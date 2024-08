20 modelos gratuitos de gerenciamento de produtos

Seu gerente de produto é uma figura-chave em tudo o que diz respeito a o ciclo de vida de seu produto e queremos dizer tudo.

Quase 80% dos gerentes de produtos auxiliam no design de produtos, mas também atuam em outras áreas, como desenvolvimento, estratégia de gerenciamento, marketing e experiência do usuário.

Ainda assim, é comum que os gerentes de produtos gastem a maior parte de seu tempo resolvendo problemas inesperados. Essa não é uma tarefa fácil! 😳

Tudo isso quer dizer que seu gerente de produto provavelmente precisaria de uma ajudinha. E talvez um coquetel. 🍸

Felizmente, essa ajuda existe! Há uma infinidade de ferramentas gratuitas e confiáveis ferramentas de gerenciamento de produtos e modelos disponíveis para ajudar os gerentes de produtos a economizar tempo e a serem mais eficientes em cada etapa do processo.

20 modelos de gerenciamento de produtos

Antes de começar a trabalhar em seu roteiro de produtos, certifique-se de ter uma ideia clara do produto e de que há um mercado para ele. Comece da estaca zero, fazendo a si mesmo as perguntas mais urgentes e imediatas:

Qual é a aparência desse produto?

Que soluções ele cria?

Quem são os clientes-alvo?

Esta lista é um passo a passo completo dos modelos de gerenciamento de produtos que abrirão o caminho em sua jornada de gerenciamento de produtos.

Modelos para solidificar sua proposta de valor

1. Modelo de resumo do produto ClickUp

Modelo de resumo de produto do ClickUp

Este modelo Documento do ClickUp abrange os conceitos básicos do seu produto e é ideal para os estágios iniciais de planejamento e conceito.

Essa é uma excelente ferramenta para se ter se você estiver na fase de fase de pesquisa ou apresentar sua ideia a alguém.

Essa fase modelo de resumo do produto é útil para manter os documentos relacionados a como você sabe que esse produto será bem-sucedido, sua finalidade e seu valor. Ele descreve seu produto, o problema que ele está resolvendo, o contexto, as notas de design e muito mais.

Se você é novo no gerenciamento de produtos, este modelo é para você! Faça o download deste modelo

2. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Modelo de estratégia de produto do ClickUp

O modelo Modelo de estratégia de produto do ClickUp fornece uma estrutura para ajudá-lo a planejar e visualizar sua estratégia de produto . Visualize lançamentos e crie consenso entre os principais tomadores de decisão com uma fonte única e unificada de informações sobre produtos e responsabilidade da equipe. Faça o download deste modelo

3. Modelo de lançamento de produto ClickUp

Modelo de lançamento de produto da ClickUp

Este modelo Modelo de lançamento de produto ClickUp é perfeito para promover o lançamento de um novo produto ou relançar um já existente. Ele consiste em um gráfico de Gantt, uma linha do tempo visual e todas as atividades necessárias para o lançamento de seu produto específico. Faça o download deste modelo

4. Modelos de Persona do Comprador da Hubspot

CRÉDITO: HubSpot

Esse modelo é sua resposta à pergunta: quem usaria este produto?

Ele é o seu trampolim para pesquisar e identificar o público-alvo do seu produto, criando o cliente fictício ideal conhecido como sua buyer persona .

Sua buyer persona fornece uma visão completa dos dados demográficos, interesses, estilo de vida, localização e história comum do grupo principal com o qual você provavelmente terá sucesso. Esses modelos o ajudam a construir essas pessoas e a provar o valor do seu produto para clientes semelhantes ao apresentá-lo às partes interessadas. Faça o download deste modelo

5. Produto Excel

**Modelo de comparação

CRÉDITO: Smartsheet

Este modelo de Excel do Smartsheet é usado para comparar os recursos do produto com outros produtos semelhantes.

Você ou seu gerente de produto usaria isso para ver como o valor do seu produto se compara ao de outros produtos que resolvem problemas semelhantes.

Além disso, você pode usar esse modelo várias vezes em diferentes iterações do seu produto. Portanto, embora possa ser útil nos estágios iniciais de design e desenvolvimento, você também pode consultá-lo ou usá-lo novamente ao considerar atualizações para se manter competitivo. Faça o download deste modelo

6. Modelo de história da Intercom

Se você está se sentindo atolado com a ideia de criar o roteiro do seu produto ou se sprints parecerem um pouco complicados, este modelo pode ser uma próxima etapa melhor para você.

Este modelo é curto e simples, mas o ajudará a detalhar os pequenos detalhes necessários para justificar o seu produto e começar a dar vida a ele.

Resuma sua proposta de valor ou a "história" relacionada ao problema que seu produto resolve e seu plano de design.

