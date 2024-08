10 melhores softwares de gerenciamento de projetos de construção para Mac

Quando se é responsável pelo planejamento, coordenação e gerenciamento de um projeto de construção, é preciso estar atento a todos os detalhes, todos os dias. Isso significa que você precisa do software de gerenciamento de projetos solução para apoiá-lo.

Há muito que pode ser feito no Excel, mas se quiser ter controle total de todos os elementos envolvidos, precisará de um software de gerenciamento de projetos de construção ferramenta de gerenciamento de projetos . Quer você administre sua própria pequena empresa ou seja um grande empreiteiro, se for um usuário fiel da Apple, o software de construção para Mac é a sua resposta. 🛠️

Quando o conceito estiver claro e o processo tenha sido mapeado (quer você esteja envolvido nessas etapas ou não), software de gerenciamento de projetos de construção ajuda você a conduzir o projeto do início ao fim com sucesso.

Desde a elaboração de estimativas de custo ou o pedido de materiais até a negociação com subcontratados e a disputa por cronogramas de trabalho da equipe software de gerenciamento de projetos de construção para Mac ajuda você a trabalhar mais rápido em vez de trabalhar mais, e mantém seu projeto dentro do prazo e do orçamento. 🙌

O que você deve procurar em um software de construção para Mac?

Escolher o software de construção certo para gerenciar seu projeto é essencial - e sua usabilidade deve ser igual à interface de usuário (UI) intuitiva do seu Mac. Embora a funcionalidade específica de que os usuários de Mac precisam para cada projeto possa ser diferente, procure estes recursos principais:

Ferramentas de gerenciamento de custos que ajudam a estimar as despesas e, em seguida, acompanham os gastos reais durante todo o projeto de construção, para que você possa ver facilmente como está se saindo em relação ao seu orçamento

Ferramentas de tarefas e linhas do tempo que mostram seu fluxo de trabalho edependências do projeto e o ajudam a acompanhar o progresso em relação àsplano do projeto em formatos de sua escolha, como visualizações de grade, quadros Kanban ouGráficos de Gantt

Software baseado em nuvem para que você possa acessar seu projeto em tempo real, mesmo em um dispositivo móvel, esteja você no escritório ou no local

para que você possa sempre verificar contratos ou licenças de construção onde quer que esteja Rastreamento de materiais e gerenciamento de recursos para que você saiba quando fazer o pedido e quando os materiais serão entregues

e para que você saiba quando fazer o pedido e quando os materiais serão entregues Gerenciamento de equipamentos para garantir que você tenha o que precisa e que saiba quando o equipamento está sendo usado e quando precisa de manutenção

para garantir que você tenha o que precisa e que saiba quando o equipamento está sendo usado e quando precisa de manutenção Rastreamento de problemas para que possa registrar, abordar e resolver quaisquer problemas com eficiência

para que possa registrar, abordar e resolver quaisquer problemas com eficiência Recursos-chave de colaboração que mantêm toda a sua equipe na mesma página

que mantêm toda a sua equipe na mesma página Opções de relatório para que você possa fornecer facilmente feedback sobre o progresso do projeto a todas as partes interessadas

para que você possa fornecer facilmente feedback sobre o progresso do projeto a todas as partes interessadas Capacidade de integração para ampliar a funcionalidade de seugerenciamento de projetos de construção plataforma

Os 10 melhores softwares de construção para Mac a serem usados em 2024

O objetivo de qualquer software de gerenciamento de construção é simplificar o planejamento e o gerenciamento do projeto, mantendo tudo o mais ágil possível.

De fato, há muita sobreposição entre o gerenciamento de construção e o gerenciamento de projetos, o que significa que o melhor software de gerenciamento de projetos geralmente também funciona bem para o gerenciamento de construção. É por isso que você encontrará alguns ferramentas de gerenciamento de projetos em nossa lista dos melhores softwares de gerenciamento de construção para Mac. Afinal de contas, por que reinventar a roda?

Vamos à nossa lista dos melhores softwares de gerenciamento de construção para Mac. 🤩

Planeje, gerencie e acompanhe seus projetos de construção do início ao fim com o ClickUp

Como o maior mais bem avaliado software de produtividade e gerenciamento de projetos de construção, o ClickUp tem muito a oferecer. O ClickUp é um pacote completo que o ajuda a gerenciar seu projeto de construção sem problemas. ✨

O ClickUp não é apenas um software de gerenciamento de projetos, é uma plataforma completa para armazenar seus documentos, organizar orçamentos de projetos, acompanhar o progresso e promover a colaboração, esteja você no setor de construção ou não. Os gerentes de projeto de obras adoram o ClickUp por sua recursos de gerenciamento de tarefas e personalização avançada, especialmente quando se trata de campos personalizados.

