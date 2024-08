10 modelos gratuitos de planos de negócios em Word, Excel e ClickUp

Transformar sua visão em um plano de negócios claro e coerente pode ser confuso e difícil.

Horas de brainstorming e o fato de se deparar com uma página em branco intimidadora podem gerar mais perguntas do que respostas. Você está cobrindo tudo? O que deve ir para onde? Como manter cada seção completa, mas breve?

Se essas perguntas o deixaram acordado à noite e atrasaram seu progresso, saiba que você não está sozinho. É por isso que reunimos os 10 principais modelos de plano de negócios em Word, Excel e ClickUp - para fornecer respostas, clareza e uma estrutura para trabalhar. Dessa forma, você terá a certeza de capturar todas as informações relevantes sem perder tempo.

E a melhor parte? O planejamento de negócios se torna um pouco menos "ugh!" e muito mais "aha!" 🤩

O que é um modelo de plano de negócios?

Um modelo de plano de negócios é uma estrutura estruturada para empreendedores e executivos de negócios que desejam criar planos de negócios. Ele vem com seções e títulos pré-organizados que abrangem elementos-chave como sumário executivo o sumário executivo inclui uma visão geral da empresa, clientes-alvo, proposta de valor exclusiva, planos de marketing e demonstrativos financeiros.

O que faz um bom modelo de plano de negócios?

Um bom modelo de plano de negócios ajuda no planejamento completo, na documentação clara e na implementação prática. Veja o que procurar:

Estrutura abrangente: Um bom modelo vem com todas as seções relevantes para delinear uma estratégia de negócios, como resumo executivo, pesquisa e análise de mercado e projeções financeiras

Um bom modelo vem com todas as seções relevantes para delinear uma estratégia de negócios, como resumo executivo, pesquisa e análise de mercado e projeções financeiras Clareza e orientação: Um bom modelo é fácil de seguir. Ele tem instruções breves ou avisos para cada seção, orientando-o a pensar profundamente sobre o seu negócio e garantindo que você não pule detalhes importantes

Um bom modelo é fácil de seguir. Ele tem instruções breves ou avisos para cada seção, orientando-o a pensar profundamente sobre o seu negócio e garantindo que você não pule detalhes importantes Design limpo: A estética é importante. Escolha um modelo que não seja apenas funcional, mas que também tenha um design profissional. Isso garante que seu plano seja apresentável para as partes interessadas, parceiros e possíveis investidores

A estética é importante. Escolha um modelo que não seja apenas funcional, mas que também tenha um design profissional. Isso garante que seu plano seja apresentável para as partes interessadas, parceiros e possíveis investidores Flexibilidade: Seu modelo deve acomodar facilmente as alterações sem problemas, como adicionar ou remover seções, alterar o conteúdo e o estilo e reorganizar as partes. 🛠️

Embora um modelo forneça a estrutura, são as informações que você fornece que dão vida a ele. Essas dicas o ajudarão a escolher um modelo que se alinhe às necessidades de sua empresa e mostre claramente sua visão.

10 modelos de planos de negócios para usar em 2024

A preparação para o sucesso empresarial em 2024 (e além) requer um plano de negócios abrangente e organizado. Selecionamos a dedo os melhores modelos para ajudá-lo a orientar sua equipe, atrair investidores e garantir financiamento. Vamos dar uma olhada neles.

1. Modelo de plano de negócios do ClickUp

Modelo de plano de negócios do ClickUp

Se você deseja substituir um documento tradicional de plano de negócios, então

Modelo de plano de negócios do ClickUp

é para você!

Esse modelo de plano de negócios de uma página, criado em

Documentos do ClickUp

o site do ClickUp, que é um site de vendas, está bem dividido nas seguintes seções:

Descrição da empresa : Visão geral, missão, visão e equipe

Visão geral, missão, visão e equipe Análise de mercado : Problema, solução, mercado-alvo, concorrência e vantagem competitiva

Problema, solução, mercado-alvo, concorrência e vantagem competitiva Estratégia de vendas e marketing : Produtos/serviços e canais de marketing

Produtos/serviços e canais de marketing Plano operacional : Localização e instalações, equipamentos e ferramentas, mão de obra e previsões financeiras

Localização e instalações, equipamentos e ferramentas, mão de obra e previsões financeiras marcos e métricas : Metas e KPIs

Personalize o modelo com o logotipo e os detalhes de contato da sua empresa e navegue facilmente para as diferentes seções usando o índice dobrável. Os mini prompts abaixo de cada seção orientam sobre o que incluir, com sugestões sobre como apresentar os dados (por exemplo, listas de marcadores, imagens, gráficos e tabelas).

