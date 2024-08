10 melhores ferramentas de IA para equipes de vendas em 2023

A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina deram um salto gigantesco. A tecnologia de IA já foi vista como uma fonte de assistência não confiável, mas agora é uma maneira poderosa de os representantes de vendas automatizarem tarefas, obterem insights valiosos e obterem melhores resultados.

Não há escassez de assistentes de vendas com IA disponíveis atualmente, mas em quais vale a pena investir? Fizemos uma pesquisa para oferecer a você este guia especializado sobre as melhores ferramentas de vendas com IA para equipes em 2023.

Vamos nos aprofundar.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para vendas?

Nem todas as ferramentas de vendas com IA são criadas da mesma forma. Algumas são projetadas para grandes empresas, enquanto outras são mais adequadas para novas startups. Algumas ferramentas se concentram no gerenciamento e no desempenho do pipeline de vendas, enquanto outras usam o ChatGPT para facilitar a elaboração de e-mails de vendas.

Quando estiver considerando diferentes ferramentas de vendas com IA, pense em:

Recursos: Ela tem os recursos de que você precisa? Ela oferece algo exclusivo?

Ela tem os recursos de que você precisa? Ela oferece algo exclusivo? Facilidade de uso: A ferramenta de vendas com IA é fácil de usar? Ela tem uma curva de aprendizado acentuada?

A ferramenta de vendas com IA é fácil de usar? Ela tem uma curva de aprendizado acentuada? Preço: A ferramenta de vendas é acessível?

A ferramenta de vendas é acessível? Contrato: É possível obter um contrato mensal ou você está vinculado a um contrato anual?

É possível obter um contrato mensal ou você está vinculado a um contrato anual? Compatibilidade: A ferramenta se integra à sua coleção existente?

A ferramenta se integra à sua coleção existente? Escalonamento: A ferramenta pode ser escalonada com você à medida que você cresce?

A ferramenta pode ser escalonada com você à medida que você cresce? Atendimento ao cliente: O suporte ao cliente da ferramenta é bem avaliado?

Rastreie facilmente status, datas de fechamento e vencimento, orçamentos, tamanhos de contas e muito mais em um CRM personalizável no ClickUp

Com isso, você pode criar uma lista de aplicativos de vendas que realmente atendam às suas necessidades. A partir daí, teste alguns deles e aproveite as vantagens de avaliações e planos gratuitos para ter uma ideia de como eles funcionam. Em breve, você terá uma caixa de ferramentas com as melhores ferramentas de vendas que são perfeitas para o seu negócio metas de vendas , oKRs de vendas e estilo de trabalho. 🧰

As 10 melhores ferramentas de IA para vendas a serem usadas em 2023

Com tantas ferramentas de IA para vendas disponíveis, é difícil saber quais considerar primeiro. Mergulhe em nossa lista das melhores Ferramentas de IA para equipes de vendas e descubra uma ferramenta para cada finalidade - desde sistemas de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) de vendas até assistentes virtuais de IA.

1. ClickUp

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações ao revisar, encurtar ou redigir o texto do e-mail

Quando se trata de ferramentas de assistente de vendas com IA que oferecem tudo em um só lugar, o ClickUp é a melhor opção. Recursos de vendas do ClickUp significam que você pode executar toda a sua operação a partir de um hub central.

Cuide de suas operações de vendas do início ao fim com CRM, rastreamento de leads, gerenciamento de pipeline de vendas, colaboração de negócios, integração de clientes e muito mais. Você pode fazer tudo isso no centro de produtividade e gerenciamento de projetos que é o ClickUp.

Simplifique os fluxos de trabalho da sua equipe de vendas com IA do ClickUp . Nossa ferramenta alimentada por IA economiza tempo com resumos e itens de ação gerados instantaneamente. Escreva e-mails de vendas mais impactantes com nossa ferramenta de redação de IA e use nossa inteligência de IA para gerar novas ideias para sua próxima campanha de vendas. ✨

Melhores recursos do ClickUp:

Mova todo o seu funil e processo de vendas para uma plataforma fácil de usar

UseAutomações do ClickUp para ajudar com tarefas repetitivas que consomem tempo e atribuir tarefas automaticamente com base em seu processo de ciclo de vendas

Acione atualizações de status e alerte sua equipe de vendas sobre o que deve ser feito em seguida

Organize sua lista de tarefas pessoais e da equipe e mantenha-se produtivo com tarefas integradas

Gerencie sua equipe de vendas e seus recursos

Colete respostas e qualifique leads comFormulários ClickUp* Os gerentes de vendas podem visualizar todos os processos de vendas, supervisionar os representantes de vendas e acompanhar os clientes potenciais em um só lugar - em uma variedade de tipos de visualização diferentes, como visualização de quadro, visualização de tabela e visualização de lista

Personalize sua experiência com códigos de cores, status personalizados, várias visualizações e muito mais

UseTarefas ClickUp para manter-se organizado e trabalhar de forma colaborativa como uma equipe com comentários em tempo real e chat integrado

Simplifique seus processos com omodelos de relatórios de vendas emodelos de cotação Limitações do ClickUp:

