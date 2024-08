As 15 principais alternativas e concorrentes do Pipedrive em 2024

ABC. Always Be Closing (Sempre esteja fechando). 🤝

Você se lembra de Alec Baldwin falando agressivamente sobre esse mantra em Glengarry Glen Ross? Agora ele vive em nossas cabeças sem pagar aluguel, quer concordemos com a abordagem de seu personagem ou, esperamos, não. 👀

O Pipedrive é uma ferramenta eficaz para simplificar o processo de vendas e impulsionar negócios - o tipo de solução que os vendedores do filme certamente gostariam de ter.

De acordo com seus criadores, o Pipedrive é "o primeiro CRM projetado por vendedores, para vendedores." Seus usuários relatam que fecham, em média, 28% mais negócios do que antes de usar a plataforma.

Apesar de sua popularidade, o software pode não ser adequado para todos. Talvez você esteja procurando uma alternativa mais acessível ao Pipedrive CRM ou uma alternativa com recursos que atendam melhor às suas necessidades específicas. Se esse for o caso, você está no lugar certo!

Compilamos uma lista das 15 melhores alternativas ao Pipedrive para ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para simplificar suas operações de vendas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Pipedrive?

Os principais recursos de vendas do Pipedrive fazem dele um sucesso. Ao considerar as alternativas ao Pipedrive, certifique-se de que sua nova ferramenta não apenas corresponda aos seus pontos fortes, mas também traga um pouco mais para as equipes de vendas e para o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Estas são as principais qualidades a serem observadas:

Pipeline de vendas visual: Permite que você entenda rapidamente em que pé está cada negócio e quais etapas precisam ser seguidas pela sua equipe de vendas Opções de personalização: Cada empresa tem um processo único para suas equipes de vendas, portanto, você deve ser capaz de adicionar estágios e campos personalizados ao seu pipeline Colaboração da equipe: Seu software de CRM é eficiente se permitir que sua equipe compartilhe atualizações e trabalhe em conjunto sem problemas Lembretes de atividades: Manter-se a par das atividades de todas as suas equipes de vendas é crucial para fechar negócios. O software de CRM que pode programar lembretes ajuda a garantir que você nunca perca um acompanhamento Segmentação e gerenciamento de leads: Filtrar, categorizar e segmentar leads pode tornar seu alcance e sua comunicação mais direcionados e eficazes Histórico de contatos: Ter acesso a um registro abrangente das interações com cada contato pode ajudar a criar e manter relacionamentos sólidos para ajudar a sua equipe de vendas a prosperar Relatórios e análises: Relatórios detalhados e ferramentas analíticas fornecem insights valiosos sobre o desempenho de vendas e ajudam você a tomar decisões informadas

As 15 melhores alternativas ao Pipedrive para usar em 2024

O Pipedrive ganhou popularidade por causa de seu foco nítido em vendas. Mas isso vem com seu próprio conjunto de compensações. Se a sua equipe precisa de um amplo recursos de automação de marketing o Pipedrive pode não ser o ideal.

E se você estiver procurando por recursos de relatórios detalhados, terá que procurar em outro lugar. Mas não se preocupe se o Pipedrive não estiver atendendo a todas as suas necessidades - nós o apoiamos!

Vamos mergulhar em nossas análises dos 15 principais concorrentes do Pipedrive que podem se tornar seu próximo software de CRM de vendas para impulsionar os processos de negócios das equipes de vendas e marketing.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp é a alternativa perfeita para o CRM do Pipedrive se você estiver procurando por uma solução de CRM para clientes solução completa de CRM e gerenciamento de projetos com uma ampla gama de recursos para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, automação de tarefas e gerenciamento de relacionamento com o cliente

Começando com ClickUp como seu software de CRM é como mudar sua equipe para um escritório digital bem organizado. A primeira etapa é fazer o download do O modelo de CRM do ClickUp . Ele fornece uma estrutura inicial para gerenciar os relacionamentos com os clientes, incluindo espaços, pastas e listas.

