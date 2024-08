10 modelos de planos de vendas gratuitos para uma estratégia de vendas eficaz

Toda equipe de vendas quer conquistar mais leads e fechar mais negócios. Mas como fazer isso acontecer? Com um plano de vendas sólido, é claro!

Um plano de vendas oferece à sua equipe uma maneira de se concentrar em suas metas, tomando apenas as medidas necessárias para chegar lá. Ele tem tudo o que você precisa para vencer, o que significa que geralmente é um guia abrangente - e isso leva tempo.

E supomos que você já esteja com o tempo apertado. ⏲️

Felizmente, criar um plano não precisa ser complicado - com o modelo certo, você pode simplificar o processo.

É por isso que estamos compartilhando esta lista dos melhores modelos de planos de vendas. Esses modelos de estratégia de vendas não são apenas totalmente gratuitos, mas também economizarão seu tempo para que você possa começar a fechar negócios mais rapidamente. ⚡

O que é um plano de vendas e por que criar um?

Um plano de vendas é seu roteiro para realizar vendas de forma eficaz. Pense nele da mesma forma que um plano de negócios orienta a estratégia de sua empresa ou um plano de marketing define como você encontrará, alcançará e atenderá seus clientes ideais.

Acompanhe suas metas até os KPIs mais essenciais e obtenha automaticamente visualizações detalhadas de seu progresso

Um bom plano de vendas define seus metas de vendas o planejamento de vendas é um conjunto de metas, objetivos e atividades de vendas. Ele leva em consideração seu público-alvo, marca, produtos, serviços e necessidades - e abrange as táticas e estratégias de vendas que você usará para fechar negócios, bem como as métricas que usará para medir o sucesso.

Seu plano de vendas é um plano prático que descreve quem é responsável pelo quê, os recursos necessários e as metas gerais para as quais você está trabalhando. Sem ele, sua equipe de vendas se sentirá perdida e terá dificuldades para se conectar com sua base de clientes.

No entanto, com um plano estratégico de vendas, o gerente de vendas e toda a equipe saberão exatamente o que você está tentando alcançar e as etapas necessárias para chegar lá. 📚

Como escolher o melhor modelo de plano de vendas

Existem muitos modelos diferentes de planos de vendas no mercado. Alguns são projetados para nichos específicos de público, enquanto outros são mais genéricos e mais fáceis de personalizar. Como saber qual é o modelo certo para você?

Quando estiver pensando em usar um modelo de plano de vendas, considere o seguinte:

Facilidade de uso: O modelo é fácil de usar? Todos na equipe deestrutura da equipe e no processo de planejamento de vendas poderão entendê-lo plenamente?

O modelo é fácil de usar? Todos na equipe deestrutura da equipe e no processo de planejamento de vendas poderão entendê-lo plenamente? Personalização: Posso personalizar o modelo de acordo com minhas metas de vendas?

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e por verdadeiro ou falso

Colaboração: Minha equipe de vendas pode trabalhar nesse modelo em conjunto?

Minha equipe de vendas pode trabalhar nesse modelo em conjunto? Integrações: Quando crio um plano de vendas, posso integrar esse modelo a outros aspectos do meu pipeline de vendas ou fluxo de trabalho, como o gerenciamento de tarefas?

Quando crio um plano de vendas, posso integrar esse modelo a outros aspectos do meu pipeline de vendas ou fluxo de trabalho, como o gerenciamento de tarefas? Inteligência artificial: Posso usar umFerramenta de escrita de IA ouferramenta de redação para me ajudar a preencher o modelo? Existem recursos de automação que aceleram o processo?

Posso usar umFerramenta de escrita de IA ouferramenta de redação para me ajudar a preencher o modelo? Existem recursos de automação que aceleram o processo? Plataforma: Qualaplicativo de vendas esse modelo se destina? Eu já o tenho ou devo investir nele? Como é o preço?

Fazer essas perguntas a si mesmo o ajudará a descobrir quais são suas necessidades, para que você possa escolher um modelo adequado.