O ClickUp AI é relativamente novo, portanto, recursos adicionais serão adicionados com o tempo

Com tantos recursos e opções de personalização, alguns usuários podem demorar um pouco para usar os recursos em sua plenitude

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. 6sense

via 6sense o 6sense Revenue AI™ for Sales é a oferta da empresa de software para equipes de vendas que desejam inteligência sobre clientes potenciais em um só lugar. A plataforma de inteligência de vendas B2B usa o aprendizado de máquina de IA para simplificar os fluxos de trabalho, revelar oportunidades de vendas e usar insights de dados para priorizar quais contas devem ser buscadas primeiro. ▶️

Melhores recursos do 6sense:

Priorizar contas com base em sinais de intenção de compra

Dados de contas de alta qualidade

Oportunidade de segmentar dados em grupos relevantes

Limitações do 6sense:

Pode ser desafiador integrar-se comSistemas de CRM além de alguns poucos, alguns usuários relatam

Alguns usuários mencionam que a plataforma parece lenta para usar, afetando a experiência do usuário

Preços do 6sense:

Gratuito

Equipe: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Growth: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para obter preços

6sense ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

3. Pipedrive

via PipedrivePipedrive é uma plataforma de CRM projetada especificamente para profissionais de vendas. Ela permite que os membros da equipe visualizem todo o seu pipeline de vendas e o personalizem de acordo com suas necessidades. Segmente leads, veja interações anteriores com clientes, use formulários da Web para gerar leads qualificados e veja estimativas de previsão de vendas. Aproveite as vantagens da ferramenta de assistente de vendas com IA do Pipedrive para melhorar a produtividade de vendas e tomar decisões mais estratégicas.

Melhores recursos do Pipedrive:

Defina facilmente lembretes para fazer o acompanhamento de clientes em potencial

Personalize os funis para corresponder às suas campanhas de vendas

Assistente de vendas com IA integrado que avisa você sobre as próximas etapas

Limitações do Pipedrive:

Para usuários não técnicos, a configuração e a primeira experiência podem parecer esmagadoras

Alguns usuários relatam que o processo de entrada de dados pode parecer repetitivo

Preços do Pipedrive:

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Avançado: $27,90/mês por usuário

$27,90/mês por usuário Profissional: $49/90/mês por usuário

$49/90/mês por usuário Power: $64,90/mês por usuário

$64,90/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Superação

via Superação O Outplay é uma ferramenta de engajamento de vendas com tecnologia de IA para equipes que desejam obter sucesso com chamadas de vendas, e-mails e alcance por SMS. A plataforma apresenta inteligência de conversação, automação de vendas, alcance multicanal, análise de vendas e rastreamento de clientes potenciais, tudo em um só lugar. 📞

Melhores recursos do Outplay:

Envie e-mails e SMS rapidamente usando modelos predefinidos e personalizáveis

Faça atualizações rapidamente com os recursos de edição em massa

Integra-se com as principais ferramentas de CRM de vendas para fornecer uma visão geral de alto nível do progresso

Limitações do Outplay:

Alguns usuários gostariam que o software tivesse recursos de análise e relatórios mais detalhados

Alguns usuários dizem que pode haver uma curva de aprendizado acentuada ao mudar para a plataforma

Preços do Outplay:

Gratuito

Crescimento: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Outplay avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

5. IA perfeita

via Seamless.ai O software de vendas Seamless AI oferece às equipes de vendas modernas os dados de que precisam para começar a fazer chamadas e apresentações às pessoas certas. Essa ferramenta de software de vendas fornece endereços de e-mail verificados, números de telefone celular e discagens diretas para os principais titulares de contas. Os representantes de desenvolvimento de vendas podem usar isso para economizar tempo na pesquisa manual e melhorar os resultados alcançando os contatos certos. 👤

Melhores recursos do Seamless AI:

Grande banco de dados de contatos de alta qualidade

Pesquise e filtre para encontrar leads relevantes para sua campanha de vendas

Economize tempo importando dados diretamente para seu sistema de CRM

Limitações de IA contínuas:

Alguns usuários relatam que, às vezes, os dados não são tão precisos quanto eles queriam, exigindo etapas extras de verificação

Embora alguns usuários possam apreciar a gamificação integrada, outros usuários gostariam de ter a opção de desativá-la

Preços do Seamless AI:

Gratuito

Básico: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Seamless AI:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 100 avaliações)

6. Deriva

via Deriva O Drift é uma plataforma de vendas conversacionais inteligentes e de engajamento de clientes com base em IA. Essa ferramenta de software de vendas e chatbot permite que os vendedores priorizem os clientes e personalizem as experiências dos clientes por meio de recursos como pontuações de engajamento, desempenho de vendas anteriores e sinais de compra. Receba notificações em tempo real sobre engajamento e participe do bate-papo ao vivo com clientes potenciais enquanto eles navegam em seu site. 🤖

Melhores recursos do Drift:

Gere leads diretamente de seu site com o bate-papo ao vivo

Use insights para entrar em contato com os leads quando eles estiverem mais interessados

Acompanhe seu progresso e analise o sucesso de suas interações de vendas

Limitações do Drift:

