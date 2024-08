10 modelos gratuitos de comparação de software e produtos em Excel, Word e ClickUp

Decisões. São. Hard.

Confie em mim, eu entendo! Na verdade, elas são tão difíceis que existe um fenômeno chamado fadiga de decisão. Depois de tomar decisões o dia todo, todos os dias, nosso cérebro fica cansado. E à medida que ele se cansa, fica mais difícil continuar tomando boas decisões. Ugh, estou cansado só de pensar nisso. 😴

Mas com recursos visuais fáceis de entender, como um lista de prós e contras ou um belo gráfico de comparação, tomar decisões fica mais fácil. E esses recursos visuais mantêm nosso cérebro responsável: Não há como escolher a coisa errada acidentalmente quando você pode ver claramente qual é a coisa certa.

O uso de um modelo de gráfico de comparação nos ajuda a tomar decisões melhores ou a mostrar aos clientes em potencial por que nosso produto é a melhor decisão. Vamos dar uma olhada nos 10 melhores modelos de gráficos de comparação para ClickUp, Word, Excel, Google Docs e Powerpoint.

O que é um modelo de comparação de produtos?

Um modelo de comparação de produtos é uma tabela ou gráfico que mostra suas opções e seus recursos lado a lado. O objetivo desse tipo de modelo é ajudá-lo a visualizar a melhor opção em uma pilha de opções.

É como se você tivesse uma pilha de panquecas, mas apenas uma delas fosse de mirtilo: O gráfico de comparação o ajuda a identificar claramente a panqueca de mirtilo entre todas as panquecas simples para que você possa comer (ou comprar) a melhor. 🥞

Há vários usos para um modelo de comparação de produtos. Se você faz parte de uma equipe de produtos, vendas ou marketing, pode usá-lo para mostrar por que seu produto é melhor do que o da concorrência. (Afinal, você faz a panqueca de mirtilo, em comparação com a panqueca simples de todos os outros!)

Usar um modelo de gráfico em T é uma ótima maneira de organizar rapidamente seus pensamentos e comparar dois conceitos ou ideias diferentes.

Se você faz parte de uma equipe de operações, pode usar um gráfico de comparação para decidir entre diferentes produtos de software e escolher o melhor para as necessidades da sua equipe. E se você é apenas uma pessoa comum, que vive seu dia a dia, pode usar gráficos de comparação para tomar todos os tipos de decisões na vida.

Use gráficos de comparação para coisas como: qual carro comprar, qual apartamento alugar ou que tipo de comida pedir. 🥡

Quais recursos procurar nos modelos de gráficos de comparação de produtos?

O melhor modelo de gráfico de comparação de produtos para você dependerá do uso que fará dele.

Se estiver planejando usá-lo principalmente para fins internos, a aparência pode não ser importante e você pode escolher um formato de tabela simples. Se precisar apresentá-lo a clientes potenciais em suas reuniões de vendas, você vai querer algo que tenha uma aparência tão elegante quanto seu desempenho.

Antes de escolher entre todos os gráficos de comparação disponíveis, tenha em mente os recursos abaixo. (Eles o ajudarão a comparar os gráficos comparativos.) 🤯

Formato: Você pode encontrar modelos para quase todas as plataformas, do Planilhas Google ao Excel e ao Powerpoint. Escolha um modelo que corresponda à forma como você usará o gráfico. Se for usá-lo internamente, um documento do Word ou uma planilha do Excel pode ser suficiente. Se quiser apresentá-lo aos clientes, você precisará de uma plataforma mais visual

Você pode encontrar modelos para quase todas as plataformas, do Planilhas Google ao Excel e ao Powerpoint. Escolha um modelo que corresponda à forma como você usará o gráfico. Se for usá-lo internamente, um documento do Word ou uma planilha do Excel pode ser suficiente. Se quiser apresentá-lo aos clientes, você precisará de uma plataforma mais visual Ícones: Você pode querer preencher seu gráfico com caixas de seleção, ou pode preferir usar um sistema de classificação por estrelas, ou talvez queira incluir pontos de dados escritos para fornecer mais informações. Escolha um modelo que permita que você o preencha com ícones ou descrições

