para expressar suas preocupações

Os relatórios do Help Scout não são configurados para fornecer facilmente detalhes granulares sobre tickets de suporte específicos

Preços do Help Scout

Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Plus: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Pro: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 380 avaliações)

4,4/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

7. Freshdesk

Via Freshdesk O Freshdesk é uma plataforma de suporte ao cliente baseada na nuvem com recursos robustos de emissão de tíquetes, colaboração, gerenciamento de problemas e automação. É um forte concorrente do ServiceNow, especialmente para empresas que buscam uma ferramenta de suporte ao cliente intuitiva e rica em recursos.

Melhores recursos do Freshdesk

O acesso remoto permite que as equipes de suporte se aprofundem e ajudem os clientes no local

O sistema de gerenciamento de tíquetes atribui e prioriza automaticamente as solicitações de suporte

As ferramentas de colaboração do Freshdesk permitem que os colegas de equipe trabalhem juntos no mesmo tíquete para resolver problemas

Limitações do Freshdesk

Faltam alguns recursos na caixa de entrada, como uma função de pesquisa, salvamento de rascunho e a capacidade de enviar uma mensagem para vários destinatários

Não há muito espaço para personalizar relatórios

O aplicativo móvel não é tão intuitivo quanto a plataforma para desktop

Preços do Freshdesk

**Gratuito

Growth: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: US$ 79/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Freshdesk

G2: 4,4/5 (mais de 2.750 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.750 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.030+ avaliações)

Bônus:_ 10 melhores alternativas e concorrentes do Freshdesk

8. Nuvem de serviço do Salesforce

Via Nuvem de serviços do Salesforce O Salesforce Service Cloud é uma plataforma de gerenciamento de serviços e suporte da Salesforce. Ela oferece ferramentas abrangentes de atendimento ao cliente e gerenciamento de ativos, o que a torna uma alternativa competitiva à ServiceNow, especialmente para empresas que já usam produtos da Salesforce.

Os melhores recursos do Salesforce Service Cloud

O sistema SalesForce integra todos os aspectos do gerenciamento de serviços e do suporte ao cliente em uma experiência de agente unificada

Experiência de usuário tranquila em computadores e dispositivos móveis

Crie campos, tabelas e até mesmo adicione seu código para personalizar a ferramenta exatamente como você deseja

Limitações do Salesforce Service Cloud

Nenhum editor WYSIWYG, o que pode dificultar a formatação

A alta curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Salesforce Service Cloud

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 75/mês por usuário

US$ 75/mês por usuário Enterprise: US$ 150/mês por usuário

US$ 150/mês por usuário Ilimitado: $300/mês por usuário

Classificações e resenhas do Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (mais de 2.270 avaliações)

4,2/5 (mais de 2.270 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk O Zoho Desk é uma solução de help desk baseada na Web, projetada para ajudar as empresas a fornecer gerenciamento de serviços de alto nível. Como concorrente do ServiceNow, ele oferece uma série de recursos para gerenciamento de tíquetes, automação e relatórios.

Os melhores recursos do Zoho Desk

Acompanhe todas as interações com os clientes em uma única visualização, independentemente do canal usado para iniciar a conversa

Adapte a ferramenta para atender às suas necessidades, seja para renomear abas, adicionar departamentos, personalizar modelos de e-mail

Limitações do Zoho Desk

Os usuários finais não recebem alertas de encaminhamento de tíquetes, o que dificulta o acompanhamento dos casos

A classificação dos tíquetes por conta não é simples, portanto, pode ser difícil manter uma visão de alto nível das contas prioritárias

Não há bate-papo direto com a equipe de suporte do Zoho

Preços do Zoho Desk

Padrão: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (4.640+ avaliações)

4,4/5 (4.640+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (2.030+ avaliações)

10. SupportBee

Via SupportBeeSuporteBee é um sistema de emissão de tíquetes projetado com simplicidade e satisfação do cliente em mente. Como alternativa ao ServiceNow, ele oferece uma solução direta para o gerenciamento de e-mails de suporte ao cliente.

Melhores recursos do SupportBee

A emissão de tíquetes no estilo caixa de entrada significa que as equipes não precisam fazer login em um aplicativo separado para atribuir ou responder a solicitações de suporte

Um recurso abrangente de base de conhecimento externa facilita para os clientes encontrarem suas respostas, o que reduz o volume de solicitações. Uma base de conhecimento interna separada ajuda os agentes a encontrar as respostas de que precisam sem precisar encaminhar os tíquetes

Limitações do SupportBee

Não captura o feedback do cliente sobre o suporte

Não é otimizado para Safari ou Firefox

Personalização limitada disponível

A ausência de função de arquivamento automático às vezes leva a uma caixa de entrada desordenada

Não há formulários disponíveis

Preços do SupportBee

Inicial: $13/mês por usuário

$13/mês por usuário Empresa: $17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SupportBee

G2: 4,1/5 (mais de 5 avaliações)

4,1/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (25+)

Cuide de seus clientes - o jeito ClickUp

A escolha do software de gerenciamento de serviços correto é fundamental para proporcionar excelentes experiências aos clientes. Cada alternativa do ServiceNow listada acima oferece recursos, prós e contras exclusivos. Sua escolha dependerá das necessidades específicas, do orçamento e das preferências do seu portal de autoatendimento e das soluções de gerenciamento de configuração.

No entanto, se você estiver procurando uma solução abrangente que se destaque no atendimento ao cliente e ofereça recursos robustos de gerenciamento de projetos, gerenciamento de produtos e gerenciamento de tarefas, considere o ClickUp, o solução ágil perfeita . Com sua funcionalidade versátil, interface amigável e preços competitivos, o ClickUp é a melhor opção entre os concorrentes e alternativas do ServiceNow.

Lembre-se de que o melhor software é aquele que se adapta perfeitamente às necessidades da sua equipe. Portanto, explore suas opções, experimente as que lhe chamarem a atenção e tome uma decisão informada. Boa sorte!