Se ainda estiver achando difícil resumir sua UVP sem entregar um documento quase novelesco, comece listando os recursos e os principais lançamentos do seu produto. Isso o ajudará a priorizar as tarefas iniciais e os prazos para que esses recursos se tornem realidade e para que seu roteiro tome forma. Faça o download deste modelo

Modelos para gerenciar seus roteiros de produtos

Ahh, agora estamos chegando à parte boa, a criação do roteiro do produto.

Seu roadmap estratégico é a sua estrela do norte para o gerenciamento de produtos. Ele o manterá firme em uma direção produtiva e o ajudará a definir metas de longo e curto prazo.

7. Modelo de quadro branco de roadmap do ClickUp

Organize suas ideias com clareza e comece a conquistar o mercado com este modelo de quadro branco do ClickUp Roadmap

Agora você pode criar um roteiro visualmente atraente para seu novo produto, projeto ou plano. Modelo de quadro branco de roteiro do ClickUp permite que você acompanhe o ciclo de vida de um novo produto e as pessoas envolvidas para que ele aconteça. Um roteiro finalizado serve de orientação para o gerenciamento de projetos futuros de novos produtos. Faça o download deste modelo

8. Modelo de produto mínimo viável do ClickUp

Modelos de produto mínimo viável da ClickUp

Modelo de produto mínimo viável do ClickUp ajuda a planejar o roteiro do seu produto. Esse modelo de produto mínimo viável serve como um guia para determinar se o produto mínimo é viável ou não. Ele contém uma série de perguntas críticas que também podem ajudar no desenvolvimento da estratégia de validação do produto. Faça o download deste modelo

9. Modelo de desenvolvimento de produto

CRÉDITO: Miro

Este modelo da Miro ajuda a equipes multifuncionais trabalham juntas no mesmo espaço e gerenciam metas gerais.

A maioria Equipes de desenvolvimento ágil são multifuncionais, o que significa que um grupo de indivíduos com diferentes conjuntos de habilidades trabalham juntos para criar um produto funcional. Mas, embora as estruturas ágeis sejam muito populares, mais de dois terços dos gerentes de produtos pesquisados não têm equipes multifuncionais.

Portanto, se esse método ainda não parece ser a sua praia ou é totalmente novo para você, este modelo será o seu gerenciamento ágil de produtos pão e manteiga. 🙏🏻

E já mencionamos que Miro se integra ao ClickUp ? 👀

O modelo de desenvolvimento de produtos do Miro também lembra o Visualização de Gantt no ClickUp e pode ser adicionado junto com as tarefas no ClickUp com Incorporar visualização . Faça o download deste modelo

10.

**Modelo de Sprints do ClickUp

Modelo de Sprints do ClickUp

Este é um modelo mais intermediário, mas tem muito poder. Ele inclui oito status para acompanhar o progresso de seu tarefas , uma Campo personalizado e três visualizações . 😱

Para grandes projetos, os desenvolvedores usam Sprints para dividir o cronograma em períodos de tempo gerenciáveis.

As tarefas são vinculadas a esses Sprints e, ao concluí-las no período de tempo do Sprint, o projeto continua avançando. As tarefas não concluídas do Sprint serão transferidas para o próximo Sprint.

dica profissional:_ Você pode configurar Automações de Sprint para economizar tempo em ações repetitivas sempre que você concluir uma tarefa no ClickUp!

Além disso, com esse modelo, você pode..

CRÉDITO: Trello

Com funcionalidade semelhante à do ClickUp Visualização do quadro esta ferramenta do Trello o ajudará a visualizar e priorizar suas tarefas.

Esse modelo é uma representação visual colaborativa dos itens de ação deixados na linha do tempo do seu projeto e permite que você mova as tarefas de uma coluna para outra para representar seu status de conclusão.

Clique nas tarefas para expandi-las e obter mais detalhes e compartilhe ou incorpore um link ao seu cartão de tarefas para acesso externo. E use Integração com o Trello do ClickUp para carregar automaticamente seu trabalho com apenas alguns cliques!

Confira estes_ Ferramentas de retrospectiva_ ! Faça o download deste modelo

12. Modelo de fluxo do usuário

CRÉDITO: Miro

Se estiver revisando seu sistema e tentando encontrar maneiras de melhorar seu produto existente ou aumentar as taxas de conversão em seu site, este é o seu modelo.

Esse modelo da Miro coloca você no lugar do cliente e o lembra de colocar o cliente em primeiro lugar, sempre. Ele mapeia visualmente o processo passo a passo que um cliente realiza ao usar seu sistema ou produto e pode ajudá-lo a criar uma interface mais intuitiva.

