16 das melhores ferramentas para trabalhar em casa em 2024

Desde o início da Internet, trabalho remoto tem crescido consistentemente para se tornar uma das maiores forças de trabalho do mundo.

Entretanto, é essencial indicar que pouquíssimas pessoas previram uma situação em que essa população cresceria até os números atuais. Como mostram as estatísticas, 1 em cada 4 americanos employees trabalham em casa, o que representa mais de 26% da força de trabalho do país.

Se você planeja fazer parte desse grupo nos próximos meses, precisa avaliar os benefícios e as desvantagens que terá. O mais importante é que você se familiarize com as melhores ferramentas de trabalho em casa para atingir seus objetivos.

Existem várias ferramentas de trabalho remoto para aumentar a produtividade que você deve considerar, mas, primeiro, vamos dar uma olhada nos tipos de ferramentas que fazem parte dessa lista.

O que você deve procurar nas ferramentas para trabalhar em casa?

Ao se juntar a uma das crescentes populações de equipes remotas se você não tem uma equipe remota, precisa estar ciente de que nem todas as ferramentas de trabalho remoto oferecem os melhores serviços. Algumas dessas ferramentas destinam-se apenas a ajudar as pessoas a lidar com tarefas simples.

Outras não estão prontamente disponíveis e você precisará de ajuda para obtê-las no mercado, o que torna suas operações desafiadoras. Aqui estão algumas aspectos fundamentais que você deve verificar no trabalho remoto ferramentas.

Facilidade de uso

Prontamente disponível e acessível

Manutenção fácil e econômica

Realinhamento com seu trabalho

16 das melhores ferramentas para trabalhar em casa que você precisa conhecer

Agora que você sabe o que verificar no trabalho em casa ferramentas de produtividade para que você possa se beneficiar da produtividade, é essencial entender claramente algumas das melhores ferramentas disponíveis no mercado. Como você perceberá, há muitas ferramentas que você pode incorporar à sua estratégia para alinhar seus funcionários remotos.

No entanto, algumas dessas ferramentas poderiam ser mais eficazes e oferecer melhores resultados em suas operações. Aqui estão 15 ferramentas de produtividade para trabalhar em casa que podem fazer a diferença em suas tarefas:

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe ClickUp surgiu como o site de referência software de gerenciamento de projetos para equipes remotas em todo o mundo. Essa ferramenta foi projetada para colocar todo o seu trabalho em uma única plataforma para facilitar o gerenciamento de trabalhadores remotos .

Você não precisa se preocupar com seu equipes de trabalho remoto porque nunca foi tão fácil gerenciá-las com eficiência e fazer alterações rapidamente como com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Vamos dar uma olhada!

Recursos

Prós

Capacidade de integração com outras ferramentas comuns de trabalho remoto, como Zoom, Slack e Loom

A versão gratuita é mais avançada do que a maioria das ferramentas de colaboração e produtividade

Acesso a um enormebiblioteca de modelos pré-criados* Vincular tarefas semelhantes entre Workspaces usando relações de tarefas ou relações de dependência

Fácil de definir metas

Simplesarrastar e soltar para mover e reatribuir tarefas entre várias equipes

Receba atualizações em tempo real e dicas visuais quando outras pessoas visualizarem, editarem ou comentarem suas tarefas

Contras

Os usuários geralmente precisam de um pouco de treinamento devido ao seu alto nível de personalização

Pode ser difícil responder por e-mail

Os recursos de pesquisa podem ser mais lentos (por enquanto 😉)

Preços

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

Plus: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Trello

Via Trello O trabalho remoto geralmente se concentra em alcançar objetivos específicos metas e objetivos específicos com equipes espalhadas em diferentes locais. No entanto, com Trello você pode colocar tudo no mesmo lugar rapidamente, inclusive todas as tarefas que suas equipes estão executando.

O Trello reúne todas as suas tarefas, ferramentas e equipes em uma única interface de usuário para operações perfeitas.

