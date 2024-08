Testamos os 10 melhores softwares de gerenciamento e sistemas de rastreamento de empreiteiras em 2024

Você ainda está perdendo tempo gerenciando seus serviços contratados com papelada tediosa e tarefas repetitivas?

Se sim, este é seu sinal para parar - há uma maneira melhor de fazer isso. 🙂

As ferramentas atuais de gerenciamento de prestadores de serviços são flexíveis, intuitivas e poderosas. Elas cuidam de todo o trabalho pesado para você, de modo que você possa fazer círculos em torno da concorrência e realizar as tarefas com mais rapidez.

Mas como saber se está investindo no software certo? É aí que nós entramos!

Use esta lista como seu guia pessoal para as 10 melhores ferramentas de software de gerenciamento de prestadores de serviços para 2024. Fizemos o trabalho de trazer a você todas as informações necessárias para tomar a melhor e mais informada decisão. Detalharemos os principais recursos, preços, análises, limitações e muito mais.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de empreiteiras?

Como quase tudo no ambiente de trabalho moderno, o software certo de gerenciamento de empreiteiras faz toda a diferença. Mas vamos ser realistas: você não quer passar horas examinando dezenas de opções. Você está aqui porque deseja um software eficiente Software de RH que facilita sua vida.

Sinta-se à vontade para pular para as coisas boas se você souber do que precisa! Mas se não tiver certeza, aqui estão algumas coisas que você deve procurar para encontrar as ferramentas certas de gerenciamento de prestadores de serviços:

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de empreiteiras para usar em 2024

Vamos nos aprofundar no que há de melhor e comparar os 10 melhores softwares de gerenciamento de empreiteiras para otimizar seus dias de trabalho.

Faça com que seus contratados controlem o tempo, definam estimativas e adicionem notas de qualquer lugar com o cronômetro global do ClickUp O ClickUp é um gerenciador de projetos de ponta a ponta cRM e Software ERP com todas as ferramentas de que você precisa para realizar o trabalho (e mais algumas).

Sua interface voltada para as pessoas tem a flexibilidade necessária para atender a grandes e pequenas empresas. E tem a funcionalidade necessária para supervisionar e se comunicar com empreiteiros especializados, subcontratados, partes interessadas, clientes e muito mais. Portanto, ele está ao seu alcance, quer você esteja trabalhando com empreiteiros gerais e construções no local, quer com freelancers e projetos de TI.

Você pode usar Rastreamento de tempo do projeto ClickUp para orçar seu tempo, definir estimativas, visualizar relatórios e adicionar notas de qualquer lugar, a qualquer momento. Você também pode iniciar seus processos no ClickUp com fluxos de trabalho pré-criados, visualizações e muito mais usando um de seus modelos prontos! Sugerimos o Modelo ClickUp Resource Management People para combinar sua força de trabalho disponível com as atribuições certas para um sistema simplificado de gerenciamento de contratados.

Além disso, terceirização do gerenciamento de projetos as organizações podem usar as ferramentas do ClickUp para supervisionar a implementação, o faturamento, o gerenciamento de riscos e as métricas financeiras de cada cliente. 🛠️

Melhores recursos do ClickUp:

Acompanhe todos os seus contratos em cada estágio, desde o desenvolvimento, a aprovação e o envio!

Limitações do ClickUp:

Seu recurso de IA baseado em funções,IA do ClickUpé oferecido apenas aos usuários do Free Forever como uma avaliação gratuita. Mas você pode adicioná-lo a qualquer plano pago por apenas US$ 5 por mês

Alguns usuários experimentam uma leve curva de aprendizado ao se adaptarem a tantos recursos avançados

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Local de trabalho

via Local de trabalho O Worksuite é um software de gerenciamento de projetos para freelancers gerenciamento. Ele foi projetado para gerenciar uma força de trabalho global com opções personalizáveis para organizar e ampliar sua rede.

Esse prático Ferramenta SaaS o ajudará a automatizar a integração, centralizar os dados da força de trabalho, pagar os prestadores de serviços e minimizar o trabalho administrativo, como o gerenciamento de planilhas. Ela pode até mesmo ajudá-lo a revelar seus melhores talentos para acelerar o processo de gerenciamento de contratados. 🤩

Melhores recursos do Worksuite:

Otimize seugerenciamento de projetos freelance em todos os sistemas operacionais com funcionalidade de nuvem, SaaS e aplicativos móveis

Obtenha uma visão de cima para baixo do custo do trabalho para todos os seus projetos com conversões de moeda para prestadores de serviços internacionais

Elimine o trabalho de gerenciamento de documentos com oplanilhas automatizadas e tarefas administrativas

Mantenha tudo organizado durante o ciclo de vida de cada projeto com soluções personalizáveis de gerenciamento de contratos

Limitações do Worksuite:

A interface parece ultrapassada e, às vezes, não tem a funcionalidade adequada

Carregamentoacordos e contratos comerciais manualmente pode ser difícil

Preços do Worksuite:

Essentials: US$ 500/mês

US$ 500/mês Vision: US$ 1.000/mês

US$ 1.000/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Worksuite:

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

3. Ondulação

via Ondulação A Rippling é uma plataforma global de gerenciamento da força de trabalho que oferece um painel unificado para as necessidades de RH, TI e finanças. Ela unifica sistemas como despesas, benefícios e folha de pagamento, permitindo que você gerencie todos os aspectos do ciclo de vida do funcionário.

Essa poderosa solução de gerenciamento de prestadores de serviços pode ajudá-lo a implementar os protocolos de segurança exigidos pelos padrões de conformidade dos prestadores de serviços e extrair todos os dados de auditoria necessários com apenas alguns cliques. Além disso, você pode supervisionar a análise de projetos, as políticas, o fluxo de trabalho e as permissões usando um simples gráfico de funcionários para obter dados rápidos e fáceis sobre a força de trabalho.

Melhores recursos do Rippling:

Reúna tudo com centenas de integrações com suas ferramentas existentes, como Brex, Nectar, Checkr e Guideline, ou obtenha soluções de software recomendadas na loja de aplicativos

A interface moderna facilita a navegação de funcionários e prestadores de serviços em planos de benefícios, folha de pagamento e muito mais

O sistema de integração rápido e fácil permite que você personalize a experiência dos novos funcionários

Mantenha suas finanças sob controle com recursos de orçamento e previsão para cada funcionário, prestador de serviços e freelancer 📚

Limitações de ondulação:

Informações detalhadas sobre preços não estão disponíveis sem serviços personalizados de cotação gratuita

Não possui funcionalidades de gerenciamento de projetos, CRM ou ERP

Preços do Rippling:

Plano personalizado: A partir de US$ 8/mês

Avaliações e opiniões sobre o Rippling:

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes alternativas de ondulação !

4. Deel

via Deel

O Deel é uma solução baseada em nuvem para gerenciamento de RH e conformidade. Ele o ajudará a contratar, integrar e pagar funcionários em tempo integral e prestadores de serviços independentes, além de fornecer uma visão central do seu local de trabalho em um único painel.

Gerentes, funcionários, prestadores de serviços e líderes podem usar a interface de autoatendimento da Deel para concluir dezenas de tarefas de folha de pagamento e retirada. E muitos dos principais recursos da Deel estão disponíveis em um plano gratuito que é útil para empresas com até 200 funcionários. 🌻

Melhores recursos do Deel:

Simplifique sua folha de pagamento para funcionários e prestadores de serviços internacionais com processamento de pagamento automatizado

Reduza a carga de trabalho de seu departamento de RH, permitindo que funcionários e prestadores de serviços façam login e visualizem seus próximos pagamentos a qualquer momento