Personalize a forma como você vê e gerencia os contatos adicionando visualizações, como a visualização Board para fluxos de trabalho visuais ou a visualização List para organização detalhada de tarefas e otimização gerenciamento de recursos .

Visualize seus fluxos de trabalho com os modelos de CRM do ClickUp e a exibição Board

Precisa saber mais sobre seus clientes? Adicione campos personalizados para rastrear detalhes essenciais, como números de telefone ou métodos de contato preferidos.

Por falar em personalização, sinta-se à vontade para modificar os campos pré-existentes do Fluxo de trabalho de CRM ou crie seu próprio status. Eles fornecem um contexto rápido e claro do estágio em que uma tarefa se encontra.

Tem um comentário ou uma atualização? Atribua-o a clientes ou membros da equipe para manter todos informados. Mantenha-se conectado com sua equipe, converse e compartilhe documentos, seja no desktop, no celular ou no navegador. As automações aumentam a eficiência ao cuidar de tarefas rotineiras, como alterar o status da tarefa quando uma determinada ação é concluída, liberando assim espaço para trabalhos mais importantes do ponto de vista estratégico.

Use o Modelo de quadro branco do ClickUp CRM para automatizar fluxos de trabalho Faça o download deste modelo O ClickUp tem um impacto poderoso, mas entendemos que a variedade de opções pode parecer assustadora. Mesmo que você não esteja pronto para usar o software de CRM neste momento, o ClickUp oferece outras modelos gratuitos de jornada do cliente que você pode usar como Alternativas de CRM .

Melhores recursos do ClickUp

Versátil o suficiente para ser usado em vários setores, por exemplo, porprofissionais da construção civil ou comosoftware de marketing* Recursos de CRM facilmente personalizáveis para um gerenciamento de vendas mais eficiente

Modelos editáveis para gerenciar todas as suas tarefas de marketing e vendas em um único espaço

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos e ferramentas de colaboração, incluindo Loom, Google Calendar, Front, Slack, Calendly e Zoom

Diversas visualizações de soluções de CRM, como lista, quadro, calendário e tabela

Campos personalizados e fluxos de trabalho personalizáveis

Aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

As automações eliminam as tarefas administrativas de rotina

Ferramentas avançadas de relatórios e análises

Limitações do ClickUp

Ocasionalmente, longos tempos de carregamento

Pode ser muito complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Para receber um plano de preços personalizado com base em suas necessidades, entre em contato com ovendas equipe

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra : 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Vendas frescas

via Vendas frescas Parte do pacote maior de software Freshworks, o Freshsales oferece algo exclusivo: um assistente de IA chamado Freddy.

Ele é o ás na manga, sempre examinando dados e padrões para indicar quem tem maior probabilidade de comprar de você. O Freddy também é um pouco esquisito, mantendo seu banco de dados de clientes organizado ao encontrar e mesclar quaisquer duplicatas. Ele também é um grande especialista em palavras, ajudando você a criar e-mails envolventes e personalizados para clientes em potencial.

E quando você pensa que ele já fez o suficiente, Freddy arregaça as mangas digitais para analisar dados e e-mails anteriores, sugerindo as próximas etapas. Essa solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente é ideal para avançar em seus processos de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Pontuação de leads baseada em IA - o assistente de IA Freddy classifica os leads de vendas de acordo com seu envolvimento e probabilidade de conversão

Campos personalizados, fluxos de trabalho e métodos de gerenciamento de dados

Recursos robustos de relatórios, análises e rastreamento de negócios

Fluxos de trabalho automatizados que são acionados sob condições específicas, como o envio de e-mails de acompanhamento ou a atribuição de leads a diferentes membros da equipe

Integra-se com ferramentas populares de terceiros, como Gmail, Outlook, HubSpot e Magento, ajudando a centralizar todas as informações de seus clientes e processos de vendas

limitações do #### Freshsales

O suporte ao cliente às vezes élento para responder* Limitadorelatórios e análises para o software de CRM

Preços do Freshsales

Crescimento: gratuito para três usuários, depois US$ 15/mês por usuário

gratuito para três usuários, depois US$ 15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: US$ 69/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2 **4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra : 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

3. Nuvem de vendas do Salesforce

via Força de vendas O Salesforce Sales Cloud é uma excelente solução de CRM para grandes equipes de vendas e para aqueles que podem pagar por um serviço de primeira classe. Ele é conhecido por sua abrangência e é considerado um padrão do setor em relação ao qual outras ferramentas de CRM são comparadas.

A plataforma tem recursos que permitem que membros específicos da equipe sejam atribuídos a cada negócio, simplificando a comunicação e a cooperação. Ela também possui recursos avançados de previsão que ajudam a aumentar a precisão de suas previsões, uma ferramenta essencial em sua caixa de ferramentas de vendas. 🧰

A captura e o gerenciamento de leads é onde o Salesforce mais se destaca. Ele oferece captura de web para lead, permitindo que você converta os visitantes de seu site em leads.

E multicanal campanhas de marketing ? O rastreamento detalhado das interações do Salesforce em diferentes canais garante que nenhum cliente potencial passe despercebido.

Melhores recursos do Salesforce

Fluxos de trabalho altamente personalizáveis e recursos de automação

Pontuação de leads baseada em IA e comunicação personalizada com os clientes

Suporte ao cliente 24 horas por dia

Vários add-ons para aumentar a funcionalidade e a personalização

Relatórios e painéis personalizáveis

Recursos avançados de integração

Limitações do Salesforce

Pode ser muito caro para uma pequena empresa ou equipe de vendas

Vem com um custo altocurva de aprendizado Preços do Salesforce

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 75/mês por usuário

US$ 75/mês por usuário Enterprise: US$ 150/mês por usuário

US$ 150/mês por usuário Ilimitado: $300/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 **4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

Capterra : 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Salesforce !

4. Pipeliner CRM

via Tubulação As altas classificações de usuários do Pipeliner não são um acaso. O truque mágico desse software de CRM? É tudo sobre a experiência do usuário. Imagine uma ferramenta que não atenda apenas aos gerentes, mas que também dê suporte aos representantes de vendas em suas tarefas diárias.

Os usuários podem escolher uma das várias visualizações de leads, contatos, contas e relatórios. Essas opções de personalização facilitam o trabalho, permitindo um fluxo de trabalho mais intuitivo e eficiente, incluindo até mesmo suas campanhas de marketing.

O Pipeliner é como uma caixa de areia, permitindo que os usuários brinquem, criem formulários, personalizem campos e configurem colunas, tudo sem a necessidade de permissões administrativas. Automação de vendas também apresenta automatizar fluxos de trabalho e tarefas dentro da plataforma usando uma interface visual de arrastar e soltar.

A melhor parte? Tudo isso pode ser feito sem escrever uma única linha de código.

Melhores recursos do Pipeliner CRM

Automatizer-um mecanismo de automação de vendas e fluxo de trabalho sem código

Altamente personalizável

mais de 200 integrações nativas para aprimorar seus processos comerciais

Relatórios de vendas fáceis de acessar e entender

Sempre visível rastreamento de metas com cinco visualizações de metas diferentes para os vendedores

As negociações perdidas são armazenadas no arquivo com todos os detalhes, para análise posterior ou reativação

Limitações do Pipeliner CRM

Asopção de pesquisa poderia ser melhorada em termos de eficiência

Representação visual limitada e falta de variedade emformatos de relatório* Não há versão gratuita, mas oferece uma avaliação gratuita

Preços do Pipeliner CRM

Iniciante: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Empresarial: $85/mês por usuário

$85/mês por usuário Enterprise: $115/mês por usuário

$115/mês por usuário Ilimitado: $150/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Pipeliner CRM

G2 **4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra : 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

5. CRM ágil

via CRM ágil O Agile CRM é uma ferramenta fácil de usar que se destaca devido ao seu plano gratuito abrangente. Ela apresenta um sistema intuitivo gerenciamento de contatos sistema que categoriza habilmente seus grupos de contatos, da mesma forma que um bibliotecário classifica os livros por gênero. 📚

Você pode rotular seus contatos como clientes, clientes potenciais ou parceiros para otimizar seu fluxo de trabalho e processos de negócios.

