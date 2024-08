10 modelos gratuitos de listas de prós e contras em Excel, Word e ClickUp

O trabalho está repleto de todos os tipos de decisões. Algumas decisões são fáceis, mas outras? Nem tanto.

Quer você trabalhe em marketing, RH ou finanças, é difícil escolher o melhor curso de ação para o seu departamento, equipe ou empresa. Parece que os perigos potenciais estão à espreita em cada esquina - então, como você pode tomar a decisão certa?

Em vez de jogar uma moeda, tome uma decisão fundamentada com uma simples lista de prós e contras. Uma lista de prós e contras considera os motivos a favor ou contra uma determinada ação. O objetivo é analisar todos os fatores com um olhar imparcial para que você tome a melhor decisão possível.

Você também não precisa criar uma lista de prós e contras do zero. Os modelos de gráficos de prós e contras aceleram bastante o processo. Em vez de se preocupar com a formatação, economize tempo e concentre-se na essência de suas próximas etapas.

Neste guia, mostraremos como recuperar mais do seu tempo com modelos de prós e contras, além de 10 modelos profissionais para praticamente qualquer cenário, a fim de dar início à sua próxima sessão de brainstorming.

O que é um modelo de prós e contras?

Um modelo de lista de prós e contras é um documento estruturado que o ajuda a analisar as vantagens (prós) e as desvantagens (contras) de uma situação, decisão ou escolha. Pense nele como uma ferramenta de tomada de decisão que o capacita a tomar uma decisão estratégica e informada.

Essas ferramentas de tomada de decisão geralmente consistem em duas colunas ou seções, uma para os prós e outra para os contras. A partir daí, você preenche cada seção com informações relevantes que o ajudam a tomar uma decisão.

Em vez de se lançar de cabeça em algo novo, você considera cuidadosamente os resultados de uma decisão antes de tomar qualquer atitude. Não é possível prever todas as eventualidades, mas sentar-se com sua equipe para fazer um brainstorming de todos os prós e contras de uma situação o ajudará a decidir o que é melhor e a tomar o melhor curso de ação.

O que faz um bom modelo de prós e contras?

Compartilharemos alguns modelos de prós e contras de primeira linha com você em apenas um segundo. Aqui estão os critérios que usamos para selecioná-los:

Permite colaboração em tempo real: É provável que você não esteja trabalhando sozinho. Escolha um modelo que permita a colaboração da equipe. Envolver outras partes interessadas nesse estágio poupará seu sofrimento no futuro, portanto, escolha um modelo que permita a colaboração

É provável que você não esteja trabalhando sozinho. Escolha um modelo que permita a colaboração da equipe. Envolver outras partes interessadas nesse estágio poupará seu sofrimento no futuro, portanto, escolha um modelo que permita a colaboração Inclua elementos visuais: Os elementos visuais tornam tudo melhor. Procure por elementos altamente visuaismodelos de matriz,retrospectivas de sprint,mapas conceituaise roadmaps para incrementar suas listas de prós e contras

Os elementos visuais tornam tudo melhor. Procure por elementos altamente visuaismodelos de matriz,retrospectivas de sprint,mapas conceituaise roadmaps para incrementar suas listas de prós e contras Equilibre os lados positivos e negativos : Os modelos de prós e contras devem abordar todos os lados do argumento igualmente. Escolha um modelo que avalie todos os fatores importantes de forma justa e equilibrada

Os modelos de prós e contras devem abordar todos os lados do argumento igualmente. Escolha um modelo que avalie todos os fatores importantes de forma justa e equilibrada Integre-se ao seu fluxo de trabalho : Procure modelos que se convertam facilmente em estratégias, metas, projetos ou tarefas com apenas um clique

10 modelos de prós e contras para usar em 2024

Você sabe como identificar um modelo de qualidade, mas por que gastar tempo pesquisando? Confira estes 10 modelos de prós e contras de alta qualidade para incrementar sua próxima reunião de equipe.

1. Modelo de lista de prós e contras da ClickUp

Modelo de lista de prós e contras do ClickUp

Nós adoramos o Modelo de lista de prós e contras do ClickUp porque tem a aparência e a sensação de um quadro branco real com notas adesivas. Se você tiver uma equipe remota, esse modelo é perfeito para imitar o ambiente de trabalho presencial processo de brainstorming em um ambiente virtual.

Esse modelo foi criado usando o próprio software de lousa digital e é altamente visual por natureza. Ele usa cores contrastantes, com o verde para os resultados positivos e o vermelho para a lista de contras, além de um fundo roxo para dar destaque às cores. O modelo também é 100% personalizável, portanto, sinta-se à vontade para arrastar e soltar notas adesivas como quiser.

