11 modelos gratuitos de registro e rastreamento de problemas no Excel e no ClickUp

Independentemente do produto ou serviço que você oferece, todos os dias surgem problemas com os quais você e sua equipe precisam lidar. Seja um cliente insatisfeito ou uma entrega que não foi feita, você precisará de software de controle de problemas e ferramentas para lidar com esses problemas de forma eficiente.

Uma das melhores maneiras de gerenciar seus problemas é com um modelo de rastreamento de problemas. Se você precisa manter o controle sobre o feedback dos clientes ou identificar e resolver bugs rapidamente, ter um sistema confiável pode fazer toda a diferença.

Felizmente, existem muitos modelos que podem ajudá-lo a fazer exatamente isso. Neste artigo, exploraremos alguns dos nossos modelos favoritos de rastreamento de problemas - desde o Gerenciamento de Atendimento ao Cliente até a Segurança de TI - para que você possa encontrar a ferramenta perfeita para a sua equipe!

O que é um modelo de controle de problemas?

Um modelo de rastreamento de problemas é uma ferramenta que simplifica para as equipes a catalogação de problemas, o planejamento de estratégias de atenuação e, por fim, a resolução dos problemas.

Como em todos os projetos, haverá problemas de tempos em tempos. Eles podem incluir recursos que não funcionam como esperado, bugs no software ou reclamações de clientes.

A finalidade de um modelo de rastreamento de problemas é gerenciar esses problemas do projeto e acompanhar seu progresso até que sejam resolvidos. Dessa forma, a sua equipe pode lidar com os problemas de forma rápida e fácil à medida que eles surgem, sem o risco de que as coisas fiquem sem solução por muito tempo.

O que faz um bom modelo de rastreador de problemas?

Todos os melhores modelos de rastreador de problemas compartilham alguns atributos principais. Para ser um modelo de rastreamento de problemas eficaz, ele deve ser:

Fácil de entender : Uma ótima interface de usuário deve permitir que as pessoas encontrem o que precisam em um piscar de olhos.

: Uma ótima interface de usuário deve permitir que as pessoas encontrem o que precisam em um piscar de olhos. Personalizável : Várias exibições tornam o modelo adaptável para atender às suas necessidades.

: Várias exibições tornam o modelo adaptável para atender às suas necessidades. Inteligente : Permitir a fácilentrada de dados que se encaixam perfeitamente em seus fluxos de trabalho.

: Permitir a fácilentrada de dados que se encaixam perfeitamente em seus fluxos de trabalho. Acionável: Inclua espaços para que os membros da equipe saibam qual é o problema e o que precisam fazer para resolvê-lo.

11 dos melhores modelos de controle de problemas

As empresas enfrentam todos os tipos de problemas todos os dias. Aqui está uma coleção de 11 modelos que podem ajudá-lo a lidar com a maior parte deles.

1. Modelo de rastreador de problemas do ClickUp

Modelo de rastreador de problemas do ClickUp

Às vezes, você realmente não precisa de nada muito sofisticado. Modelo de rastreador de problemas do ClickUp é simples, fácil de usar e perfeito para praticamente qualquer equipe. Isso faz com que esse modelo seja particularmente bom como ferramenta de trabalho para várias equipes.

No entanto, o fato de ser um modelo básico não significa que ele não tenha alguns truques na manga. Por exemplo, o modelo Issue Tracker tem várias exibições exclusivas. Com o clique de um botão, ele pode mudar de um gráfico de Gantt para uma visualização de lista, de acordo com suas preferências.

Além disso, ele vem com todas as colunas de informações mais relevantes que você pode precisar para acompanhar os problemas de gerenciamento de projetos em tempo real. Isso inclui:

Prioridade da tarefa

Pessoal atribuído

Data de início

Data de vencimento

Departamento

Esse modelo também é totalmente personalizável. Portanto, se você vir algo de que precisa (ou não precisa), é muito simples fazer essas alterações.

Se você não tem experiência com modelos de rastreamento de problemas ou simplesmente precisa de algo para lidar com os problemas da sua equipe, você pode usar este modelo registro de produtos não precisa procurar mais - essa é a opção de modelo perfeita para você! Faça o download deste modelo

2. Modelo de rastreador de problemas de nível de risco do ClickUp

Modelo de rastreador de problemas de nível de risco do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de problemas de nível de risco do ClickUp é uma solução ideal para equipes que precisam priorizar suas tarefas e garantir que os itens mais importantes sejam tratados primeiro.