Você pode compartilhar o documento com qualquer pessoa via URL e colaborar em tempo real. E quando o plano de negócios estiver pronto, você terá a opção de imprimi-lo ou exportá-lo para PDF, HTML ou Markdown.

Mas isso não é tudo. Esse modelo está equipado com recursos básicos e

gerenciamento de projetos empresariais

recursos para agilizar o

processo de criação do plano de negócios

. A visualização Lista de tópicos tem uma lista de todas as diferentes seções e subseções do modelo e permite atribuí-lo a um membro da equipe, definir uma data de vencimento e anexar documentos e referências relevantes.

Alterne da visualização de Lista para a de Quadro para acompanhar e atualizar os status das tarefas de acordo com o seguinte: A fazer, Em andamento, Precisa de revisão e Concluída.

Esse modelo é um kit de ferramentas abrangente para documentar as diferentes seções do seu plano de negócios e simplificar o processo de criação para garantir que ele seja concluído no prazo. 🗓️

Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de vendas do ClickUp

Modelo de plano de vendas do ClickUp

Se estiver procurando uma ferramenta para dar o pontapé inicial ou atualizar seu plano de vendas,

Modelo de plano de vendas do ClickUp

tem tudo o que você precisa. Esse

modelo de plano de vendas

apresenta um

resumo do projeto

lista com tarefas para ajudá-lo a elaborar uma estratégia de vendas abrangente e eficaz. Algumas dessas tarefas incluem:

Determinar objetivos e metas de vendas

Elaborar uma declaração de posicionamento

Realizar análise da concorrência

Elaborar a persona do cliente ideal

Criar uma estratégia de geração de leads

Atribua cada tarefa a uma pessoa ou equipe específica,

definir níveis de prioridade

e adicionar datas de vencimento. Especifique a que seção do plano de vendas cada tarefa pertence (por exemplo, resumo executivo, metas de receita, estrutura da equipe etc.), tipo de entrega (como documento, tarefa ou reunião) e estado de aprovação (como pendente, precisa de revisões e aprovado).

E no estilo ClickUp, você pode alternar para várias visualizações: Lista para uma lista de todas as tarefas, Quadro para gerenciamento visual de tarefas, Linha do tempo para uma visão geral da duração das tarefas e Gantt para obter uma visão das dependências das tarefas.

Esse modelo simples de plano de negócios é perfeito para qualquer tipo de empresa que queira criar uma estratégia de vendas vencedora, esclarecendo as funções da equipe e mantendo as tarefas organizadas. ✨

Faça o download deste modelo

3. Modelo de plano de ação de desenvolvimento de negócios do ClickUp

Modelo de plano de ação de desenvolvimento de negócios do ClickUp

Está pensando em ampliar o alcance e as operações de sua empresa, mas não sabe por onde ou como começar? Sem dúvida, isso pode ser muito difícil - você precisa ter uma visão clara, metas mensuráveis e um plano de ação que todos os membros da sua equipe possam apoiar.

Felizmente,

Modelo de plano de ação de desenvolvimento de negócios do ClickUp

foi criado para

usar automações para simplificar esse processo

para que cada passo em direção ao crescimento de seus negócios seja claro, rastreável e acionável.

Comece avaliando sua situação atual e decidindo qual é sua principal meta de crescimento. Seu objetivo é aumentar a receita, entrar em novos mercados ou introduzir novos produtos ou serviços? Com

Quadros brancos ClickUp

ou Docs,

faça brainstorming e colabore com sua equipe

sobre essa decisão.

Defina e acompanhe suas metas de crescimento de curto e longo prazo com

Metas do ClickUp

divida-as em metas menores e atribua essas metas aos membros da equipe, com datas de vencimento. Adicione essas metas a um novo

Painel de controle do ClickUp

para acompanhar o progresso em tempo real e comemorar pequenas vitórias. 🎉

Quer você seja proprietário de uma startup ou de uma pequena empresa que deseja atingir seu próximo marco importante ou uma empresa estabelecida que está explorando novos caminhos, este modelo mantém sua equipe alinhada, envolvida e informada a cada passo do caminho.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

é sua referência para mapear as principais estratégias e iniciativas em áreas como crescimento da receita, reconhecimento da marca, envolvimento da comunidade e satisfação do cliente.