E como esse modelo foi criado usando Quadros brancos Clickup você pode converter a lista finalizada de prós e contras em Tarefas ClickUp para tornar suas ideias imediatamente acionáveis. Legal, não é? Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de prós e contras da faculdade por ClickUp

Modelo de lista de prós e contras da faculdade por ClickUp

Escolher onde ir para a faculdade não é uma decisão simples. A Modelo de lista de prós e contras de faculdades da ClickUp ajuda você:

Organizar seus pensamentos

Fazer avaliações imparciais

Reunir pesquisas sobre diferentes escolas

O processo de pesquisa pode ser agitado, portanto, é útil escolher um modelo que abranja aspectos que você talvez não tenha pensado. Esse modelo considera até mesmo fatores financeiros, como mensalidades, custo de vida e bolsas de estudo.

Para ser honesto, porém, você não precisa usar o modelo apenas para comparar faculdades. Você pode usá-lo para qualquer comparação aprofundada. Por exemplo, se a sua empresa estiver avaliando vários fornecedores, fique à vontade para personalizar as categorias deste modelo para que se ajustem aos preços e aos recursos de cada fornecedor. Faça o download deste modelo

3. Modelo de análise SOAR da ClickUp

Modelo de análise SOAR da ClickUp

Está planejando um grande projeto? Procure oportunidades e riscos antes mesmo de marcar a primeira reunião da equipe. Com o Modelo de análise SOAR da ClickUp na análise SOAR, você examinará todos os diferentes ângulos do seu projeto, encontrando oportunidades e minimizando responsabilidades.

Esse modelo de tomada de decisão é semelhante a uma análise SWOT, mas se concentra mais no funcionamento interno de sua empresa. O SOAR avalia:

Pontos fortes: Essas são as vantagens que você tem

Essas são as vantagens que você tem Oportunidades: Identifique novas oportunidades, sejam elas novos mercados ou segmentos de clientes

Identifique novas oportunidades, sejam elas novos mercados ou segmentos de clientes Aspirações: Estabelece metas para este projeto

Estabelece metas para este projeto Resultados: Detalha o que você precisa fazer para tornar suas aspirações uma realidade

Ao se concentrar em suas metas desejadas e criar um plano para alcançá-las, o SOAR é um ótimo modelo para avaliar os prós e contras realistas de seu projeto. Use esse modelo para pesquisar o comportamento do cliente, analisar os pontos fortes e fracos de um produto ou avaliar a utilidade de um projeto seus processos atuais .

Como um bônus adicional, esse recurso facilita o compartilhamento de ideias com membros de outros departamentos, para que você tenha uma visão mais completa do que está acontecendo. Essa ferramenta visual foi criada usando um quadro branco digital portanto, você está livre para converter esse modelo de prós e contras em tarefas acionáveis no ClickUp quando terminar. Faça o download desse modelo

4. Modelo de matriz Pugh por ClickUp

Modelo de matriz Pugh por ClickUp

Modelo de matriz de Pugh por ClickUp tem alguns recursos a mais do que o típico modelo de lista de prós e contras de duas colunas, mas ainda é fácil de usar para iniciantes, portanto, não se deixe assustar.

Uma matriz de Pugh tem duas colunas: uma para as opções que você está comparando e a outra para os critérios. Faça uma avaliação com base no custo, na qualidade, no tempo ou em outros fatores que sejam importantes para você. Use este modelo para tomar decisões informadas sobre um produto ou processo em sua empresa.

Gostamos dessa matriz porque ela avalia vários fatores de forma igual e justa. Ela classifica todas as opções pelo mesmo conjunto de critérios, o que lhe dá uma lista de prós e contras mais estruturada. Se você precisar de uma lista organizada, comparação visual de todas as diferentes opções, essa ferramenta visual é imprescindível. Faça o download deste modelo

5. Modelo de tarefa de análise SWOT da ClickUp

Modelo de tarefa de análise SWOT da ClickUp

Uma análise SWOT examina fatores internos, como seus pontos fortes e fracos, bem como fatores externos, como oportunidades e ameaças. Quando chegar a hora de idealizar seu próximo grande projeto faça uma análise SWOT para criar uma estratégia infalível. Modelo de tarefa de análise SWOT da ClickUp acelera o processo de análise SWOT, fornecendo a você um gráfico pronto para realizar uma análise. Esse modelo vem com campos personalizados para taxas de conclusão, objetivos, cronogramas e muito mais.