melhores recursos do #### ClickUp

A versão gratuita permite usuários ilimitados e gerenciamento extensivo de tarefas

Planeje e gerencie eficazmente listas de tarefas com estimativas de tempo e dependências de tarefas

Múltiplosmodelos de gerenciamento de construção e modelos de projetos,incluindo mapas conceituaisorçamento, programação e relatórios

Projetos de nível empresarial são facilitados com opainéis de controleferramentas de gerenciamento de recursos e automação

Facilite a colaboração da equipe usando comentários para atribuir tarefas e tags para ajudar na filtragem

Revise facilmente envios, decolagens e solicitações de informações e outros dados usando comentários e atualizações

Use campos de fórmula para calcular estimativas, quantidades e materiais para que você possagerenciar pedidos de compra* Oferece aplicativos móveis para iOS e Android para que você possa ficar em contato com os membros da equipe onde quer que esteja

UseMapas mentais do ClickUp para planejar seus fluxos de trabalho

ClickUp AI parausar ferramentas de IA para gerenciar projetos de construção* Compatível com o macOS para seu computador Apple, bem como com o Microsoft Windows e o Linux

Limitações do ClickUp

Quando você está carregando ou alterando dados, às vezes o sistema pode demorar para atualizar

Se você estiver usando o aplicativo móvel, ainda não há visualização de tabela disponível

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 7.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 7.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Encarregado de empreiteira

via Encarregado de empreiteira Esta construção software de gerenciamento de empreiteiras para Mac se orgulha de oferecer a melhor relação custo-benefício para empreiteiros de todos os tipos, inclusive empreiteiros gerais, residenciais e comerciais. 🙌

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Use esse software de gerenciamento de projetos para Mac para um número ilimitado de projetos

Gerar estimativas e gerenciar licitações

Use listas de verificação de tarefas para ajudar a gerenciá-las

Crie e gerencie uma grande variedade de documentos

Gerencie facilmente ordens de serviço, agendamento, planilhas de horas e registros diários

Acompanhe os custos usando relatórios atualizados

Configure integrações com o Google Calendar e o software de contabilidade QuickBooks

limitações do #### Contractor Foreman

Configurar e aprender a usar todas as funcionalidades pode levar algum tempo e esforço

Alguns usuários acham que o atendimento ao cliente poderia ser melhorado

Preços do Contractor Foreman

Teste gratuito: Por 30 dias

Por 30 dias Padrão: $49/mês para três usuários

$49/mês para três usuários Plus: $87/mês para oito usuários

$87/mês para oito usuários Pro: $123/mês para 15 usuários

$123/mês para 15 usuários Unlimited: $148/mês para usuários ilimitados

Contractor Foreman classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro O Houzz Pro é software de gerenciamento de negócios projetado para dar suporte a profissionais de construção e reforma.

Melhores recursos do Houzz Pro

Rastrear tarefas em relação acronogramas de projetos e controle as despesas em relação ao seu orçamento

Crie facilmente estimativas e propostas profissionais

Gerenciar faturas e agendar pagamentos on-line

Crie novas plantas baixas em 2D com a ferramenta de planejamento de plantas baixas e, em seguida, modele-as em 3D para apresentar aos clientes

Crie uma biblioteca de produtos para facilitar a obtenção de produtos de vários fornecedores

Limitações do Houzz Pro

Recursos populares como a linha do tempo do projeto, o gerenciamento de tarefas e o controle de despesas estão disponíveis apenas nos pacotes Pro e Ultimate, enquanto apenas o pacote Ultimate oferece ajuda na geração de leads

Alguns usuários acham que o preço é alto para o valor que recebem

Preços do Houzz Pro

Teste gratuito: Por 30 dias

Por 30 dias Inicial: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Essencial: $139/mês por usuário

$139/mês por usuário Pro: $199/mês por usuário

$199/mês por usuário Ultimate: $399/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Houzz Pro

G2: 3,2/5 (3 avaliações)

3,2/5 (3 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu O Bluebeam Revu é usado principalmente para gerenciar documentos por muitos participantes diferentes do setor imobiliário e de construção, incluindo arquitetos, construtores, engenheiros e gerentes de construção. 📚

Melhores recursos do Bluebeam Revu

Ele se destaca no gerenciamento seguro de documentos, oferecendo ferramentas de automação e marcação rastreadas

Facilita a colaboração da equipe digital por meio do compartilhamento de arquivos, desde o projeto e a construção até a entrega

Várias integrações estão disponíveis, incluindo Dropbox, Google Drive e OneDrive

É baseado na Web, portanto, você pode trabalhar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo

Basta instalar o aplicativo iOS para usar o Bluebeam Revu em dispositivos Apple

Limitações do Bluebeam Revu

Alguns usuários acham que a interface do usuário não é tão intuitiva quanto poderia ser para o gerenciamento de tarefas

Quando você está trabalhando com arquivos grandes, às vezes o desempenho fica mais lento com muitos dados do projeto

Preços do Bluebeam Revu

Basics: $240/ano por usuário

$240/ano por usuário Core: $300/ano por usuário

$300/ano por usuário Completo: $400/ano por usuário

Avaliações e resenhas do Bluebeam Revu

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

5. Pilha

via Pilha Embora o Stack ofereça soluções de gerenciamento de projetos e documentos, sua verdadeira força está na integração perfeita entre seu software de decolagem e a funcionalidade de estimativa.

Melhores recursos do Stack

O software de estimativa e contabilidade e os recursos de relatórios são extremamente flexíveis e personalizáveis

As estimativas de construção são facilmente convertidas em documentos de licitação, cotações ou propostas profissionais e de marca

Você pode optar por trabalhar na interface do Stack ou exportar seus dados para outro software, como o Excel

Há várias opções de integração com outros softwares de gerenciamento de construção, de modo que você pode usá-los para levar seus dados de estimativa e de decolagem para a próxima fase

Limitações do Stack

O gerenciamento de projetos e a funcionalidade de gerenciamento de documentos são produtos novos e ainda estão sendo otimizados

O preço é mais alto do que o de outros softwares de gerenciamento de construção para Mac

Preços do Stack

Takeoff & Estimating: $2.499/ano por usuário

$2.499/ano por usuário Produtividade em campo: $599/ano por usuário

$599/ano por usuário Gerenciamento de projetos : $3.588/ano por usuário

Stack classificações e comentários

G2: 3,9/5 (14 avaliações)

3,9/5 (14 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

6. Flutuação

via Flutuação Float é principalmente software de gerenciamento de recursos que ajuda a visualizar a capacidade da sua equipe para que você possa programar o trabalho com eficiência. 👀

Melhores recursos do Float

Veja facilmente suafases do projeto e os marcos que você está buscando

Uma linha do tempo em tempo real oferece uma visão útil de todos os seus funcionários e projetos e permite que você ajustealocação de recursos usando o recurso de arrastar e soltar

A funcionalidade de controle de tempo registra o tempo estimado versus o tempo real gasto para concluir as tarefas e compara com o seu orçamento

Permite que você insira tarefas de outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Receba mensagens de lembrete e notificações sobre alterações no cronograma e atualizações de tarefas via Slack

Limitações do Float

Alguns usuários relatam que a funcionalidade não é tão flexível quanto gostariam

Mover tarefas ao longo da linha do tempo não é tão fácil quanto deveria ser

Preços do Float

Teste gratuito: Por 30 dias

Por 30 dias Inicial: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Float avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

7. Trabalhador

via Trabalhador O Jobber tem como objetivo ajudar os prestadores de serviços domésticos, incluindo empreiteiros de construção, a oferecer um serviço excelente, tornando gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) fácil. 🤩

Melhores recursos do Jobber

Crie facilmente estimativas, cotações e faturas profissionais

Identifique claramente sua disponibilidade on-line para que possa planejar e gerenciar melhor seus horários de trabalho

Acompanhe seu tempo e suas despesas à medida que sua equipe entra e sai dos trabalhos de onde quer que esteja

Veja todos os seuscomunicação com fornecedores e clientes de construção em um único local central

Use este aplicativo de gerenciamento para administrar seus negócios enquanto estiver fora de casa

Aceite pagamentos pessoalmente, on-line ou com cartão de crédito

Cada pacote de preços ajuda a levar sua empresa para o próximo nível de eficiência operacional, com o Grow pricing oferecendo ferramentas de automação de vendas e marketing para ajudá-lo a escalar

limitações do #### Jobber

A funcionalidade de agendamento e contabilidade não permite tanta flexibilidade quanto alguns usuários gostariam

O aplicativo móvel ainda é um pouco desajeitado e precisa de mais trabalho

Preços do Jobber

Teste gratuito: Por 14 dias

Por 14 dias Lite: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Core: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Connect: $117/mês para 1-5 usuários

$117/mês para 1-5 usuários Grow: $225/mês para 1-15 usuários

Jobber avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

4,3/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

8. CoConstruct

via CoConstruir O CoConstruct é uma ferramenta de gerenciamento de projetos para construtores e reformadores de casas. Esse software de gerenciamento de projetos de construção oferece um aplicativo central que permite gerenciar todos os elementos do seu projeto, de clientes a empreiteiros. 🛠️

Melhores recursos do CoConstruct

Facilita a estimativa de construção e o processamento de pedidos de compra

Ajuda a acompanhar o progresso do projeto e a dar feedback ao cliente com facilidade por meio da funcionalidade de análise e relatórios

Oferece uma variedade de modelos personalizáveis

Use assinaturas eletrônicas para acelerar a aprovação de documentos

Simplifica o faturamento, a emissão de faturas e os pagamentos on-line

Limitações do CoConstruct

Pode levar algum tempo para aprender a usá-lo

O aplicativo móvel não funciona tão bem quanto a versão para desktop e precisa de mais desenvolvimento

Preços do CoConstruct

Essencial: US$ 99 no primeiro mês, depois US$ 399/mês

US$ 99 no primeiro mês, depois US$ 399/mês Avançado: US$ 399 no primeiro mês e, depois, US$ 699/mês

US$ 399 no primeiro mês e, depois, US$ 699/mês Completo: US$ 699 no primeiro mês e, depois, US$ 999/mês

CoConstruct ratings and reviews

G2: 4/5 (20 avaliações)

4/5 (20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

9. Chicotear

via Chicote A Whip Around ajuda a gerenciar os aspectos de conformidade e manutenção da frota do seu projeto de construção para reduzir os riscos de segurança. 👀

Melhores recursos do Whip Around

Evite problemas de manutenção da frota mantendo todos os dados do veículo conectados, inclusive inspeções e ordens de serviço

Gerencie os intervalos de manutenção para ficar em conformidade com as normas de Conformidade, Segurança e Responsabilidade (CSA)/Departamento de Transportes

Receba alertas antecipados de vencimentos e renovações para que você esteja sempre atento a eles

Acompanhe o uso de combustível em tempo real para que você possa ficar dentro do orçamento e maximizar a lucratividade

Acesse facilmente suas auditorias e relatórios mensais

Envie informações sobre a frota de construção para onde for necessário

Limitações do Whip Around

A funcionalidade para rastrear os comentários dos motoristas e enviar notificações aos motoristas sobre quaisquer problemas poderia ser aprimorada

Alguns usuários gostariam de poder personalizar formulários e relatórios

Preços do Whip Around

Básico: Gratuito para um veículo e um usuário

Gratuito para um veículo e um usuário Standard: US$ 5/mês por veículo para usuários ilimitados

US$ 5/mês por veículo para usuários ilimitados Pro: $10/mês por veículo para usuários ilimitados

Whip Around classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

4,8/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 550 avaliações)

10. Matriz de prioridades

via Matriz de prioridade A Priority Matrix usa o método Eisenhower para ajudar as equipes a priorizar suas tarefas. Esse modelo atribui um nível de urgência e importância a cada tarefa, para que você saiba no que deve se concentrar primeiro e o que deve delegar ou ignorar.

Melhores recursos do Priority Matrix

Melhora a responsabilidade e o trabalho em equipe, pois garante que todos estejam trabalhando juntos nas tarefas mais urgentes

Rastreia toda a sua construçãoprojetos e tarefas nos quatro quadrantes do modelo Eisenhower

Aumenta a produtividade porque cada membro da equipe está trabalhando nas coisas certas no momento certo

Use filtros para ver o que cada membro da equipe está fazendo em tempo real

Acompanhe o progresso e as conversas de cada tarefa ou de todo o projeto

Sincronize em diferentes dispositivos e integre com ferramentas como o Microsoft 365 e o Microsoft Teams

Limitações da matriz de prioridades

Com seu foco na matriz Eisenhower, ela não é flexível o suficiente para outras funções de gerenciamento de construção

Pode ser caro para pequenas empresas adicionar novos usuários

Preços da Priority Matrix

Teste gratuito: Por 14 dias

Por 14 dias PM para Office 365: US$ 9/mês por usuário (somente para usuários do Office 365)

US$ 9/mês por usuário (somente para usuários do Office 365) Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Priority Matrix avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Entregue dentro do prazo e do orçamento com o software de gerenciamento de projetos de construção para Mac

A escolha do software de gerenciamento de construção correto é fundamental para o sucesso de seu projeto. Entre outras coisas, o software de gerenciamento de projetos de construção ajuda você a cumprir o prazo e o orçamento.

Mas eles também devem ajudá-lo a gerenciar com eficiência todos os seus recursos e a fornecer relatórios precisos e completos ao cliente.

O ClickUp é o seu balcão único para o melhor software de gerenciamento de projetos para Mac ou Windows! Ele é baseado na Web, fácil de usar e oferece todas as ferramentas de que você precisa para aproveitar ao máximo o seu Mac e levar seu projeto para casa com sucesso. Obtenha-o gratuitamente hoje mesmo e você nunca mais olhará para trás. 🤩