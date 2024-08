15 melhores softwares de gerenciamento de projetos de construção em 2024 (gratuitos e pagos)

Como gerente de projeto de construção, uma das primeiras medidas que você toma é garantir que sua estrutura tenha uma base sólida. 👷

Da mesma forma, quando você está construindo seu negócio de construção a partir do zero, precisa garantir que tenha as ferramentas certas, como o **gerenciamento de projetos de construção software.

Independentemente de você estar envolvido no setor de construção residencial, comercial ou industrial, as ferramentas de gerenciamento de construção o ajudam a gerenciar os prazos do projeto, mantendo-se dentro dos orçamento do projeto .

De acordo com Finances Online's Estatísticas de software de gerenciamento de projetos, "8 em cada 10 gerentes de projeto acreditam que gerenciamento de portfólio de projetos está se tornando um fator crítico para influenciar o sucesso dos negócios" (Axelos, 2019)

Mas qual software de construção se adapta às suas necessidades _melhor?

Neste artigo, abordaremos por que você precisa de um software de gerenciamento de projetos de construção e analisaremos as quinze melhores ferramentas disponíveis atualmente.

O que é um software de gerenciamento de projetos de construção? Gerenciamento de projetos de construção é o processo de planejamento, organização e controle das atividades associadas a um projeto de construção. Ele inclui a programação de recursos, a delegação de tarefas e o monitoramento do progresso para garantir a conclusão dos projetos dentro dos prazos e orçamentos estabelecidos.

Gerenciamento de projetos de construção também envolve supervisionar as compras garantir que os acordos contratuais necessários estejam em vigor e gerenciar o desempenho do contratado .

O que procurar em um software gratuito de gerenciamento de projetos de construção?

O software de gerenciamento de projetos de construção pode afetar muito a eficiência e o sucesso de seus projetos. Por isso, desenvolvemos uma metodologia abrangente para ajudá-lo a escolher a melhor ferramenta. Vamos dar uma olhada mais de perto:

Principais recursos

O primeiro aspecto que consideramos são os recursos oferecidos pelo software. A ferramenta certa deve ter funcionalidades projetadas especificamente para atender às necessidades exclusivas dos projetos de construção. Aqui estão alguns recursos essenciais que acreditamos que todo software robusto de gerenciamento de projetos de construção deve ter:

Gerenciamento de tarefas: Permite delegar tarefas, monitorar o progresso e gerenciar prazos de forma eficaz.

Permite delegar tarefas, monitorar o progresso e gerenciar prazos de forma eficaz. **Programação: a ferramenta deve ajudar no planejamento e na programação de tarefas, recursos e marcos.

Gerenciamento de documentos: É essencial ter um local centralizado para gerenciar documentos cruciais, como plantas, contratos e licenças.

É essencial ter um local centralizado para gerenciar documentos cruciais, como plantas, contratos e licenças. Orçamento e controle de custos: O software deve ajudá-lo a acompanhar as despesas e controlar os custos.

O software deve ajudá-lo a acompanhar as despesas e controlar os custos. Ferramentas de comunicação e colaboração: O software deve facilitar a comunicação e a colaboração eficientes entre os membros da equipe.

Preços

O custo do software é um fator crucial. O preço do software de gerenciamento de projetos de construção varia, dependendo de seus recursos, do número de usuários e do modelo de preço. Recomendamos que você pese o custo do software em relação ao seu valor para garantir que ele caiba no seu orçamento sem comprometer os recursos necessários.

Comentários

As avaliações podem oferecer informações valiosas sobre o desempenho e a confiabilidade do software. Reunimos avaliações de sites de avaliação de terceiros para lhe dar uma ideia melhor do que os usuários reais pensam sobre as várias opções de software de gerenciamento de projetos de construção disponíveis.

Recursos de integração

O software deve ser capaz de se integrar a outras ferramentas que você usa atualmente, como software de contabilidade, e-mail ou ferramentas CAD. Isso permite um fluxo contínuo de dados e pode melhorar significativamente a produtividade geral.

