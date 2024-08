15 modelos e formulários gratuitos de relatórios de bugs para rastreamento de bugs em 2024

Nenhum software é perfeito. Apesar de todo o trabalho árduo, é provável que algo dê errado, o que é esperado e comum. O que importa é o que você faz depois disso.

Um modelo adequado de relatório de bugs é um salva-vidas para qualquer equipe de engenharia . Ele ajuda os membros da equipe a documentar e gerenciar bugs de forma rápida e precisa e garante que eles sejam tratados pelas pessoas certas no momento certo. ⌛

Neste artigo, exploraremos os melhores modelos de relatório de bugs para aprimorar o processo de relatório de bugs em sua organização e reduzir o número de reuniões desnecessárias. Explicaremos o que cada um oferece em termos de recursos e opções de personalização e como eles agilizam seu fluxo de trabalho.

O que é um modelo de relatório de bug?

Relatório de bugs é o processo de documentação de problemas que ocorrem em aplicativos de software encontrados por usuários ou Testadores de controle de qualidade . Os relatórios de bugs relacionados são estruturas pré-construídas que devem tornar esse processo mais fácil e eficaz. Um bom relatório de bug geralmente contém as seguintes informações:

Quem encontrou/relatou o bug

Data de criação do relatório

Gravidade do bug

Etapas para reproduzir o bug

Resultado esperado vs. real

O ambiente em que o bug ocorreu

Prova visual

O modelo de relatório de bug normalmente inclui o nome do responsável, o rótulo de prioridade e o status do progresso.

O que faz um bom modelo de relatório de bugs?

Aqui estão os quatro itens obrigatórios de um rastreamento de bugs modelo:

Coleta otimizada de relatórios de bugs: Ajuda a reunir relatórios de bugs de várias fontes e a transformá-los rapidamente em tarefas em uma ferramenta de gerenciamento de projetos Formato claro e consistente: Contém todas as informações necessárias para as equipes de desenvolvimento de software, apresentadas de forma concisa ou com o máximo de detalhes possível **Personalização:É flexível e adaptável a várias equipes e fluxos de trabalho **Integração: integra-se perfeitamente a outras ferramentas que você usa

15 modelos de relatório de bugs para agilizar sua depuração

Para poupar tempo e evitar dores de cabeça, use um modelo de relatório de bugs da nossa lista de 15. Eles o ajudarão a registrar os problemas com eficiência e a garantir que os possíveis problemas sejam resolvidos prontamente, resultando em um produto melhor e em clientes satisfeitos. Confira abaixo os nossos favoritos!

1. Modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp

Fique por dentro de todas as informações e crie uma hierarquia de tarefas com o modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp Modelo de relatório de rastreamento de bugs do ClickUp tem tudo o que você precisa para relatar com êxito os bugs que aparecerem. Ele é fácil de usar para iniciantes, portanto, até mesmo os usuários que não entendem de tecnologia podem pegar o jeito desse relatório de bugs rapidamente.

A visualização List é a base desse modelo e de todas as outras visualizações, como Quadro Kanban e Gráfico de Gantt . Ele contém as informações necessárias sobre todas as tarefas e subtarefas, organizadas em colunas.

Por padrão, as colunas incluem fonte do bug, ambiente, datas e comentários, mas você pode personalizá-las e escolher entre vários tipos de colunas, desde texto simples e números até caixas de seleção, menus suspensos, tags e barras de progresso.

Para obter uma visão geral específica, você pode filtrar ou agrupar tarefas por status, responsável, prioridade, data de vencimento ou tag. O modelo de relatório de bug já inclui várias categorias de status personalizáveis. Ao clicar em uma tarefa, você abrirá uma janela que revelará mais informações sobre ela. Na janela, você pode ver a descrição da tarefa, o registro de atividades e os anexos documentação do projeto e criar relações de tarefas e campos de rollup, adicionar comentários e listas de verificação, estimar e rastrear o tempo .