Você pode querer preencher seu gráfico com caixas de seleção, ou pode preferir usar um sistema de classificação por estrelas, ou talvez queira incluir pontos de dados escritos para fornecer mais informações. Escolha um modelo que permita que você o preencha com ícones ou descrições Personalização: Se você for apresentar seu gráfico de comparação de produtos, precisará personalizá-lo com cores e fontes de marca e fazer com que seu produto se destaque visualmente dos demais

10 modelos gratuitos de comparação de produtos para usar em 2024

Agora que você sabe o que está procurando em um gráfico de comparação, é hora de considerar as opções e escolher um modelo que funcione para você. (Se ao menos houvesse um gráfico que pudesse facilitar essa decisão) 🤔

Dê uma olhada nestes 10 modelos de gráficos comparativos gratuitos e de baixo custo e ouse comparar!

1. Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

Modelo de documento de resumo do produto ClickUp

O modelo Modelo de documento de resumo do produto ClickUp foi desenvolvido para cada estágio de seu processo de desenvolvimento de produtos o processo de desenvolvimento de um produto é um processo que vai desde a ideia inicial até o lançamento. Em um mundo ideal, você começaria a usar esse modelo no momento em que tivesse aquele momento de iluminação. 💡

Mas mesmo que seu produto esteja totalmente construído, este modelo o ajudará a organizar seu estratégia de produto antes do lançamento. Trata-se de um documento de preenchimento de lacunas que orienta você e os membros da sua equipe no processo de delinear os principais diferenciais e funções do seu produto.

Você pode incorporar arquivos de seu ferramentas de design de produtos adicione gráficos vetoriais, carregue seus conjuntos de dados e vincule-se a ativos de marketing, como seus tutoriais em vídeo, imagens de mídia social e uma tabela de comparação de concorrentes.

Esse modelo será a bíblia de seu produto. Ele manterá sua equipe na mesma página durante todo o processo do produto - desde a concepção até o desenvolvimento de especificações funcionais e o lançamento para o mundo. E esse nível de organização será divino. 👼

2. Modelo de quadro branco de infográfico ClickUp

Modelo de quadro branco de infográfico do ClickUp

Os modelos de infográficos de comparação tornam a visualização de dados mais fácil e muito mais bonita. (Imagine um personagem de desenho animado com os olhos saltando da cabeça enquanto grita "AWOOGA!" e esse é o nível de beleza de que estou falando) 🤩

Com o Modelo de quadro branco de infográfico do ClickUp com o ClickUp, até mesmo equipes pequenas podem criar designs de infográficos de alta qualidade, sem a necessidade de um designer gráfico em tempo integral. Com esse modelo de infográfico de comparação, você pode criar gráficos, fluxogramas e diagramas de Venn, além de carregar suas próprias imagens de alta resolução, adicionar seu esquema de cores de marca e incorporar seus próprios elementos gráficos.

Você não só terá as ferramentas necessárias para criar o seu infográfico, mas também as ferramentas necessárias para gerenciar a sua equipe. Você pode atribuir tarefas de infográficos a diferentes membros da equipe (uma pessoa pode escrever o texto e outra pode organizar os elementos visuais) e marcar as partes interessadas para aprovação quando estiver pronto.

Esse modelo de marketing de produto dará à sua equipe uma visão clara do que precisa ser feito e, uma vez feito, dará aos seus clientes uma visão clara do motivo pelo qual eles precisam comprar seu novo produto. Imagine como isso será fácil! 📸

3. Modelo de matriz de comparação ClickUp

Modelo de matriz de comparação do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de comparação do ClickUp facilita a tomada de decisões. É um diagrama de comparação de dados plug-and-play. Depois de conectar seus dados, você vai querer jogar e jogar e jogar. 🎮

Você pode adicionar os produtos que deseja comparar e ver seus recursos individualmente. Ou você pode usar a exibição de tabela para transformar rapidamente sua Matriz de comparação em um modelo de tabela de comparação de produtos, exibindo seus recursos lado a lado.