Defina um início e um fim claros para o seu fluxo de usuário, defina a direção que deseja que o cliente siga e identifique os pontos de decisão.

E se você acha que esse modelo é legal, espere até dar uma olhada no modelo do ClickUp Mapas mentais. 😎 Faça o download deste modelo

Modelos para detalhes que fazem toda a diferença

13.

**Modelo de notas de versão do ClickUp

Modelos de notas de versão do ClickUp

Este modelo de notas de versão Modelo de notas de versão do ClickUp é indispensável para manter suas equipes de engenharia atualizadas sobre as atualizações do seu produto!

Adicione detalhes e revisões à sua proposta de valor para as novas versões que estão por vir e planeje como apresentar as atualizações externamente com este documento do ClickUp.

Mesmo após o lançamento, os produtos continuam a mudar e melhorar por meio do feedback e da inovação dos clientes. É fundamental delinear para onde seu produto está indo e colocar todos na mesma página sobre isso, o mais rápido possível! Portanto, deixe que este modelo faça o trabalho pesado para você. 😌 Faça o download deste modelo Bônus: **Modelos de comunicados à imprensa !

14. Modelo de plano de produto do Google Sheets

CRÉDITO: Planilhas Google

Use este modelo como uma planilha de referência para reunir informações sobre o lançamento de seu produto, incluindo estratégia, análise de mercado, tipos de público-alvo e uma breve visão geral da proposta de valor.

Esse modelo do Planilhas Google é configurado de forma semelhante a um documento em que cada célula tem espaço para ser respondida com o máximo de detalhes que você precisar. Pense nesse modelo como sua descrição pessoal do Spark Notes sobre o que você concluiu, as principais tarefas e um recurso de verificação final para garantir que você cobriu todas as suas bases antes de executar uma estratégia de lançamento de produto bem-sucedida.

Personalize seu próprio plano de lançamento de produto no ClickUp Docs, ou facilmente incorporar seu Google Sheets em suas tarefas e documentos!

dica profissional:_ Mantenha seu plano de lançamento de produto sempre à mão, vinculando-o em um campo personalizado no final das descrições de suas tarefas! Faça o download deste modelo

15. Modelo de IG de liberação de produto

CRÉDITO: Canva

Oh Canva como eu te amo? Deixe-me contar as maneiras... e vou começar com este modelo!

O Canva é conhecido por ajudar as pessoas a criar facilmente gráficos e imagens de alta qualidade para mídias sociais sem precisar ser especialista em mídias sociais. E esse modelo não é diferente!

Crie um modelo de história para o Instagram esteticamente agradável e de acordo com a marca para compartilhar informações sobre o seu produto e ganhar reconhecimento inicial! É como um plug-n-play para suas postagens sociais.

O Canva tem uma tonelada de temas de licença aberta para escolher, portanto, com certeza haverá um que se encaixe em sua estratégia de marketing.

Especialmente se você não estiver em uma equipe multifuncional, esse modelo será muito útil para você. Quer mais boas notícias sobre esse modelo? Se você está nesta etapa, é provável que seu produto esteja quase pronto para ser compartilhado com o mundo! 😍 Baixe este modelo

16. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Acompanhe e monitore os bugs e problemas do seu site e atribua-os facilmente à sua equipe Rastreamento de bugs é importante para manter o software eficaz, confiável e funcionando sem problemas. Esse Modelo de controle de bugs do ClickUp permite que você relate, rastreie e priorize bugs no mesmo local em que faz o restante do seu trabalho. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp também ajuda analistas de controle de qualidade, engenheiros ou qualquer equipe ágil a economizar tempo no rastreamento de problemas com exibições pré-criadas, status personalizados, campos personalizados e muito mais. Faça o download deste modelo

17. Modelo de rastreamento de bugs da Airtable

CRÉDITO: Airtable

Quando você encontra bugs, seja no processo de desenvolvimento do produto ou depois de lançá-lo, este modelo da Airtable ajudará os gerentes de produto a priorizar e gerenciar o status desses defeitos.

Atribua bugs e relatórios de incidentes a pessoas específicas, classifique a prioridade textualmente e com cores para a equipe de engenharia dê descrições, anote há quanto tempo o relatório está aberto, a fonte original e muito mais. No verdadeiro estilo Airtable, esse modelo é configurado como uma planilha com links dinâmicos, e você pode incorporar formulários para consultar rapidamente tudo o que precisar.

Por que mais adoramos esse modelo? Porque você pode incorporar seu modelo Airtable no ClickUp para acessar sem abrir nenhuma guia extra. 😉 Faça o download deste modelo

18.