Talvez o aspecto mais exclusivo do Agile CRM seja o incentivo a um espírito competitivo saudável dentro da sua equipe de vendas, comparando o desempenho de cada membro. O processo de vendas é gamificado, o que estimula o espírito de equipe e leva todos a melhorar seu desempenho.

Melhores recursos do Agile CRM

a visualização 360° do contato oferece informações detalhadas sobre cada contato, incluindo conversas, notas de chamadas, presença social e atividade na Web

A linha do tempo oferece uma visão cronológica das interações dos contatos em uma única página

A pontuação de leads permite a identificação mais rápida e precisa de clientes potenciais interessados

O recurso Auto Dialer permite que você ligue automaticamente para vários contatos com um único clique

O agendamento de compromissos permite que você compartilhe seuscalendário on-line e automatize convites e acompanhamentos

A gamificação de vendas aumenta a produtividade

A ferramenta Lead Prospector permite a fácil adição de leads, tarefas e negócios com um clique no navegador Chrome

Limitações do Agile CRM

Limitaçõesopções de personalização* Suporte ao clientetempo de espera pode ser longo

Preços do Agile CRM

Gratuito: para dez usuários

para dez usuários Inicial: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Regular: $39,99/mês por usuário

$39,99/mês por usuário Enterprise: $64,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Agile CRM ratings and reviews

G2 **4,0/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra : 4,1/5 (mais de 400 avaliações)

6. Ágil

via Ágil O Nimble é um divisor de águas para empresas que desejam aproveitar o poder da mídia social. Essa plataforma tudo-em-um integra as redes sociais diretamente ao seu CRM, permitindo que você transforme conversas sociais casuais em conexões significativas e leads acionáveis.

Adicionar contatos do Facebook, Twitter ou LinkedIn? Fácil, bastam alguns cliques e você está lá. E, uma vez inseridos, o Nimble faz jus ao seu nome, coletando e classificando agilmente todas as suas interações. Dessa forma, você está sempre por dentro das últimas atualizações dos seus contatos, desde novas conexões até mudanças recentes de emprego.

Melhores recursos do Nimble

O gerenciamento de contatos consolida todas as informações de contato e o histórico de interações

Ferramentas avançadas de escuta social para obter insights em tempo real sobre os clientes nas mídias sociais

Automação e personalização do fluxo de trabalho

Você pode documentar atividades off-line, como chamadas e reuniões, conectando-as a contatos específicos para uma manutenção abrangente de registros

Integração nativa com mais de 70 aplicativos de várias categorias

Limitações do Nimble

A interface do usuário énão é muito intuitiva* Relativamente caro considerando que ele é voltado para pequenas empresas

Somente planos pagos, mas há uma opção de teste gratuito

Preços ágeis

Nimble Business: US$ 24,90/mês por usuário

*O preço listado refere-se ao modelo de faturamento anual

Nimble ratings and reviews

G2 **4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra : 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

7. Insightly

via Insightly O Insightly simplifica os aspectos administrativos de seu trabalho de vendas. Pense nele como um digital record-keeper e assistente para tudo relacionado aos seus clientes e leads - com alguns recursos úteis de gerenciamento de projetos para uma boa medida. ✨

Você pode armazenar informações detalhadas sobre cada cliente, como nomes, cargos, números de telefone, e-mails e até mesmo fotos. Quer se lembrar de como conheceu seu lead? O Insightly tem tudo o que você precisa.

O Insightly ajuda você a acompanhar a jornada de seus clientes potenciais, desde que são apenas leads potenciais até se tornarem clientes reais. Você pode ver em que estágio cada lead se encontra, e o Insightly pode automatizar partes desse processo, como o envio de e-mails de resposta inicial aos clientes potenciais.