Períodos de avaliação e planos gratuitos

Por fim, sugerimos verificar se o software oferece um período de avaliação ou um plano gratuito. Isso permite que você teste o software em um ambiente real antes de assumir um compromisso. É uma excelente oportunidade para avaliar se a ferramenta atende às suas necessidades e é fácil de usar.

15 melhores softwares de gerenciamento de projetos de construção (gratuitos e pagos)

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é o maior mais bem avaliado software de produtividade e gerenciamento de projetos de construção usado por equipes altamente produtivas em pequenas e grandes empresas.

Veja por que o ClickUp é o melhor software de gerenciamento de projetos para construção

O ClickUp oferece usuários ilimitados, tarefas ilimitadas e toneladas de outros recursos fantásticos gratuitamente!

E não há limites para os recursos de gerenciamento de projetos que você pode usar com o ClickUp.

Principais recursos do ClickUp

O ClickUp tem todas as recursos que os gerentes de projetos de construção precisariam para gerenciar projetos com sucesso

Aqui está uma rápida olhada em alguns deles:

**Visualização do gráfico de Gantt **Gráficos de Gantt do ClickUp facilitam a colaboração em projetos de construção, o rastreamento de dependências e o gerenciamento de prioridades em uma linha do tempo visual compartilhada com sua equipe de empreiteiros

**Gráficos de Gantt do ClickUp facilitam a colaboração em projetos de construção, o rastreamento de dependências e o gerenciamento de prioridades em uma linha do tempo visual compartilhada com sua equipe de empreiteiros Visualização de mapa: Útil para qualquer empreiteiro, a visualização de mapa permite que você veja onde está o próximo local de trabalho e como chegar lá

Útil para qualquer empreiteiro, a visualização de mapa permite que você veja onde está o próximo local de trabalho e como chegar lá **Comentários: marque os membros da equipe e atribua comentários à equipe, para que nada passe despercebido, literalmente

Campos personalizados: Adicione colunas para as informações de seus subcontratados, locais de construção, orçamentos e muito maisComprovação !

Via RelógioO Clockify é uma ferramenta popular e gratuita de controle de tempo que pode ajudar as equipes de construção a controlar suas horas de trabalho em vários projetos.

É simples de usar e repleta de recursos úteis, mas poderia se beneficiar de uma opção de bate-papo integrada.

Principais recursos do Clockify

Controle o tempo por meio de um cronômetro ou insira-o manualmente em uma planilha de horas

Calcular automaticamente as horas faturáveis com base em suas taxas horárias e horas monitoradas

Gerar relatórios detalhados

Ativar o controle de localização

Prós do Clockify

Número ilimitado de usuários e projetos gratuitamente

Integração com mais de 80 aplicativos e disponível em todos os sistemas operacionais

Versão auto-hospedada para máxima privacidade e segurança

Limitações do Clockify

Não há recurso de bate-papo incorporado (mas ele se integra ao aplicativo de bate-papo de equipe Pumble)

A versão móvel não é tão robusta quanto os aplicativos da Web e de desktop

Preços do Clockify

Esse software de controle de tempo de construção tem seis planos de preços:

Free (US$ 0 por assento/mês)

(US$ 0 por assento/mês) Básico (US$ 3,99 por assento/mês)

(US$ 3,99 por assento/mês) Standard (US$ 5,49 por assento/mês)

(US$ 5,49 por assento/mês) Pro (US$ 7,99 por assento/mês)

(US$ 7,99 por assento/mês) Enterprise (US$ 11,99 por assento/mês)

(US$ 11,99 por assento/mês) Servidor (entre em contato para obter informações sobre preços)

Avaliações do Clockify

"O Clockify tem ajudado minha equipe a organizar nossos projetos há algum tempo. Aproveitamos a versão gratuita por pouco mais de um ano antes de começarmos a optar pela versão paga, pois queríamos aproveitar alguns dos recursos pagos, como automação, integração de API, modelos e outros recursos de produtividade para melhorar ainda mais nossas operações." - Avaliação verificada da Capterra "É fácil de usar e muito intuitivo. Você pode acompanhar facilmente diferentes projetos ou clientes. Ele permite que você o use como uma equipe." - Revisão verificada do Capterra

Avaliações de clientes da Clockify

G2 : 4.5/5 (mais de 110 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. OpenDocMan

Via OpenDocMan O OpenDocMan é um sistema de gerenciamento de documentos de código aberto que permite que as equipes armazenem seus documentos de construção em um espaço centralizado.

Infelizmente, além do armazenamento de documentos, essa ferramenta não tem nenhum recurso avançado de gerenciamento de projetos.

Principais recursos do OpenDocMan

Rastreamento de alterações para edição de documentos

Permissões de usuário

Atribuir departamentos ou categorias a arquivos

Histórico de revisões

Prós do OpenDocMan

Disponível nos sistemas Linux, Unix, macOS X e Windows

Suporte a vários idiomas, o que o torna útil para trabalhar com profissionais de construção internacionais

Notificações por e-mail, caso os colegas de equipe não estejam no aplicativo

Limitações do OpenDocMan

Não oferece suporte a recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho

Não há aplicativos móveis disponíveis

Plano gratuito limitado

Preços do OpenDocMan

Esse software de gerenciamento de documentos oferece quatro planos de preços:

Community (gratuito)

(gratuito) Enterprise (entre em contato para obter uma cotação personalizada)

(entre em contato para obter uma cotação personalizada) Cloud (US$ 79/mês)

(US$ 79/mês) No local (entre em contato para obter uma cotação personalizada)

Avaliações do OpenDocMan

"O software parece ser muito útil para mim, com ótimos recursos, desde o gerenciamento de documentos até o compartilhamento etc. Ele tem muitos recursos embutidos e, do ponto de vista da integração, está integrado a muitos aplicativos de terceiros, como o MS, que facilitam o trabalho e o compartilhamento." - Sugestão de software

Avaliações de clientes do OpenDocMan

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Wrike

Via Wrike O Wrike é uma solução de software de construção que tem um recurso interessante chamado inteligência de trabalho, que ajuda a identificar riscos em seus projetos.

Mas aqui está um risco óbvio que ele não conseguiu identificar: atualmente, o Wrike não tem um recurso de bate-papo integrado!

Principais recursos do Wrike

Controle detalhado de tempo

Excelente documentação e rastreamento de recursos para ajudá-lo a localizar o que precisa

Painéis de controle personalizáveis

@menções para aumentar a colaboração

Profissionais do Wrike

Interface intuitiva

Integração avançada com aplicativos de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Box e Google Drive

O plano gratuito inclui até 5 usuários e 2 GB de armazenamento

Limitações do Wrike

Não tem umtomada de notas que possa ser acessada juntamente com seu trabalho

Não é possível converter comentários em tarefas

Recursos limitados pararastreamento de projetos #### Preços do Wrike

Esse software de gerenciamento de projetos tem quatro planos de preços:

Plano gratuito

**Profissional (US$ 9,80/mês por membro)

Business (US$ 24,80/mês por membro)

(US$ 24,80/mês por membro) Enterprise (entre em contato para obter uma cotação personalizada)

Avaliações do Wrike

"O Wrike é único em relação a outros aplicativos semelhantes porque não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele também funciona como uma ferramenta de gerenciamento de trabalho, o que é um pouco diferente." - G2Crowd "Com seu desempenho sólido como uma rocha no trabalho, não notei nenhum demérito no aplicativo. No entanto, ele é bastante caro quando se trata de preços. Mas os recursos que estamos obtendo com a compra do aplicativo estão no topo, e não posso negar que ele é muito melhor do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos da concorrência." - Avaliação verificada do Capterra

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

7. Fio de campo

Via FieldWire O Fieldwire é uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos de construção para arquitetos, empreiteiros e projetistas.

Mas se você estiver no plano gratuito, terá no máximo três projetos apenas.

Apenas três?!

principais recursos do #### Fieldwire

Atribua tarefas aos membros da equipe

Notificações push em tempo real

Criar formulários personalizados

Marcações e anotações

Profissionais do Fieldwire

Oferece suporte a Quadros Kanban gráficos de Gantt e visualização de calendário

Acompanhamento de progresso e status de tarefas

Visualize seus desenhos em dispositivos iOS e Android

Limitações do Fieldwire

Só é possível atribuir um usuário como responsável; os usuários subsequentes são rotulados como observadores

O plano gratuito é limitado a um máximo de cinco usuários, e você não obtém status personalizados

Não há integrações com o Slack, Microsoft Outlook e Google Calendar

Preços do Fieldwire

Esse software de gerenciamento de construção oferece quatro planos de preços:

Basic (gratuito)

(gratuito) Pro (US$ 44/mês por membro)

(US$ 44/mês por membro) Business (US$ 64/mês por membro)

(US$ 64/mês por membro) Premier ($104/mês por membro)

Avaliações do Fieldwire

"Eu recomendo muito esse software, especialmente para qualquer fins de rastreamento de documentação de projetos . Ainda há espaço para melhorias, mas eu escolho o Fieldwire em vez de seu concorrente da Autodesk." - Capterra Verified Review "O Fieldwire é meu software preferido para procurar páginas ou fotos rapidamente ou fazer anotações de planos, mas ele não tem os recursos básicos de qualidade de vida de outros softwares." - Capterra Verified Review

Avaliações de clientes do Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

8. Methvin

Via Methvin O Methvin é um software de gerenciamento de projetos e estimativa de construção que ajuda as equipes a se prepararem para a decolagem. 🚀

No entanto, o plano gratuito desse software de estimativa é limitado a um usuário.

não nessa solução de software _, com certeza

Principais recursos do Methvin

Armazene seus documentos e desenhos nessa ferramenta de gerenciamento de construção

Um portal do cliente no qual o empreiteiro geral e o subempreiteiro podem enviar informações

Notificações diárias por e-mail sobre a evolução do mercado

Cálculos de custos de trabalho

Prós do Methvin

Opções avançadas de estimativa, como estimativa com subprogramas e variáveis

Convide outras pessoas para se juntarem a você em um projeto de construção compartilhando um link

Acesso a ferramentas de relatórios para medir o progresso do projeto e a alocação de recursos

Limitações do Methvin

O plano gratuito é limitado a um usuário

Não há comentários ou @menções

Não há aplicativos móveis disponíveis

Preços do Methvin

Esse software de gerenciamento de projetos de construção tem três planos de preços:

Usuário único (gratuito)

(gratuito) Business (US$ 27/mês por membro)

(US$ 27/mês por membro) Empresa (US$ 165/mês por membro)

Avaliações do Methvin

"O software funciona apenas on-line, mas, no geral, é bom de usar." - Capterra Verified Review "Fácil de tirar desenhos, criar preços com qualquer sistema imperial e métrico. Além disso, todas as informações são armazenadas na nuvem e podem ser acessadas de qualquer local e a qualquer momento." - Revisão verificada do Capterra

Avaliações de clientes de Methvin

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

9. Fluix

Via Fluix O Fluix é uma plataforma de gerenciamento de construção sem código que ajuda os usuários a impulsionar o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Sem **Recursos de software corporativo seus planos de gerenciamento de projetos podem ser limitados.

Recursos principais do Fluix

Fluxos de trabalho e tarefas automatizados avançados

Documentos e formulários digitalizados

software de assinatura eletrônica para capturar assinaturas eletrônicas instantaneamente do seu iPhone ou iPad

Acesso off-line

Prós do Fluix

Pequena curva de aprendizado e fácil configuração

Fluxos de trabalho projetados para iPads

Recursos de integração e armazenamento em nuvem

Limitações do Fluix

Os fluxos de trabalho projetados para iPads da Apple podem ser limitantes (confira estessoftware de gerenciamento de projetos de construção para Macs)

Falta de suporte para colaboração, como compartilhamento de documentos

O suporte ao Android está apenas no estágio de versão beta

Preços do Fluix

Esse software de gerenciamento de projetos oferece três planos de preços:

Nota: O Fluix é uma ferramenta paga, mas oferece uma avaliação gratuita de 12 dias!

Starter (US$ 20/mês por usuário)

(US$ 20/mês por usuário) Core (US$ 30/mês por membro)

(US$ 30/mês por membro) Advanced (US$ 50/mês por membro))

Revisão do Fluix

"Tem sido uma ótima experiência e o atendimento ao cliente é excelente." - Capterra Verified Review "Estamos considerando digitalizar nossos processos operacionais há algum tempo, e o Fluix tornou essa mudança para a ausência de papel mais robusta e eficiente. Também melhoramos nossa comunicação entre o escritório e a equipe de campo." - Revisão verificada do Capterra

Classificações de clientes da Fluix

G2 : 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

10. Projetos Zoho

Via Projetos Zoho O Zoho Projects é um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem, projetado para ajudar empresas de construção de pequeno e médio porte.

O plano gratuito do Zoho Projects tem armazenamento e recursos limitados. Vale a pena fazer o upgrade para seus planos pagos?

Recursos do Zoho Projects

Diversas integrações e complementos

Aplicativo móvel para usuários de iOS e Android

Gerenciamento de tempo e recursos de faturamento

Profissionais da Zoho Projects

Ótimo valor nos planos pagos

Fácil de usar

Recursos de controle de tempo

Limitações do Zoho Projects

O plano gratuito não inclui modelos

O plano gratuito oferece armazenamento limitado

Visualização complicada do gerenciamento de recursos

Preços do Zoho Projects

Esse software de gerenciamento de projetos oferece três planos de preços:

Free (US$ 0/mês por usuário)

(US$ 0/mês por usuário) Premium (US$ 5/mês por membro)

(US$ 5/mês por membro) Enterprise (US$ 10/mês por membro)

Avaliações do Zoho Project

"Estamos muito satisfeitos com o poder da solução e sentimos que ela dará suporte ao nosso crescimento. Configurar o sistema e aprender a usá-lo adequadamente foi uma curva mais íngreme do que prevíamos." - Revisão verificada do Capterra "Em geral, minha experiência com o Zoho tem sido positiva. Estou feliz em usá-lo e minha equipe gosta de todas as diferentes soluções que o Zoho tem para o nosso negócio." - Capterra Verified Review

Classificações de clientes da Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

11. EquipeGantt

Via EquipeGantt O TeamGantt é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de construção que ajuda os usuários a gerenciar projetos de construção.

**Mas.. O plano gratuito da TeamGantt é extremamente limitado . Se você quiser gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo, terá que fazer upgrade para um plano pago.

Recursos do TeamGantt

Reorganize tarefas e ajuste cronogramas facilmente com o recurso de arrastar e soltar do TeamGantt

Veja todos osprojeto em um único pager* Visualização de portfólio e relatórios

Exibições de calendário e lista

Prós da TeamGantt

Assistência por telefone, e-mail e chat ao vivo

Aplicativo móvel dedicado

Colaboração fácil

Limitações do TeamGantt

Pode ser caro se você tiver uma equipe maior

Não há recurso de orçamento de projeto

Recursos limitados no plano gratuito

Preços do TeamGantt

Esse software de gerenciamento de projetos oferece três planos de preços:

Free (US$ 0/mês por usuário)

(US$ 0/mês por usuário) Standard (US$ 19,90/mês por membro)

(US$ 19,90/mês por membro) Avançado (US$ 24,45/mês por membro)

Avaliações do TeamGantt

"O TeamGantt foi ótimo enquanto esteve conosco! Acabamos mudando para outra ferramenta com relatórios melhores para nossa equipe em crescimento, mas a combinação de gerenciamento/atribuição de projetos e acompanhamento de recursos do TeamGantt foi excelente enquanto éramos uma equipe menor." - Avaliação Verificada Capterra "Achei o software bastante útil. Ele definitivamente serviu aos meus propósitos e, além dos pequenos desafios da interface do usuário, tive uma experiência geral positiva com ele e definitivamente recomendaria seu uso a outros gerentes de projeto." - Capterra Verified Review

Classificações de clientes da TeamGantt

G2 : 4.8/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

12. Tendência de construção

Via Tendência de construção O Buildertrend é um software de gerenciamento de projetos de construção baseado em nuvem criado para ajudar os profissionais da construção a gerenciar recursos e concluir projetos dentro do prazo. Construtores de casas, empreiteiros especializados e comerciais e reformadores também podem usar essa ferramenta para ajudá-los no processo de vendas, planejamento de projetos, acompanhamento financeiro e comunicação com o cliente.

principais recursos do #### Buildertrend

Controle de tempo e despesas

Relatórios avançados

Portal do cliente

Rastreamento de projetos e marcos

Prós do Buildertrend

Um hub centralizado para os clientes; dá a eles acesso aos seus projetos

Criação e atualização de cronogramas a qualquer hora e em qualquer lugar

Automação para agilizar e garantir sempre estimativas precisas

Funcionalidade de arrastar e soltar

Limitações do Buildertrend

A interface do usuário pode se tornar instável e desajeitada

Os planos são caros

Preços do Buildertrend

Essencial (US$ 99/mês; US$ 399 após dois meses)

(US$ 99/mês; US$ 399 após dois meses) Avançado (US$ 399/mês; US$ 699 após dois meses)

(US$ 399/mês; US$ 699 após dois meses) Completo (US$ 899/mês; US$ 1.299 após dois meses)

Avaliações da Buildertrend

"Gosto muito das funcionalidades de plataforma cruzada do Buildertrend. Como passo a maior parte do dia em campo, gosto da capacidade de acessar e adicionar rapidamente dados ou arquivos conforme necessário quando estou em trânsito. Gosto de poder acessar uma linha do tempo dos registros diários dos trabalhos, e a capacidade de percorrê-los me ajuda a ficar a par dos detalhes do trabalho durante todo o processo." - G2 Verified Review

Avaliações de clientes da Buildertrend

G2 : 4/5 (mais de 56 avaliações)

: 4/5 (mais de 56 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1572 avaliações)

13. PlanGrid

Via PlanGrid O PlanGrid é um software de produtividade de construção e uma ferramenta completa de gerenciamento de custos e projetos de campo para construtores. Os usuários podem compartilhar instantaneamente planos, marcações, fotos, relatórios e muito mais com todos os envolvidos no projeto de construção.

principais recursos do #### PlanGrid

modelos e planilhas 3D

Etiquetas personalizadas para fotos

Gerenciamento de arquivos

Gerenciamento de qualidade em um só lugar

PlanGrid pros

Acesso a dados on-line e off-line

Envios simplificados; acesse os envios aprovados imediatamente a partir do aplicativo

Limitações do PlanGrid

Curva de aprendizado acentuada para outros usuários

Preços da PlanGrid

Nailgun (US$ 39/mês/usuário; cobrado anualmente)

(US$ 39/mês/usuário; cobrado anualmente) Dozer (US$ 59/mês/usuário; cobrado anualmente)

(US$ 59/mês/usuário; cobrado anualmente) Guindaste ($119/mês/usuário; cobrado anualmente)

Revisões da PlanGrid

Conselhos sobre software : 4.28/5 (mais de 1.896 avaliações)

: 4.28/5 (mais de 1.896 avaliações) Trust Radius: 7.8/10 (mais de 145 avaliações)

Classificações de clientes da PlanGrid

"É uma boa plataforma para usar em um projeto e pode ser usada durante todo o ciclo de vida do projeto. É possível adicionar usuários interna e externamente com bastante facilidade e acessar toda a documentação com apenas alguns cliques." - Revisão verificada do Software Advice ---

14. Procore

Via Procore O Procore é um software de construção on-line que simplifica o trabalho, desde a licitação até a fechamento do projeto .

Gerencie projetos de construção, recursos, projetos, estimativas, licitações e orçamentos entre projetos em uma única plataforma integrada.

principais recursos do #### Procore

Rastreamento de projetos

Tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Acesso móvel

Colaboração em campo

Procore pros

Plataforma integrada

Disponível e acessível em dispositivos móveis

Informações em tempo real sobre a saúde financeira dos projetos e do portfólio

Limitações do Procore

Os conjuntos de campos de ferramentas poderiam ser mais flexíveis

Curva de aprendizado acentuada para outros usuários

Preços da Procore

Visite sua página de preços para obter uma cotação personalizada

Avaliações da Procore

"O Procore permite o acesso aos desenhos, especificações e envios mais recentes a qualquer momento, o que é excelente para a colaboração em campo, tanto para projetistas quanto para empreiteiros. Todas as informações do projeto são muito bem organizadas e facilmente acessíveis a todos os usuários, e a ferramenta de permissões é excelente para personalizar o que os membros da equipe têm acesso." - Avaliação verificada do G2

Avaliações de clientes do Procore

G2 : 4.5/5 (mais de 1.173 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.173 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.518 avaliações)

15. CoConstruct

Via CoConstruct O CoConstruct é um software de gerenciamento de construção altamente avaliado para construtores e reformadores de casas personalizadas. Gerencie facilmente todos os aspectos de um projeto, clientes e empreiteiros - tudo em um aplicativo central.

Principais recursos do CoConstruct

Relatórios e análises

Rastreamento de projetos e clientes

Faturamento e cobrança

Modelos personalizáveis

Prós do CoConstruct

Funcionalidade fácil de usar para processamento de pedidos de compra

Estimativas precisas; fácil de criar e enviar estimativas personalizadas

Envio de notificações e atualizações sobre as atividades e o progresso do local de trabalho

Aprovações por meio de assinaturas eletrônicas e pagamentos on-line

limitações do #### CoConstruct

O aplicativo móvel poderia ser melhorado

Curva de aprendizado acentuada para outros usuários

Preços do CoConstruct

Essencial : uS$ 99/mês; US$ 399 após dois meses

: uS$ 99/mês; US$ 399 após dois meses Avançado : uS$ 399/mês; US$ 699 após dois meses

: uS$ 399/mês; US$ 699 após dois meses Completo: uS$ 899/mês; US$ 1.299 após dois meses

Avaliações do CoConstruct

"Como sou um empreiteiro de campo muito prático, tenho dificuldade em encontrar tempo suficiente para escrever propostas e orçamentos. Os modelos e as estimativas em estilo de planilha realmente agilizam o processo e podem, em última análise, devolver-lhe a vida." - Revisão verificada do Capterra

classificações de clientes

Conselhos sobre software : 4.5/5 (mais de 842 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 842 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 842 avaliações)

Comece a gerenciar projetos de construção com o ClickUp

Seus projetos de construção precisam cumprir prazos, ficar dentro do orçamento e corresponder aos padrões do setor de construção.

E, embora o software de construção possa ajudá-lo a reduzir o trabalho, não adianta obter uma ferramenta que complicará ainda mais o seu projeto.

É por isso que você precisa do ClickUp.

Desde a configuração Objetivos para sua equipe de projeto gerenciar as finanças do seu projeto o ClickUp é o melhor software de gerenciamento de construção disponível atualmente. Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para atingir todas as suas metas de construção, mesmo as mais loucas!