No ClickUp, você pode automatizar seu fluxo de trabalho selecionando uma das predefinições ou definindo suas condições e ações. Você pode ajustar as permissões de usuário e converter facilmente listas em sprints. Para economizar tempo, obtenha o ClickUp Extensão do Chrome e capture bugs com capturas de tela ou crie tarefas por e-mail.

2. Modelo de rastreamento de bugs do ClickUp Agile

Visualize as tarefas em andamento e arraste e solte para organizá-las com o modelo de relatório de bugs do ClickUp Modelo de relatório de rastreamento de bugs ágil do ClickUp é um quadro no estilo Kanban perfeito para Equipes ágeis . Ele permite a visualização avançada dos problemas em questão. Com sua interface de arrastar e soltar, você pode fazer alterações no seu relatório de bugs em segundos.

Ao usar as configurações do menu Group By, você pode reorganizar o quadro da maneira que achar mais conveniente. O quadro contém colunas por padrão, mas você também pode permitir swimlanes, ou seja, linhas.

Seja uma linha ou coluna, você pode escolher vários critérios para classificar as tarefas. As opções mais comuns são prioridade e status, pois ajudam a isolar o joio do trigo e a lidar primeiro com as tarefas mais importantes. Outros incluem a gravidade do bug, o responsável, o ambiente e a data de vencimento, mas você também pode definir critérios personalizados.

O Board pode exibir listas, pastas, espaços ou todo o espaço de trabalho com a visualização Everything. Crie tarefas clicando no botão abaixo das tarefas existentes ou no botão no canto inferior direito.

Faça várias alterações de uma só vez na Barra de ferramentas de ações em massa, que será exibida quando você começar a selecionar tarefas. Por fim, aprimore seu quadro adicionando uma imagem de capa impressionante. ✨

3. Modelo de formulário de relatório de bugs do ClickUp

Colete relatórios de bugs dos usuários e transforme-os automaticamente em tarefas com o modelo de formulário de relatório de bugs do ClickUp

Com Modelo de formulário de relatório de bugs do ClickUp você pode simplificar totalmente o relatório de bugs. Crie seu Formulário de Envio de Bugs e compartilhe-o com qualquer pessoa, seja convidado ou membro, e depois transforme automaticamente os problemas em tarefas. Lembre-se de que esse recurso é reservado para assinantes do Plano ilimitado e superior.

Para editar o conteúdo, arraste e solte os campos do painel esquerdo no formulário. Os campos podem incluir o nome do remetente, a fonte do relatório, o ambiente afetado, os anexos, a descrição e muitos outros. Você também pode adicionar campos personalizados e ocultar determinados campos para que o sistema os preencha automaticamente usando seu URL exclusivo ou código incorporado.

Se você fizer upgrade para o plano Business, poderá dar um toque pessoal, personalizando o texto exibido após o envio, bem como a aparência do formulário. Mostre a personalidade exclusiva de sua marca por meio de diferentes temas e cores divertidos e adicione uma imagem ou um logotipo à sua ferramenta de rastreamento de bugs. 🖼️

Para capturar informações específicas, introduza lógica dinâmica em seu formulário com um conjunto de regras e condições. É possível atribuir bugs automaticamente aos membros da equipe antes mesmo de eles chegarem. Quando o formulário estiver concluído, incorpore-o em um documento compartilhável ou diretamente em seu site. Você pode exportar seu exemplo de relatório de bugs como um arquivo CSV.

4. Modelo de rastreamento de bugs do ClickUp por recurso

Veja quais recursos são mais propensos a problemas com o ClickUp Bug Tracking by Feature Template Rastreamento de bugs do ClickUp por modelo de recurso agrupa seus problemas pelos recursos do produto aos quais eles estão conectados, fornecendo uma visão geral clara das tarefas em andamento. Mais importante ainda, ele o ajuda a identificar padrões e destacar recursos que talvez precisem de uma reformulação em vez de uma correção.

O modelo de relatório de bugs está em forma de lista, permitindo que você selecione as colunas a serem exibidas ou adicione as suas próprias. Crie dependências, adicione listas de verificação e controle o tempo, como em qualquer modelo de lista do ClickUp.