10 modelos de plano de vendas para ajudá-lo a fechar seu próximo negócio

Agora que você tem uma ideia melhor do que está procurando, vamos explorar o que há por aí. Dê uma olhada em nossa seleção dos melhores modelos de planos de vendas disponíveis atualmente para Microsoft Word e ferramentas de capacitação de vendas como o ClickUp.

1. Modelo de plano de vendas do ClickUp

Crie e organize tarefas por equipe, tipo de entrega, prioridade, datas de vencimento e estado de aprovação com o modelo de plano de vendas do ClickUp

Equipes de vendas inteligentes usam um plano de vendas para mapear sua rota para o sucesso. As melhores equipes de vendas usam o Modelo de plano de vendas da ClickUp para simplificar o processo e garantir que eles não deixem nada de fora.

Esse modelo foi desenvolvido com toda a estrutura necessária para criar um plano de vendas abrangente que possa gerar resultados. Use esse modelo para definir metas comerciais SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado), planejar estratégias e táticas e organizar todas as suas ideias de vendas em um só lugar.

O modelo em estilo de lista é dividido em seções que abrangem desde o resumo executivo até táticas e estratégias específicas. Abaixo disso, você pode organizar tarefas e subtarefas e ver o progresso em um relance. Veja os títulos das tarefas, os prazos, os responsáveis, o status de aprovação e uma barra de progresso visual.

Use esse modelo se quiser consolidar todas as suas tarefas e iniciativas de vendas em uma única área. Adicione suas tarefas e táticas de vendas e, em seguida, marque os membros da equipe para que você possa ver o que está acontecendo e responsabilizar todos. ✅ Faça o download deste modelo

2. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Use o modelo de vendas e marketing do ClickUp para definir metas e colaborar em campanhas

Embora as equipes de vendas e marketing geralmente trabalhem de forma independente, às vezes é útil colaborar em metas compartilhadas. Com o Modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp com o ClickUp, você pode organizar e executar suas operações de vendas e marketing em um único local.

Nosso modelo colaborativo facilita a definição de planos de vendas e metas de marketing e objetivos, visualize suas tarefas, trabalhe em conjunto em campanhas de vendas e marketing e acompanhe seus resultados em tempo real. Veja o status de seus projetos de vendas e marketing, ajuste seus planos e monitore seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) - tudo em uma única exibição.

Este aplicativo de vendas e modelo de plano de marketing permite dividir suas tarefas em seções. Os exemplos no modelo incluem metas de receita, análise competitiva e itens de ação, mas você pode personalizá-los para atender exatamente às suas necessidades.

Visualize as tarefas nessas categorias para ver rapidamente se há algum obstáculo quando uma tarefa estiver vencida e quem é responsável por ela.

Adicione este modelo à sua coleção se quiser trabalhar de forma mais colaborativa com sua equipe de marketing, especialmente na preparação de ativos para chamadas de vendas ou programas de divulgação. 📞 Faça o download deste modelo

3. Modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp

O modelo de guia de estratégia de vendas do ClickUp pode ajudá-lo a determinar a maneira correta de promover seu produto, respondendo a perguntas predefinidas

Antes de planejar suas táticas de vendas, é preciso primeiro decidir quais são suas metas gerais. As Modelo de guia de estratégia de vendas da ClickUp é seu recurso de referência para determinar sua abordagem.

Esse modelo de processo de vendas explica os benefícios de ter uma abordagem bem definida e oferece um local central para criar, revisar e armazenar a sua própria abordagem. Todos os membros da sua equipe podem acessar seu guia de estratégia de vendas para ajudá-los a entender o que fazer ao prospectar e fechar negócios.

Nosso modelo de guia de metas e estratégias de vendas é apresentado em formato de documento. Algumas seções e títulos permitem dividir o guia em diferentes áreas, facilitando a leitura e a compreensão.

Use os prompts para preencher os detalhes de seu próprio guia de estratégia, como seu mercado-alvo, estratégias de vendas e como você monitorará o progresso.