Simplifique o processo de integração de funcionários e prestadores de serviços estrangeiros para ajudá-los a se sentirem parte da sua equipe global

Esse software de gerenciamento de prestadores de serviços automatiza a administração e os relatórios de RH para prestadores de serviços e funcionários em uma pequena empresa que usa um sistema de RH global

Limitações do relatório:

O Deel é uma solução baseada em nuvem e não está disponível para uso em dispositivos Android, iOS, Windows ou Linux

Falta de suporte back-end ao cliente e dificuldade para agendar chamadas com os representantes do atendimento ao cliente

Preços do Deel:

Deel HR: Gratuito

Gratuito Contratantes: $49/mês

$49/mês EOR: $599/mês

$599/mês Folha de pagamento global: Entre em contato para saber o preço

Deel ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

4,6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

Confira estes_ Desenvolver alternativas !

5. Lusha

via Lusha A Lusha é uma plataforma de inteligência de marketing e gerenciamento de equipes que facilita o recrutamento e a contratação para empresas B2B. Ela também funciona como um centro de prospecção que usa inteligência de vendas para mostrar às empresas que provavelmente investirão em seus serviços. 🤩

Como recrutador e ferramenta de sourcing de candidatos, a Lusha fornece um pool de candidatos qualificados para tornar suas contratações menos dispendiosas e demoradas. O software foi projetado para ajudá-lo a fazer contratações mais rapidamente com um processo simplificado de integração, registro e rastreamento. E você pode experimentá-lo gratuitamente!

melhores recursos do #### Lusha:

Simplifique seus processos de integração para criar uma experiência de configuração fácil sem desperdiçar o tempo de ninguém

Mantenha um banco de dados atualizado e desfrute de atualizações automáticas para seu CRM, otimizando suas operações B2B

Fique por dentro da evolução das normas de segurança e privacidade para evitar problemas de conformidade de todos os lados

Encontre os contratados e candidatos exatos de que precisa sem trabalho, graças ao banco de dados de contatos preciso da Lusha

Limitações da Lusha:

Não há suporte para aplicativos móveis, Linux e Chromebook

O plano gratuito é limitado a cinco créditos por mês e a um único usuário, o que o torna uma solução de longo prazo impraticável para a maioria das empresas

Preços da Lusha:

Gratuito: US$ 0/mês para um usuário

US$ 0/mês para um usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Premium: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Escala: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Lusha:

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 300 avaliações)

6. Atlas

via Atlas O Atlas fornece software de gerenciamento de prestadores de serviços para ajudar as empresas a se expandirem além das fronteiras para trabalhar com prestadores de serviços em todo o mundo. Ele elimina a necessidade de vários fornecedores terceirizados, facilitando o gerenciamento da conformidade e o pagamento de sua força de trabalho global em uma única plataforma. 🤩

Ao contrário de muitas ferramentas de gerenciamento de prestadores de serviços, o Atlas também pode ajudá-lo a obter patrocínio de visto e mobilidade para seus funcionários e prestadores de serviços. Ele ajuda até mesmo com a realocação e a moradia para as famílias, para que seus talentos possam se concentrar em oferecer o melhor trabalho possível, sem se preocupar com as pequenas coisas.

Melhores recursos do Atlas:

Obtenha patrocínio de visto de ponta a ponta e suporte de mobilidade para seus talentos e suas famílias, incluindo assistência com moradia, espaço de escritório, realocação e muito mais

Gerencie sua força de trabalho global em uma única plataforma e facilite o processamento da folha de pagamento, independentemente do local

Agilize o processo de integração e mantenha-o em conformidade com a localização de seus talentos com a ajuda de especialistas locais

Obtenha conhecimento especializado e confiável em RH e insights jurídicos para mais de 160 países

Limitações do Atlas:

Planos pagos caros e nenhuma versão gratuita podem tornar o Atlas muito caro para empresas de pequeno e médio porte

Tempos de resposta mais lentos dos representantes locais de RH e atendimento ao cliente

Preços do Atlas:

Employer of Record: US$ 450/mês por funcionário

US$ 450/mês por funcionário Patrocínio de visto e mobilidade: US$ 1.500/visto

Atlas ratings and reviews:

G2: 4,4/5 (5+ avaliações)

4,4/5 (5+ avaliações) Capterra: N/A

7. Avetta

via Avatar O Avetta é um software de gerenciamento de contratados projetado para ajudar clientes e fornecedores a gerenciar riscos, segurança e sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Ele também funciona como uma rede global, fornecendo ferramentas para tudo, desde segurança cibernética até sustentabilidade.

Além de fornecer ferramentas de gerenciamento de prestadores de serviços, a Avetta conecta você a uma rede global de prestadores de serviços e subcontratados, facilitando a busca dos talentos de que você precisa.

Melhores recursos do Avetta:

Torne o gerenciamento da segurança da cadeia de suprimentos menos incômodo, gerenciando todos os contratados, trabalhadores e locais de trabalho em uma única plataforma

Gerencie os relacionamentos com empreiteiros e fornecedores a partir do painel de controle para facilitar a proteção de seus trabalhadores (e de sua reputação)

Transforme seus contratos em relações transparentes e de confiança para criar conexões significativas com empreiteiros e clientes

Aumentar a visibilidade das práticas de segurança de todos os prestadores de serviços para reduzir a taxa de incidentes relacionados à segurança

Limitações da Avetta:

As informações sobre preços não estão disponíveis no site da Avetta ou em plataformas de avaliação populares

Alguma dificuldade para se conectar e obter soluções do suporte ao cliente

Preços da Avetta:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Avetta:

G2: 2,9/5 (mais de 15 avaliações)

2,9/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 1,8/5 (mais de 40 avaliações)

8. Remoto

via Remoto O Remote é uma solução de emprego global que facilita para as empresas a integração de prestadores de serviços e funcionários de todo o mundo. Ela foi projetada para eliminar o incômodo com impostos, folha de pagamento, benefícios e conformidade em vários países, para que você possa se concentrar no que é importante. 🙌

Se você precisa de ajuda para gerenciar benefícios ou distribuir reembolsos de despesas, o Remote pode fazer isso acontecer. E ele foi projetado para ser escalável, ajudando as empresas a se expandirem e abrirem filiais em novos países.

Melhores recursos do Remote:

Elimine a preocupação com seus impostos, permitindo que o Remote cuide do cálculo de impostos e processe os pagamentos automáticos de impostos

Permita que a automação simplifique a entrada na folha de pagamento, as deduções antes dos impostos, as aprovações de pagamento, os reembolsos de despesas, os depósitos diretos e outras tarefas administrativas

Use o Remote por meio do portal da Web ou de aplicativos móveis na maioria dos sistemas operacionais para poder gerenciar seus prestadores de serviços de qualquer lugar

Facilite o entendimento dos benefícios de seus contratados e funcionários com o gerenciador de benefícios Remote

Limitações do Remote:

Algumas avaliações mencionam a falta de informações claras sobre pagamentos em diferentes países e regiões

As respostas do atendimento ao cliente nem sempre são oportunas

Preços remotos:

Contractor Management: $29/mês por contratante

$29/mês por contratante Empregador de registro: US$ 599/mês por funcionário

US$ 599/mês por funcionário Folha de pagamento global: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Remote:

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

9. Fiverr Enterprise

via Fiverr Enterprise O Fiverr Enterprise (também conhecido como Fiverr Business) é uma ferramenta de gerenciamento de prestadores de serviços SaaS criada para otimizar todos os aspectos da sua força de trabalho freelancer. Ela ajuda suas equipes a a trabalhar mais rapidamente e acelerar o crescimento dos negócios ao lidar com todas as pequenas tarefas de contratação de profissionais.

Por exemplo, em vez de pagar várias faturas todos os meses, você pagará uma fatura mensal direta para a Fiverr, que paga instantaneamente faturas individuais para cada contratado ou freelancer com quem você trabalhou.

Melhores recursos do Fiverr:

Facilite a administração, eliminando as tarefas financeiras, rotineiras e legais ao trabalhar com prestadores de serviços e freelancers independentes

Manter visibilidade total dos prestadores de serviços com os quais sua equipe trabalha para tornar os projetos e a comunicação mais eficientes

Gerencie documentos legais, acesso ao sistema e verificações de antecedentes em uma única plataforma

Processar e pagar faturas instantaneamente para freelancers em mais de 190 países

Limitações do Fiverr:

A estrutura de preços baseada em porcentagem pode fazer com que as taxas mensais variem muito, o que pode ser problemático para algumas pequenas empresas

Não há suporte para aplicativos off-line e móveis

Preços do Fiverr:

Core: Taxa de 3%/mês

Taxa de 3%/mês Premium: Taxa de 5%/mês

Taxa de 5%/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Fiverr:

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,2/5 (20+ avaliações)

10. Avião

via Avião O Plane é um software de gerenciamento de prestadores de serviços internacionais que permite contratar, integrar e pagar prestadores de serviços em mais de 240 países usando uma plataforma segura e baseada na nuvem. Ele também permite que você gerencie benefícios e conformidade para contratados e funcionários, eliminando o tédio de uma força de trabalho global.

Seus prestadores de serviços e funcionários internacionais lhe agradecerão porque a Plane acredita que eles merecem a mesma experiência de folha de pagamento fácil que os funcionários dos EUA desfrutam, sem nenhum custo extra para você! Por falar em funcionários, a Plane não é apenas para prestadores de serviços - você também pode contratar e gerenciar funcionários americanos e internacionais.

Melhores recursos do Plane:

Deixe de lado as taxas de acréscimo e permita que a Plane o ajude a enviar pagamentos a prestadores de serviços em mais de 240 países com taxas de câmbio ideais

Facilite a vida de seus contratados globais, permitindo que a Plane gerencie sua folha de pagamento e envie pagamentos diretamente para suas contas bancárias sem as taxas de saque de uma carteira eletrônica

Deixe que sua equipe administrativa se concentre no que é importante e use a Plane para gerenciar suas retenções de impostos e a papelada trabalhista 📚

Trabalhe com uma equipe de especialistas para decidir se deseja contratar um novo membro da equipe como terceirizado ou empregado

Limitações do Plane:

A interface do usuário e o aplicativo móvel não são intuitivos e podem ser difíceis de usar

Recursos limitados de personalização e preferências personalizadas de folha de pagamento

Preços do Plane:

Empresários dos EUA: $19/mês por funcionário

$19/mês por funcionário Contratados internacionais: $39/mês por contratado

$39/mês por contratado Funcionários internacionais: $499/mês por funcionário

Plane ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: N/A

Rastrear contratados com sistemas de gerenciamento de contratados

Essas incríveis ferramentas de software estão construindo um futuro melhor para gerentes de projeto e empreiteiros. O céu é o limite com esses sistemas de gerenciamento de empreiteiras de primeira linha. Tudo o que resta a fazer é escolher o mais adequado para você. ✨

Depois de automatizar as tarefas que consomem tempo e condensar tudo o que precisa em uma plataforma fácil de usar, você terá tempo livre para as coisas que realmente deseja fazer. E você pode usar o ClickUp para gerenciar todas as suas listas de tarefas e projetos pessoais e de trabalho para aproveitar ao máximo esse tempo também!

Pronto para turbinar seu jogo de gerenciamento de prestadores de serviços? Acesse o ClickUp e comece a usar nosso plano Free Forever para ver do que se trata, gratuitamente. 💸