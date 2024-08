10 modelos gratuitos de tomada de decisão no Excel, Docs e ClickUp

Quando se trata de tomar grandes decisões, uma abordagem bem definida e estruturada pode tornar mais gerenciáveis até mesmo os cenários mais complexos. Essa abordagem orientará os tomadores de decisão durante o processo, ajudando-o a avaliar todos os fatores relevantes e as possíveis opções.

Independentemente de a decisão a ser tomada estar relacionada aos negócios ou a algo um pouco mais pessoal, um modelo de tomada de decisão pode fornecer exatamente essa estrutura.

A tomada de melhores decisões levará a melhores resultados, melhores gerenciamento da carga de trabalho e habilidades aprimoradas de solução de problemas.

Boas decisões reduzem os riscos, minimizam os erros e maximizam o potencial. Elas podem aumentar ou diminuir suas chances de atingir suas metas.

Para ajudar a garantir que você tome as melhores decisões possíveis, elaboramos esta lista de modelos de tomada de decisão.

O que é um modelo de tomada de decisão?

Um modelo de tomada de decisão é uma forma estruturada de tomar decisões informadas e racionais. Ao seguir o modelo, você pode abordar uma decisão final de forma sistêmica, levando em conta todos os fatores relevantes e os possíveis resultados.

Existem vários tipos de modelos para diferentes necessidades de gerenciamento de negócios. Seja qual for a forma, um modelo de tomada de decisão geralmente tem vários desses componentes principais:

A primeira etapa para tomar qualquer decisão é entender claramente o problema. Esta seção do modelo pode ajudar a identificar metas, objetivos ou desafios Coleta de informações: A compreensão dos principais fatos ajudará a avaliar as várias opções. Muitos modelos têm áreas para ajudar a orientar esse processo

As melhores decisões acontecem quando você está ciente de todas as possibilidades. Os modelos de tomada de decisão ajudam a descobrir essas opções Avaliação da escolha: A decisão em si depende de qual é a melhor escolha. Os modelos podem oferecer seções que avaliam os prós e os contras, os riscos e os benefícios e os possíveis resultados

Com as opções avaliadas, a etapa final é tomar a decisão. Os modelos podem ajudar a priorizar alternativas e pesá-las em relação aos objetivos e limitações Planejamento da implementação : Alguns modelos vão além e têm ferramentas como uma matriz de decisão ponderada para ajudar no planejamento pós-decisão

O que faz um bom modelo de matriz de decisão?

Um bom modelo de tomada de decisão será fácil de usar e, ao mesmo tempo, fornecerá todas as ferramentas necessárias para decisões eficazes. Alguns dos principais recursos a serem procurados incluem:

Claridade e estrutura: A estrutura do modelo deve ser clara e bem definida. Deve ser fácil passar de uma etapa para outra sem confusão

A estrutura do modelo deve ser clara e bem definida. Deve ser fácil passar de uma etapa para outra sem confusão Flexibilidade e adaptabilidade: A menos que você precise de um modelo altamente especializado para atender a critérios-chave, ele deve ser flexível o suficiente para criar uma lista de ações a fazer

A menos que você precise de um modelo altamente especializado para atender a critérios-chave, ele deve ser flexível o suficiente para criar uma lista de ações a fazer Abrangente e sistemático: O objetivo do modelo é guiá-lo pelo processo deprocesso de tomada de decisão. Para isso, ele deve abranger todas as informações relevantes de uma forma altamente estruturada

O objetivo do modelo é guiá-lo pelo processo deprocesso de tomada de decisão. Para isso, ele deve abranger todas as informações relevantes de uma forma altamente estruturada Praticidade e usabilidade: Além de ser claro, o modelo deve ser fácil de usar. Procure modelos que limitem o jargão e incluam instruções detalhadas

Além de ser claro, o modelo deve ser fácil de usar. Procure modelos que limitem o jargão e incluam instruções detalhadas Consideração das partes interessadas: Muitas decisões exigem a contribuição de várias partes interessadas. Quando esse for o caso, o modelo de tomada de decisão deve ter uma área de análise de grade para que as ideias sejam inseridas

Muitas decisões exigem a contribuição de várias partes interessadas. Quando esse for o caso, o modelo de tomada de decisão deve ter uma área de análise de grade para que as ideias sejam inseridas Melhoria contínua . Pensar em como foram os processos decisórios anteriores pode ajudar nesse sentido. Alguns modelos incluem uma área para reflexão

10 Modelos de tomada de decisão para usar em 2024

1. Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp

Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp

O modelo Modelo de estrutura de tomada de decisão do ClickUp inclui seções para conduzir uma análise de decisão multicritério. Ele fornece um documento abrangente para rastrear todos os detalhes relacionados a uma determinada decisão. Possui campos para registrar os dados de apoio que afetam a decisão, para que você possa manter todos os principais interessados bem informados.

Há também uma seção para que cada parte interessada documente suas próprias perspectivas e percepções sobre a decisão. O documento permite que você insira cada uma das opções disponíveis, registre a decisão vencedora e acompanhe o progresso desde o início do processo de tomada de decisão até a implementação final da opção escolhida.

2. Modelo de árvore de decisão ClickUp

Modelo de árvore de decisão do ClickUp

Uma árvore de decisão divide o processo de tomada de decisão em uma representação gráfica que serve como um mapa de possíveis escolhas para seus resultados potenciais.

Essas árvores permitem que você analise decisões complexas de forma visual e intuitiva. O caminho da declaração do problema para cada resultado potencial passa por vários nós:

Nó raiz: Essa é a declaração do problema em si. Ele forma o ponto de partida para todos os outros nós

Essa é a declaração do problema em si. Ele forma o ponto de partida para todos os outros nós Nós de decisão: A partir do nó raiz, as escolhas possíveis se ramificam em nós de decisão

A partir do nó raiz, as escolhas possíveis se ramificam em nós de decisão Nós de chance: Nem todas as variáveis em cada decisão são certas. Esses nós representam resultados incertos ao longo do caminho da decisão

Nem todas as variáveis em cada decisão são certas. Esses nós representam resultados incertos ao longo do caminho da decisão Nós de resultado: Esses são os possíveis resultados finais de cada uma das decisões

Para ajudar a distinguir entre eles, formas ou cores diferentes geralmente representam esses nós. Os Modelo de árvore de decisão do ClickUp facilita a criação e a estruturação dessas árvores.

3. Modelo de registro de decisão ClickUp

Modelo de registro de decisão do ClickUp

Ao tomar decisões, é útil ter um registro dos processos de pensamento e dos dados que entraram no processo de tomada de decisão. Um registro de decisões oferece um local para documentar essas informações.

Ele pode melhorar a responsabilidade, facilitar a comunicação e fornecer percepções valiosas para decisões futuras semelhantes. Normalmente, eles contêm os seguintes elementos:

Data e hora da decisão: Esse campo básico ajuda a estabelecer a cronologia do processo decisório

Esse campo básico ajuda a estabelecer a cronologia do processo decisório Detalhes da decisão: Isso começa como uma simples declaração do problema. Adicione a esse campo todas as novas opções que você considerar

Isso começa como uma simples declaração do problema. Adicione a esse campo todas as novas opções que você considerar Riscos associados à decisão: Poucas escolhas são isentas de riscos. Documentá-los nesta seção garante que você possa considerá-los cuidadosamente antes de tomar uma decisão

Poucas escolhas são isentas de riscos. Documentá-los nesta seção garante que você possa considerá-los cuidadosamente antes de tomar uma decisão A justificativa da decisão: Depois de tomar uma decisão, preencha esta entrada com a justificativa e os dados que levaram a ela

Depois de tomar uma decisão, preencha esta entrada com a justificativa e os dados que levaram a ela Principais interessados: Manter o controle de quem aprovou a decisão e de todos os envolvidos ajuda na prestação de contas. Isso também o ajuda a entender as perspectivas que levaram ao resultado

Manter o controle de quem aprovou a decisão e de todos os envolvidos ajuda na prestação de contas. Isso também o ajuda a entender as perspectivas que levaram ao resultado Roteiro de implementação: Estabelece os marcos e a data de conclusão estimada para a implementação efetiva da decisão

O Modelo de registro de decisão do ClickUp oferece uma estrutura para criar um registro de decisões eficaz que fornece todas as informações necessárias para a tomada de decisões e a análise pós-decisão.

4. **Modelo de registro de decisões e alterações *ClickUp

Modelo de registro de decisões e alterações do ClickUp

Leve o registro de decisões um passo adiante com o Modelo de registro de decisões e alterações do ClickUp . Esse modelo adiciona a capacidade de rastrear as alterações que você implementa durante um projeto. Isso o torna uma valiosa fonte centralizada de todas as decisões importantes tomadas durante o ciclo de vida de um projeto.

Um registro de decisões e alterações captura as decisões que você toma durante um projeto. A seção de alterações adiciona campos que documentam modificações, atualizações e revisões da decisão original.

Ela registra essas novas decisões de forma tão detalhada quanto a original. As partes interessadas terão informações importantes sobre cada decisão, os dados que sustentam a lógica por trás de cada uma delas e quem participou do processo.

Esse modelo é particularmente útil em situações em que é necessário tomar decisões em um ambiente que muda rapidamente, como em um análise de custo-benefício . Ele permite maior agilidade na avaliação dos critérios e, ao mesmo tempo, oferece a capacidade de uma análise aprofundada.

5. Modelo de matriz de decisão de grade de suposições ClickUp

Modelo de matriz de decisão da grade de suposições do ClickUp

Toda decisão envolve uma série de suposições. Se qualquer uma delas estiver errada, o que parecia ser uma boa decisão pode se tornar uma decisão ruim.

Esta matriz lista cada suposição feita durante o processo de tomada de decisão. Ela ajuda a tornar as suposições explícitas e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de avaliar sua validade.

As Modelo de matriz de decisão da grade de suposições do ClickUp fornece duas dimensões: certeza e risco. A parte inferior esquerda do campo representa as premissas mais seguras: aquelas que apresentam baixo risco e alta certeza.

Os outros quadrantes preenchem as combinações restantes. Para preencher o modelo com precisão, é necessário considerar cuidadosamente cada suposição, o que pode fornecer informações esclarecedoras.

6. Modelo de decisão de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de decisão de gerenciamento de projetos ClickUp

Continuando com o tema dos registros de decisão, o Modelo de registro de decisões de gerenciamento de projetos do ClickUp adiciona recursos ao modelo básico de registro de decisões que o tornam mais adequado para tarefas de gerenciamento de projetos.

O modelo vem com um quadro de decisões para dividir grandes projetos em várias decisões distintas. É possível criar campos que indicam o aspecto do projeto para o qual a decisão se destina e o impacto que ela tem no projeto geral.

Como outros modelos de gerenciamento de projetos, este permite que você atribua uma prioridade e um status aos itens criados nele.

Um campo exibido com destaque facilita as decisões, destacando o impacto da tarefa no projeto. Você pode ver rapidamente como cada item da lista se encaixa no projeto plano do projeto .

Com este modelo, você pode combinar a tomada de decisões com um planejamento de projeto eficaz gerenciamento de equipe . A integração do gerenciamento de projetos ao processo de tomada de decisão permite uma comunicação mais próxima entre os membros da equipe. As decisões tomadas usando o modelo se alinharão melhor com as necessidades do projeto como um todo.

7. Modelo de matriz Pugh ClickUp

Modelo de matriz ClickUp Pugh

Com o nome do criador Stuart Pugh, a matriz de Pugh é útil para avaliar várias opções em relação a um conjunto de critérios predefinidos. Vários elementos compõem a matriz Modelo de matriz ClickUp Pugh :

A matriz de Pugh: Esta é a matriz principal. É uma grade que posiciona as opções disponíveis em um eixo e os critérios pelos quais você planeja julgá-las no outro

Esta é a matriz principal. É uma grade que posiciona as opções disponíveis em um eixo e os critérios pelos quais você planeja julgá-las no outro Classificações de pesos: Nem todo critério é tão importante quanto os outros. Ao atribuir pesos a cada um deles, você pode quantificar mais facilmente os resultados de cada opção

Nem todo critério é tão importante quanto os outros. Ao atribuir pesos a cada um deles, você pode quantificar mais facilmente os resultados de cada opção Sistema de pontuação: Dados os pesos dos critérios e uma fórmula de sua escolha, você pode atribuir uma pontuação a cada opção e registrá-la

Você pode usar o sistema para gerar uma pontuação para cada opção. Em seguida, você pode escolher a vencedora e desenvolver um plano de ação para ela. A atribuição de pesos aos critérios também torna a matriz de Pugh uma ferramenta eficaz para a avaliação de riscos ferramenta de priorização para qualquer estratégia de negócios.

8. Modelo de quadro branco de matriz ClickUp

Modelo de quadro branco ClickUp Matrix

Já vimos alguns modelos para criar matrizes especializadas. Às vezes, você precisa de uma matriz personalizada que não se encaixa em nenhuma das categorias que discutimos até agora. Para esses casos, o modelo Modelo de quadro branco de matriz Clickup fornece a você uma matriz em branco.

Você pode rotular facilmente o eixo da maneira que desejar e preenchê-lo com dados relevantes para o seu caso de uso específico. Embora essa matriz não acompanhe a progressão do projeto, há vários outros modelos de quadro branco que podem ser úteis para acompanhar seu progresso à medida que você implementa sua decisão.

9. Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp

Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp

Uma das formas clássicas de tomar uma decisão é uma lista de prós e contras . Os Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp oferece uma maneira conveniente e organizada de criar essa lista. De um lado, estão os prós e, do outro, os contras. Em seguida, você pode usar notas virtuais para documentar quais elementos se encaixam em cada uma das duas categorias e colá-los no quadro branco quadro branco digital .

Os benefícios de uma lista de prós e contras vêm menos do resultado final e mais do processo de criação. Ao elaborar a lista, você deve pensar cuidadosamente em vários fatores, inclusive:

Equilíbrio: O preconceito é o que há de melhor em todos nós. É fácil se concentrar nos aspectos positivos ou negativos de uma opção. Criar uma lista de prós e contras força uma visão mais equilibrada

O preconceito é o que há de melhor em todos nós. É fácil se concentrar nos aspectos positivos ou negativos de uma opção. Criar uma lista de prós e contras força uma visão mais equilibrada Risco: Listar os contras de uma determinada opção pode revelar riscos que, de outra forma, talvez você não tivesse considerado. Isso permite que você avalie a opção minuciosamente e reduza os riscos

Listar os contras de uma determinada opção pode revelar riscos que, de outra forma, talvez você não tivesse considerado. Isso permite que você avalie a opção minuciosamente e reduza os riscos Outros pontos de vista: A criação de uma lista de prós e contras geralmente é um esforço colaborativo. Trabalhar em conjunto na lista ajuda a obter perspectivas diferentes

Depois de criar uma lista abrangente de prós e contras para cada opção, você pode ter mais confiança de que a opção escolhida é a correta.

10. Modelo de gráfico em T do ClickUp

Modelo de T-Chart do ClickUp

Uma lista de prós e contras é um exemplo clássico de gráfico em T. Esses gráficos podem comparar dois fatores diferentes de um determinado problema. Ao tomar decisões, esses dois fatores geralmente são os prós e os contras. Entretanto, nem sempre é esse o caso.

Os Modelo de gráfico em T do ClickUp permite uma solução de gráfico em T mais genérica. Você pode nomear os dois lados do gráfico como quiser para obter uma solução de tomada de decisão mais personalizada.

Por exemplo, a lista poderia ser usada para priorizar o trabalho separando as decisões que precisam de atenção imediata daquelas que podem esperar. No caso de uma lista clássica de prós e contras, os prós de uma opção podem ser mais importantes para o sucesso do projeto do que os de outra opção.

Se estiver tentando decidir em qual recurso trabalhar em seguida, o gráfico em T facilita essa escolha.

Aproveite as ferramentas ClickUp para alinhar os objetivos comerciais em toda a organização

A combinação dinâmica de gerenciamento de projetos robusto, definição intuitiva de metas e recursos de colaboração contínua faz do ClickUp um divisor de águas na obtenção de coesão e foco entre as equipes.

Ao adotar o ClickUp, as empresas podem eliminar a antiga luta de comunicação desarticulada, dados dispersos e objetivos desalinhados. Em vez disso, elas podem promover um ambiente harmonioso em que todos os membros da equipe estejam na mesma página, trabalhando de forma colaborativa para atingir objetivos comuns com maior clareza e eficiência.