OKR Template from Aha

CRÉDITO: Aha

Objetivos e principais resultados, também conhecidos como OKRs, são uma estrutura popular de definição de metas que ajuda os gerentes de produto a medir as conquistas de seu produto. A definição de seus OKRs também ajuda a definir como será o sucesso de seu produto e, portanto, o acompanhamento de seus OKRs é extremamente importante.

Esse modelo de rastreador de confiança de OKR no Excel ajudará os gerentes de produto a determinar como o produto está se saindo em relação à proposta de valor inicial. Use essa tabela para dar um pouco de confiança numérica ao trabalho que você fez ou para identificar pontos de crescimento.

Mas não é necessário parar nos OKRs! Existem inúmeras indicadores-chave de desempenho e métricas valiosos para ajudar a medir a saúde e a prosperidade gerais de seu produto. 👀

Compare **Jira vs. Aha ! Faça o download deste modelo**Bônus: modelos de lista de preços de produtos!

19. Modelo de metas e OKR do ClickUp

Modelo de metas e OKR da ClickUp

Use o OKR e o modelo de metas do ClickUp para acompanhar as metas de sua equipe. A estrutura flexível do ClickUp permite que sua empresa desenvolva metas da empresa, do departamento e até mesmo da equipe. Tudo isso se transforma em um objetivo abrangente! Com esse modelo, as várias exibições permitem filtrar as áreas da empresa e da equipe. Faça o download deste modelo Bônus: **Ferramentas de IA para gerentes de produtos

20. Modelo de requisitos do produto ClickUp

Documento de requisitos do produto por ClickUp

Mesmo após o lançamento do produto, ainda há trabalho a ser feito! Os novos recursos exigem tanto tempo, intenção e gerenciamento de produtos quanto a primeira iteração.

Esse Modelo de documento de requisitos do produto da ClickUp é como uma lista de verificação pessoal para que os gerentes de produto se certifiquem de que o que você está fazendo agregará valor ao seu objetivo final.

Pense nisso como um mini produto modelo de roteiro para detalhar e solidificar a descrição, o design, a história, o público-alvo e os detalhes de seus novos recursos para garantir que você esteja tomando decisões estratégicas. Faça o download deste modelo Related: **Como escrever uma proposta de projeto & Perguntas da entrevista com o gerente de produto_

Benefícios do uso de um modelo de gerenciamento de produtos

Mesmo que você não seja um gerente de produto, mas trabalhe com um, esteja desenvolvendo um produto, reavaliando seus processos atuais ou apenas querendo economizar um pouco de tempo, esta lista de modelos é para você.

Esses gerenciamento de produtos os modelos não foram criados com a intenção de fornecer uma solução abrangente de gerenciamento de trabalho, mas sim para ajudá-lo a armazenar informações sobre itens de ação específicos relacionados ao seu produto de forma fácil de encontrar e ainda mais fácil de entender.

Embora os modelos pré-fabricados possam ser extremamente úteis para a criação de processos, a construção de roteiros e a garantia de que todos os pequenos detalhes sejam cobertos, eles não oferecem suporte quando se trata de ajudar na parte real de gerenciamento da função de um gerente de produto.

Seu gerente de produtos permanecerá em cena por muito tempo depois que um lançamento bem-sucedido do produto . Novas iterações, bugs e feedbacks dos clientes mantêm os gerentes de produtos em constante movimento e, normalmente, eles precisam de mais do que documentos ou planilhas para fazer um progresso sério.

Então, qual é a nossa dica definitiva para economizar tempo em tudo e qualquer coisa relacionada ao gerenciamento de produtos? 🥁🥁🥁

Complemente esta lista de modelos com software avançado de gerenciamento de produtos desenvolvido para consolidar, organizar e gerenciar seus ativos em um único lugar.

Como o ClickUp . 🚀

Ofertas ClickUp centenas de ferramentas para otimizar seus processos de gerenciamento de produtos e oferece colaboração e personalização no centro de cada recurso.

Use modelos de gerenciamento de produtos para seu próximo lançamento de produto

Pode parecer que o trabalho de um gerente de produtos nunca está concluído, mas aproveitar esses modelos, desde a parte superior até a lista e a parte inferior, ajudará seu gerente de produtos a economizar tempo, energia e várias dores de cabeça em potencial.

E se você precisar de um pouco mais do que vê nesta lista ou em Modelo do ClickUpe Centro, sem problemas! Crie seus próprios modelos personalizados no ClickUp também!

Estamos aqui para ajudar e sabemos exatamente o que você precisa, pois o ClickUp foi literalmente criado para isso. 🥳

Portanto, deixe-nos fazer nossa mágica de produtividade para que você possa se concentrar na execução do roteiro do produto com o qual sempre sonhou! Faça o download do ClickUp e comece a usar gratuitamente ! ✨