Melhores recursos do Insightly

Os recursos de gerenciamento de projetos permitem organizar tarefas, acompanhar o andamento do projeto, atribuir funções e integrar perfeitamente a comunicação relacionada ao projeto

Fluxos de trabalho automatizados, respostas de e-mail e atribuição de tarefas

A captura de Web-to-lead cria automaticamente leads em seu sistema de CRM a partir de envios de formulários em seu site

Os pipelines de vendas personalizáveis permitem definir os estágios do seu processo de vendas e acompanhar o progresso para fechar negócios

Os relatórios detalhados e as funcionalidades do painel ajudam a analisar as vendas, o desempenho, a produtividade e outras métricas

Limitações do Insightly

Os relatórios sãodifíceis de personalizar* Configuração complicada e oferece apenas uma avaliação gratuita

Preços do Insightly

Plus: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Professional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Insightly

G2 **4,2/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra : 4,0/5 (mais de 600 avaliações)

8. Pastas de trabalho

via Pastas de trabalho A Workbooks oferece soluções de CRM para equipes de vendas, marketing, atendimento ao cliente e finanças. Isso significa que, além dos recursos tradicionais de CRM, ela também conta com alguns recursos exóticos, como um sistema de emissão de tíquetes e suporte a várias moedas.

Se você escolher o Workbooks para gerenciar seu pipeline de vendas, comece usando o recurso de gerenciamento de contatos para conhecer seus clientes - faça um perfil deles, entenda suas necessidades e adapte sua abordagem. Em seguida, acompanhe suas atividades de vendas e gerencie as oportunidades para avançar efetivamente em seus negócios.

A automação elimina a parte chata, permitindo que você se concentre na construção de relacionamentos. Precisa atingir uma meta? A previsão e as métricas em tempo real o ajudam. E quando chegar a hora de fechar o negócio? Dois cliques e voilá - uma cotação se torna um pedido. 🙌

melhores recursos do #### Workbooks

O enriquecimento de dados aprimora seus dados de CRM para criar perfis de clientes mais precisos

O recurso Assinaturas e renovações automatiza lembretes para renovações de contratos e pode prever futuros níveis de assinatura

Uma visão de 360° das interações com os clientes ajuda a rastrear atividades e possíveis oportunidades de upselling

Fluxos de trabalho automatizados simplificam tarefas repetitivas

Relatórios em tempo real e insights acionáveis sobre o pipeline de vendas e o desempenho individual dos representantes para destacar as áreas a serem melhoradas

limitações do #### Workbooks

A escalabilidade pode ser um problema à medida que sua empresa cresce (juntamente com os dados de seus clientes)

Alguns usuários não o encontramfácil de usar para geração de leads

Preços das pastas de trabalho

CRM: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Business: US$ 79/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual e oferecem uma avaliação gratuita

Workbooks avaliações e comentários

G2 **4,2/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra : 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

9. Bitrix24

via Bitrix24 O Bitrix24 é como aquele novo gadget que é um pouco complicado de entender no início, mas depois que você o faz, ele leva sua produtividade a um nível totalmente novo. Essa ferramenta de CRM faz malabarismos com tudo: gerenciamento de leads , gerenciamento de projetos e até mesmo a configuração de seu próprio help desk.

Imagine-a como sua secretária pessoal, garantindo que todas as informações de seus leads sejam colocadas de forma organizada no sistema, sem deixar espaço para oportunidades perdidas. É como uma mesa redonda virtual onde todos ficam a par das atualizações e colaborações, incluindo até mesmo chamadas de vídeo em HD. Você também conta com um planejador de vendas bacana e a magia da automação de tarefas.

Uma curva de aprendizado acentuada é um problema, mas com um pouco de paciência, o Bitrix24 pode ser o molho secreto para seu sucesso em vendas. 🍲

Melhores recursos do Bitrix24

Captura de leads por meio de formulários da Web para gerenciar melhor os dados de seus clientes

Gerenciamento de projetos usando a técnica Scrum

A automação de tarefas pode ajudar com campanhas de marketing vinculadas a esforços de geração de leads de vendas

Ferramentas de comunicação como bate-papo, chamadas de vídeo em HD, um calendário e um espaço de trabalho compartilhado

Você pode estabelecer e gerenciar seu próprio help desk por meio da plataforma

Limitações do Bitrix24

Intensocurva de aprendizado* Difícil de navegar devido a uminterface de usuário sobrecarregada Preços do Bitrix24