Se um recurso for particularmente problemático, você poderá selecionar todas as tarefas desse grupo de recursos e transformá-las rapidamente em um sprint (desde que você tenha criado uma pasta de sprint separada anteriormente). E, assim, você estará correndo em direção ao sucesso do relatório de bugs com o ClickUp!

5. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Descubra o que, quando e por quem precisa ser feito com o ClickUp Bug & Issue Tracking Template Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp é uma estrutura projetada para dar visibilidade e eficácia colaboração multifuncional . Ele é avançado, portanto, se você for um novato, talvez precise de orientação para aprender a usar esse modelo de relatório de bug. Felizmente, o ClickUp inclui um documento instrutivo em todos os seus modelos.

Vale a pena o esforço, pois o resultado é um sistema abrangente que otimiza todo o seu fluxo de trabalho e reduz a frequência das tediosas reuniões de status que a maioria de nós teme. 🥱

Este modelo de controle de problemas tem a forma de uma pasta e consiste nas listas Defect Master (Mestre de defeitos), Reported Bugs (Bugs relatados) e Limitations and Workarounds (Limitações e soluções alternativas). Ele também inclui um Team Doc, no qual é possível descrever os processos de triagem e relatório ou qualquer outra informação que sua equipe deva conhecer. Cada lista contém várias exibições para se adequar a diferentes contextos ao relatar bugs.

Fique por dentro de todas as correções e organize-as com base no status, na gravidade e na prioridade na Lista mestre de defeitos. Crie relações de tarefas e clique nelas para visualizar informações adicionais, adicionar comentários e tempo de registro .

6. Modelo de quadro de controle de bugs e problemas do ClickUp Priority

Visualize e priorize todos os problemas que precisam ser resolvidos com o modelo de quadro de controle de bugs e problemas do ClickUp Priority

Com Modelo de quadro de controle de bugs e problemas prioritários do ClickUp você pode destacar as tarefas mais urgentes e ver o status atual delas, o que o ajuda a dividir seus recursos e priorizar como um profissional. 😎

Esse quadro Kanban é predefinido com critérios de prioridade nas colunas e status nas raias, mas você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades atuais de relatório de bugs e fluxo de trabalho. Além desses dois critérios, você pode agrupar tarefas por data de vencimento, responsável, etiqueta ou campos personalizados. Alterar o rótulo de prioridade ou o status de uma tarefa é muito fácil - arraste e solte-a em uma coluna ou raia diferente para que os relatórios de bugs permaneçam colaborativos e fáceis de ajustar.

As informações essenciais sobre a tarefa estão localizadas no cartão. Se você quiser ver mais ou revelar configurações adicionais, clique no cartão para abrir a janela da tarefa. Você pode visualizar o histórico de alterações, adicionar listas de verificação, controlar o tempo e deixar comentários nesse modelo de relatório de bugs.

7. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template

Obtenha uma visão geral das responsabilidades de cada esquadrão com o modelo ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad

Na seção Rastreamento de bugs e problemas do ClickUp Priority por modelo de esquadrão no ClickUp, você e sua equipe de desenvolvimento podem ver quais tarefas estão atribuídas a cada equipe e como elas progridem. Esse layout mostra a carga de trabalho de cada equipe e ajuda a atribuir as próximas tarefas de forma realista e justa.

Ele também torna a comunicação mais suave e menos propensa a soluços. Você pode identificar rapidamente quem é responsável por qual tarefa e entrar em contato com o colaborador certo em caso de sobreposições. Isso facilita a determinação dos resultados esperados e reais.

Esse modelo está na visualização de lista padrão e contém colunas como status, ambiente do bug, recursos do produto, gravidade do bug, rótulos de prioridade e o número total de relatórios. Como no caso de todos os modelos anteriores, você pode adicionar colunas personalizadas.

8. Modelo de processo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Mantenha-se atualizado sobre o andamento das tarefas com o modelo de processo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp Modelo de processo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp é um quadro Kanban com bugs e problemas agrupados por status. Esse tipo de agrupamento lhe dá uma visão panorâmica de todos os defeitos e seu status atual.

Os cartões contêm apenas as informações cruciais sobre os bugs, exibindo o nome, o responsável e o rótulo de prioridade, o que é extremamente conveniente quando você lida com muitas tarefas ao mesmo tempo e não quer que o espaço fique superlotado. Ainda assim, clicar em tarefas individuais permite que você veja todos os detalhes, como o histórico de alterações, anexos e listas de verificação.

9. Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp

Gerencie seu backlog e planeje os próximos sprints com facilidade usando o ClickUp Backlogs & Sprints Template

Use Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp para planejar com eficiência todas as tarefas futuras, sejam elas novos recursos ou correções de bugs. Ele mostra quais tarefas devem ser concluídas em cada sprint e como elas se alinham com as metas gerais do projeto.

Seja lidando com restrições de recursos ou não, esse layout o ajuda a atribuir tarefas aos membros certos da equipe, garantindo que o projeto avance sem problemas e dentro do prazo ao relatar bugs. O modelo vem na forma de um espaço que consiste em duas pastas - Gerenciamento de backlog e Sprint.

Na Lista de backlog, você pode visualizar todos os épicos e histórias de usuários e indicar a urgência deles com pontos de Sprint, categorias MoSCoW ou por meio de um método personalizado. Você também pode vinculá-los a tarefas. Para otimizar a visualização, experimente diferentes exibições, como quadros e gráficos de Gantt. A pasta também contém uma lista de bugs de software, semelhante aos modelos anteriores.

O Sprint Folder permite traçar estratégias e mapear uma linha do tempo para garantir lançamentos oportunos. Ela tem vários modos de visualização para planejar e acompanhar o progresso, incluindo Daily Standup Board, Box Team View, Calendar, Timeline, Workload e Activity.

Deseja compartilhar suas ideias sobre uma tarefa com seus colegas de equipe sobre o processo de desenvolvimento de software? Não precisa esperar por uma reunião! Adicione uma visualização de bate-papo ao seu espaço e inicie a conversa em um piscar de olhos. 💬

10. Modelo de RPA do ClickUp

Os projetos de RPA não precisam ser muito complicados graças ao modelo de RPA do ClickUp

Os projetos de RPA geralmente são enormes, complexos e exigentes. Para tornar o seu mais gerenciável, use este Modelo de plano de projeto de RPA da ClickUp . Além de armazenar e apresentar todos os seus dados com clareza, ele o ajuda a avaliar os riscos, definir expectativas claras e colaborar efetivamente com todos os departamentos envolvidos.

O modelo contém várias exibições, incluindo a exibição principal de Lista, quadros de Progresso de Tarefas e Planejamento, bem como um gráfico de Gantt e uma exibição de Carga de Trabalho para um gerenciamento eficiente de tempo e recursos. Na visualização de lista, as tarefas são agrupadas pela seção a que pertencem, mas é possível selecionar outros critérios para se adequar melhor ao seu fluxo de trabalho.

As colunas exibem a data de vencimento das tarefas, a qual departamento elas pertencem e seu status atual. Você pode analisar o risco e priorizar as tarefas atribuindo a elas diferentes níveis de impacto e esforço. Todas as categorias e colunas são personalizáveis.

bônus: Você também pode usar nosso coleção de prompts para ajudá-lo a melhorar seu relatório de bugs ._

11. Modelo de controle de problemas do Excel

via Excel

Mantenha um método de relatório simples, porém eficaz, com o modelo de controle de problemas do Excel. Ideal para usuários que priorizam a simplicidade e a familiaridade, esse modelo foi projetado para capturar os pontos principais de cada bug - descrição, gravidade, atribuído a, status e data de resolução - em um formato de planilha tradicional. A vantagem desse modelo de relatório de bug está em sua acessibilidade versátil e layout fácil de navegar. Os recursos internos do Excel também podem ser utilizados para classificar e filtrar tarefas, aumentando a eficiência e a clareza do seu processo de controle de bugs.

