50 termos de gerenciamento de construção: Glossário de Construção

Cada setor tem seu próprio jargão especial.

Para os ouvidos e olhos destreinados, esses termos técnicos, acrônimos e frases específicos do setor podem soar como uma língua estrangeira. E quando você é um profissional do seu setor, entender essas terminologias-chave é crucial, pois elas podem afetar a maneira como você se comunica com os outros e o sucesso do seu projeto.

Portanto, quando estiver gerenciando um projeto de construção, é fundamental comunicar-se com os termos certos para garantir que todos estejam na mesma página e entendam claramente o objetivo geral do projeto objetivos do projeto . Se você não tomar cuidado, um termo mal utilizado pode ser suficiente para causar um impacto negativo ou destruir seu projeto.

Portanto, vamos evitar isso! Aqui está um glossário útil com 50 dos termos mais comumente usados que todo gerente de construção, gerente de projeto e profissional do setor de construção deve saber de cor. Também incluímos alguns relacionados ao gerenciamento de projetos para adicionar mais ferramentas úteis ao seu cinto de ferramentas de gerente de projetos.

50 Terminologia obrigatória de gerenciamento de construção

A-K: Gerenciamento ágil de projetos para iniciar a reunião

1. Gerenciamento ágil de projetos

Modelo de gerenciamento ágil no ClickUp Gerenciamento de projetos ágeis dedica-se a adaptar-se à situação à medida que ela se desenvolve. Os gerentes de construção podem obter um gerenciamento ágil mantendo um controle rigoroso do projeto e fazendo alterações ou tomando decisões conforme necessário.

Uma boa Software ágil de gerenciamento de projetos torna possível gerenciar fluxo de trabalho do sprint com facilidade, assuma e conclua tarefas rapidamente e forneça à sua equipe de projeto a flexibilidade, a estrutura e o suporte necessários para levar os projetos adiante.

2. Taxa total

A taxa all-in resume o custo total de um projeto ou de um item de construção específico, incluindo os custos diretos e indiretos. Por exemplo, isso pode incluir remessa, horas de mão de obra e suprimentos de instalação.

3. Arquiteto de registro

O Arquiteto de Registro é a pessoa cujo nome está nas licenças de construção e que supervisiona a segurança e a conclusão de um projeto de construção. Pode não ser o projetista, mas sim um gerente de local de arquitetura licenciado disponível para lidar com a papelada do projeto. Confira estas ferramentas de gerenciamento de projetos para arquitetos

4. Lista de Quantidades (BOQ)

Um BOQ ou Bill of Quantities (lista de quantidades) é usado para ajudar a definir o preço de um projeto. É uma lista detalhada de toda a mão de obra e materiais necessários para concluir um projeto de construção conforme planejado.

5. Bloqueio

O reagendamento de dependências no ClickUp ajuda a evitar o bloqueio de tarefas

O bloqueio refere-se a tarefas que não podem ser trabalhadas ou tarefas que são simplesmente "bloqueadas" para que alguém comece a trabalhar até que uma tarefa ou subtarefa anterior seja concluída. Isso evita a interrupção do fluxo de trabalho quando as dependências são definidas para impedir que alguém avance no projeto.

Por exemplo, em um projeto de reforma de cozinha, uma dependência que bloqueia a instalação de armários seria definida para a tarefa de demonstração, de modo que os novos armários não possam ser instalados até que a demonstração da cozinha seja concluída.

6. Gargalo

Um gargalo é um ponto de congestionamento no projeto, em que um item deve ser concluído ou liberado antes que outro trabalho possa ser continuado.

Por exemplo, ter o equipamento de tamanho errado, aguardar a entrega de materiais ou uma etapa de instalação necessária pode se tornar um gargalo.

7. Colaboração Colaboração ocorre quando várias equipes de empreiteiros ou especialistas trabalham juntas. A colaboração na construção deve ser feita na ordem correta para que itens como instalações atrás da parede e drywall sejam concluídos com eficiência.

8. Software de gerenciamento de construção Software de gerenciamento de construção permite que os gerentes de construção melhorem a eficiência do projeto,

programação de construção o sistema deve incluir recursos como diagramas CAD, documentação, gráficos de Gant, painéis, controle de tempo móvel e modelos, entre outros, para ajudá-lo a gerenciar seu projeto. Ele deve incluir recursos como diagramas CAD, documentação, gráficos de Gantt, painéis, controle de tempo móvel, modelos e muito mais para ajudá-lo a gerenciar seu projeto dentro e fora do local.