Gratuito: para usuários ilimitados Basic: $49/mês para cinco usuários

para usuários ilimitados Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: $199/mês para 100 usuários

$199/mês para 100 usuários Enterprise: a partir de US$ 399/mês para 250 usuários

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Bitrix24 ratings and reviews

G2 **4,1/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra : 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

10. Hubspot

via Hubspot Como um canivete suíço de software de CRM, a HubSpot se destaca com seus recursos poderosos e fáceis de usar para fechar um negócio. A jornada começa com o estímulo e o acompanhamento de seus esforços de geração de leads, juntamente com alertas em tempo real da HubSpot sobre o comportamento deles.

Tem uma campanha de e-mail? Mantenha-a personalizada e gerencie-a sem esforço com insights práticos sobre os dados de seus clientes.

Com o painel claro e personalizável da HubSpot, o pipeline de vendas se torna transparente, permitindo que você destaque rapidamente os leads de alto valor. E quando se trata de fechar o negócio, a automação da HubSpot assume a liderança, reduzindo sua carga de trabalho. A melhor parte? Todas as ferramentas essenciais de CRM são gratuitas.

Melhores recursos da Hubspot

Pipeline de vendas automatizado (também recursos de automação de marketing)

Notificações de comportamento de leads em tempo real

Os leads de entrada e de saída podem ser monitorados

Painel de controle visual totalmente personalizável

Envio de e-mails diretamente do software

Fácil de configurar e escalável à medida que suas necessidades aumentam (ideal para pequenas empresas que estão construindo seu funil de vendas)

Limitações do Hubspot

Alguns usuários acham que não há recursos suficientesopções de personalização* Criação de relatórios é um desafio

Preços da Hubspot

Ferramentas gratuitas: para cinco usuários

para cinco usuários Iniciante: US$ 30/mês para usuários gratuitos ilimitados e dois usuários pagos

US$ 30/mês para usuários gratuitos ilimitados e dois usuários pagos Profissional: US$ 1.600/mês para usuários gratuitos ilimitados e cinco usuários pagos

US$ 1.600/mês para usuários gratuitos ilimitados e cinco usuários pagos Enterprise: US$ 5.000/mês para usuários gratuitos ilimitados e dez usuários pagos

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual e os planos pagos incluem uma avaliação gratuita

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2 **4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra : 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

11. Keap

via Keap O Keap (antigo Infusionsoft) é um CRM projetado para pequenas empresas. Ele oferece automação robusta de vendas e marketing, gerenciamento de contatos, comércio eletrônico e integrações com uma série de ferramentas populares. Ele ajuda as empresas a automatizar tarefas repetitivas e a fazer um acompanhamento mais eficiente de clientes e clientes potenciais.

melhores recursos do #### Keap

Interações centralizadas com os clientes, incluindo e-mails, chamadas e reuniões

Um criador de campanhas visuais que permite a automação avançada de marketing

Atendimento personalizado ao cliente com respostas automatizadas por e-mail

Aplicativo móvel para gerenciar e rastrear leads em qualquer lugar

Funcionalidades de comércio eletrônico, como carrinhos de compras e processamento de pagamentos

limitações do #### Keap

A configuração e o uso do sistema podem ser complexos

O preço pode ser alto para empresas muito pequenas

Preços do Keap

Pro: $159/mês para dois usuários

$159/mês para dois usuários Máximo: $229/mês para três usuários

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

12. Cápsula

via Cápsula O Capsule é um CRM fácil de usar que ajuda as empresas a se manterem organizadas, conhecerem melhor seus clientes e gerenciarem relacionamentos. Ele foi projetado para ser simples, mas poderoso, o que o torna uma ótima opção para empresas de pequeno e médio porte.

Melhores recursos do Capsule

Ferramentas essenciais de previsão de vendas e relatórios detalhados de vendas

Integração com aplicativos populares como Google Workspace, MailChimp e Zapier

Recursos personalizáveis de pipeline de vendas e gerenciamento de processos

Fácil marcação e categorização de contatos para segmentar seu público

Aplicativo móvel para gerenciar relacionamentos com clientes em qualquer lugar

Limitações do Capsule

Funcionalidade limitada em comparação com algumas plataformas de CRM maiores

Os contatos são limitados na versão gratuita, com custos extras para contatos adicionais.