Esse modelo oferece às equipes uma visão geral simplificada das tarefas mais críticas, permitindo que elas se concentrem nessas tarefas primeiro. A capacidade de reformatar rapidamente o modelo em diferentes exibições (ou seja, gráficos de Gantt ou exibição de lista) acrescenta uma funcionalidade adicional que facilita ainda mais o gerenciamento de tarefas de todos os níveis de risco.

O Risk Level Issue Tracker também vem com todas as colunas essenciais de que você precisa, portanto, não será preciso muito trabalho para fazer o download desse modelo e torná-lo uma engrenagem fundamental para o funcionamento da sua equipe.

Veja como você pode controlar as falhas do seu produto baixando hoje mesmo o nosso modelo Risk Level Issue Tracker. Baixe este modelo

3. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

É fato que ninguém gosta de bugs - muito menos quando eles estão no seu software. Felizmente, com o Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp é mais fácil do que nunca exterminar quaisquer bugs que surjam no processo de desenvolvimento.

Esse modelo faz isso ao tornar a capacidade de relatar, rastrear e corrigir bugs o mais simples possível para a sua equipe. Em vez de depender de planilhas complicadas ou de mensagens informais no Slack, esse modelo centralizado pode ser a maneira número 1 da sua equipe de colocar os bugs conhecidos no radar e corrigi-los rapidamente.

Com esse modelo, você pode usar o poder da organização e do trabalho em equipe para reduzir as falhas no seu software. Por exemplo, você pode trabalhar em vários departamentos para otimizar seus esforços de eliminação de bugs. O atendimento ao cliente pode relatar bugs conhecidos relatados pelos usuários, as equipes de produtos podem avaliar o nível de risco e a qualidade do software criar relatórios de bugs e as equipes de engenharia podem procurar os bugs mais importantes imediatamente.

Além disso, esse modelo permite várias exibições para que todo o rastreamento de bugs e problemas ocorra em um só lugar. Esse modelo vem com as seguintes visualizações:

Visualização de lista : Veja suas tarefas abertas e organize-as por prioridade, pontos Scrum e muito mais.

: Veja suas tarefas abertas e organize-as por prioridade, pontos Scrum e muito mais. Visualização de quadro : Use um recurso de arrastar e soltarQuadro Kanban para rastrear onde as correções de bugs estão em seu pipeline.

: Use um recurso de arrastar e soltarQuadro Kanban para rastrear onde as correções de bugs estão em seu pipeline. Visualização da carga de trabalho : Veja as cargas de trabalho da sua equipe para que você possa evitar gargalos antes que eles aconteçam.

: Veja as cargas de trabalho da sua equipe para que você possa evitar gargalos antes que eles aconteçam. Visualização de formulários : Encontre todos os seusenvios de relatórios de bugs em um só lugar.

: Encontre todos os seusenvios de relatórios de bugs em um só lugar. Visualização de linha do tempo: Planeje as iniciativas da sua equipe em uma linha do tempo para que todos saibam exatamente como e quando chegarão da Meta A à Meta B.

Portanto, se você quiser um software que funcione sem problemas, combine esse modelo com ótimo software de registro de bugs e você estará livre de bugs em pouco tempo! Faça o download deste modelo

4. Modelo de relatório de bugs do ClickUp

Modelo de relatório de bugs do ClickUp

Muitas vezes, os bugs são encontrados nos momentos mais inoportunos. Quando você está fazendo outra coisa, a última coisa que quer fazer é criar um relatório detalhado de bugs para a sua equipe.

É por isso que criamos o Modelo de relatório de bugs do ClickUp .

O modelo de relatório de bugs do ClickUp é a solução ideal para equipes que precisam de uma maneira simples e direta de relatar, rastrear e priorizar bugs.