Adicione informações sobre as principais funções, preço, localização, atendimento ao cliente e quaisquer outros pontos de dados que você queira incluir. Depois de ver como esse modelo é fácil de usar, você não só vai querer usá-lo como um criador de gráficos de comparação para mostrar seu produto em comparação com produtos semelhantes, mas também vai querer incorporá-lo a todos os seus processos internos de tomada de decisão.

Você pode usar essa Matriz de Comparação para decidir sobre os melhores processos como parte de sua mapeamento de processos fluxo de trabalho. Ou você pode usá-lo para escolher as melhores soluções de software para a sua equipe.

Independentemente da decisão que estiver tomando, este modelo aliviará a tensão em seu cérebro. 🧠

4. Modelo de comparação de software ClickUp

Modelo de comparação de software ClickUp

Quando sua empresa precisa investir em um novo programa de software, a Modelo de comparação de software ClickUp ajuda você a percorrer os recursos para que não pareça que está nadando contra a corrente. 🏊‍♀️

O software é um dos tipos mais importantes de ferramentas que a sua empresa utiliza, e o software certo tornará a sua equipe mais eficaz e eficiente. Mas é difícil escolher o software certo. Com este modelo, você pode definir suas metas, manter a objetividade e permanecer firme - mesmo diante de vendedores muito convincentes. 💪

O modelo tem categorias para você avaliar o preço, o desempenho e a experiência do usuário de diferentes produtos. Portanto, se você estiver comparando Ferramentas de IA para gerentes de produtos , software de automação de marketing ou ferramentas de gerenciamento de produtos você pode ver os recursos do produto lado a lado.

Em seguida, você pode comparar os requisitos de instalação e configuração. Ou você pode até mesmo adicionar um quadro de imagens para mostrar a interface do software.

Use modelos como este para descobrir os melhores programas de software para sua empresa.

5. Modelo de comparação de preços de produtos por Edit.org

via Edit.org

Se você tem o dinheiro em mente e a mente em seu dinheiro, este modelo de comparação de preços de produtos destacará os recursos incluídos em diferentes planos de preços de produtos. 🤑

Este é um ótimo modelo para download para equipes de produtos que criam software freemium e baseado em assinatura. (Toda equipe de software precisa de uma página de preços sólida antes de começar a trabalhar) lançamento do produto !)

E, embora tenha sido claramente projetado para esse caso de uso, podemos pensar em alguns usos mais criativos para ele também. 👩‍🎤

Se estiver tentando decidir entre vários programas de software para uso interno e o preço for um fator importante na sua decisão, tente usar esse modelo como parte do seu processo de tomada de decisão. Você pode ter certeza de que não está apenas obtendo o melhor preço, mas também os melhores recursos pelo preço.

6. Modelo de gráfico de comparação de produtos do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Se tudo o que você precisa é de um modelo de tabela de comparação simples, esta opção pode ser para você. Ele é básico, mas de uma forma reconfortante - como um café com leite de abóbora. 🎃

Liste seus produtos na parte superior, adicione os recursos do produto na lateral e marque quais opções têm esses recursos. Isso não levará muito tempo para ser configurado e lhe dará uma visualização clara.

Esse modelo simples é ótimo para tomar decisões internas sobre em quais produtos investir, mas também pode funcionar em uma página de produto - depois de atualizá-la com o esquema de cores e as fontes da sua marca - para empresas jovens que precisam criar algo simples para começar.

Além de um modelo do Microsoft Word, você também pode baixá-lo como um Google Doc, uma Apple Page ou um arquivo PDF.