Coloque seu chapéu de detetive e procure tendências em sua empresa e no mercado como um todo. Talvez seja necessário fazer algumas pesquisas para obter os dados, mas esse modelo de análise SWOT lhe devolve mais tempo para que você possa se concentrar na pesquisa, não na formatação. Faça o download deste modelo

6. Modelo de análise de risco e benefício da ClickUp

Modelo de análise de benefícios de risco da ClickUp

Nos negócios, às vezes é preciso arriscar para ganhar o biscoito. Mas isso não significa que você deva correr riscos imprudentes. O modelo de análise de risco e benefício do ClickUp orienta você por meio de uma análise de risco-benefício que informa se suas ideias grandes e ambiciosas são realistas ou totalmente tolas.

Por exemplo, se você estiver no meio do planejamento do processo, faça uma análise de risco-benefício para ver se os custos de execução desse novo processo são menores do que o retorno que você obterá com o processo. Se os custos forem muito altos ou se você estiver enfrentando outros riscos, como problemas de conformidade, é hora de voltar à prancheta de desenho. Faça o download deste modelo

7. Modelo de lista de prós e contras do Excel por Vertex42

Via Vértice42 Você é uma pessoa mais voltada para os dados? Essa lista de prós e contras da Vertex42 é uma lista quantificável de prós e contras que registra as pontuações de cada critério.

Liste seus prós e contras como faria normalmente, mas atribua um valor de importância a cada critério em uma escala de zero a 10, sendo que zero não é nada importante e 10 é extremamente importante.

Nem todos os benefícios e resultados adversos têm o mesmo impacto, e adoramos o fato de esse modelo levar em conta diferenças significativas. Preencha o modelo e use a pontuação final na parte superior do gráfico para implementar uma tomada de decisão objetiva em qualquer escolha difícil. Procure a pontuação mais alta para determinar se você deve dar luz verde a esse projeto ou repensá-lo. Faça o download deste modelo

8. Modelo de gráfico de prós e contras do Excel por Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com Este modelo de gráfico de prós e contras em Excel do Spreadsheet.com é outra ferramenta simples que atribui pontuações a cada prós e contras. No entanto, o que o difere do modelo do Vertex42 é seu sistema de ponderação.

Se um critério for mais importante do que outros, você pode atribuir a ele um "peso" maior Por exemplo, se você normalmente pontuaria um fator como o preço com um peso de 3, mas o pondera com 2,25, a pontuação se torna 6,75.

Quando você terminar de atribuir valores a cada variável, a planilha exibirá uma pontuação para os prós e contras para ajudá-lo a tomar sua decisão final. Se a coluna a favor tiver uma pontuação maior do que a coluna contra, você pode ter certeza de que sua ideia (provavelmente) dará certo. Faça o download deste modelo

9. Modelo de Prós e Contras do Microsoft Word por Smile Templates

Via Modelos de sorriso Procurando um modelo de lista de prós e contras compatível com o Word? Use este modelo gratuito de prós e contras do Microsoft Word.

Gostamos desse modelo porque ele é mais do que uma simples lista de prós e contras. Ele é formatado como um plano de negócios com seções para:

Declaração de missão da empresa

Análise de mercado

Plano de marketing

Gerenciamento de produtos

Operações

Avaliação de riscos

Plano financeiro

Estrutura de acionistas

É tão fácil quanto remover o Lorem Ipsum e inserir as informações de sua própria empresa.

P.S. Esse modelo é gratuito, mas requer atribuição, portanto, não se esqueça de dar uma mensagem para a Smile Templates se você usá-lo. Faça o download deste modelo

10. Modelo de lista de prós e contras ponderados do Microsoft Word por Sample.net

Via Sample.net Este modelo de lista de prós e contras ponderados do Microsoft Word é uma versão simplificada de um modelo de prós e contras ponderados. Ele inclui uma área para listar a declaração do seu problema ou necessidade, para que você fique de olho no prêmio ao debater os prós e contras da sua grande ideia.

Como não se trata de um arquivo do Excel, recomendamos usar este documento do Word como uma planilha para impressão. Imprima-o e use-o em sua próxima reunião presencial de brainstorming. Liste todos os prós, atribua um valor (ou peso) e some tudo no final para ver se você deve decidir seguir em frente. Faça o download deste modelo

Acelere sua tomada de decisões com modelos

Não importa se você está tomando uma simples escala de classificação ou a decisão mais importante da sua carreira, um modelo de prós e contras certamente acelera as coisas. Às vezes, você precisa tomar decisões pessoais, mas, na maioria das vezes, essas ferramentas poderosas o ajudarão a tomar uma decisão objetiva que apoie o crescimento dos negócios com os modelos de brainstorming certos.

Gostou do que viu aqui? O ClickUp tem dezenas de modelos de prós e contras, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Você não encontrará uma vasta gama de Biblioteca de modelos para cada processo de negócios, mas mais de 1.000 integrações com outras ferramentas para trazer todo o seu trabalho para a plataforma flexível do ClickUp.

Veja o motivo de todo o entusiasmo quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo!