10 ferramentas de software de trabalho híbrido e flexível para 2024

Um ambiente de trabalho híbrido é o meio-termo entre os dias tradicionais de escritório completo e o movimento mais recente de WFH.

Esse modelo de equipe funcional suporta trabalhadores no escritório, remotos e em trânsito, melhorando significativamente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e retenção de funcionários.

Mas a transição pode ser desafiadora. Sem o software adequado para dar suporte a um estilo de trabalho híbrido, a configuração pode causar uma forte desconexão entre as equipes, levando a um monitoramento deficiente das tarefas e à redução da responsabilidade. A sincronização de fluxos de trabalho para evitar sobreposições foi outra dor de cabeça.

O que tornou esse modelo de escritório realmente viável - e aceitável - foi o software de local de trabalho híbrido.

O software de trabalho híbrido faz a ponte comunicação e colaboração **entre os funcionários que trabalham no escritório e os que trabalham remotamente. Com a ferramenta certa, você pode criar facilmente um espaço de escritório virtual produtivo e sincronizar sua equipe sem esforço.

Neste artigo, apresentaremos a você as 10 melhores ferramentas de trabalho híbrido. Explore seus recursos e preços para selecionar aquela que mantém sua equipe engajada e produtiva. 💜

O que é software de trabalho híbrido?

O software de trabalho híbrido reúne sua equipe remota com recursos projetados para implantar e gerenciar com eficiência uma força de trabalho híbrida. Essas ferramentas digitais facilitam a colaboração remota e otimização de processos para os funcionários. Quanto aos gerentes, eles obtêm ferramentas práticas para otimização do espaço e envolvimento da equipe, tudo em uma única plataforma.

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

A cultura de trabalho híbrido denota um arranjo que coloca as pessoas em primeiro lugar, em que os funcionários dividem seu tempo entre trabalhar em casa e no escritório. Ao contrário do trabalho remoto, em que todos os funcionários trabalham em casa ou em um espaço de trabalho compartilhado, os modelos híbridos tendem a ter um padrão de fluxo de trabalho mais imprevisível. Como resultado, os gerentes de espaços de trabalho híbridos bem-sucedidos optam por ferramentas de software que ofereçam:

Opções de colaboração em tempo real: O software híbrido certo tem ferramentas comoquadros brancos digitais e mensageiros instantâneos para colaboração contínua entre equipes distribuídas Gerenciamento unificado de documentos: O produto deve ajudar a criar um hub central para armazenar documentos da empresa, facilmente acessível a funcionários autorizados Integrações: O software deve oferecer suporte a integrações com aplicativos de trabalho populares para permitir a troca de informações sem problemas e sem a necessidade de alternar entre plataformas Painéis de controle abrangentes: Os líderes e gerentes de equipe precisam de painéis para ter uma visão geral dos fluxos de trabalho da equipe, o que lhes permite analisar as cargas de trabalho, remover redundâncias e otimizar os processos Recursos de controle de desempenho: Certifique-se de que o software ofereça suporte ao monitoramento de status de projetos, atualizações e entregas. Por exemplo, uma ferramenta integrada de controle de tempo o ajudará a responsabilizar os funcionários por sua parte do trabalho

10 ferramentas flexíveis para o local de trabalho híbrido

Com as empresas e os funcionários buscando constantemente mais flexibilidade em seu dia a dia, você perceberá um aumento no número de ferramentas de trabalho híbridas que estão entrando no mercado. Algumas são soluções completas, enquanto outras oferecem serviços específicos, como reserva de desktop ou videoconferência.

Selecionamos 10 das melhores ferramentas de trabalho híbrido para superar os desafios operacionais das equipes distribuídas. 🥇

Aproveite mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com as necessidades de sua equipe híbrida

O ClickUp é a sua plataforma completa de gerenciamento de tarefas e trabalho, repleta de recursos que ajudam sua equipe no escritório e no escritório equipes remotas permaneçam em sincronia o tempo todo.

Essa plataforma dinâmica centraliza todo o seu trabalho em todos os aplicativos, aumentando a produtividade dos funcionários e simplificando completamente todo o seu trabalho estratégias de gerenciamento de projetos com facilidade - quer a equipe se reúna pessoalmente, em casa ou de forma totalmente assíncrona. Planeje cronogramas e entregáveis de acordo com a disponibilidade da equipe, atribuir, ajustar e monitorar cargas de trabalho e usar recursos de comunicação integrados para dar suporte ao trabalho assíncrono.

E se a sua equipe híbrida estiver procurando por colaboração em tempo real o ClickUp tem tudo o que você precisa. Aproveite Quadros brancos do ClickUp para brainstorming visual e transforme ideias em planos de ação coordenados com a capacidade de transformar qualquer objeto do quadro diretamente em uma tarefa rastreável. Além disso, a edição colaborativa ao vivo em Documentos do ClickUp permite que a equipe trabalhe lado a lado sem sobreposição!

Desde a criação de bases de conhecimento centralizadas até a construção de fluxos de trabalho ágeis -ClickUp pode fazer tudo isso.

Melhores recursos do ClickUp

Software de quadro branco digital integrado que conecta ideias diretamente aos seus fluxos de trabalho

Um editor de documentos dinâmico com estilo sofisticado, páginas aninhadas e recursos de cama

Mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho, incluindo Loom, Zoom, Miro e Slack

Painéis de controle e relatórios para obter insights valiosos sobre o progresso de seu projeto

Mais de 15visualizações de trabalho personalizadas para visualizar seus projetos de todos os ângulos

Recursos de gerenciamento e otimização de carga de trabalho

Uma infraestrutura hierárquica dimensionável

Automações do ClickUp para eliminar tarefas consistentes ou repetitivas

Limitações do ClickUp

A extensa lista de recursos pode representar um pouco de curva de aprendizado para os usuários mais novos

Não é possível bloquear widgets nos Dashboards

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Enviado

Via: Enviado Dizer que a alocação de espaço de escritório é uma tarefa frustrante para as empresas híbridas é um erro gerentes de equipe seria um eufemismo. 🏢

Mantenha os fluxos de trabalho em movimento para equipes híbridas com o gerenciamento de espaço prático do Envoy. Essa plataforma de espaço de trabalho oferece ferramentas de agendamento de autoatendimento e reserva de mesa para funcionários e visitantes.

Os colegas de equipe visitantes podem reservar uma mesa por hora, dia ou semana. O administrador gerencia a alocação de acordo com a disponibilidade e disponibiliza as comodidades.

Economize espaço e minimize o custo do aluguel aproveitando o Occupancy Dashboard para acompanhar a presença no local e a utilização do local de trabalho.

O Envoy também ajuda a coordenar horários de trabalho híbridos, identificar distrações no local de trabalho, enviar anúncios e criar mapas do local de trabalho para facilitar a navegação.

Se a sua empresa faz entregas físicas, você vai gostar das opções de gerenciamento de correio do Envoy. Basta digitalizar um pacote e o Envoy identificará e notificará o destinatário imediatamente.

Melhores recursos do Envoy

Reserva de mesa para gerenciamento de espaço

Oferece suporte à coordenação de horários

Mapas do local de trabalho

Ferramentas de gerenciamento de correio

Limitações do Envoy

Adaptabilidade limitada às necessidades exclusivas da empresa

Preços relativamente altos

Preços do Envoy

Padrão para local de trabalho : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Premium do local de trabalho: uS$ 5/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Envoy classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

3. Tribeloo

Via: Tribeloo O Tribeloo é outro software híbrido de espaço de escritório que impressiona com suas opções de reserva de mesa.

Assim como o Envoy, o Tribeloo permite que os funcionários façam a pré-reserva de uma mesa antes de visitar o escritório. Toda a experiência é descomplicada - um usuário pode acessar os recursos de reserva por:

Usando o aplicativo Tribeloo para web ou celular Integrando o Tribeloo com seu Outlook ou Google Calendar (ou add-on)

Todas as alterações nos calendários pessoais também são sincronizadas automaticamente com o Tribeloo!

A plataforma permite Criar bairros para que as pessoas da mesma equipe se reúnam e colaborem. Personalizar e otimizar as plantas baixas em tempo real, inspecionando quais áreas do escritório estão sendo usadas em excesso ou em falta.

O Tribeloo oferece opções úteis de personalização, como obter mesas fixas, encontrar colegas, configurar reservas particulares e fazer solicitações especiais (como providenciar serviço de bufê ou quadros brancos no espaço). Você também pode relatar problemas de reserva por meio do aplicativo.

Melhores recursos do Tribeloo

Reserva de mesa perfeita

Bairros de equipes

Personalizações de plantas baixas

Relatórios de problemas sem esforço

Limitações do Tribeloo

Alguns usuários acham a interface um pouco desatualizada

Não há opção para desativar recursos desnecessários (como o feed de notícias) que ocupam espaço na tela

Preços do Tribeloo

Inicial : €3,00/mês por usuário

: €3,00/mês por usuário Pro : € 3,75/mês por usuário

: € 3,75/mês por usuário Premium: € 4,00/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Tribeloo ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 40 avaliações)

4. Hospedado pela CBRE

Via: Google Play CBRE, abreviação de Coldwell Banker Richard Ellis, é uma imobiliária empresa de investimentos e imóveis que oferece serviços de ocupação de escritórios em nível global.

Seu produto exclusivo, o Host, permite que as empresas aluguem, arrendem ou invistam em locais de trabalho escalonáveis para acomodar os requisitos variáveis de equipes híbridas. Um espaço de trabalho gerenciado pela Host vem com recursos padrão de tecnologia e hospitalidade, de modo que não há estresse com a manutenção do espaço de escritório.

Com o aplicativo móvel da Host, os membros da sua equipe podem reservar mesas, salas de conferência e outros espaços de reunião. A opção Find Your Way fornece direções detalhadas para mesas, escritórios e áreas designadas para usuários não iniciados. ➡️

Integre o aplicativo ao Outlook e ao Google Calendar para alinhar sua agenda com a de seus colegas de trabalho lembretes automáticos para eventos e reuniões no local ou on-line.

melhores recursos do #### Host by CBRE

Serviço global de reserva de mesas

Instruções detalhadas sobre o espaço de trabalho

Integrações com o Outlook e o Google Agenda

Lembretes automáticos

limitações do #### Host by CBRE

O aplicativo é conhecido por travar com frequência

Preços do Host by CBRE

Entre em contato com os agentes da Host para obter todas as informações sobre preços

Avaliações e resenhas da Host by CBRE (aplicativo móvel)

Google Play: 5/5 (mais de 40 avaliações)

App Store: 3.8/5 (mais de 20 avaliações)

5. Robin

Via: Robin Robin é o ajudante do Batman, mas também o nome da nossa próxima plataforma de trabalho híbrida favorita! Seu charme está em quatro recursos principais:

Reserva de mesa Agendamento de salas Análise do local de trabalho Criação de comunidades

Sempre que a sua equipe decidir ir ao escritório, tudo o que ela precisa fazer é iniciar o aplicativo e reservar um assento ou uma sala disponível. Enquanto isso, eles podem ver quem está no escritório e compartilhar seus dados de reserva para uma melhor coordenação.

A plataforma oferece uma visão geral em tempo real do escritório para apoiar a navegação.

Use as informações de reserva coletadas ao longo do tempo para entender as taxas de utilização e planejar alocações futuras adequadamente. Esses insights também podem ajudá-lo a determinar o momento ideal para atividades de formação de equipes sem interromper o trabalho.

Com o Robin, você pode compartilhar anúncios , coletar feedback da equipe e negociar políticas de trabalho híbridas unânimes.

Melhores recursos do Robin

Reserva simples de mesas e salas

Informações sobre a utilização do espaço

Visão geral do escritório em tempo real

Anúncios padrão e prioritários

Limitações de Robin

O recurso de pesquisa de mesa não tem funcionalidade

O sistema pode apresentar falhas ocasionalmente

Preços do Robin

Para iniciantes : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Equipe : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Empresa: Entre em contato para obter preços

Robin ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

6. Zoom

Via: Zoom O Zoom entrou no mercado quando as equipes precisavam de um reunião virtual em uma época em que as reuniões presenciais eram estritamente proibidas. Embora (felizmente) esse não seja mais o caso, a plataforma ainda é amplamente usada para conectar equipes geograficamente dispersas, proporcionando-lhes um local para tomar decisões, compartilhar ideias ou participar de conversas casuais.

Agende e conduza reuniões com apenas alguns cliques com o ferramentas de videoconferência . Leve suas reuniões virtuais para qualquer lugar graças a recursos como cancelamento de ruído e troca perfeita entre aplicativos para desktop e dispositivos móveis!

O Zoom também aprimora a experiência audiovisual da sua equipe. Por exemplo, a plataforma mostra quem está falando a qualquer momento, facilitando o acompanhamento da reunião. Com as opções de compartilhamento de tela ao vivo, você pode apoiar o assunto em discussão com recursos visuais do seu dispositivo.

Além disso reuniões com vídeo e áudio a plataforma incentiva a colaboração no local de trabalho por meio do Zoom Whiteboard, enquetes, bate-papo em equipe e compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos do Zoom

Reuniões com vídeo e áudio

Zoom Whiteboard para colaboração visual

Fácil alternância entre desktop e celular

Bate-papo em equipe

Limitações do Zoom

A sobreposição de controle atual pode atrapalhar a gravação de reuniões

A interface pode se atrasar algumas vezes

Preços do Zoom

Básico : $0

: $0 Pro : $149,90/ano por usuário

: $149,90/ano por usuário Business : uS$ 199,90/ano por usuário

: uS$ 199,90/ano por usuário Business Plus : uS$ 250/ano por usuário

: uS$ 250/ano por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Zoom ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 50.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10.000 avaliações)

7. Miro

Via: Miro O Miro é uma plataforma de colaboração visual que ajuda equipes remotas e híbridas a planejar projetos, criar protótipos, fazer fluxogramas e outras atividades de brainstorming.

Os quadros brancos digitais do Miro - chamados de Miro boards - oferecem à sua equipe o kit de ferramentas completo para dar vida a novas ideias. Escreva, desenhe, anexe arquivos e adicione notas adesivas e comentários. Todos os quadros são atualizados em tempo real, para que seus colegas de equipe possam trabalhar com eficiência em projetos, estejam eles a dois ou a 20.000 pés de distância!

O Miro também é adequado para colaboração assíncrona. Compartilhe seu trabalho com membros da equipe, gerentes ou partes interessadas e obtenha aprovação ou sugestões detalhadas sem reuniões.

Com mais de 100 integrações, você pode vincular seus projetos, tarefas e documentos ao Miro e consolidar as guias do seu navegador. Os mais de 1.300 modelos da plataforma oferecem esboços prontos para brainstorming e ideação em diferentes cenários.

Melhores recursos do Miro

Quadros brancos digitais

mais de 100 integrações

mais de 1.300 modelos para vários casos de uso

Comunicação fácil por vídeo, bate-papos e apresentações

Limitações do Miro

Pode apresentar atrasos quando o painel está lotado de usuários

A ferramenta de texto tem funcionalidade limitada

Preços do Miro

Gratuito : uS$ 0/mês por usuário

: uS$ 0/mês por usuário Inicial : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresarial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Miro ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 4.900 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.200 avaliações)

8. Colheita

Via: Colheita Ninguém tem problemas de confiança tão profundos quanto os gerentes de trabalho híbridos. A Bonnie está realmente fazendo seu trabalho ou atualizando seu Instagram de casa? E por que o relatório semanal de Clyde ainda não chegou? Estou sendo enganado? 🤔

Felizmente, você pode colher (sem querer) o poder do trabalho híbrido com registros de produtividade transparentes.

O Harvest tem tudo a ver com acompanhamento do tempo -A plataforma permite que você monitore o tempo gasto em tarefas específicas, mantendo as horas de trabalho transparentes.

Como gerente, você apreciará as ferramentas analíticas do Harvest. Relatórios visuais detalhados permitem que você entenda e ajuste as cargas de trabalho da equipe. Os registros de tempo permitem manter os projetos no rumo certo, estimar orçamentos e fazer previsões precisas para empreendimentos semelhantes no futuro.

Transforme o tempo registrado em faturas e envie-as aos clientes. Use integrações como PayPal e Stripe para rastrear os pagamentos recebidos dos clientes!

melhores recursos do #### Harvest

Controle de tempo conveniente

Relatórios abrangentes

Controle de orçamento

Suporte para faturamento e cobrança de pagamentos

Limitações de colheita

Alguns usuários consideram o preço relativamente alto para o conjunto de recursos

Os cronômetros em segundo plano podem passar despercebidos, levando a registros de tempo incorretos

Preços do Harvest

Gratuito : $0

: $0 Pro: uS$ 10,80/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Harvest avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 750 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 550 avaliações)

9. Tear

Via: Tear Deixe sua equipe híbrida florescer com o Loom - uma plataforma de vídeo assíncrona de primeira classe. 🌸

A comunicação em tempo real e as reuniões ao vivo podem ser eficazes para alguns, mas distraem outros. O Loom tem uma solução: grave vídeos para que sua equipe possa assisti-los em seu próprio tempo.

Use os vídeos assíncronos do Loom para explicar um processo, fazer uma apresentação ou até mesmo cumprimentar sua equipe. A melhor parte é que sua equipe não precisará criar uma conta ou fazer login para assistir!

Fazer vídeos não poderia ser mais simples - basta pressionar o botão de gravação e criar seu vídeo. Os itens concluídos são automaticamente carregados na plataforma. Compartilhe os links com os membros da equipe pretendidos e pronto!

Sua equipe pode reagir ao vídeo e enviar comentários com carimbo de data/hora, alimentando discussões construtivas no processo.

O Loom é uma ferramenta fantástica para treinar novos membros da equipe - em vez de sobrecarregá-los com uma pilha de documentos, experimente fazer tours e tutoriais em vídeo para que eles se acostumem.

Melhores recursos do Loom

Gravação de vídeo assíncrona

Fácil compartilhamento de links

Envolvimento por meio de comentários e reações

Excelente para a integração de funcionários

Limitações do Loom

Não oferece opções avançadas de edição de vídeo

Não há como remover os controles da tela durante a gravação

Preços do Loom

Inicial : $0

: $0 Negócios : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Loom classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 350 avaliações)

10. Folga

Via: Folga O Slack foi criado com uma ideia em mente simplificar a comunicação da equipe . Essa plataforma permite que sua equipe se comunique por meio de canais, que funcionam como comunidades virtuais para conversar, reagir e deixar comentários, além de compartilhar arquivos.

Como administrador, você pode criar canais públicos para todos da equipe ou privados para membros selecionados. Você pode até mesmo se comunicar com colegas de trabalho específicos por meio de mensagens diretas.

O Slack também facilita para as equipes distribuídas saberem quando um colega de equipe está disponível para trabalhar, graças aos indicadores online ou offline e às atualizações de status. Outro recurso fantástico é o Slack Connect, ideal para se comunicar com fornecedores, clientes e partes interessadas.

Como gerente de uma equipe híbrida, você também apreciará o Slack Canvas, um quadro branco virtual para fazer brainstorming e simplificar ideias. Você também pode gravar e compartilhar clipes de áudio e vídeo para comunicação assíncrona. 📹

Melhores recursos do Slack

Canais de comunicação públicos e privados

Facilita as interações com os fornecedores

Exibe a disponibilidade dos colegas de equipe

Oferece suporte ao trabalho assíncrono

Limitações do Slack

Opções de personalização limitadas

A qualidade do áudio e do vídeo poderia ser melhor

Preços do Slack

Gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Business+ : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

Software de trabalho híbrido: Engajando os não engajados

Um modelo híbrido bem-sucedido depende muito da qualidade do comunicação no local de trabalho . Não importa se você está no escritório, em casa ou trabalhando em um aconchegante café na praia, desde que todos estejam na mesma página e cumprindo seu papel. 🌴

As ferramentas de colaboração da nossa lista revolucionaram o espaço de trabalho tradicional, mantendo as equipes conectadas sem escritórios físicos. Portanto, escolha a plataforma que melhor atenda às suas necessidades e garanta que seus colegas de equipe permaneçam na mesma sintonia, onde quer que estejam! E se você não tiver certeza de por onde começar, comece pelo topo desta lista e experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .