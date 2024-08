10 técnicas eficazes de tomada de decisões em grupo para equipes

As técnicas de tomada de decisão em grupo transcendem as proezas individuais e criam sinfonias de inteligência coletiva.

Esses métodos celebram a diversidade e abrem caminho para que as ideias fluam livremente, orientando sua equipe para as decisões e o sucesso.

De sessões vibrantes de brainstorming a metodologias estruturadas que aproveitam o poder de diversas perspectivas, a tomada de decisões em grupo está no centro do trabalho em equipe moderno. 🤝

Este guia explora as melhores técnicas de tomada de decisão em grupo para alinhar os membros da sua equipe em um crescendo harmonioso de ideias criativas e soluções potenciais.

O que é tomada de decisão em grupo?

A tomada de decisões em grupo é uma abordagem colaborativa em que as pessoas discutem, analisam e avaliam coletivamente diferentes opções para resolver problemas e encontrar as melhores soluções. Ela é usada em vários contextos, incluindo reuniões de negócios, ambientes acadêmicos, organizações comunitárias e grupos sociais.

Também conhecida como coletiva processo decisório o processo de tomada de decisão é caracterizado por um grupo que troca ideias, perspectivas e informações. Os membros da equipe colaboram ao explorar possíveis soluções e métodos de resolução de problemas para chegar a um consenso ou acordo majoritário.

Por exemplo, um pequeno grupo pode trabalhar em conjunto para analisar um problema específico em sua organização, com sessões de brainstorming e reuniões dinâmicas.

Depois de explorar cuidadosamente diferentes ideias, opiniões e opções, o grupo escolhe uma solução com a melhor chance de resolver o problema.

Observe que a dinâmica da tomada de decisões em grupo envolve a interação de opiniões, preferências e conhecimentos individuais dentro do grupo, e cada um desses aspectos pode influenciar o resultado.

Importância da tomada de decisões em grupo

A importância da tomada de decisões em grupo vem do fato de ir além do brilhantismo individual e usar a inteligência coletiva para promover a inovação e o sucesso.

Aqui estão algumas das maneiras pelas quais as técnicas de tomada de decisão em grupo beneficiam as equipes e as organizações:

Melhoram a solução criativa de problemas eagilizar processos em sua organização, aproveitando as ideias de todos os membros da equipe, não apenas dos líderes e especialistas

Aumentar a adesão e o entusiasmo dos membros da equipe e das partes interessadas, envolvendo-os e fazendo com que se sintam respeitados

Mitigar os riscos e identificar possíveis armadilhas com antecedência, explorando várias perspectivas sobre os prós e contras de cada opção

Aproveite os pontos fortes e a experiência de seus recursos humanos compartilhando o processo e as responsabilidades dos métodos de tomada de decisão com todos

A lista poderia continuar, mas como você está aqui por causa das técnicas, vamos parar por aqui. Resumindo, a mágica acontece quando um grupo diversificado de pessoas se reúne.

Desafios comuns na tomada de decisões em grupo

Assim como na tomada de decisões individuais, é importante estar ciente das possíveis desvantagens da tomada de decisões em grupo. Afinal de contas, nada é perfeito e quase tudo pode ser executado de forma ruim.

Um dos problemas mais comuns é o pensamento de grupo. Quando isso acontece, o grupo prioriza a harmonia em detrimento do pensamento crítico, muitas vezes levando a decisões erradas e irracionais.

Outro problema comum com a tomada de decisão colaborativa é que as pessoas que não estão em harmonia colaboração em equipe geralmente consome muito tempo. Em outras palavras, a tomada de decisões em grupo às vezes leva a decisões ruins e ao desperdício de tempo.

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

O uso de técnicas comprovadas de tomada de decisão em grupo é uma ótima maneira de evitar essas armadilhas e colher benefícios como maior criatividade, riscos reduzidos e engajamento.

10 Técnicas eficazes de tomada de decisões em grupo

Cada membro do grupo se beneficia ao encontrar a fórmula certa para a capacidade de tomada de decisões da sua equipe. Tudo se resume a determinar a combinação certa de que sua equipe precisa para tomar decisões melhores.

Você precisará de diferentes técnicas e ferramentas de tomada de decisão, dependendo do problema, da organização, das metas e dos membros do grupo.

Analise estas 10 técnicas e ferramentas de tomada de decisão em grupo para entender o que funcionará para você e sua equipe.

Sessões de brainstorming

Brainstorming é uma técnica de tomada de decisões em grupo que abrange a geração espontânea e colaborativa de diversas ideias.

Ao fazer isso, os membros do grupo promovem soluções criativas e incentivam a exploração de possibilidades sem o impedimento de preconceitos.

Não é um grande fã do brainstorming tradicional? Não tem problema! Quadros brancos do ClickUp redefiniram os processos de brainstorming e de tomada de decisões em grupo, fornecendo às equipes uma tela interativa para transformar ideias em ações impactantes. Ele rompe as barreiras de comunicação e incentiva o livre fluxo de ideias.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Anotações, comentários e reações facilitam o feedback instantâneo, transformando seu Whiteboard em um espaço onde a contribuição de cada membro da equipe é valorizada. Detecção de colaboração ClickUp permite que todos - até mesmo equipes remotas - façam brainstorming no mesmo quadro branco simultaneamente, criando uma sinfonia visual brilhante.

2. Inquérito dialético

A investigação dialética é um processo estruturado que divide os membros da equipe em dois subgrupos. Em seguida, cada subgrupo forma e explora um conjunto de pontos de vista opostos e argumentos contrastantes.

Depois que os dois lados apresentam suas soluções alternativas, o grupo debate para chegar a um acordo sobre um único conjunto de pontos de vista. A decisão final pode incorporar elementos de uma única abordagem, de ambas as abordagens ou de nenhuma delas.

Essa é uma boa maneira de criar um agenda de reuniões que evita que o pensamento de grupo sabote decisões importantes.

Ao explorar sistematicamente perspectivas conflitantes, a investigação dialética busca revelar suposições ocultas, identificar possíveis armadilhas e incentivar o pensamento crítico. Ela aproveita o poder do conflito construtivo, promovendo um ambiente em que a discordância é um catalisador para a inovação.

Árvore de decisão

Uma árvore de decisão é como um mapa organizado quadro de brainstorming organizado que oferece uma representação visual estruturada de possíveis alternativas e resultados vinculados a uma série de escolhas ou ações. 🌳

Em geral, as árvores de decisão começam com um único nó que se ramifica em vários resultados potenciais. Cada resultado serve como um nó, ramificando-se ainda mais em possibilidades adicionais e criando um mapa abrangente de possíveis caminhos de decisão.

Desenhe conexões entre qualquer forma ou mídia em seu Whiteboard para construir seu fluxograma no ClickUp

Essa abordagem se torna ainda mais fácil quando você usa os quadros brancos do ClickUp. Os quadros brancos simplificam a criação de uma árvore de decisão visual e mapeiam as discussões em grupo de acordo com isso. E graças à interface direta e fácil de usar, todos têm uma ideia melhor das percepções e possibilidades que estão sendo exploradas.

4. Advocacia do diabo

Desempenhar o papel de advogado do diabo é benéfico quando feito corretamente, especialmente para a tomada de decisões em grupo.

Você começará designando uma pessoa ou um grupo para se tornarem críticos de cada ideia apresentada à mesa. Isso pode evitar o pensamento de grupo, melhorar a dinâmica do grupo e destacar decisões potencialmente arriscadas ou caras.

Usando software de colaboração em equipe como o ClickUp facilita esse processo, oferecendo às equipes várias maneiras de comunicar seus pensamentos e ideias. Essa técnica funciona para quase todas as tipos de reuniões também.

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Por exemplo, imagine um cenário em que seu grupo usa o ClickUp Whiteboards para a sessão de brainstorming. Aqui, os advogados do diabo expressam perfeitamente suas críticas por meio de comentários, reações e anotações diretamente vinculadas a ideias e pensamentos específicos.

Isso permite que toda a equipe analise e discuta antes de chegar ao curso de ação mais informado e estratégico.

5. Tomada de decisão democrática

A tomada de decisão democrática elimina a ideia de tomadores de decisão designados. É um sistema de votação e a maioria governa.

Essa técnica funciona de algumas maneiras diferentes. A aplicação mais óbvia é chegar à sua decisão final com base em uma votação em grupo.

Entretanto, os membros da equipe que votaram em uma decisão diferente da que "venceu" às vezes não se sentem tão entusiasmados em apoiá-la. Se o líder do grupo designado achar que essa é uma possibilidade, a tomada de decisão democrática também é útil para restringir as possíveis alternativas que as reuniões do grupo estão discutindo.

Os questionários entregues ao facilitador da equipe mantêm o voto de todos anônimo e permitem que as pessoas votem honestamente, o que reduz o risco de pensamento de grupo.

A votação democrática também pode acelerar o processo de tomada de decisões em grupo quando se chega a um patamar.

Arraste e solte campos personalizados na visualização de formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar feedback no ClickUp 3.0 Visualização do formulário do ClickUp pode simplificar a coleta de votos, permitindo que os membros da equipe enviem suas opiniões e preferências em segundos.

Técnica de grupo nominal

A técnica de grupo nominal (NGT) aproveita os insights coletivos dos indivíduos e, ao mesmo tempo, mantém uma abordagem estruturada. Em outras palavras, ela torna o brainstorming um processo mais processo padronizado .

Os membros do grupo são incentivados a gerar ideias de forma independente e depois compartilhá-las com o grupo. Isso acelera as decisões e o consenso do grupo, especialmente em projetos que exigem colaboração multifuncional .

Cada membro da equipe compartilha suas ideias sem discussão. Depois que todos tiverem apresentado suas ideias, o grupo as discute para esclarecer os pontos. Em seguida, um processo de votação estruturado classifica as sugestões por prioridade e viabilidade.

7. Técnica Delphi

A técnica Delphi destila a sabedoria coletiva de especialistas no assunto, mantendo o anonimato. O grupo designa um facilitador para fazer perguntas abertas a um painel de especialistas para obter respostas independentes e anônimas.

Em seguida, a equipe ou o facilitador compilará, resumirá e compartilhará essas respostas com o grupo de especialistas para obter mais feedback. Esse processo de compilação, resumo e compartilhamento é repetido até que se chegue a uma decisão.

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

O método Delphi tem como objetivo atenuar a influência de personalidades dominantes, comportamento organizacional e dinâmica de grupo para que os especialistas possam contribuir sem confronto.

Essa troca sistemática de informações e opiniões é particularmente eficaz para a tomada de decisões complexas, o planejamento estratégico e outros cenários em que a diversidade de conhecimentos especializados é fundamental.

8. Decisões unânimes

A unanimidade na tomada de decisões em grupo refere-se à condição em que todas as pessoas concordam e apoiam um curso de ação proposto. 🙌

As equipes geralmente abordam a técnica da unanimidade como uma discussão aberta, compartilhamento de informações ou sessão de brainstorming. A decisão final é tomada quando todos chegam a um consenso com endosso coletivo e perspectiva compartilhada.

Atingir esse nível de harmonia e coesão em um grupo é ótimo, mas geralmente consome muito tempo. Qualquer pessoa que tenha passado dias em um júri tentando chegar a um veredicto unânime pode (compreensivelmente) se encolher com a menção dessa técnica.

Com o elemento tempo em mente, as decisões unânimes são melhores para situações que exigem concordância total para o sucesso ou a aceitação do curso de ação escolhido.

No entanto, talvez você queira tentar outras técnicas de tomada de decisão em grupo desta lista para decisões menores.

9. Reuniões em pé Reuniões em pé são o oposto da técnica de tomada de decisões em grupo por unanimidade. Elas são projetadas para serem curtas e eficazes, sem desperdício de tempo, portanto, geralmente são realizadas em pé (ou, às vezes, caminhando).

Nessas reuniões, cada membro da equipe se revezará em uma discussão no estilo round-robin, respondendo a perguntas simples como estas:

O que você fez ontem?

O que planeja fazer hoje?

Há algo que esteja bloqueando seu progresso?

Ajuste e amplie essas perguntas para abordar a decisão específica que sua equipe está tentando tomar. Em seguida, use as ideias e as informações coletadas nessa reunião de stand-up para decidir em uma reunião mais formal.

Use um quadro branco colaborativo do ClickUp para capturar todas as ideias e decisões de uma reunião de standup

O objetivo da reunião diária de standup é ajudar na coordenação da equipe. Esse ciclo de feedback rápido ajuda as equipes a se alinharem e a se manterem no caminho certo, semelhante a uma reunião de futebol. Se surgir um problema, você poderá resolvê-lo rapidamente e manter os projetos no caminho certo. Modelo de reunião diária de standup do ClickUp oferece tudo o que você precisa para planejar, fazer anotações e acompanhar o progresso do projeto. Combine-o com Modelo de agenda de reunião de pé do ClickUp para eliminar as suposições e melhorar o processo de tomada de decisões em grupo da sua equipe.

10. Digital ferramentas de tomada de decisão

As ferramentas e os aplicativos certos para a tomada de decisões podem aprimorar todas as técnicas desta lista. 🛠️

Embora já tenhamos dado alguns exemplos de como o ClickUp pode ser usado para outras técnicas desta lista, ele é útil para muito mais do que isso. Use ClickUp para equipes para auxiliar os membros da sua equipe em quase todas as facetas do gerenciamento de projetos e da tomada de decisões, independentemente do departamento ou do tamanho (ou tamanho pequeno) da sua empresa.

Por exemplo, Visualização do ClickUp Chat reúne todas as comunicações e conversas sobre a decisão em uma única plataforma. Isso facilita a revisão das informações, ideias e contribuições existentes com mais eficiência.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

A visualização Modelo de plano de comunicação do ClickUp é outra ótima ferramenta a ser aproveitada. Use-o para aprimorar qualquer uma dessas técnicas (ou todas) com uma melhor comunicação, independentemente de sua equipe ser remota, híbrida ou no local.

Esse é apenas um dos mais de 1.000 modelos que o ClickUp oferece para melhorar a tomada de decisões, o gerenciamento de projetos e a eficiência das reuniões.

Por exemplo, você pode usar nosso modelos de lista de tarefas para criar uma estrutura para sua reunião de tomada de decisão com antecedência ou trabalhar em equipe para otimizar uma lista de tarefas para um determinado projeto.

As ferramentas digitais de tomada de decisões, como o ClickUp, também economizam seu tempo automatizando as tarefas diárias, gerando resumos em IA das reuniões, acompanhando o progresso do projeto e mantendo os membros da equipe na mesma página.

Harmonize seu Processo de tomada de decisões em grupo

A escolha dos processos corretos de tomada de decisão em grupo é fundamental para escolhas inovadoras e bem-sucedidas.

Lembre-se de que cada membro da equipe desempenha um papel único na elaboração da obra-prima coletiva que é uma decisão bem pensada. Use as técnicas de tomada de decisão em grupo acima para impulsionar os membros da sua equipe (e a organização) em direção a um futuro feliz e harmonioso.

É hora de adotar técnicas como brainstorming, votação democrática, NGT e o método Delphi para criar um ambiente que promova decisões e estratégias visionárias.

Experimente o poder transformador de uma plataforma que simplifica seus esforços de colaboração e transforma as diversas vozes da sua equipe em uma obra-prima harmoniosa. Registre-se no ClickUp hoje mesmo -é grátis!