Recursos

Bate-papo em tempo real

Feed de atividades/notícias

Gerenciamento de reuniões remotas

Recursos de brainstorming

Prós

Fácil de usar

Integrações perfeitas

Automação simplificada

Atendimento eficaz ao cliente

Contras

Não há rolagem lateral

Dificuldade para apagar cartões

É necessário estar on-line para usar

Preços

**Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas

G2 : 4.4/5 (mais de 12.990 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 12.990 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.2280 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Trello !

3. Trabalho

Via WrikeWrike é um renomado software de gerenciamento de trabalho remoto que está conquistando o mundo. Com o Wrike, você pode gerenciar suas ferramentas remotas com facilidade. Essa ferramenta exclusiva permite que você remova as barreiras do trabalho remoto e, ao mesmo tempo, garante que você encontre clareza em suas operações e supere suas metas.

Recursos

Tipos de itens personalizados

Planejamento de recursos de projeto

Aplicativos móveis e de desktop

Recursos de marcação cruzada

Prós

Mantém todos envolvidos

Fluxo de trabalho natural

Fácil de gerenciar tarefas

Integrações perfeitas

Contras

É difícil entrar em contato com o suporte ao cliente

Alguns dizem que os recursos podem ser confusos

Não é tão intuitivo para trabalhadores remotos

Preços

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 28,80/mês por usuário

: uS$ 28,80/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas

G2 : 4.4/5 (mais de 3.230 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3.230 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.890 avaliações)

4. Movavi

via MovaviGravador de tela Movavi é um software de gravação de desktop que permite aos usuários gravar a atividade da tela, o uso de programas e chamadas de videoconferência (Skype, Zoom, Hangouts). A ferramenta oferece dois modos: gravação de tela e capturas de tela.

Recursos

Grave apenas o vídeo da webcam, o som do sistema ou o microfone

Exporte para o Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-mail ou link de compartilhamento

As opções de exportação incluem MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP e JPG

Prós

Dois modos de gravação: gravação de tela e capturas de tela

Interface fácil de usar e intuitiva

Configurações de áudio flexíveis

Opções de exportação rápida

Contras

Marca d'água no vídeo de saída durante o período de teste

Opções de edição limitadas

Período de avaliação de apenas 7 dias

Preços

Teste gratuito

Assinatura de um ano: $42,95

$42,95 Licença vitalícia: $57,95

Avaliações e resenhas

G2 : 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

5. ProofHub

Via Centro de Provas A administração de uma equipe remota pode parecer uma ideia perfeita que reduz os custos operacionais e fornece os resultados esperados. No entanto, é essencial destacar que, às vezes, isso é apenas um empreendimento mais gerenciável.

É por isso que você precisa de um software de gerenciamento de projetos, como o ProofHub, para ajudá-lo no planejamento, colaboração e organizando suas equipes remotas.

Recursos

Modelos personalizáveis

Portal do cliente

Visualização de Gantt/linha do tempo

Gerenciamento de ideias

Pros

Capacidade de mover tarefas em etapas

Disponibilidade de quadros kanban

Fácil e rápido

Fácil de integrar com outras ferramentas

Contras

Comunicação equivocada

Pode ser caro para trabalhadores remotos

Desafios de colaboração dentro da equipe

Preços

Teste gratuito

Essencial : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Ultimate Control: $89/mês

Avaliações e resenhas

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

6. GitHub

Via GitHub O surgimento de do trabalho remoto trouxe seus desafios . A segurança continua sendo o maior desafio com o surgimento de criminosos de segurança cibernética prontos para se infiltrar e roubar documentos essenciais das organizações. Com o GitHub, você pode trabalhar com ferramentas de trabalho remoto famosas com recursos de segurança incorporados.

Recursos

Gerenciamento de atribuições

Recursos de alerta/escalonamento

Painel de controle

Gerenciamento de tarefas

Prós

Super prático

Ferramenta remota prática

Fácil de interagir com outros usuários

Rápido para começar

Contras

Não há aplicativo móvel

Desafio para obter suporte

Falta de modo escuro

Preços

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 44/ano por usuário

: uS$ 44/ano por usuário Enterprise: $231/ano por usuário

Avaliações e resenhas

G2 : 4.8/5 (mais de 5.540 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5.540 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

7. Folga

via Folga Criar uma ótima equipe remota é sempre um desafio. É por isso que a maioria das organizações que usam operações remotas acha difícil causar impacto no mercado. O Slack traz todas as suas ferramentas e equipes remotas em um só lugar, facilitando a comunicação, a troca de ideias e até mesmo a solução mais rápida de problemas existentes.

Recursos

Recursos de mensagens

Recursos de acessibilidade

Recursos de conexão

Huddles, clipes e chamadas de vídeo

Prós

Fácil de usar ao trabalhar remotamente

Gerenciamento perfeito de tarefas

Comunicação perfeita

As versões pagas são ótimas para compartilhamento de arquivos

Contras

E-mail e senha separados para cada canal

Interface de usuário estranha

Muitos canais

Preços

**Gratuito para sempre

Pro : uS$ 7,25/mês

: uS$ 7,25/mês Business+ : uS$ 7,50/mês

: uS$ 7,50/mês Grade empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 30.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 22.800 avaliações)

**CLICKUP E SLACK: UMA COMBINAÇÃO PERFEITA Você sabia que pode integrar o Slack com o ClickUp para criar e gerenciar tarefas no Slack e, ao mesmo tempo, transformar suas mensagens em tarefas e comentários? É tão simples quanto o Slack e o ClickUp!

8. Zoom

Via Zoom O Zoom tem sido um divisor de águas quando se trata de trabalho remoto. Essa ferramenta surgiu como a principal ferramenta remota para as organizações no auge da pandemia da COVID-19, quando as videochamadas tomaram conta do mundo do trabalho.

Além disso, o Zoom ajuda as organizações a repensar os espaços de trabalho e a tornar as operações de trabalho remoto perfeitas. E, o mais importante, ele pode aprimorar as operações dos clientes criando uma maneira mais simples de organizar reuniões de equipe.

Recursos

Fácil de se comunicar por meio de reuniões de equipe

Compartilhamento de janelas de tela

Gerenciamento de equipes para trabalho remoto

Gerenciamento de contatos

Prós

Fácil de automatizar

Eficaz para equipes de vendas

Fácil de rastrear as vendas

Ótima assinatura do cliente

Contras

Fácil de perder trabalho

Problemas com o controle de vendas

Falta de integração com o iOS

Preços

**Gratuito para sempre

Pro : $149/ano por usuário

: $149/ano por usuário Business+ : $199/ano por usuário

: $199/ano por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (mais de 52.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30.400 avaliações)

Confira estes_ Alternativas de zoom_ !

9. Miro

Via Miro A criatividade é um aspecto essencial de qualquer equipe bem-sucedida. Como líder de equipe, você quer garantir que sua organização tenha a criatividade necessária para atingir seus objetivos, especialmente no trabalho remoto.

A maioria das ferramentas de trabalho remoto é ineficaz para essa função, mas Miro destaca-se como a plataforma visual da sua equipe para se conectar, colaborar e criar em conjunto.

Recursos

Recursos de segurança ideais para funcionários remotos

Aspectos de personalização

Ferramentas visuais

Oferta de software

Prós

Várias equipes podem trabalhar juntas

Experiência colaborativa incrível

Promove a criatividade

Fornece ideias fascinantes

Contras

Camadas de bloqueio de conteúdo

Possibilidade de edição em áreas erradas

Falta de recursos de integração

Preços

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business+ : $88/mês por usuário

: $88/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.5/5 (mais de 52.300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 52.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30.400 avaliações)

10. Toggl

Obtenha desempenho detalhado de colaboradores individuais em Toggl No trabalho remoto, o gerenciamento do tempo é a estratégia definitiva por meio da qual as organizações podem ter sucesso. Se você tem uma equipe trabalhando remotamente, as abordagens de gerenciamento de tempo são promissoras, pois são a única maneira de manter o desempenho. Toggl é um software de gerenciamento de projetos e um ferramenta de controle de tempo que aumenta efetivamente o desempenho. Essa ferramenta facilitará o gerenciamento de recursos, pois você só pagará por cada minuto faturável.

Recursos

Aplicativos para celular e desktop

Rastreamento off-line

Temporizadores com um clique

Lista de tarefas

Prós

Excelente controle de tempo para funcionários remotos

Gerenciamento eficaz de projetos

Fácil de configurar

Benefícios do controle de tarefas

Contras

Difícil de corrigir falhas de tempo

Desafios de URL nos recursos de controle de tempo

Dificuldade para pausar sessões

Preços

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 1.940 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.940 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30.400 avaliações)

11. Google Drive

Via Google Como uma das melhores ferramentas de colaboração, o Google Drive permite armazenar, compartilhar e trabalhar em arquivos e pastas do seu computador, tablet ou até mesmo de seus dispositivos móveis. Ele tem proteções integradas que fornecem acesso remoto seguro e criptografado aos seus arquivos.

Todos os arquivos que você compartilhar serão verificados proativamente em busca de phishing, ransomware, spam e malware. Você não precisa se preocupar com o risco crescente de ameaças cibernéticas aos seus dispositivos.

Recursos

Geração de documentos

Arquivamento e retenção

Acesso off-line e remoto

Controle de versão e compartilhamento de arquivos

Prós

Acesso remoto às informações

Logins seguros

Armazenamento gratuito

Fácil de compartilhar com as equipes

Contras

Falta demelhorias contínuas* Suporte não confiável

Falta de recursos básicos

Preços

100 GB : uS$ 1,99/mês

: uS$ 1,99/mês 1 TB : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês 10 TB : uS$ 99,99/mês

: uS$ 99,99/mês 20 TB : uS$ 199,99/mês

: uS$ 199,99/mês 30 TB : $299,99/mês

: $299,99/mês Google Drive para equipes: uS$ 10,00/mês por usuário

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 1.940 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.940 avaliações) Capterra: 4.3/10+ avaliações)

12. Okta

Via Okta Ao longo dos anos, a identidade tem sido um dos principais motivos pelos quais várias organizações têm sido bem-sucedidas em suas operações. As equipes estão localizadas sob o mesmo teto, o que significa que elas conseguem construir uma identidade que impulsiona a organização.

Isso é diferente quando se trata de equipes remotas. No entanto, com o Okta, você poderá criar uma identidade com suas equipes remotas, o que promoverá a produtividade dos funcionários, criará ótimas experiências de usuário e aumentará as inscrições de clientes.

Recursos

Gerenciamento de políticas

Fácil de navegar

Integrações de terceiros

Análise comportamental

Pros

Fácil de aprender

Operações seguras

Acesso com uma única senha

Aprimora a experiência do usuário

Contras

Atrasos nas notificações por push

Requer telefone para fazer login

Acesso a partir de outros dispositivos

Preços

Login único : uS$ 2/usuário por mês

: uS$ 2/usuário por mês Login único plus : uS$ 4/usuário por mês

: uS$ 4/usuário por mês Enterprise : uS$ 8/usuário por mês

: uS$ 8/usuário por mês Enterprise plus: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.4/5 (mais de 630 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 630 avaliações) Capterra: 4.7/690+ avaliações)

13. Tear

Via Tear As reuniões com suas equipes remotas são um dos principais desafios. Você precisará de ajuda para passar informações rapidamente e fazer ajustes quando necessário. É aí que entra o Loom.

Essa nova ferramenta remota permite que você grave vídeos rápidos e atualize suas equipes remotas em tempo real. Essa ferramenta o ajudará a reduzir as reuniões em 29%.

Recursos

Extensões do Chrome

Hospedagem de vídeos

Biblioteca de vídeos ilimitada

Aplicativo para desktop

Prós

Os usuários podem gravar telas

Fácil de compartilhar vídeos

Benefícios da transcrição

Fácil de configurar e usar

Contras

Precisa de uma extensão para alguns navegadores

Falhas regulares

Problemas para iniciar e parar

Preços

Inicial : Gratuito

: Gratuito Business : uS$ 8/usuário por mês

: uS$ 8/usuário por mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 940 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 940 avaliações) Capterra: 4.6/310+ avaliações)

Verifique estes_ Alternativas de sala_ !

14. Equipes da Microsoft

Via Microsoft Como usuário da Microsoft, você deve estar ciente de Microsoft Teams . Esse é um software inovador que mudou o jogo nas operações remotas. Essa ferramenta garante que as equipes possam compartilhar conteúdo com facilidade e rapidez, aprender novas habilidades, planejar tarefas e executá-las juntas em uma interface compartilhada.

Recursos

Reuniões de equipe

Possibilidade de chamadas

Colaboração em tempo real

Bate-papo em grupo

Prós

Gravação de vídeo

Fácil de participar de outras equipes

Transferência de arquivos sem problemas

Segurança avançada

Contras

A versão para desktop está sujeita a erros

Curva de aprendizado acentuada

Desafio para chamar outras equipes

Preços

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/usuário por mês

: uS$ 4/usuário por mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/usuário por mês

Avaliações e resenhas

G2 : 4.3/5 (mais de 13.210 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 13.210 avaliações) Capterra: 4.5/8 (mais de 880 avaliações)

15. nTask

via nTarefa Toda equipe em crescimento enfrenta alguns desafios enormes quando se trata de escalonamento. É essencial indicar que algumas equipes precisam de ajuda para dividir projetos complexos. Felizmente, a entrada do nTask no gerenciamento remoto de projetos simplificou esse processo.

Com o nTask, é mais fácil dividir projetos complexos para que as equipes possam planejar, colaborar, analisar e gerenciar as tarefas diárias com rapidez e facilidade.

Recursos

Prós

Capacidade de executar várias tarefas

Abordagens de gerenciamento de tempo perfeitas

Fácil de criar novas tarefas

Notificações regulares

Contras

O suporte de contato é desafiador

Perda de dados

Desafios para ajustar o calendário

Preços

Prêmio : uS$ 3/mês cobrado anualmente

: uS$ 3/mês cobrado anualmente Business : uS$ 8/mês cobrados anualmente

: uS$ 8/mês cobrados anualmente Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.4/5 (17 avaliações)

: 4.4/5 (17 avaliações) Capterra: 4.1/97 avaliações)

16. Colmeia

Via Colmeia Atribuir tarefas a uma equipe remota dá trabalho. Você precisará de ajuda para entender quem está fazendo o quê e em que ritmo. Também levará tempo para determinar quem é responsável pelo quê e se está trabalhando ativamente para cumprir suas responsabilidades.

O Hive se dedica a garantir que você possa entender rapidamente o ritmo da sua equipe e quem é responsável por várias tarefas.

Recursos

Prova de documentos e vídeos

Modelos de projeto

Fluxos de trabalho de aprovação

Planilhas de horas e controle de tempo

Pros

A atribuição de tarefas é mais fácil

Reúne as tarefas em um único local

Fácil de integrar com outras ferramentas

Tem uma linha do tempo personalizável

Contras

As notificações são difíceis de acompanhar

O bate-papo desaparece constantemente

Leva tempo para aprender

Preços

Solo : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Equipe : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e resenhas

G2 : 4.6/409 (17 avaliações)

: 4.6/409 (17 avaliações) Capterra: 4.5/169 avaliações)

Ferramentas de trabalho remoto para o futuro do trabalho remoto

O trabalho remoto não é mais um luxo para as organizações, mas uma realidade com a qual elas precisam lidar. Trabalhadores talentosos estão ativamente interessados em oportunidades que permitam o trabalho remoto.

Para que as empresas atraiam os melhores talentos, elas devem incorporar oportunidades de trabalho remoto. Felizmente, existem ferramentas remotas como o ClickUp para ajudar as equipes a trabalhar em uma plataforma centralizada.

Com o ClickUp, você obtém uma solução completa para que sua organização gerenciar funcionários remotos ou no escritório tudo no mesmo espaço. Os recursos do ClickUp ajudam a conectar equipes e melhorar a produtividade por meio de fluxos de trabalho personalizáveis, mais de 15 visualizações, recursos de documentação de colaboração e muito mais.

Assuma o controle hoje mesmo e comece sua própria espaço de trabalho gratuito no ClickUp !