Esse modelo de relatório de bugs inclui perguntas detalhadas que permitem que você relate o problema de forma rápida e precisa. Isso inclui informações como:

Detalhes de quando o bug apareceu

A plataforma em que ocorreu

Recursos que foram afetados

Etapas para replicar

Além disso, esse modelo é totalmente personalizável. Portanto, se você tiver alguma informação adicional que precise ser rastreada em cada relatório de bug, poderá adicioná-la facilmente.

Portanto, certifique-se de que seu produto funcione sem problemas adicionando nosso modelo de relatório de bugs hoje mesmo! Faça o download deste modelo Precisa de mais ajuda com o gerenciamento de produtos? Dê uma olhada nestes 20 modelos de gerenciamento de produtos para obter ainda mais recursos de gerenciamento de produtos.

5. Modelo de rastreamento de problemas de gerenciamento de atendimento ao cliente ClickUp

Modelo de rastreamento de problemas de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp

Há poucas coisas mais difíceis do que um bom atendimento ao cliente. É preciso tempo, paciência e recursos para que os clientes obtenham uma solução satisfatória para qualquer problema que os esteja afligindo.

Uma maneira de dar uma vantagem às suas equipes de suporte ao cliente é com as ferramentas de organização certas. As Modelo de rastreamento de problemas de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp pode fazer exatamente isso.

Os representantes de atendimento ao cliente podem usar esse modelo para organizar todos os seus clientes, feedbacks e prioridades em um só lugar. Além disso, eles podem acompanhar os índices de satisfação do cliente, criar tíquetes e colaborar com outras equipes ou departamentos em relação aos problemas.

Portanto, não dificulte ainda mais um trabalho que já é difícil. Comece a implementar o modelo de rastreamento de problemas do ClickUp Customer Service Management e dê às suas equipes de suporte ao cliente toda a ajuda de que precisam para prestar o serviço inesquecível que os clientes esperam. Faça o download desse modelo

6. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

No mundo das agências, ficar por dentro dos problemas dos clientes é fundamental para manter relacionamentos sólidos e aumentar a satisfação do cliente. É por isso que o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp do modelo Zenpilot é o que vem. Esse modelo personalizável permite que as empresas acompanhem a saúde de seus relacionamentos com os clientes em um único local conveniente, facilitando o gerenciamento das informações do cliente e o controle de quaisquer problemas que surjam.

Com o ClickUp Agency Client Health Tracker, as agências podem rastrear pontos de dados importantes, como níveis de satisfação do cliente, pontos de contato e feedback. Essas informações são essenciais para identificar possíveis problemas antes que se tornem problemas graves, permitindo que as empresas tomem medidas proativas e mantenham seus clientes satisfeitos. Com todos esses dados armazenados em um único local, é fácil identificar padrões e tendências, permitindo que as empresas otimizem seus serviços e melhorem a satisfação geral do cliente.

Ao incorporar o ClickUp Agency Client Health Tracker ao processo de rastreamento de problemas de sua agência, você poderá otimizar seus fluxos de trabalho e ficar por dentro de todos os problemas dos clientes que surgirem. Faça o download deste modelo

7. Modelo de segurança de TI do ClickUp

Modelo de segurança de TI do ClickUp

Um dos maiores problemas enfrentados por qualquer produto digital é a segurança de TI. Com cada vez mais informações sendo armazenadas na nuvem, as empresas e os clientes precisam ter certeza de que todas as medidas de segurança estão sendo implementadas.

Entretanto, acompanhar esse grande problema é especialmente difícil para empresas menores. Para ajudar a garantir a segurança de seus dados, criamos o Modelo de segurança de TI do ClickUp .

Esse modelo vem pré-formatado com as informações mais atualizadas referências de segurança recomendado pelo Centro de Segurança da Internet (CIS). Usando esse modelo, sua equipe de TI pode garantir que todas as precauções necessárias estejam em vigor para manter seus dados seguros.

Além disso, com a prática visualização do quadro, você pode ver quais iniciativas de segurança estão em vigor, em andamento ou ainda não foram iniciadas. Dessa forma, você pode planejar um roteiro realista de como manter seu produto bloqueado e seguro. Faça o download deste modelo

8. Modelo de registro de problemas de entrega do ClickUp

Modelo de registro de problemas de entrega do ClickUp

Os Modelo de registro de problemas de entrega do ClickUp é uma ferramenta inestimável para equipes que precisam rastrear seus problemas de entrega.

Com esse modelo, você pode monitorar e gerenciar quaisquer atrasos ou discrepâncias no processo de envio. Isso inclui o rastreamento do status atual de cada pedido, o registro de quaisquer problemas que surjam em trânsito e o fornecimento de informações detalhadas sobre quaisquer atrasos.

Isso o ajudará a lidar com todos os problemas da cadeia de suprimentos e lhe dará um único registro de problemas para extrair dados ao examinar a qualidade da sua empresa na entrega de produtos. Em seguida, você pode usar esses dados para procurar otimizações de velocidade e confiabilidade para criar um serviço ainda melhor. Faça o download deste modelo

9. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Produtos excelentes são criados a partir de feedbacks ainda melhores. Porque, sejamos honestos, para começar, nada é perfeito.

Portanto, se quiser garantir que seu produto seja o melhor possível, você precisa de uma maneira fácil de coletar, armazenar e analisar o feedback dos clientes em um único local conveniente.

Bem, não precisa procurar além do Modelo de formulário de feedback do ClickUp .

Esse modelo é uma forma fenomenal de as equipes coletarem e gerenciarem o feedback dos clientes. Ele permitirá que você colete com eficiência o feedback dos clientes e facilitará a resposta em tempo hábil e a realização de melhorias com base nas informações fornecidas. Faça o download deste modelo

10. Modelo de Help Desk do ClickUp

Modelo de Help Desk do ClickUp

Nada deixa um cliente mais irritado do que ter de esperar por uma solução. Se apenas alguns dias se passarem enquanto o tíquete estiver esperando para ser resolvido, um pequeno inconveniente pode se tornar uma perda total de negócios.

Para evitar esse resultado, você precisa de um help desk preparado para receber e resolver os tíquetes o mais rápido possível.

O Modelo de Help Desk do ClickUp é a escolha ideal para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Com esse modelo, você pode organizar, priorizar e gerenciar as solicitações dos clientes antes que elas se transformem em grandes problemas. Isso deve ajudá-lo a ganhar pontos com seus clientes e a atingir seus objetivos oKRs de sucesso do cliente .

Além disso, com a capacidade de atribuir tarefas a vários membros da equipe de forma rápida e eficiente, seus clientes receberão as soluções em tempo hábil. Portanto, o que poderia ser um grande ponto negativo aos olhos dos seus clientes pode ser uma oportunidade para você provar que, quando algo der errado, você os apoiará. Faça o download deste modelo

11. Template Lab Issue Tracking Excel Template

Via Template Lab

O Excel pode não parecer muito moderno, mas não há como negar o poder desse sistema. O Excel tem sido a maneira mais importante de rastrear problemas há décadas, e por um bom motivo.

Se você e sua equipe se sentem confortáveis com o sistema Excel e querem um modelo de acompanhamento de problemas que se integre a ele, então este modelo é o ideal para você.

Como a maioria dos modelos do Excel, esse modelo específico é bastante básico. Ele vem com pontos para você adicionar:

Uma declaração de problema

Número de identificação

O nome do proprietário

A eventual resolução

A data da resolução

Além disso, é muito fácil adicionar ou remover colunas conforme necessário.

Portanto, se você já faz parte do ecossistema do Excel, deve experimentar esse modelo simples. Faça o download desse modelo

Resolva o controle de problemas com modelos de controle de problemas!

O modelo certo de rastreamento de problemas pode fazer toda a diferença quando se trata de manter o controle dos problemas do seu produto.

Quer seja uma equipe pequena ou uma grande empresa, existe uma solução de rastreamento de problemas que pode atender às suas necessidades e ajudá-lo a manter o controle de qualquer problema em potencial de forma rápida e fácil.

Uma maneira de obter o máximo de seus modelos é criá-los e usá-los no ClickUp. O ClickUp vem com milhares de modelos pré-fabricados que funcionam em nosso ecossistema. Isso significa que você pode facilmente importar e exportar dados, automatizar processos e vincular o rastreamento de problemas aos seus fluxos de trabalho.

Portanto, não deixe que a resolução de problemas atrase o desenvolvimento de seu produto. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e crie uma experiência impecável para seus clientes.