7. Modelo de comparação de produtos em Powerpoint da FPPT

via FPPT

Como esse é um modelo do Powerpoint, ele é um bom complemento para suas reuniões de apresentação e slides de apresentação de vendas. 📽️

Basta inseri-lo em um slide de sua apresentação e se preparar para convencer o interessado ou possível comprador de que você tem o produto perfeito para resolver o problema dele.

Você pode usar esse modelo para comparar os recursos de diferentes produtos ou pode personalizá-lo para comparar diferentes planos de preços do mesmo produto.

Esse modelo de gráfico de comparação de produtos está disponível com três ou quatro colunas para que você possa escolher quantas opções deseja comparar. Além disso, ele tem um sistema de codificação por cores - vermelho, amarelo e verde - para ajudá-lo a visualizar a qualidade dos recursos de cada produto.🚦

Depois de formatar esse slide, você poderá dar uma olhada e saber qual é o produto ideal!

8. Modelo de gráfico de comparação de recursos do Excel por Vertex42

via Vertex42

Se você tem usado planilhas básicas do Excel para comparar produtos, este modelo do Excel será um grande avanço. 🪜

Você pode usá-lo para uma variedade de comparações, desde mostrar como seu produto se compara aos concorrentes até delinear os recursos de diferentes planos de preços, mas ele é especialmente bom para realizar uma análise competitiva antes de comprar um novo produto.

Esse modelo do Excel é altamente personalizável, de modo que você pode classificar os recursos com uma simples marcação ou X (para indicar se o produto oferece um recurso ou não) ou pode usar um sistema de classificação com ícones de estrela, diamante, gráfico de pizza ou gráfico de barras. Além disso, você pode adicionar texto e números para detalhar os recursos oferecidos.

Além disso, você pode incluir quantas colunas de produtos quiser, portanto, esse é um ótimo modelo para comparar várias opções em um campo lotado.

9. Modelo de gráfico de comparação do Google Docs em branco por Template.net

via Template.net

Para outra opção simples e direta, este exemplo fornece um formato de tabela básica com todas as informações em branco. Você decide como deseja preenchê-las.

Você pode comparar os produtos de software em que sua empresa pode investir, as casas que você vê em sua busca por imóveis ou as pessoas que você está pensando em namorar (como se sua vida fosse uma comédia romântica). 💏

Como o modelo é aberto, você também pode preencher os campos como quiser. Adicione informações escritas, caixas de seleção, estrelas ou um sistema pessoal de emojis que nem mesmo um criptógrafo profissional conseguiria decodificar.

10. Modelo de comparação lado a lado do Powerpoint por SlideModel

via SlideModel

Este é para as equipes de vendas e marketing. Projetado especificamente para comparar o produto de sua empresa com o de seus concorrentes, esse modelo de Powerpoint inclui quatro slides que destacam seu produto com mais destaque do que o da concorrência, para que seus clientes em potencial possam ver claramente quem é o número um. 🏆

O modelo foi projetado como um slide do Powerpoint para que você possa incorporá-lo facilmente em apresentações de vendas. Além disso, o layout apresenta um design bonito e profissional, de modo que todos pensarão que você contratou um designer para criá-lo para você.

Você pode destacar os principais recursos do seu produto e compará-los aos da concorrência com simples Xs ou marcas de seleção, ou pode usar um gráfico de dispersão para mostrar como a qualidade do seu produto se compara à do restante do mercado.

Este modelo também está disponível no formato Keynote ou Google Slides.

Tome decisões melhores com modelos de comparação

Uma boa comparação pode ajudar todos a tomar decisões melhores.

Se você precisa de um modelo de comparação de produtos para facilitar as decisões internas ou para mostrar aos clientes potenciais por que o seu produto é a melhor decisão para eles, os modelos de comparação de produtos acima o ajudarão a visualizar todas as opções. 👀

Para obter mais inspiração ao criar seu gráfico de comparação, confira como o ClickUp se compara com a concorrência. Depois de ver como é fácil usar o Os modelos gratuitos do ClickUp e visualize seus dados em vários formatos, você perceberá que realmente não há comparação. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .