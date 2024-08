10 modelos gratuitos de cotações de preços comerciais em Word e Excel

A elaboração de estimativas precisas de trabalho para clientes potenciais é fundamental para qualquer empresa que forneça um serviço com preços personalizados. As cotações profissionais dão aos clientes uma visão clara do escopo do trabalho e quanto vai custar - o que os ajudará a decidir se querem usar sua empresa ou não.

Em vez de começar do zero todas as vezes, os empresários experientes usam modelos de orçamentos. Isso economiza tempo, garante consistência em todas as suas cotações e reduz a margem de erro. Além disso, eles têm aparência profissional, o que ajuda a criar confiança nos clientes em potencial. 😊

Com esta lista de modelos de cotação de preços para ClickUp, Word e Excel, você pode encontrar o ponto de partida certo para os tipos de estimativas de trabalho que envia aos clientes.

O que é um modelo de orçamento?

Um modelo de orçamento é um documento pré-formatado que inclui informações sobre um serviço e seu custo. Ele é personalizável e vem pronto para uso com os detalhes que permanecem os mesmos entre os trabalhos, para que você possa inserir rapidamente apenas as novas informações e começar a trabalhar mais rapidamente . ✨

Ao usar um modelo, você não precisa reinventar a roda toda vez que enviar uma cotação. Na primeira vez em que usar um modelo de cotação de preços, insira todos os detalhes de sua empresa - como nome, logotipo, informações de contato e links de mídia social - e salve esse modelo para uso futuro.

Depois disso, você pode criar quantas cotações personalizadas quiser, bastando preencher as informações variáveis, como estimativas de custo de material e as horas de mão de obra que você espera que sejam necessárias.

O que faz um bom modelo de cotação de preços?

Há alguns recursos que você deve procurar ao selecionar os melhores modelos de orçamento gratuitos para sua empresa:

Ele deve ter aparência profissional e definir expectativas para ajudar a evitar desentendimentos mais tarde

Se você trabalha com outras pessoas, ele deve permitir que você colabore na preparação das cotações

Juntamente com as informações de sua empresa, o modelo deve incluir espaço para o nome do cliente, um número de cotação, a data da cotação e uma data de validade

Ele deve permitir vários itens de linha, cada um com um custo associado, para que você possa ter uma boa noção do que está envolvido - embora ainda possa ser necessário anexar um documento mais detalhadoescopo do projeto mais detalhado à cotação

O custo total deve ser exibido claramente, juntamente com os termos e condições de pagamento

O documento deve estar em um formato que seja fácil de usar - por exemplo, um*Documento ClickUp*google Docs, Word ou modelo do Excel

Ele também pode fornecer uma linha de assinatura para o cliente aprovar a cotação

Os melhores modelos se integram a outros topsoftware de gerenciamento de documentos ouferramentas de gerenciamento de tarefas para facilitar seu fluxo de trabalho

10 modelos de orçamentos comerciais para usar em 2024

Com a infinidade de modelos de orçamento disponíveis, seu maior desafio é encontrar o que funciona melhor para você.

Pense no tipo de negócio que você administra, no nível de detalhes que suas cotações exigem e no formato em que você prefere trabalhar. Além disso, considere se um documento autônomo será suficiente ou se você gostaria de integrá-lo ao seu fluxo de trabalho mais amplo.

Vejamos alguns dos melhores modelos de cotação para equipes de vários setores.

1. Modelo de formulário de orçamento da ClickUp

Modelo de formulário de orçamento da ClickUp

Os Modelo de formulário de orçamento da ClickUp ajuda a criar, controlar e acompanhar facilmente as cotações. Ele o orienta no processo de criação de uma cotação do início ao fim, simplificando seu fluxo de trabalho .

Este modelo de cotação faz todas as perguntas certas para ajudá-lo a reunir com eficiência os informações de que você precisa de seus clientes incluindo nome, detalhes de contato e quaisquer requisitos específicos que eles tenham. Em seguida, você pode usar essas informações para estimar com precisão as horas e os custos de materiais e estabelecer cronogramas para o projeto. Campos personalizados do ClickUp como Hourly Rate, Required # of Hours e Headcount tornam esse modelo ainda mais informativo e valioso para a sua equipe.

Insira as informações adequadas para o trabalho, adicione seus termos e condições e você terá uma cotação de vendas com aparência profissional que causará uma ótima impressão no seu cliente.

Colaborar com os membros da equipe para gerar ou finalizar a cotação também é muito fácil. Basta criar uma tarefa e um prazo para cada cotação e, em seguida, atribuir tarefas a membros específicos da equipe. As cotações podem ser revisadas e aprovadas internamente usando status de tarefas personalizadas como Em andamento, Pronto, Em revisão, Cotação enviada ou Rejeitada para que você sempre saiba em que ponto do processo elas estão.

O ClickUp ainda ajuda você a enviar um e-mail para o cliente com a cotação de vendas anexada. Em seguida, você pode configurar uma tarefa recorrente para lembrá-lo de fazer o acompanhamento. 🙋‍♀️

2. Modelo de solicitação de orçamento da ClickUp

Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Nenhuma pessoa ou empresa pode fazer tudo sozinha e, às vezes, você precisa solicitar propostas de outros fornecedores para apoiar seu projeto.

Comece definindo os objetivos do seu projeto e especificando o cronograma e o orçamento para que os fornecedores em potencial possam decidir se querem fazer uma proposta para o trabalho. Em seguida, você pode usar o Modelo de solicitação de cotação do ClickUp para enviar a eles uma solicitação de orçamento de serviço.

O modelo inclui os detalhes de sua empresa, bem como as informações do fornecedor em potencial e do cliente. O fornecedor pode então preencher as informações sobre o que pode fornecer, juntamente com os custos associados. Ele também pode incluir quaisquer instruções especiais, como as condições ou métodos de pagamento.

Depois de receber todas as cotações de preços, você poderá compará-las facilmente para decidir quem será o mais adequado para o seu projeto. 📚

Confira nossa lista dos melhores_ software de gerenciamento de fornecedores !

3. Modelo de cotação do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Este modelo de cotação personalizável é simples, mas eficaz. Ele funciona bem se o produto ou serviço que você está fornecendo for bastante simples, mas pode não ser ideal para cotações mais complexas.

O modelo inclui um espaço para os detalhes de sua empresa e do cliente. Em seguida, você pode documentar os itens que está fornecendo e quaisquer detalhes específicos, juntamente com o preço unitário, a quantidade e o valor. Há também um pequeno espaço para alguns termos e condições, bem como uma linha de assinatura para aceitar a cotação.

Você pode usar esse modelo de cotação de preços no Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages ou como um documento PDF. Ele também pode ser impresso, para que você possa ter uma cópia impressa em mãos quando se reunir com seu cliente. 📋

4. Modelo de orçamento de construção do Microsoft Word por Template.net

via Template.net

Quando você está executando um projeto de construção complexo, software de gerenciamento de projetos de construção pode lhe poupar tempo e energia. No entanto, antes de chegar a esse ponto, você precisará que a cotação do projeto de construção seja assinada pelo cliente.

É aí que este modelo de orçamento de construção é útil. Ele o orienta em uma análise detalhada de todas as despesas envolvidas, incluindo equipamentos, materiais e serviços. 🏗️

Esse modelo de orçamento já está formatado para criar um documento com aparência profissional e é facilmente editável. Depois de concluí-lo, você pode apresentá-lo ao seu cliente para uma discussão mais aprofundada e, em seguida, fazer facilmente as alterações necessárias para a aprovação final.

Ele pode ser baixado em Word ou Excel, ou nos formatos do Google ou da Apple.

5. Modelo de cotação do Excel por Vertex42

via Vertex42

Esse modelo gratuito de orçamento em Excel é baseado em um modelo de fatura, com algumas modificações. Você pode escolher entre dois designs diferentes - embora apenas o segundo permita que você insira quantidades e custos unitários - e fazer o download no Excel ou no Google Sheets.

Basta preencher os detalhes de sua empresa e os de seu cliente. Se tiver escolhido o primeiro modelo, descreva o serviço ou produto que está fornecendo, mostre se ele é tributável ou não e forneça sua cotação de preço para esse item. Você também pode especificar quaisquer descontos, caso se apliquem.

Se você escolheu a segunda opção, liste as quantidades e os preços unitários.

Também há espaço para alguns termos e condições e seus detalhes de contato, caso o cliente tenha dúvidas antes de assinar o contrato.

6. Modelo de gerenciamento financeiro da ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro da ClickUp

Não importa se sua empresa é grande ou pequena, o Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp ajuda você a manter o controle de suas cotações de serviços e de todos os seus outros assuntos financeiros. Os modelos gratuitos incluem opções personalizáveis para cotações e faturas, bem como uma solução de contabilidade.

Crie e acompanhe cotações de preços usando status como Pronto para envio, Enviado ao cliente, Rejeitado pelo cliente e Aceito pelo cliente. Em seguida, veja em um relance quais faturas ainda estão Para fazer, quais estão Em andamento e quais estão Concluídas.

Como bônus, você também pode gerenciar despesas, incluindo pedidos de compra, pagamentos e reembolsos, e manter um inventário dos produtos e serviços que oferece. A automação de determinadas tarefas agiliza seu fluxo de trabalho, economizando tempo e mantendo tudo sob controle.

Com um total de 28 status, quatro Visualizações ClickUp e sete ClickApps disponíveis para trabalhar, você terá uma visão muito clara do que está acontecendo nas diferentes áreas da sua empresa. 👀

7. Modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp

Esclareça sua relação de trabalho com clientes e fornecedores com o modelo de contrato de serviço genérico do ClickUp

Esclareça sua relação de trabalho com clientes e fornecedores com o Modelo de contrato de serviço genérico da ClickUp .

Quer esteja gerando uma cotação de preço como fornecedor ou solicitando uma de outro fornecedor, é uma boa ideia saber exatamente o que essa relação de trabalho pode implicar.

Quando os relacionamentos e as expectativas são claramente descritos por escrito no início de um projeto, é mais provável que todos cumpram sua parte do acordo. Isso também reduz muito as chances de discordância no futuro. 🤝

Este modelo de orçamento gratuito ajuda você a definir os detalhes do contrato. Ele fornece as seções básicas com as quais trabalhar e, em seguida, você pode excluir as seções desnecessárias e adicionar seções extras para o seu projeto específico.

Suas contrato de serviço deve detalhar exatamente o que o resultados são. Também deve incluir quem é responsável por cada um dos diferentes elementos do projeto e a quem pertencem os recursos que estão sendo usados ou criados, por exemplo, equipamentos ou propriedade intelectual.

Você também pode adicionar cronogramas, preços e condições de pagamento. E se houver problemas potenciais de confidencialidade ou segurança, eles também devem ser abordados.

8. Modelo de contrato de serviços mestre da ClickUp

Entre nos detalhes de seu relacionamento com o cliente com o modelo de contrato de serviços mestre do ClickUp

O modelo Modelo de contrato de serviços mestre do ClickUp é um conceito semelhante ao modelo genérico listado acima, mas foi escrito mais sob a perspectiva de você como provedor de serviços. Ele também entra em muito mais detalhes, portanto, é adequado para projetos mais complexos.

Por exemplo, esse modelo esclarece que você é um contratado independente -e não um empregado ou agente. Ele também não estipula exclusividade, de modo que qualquer uma das partes pode trabalhar de forma semelhante com outras partes.

Além disso, esse modelo entra em mais detalhes sobre como as disputas serão tratadas, bem como sobre quaisquer taxas legais incorridas como parte desse processo. E também permite especificamente assinaturas eletrônicas, que agora são muito comuns em transações comerciais.

Além do contrato em si, há uma página que descreve os serviços específicos que você concorda em fornecer e quais custos serão reembolsados. Há também uma página adicional que lista os materiais e equipamentos que serão fornecidos por cada parte.

Quando você terminar, todas as suas bases estarão cobertas. 🙌

9. Modelo de proposta de serviços da ClickUp

Modelo de proposta de serviços da ClickUp

A Modelo de proposta de serviços do ClickUp é um modelo de orçamento de vendas gratuito e muito mais. Essencialmente, é um documento de vendas que informa aos clientes potenciais o que você pode fazer por eles e por que você está qualificado para resolver seus problemas ou atingir seus objetivos.

Há espaço no orçamento de serviços para documentar a visão geral do projeto, provando que você entende o que precisa ser feito. Em seguida, há uma seção para que você forneça um pouco do histórico da sua empresa para criar credibilidade e confiança com o cliente.

A partir daí, você pode entrar nos objetivos específicos e descrever sua abordagem, resultados e quaisquer dependências. Por fim, você fornecerá uma cotação de preço detalhada, que seu cliente poderá assinar no espaço designado. 📝

10. Modelo de proposta orçamentária da ClickUp

Modelo de proposta orçamentária da ClickUp

A Modelo de proposta orçamentária do ClickUp tem tudo a ver com dinheiro. Seu objetivo é convencer as partes interessadas de que vale a pena financiar um projeto e, em seguida, obter sua aprovação o orçamento que você está propondo .

Comece apresentando uma visão geral do projeto e seus benefícios. Em seguida, divida os vários elementos envolvidos e descreva cada um deles em detalhes, inclusive os custos específicos envolvidos.

Por exemplo, na página Pessoal, você listará a Equipe do Projeto e estimará quantas horas serão necessárias de cada um com sua taxa horária. Você também listará os Participantes do projeto e alocará um orçamento para cada um deles. E na página Materiais e equipamentos, você descreverá exatamente o que precisará comprar ou quem precisará contratar para garantir que o projeto seja um sucesso.

Quando terminar, as partes interessadas deverão ter uma ideia clara do que você está propondo e estar convencidas de que o orçamento vale a pena. 💸

Otimize seu fluxo de trabalho com modelos de cotação

Fazer com que novos negócios entrem pela porta é a primeira e mais importante etapa para todo proprietário de empresa. Portanto, otimizar esse processo para economizar tempo e o esforço faz muito sentido!

A melhor maneira de fazer isso é usar um modelo gratuito de cotação de preços.

Depois de inserir todos os detalhes da sua empresa no modelo, tudo o que você precisa fazer é preencher os itens de linha para os quais está cotando, e você terá um documento de cotação profissional que lhe dará credibilidade e (com sorte) novos negócios sempre. 🤩

Além dos modelos encontrados neste artigo, o ClickUp tem centenas de outros recursos de gerenciamento de trabalho um vasto Biblioteca de modelos e mais 1.000 integrações para ajudá-lo a administrar seus negócios. É um balcão único que o ajuda a otimizar todos os seus processos, para que você possa se concentrar no que realmente importa: cuidar de seus clientes e aumentar seus resultados. ✨ Registre-se no ClickUp hoje mesmo!