Use a visualização de lista para preencher tarefas em cada iniciativa. Com os campos personalizados, você pode capturar em qual categoria de negócios (por exemplo, Produto, Operações, Vendas e Marketing etc.) as tarefas se enquadram e para qual trimestre elas estão programadas. Você também pode criar links para documentos e recursos relevantes e avaliar as tarefas por esforço e impacto para garantir que as tarefas mais críticas recebam a atenção que merecem. 👀

Dependendo do seu foco, este modelo oferece diferentes visualizações para mostrar exatamente o que você precisa. Por exemplo, a visualização Todas as iniciativas por trimestre permite que você se concentre no que está por vir, vendo as tarefas que precisam ser concluídas em um trimestre específico. Isso garante a execução em tempo hábil e ajuda a alinhar os recursos de forma eficaz para o curto prazo.

Esse modelo é ideal para executivos de negócios e equipes de gerenciamento que precisam coordenar várias iniciativas e estratégias de negócios de curto e longo prazo.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

Garanta operações de negócios tranquilas com um plano de continuidade proativo em vigor com a ajuda deste modelo detalhado

Nos negócios, ameaças inesperadas às operações podem surgir a qualquer momento. Seja uma turbulência econômica, uma crise de saúde global ou interrupções na cadeia de suprimentos, toda empresa precisa estar preparada.

Modelo de plano de continuidade de negócios do ClickUp

permite que você se prepare proativamente para esses desafios imprevistos.

O modelo organiza as tarefas em três categorias principais:

Prioridades: Tarefas que precisam de atenção imediata

Tarefas que precisam de atenção imediata Cobertura de continuidade: Tarefas que devem continuar apesar dos desafios

Tarefas que devem continuar apesar dos desafios Princípios orientadores: Recursos e protocolos para garantir operações tranquilas

O Boardview facilita a visualização de todas as tarefas em cada uma dessas categorias. E a PrioritiesList classifica as tarefas de acordo com as que estão atrasadas, as que estão por vir e as que devem ser entregues mais tarde.

Em tempos de incerteza, estar preparado é sua melhor estratégia. Este modelo ajuda sua empresa não apenas a sobreviver, mas a prosperar em situações desafiadoras, mantendo seus clientes, funcionários e investidores satisfeitos. 🤝

Faça o download deste modelo

6. Modelo de plano de negócios do ClickUp Lean

Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp

Deseja executar seu plano de negócios de forma "enxuta"? Use o

Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp

. Ele foi projetado para ajudá-lo a otimizar o uso de recursos e a eliminar etapas desnecessárias, proporcionando melhores resultados com menos esforço.

Na visualização Plan Summary List, liste todas as tarefas que precisam ser realizadas. Adicione detalhes específicos, como quem está realizando cada tarefa, quando ela deve ser concluída e qual parte da tarefa deve ser concluída

Modelo de negócios

Canvas (BMC) em que ele se enquadra. A visualizaçãoBy Priority classifica essa lista com base em prioridades como Urgente, Alta, Normal e Baixa. Isso facilita a identificação das tarefas mais importantes e a abordagem delas primeiro.

Além disso, a visualização Boardview oferece uma visão geral da progressão da tarefa do início ao fim. E o BMCview reorganiza essas tarefas com base nos vários componentes do BMC.

Cada tarefa pode ainda ser dividida em subtarefas e várias listas de verificação para garantir que todos os itens de ação relacionados sejam executados. ✔️

Esse modelo é um recurso inestimável para startups e grandes empresas que desejam

maximizar a eficiência dos processos

e os resultados de forma simplificada e econômica.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de ação para pequenas empresas do ClickUp

Modelo de plano de ação para pequenas empresas do ClickUp

A

Modelo de plano de ação para pequenas empresas da ClickUp

é feito sob medida para pequenas empresas que desejam transformar suas ideias e metas de negócios em etapas acionáveis e, por fim, em realidade.

Ele fornece uma estrutura simples e organizada para criar, atribuir, priorizar e monitorar tarefas. E, de fato, garante que as metas não sejam apenas definidas, mas alcançadas. Por meio do painel nativo e dos recursos de definição de metas, você pode monitorar o progresso das tarefas e como elas o aproximam da realização de suas metas.

Graças aos recursos de comunicação robustos do ClickUp, como bate-papo, comentários e @menções, é fácil colocar todos os membros da equipe na mesma página e resolver rapidamente dúvidas ou preocupações.