12. Modelo de relatório de erros do Google Sheets

via Google Sheets

Aproveite as vantagens de uma interface familiar com o modelo de relatório de bugs do Google Sheets. Criado com um layout simplificado e um design fácil de usar, esse modelo oferece uma solução confiável para capturar e gerenciar relatórios de bugs.

Detalhes críticos, como descrição do bug, nível de prioridade, quem encontrou o problema, membro da equipe designado e quaisquer notas de resolução necessárias podem ser meticulosamente rastreados. Sua principal vantagem está no aspecto colaborativo: vários usuários podem usar e atualizar a planilha em tempo real, o que a torna ideal para equipes que trabalham simultaneamente. O formato baseado em células vem com a funcionalidade incorporada do Google para classificar, filtrar e organizar tarefas sem problemas!

13. Modelo de relatório de bugs do GitHub

via GitHub

Maximize seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com o modelo de relatório de bugs do GitHub. Destinado a equipes familiarizadas com o ambiente do GitHub, esse modelo permite o rastreamento contínuo de bugs no contexto de seus repositórios de desenvolvimento. O modelo permite registrar detalhes críticos, como a natureza do bug, o arquivo ou recurso que ele afeta, as etapas de reprodução e a resolução proposta. Sua principal vantagem é a natureza altamente integrada em um ecossistema de desenvolvimento familiar. Você pode facilmente vincular bugs a commits de código, utilizar recursos de rotulagem e marcos para organização e promover discussões colaborativas sobre cada problema. Além disso, aproveite o sistema de notificação nativo do GitHub para manter todos os membros da equipe atualizados em tempo real.

14. Modelo de relatório de bugs em PDF da Jotform

via Jotform

Aproveite a simplicidade e a flexibilidade dos documentos escritos com o modelo de relatório de bugs em PDF da Jotform. Essa solução oferece uma excelente maneira de registrar, imprimir e compartilhar informações de rastreamento de bugs em um formato de documento bem estruturado. O modelo de relatório de bugs ajuda a registrar aspectos essenciais, incluindo a descrição do bug, capturas de tela, relatado por, atribuído a e o plano de ação. Ele se destaca principalmente pela acessibilidade off-line e pela capacidade de compartilhamento que oferece, o que o torna excelente para equipes que preferem cópias físicas ou colaboração em tempo não real baseada em e-mail. Como benefício adicional, esse modelo se integra ao criador de formulários do Jotform, permitindo que você colete relatórios de bugs diretamente em PDFs individuais para gerenciamento e distribuição simplificados.

15. Modelo de rastreador de problemas do Microsoft Loop

via Microsoft

Mantenha-se no topo do rastreamento de bugs com o modelo de rastreamento de problemas do Microsoft Loop. Essa é uma solução abrangente para equipes que já usam produtos do pacote Microsoft e preferem permanecer em um ecossistema unificado. Projetado dentro da estrutura colaborativa do Microsoft Loop, esse modelo é excelente para capturar as especificidades cruciais de cada bug, como descrições, gravidade, detalhes do relator, detalhes do responsável, cronogramas e status da resolução. O recurso de tela compartilhada em tempo real é exclusivo dessa ferramenta, permitindo que os membros da equipe trabalhem juntos de forma dinâmica, reduzindo as idas e vindas.

Modelos de relatório e rastreamento de bugs: Uma visão geral

Aqui está um breve resumo de nossos modelos favoritos para relatar bugs e alguns de seus benefícios:

Comece a gerenciar e relatar bugs com mais eficiência

O relatório e o rastreamento de bugs são uma parte essencial do Gerenciamento de projetos de TI . Com um sistema adequado de planejamento e priorização, você pode registrar todos os problemas que surgirem e resolvê-los sem muita dificuldade.

Portanto, relate os bugs com um desses modelos e nunca mais deixe que esses bugs irritantes o incomodem. 🐛