Use este modelo de guia de estratégia de vendas para criar um recurso para sua equipe. Torne-o o único destino de tudo o que seus representantes de vendas precisam saber para executar um plano de vendas eficaz. 📝 Faça o download deste modelo

4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Acompanhe seus leads e negócios, aplicando uma estrutura consistente de qualificação de negócios e um processo de negócios para aumentar as vendas.

As estratégias de vendas são imprescindíveis para qualquer grande equipe de vendas, mas, além disso, é preciso ter uma maneira de registrar e monitorar tarefas ou iniciativas específicas. É aí que entra o Modelo de pipeline de vendas do ClickUp é útil se você precisar de uma visão da previsão de vendas ou de suas metas de vendas específicas.

Esse modelo de pipeline de vendas oferece um local para armazenar todas as suas tarefas diárias relacionadas a vendas. Com esse modelo, é fácil trabalhar para atingir suas metas de vendas, rastrear leads, mapear cada etapa do processo de vendas e organizar todas as suas tarefas em um só lugar.

Você pode visualizar o título, o responsável, o status, a data de vencimento, o nível de complexidade, a data de início e o departamento de uma tarefa - ou personalizar a experiência com seus próprios campos personalizados. Faça o download deste modelo

5. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Os KPIs de vendas são essenciais para medir o sucesso de sua estratégia de vendas.

Com Modelo de KPI de vendas do ClickUp com o modelo de KPI de vendas do ClickUp, você e sua equipe podem criar e gerenciar metas relacionadas às suas iniciativas de vendas. Veja instantaneamente o que está em andamento e quando deve ser entregue, juntamente com o nível de impacto da tarefa.

Isso permite que você identifique as tarefas de alta prioridade nas quais deve se concentrar e reaja rapidamente se parecer que há um obstáculo.

Esse modelo de KPI de vendas inclui:

Status personalizados: Crie tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído, para acompanhar o progresso de cada KPI

Campos personalizados: Utilize 15 atributos personalizados diferentes, como Upsell Attempts, Value of Quotes, Product Cost, No of Quotes by Unit, Repeat Sales Revenue, para salvar informações vitais de KPI e visualizar facilmente os dados de desempenho

Visualizações personalizadas: Abra 4 visualizações diferentes em diferentes configurações do ClickUp, como o Relatório Semanal, o Relatório Mensal, o Quadro de Receitas por Mês e o Guia de Introdução, para que todas as informações sejam de fácil acesso e organizadas

Gerenciamento de projetos: Aprimore o rastreamento de KPI com marcação, avisos de dependência, e-mails e muito mais

Esse modelo oferece uma maneira simples de ver quais tarefas estão concluídas ou em andamento, para que você possa monitorar o progresso do seu projeto e aumentar seus KPIs de vendas. 📈 Faça o download deste modelo

6. Modelo de estratégia de vendas B2B do ClickUp

O modelo de estratégia de vendas B2B do ClickUp orienta você no processo de criação de um plano eficaz e de uma lista de objetivos para sua equipe de vendas

Embora não haja uma grande diferença na forma como comercializamos para clientes B2B (business-to-business) ou B2C (business-to-consumer) atualmente, ainda é útil ter modelos específicos para necessidades de nicho. Se você estiver impulsionando as vendas no espaço B2B, precisará do Modelo de estratégia de vendas B2B da ClickUp .

Assim como o nosso primeiro modelo de plano de vendas, este modelo lhe dá espaço para comunicar seus objetivos de vendas e metas de receita, mas também apresenta outras áreas, como pesquisa de mercado, análise das partes interessadas, relacionamento com o cliente, persona do comprador e pontos problemáticos do cliente.

Esse modelo em estilo de documento é altamente personalizável para que você possa adaptá-lo ao estilo de sua marca e à abordagem de vendas. Preencha cada seção e use os avisos fornecidos para concluir seu documento de estratégia de vendas B2B ainda mais rapidamente.

Adicione esse modelo à sua coleção se estiver trabalhando com vendas B2B e quiser abordar seu processo de forma mais organizada. Use o modelo para criar uma estratégia de vendas sólida e, em seguida, compartilhe-a com o restante da sua equipe de vendas para que eles saibam como executar suas metas de vendas e da empresa. 🎯 Faça o download deste modelo

7. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

O Sales Calls Template oferece a você um pipeline de chamadas de vendas que o ajuda a converter leads de prospecção em clientes.