Use esse modelo de plano de ação para atingir suas metas de negócios, simplificando seus processos internos e alinhando os esforços da equipe.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Para grandes empresas e empresas em expansão, fazer com que diferentes departamentos trabalhem juntos em prol de um grande objetivo pode ser um desafio. O

Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

torna tudo mais fácil, fornecendo um plano claro a ser seguido.

Esse modelo é empacotado em uma pasta e dividido em listas diferentes para cada departamento da sua empresa, como Vendas, Produto, Marketing e Capacitação. Dessa forma, cada equipe pode se concentrar em suas tarefas e, ao mesmo tempo, contribuir coletivamente para o objetivo maior.

Há várias opções de visualização disponíveis para os membros da equipe. Elas incluem:

Quadro de progresso: Visualize as tarefas que estão no caminho certo, as que estão em risco e as que estão atrasadas

Visualize as tarefas que estão no caminho certo, as que estão em risco e as que estão atrasadas Visualização Gantt: Obtenha uma visão geral de cronogramas de projetos e dependências

Obtenha uma visão geral de cronogramas de projetos e dependências Visualização da equipe: Veja em que cada membro da equipe está trabalhando para que você possa equilibrar as cargas de trabalho para obter o máximo de produtividade

Embora esse modelo possa parecer muito complicado no início, o guia de introdução oferece um detalhamento passo a passo para ajudá-lo a navegar com facilidade. E, como todos os modelos do ClickUp, você pode personalizá-lo facilmente para atender às suas necessidades e preferências comerciais.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de negócios do Microsoft Word da Microsoft

via Microsoft

O modelo tradicional de plano de negócios de 20 páginas da Microsoft simplifica o processo de elaboração de planos de negócios abrangentes. Ele é composto de diferentes seções, incluindo:

Resumo executivo : Destaques, objetivos, declaração de missão e chaves para o sucesso

Destaques, objetivos, declaração de missão e chaves para o sucesso Descrição do negócio: Propriedade da empresa e estrutura legal, horário de funcionamento, produtos e serviços, fornecedores, planos financeiros etc.

Propriedade da empresa e estrutura legal, horário de funcionamento, produtos e serviços, fornecedores, planos financeiros etc. Marketing: Análise de mercado, segmentação de mercado, concorrência e preços

Análise de mercado, segmentação de mercado, concorrência e preços Apêndice: Despesas iniciais, declarações de fluxo de caixa, declarações de renda, previsão de vendas, marcos, análise de ponto de equilíbrio etc.

O índice facilita o deslocamento para diferentes seções do documento. E os espaços reservados para texto em cada seção esclarecem os detalhes específicos necessários, facilitando o processo para usuários que talvez não estejam familiarizados com determinada terminologia comercial.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de negócios em Excel da Vertex42

via Vertex42

Nenhum resumo de modelo de negócios está completo sem um modelo em Excel. Esse modelo de plano de negócios permite que você trabalhe nas finanças da sua empresa no Excel. Ele vem com tabelas, fórmulas e gráficos personalizáveis para ajudá-lo a analisar as seguintes áreas:

Gráficos de destaque

Análise de mercado

Marcos

Ativos e despesas iniciais

Previsões de vendas

Lucros e perdas

Balanço patrimonial

Projeções de fluxo de caixa

Orçamento

Análise do ponto de equilíbrio

Esse modelo do Excel é especialmente útil quando se deseja criar uma seção financeira clara e visual para o documento do plano de negócios - um elemento essencial para atrair investidores e credores. No entanto, pode haver uma curva de aprendizado acentuada para usar esse modelo se você não estiver familiarizado com o planejamento financeiro de negócios e com o uso do Excel.

Faça o download deste modelo

Experimente um modelo de plano de negócios gratuito no ClickUp

Lançar e administrar um negócio bem-sucedido requer um plano de negócios bem pensado e cuidadosamente elaborado. No entanto, o processo de planejamento de negócios não precisa ser complicado, entediante ou tomar muito tempo. Use qualquer um dos 10 formatos de plano de negócios gratuitos acima para simplificar e acelerar o processo.

Os modelos do ClickUp vão além de oferecer uma base sólida para criar seus planos de negócios. Eles vêm com amplos recursos de gerenciamento de projetos para transformar sua visão em realidade. E isso não é tudo

A biblioteca de modelos do ClickUp

oferece mais de 1.000 modelos adicionais para ajudar a gerenciar vários aspectos de sua empresa, desde

tomada de decisões

para

desenvolvimento de produtos

para

gerenciamento de recursos

. Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp hoje mesmo para acelerar o crescimento de sua empresa! 🏆