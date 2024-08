10 melhores softwares de rastreamento de marcos de projetos em 2024

Os marcos servem como marcadores importantes para você acompanhar o progresso de um projeto, seja ele um sprint curto ou um projeto complexo com várias equipes plano de projeto .

Esses marcos proporcionam uma sensação de motivação e realização e, ao mesmo tempo, ajudam a medir o avanço do projeto em relação ao cronograma planejado. Ao comparar o progresso real com os marcos planejados, os gerentes de projeto podem identificar quaisquer desvios, atrasos ou problemas potenciais logo no início e tomar as medidas adequadas para manter o projeto no caminho certo.

Mas, infelizmente, é fácil deixar a bola cair quando se está fazendo malabarismos com várias tarefas e marcos críticos. Se precisar de ajuda para manter o controle dos marcos e do progresso do projeto, estes 10 melhores aplicativos de software de marcos o colocarão de volta no caminho certo.

O que você deve procurar em um software de marcos de projeto?

Há alguns aspectos que você deve procurar ao escolher um software de gerenciamento de projetos para marcos:

Uma maneira fácil de configurar marcos para que o planejamento do projeto leve menos tempo para ser configurado e gerenciado

A capacidade decriar gráficos de marcos que traçam todas as suas tarefas a partir do escopo do projeto

Uma visualização fácil de usar do seumarcos do projeto que facilita a visualização do andamento do seu projeto em um determinado momento e como as tarefas individuais se conectam às metas do projeto

Uma conexão direta entre seudefinição de metas profissionais e os recursos de marcos do software para garantir que cada marco importante contribua para o sucesso do projeto

Uma conexão direta semelhante entre marcos, tarefas e detalhes ajuda você a se concentrar emexecução bem-sucedida do projeto e no ciclo de vida geral do projeto

Nem todos software gratuito de gerenciamento de projetos oferece um recurso de marco. Mas os que oferecem devem vir com todos os benefícios acima para garantir que você aproveite totalmente o rastreamento e o gerenciamento de marcos na fase de planejamento e execução do projeto.

Os 10 melhores aplicativos de software de controle de marcos para usar em 2024

Como os marcos estão tão intimamente ligados ao gerenciamento de projetos, algumas das melhores plataformas de software de gerenciamento de projetos têm recursos integrados de rastreamento de marcos. Há também várias ferramentas dedicadas, criadas especificamente para o acompanhamento de marcos.

Esta lista abrange o melhor dos dois mundos!

Acompanhe os marcos no ClickUp para garantir que todos estejam na mesma página e entregar os projetos no prazo

É o único aplicativo de software de gerenciamento de projetos para todos os seus processos de produtividade e planejamento de projetos. Gerenciamento de projetos, painéis de controle para as principais entregas, definição de metas controle de tempo, relatórios de progresso -você escolhe o que quiser e nós temos o que precisa.

Você pode converter facilmente suas tarefas em marcos do projeto. Em seguida, conecte esses marcos a metas e anexe mais tarefas e marcos dependentes a elas. Você ainda tem modelos pré-construídos e prontos para uso, como o Modelo de gráfico de marcos do ClickUp o modelo de gráfico de marcos do ClickUp, para criar rapidamente marcos de projetos.

Melhores recursos do ClickUp

Marcos do ClickUp permitem que você conecte facilmente suas tarefas ao seu metas do projeto e acompanhe seu progresso em um alto nível

Uma conexão direta comMetas do ClickUp para garantir que todos os marcos e tarefas conectadas estejam nivelados com os objetivos finais do projeto

Uma biblioteca demodelos de marcos emodelos de definição de metas que os usuários podem usar para começar a criar os marcos e as principais etapas do projeto

Maneiras flexíveis de visualizar e acompanhar seus principais marcos, incluindo visualizações de Gantt, quadro e painel

Uma interface intuitiva que permite a rápida integração de novos usuários, além de configurações rápidas de projetos, desde marcos até atribuições e cronograma

Limitações do ClickUp

A automação extensiva pode levar a muitos alertas e lembretes, especialmente em projetos complexos e com várias camadas

A natureza abrangente da plataforma, apesar de poderosa, pode torná-la inicialmente sobrecarregada para os usuários que desejam experimentar apenas o recurso Milestone

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. Plano Toggl

Via Plano Toggl Como um visual ferramenta de gerenciamento de projetos para gerentes de projeto, é natural que o Toggl Plan também inclua recursos de rastreamento de marcos de projeto. No Toggl Plan, os marcos se tornam mais relevantes como parte de sua linha do tempo de planejamento de projeto de arrastar e soltar, em que cada marco aparece como um ponto de verificação codificado por cores na estrutura maior do projeto.

O Toggl Plan também funciona como um gerenciamento de carga de trabalho e é aí que os marcos de gerenciamento de projetos também podem assumir uma função exclusiva. Por exemplo, os gerentes de projeto que também são responsáveis por coisas como cronogramas de equipe e planejamento de recursos podem usar esse recurso para conectar os marcos a outras áreas dos requisitos do projeto (como limites de orçamento) que eles precisam atingir.

Melhores recursos do Toggl Plan

Personalização total dos marcos do projeto, desde o tempo de duração dos marcos até a cor exata que você usa para distinguir cada marco na linha do tempo visual do projeto

Funcionalidade entre projetos, na qual um único marco abrangente (como uma revisão de todos os projetos em toda a organização) pode alimentar todos os cronogramas relevantes

A capacidade de compartilhar marcos abrangentesplanos de projeto que incluem apenas marcos do projeto, e não tarefas individuais, o que ajuda os gerentes de projeto e as partes interessadas externas a manter uma visão geral de alto nível

Interface intuitiva e moderna que facilita o acesso e a iniciação com uma curva de aprendizado baixa

Limitações do Toggl Plan

Aplicativo da Web relativamente estático que limita as funcionalidades de marcos para seus usuários

As integrações de terceiros são limitadas, com um objetivo aparentemente claro do Toggl Plan de manter os usuários isolados em seu próprio software

A simplicidade intencional da plataforma pode ser problemática para alguns usuários que buscam recursos mais avançados ferramentas de gerenciamento de projetos além do que está incorporado no Toggl Plan

Preços do Toggl Plan

Equipe : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresa: uS$ 13,35/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Toggl Plan

G2 : 4.3/5 (37 avaliações)

: 4.3/5 (37 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

3. Nifty

Via Nítido Roadmaps, listas de tarefas, documentos, bate-papo, automação - o Nifty tem tudo isso. E isso inclui uma funcionalidade robusta de marcos.

Com certeza, o multifuncional ferramenta de produtividade não destaca necessariamente o recurso de marcos do projeto como um ponto de venda principal. Mas ele ainda está lá, escondido entre o recurso Tarefas para organizar, priorizar e monitorar projetos maiores.

Melhores recursos do Nifty

Converte listas de tarefas em marcos para que um gerente de projeto possa acompanhar o progresso de toda a lista de tarefas dentro desse marco

Os marcos do projeto aparecem em sua funcionalidade de relatórios automatizados, o que lhe permite fazer relatórios dinâmicos sobre os processos do projeto para todos os participantes

Ordenar por marcos em um projeto, organizando as tarefas de acordo com o nível de tarefa e os principais pontos de verificação que precisam ser atingidos para manter o projeto em andamento

Integrações nativas comferramentas de produtividade como o Google Docs e o Google Calendar mantêm os membros da equipe informados, mesmo fora da plataforma Nifty

Limitações do Nifty

Funções limitadas de notificação e lembrete, como a incapacidade de definir lembretes automáticos para marcos futuros e prazos de tarefas

Uma função de pesquisa na plataforma que nem sempre é intuitiva e nem sempre retorna os resultados mais relevantes

Tempos de carregamento lentos, o que pode levar a problemas de comunicação em projetos que precisam se mover rapidamente e em tempo real

Preços do Nifty

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Nifty Plan avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Como o próprio nome sugere, o GanttPRO se concentra principalmente na criação de gráficos de Gantt. A plataforma, originalmente projetada para o setor de manufatura, mas aplicável a todos os casos de uso, também oferece visualizações alternativas (como Kanban) para ajudar os gerentes de projeto a acompanhar seu progresso e planejar seu próximo projeto. É possível agendar fluxos de trabalho, acompanhar os marcos do projeto e até mesmo gerenciar recursos.

Melhores recursos do GanttPRO

Uma função de Caminho Crítico que considera todas as tarefas, marcos de projeto e cronogramas em um projeto e prevê a melhor e mais simplificada maneira de realizá-lo

Oportunidades fáceis de exportação para imprimir e compartilhar um gráfico de Gantt com as partes interessadas que não estão usando a plataforma GanttPRO

Controle de versão intuitivo de todos os projetos, o que permite voltar ao histórico do projeto e restaurar estados anteriores do projeto a qualquer momento

Limitações do GanttPRO

Não há um sistema abrangentelinha do tempo do projeto visualização além do gráfico de Gantt completo, dificultando aos usuários a simples revisão dos marcos do projeto

Mais complexo do que muitas das alternativas deste guia, com foco na funcionalidade em detrimento da facilidade de uso, especialmente para novos usuários que talvez não estejam familiarizados com gráficos de Gantt

Nenhum aplicativo móvel para monitorar tarefas, marcos ou progresso do projeto fora da plataforma baseada na Web

Preços do GanttPRO

Básico : uS$ 7,99/mês por usuário

: uS$ 7,99/mês por usuário Pro : uS$ 12,99/mês por usuário

: uS$ 12,99/mês por usuário Business : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

GanttPRO avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

5. OpenProject

Via Projeto aberto Como uma rara solução de código aberto, o OpenProject, baseado na Alemanha, se destaca em duas áreas: flexibilidade e segurança de dados. A criptografia avançada garante que tudo o que você inserir estará seguro, enquanto a natureza de código aberto da ferramenta a torna flexível e relevante para qualquer setor e qualquer tipo de estratégia de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do OpenProject

A visualização visual e intuitiva da linha do tempo do projeto é o padrão no software de gerenciamento de projetos, de modo que você sempre pode ver os marcos maiores em um relance

O esboço claro e visual das relações entre tarefas, fases e marcos do projeto oferece uma visão geral do que precisa ser feito, quando e por quê

A opção Community é sempre gratuita e, ao mesmo tempo, oferece funcionalidade suficiente para torná-la relevante e benéfica, especialmente para empresas menores

Limitações do OpenProject

A edição de projetos, tarefas e marcos às vezes é contraintuitiva, especialmente para usuários familiarizados com outros softwares de gerenciamento de projetos

Embora a linha do tempo padrão do projeto seja excelente, pode ser difícil personalizá-la para casos de uso ou projetos mais exclusivos

Os recursos limitados de automação ainda exigem um pouco de gerenciamento manual da linha do tempo e das tarefas do projeto

Preços do OpenProject

Comunidade : Gratuito

: Gratuito Basic : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Profissional : uS$ 13,50/mês por usuário

: uS$ 13,50/mês por usuário Premium : uS$ 19,50/mês por usuário

: uS$ 19,50/mês por usuário Corporativo: Entre em contato para obter preços

OpenProject avaliações e comentários

G2 : 3.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 90 avaliações)

6. nTask

Via nTarefa Por ser uma das soluções de gerenciamento de projetos mais populares disponíveis, é natural que o nTask apareça em uma lista como essa. E, com certeza, os marcos são uma maneira natural de criar projetos com o nTask, especificamente para representar momentos críticos na linha do tempo do projeto no caminho do início ao término do projeto.

Melhores recursos do nTask

Uma definição clara dos marcos do projeto em comparação com as tarefas regulares, juntamente com muitas orientações para garantir seu uso correto em todo o contexto do projeto

Visualizações flexíveis de quadro e calendário que destacam os marcos e como esses marcos se conectam com as tarefas abaixo deles e com as metas do projeto acima deles

A capacidade de gerar relatórios sobre os marcos do projeto para dividi-los em partes menores e comemorar vitórias mais rápidas em cronogramas de projetos longos

Limitações do nTask

Integração limitada da plataforma guiada, deixando os usuários se orientarem mais ou menos por conta própria no software de gerenciamento de projetos

Uma visualização de calendário relativamente básica em comparação com algumas das outras opções desta lista, incluindo a incapacidade de personalizar os períodos de tempo

Preços do nTask

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

nTask avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (17 avaliações)

: 4.4/5 (17 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

7. Scoro

Via Escória Como uma opção abrangente de software de gerenciamento de trabalho, o Scoro é ideal para agências e outras empresas do setor de serviços profissionais que buscam ferramentas de colaboração em equipe. O objetivo é oferecer às empresas tudo o que elas precisam para gerenciar o trabalho e o fluxo de trabalho, e os marcos são uma parte importante dessa equação.

Melhores recursos do Scoro

Uma visualização flexível de gráfico de Gantt que você pode condensar nas principais tarefas e marcos e expandir para incluir todas as dependências e subtarefas para obter mais detalhes

A capacidade de adicionar tarefas a marcos individuais para transformá-los automaticamente em fases do projeto, que abrangem todo o período de tempo para todas as tarefas incompletas nesse marco

Limitações do Scoro

É uma opção mais cara em comparação com as outras ferramentas desta lista

Muitos dos recursos mais úteis relacionados aos marcos do projeto, como a visualização do gráfico de Gantt e as dependências de tarefas, só estão disponíveis em níveis de preços mais altos

Preços do Scoro

Essencial : uS$ 26/mês por usuário

: uS$ 26/mês por usuário Padrão : uS$ 37/mês por usuário

: uS$ 37/mês por usuário Pro : $63/mês por usuário

: $63/mês por usuário Ultimate: Entre em contato para obter preços

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Planejador de marcos

Via Planejador de marcos Chegamos ao primeiro (e único) software dedicado a marcos de projetos desta lista. O Milestone Planner não pretende ser um software de gerenciamento de projetos, mas se concentra inteiramente no processo de planejamento mais amplo, o que o torna uma das ferramentas de rastreamento de marcos mais simples e diretas que você pode encontrar.

Melhores recursos do Milestone Planner

Uma interface simples e intuitiva que funciona igualmente bem em desktops, tablets e telefones

Uma experiência de usuário do tipo arrastar e soltar para criar uma linha do tempo do projeto e ajustar os marcos

Visualizações fáceis de gráficos de Gantt, nas quais você pode exportar gráficos de Gantt para PDFs e outros formatos de arquivo

limitações do #### Milestone Planner

Falta de capacidade de usá-lo como um projeto mais aprofundadociclo de vida ou gerenciamento de tarefas (na melhor das hipóteses, o Milestone Planner é apenas uma ferramenta de planejamento)

Gráficos um pouco desatualizados que lembram meados dos anos 2000

Preços do Milestone Planner

Professional Edition : uS$ 8,80/mês (somente para um usuário)

: uS$ 8,80/mês (somente para um usuário) Business Edition : uS$ 3,21/mês por usuário

: uS$ 3,21/mês por usuário Team Edition : uS$ 6,38/mês por usuário

: uS$ 6,38/mês por usuário Enterprise Edition: Entre em contato para obter preços

Milestone Planner avaliações e comentários

G2 : 3/5 (1 avaliação)

: 3/5 (1 avaliação) Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

9. Gerente de projeto

Via Gerenciador de projetos Esta é uma plataforma que se destaca por ser muito simples. Sim, a interface pode ser mais parecida com o Excel do que com alguns dos designs de interface de usuário mais elegantes e visuais desta lista. Mas, em troca, você obtém uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos e trabalho que utiliza o rastreamento de marcos de projetos com a mesma competência que qualquer outra alternativa.

Melhores recursos do ProjectManager

Os marcos se integram diretamente ao recurso de relatórios da plataforma, facilitando a qualquer usuário a execução de relatórios sobre o cronograma de um projeto e o acompanhamento do progresso geral do projeto

A priorização e a hierarquia das tarefas nos marcos ajudam a equipe do projeto a se concentrar no trabalho mais importante em um determinado cronograma e ciclo de vida do projeto

Limitações do ProjectManager

A automação pode simplificar algumas das complicações do ProjectManager, mas ele continua sendo um software altamente complexo para marcos, portanto, é provavelmente inadequado para pequenas empresas ou usuários individuais

O aplicativo móvel não é utilizado em grande parte devido à funcionalidade e aos recursos limitados que só estão disponíveis na plataforma principal baseada na Web

Preços do ProjectManager

Equipe : uS$ 13/mês por usuário

: uS$ 13/mês por usuário Negócios : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ProjectManager avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

10. Xebrio

Via Xebrio Originalmente projetado para equipes de desenvolvimento de software e equipes de TI de hardware, o Xebrio pode ajudá-lo a acompanhar todos os marcos do projeto, desde o planejamento inicial até o lançamento, independentemente do seu setor. Divida seu projeto em partes e fases menores, meça o sucesso do projeto dentro dessas fases e relate esses sucessos até mesmo para os projetos ágeis e projetos de desenvolvimento em cascata mais complexos.

Melhores recursos do Xebrio

Um rastreador de marcos de projeto dedicado que está disponível dentro e fora dos projetos para facilitar o planejamento e a geração de relatórios de cada fase do projeto

A capacidade de atribuir tarefas e responsabilidades compartilhadas para marcos com os membros da equipe do projeto para aumentar a responsabilidade, o que é especialmente benéfico em sprints de desenvolvimento de rápida evolução em um plano de projeto de software

Limitações do Xebrio

Ele foi originalmente projetado para equipes de TI, portanto, alguns de seus recursos mais avançados podem ser mais adequados para quem trabalha no setor de TI

Somente o aplicativo Web tem notificações, o que significa que você só pode verificar a própria plataforma para receber alertas sobre tags, tarefas e o progresso de um projeto

Preços do Xebrio

Gerenciamento de requisitos : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Cobertura de testes e requisitos : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Xebrio ratings and reviews

G2 : 4/5 (1 avaliação)

: 4/5 (1 avaliação) Capterra: 4.5/5 (2 avaliações)

Acompanhe os marcos do projeto no ClickUp

A menos que seu projeto envolva apenas algumas tarefas básicas e seja o único projeto que você esteja gerenciando em um determinado momento, pode ser quase impossível acompanhar tudo sem ferramentas de rastreamento de marcos de projeto.

O controle de marcos introduz uma hierarquia e ajuda a minimizar os riscos do projeto. Ao identificar os principais marcadores, fases e eventos significativos no cronograma do projeto, você pode monitorar o progresso em um nível mais granular sem esquecer as metas e os cronogramas de nível mais alto do projeto.

Para chegar lá, você só precisa do software de marcos certo para gerenciar o plano e o cronograma do projeto. E com o plano Forever Free do ClickUp, você pode decidir por si mesmo se o ClickUp é a opção certa para você.

O ClickUp é o melhor aplicativo de software de marcos que existe, mas sabemos que somos tendenciosos. Experimente você mesmo. Registre-se gratuitamente e comece a colocar esses marcos em seu rastreador de projetos!