O modelo de chamadas de vendas do ClickUp foi projetado para simplificar o processo de vendas, desde o rastreamento de contatos e chamadas até o gerenciamento de oportunidades de vendas.

O modelo inclui status personalizados para criar fluxos de trabalho exclusivos, garantindo que cada chamada e interação com o cliente seja contabilizada. Ele também fornece um CRM de vendas fácil de usar para gerenciar e rastrear leads, visualizar oportunidades de vendas no funil de vendas e manter todos os contatos organizados.

Com recursos adicionais, como o modelo de POP de chamadas telefônicas de vendas, os profissionais de vendas podem capacitar suas equipes para fazer com que cada chamada conte e fechar mais negócios. O modelo de chamadas de vendas do ClickUp é uma solução versátil para equipes de vendas, auxiliando em tudo, desde chamadas diárias até previsões de vendas de longo prazo. Faça o download deste modelo

8. Modelo de plano de vendas do Word por Business News Daily

Via Business News Daily

Somos grandes defensores do uso de ClickUp como o local ideal para armazenar tudo sobre seu fluxo de trabalho de vendas, mas se você estiver limitado a usar o Microsoft Word ou o Google Docs, esse modelo é uma ótima opção.

Esse modelo de vendas modelo de plano de negócios tem seções para seu resumo executivo, declaração de missão, clientes-alvo, metas de vendas, benchmarks e muito mais. Cada seção tem instruções úteis para orientá-lo no preenchimento do seu novo plano de vendas.

Use este modelo se você estiver acostumado a usar o Microsoft Word e quiser um guia abrangente sobre como criar seu próprio plano de vendas ou estratégia de vendas. 📄 Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de vendas do Word por TemplateLab

Via TemplateLab

Se você quiser um modelo de plano de vendas gratuito ou quiser escolher entre uma variedade de opções, esta coleção de modelos do Word da TemplateLab é um bom lugar para fazer isso.

Há uma grande variedade de opções disponíveis, incluindo planos de processo de vendas, planos de geração de leads, planos de ação de vendas e modelos de relatórios de vendas . Cada modelo funciona com o Microsoft Word, e você pode personalizar a aparência para que corresponda à sua marca ou às suas metas de vendas.

Use esse recurso se preferir ver uma variedade de modelos em uma página ou se não tiver certeza do que está procurando até vê-lo. Você pode definir facilmente suas metas de vendas e as etapas de ação necessárias para alcançá-las. 📃

As estratégias de vendas bem-sucedidas precisam ser integradas a outras equipes, como o departamento de marketing, para garantir que seus objetivos de vendas sejam claros e, possivelmente, também estejam alinhados com a estratégia geral de marketing. Escolha suas metas de vendas específicas, defina metas de receita e descreva tudo em detalhes com esses modelos de planejamento de vendas e de processo de vendas do Word. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de vendas do Excel por Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com

O modelo de plano de vendas em Excel do Spreadsheet.com é uma ferramenta abrangente e fácil de usar, projetada para ajudar as empresas a desenvolver estratégias de vendas eficazes e gerenciar suas atividades de vendas.

Esse modelo foi criado com o objetivo de fornecer uma estrutura estruturada para o planejamento de vendas, permitindo que as organizações definam objetivos claros, acompanhem o desempenho e otimizem seus processos de vendas. Faça o download deste modelo

Alcance as metas de vendas com modelos de planos de vendas gratuitos

Um plano estratégico de vendas facilita o alcance de suas metas. Dê à sua equipe a orientação e o apoio de que ela precisa com a ajuda de um modelo de plano de vendas gratuito e bem elaborado.

Se você está pensando em melhorar ainda mais a forma como trabalha, experimente o ClickUp gratuitamente . Não temos apenas modelos incríveis de processos de vendas: Nossa gama de recursos e Ferramentas de IA para vendas facilitam a otimização e a execução de todo o seu funil de vendas e sistema de CRM em um só lugar. ✨