Use isso Modelo de relatório diário do ClockConstruction para acompanhar seu progresso diário e facilitar a organização e o planejamento. Download do modelo de relatório diário de construção

Como adicionar uma dependência a um relacionamento no ClickUp Dependências são tarefas que precisam ser concluídas antes que outra tarefa possa ser iniciada. Por exemplo, a fiação atrás da parede depende da instalação de luminárias porque a luminária depende da conclusão da fiação.

11. Projeto-construção

O design-build representa o conceito de contratar a mesma equipe para projetar e construir um projeto. Isso garante que os projetistas estejam na equipe para manter o projeto alinhado com o projeto e que os projetos sejam concluídos com as capacidades dos construtores em mente. Os serviços de design-build podem reduzir custos e melhorar os resultados devido a uma menor difusão de responsabilidade.

12. Ordem de trabalho de campo

A ordem de trabalho de campo é um documento que lista as tarefas atribuídas a um subcontratado e indica as instruções para concluir o trabalho. Esse documento é fornecido pelo empreiteiro geral ao subempreiteiro e o escopo é limitado apenas ao que o subempreiteiro precisa saber e fazer.

13. Acompanhamento

O acompanhamento é a prática de verificar novamente um projeto para garantir que o trabalho seja satisfatório. Isso pode ser feito em todos os níveis de construção, garantindo que cada tarefa esteja concluída e pronta para a próxima etapa. Também é realizado por empreiteiros com clientes para garantir que o produto final seja satisfatório para eles.

14. Registro de problemas

O modelo simples do ClickUp Rastreamento de bugs e problemas Modelo

O log de problemas é um documento em que todos os problemas que afetam negativamente um projeto são registrados e rastreados. Isso inclui problemas que já foram resolvidos e problemas que causaram atrasos ou problemas contínuos.

15. Gerenciamento de problemas

O gerenciamento de problemas é o processo de abordar e resolver problemas inseridos nos registros. Atrasos conhecidos e outros fatores negativos no projeto são priorizados para encontrar maneiras de superar ou contornar o problema.

16. Rastreamento de problemas

O rastreamento de problemas é a prática de permanecer no topo de um problema em andamento. Um empreiteiro pode rastrear uma remessa atrasada, por exemplo. Isso geralmente é feito com software de rastreamento de problemas que permite que o empreiteiro geral atribua responsabilidades e verifique os problemas conhecidos em um painel de controle.

Use Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp para relatar, rastrear e priorizar bugs no mesmo lugar em que você faz o resto do seu trabalho Download do modelo de rastreamento de problemas

17. Tipos de problemas

Cada problema tem um tipo. Os tipos de problemas na construção incluem atrasos de remessa, regulamentos de conformidade, cumprimento do cronograma, preocupações com a qualidade do material e outros tipos de problemas que podem surgir antes e durante um projeto de construção.

18. Reunião inicial

A reunião reunião inicial é a primeira reunião importante entre todos os participantes de um projeto de construção. O empreiteiro geral se certifica de que todos entendem as tarefas e as metas de suas equipes, e o cronograma da construção é elaborado, atribuindo cada equipe ou especialista ao cronograma com base na ordem em que a construção será realizada.

Usar Modelo de reunião de lançamento de projeto do ClickUp para começar seu próximo projeto com o pé direito. Download do modelo de relatório diário de construção Dê uma olhada nisso_ Modelos de relatórios diários_ !

M-W: Agenda de reunião para o modelo em cascata

19. Agenda da reunião

A agenda da reunião é uma lista de tópicos a serem abordados durante a reunião. Sempre que uma reunião de construção é realizada, uma pauta pode ser usada para ajudar a manter a conversa nos trilhos e cobrir todos os tópicos necessários. Isso inclui abordar o cronograma, os problemas conhecidos e a coordenação de subcontratados.

Use a Modelo de reuniões no ClickUp para criar sua agenda de reunião ideal e manter o processo em andamento de forma consistente. Download do modelo de pauta de reunião

20. Atas de reunião

Quando uma reunião é realizada, atas de reunião podem ser feitas. As atas de reunião são um registro de todos os tópicos abordados em uma reunião e o horário aproximado em que esses itens foram abordados. As atas de reunião podem ser detalhadas ou gerais, mas a melhor maneira de fazer atas é por meio de uma ferramenta de software que adiciona registros de data e hora e inclui atalhos para anotações rápidas e claras.