Preços do Capsule

Gratuito

Profissional: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Teams: US$ 36/mês por usuário

US$ 36/mês por usuário Enterprise: $54/mês por usuário

Capsule avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

13. Zoho CRM

via Zoho CRM O Zoho CRM é um software abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que é visto como uma alternativa atraente ao Pipedrive. Ele oferece às empresas uma série de recursos para interagir com clientes potenciais e clientes, converter leads, aumentar a receita e melhorar as taxas de retenção de clientes.

Melhores recursos do Zoho CRM

Suporte multicanal que permite a comunicação com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo, mídia social e pessoalmente

Análises detalhadas que ajudam a rastrear, identificar e maximizar o desempenho e as tendências de vendas

Recurso de gerenciamento de processos para otimizar os processos de vendas

Zia, o assistente de vendas baseado em IA, fornece previsões, sugestões e alertas

Integração com o conjunto de produtos Zoho para uma transferência de dados perfeita

Limitações do Zoho CRM

Alguns usuários relatam que a interface pode ser muito complicada para novos usuários

Os recursos abrangentes podem exigir uma curva de aprendizado para algumas empresas

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

14. Livro de mel

Via Livro de mel O HoneyBook é uma ferramenta de CRM projetada especificamente para profissionais criativos e autônomos. Ele foi projetado para agilizar o processo de gerenciamento de projetos, agendamento de clientes e envio de faturas. É uma excelente opção para empresas baseadas em serviços, em que a interação direta com o cliente é fundamental.

Melhores recursos do HoneyBook

Modelos personalizáveis para propostas, contratos e faturas

Fluxos de trabalho automatizados paraeconomizar tempo e automatizar o processo de gerenciamento de projetos

Pagamentos on-line integrados para faturamento rápido e fácil do cliente

Ferramenta de agendamento que permite aos clientes marcar reuniões com base em sua disponibilidade

Integração com ferramentas como o Google Calendar e o Gmail

Limitações do HoneyBook

As taxas de serviço são aplicadas às transações processadas por meio da plataforma

Falta de recursos avançados de CRM encontrados em plataformas mais robustas

Preços do HoneyBook

Inicial: US$ 12,80/mês

US$ 12,80/mês Essenciais: US$ 25,50/mês

US$ 25,50/mês Premium: $52,80/mês

HoneyBook avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

15. Maximizador

Via Maximizador O Maximizer é um software de CRM que oferece uma série de recursos projetados para impulsionar as vendas, o marketing e os esforços de atendimento ao cliente. Ele oferece uma plataforma completa que pode ser personalizada para atender às necessidades específicas de uma empresa, seja ela pequena ou grande.

Melhores recursos do Maximizer

Recursos de gerenciamento de contatos para uma visão abrangente das interações com os clientes

Automação da força de vendas para simplificar e aprimorar o processo de vendas

Painéis e relatórios personalizáveis para acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs)

Opções de implementação baseadas na nuvem ou no local

Integração com o Microsoft Office e outras ferramentas de produtividade empresarial

limitações do #### Maximizer

Os usuários relatam que o aplicativo móvel carece de funcionalidade robusta

A interface do usuário não é tão intuitiva quanto algumas outras plataformas de CRM

Preços do Maximizer

Small Office: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Business Plus: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Insights: $89/mês por usuário

Maximizer avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 400 avaliações)

3,9/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

Alternativas ao Pipedrive: Encerrando a caçada

Fizemos uma jornada explorando os concorrentes do Pipedrive, cada um com sua particularidade. Lembre-se, a melhor ferramenta de CRM é aquela que se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho, alinha-se ao seu orçamento e, por fim, ajuda sua equipe a fechar mais negócios.

Portanto, não tenha pressa, experimente essas opções e você certamente encontrará a solução de CRM que canta em harmonia com sua sinfonia de vendas. Boa caçada!