A estrutura de preços do Drift o coloca fora do alcance das equipes de vendas com um orçamento apertado

Alguns usuários descobriram que os clientes não queriam interagir com o bate-papo alimentado por IA

Preços do Drift:

Premium: US$ 2.500/mês

US$ 2.500/mês Avançado: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para obter preços

Drift ratings and reviews:

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

7. LeadIQ

via LeadIQ O LeadIQ é uma plataforma de prospecção de vendas com tecnologia de IA projetada para ajudar os profissionais de vendas a agendar reuniões com leads de qualidade. Descubra os dados dos clientes potenciais, acompanhe os gatilhos de vendas e crie mensagens personalizadas para aumentar suas taxas de reuniões. 📈

Melhores recursos do LeadIQ:

Crie rapidamente listas de vendas com perfis de contato ricos em dados

Verifique se seus dados são precisos com a validação de dados integrada

Puxe dados do LinkedIn para o LeadIQ para prospecção

Limitações do LeadIQ:

Alguns usuários gostariam que houvesse a opção de exportar dados de clientes em massa

Alguns usuários relatam que a qualidade dos leads não é tão alta quanto eles esperavam

Preços do LeadIQ:

Gratuito

Essencial: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Pro: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do LeadIQ:

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

8. Apollo

via Apolo O Apollo é uma ferramenta de software de vendas com IA de ponta a ponta que coloca os dados de contato nas mãos da sua equipe de vendas. Encontre dados, execute campanhas de contato com seus leads e use fluxos de trabalho de engajamento para simplificar a experiência e fechar mais negócios. 🤝

Melhores recursos do Apollo:

Obtenha dados de contatos e divida-os em categorias para alcance direcionado

Rastrear respostas, rejeições e solicitações de cancelamento de assinatura de campanhas de divulgação por e-mail

Integração com uma ferramenta de CRM de vendas para fluxos de trabalho ininterruptos e otimizados

Limitações do Apollo:

Relatórios automáticos não distinguem entre e-mails não entregues e e-mails com respostas, segundo alguns usuários

Alguns usuários relatam que os limites de exportação e envio de e-mails podem parecer restritivos

Preços do Apollo:

Gratuito

Basic: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Profissional: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Organização: $99/mês por usuário

Apollo ratings and reviews:

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

9. Mais quente

via Warmer.ai O Warmer é uma ferramenta de redação de e-mails com tecnologia de IA. As equipes de vendas e marketing podem usar o Warmer para criar e enviar rapidamente e-mails personalizados, quentes ou frios, para clientes em potencial, graças a um processo alimentado por IA que leva em conta o objetivo do e-mail e os insights de dados do cliente em potencial. ✉️

Melhores recursos do Warmer:

Envie e-mails personalizados em um ritmo mais rápido

E-mails redigidos por IA com um toque altamente pessoal

Extraia insights de dados do site ou do perfil do LinkedIn de seu cliente potencial

Limitações do Warmer:

O Warmer se concentra na personalização de e-mails, portanto, os usuários que desejam uma ferramenta de escrita de IA mais geral podem preferir outra ferramenta

Alguns usuários podem preferir um modelo de preço por mês em comparação com um sistema baseado em crédito

Preços do Warmer:

Gratuito

Planos pagos disponíveis

Warmer ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vendas frescas

via Trabalhos frescos O Freshsales é uma ferramenta do Salesforce da empresa de software Freshworks. Essa plataforma é uma solução de ponta a ponta que oferece às equipes de vendas as ferramentas para fechar mais negócios com mais rapidez e garantir vendas mais consistentes em geral. Os principais recursos incluem insights e contexto do cliente, alcance multicanal, ferramentas de automação de vendas e pontuação de contatos com o assistente de vendas Freddy AI. ⚒️

Melhores recursos do Freshsales:

Pontuação de leads com base em algoritmos e insights alimentados por IA

Reúna seu gerenciamento de vendas, banco de dados de contatos e marketing por e-mail em um só lugar

Simplifique os fluxos de trabalho com modelos de e-mail de vendas pré-criados

Limitações do Freshsales:

Alguns usuários gostariam que houvesse mais recursos de automação para a atividade de vendas

Pode ser um desafio encontrar e exportar dados de CRM, segundo alguns usuários

Preços do Freshsales:

Gratuito

Growth: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

Avaliações e críticas do Freshsales:

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Obtenha mais sucesso com essas ferramentas de IA de vendas

Há uma quantidade infinita de ferramentas de IA para assistentes de vendas disponíveis, mas, para os gerentes de vendas, vale a pena investir em apenas algumas delas. Use este guia para ajudá-lo a encontrar suas ferramentas de IA de vendas preferidas para impulsionar a geração de leads e acessar insights orientados por dados para fechar mais negócios.

Se você está procurando um lugar onde possa fazer tudo isso, faça do ClickUp seu próximo investimento. Nossos recursos de inteligência artificial e vendas significam que você pode executar tudo a partir de um hub central com gerenciamento de pipeline de vendas, rastreamento de leads, gerenciamento de equipe de vendas e muito mais. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . 🤩