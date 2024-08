<strong>Como as empresas estão mantendo os funcionários remotos engajados e produtivos</strong>

O trabalho remoto veio para ficar. De fato, a pesquisa de 2022 da Zippia constatou que 26% dos funcionários dos EUA trabalham remotamente em tempo integral ou parcial.

A pandemia de COVID-19 pode ter sido o catalisador para que mais americanos trabalhassem em casa, mas a tendência ganhou popularidade generalizada. Antes da pandemia, apenas 5,7% dos trabalhadores dos EUA ocupavam principalmente cargos remotos ou de trabalho em casa, de acordo com o Census Bureau. A Zippia estima que, até 2025, 36,2 milhões de americanos estarão trabalhando remotamente. ClickUp pesquisou como as organizações estão aumentando a produtividade dos funcionários remotos, usando insights de McKinsey , Harvard Business Review , PwC , Gallup e cobertura de notícias.

O mesmo relatório da Zippia constatou que mais de 90% dos trabalhadores remotos afirmam que suas produtividade no trabalho permaneceu a mesma ou aumentou desde que deixou os limites de um escritório tradicional. Com um maioria esmagadora dos funcionários dos EUA preferem o trabalho remoto, as empresas estão encontrando novas maneiras de manter as pessoas engajadas e concentradas.

Para isso, as empresas estão mudando a forma como os funcionários remotos são recrutados, treinados, promovidos e recebem feedback.

Continue lendo para descobrir o que os empregadores estão fazendo para manter os funcionários felizes e eficazes, já que o trabalho remoto continua a crescer nos EUA.

Reestruturação do recrutamento e da contratação

A triagem de candidatos pode ser uma das partes mais demoradas do trabalho de um recrutador.

Um terço das organizações reformulou completamente seus processos de contratação para se equipar melhor para a contratação de trabalhadores remotos. A é ainda maior para empresas que registraram mais ganhos de produtividade.

Muitas dessas revisões incluíram o uso da tecnologia de novas maneiras, inclusive entrevistas virtuais em vez de reuniões presenciais. As empresas também expandiram o alcance geográfico de suas ofertas de emprego, pois o trabalho remoto permite que elas ampliem o grupo de candidatos para considerar indivíduos altamente qualificados que atendam a todas as suas qualificações, mas que morem em outro lugar.

Um relatório da Accenture e Harvard Business School descobriram que a maioria das empresas (90%) experimentou revisões automatizadas dos currículos dos candidatos. No entanto, 85% dos recrutadores disseram que isso não ajudou a encontrar os melhores candidatos e tornou a busca mais difícil.

As empresas podem ajustar suas configurações de automação para evitar que candidatos altamente qualificados sejam excluídos quando seus currículos não corresponderem exatamente à descrição do cargo.

Incentivando a comunicação

O relatório da Zippia mencionado anteriormente mostrou que 1 em cada 5 trabalhadores remotos afirma que o isolamento é a maior desvantagem do trabalho remoto.

Incentivar comunicação entre trabalhadores remotos é fundamental para que as empresas mantenham a produção e a satisfação dos funcionários em alta. As empresas que adotam plataformas de mensagens instantâneas como o Slack permitem que os funcionários remotos se envolvam com a colaboração em tempo real e feedback.

A comunicação é uma via de mão dupla; as empresas devem garantir que os funcionários remotos se sintam capacitados a se manifestar. Alguns trabalhadores remotos preferem conversas telefônicas, enquanto outros gostam de chamadas de vídeo ou mensagens instantâneas. Reservar um tempo para reconhecer qual modo de comunicação funciona melhor para cada funcionário pode ajudar a gerência a manter os níveis de produtividade altos.

Comunicar as vitórias e as conquistas dos funcionários de maneiras criativas, como a entrega de uma pizza ou de um bolo, é outra forma de os gerentes demonstrarem apreço pelos funcionários à distância.

Treinamento de gerentes em liderança remota

Um estudo de Harvard de 2020 descobriu que 40% dos gerentes se sentiram despreparados para gerenciar uma equipe remota, e um número ainda maior teve dificuldades para manter os membros da equipe engajados enquanto trabalhavam remotamente.

" O treinamento de gerentes é fundamental para ajudar a manter as pessoas engajadas, motivadas e produtivas" em 2023, disse David Hassell, CEO da plataforma de tecnologia de gerenciamento de desempenho 15Five, à Society for Gestão de Recursos Humanos .

Os gerentes devem aprender a comunicar-se com os funcionários definir expectativas claras e traduzir a cultura da empresa quando a interação face a face não for uma opção.

O microgerenciamento pode, na verdade, reduzir a produtividade e o moral dos funcionários remotos. Treinamento em gerenciamento ensina os líderes a identificar as tendências de microgerenciamento antes que elas se tornem um problema.

Os gerentes remotos devem concentrar-se menos em estar no mesmo espaço como seus funcionários e mais nos resultados desejados, o gerente de operações da HubSpot, uma empresa de grande empresa de trabalho híbrido disse ao Employee Benefit News HubSpot.

Promovendo a autoliderança

Incentivar a autoliderança entre os trabalhadores remotos aumenta a responsabilidade e a eficiência .

Os funcionários com habilidades para se gerenciar no local de trabalho e em suas vidas pessoais são geralmente mais produtivos do que aqueles que precisam de mais controle.

Os gerentes precisam incentivar os funcionários remotos a desenvolver um forte senso de autoconsciência para que possam identificar como pensam, sentem e agem em diferentes situações.

" A autoconsciência é um superpoder ...Em que sou forte e em que coisas não sou forte? ... Estou reconhecendo que tenho lacunas e que deveria preenchê-las, em vez de simplesmente trazer mais pessoas com a mesma experiência e formação", disse Heidi Hauver, vice-presidente de experiência de pessoas da empresa de gerenciamento de dados ShinyDocs, à empresa de colaboração Fellow.

Permitir que os funcionários tenham autonomia para tomar decisões e assumir responsabilidades por seu sucesso é outra estratégia que as empresas usam para promover a autoliderança nos funcionários remotos.

Fornecer e solicitar feedback frequente

Todo mundo quer se sentir valorizado por um trabalho bem feito. Os trabalhadores remotos não são exceção.

Os funcionários devem sentir que suas ideias e opiniões são importantes. Os gerentes devem incentivar conversas bidirecionais com os funcionários remotos, ouvindo ativamente as preocupações e ideias. Fornecimento de feedback regular é tão importante quanto permitir que os funcionários deem suas opiniões à gerência.

Os trabalhadores remotos relatam menos esgotamento no trabalho e acham que mais significado em seus empregos quando a gerência os incentiva a fazer perguntas ponderadas e a buscar feedback frequente. Simplesmente perguntar "como você está indo?" regularmente é uma maneira fácil de melhorar o desempenho dos funcionários remotos.

Escritor convidado: _ Aubrey Jane McClaine