Simplifique seu processo de anotações e capture melhores anotações de reuniões com o ClickUp's Modelo de ata de reunião . Download do modelo de ata de reunião

21. Marcos

Criar relacionamentos entre tarefas e tarefas de marco na visualização de Gantt no ClickUp

A marco é um evento importante em um projeto de construção. Isso geralmente significa que uma grande fase da construção foi concluída ou que o projeto chegou a um ponto em que o cliente pode caminhar pelo local de trabalho para ver o progresso. O enquadramento concluído, por exemplo, pode ser considerado um marco de construção.

22. Orçamento do projeto

Adicione ou edite um orçamento de cliente no ClickUp para acompanhar o orçamento geral de um projeto

O orçamento orçamento do projeto é uma lista detalhada formalmente aprovada de todos os custos previsíveis e despesas para concluir um projeto de construção.

23. Gerente de projeto

A gerente de projeto na construção civil é responsável pela coordenação de todos os elementos e tarefas da construção e por manter as várias equipes e especialistas no caminho certo. Ele é responsável por criar o cronograma do projeto, identificar os principais indicadores de desempenho do projeto, escolher o método adequado de entrega do projeto, gerenciar os custos do projeto, monitorar e comunicar o desempenho do projeto e garantir que todos os entregáveis do projeto sejam cumpridos.

24. Plano do projeto

A poderosa visualização de lista do ClickUp facilita a visualização do seu plano de projeto

Uma construção plano de projeto o plano de projeto, criado pelo gerente de projeto, define detalhadamente os objetivos e as metas do projeto, as tarefas, os marcos, as entregas e os recursos. É importante criar um plano de projeto que descreva os métodos mais eficientes e econômicos para concluir o projeto de construção em alinhamento com todos os requisitos e para a satisfação do cliente.

Uma maneira eficaz de visualizar seu plano e torná-lo facilmente acessível à equipe do projeto ou às partes interessadas é criar uma lista de tarefas em uma plataforma de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, e criar Status personalizados para definir claramente os estágios de seu projeto e adicionar Campos personalizados para exibir todos os principais detalhes do projeto em uma única exibição.

25. Gerenciamento de portfólio de projetos (PPM)

Na construção, gerenciamento de portfólio de projetos (PPM) é a abordagem estratégica que permite que as empresas de construção analisem e otimizem seus desempenho, ROI, recursos e processos . As empreiteiras analisam o portfólio para otimizar os custos, os recursos e as tecnologias usadas em todos os projetos do portfólio, permitindo melhorias e eficiências de custo em vários projetos, em vez de um de cada vez.

26. Parte interessada no projeto Partes interessadas do projeto em um projeto de construção incluem qualquer pessoa que esteja envolvida e possa afetar o resultado do projeto. Isso inclui o cliente, o proprietário do imóvel, o empreiteiro geral, os subcontratados, a equipe do projeto, os fornecedores e até mesmo as autoridades governamentais, como os conselhos locais.

27. Linha do tempo do projeto

Personalize a visualização da linha do tempo no ClickUp de acordo com as necessidades específicas da sua equipe

A linha do tempo do projeto é feito no planejamento do projeto ciclo de vida do projeto. Ele descreve claramente o cronograma de construção, a duração do projeto e o tempo necessário para a conclusão de cada estágio de um projeto de construção.

Para garantir que a equipe do projeto possa visualizar e acompanhar adequadamente o cronograma do projeto, os gerentes de projeto devem investir em um software de construção ferramenta de gerenciamento de projetos que lhes permita criar uma visão clara da linha do tempo. Use Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp para monitorar o cronograma do seu próximo projeto. Download do modelo de ata de reunião

28. Lista de pendências

A lista de pendências na construção é um documento que lista tudo o que ainda não foi concluído ou não atende às especificações do cliente. Normalmente, a lista de pendências é apresentada no final de um projeto como parte da documentação para que o empreiteiro encerre o projeto e receba o pagamento.

29. Garantia de qualidade Garantia de qualidade é um plano sistêmico implementado para rastrear e garantir que o projeto seja concluído de acordo com determinados padrões de qualidade. A garantia de qualidade é realizada regularmente durante o projeto e à medida que cada estágio é concluído.

30. Controle de qualidade

O controle de qualidade é um processo pelo qual os materiais e o trabalho concluído são avaliados para garantir que tudo esteja de acordo com um padrão de qualidade estabelecido. O controle de qualidade é aplicado à medida que cada tarefa e projeto é concluído para determinar se são necessárias alterações no processo de garantia de qualidade.

31. Plano de gerenciamento de qualidade

Um plano de gerenciamento de qualidade é um esboço detalhado dos padrões de qualidade das partes interessadas, do processo de garantia de qualidade e das políticas de controle de qualidade que serão usadas para concluir um projeto. O plano de gerenciamento da qualidade normalmente faz parte do plano total de gerenciamento do projeto.

32. Planejamento da qualidade

Concluído pelo gerente de projeto, o planejamento da qualidade descreve os padrões de qualidade esperados que serão cumpridos durante um projeto de construção. Ele inclui a criação de um plano de comunicação de qualidade, um processo para qualificar empreiteiros, um esboço do plano de monitoramento de garantia de qualidade, os procedimentos de controle de qualidade e a identificação dos procedimentos de não conformidade.

33. Alocação de recursos

Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para ver quem está adiantado ou atrasado e arraste e solte facilmente as tarefas para realocar recursos Alocação de recursos analisa a maneira mais eficiente de atribuir recursos a equipes e tarefas durante um projeto de construção. Isso maximiza os recursos para melhor atender às metas do projeto e da construção.

34. Disponibilidade de recursos

A disponibilidade de recursos é determinada pela avaliação de quais recursos estão disponíveis ou podem ser obtidos a tempo para a conclusão do projeto de construção.

35. Estrutura de decomposição de recursos

A estrutura de detalhamento de recursos é uma lista abrangente de todos os recursos que serão necessários para concluir o processo de construção. Isso pode incluir recursos aos quais o empreiteiro de construção tem acesso e itens que precisarão ser encomendados.

Arraste facilmente tarefas na visualização de calendário para editar datas de vencimento, criar novas tarefas ou removê-las

O calendário de recursos de um projeto de construção descreve quando os recursos estarão disponíveis. Isso pode incluir, por exemplo, cronogramas de entrega de materiais que chegarão quando o projeto já estiver em andamento.

Mantenha a equipe do projeto, o gerente de construção, o gerente de projeto e todos os outros participantes importantes sempre informados, criando um calendário de recursos digital que mapeie as atividades e as tarefas importantes do projeto de forma fácil de seguir Visualização do calendário .

37. Nivelamento de recursos

O processo de nivelamento de recursos ocorre quando os contratados ajustam o cronograma do projeto para manter o uso de determinados recursos abaixo de um limite definido. Por exemplo, isso garante que os subcontratados não façam horas extras ou que a capacidade de um gerador não seja usada em excesso.

38. Gerenciamento de riscos Gerenciamento de riscos é um processo de identificação de todos os riscos que podem ocorrer em um projeto e avaliação de seu potencial de causar atrasos e outros problemas, além de fornecer uma visão geral de como evitar que os riscos afetem as metas do projeto. Os riscos de construção variam de riscos de segurança a atrasos de fornecedores.

39. Mitigação de riscos

Use o Registro de Riscos do ClickUp para ver quais tarefas ou subtarefas correm o risco de ficar atrasadas ou incompletas

Uma estratégia de mitigação de riscos é projetada para cada risco identificado e delineia um plano para reduzir, minimizar ou contornar um risco conhecido para evitar impactos negativos ou que o risco se torne real.

Mantenha sua risco do projeto organizados, visíveis e rastreáveis, criando uma lista no ClickUp, adicionando campos personalizados para indicar claramente cada risco e seu impacto e criando tags personalizadas para adicionar mais contexto e categorizar cada risco.

40. Monitoramento e controle de riscos

O monitoramento e controle de riscos é o processo de acompanhar os riscos conhecidos, implementar planos de resposta e identificar e responder a novos riscos recebidos para melhorar o processo de gerenciamento de riscos.

41. Proprietário do risco

O proprietário do risco é responsável pelo rastreamento e gerenciamento de um risco específico. Ele também pode ser responsável pela análise contínua do risco.

42. Cronograma de valores

É simples adicionar valores monetários às tarefas na visualização de lista do ClickUp para que os orçamentos do projeto permaneçam sob controle

Uma tabela de valores é uma lista de tarefas ou itens de trabalho listados com seu valor correspondente. O cronograma total de valores deve representar o custo total de um projeto de construção. São usados por empreiteiros para ajudar no processamento de pedidos de pagamento.

Crie uma programação detalhada em valores adicionando os Campo personalizado Money no ClickUp em sua visualização de lista para mostrar os orçamentos de produtos para cada tarefa ou projeto.

43. Scrum Scrum é uma estrutura de gerenciamento de projetos que se concentra na colaboração contínua e cíclica entre os membros da equipe durante todo o ciclo de vida do projeto. Na construção, um scrum pode representar reuniões regulares para programar e, em seguida, executar cada etapa do projeto de construção.

44. Especificações

As especificações de construção, ou especificações, são detalhes sobre os materiais usados ou o trabalho necessário para concluir cada estágio do projeto. As especificações de um deck podem incluir o peso que ele pode suportar ou o tamanho das tábuas usadas. As especificações de uma tábua são as dimensões e a resistência à tração.

45. Sprint

Defina pontos de sprint para tarefas no ClickUp para gerenciar melhor as cargas de trabalho

No gerenciamento de projetos Agile, os projetos são divididos em fases curtas e repetíveis chamadas sprints que normalmente permitem a conclusão de uma semana a um mês, de modo que todos os membros da equipe do projeto envolvidos em um sprint trabalham rapidamente para cumprir o cronograma. A construção geralmente ocorre em sprints, pois as equipes de empreiteiros ou subempreiteiros trabalham para concluir cada etapa ou dia de trabalho em um determinado número de horas.

Simplifique e padronize os processos da sua equipe criando um fluxo de trabalho de sprint organizado, repetível e consistente com Modelo de Sprints do ClickUp . Download do modelo de Sprint

46. Reunião Stand-Up

Uma reunião de stand-up é uma reunião curta e rápida em que cada membro da equipe do projeto faz uma atualização sobre o progresso do trabalho e compartilha quaisquer dados de coordenação necessários. As reuniões stand-up geralmente são realizadas no mesmo horário todos os dias.

47. Tempo e materiais (T&M)

Tempo e materiais (T&M) é um método em que o empreiteiro é pago estritamente pelos custos reais, incluindo as horas de trabalho realizadas e os materiais comprados.

Gerencie os preços de seus serviços e produtos diretamente no ClickUp. Isso Modelo de lista de preços é útil para empresas de base de produtos e prestadores de serviços! Download do modelo de lista de preços

48. Modelo em cascata

O modelo modelo em cascata é uma metodologia de gerenciamento de projetos de fluxo descendente que lida com uma fase de cada vez, sem sobreposição de fases. O método em cascata pode ser útil na construção devido à natureza sequencial necessária da instalação.

Use o método Modelo de gerenciamento em cascata no ClickUp para ajudá-lo a criar um processo padronizado para gerenciar seus projetos com o modelo em cascata. Download do modelo de gerenciamento em cascata

49. Trabalho em andamento (WIP)

Qualquer projeto ou tarefa que tenha sido iniciado, mas ainda não concluído, é chamado de Work in Progress (Trabalho em andamento), ou WIP. As causas principais do WIP incluem iniciar muitas coisas ao mesmo tempo e executar mini-waterfalls em um sprint.

50. Limite de trabalho em andamento

Alguns projetos limitam o número de tarefas que podem estar em um determinado estágio ao mesmo tempo ou a quantidade de trabalho que pode estar em andamento em um determinado momento. Isso é conhecido como limite de trabalho em andamento. Limitar o WIP pode ajudar a identificar gargalos e manter o foco das equipes.

Os gerentes de projeto podem tirar proveito do Limite de WIP ClickApp no ClickUp para proteger a capacidade da equipe do projeto, indicando visualmente se ela está abaixo, perto, no limite ou acima da capacidade em Visualização do quadro do ClickUp .

Adicione limites de WIP no ClickUp para proteger a capacidade da sua equipe

Preencha seu kit de ferramentas com termos de gerenciamento de construção

Gerenciar um projeto de construção exige muito planejamento, coordenação e comunicação com o gerente de construção, a equipe do projeto, as principais partes interessadas e os clientes. É fundamental saber como usar corretamente os termos de gerenciamento de projetos e construção para garantir que você esteja transmitindo as informações necessárias para atender às expectativas e permanecer dentro do escopo do projeto.

Como gerente de projeto, você também é responsável por gerenciar os riscos, mover o projeto sem problemas pelo ciclo de vida do projeto, controlar o orçamento do projeto, acompanhar o progresso do projeto - e a lista continua. É nesse ponto que uma ferramenta de gerenciamento de projetos, como o ClickUp é muito útil.

Por ser totalmente personalizável, as equipes podem criar o fluxo de trabalho mais ideal e eficaz que melhor atenda às suas necessidades exclusivas de projeto e preferências de fluxo de trabalho. Escolha entre centenas de recursos para aprimorar o processo de gerenciamento de projetos e a colaboração em equipe, integrar outras ferramentas de trabalho para reunir todo o seu trabalho em um só lugar e usar a ampla seleção de recursos editáveis modelos de construção no ClickUp para ajudá-lo a gerenciar qualquer tipo de projeto. 👷‍♀️👌