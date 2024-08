os 10 melhores softwares de IA que estão sendo usados no setor de construção em 2024

Nos últimos anos, as novas tecnologias mudaram a forma como os empreiteiros gerais e os subempreiteiros abordam o ciclo de vida do projeto. As ferramentas de IA podem ajudar as empresas de construção a otimizar os fluxos de trabalho, melhorar processos de tomada de decisão e aprimorar a comunicação.

Neste guia, examinaremos os diferentes softwares de construção com IA que sua equipe de projeto deve utilizar para aprimorar o processo de construção.

O que é software de construção com IA?

O software de construção com IA refere-se a uma categoria de ferramentas e soluções tecnológicas que usam inteligência artificial (IA) para otimizar várias funções do setor de construção. Esses aplicativos de software aproveitam o aprendizado de máquina, a análise de dados e a automação para aumentar a eficiência, a precisão, a segurança e a tomada de decisões em todo o ciclo de vida da construção. 🏗️

Ao analisar grandes quantidades de dados e padrões de projetos, o software de construção com IA pode fornecer percepções, previsões e recomendações valiosas às partes interessadas, ajudando-as a fazer escolhas informadas e a simplificar as operações.

Por exemplo, essas ferramentas podem ajudar a prever possíveis atrasos, otimizar a alocação de recursos, detectar defeitos e até mesmo sugerir melhorias no projeto.

Em última análise, o software de construção com IA tem como objetivo revolucionar o setor, aproveitando o poder da inteligência artificial para superar desafios, reduzir custos excedentes, aumentar a produtividade e criar processos de construção mais seguros e eficientes.

Como as equipes de construção usam a IA

As equipes de construção usam a IA de várias maneiras para aprimorar seus processos, aumentar a eficiência e obter melhores resultados. Aqui estão algumas maneiras comuns de as equipes de construção usarem a IA:

Planejamento e programação de projetos: A IA pode otimizar as programações de projetos. Ela pode prever possíveis atrasos e sugerir ajustes para manter o trabalho de construção real no caminho certo

A IA pode otimizar as programações de projetos. Ela pode prever possíveis atrasos e sugerir ajustes para manter o trabalho de construção real no caminho certo Projeto e engenharia: A IA pode gerar alternativas de projeto, realizar simulações e otimizar projetos para fatores como integridade estrutural e eficiência energética

A IA pode gerar alternativas de projeto, realizar simulações e otimizar projetos para fatores como integridade estrutural e eficiência energética Estimativa de custos e orçamento: A IA pode fazer estimativas de construção, reduzindo os erros humanos associados a deduções manuais demoradas em desenhos de construção e fornecendo estimativas precisas

A IA pode fazer estimativas de construção, reduzindo os erros humanos associados a deduções manuais demoradas em desenhos de construção e fornecendo estimativas precisas Alocação de recursos: A IA pode analisar padrões de uso de recursos e recomendar a alocação eficiente de mão de obra, equipamentos e materiais para maximizar a produtividade. Ela também podeimpulsionar os esforços de aquisição *Gerenciamento de documentos: A IA pode automatizar a classificação, a indexação e a recuperação de documentos, facilitando o gerenciamento e o acesso de equipes importantesdocumentação do projeto 📃

A IA pode analisar padrões de uso de recursos e recomendar a alocação eficiente de mão de obra, equipamentos e materiais para maximizar a produtividade. Ela também podeimpulsionar os esforços de aquisição *Gerenciamento de documentos: A IA pode automatizar a classificação, a indexação e a recuperação de documentos, facilitando o gerenciamento e o acesso de equipes importantesdocumentação do projeto 📃 Comunicação com o cliente: Os chatbots e assistentes virtuais com IA podem fornecer aos clientes atualizações do projeto, responder a perguntas e ajudar nas tarefas de comunicação de rotina

Os chatbots e assistentes virtuais com IA podem fornecer aos clientes atualizações do projeto, responder a perguntas e ajudar nas tarefas de comunicação de rotina Análise de desempenho: A IA pode analisar os dados de desempenho do projeto para identificar áreas de melhoria, medirindicadores-chave de desempenho (KPIs) e otimizar processos ao longo do tempo

Em geral, a IA capacita equipes de construção fornecendo insights orientados por dados, automatizando tarefas repetitivas e permitindo a tomada de decisões mais inteligentes durante todo o ciclo de vida do projeto.

O que você deve procurar em um software de construção com IA?

Procure um software de construção com IA com recursos voltados para o planejamento de projetos, programação, alocação de recursos e análise de riscos, pois eles afetam diretamente cronogramas de projetos e entregáveis. Além disso, opções robustas de suporte e treinamento são essenciais para maximizar a utilização do software, permitindo que a sua equipe aproveite todo o seu potencial.

Para minimizar as interrupções, certifique-se de que o software se integre perfeitamente aos seus sistemas atuais e tenha interfaces intuitivas e fáceis de usar.

Em última análise, escolha um software de construção com IA que se alinhe às suas metas de gerenciamento de projetos, simplifique os processos e impulsione sua equipe para projetos de construção mais eficientes e bem-sucedidos.

Os 10 melhores softwares de construção com IA para usar em 2024

No mundo em constante evolução da construção, onde as plantas se fundem com algoritmos, o potencial de mudança de jogo do software de construção com IA está assumindo o centro do palco. Vamos dar uma olhada nas 10 melhores soluções de software de construção com IA que podem mudar a forma como você constrói, projeta e gerencia projetos.

1. ClickUp **Melhor para gerenciamento de projetos de IA e produtividade

Acompanhe o trabalho no local de trabalho usando mais de 15 visualizações personalizáveis no ClickUp

O ClickUp é um software inovador que estabeleceu um novo padrão de referência em gerenciamento de projetos e produtividade para profissionais de gerenciamento de construção . Aproveitamento Cérebro ClickUp a ClickUp Brain, uma plataforma que revolucionou a forma como os projetos de construção são planejados, executados e monitorados.

Com seu conjunto abrangente de recursos, o ClickUp aborda os desafios exclusivos do gerenciamento de construção, ajudando as equipes de construção a serem mais eficientes.

Um recurso de destaque é o assistente de agendamento com tecnologia de IA do ClickUp Brain. Esse recurso simplifica os esforços de agendamento, considerando as dependências das tarefas, a disponibilidade da equipe e as prioridades do projeto. Você poderá enfrentar o desafio de permanecer no caminho certo e concluir os projetos de construção no prazo.

Com o AI Project Manager do ClickUp Brain, você pode obter resumos e atualizações automáticos e precisos de todas as suas tarefas, documentos e até mesmo pessoas. E se você tiver uma pergunta complementar, basta perguntar ao AI Knowledge Manager para obter esclarecimentos. Mantenha-se atualizado com o contexto completo de qualquer trabalho dentro e conectado ao ClickUp usando esses poderosos recursos do ClickUp Brain.

Além disso, a análise preditiva do ClickUp leva sua tomada de decisão para o próximo nível. Os gerentes de construção podem identificar proativamente os gargalos, prever possíveis atrasos e alocar recursos estrategicamente para garantir que o projeto seja executado sem problemas.

Em vez de brincar de telefone, você pode conversar com outros membros da sua equipe diretamente no aplicativo, estejam eles no escritório ou no canteiro de obras. E, graças às notificações, todos podem ficar por dentro dos prazos.

Além disso, a funcionalidade de pesquisa inteligente da plataforma permite que você encontre rapidamente as informações, os documentos e as discussões do projeto de que precisa.

Por fim, o ClickUp atende às necessidades exclusivas do setor de construção. Ele se integra perfeitamente às ferramentas de modelagem de informações de construção (BIM) e tem uma interface de usuário pronta para uso Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para começar.

melhores recursos do #### ClickUp

Otimize seuprogramação de construção com o assistente de agendamento baseado em IA do ClickUp Brain, que considera as dependências das tarefas, a disponibilidade da equipe e as prioridades do projeto

Garanta que as tarefas críticas nunca sejam negligenciadas com alertas orientados por IA, promovendo a responsabilidade e a conclusão em tempo hábil

Simplifique o rastreamento de materiais, o gerenciamento de recursos e a alocação de custos em um sistema centralizado

ClickUp Dashboards para gerenciar e controlar os documentos do projeto diretamente no aplicativo, reduzindo a sobrecarga administrativa e aumentando a precisão

Adapte o planejamento do seu projeto e personalize os fluxos de trabalho para atender às necessidades exclusivas da sua equipe de construção

Mantenha-se conectado e gerencie projetos em qualquer lugar com o aplicativo móvel do ClickUp

Personalize fluxos de trabalho e processos para atender aos requisitos específicos de sua equipe de construção

Acompanhe os cronogramas e orçamentos do projeto com recursos integrados de controle de tempo e gerenciamento de orçamento

O acesso a recursos de treinamento e suporte garante a adoção tranquila e a utilização eficaz dos recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham que há um pouco de curva de aprendizado quando usam o software pela primeira vez

Alguns recursos do ClickUp são mais adequados para uso em um computador de mesa ou laptop, em vez de em um computador portátilaplicativo móvel Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Clickup Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.400+ avaliações)

4,7/5 (8.400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. OpenSpace.ai

**O melhor para análise de dados de IA em pré-construção

via OpenSpace.ai O OpenSpace.ai é um software pioneiro de construção com IA, redefinindo a análise de dados na pré-construção com sua excepcional variedade de recursos. Ele já documentou mais de 750 milhões de pés quadrados de espaço de construção, solidificando sua posição como líder do setor.

O que diferencia o OpenSpace.ai é sua revolucionária plataforma de documentação visual alimentada por IA, que captura e integra perfeitamente as imagens do local de trabalho em orientações abrangentes de 360 graus.

Essas capturas imersivas fornecem um gêmeo digital inestimável do canteiro de obras, permitindo que as equipes analisem o progresso, detectem discrepâncias e tomem decisões informadas durante a fase de pré-construção. Os algoritmos avançados de IA da plataforma mapeiam automaticamente as imagens para os planos do projeto, eliminando a necessidade de trabalho manual entrada de dados e agilizar o processo de análise.

Melhores recursos do OpenSpace.ai

Captura imagens abrangentes de percursos de 360 graus de canteiros de obras e cria gêmeos digitais nos canteiros de obras

Mapeia automaticamente as imagens capturadas para os planos do projeto

Integra dados do projeto com documentação visual para aprimorar a colaboração entre as partes interessadas

Limitações do OpenSpace.ai

O OpenSpace.ai não se integra aos produtos da Autodesk, como o Construction Cloud

O processo de digitalização e captura de imagens do local de trabalho pode levar muito tempo

Preços do OpenSpace.ai

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do OpenSpace.ai

G2: 4,4/5 (5+ avaliações)

4,4/5 (5+ avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

3. Procore

*Melhor para gerenciamento de construção

via Procore O Procore se destaca como uma tecnologia de gerenciamento para empresas de construção, oferecendo uma ampla gama de funcionalidades. O software tem mais de 1,6 milhão de usuários em mais de 125 países, o que ressalta sua proeminência global.

O que distingue a Procore é seu conjunto abrangente de soluções de IA que simplificam todas as facetas da gerenciamento de projetos de construção . Desde o controle automatizado de documentos e colaboração em tempo real a análises e relatórios avançados, os recursos exclusivos da Procore capacitam as equipes a coordenar tarefas com eficiência, alocar recursos e acompanhar o progresso. 📈

A capacidade da plataforma de se integrar a outras tecnologias de construção e ferramentas BIM aumenta ainda mais a sua utilidade.

Melhores recursos do Procore

A Procore oferece uma plataforma unificada para o gerenciamento de projetos de construção, abrangendo tarefas como controle de documentos, programação, orçamento e comunicação

Com acesso baseado na nuvem e atualizações em tempo real, a Procore permite uma colaboração perfeita entre equipes de construção, subcontratados e partes interessadas, garantindo que todos estejam alinhados e informados

O aplicativo móvel da Procore estende a funcionalidade às equipes no local, permitindo que elas acessem os dados do projeto, enviem atualizações e se comuniquem de qualquer lugar

Limitações da Procore

Os usuários indicaram que gostariam que as permissões fossem mais detalhadas

As tarefas não podem ser definidas como "recorrentes"

Preços da Procore

Entre em contato com o departamento de vendas para obter uma cotação personalizada

Avaliações e opiniões sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

4. Fusion 360 da Autodesk

**Melhor solução CAD de IA

via Fusion 360 da Autodesk O Fusion 360 da Autodesk redefine o cenário do design auxiliado por computador (CAD) com seu excepcional conjunto de recursos. O que diferencia o Fusion 360 é a integração de ferramentas alimentadas por IA no processo de CAD, aumentando a eficiência e a precisão do projeto.

Por meio de seus exclusivos recursos de design generativo, o Fusion 360 emprega algoritmos de IA para gerar e avaliar iterativamente as opções de design, otimizando estruturas e componentes para desempenho e uso de materiais.

Sua integração perfeita dos princípios de BIM garante uma colaboração abrangente no projeto, simplificando todo o ciclo de vida da construção. Com a colaboração em tempo real baseada na nuvem, as partes interessadas podem trabalhar em conjunto, sem interrupções, entre disciplinas e locais. As ferramentas de simulação e análise orientadas por IA do Fusion 360 permitem que engenheiros e arquitetos prevejam o desempenho, identifiquem possíveis problemas e façam escolhas de projeto informadas.

Melhores recursos do Fusion 360 da Autodesk

Os recursos de projeto generativo orientados por IA permitem a iteração automática e a otimização de projetos, levando a soluções inovadoras e eficientes para desafios complexos de construção

Os recursos de modelagem paramétrica permitem que os profissionais da construção criem e modifiquem elementos de projeto com precisão e flexibilidade

Ferramentas integradas de simulação e análise permitem que os profissionais da construção testem e validem ideias de projeto, garantindo a integridade estrutural e o desempenho antes do início da construção

Limitações do Fusion 360 by Autodesk

Os usuários precisam comprar créditos para usar o software em nuvem

A funcionalidade off-line é limitada

Preços do Fusion 360 da Autodesk

uS$ 70/mês por usuário

Fusion 360 by Autodesk avaliações e resenhas

G2: 4,5/5 (420+ avaliações)

4,5/5 (420+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (220+ avaliações)

5. Fio de campo

**O melhor para análise de dados de IA para canteiros de obras

via Fio de campo Os algoritmos avançados de IA do Fieldwire permitem a agregação de dados em tempo real de várias fontes, facilitando percepções abrangentes sobre o progresso e o desempenho da construção. A integração exclusiva do software de inteligência ferramentas de relatórios permite que as equipes de projeto visualizem tendências e anomalias, possibilitando a tomada de decisões informadas e ações rápidas.

Com recursos como rastreamento automatizado de problemas, formulários personalizados e notificações, o FieldWire simplifica a comunicação e a documentação. Além disso, o aplicativo móvel intuitivo do software garante uma captura de dados perfeita e atualizações instantâneas, ajudando a facilitar o gerenciamento eficaz no local.

Melhores recursos do Fieldwire

Gerenciamento e compartilhamento contínuos de plantas e desenhos de construção

As equipes de construção podem criar, atribuir e acompanhar tarefas em tempo real, permitindo o gerenciamento eficiente de projetos e a comunicação transparente

Recursos abrangentes de relatórios fornecem informações sobre o progresso e o desempenho

Limitações do Fieldwire

A plataforma é limitada no acompanhamento de finanças e orçamentos

Os estimadores podem achar que a plataforma não é excelente como software de decolagem

Preços do Fieldwire

Básico: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Pro: US$ 54/mês por usuário

US$ 54/mês por usuário Business: $74/mês por usuário

$74/mês por usuário Business Plus: $89/mês por usuário

Fieldwire classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

6. PlanSwift

**O melhor para estimativas de custos de construção

via PlanSwift O PlanSwift é uma solução de tecnologia de IA e uma ferramenta de estimativa que redefine a precisão e a eficiência do planejamento. Ele alega uma impressionante redução de 92% no tempo de decolagem da construção, refletindo seu compromisso com a simplificação dos processos.

Os algoritmos avançados de IA facilitam um processo de decolagem digital perfeito, permitindo a medição precisa de quantidades e dimensões diretamente das plantas baixas digitais. Isso elimina os erros manuais e agiliza o processo de estimativa, resultando em uma otimização de alocação de recursos e redução dos custos do projeto.

Melhores recursos do PlanSwift

O PlanSwift oferece decolagens digitais precisas e eficientes, permitindo medições e cálculos precisos diretamente de plantas e documentos digitais

Os usuários podem criar e salvar montagens personalizadas emodelos de gerenciamento de construçãoo PlanSwift é um software de gerenciamento de construção que simplifica o processo de estimativa e melhora a consistência

O PlanSwift fornece percepções e análises detalhadas, ajudando os profissionais da construção a tomar decisões informadas e otimizar a alocação de recursos

Limitações do PlanSwift

O PlanSwift não oferece uma opção ou servidor baseado em nuvem

O produto pode apresentar atrasos ao alternar entre as guias do projeto

Preços do PlanSwift

uS$ 1.749/ano por usuário

Classificações e resenhas do PlanSwift

G2: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

4,3/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 390 avaliações)

7. DroneDeploy

**Melhor para captura de realidade de IA

via DroneDeploy O DroneDeploy aproveita os recursos dos veículos aéreos não tripulados (drones) e da inteligência artificial para revolucionar a forma como os canteiros de obras são documentados e analisados.

Seus algoritmos de IA permitem a criação perfeita de mapas 2D e modelos 3D de alta resolução, fornecendo uma representação abrangente e precisa dos canteiros de obras e de suas paisagens em evolução. 🗺️

Por meio da captura de dados em tempo real e da análise automatizada de imagens, o DroneDeploy capacita as partes interessadas com insights cruciais sobre o progresso, permitindo a tomada de decisões informadas e a alocação eficiente de recursos.

Melhores recursos do DroneDeploy

O DroneDeploy oferece recursos de imagem aérea de alta qualidade, capturando dados visuais detalhados dos locais de construção

A plataforma automatiza o processo de criação de mapas 2D e modelos 3D a partir de imagens de drones, economizando tempo e garantindo uma representação precisa do local

A análise avançada fornece percepções acionáveis dos dados capturados, ajudando os profissionais da construção a tomar decisões baseadas em dados para otimizar o gerenciamento de projetos

Limitações do DroneDeploy

os modelos 3D não podem ser importados para sobrepor projetos

O processo de rastreamento de entregas pode ser desafiador

Preços do DroneDeploy

Individual: US$ 499/mês por usuário

US$ 499/mês por usuário Avançado: US$ 599/mês por usuário

US$ 599/mês por usuário Projetos: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

DroneDeploy avaliações e comentários

G2: 3,7/5 (mais de 10 avaliações)

3,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 5 avaliações)

8. viAct

**Melhor para monitoramento de locais de construção com IA

via viAct Reconhecida por sua tecnologia de ponta, a viAct aproveita o poder da inteligência artificial para redefinir a maneira como os canteiros de obras são observados e gerenciados. De acordo com dados de seu site, a plataforma orientada por IA da viAct oferece uma impressionante precisão de 97% na detecção de riscos à segurança, garantindo um ambiente de trabalho seguro para todo o pessoal.

Os recursos de monitoramento em tempo real do software, alimentados por algoritmos avançados de visão computacional, permitem a identificação instantânea de possíveis riscos e desvios de planos. A integração exclusiva do viAct de modelos 3D com feeds de câmera ao vivo oferece uma visão imersiva e abrangente do progresso da construção.

Melhores recursos do viAct

Detecta problemas de conformidade de segurança e riscos potenciais com um alto nível de precisão

Permite a identificação precoce de desvios de planos com detecção avançada de anomalias e reconhecimento de padrões

Prioriza a proteção de dados por meio de medidas robustas de criptografia e autenticação, mantendo seguros os dados confidenciais do local de trabalho

limitações do viAct

O produto não é totalmente personalizável

Alguns usuários indicaram que gostariam que o produto incluísse acesso à Internet das Coisas (IoT)

Preços do viAct

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do viAct

G2: 4,8/5 (3 avaliações)

4,8/5 (3 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

9. Compensação de IA

**Melhor para monitoramento do progresso da IA

via Compensação de IA A AI Clearing aproveita o poder da inteligência artificial para revolucionar a forma como o progresso da construção é rastreado e gerenciado. Ao aproveitar a visão computacional avançada e os algoritmos de aprendizado de máquina, ele oferece insights em tempo real sobre os locais de construção, garantindo transparência, precisão e eficiência no monitoramento. 🚧

O software é único em sua capacidade de detectar e analisar mudanças sutis nas atividades de construção, sinalizando discrepâncias e desvios dos planos. Isso permite gerentes de projetos de construção para tomar ações corretivas rápidas e otimizar a alocação de recursos para que possam concluir os projetos com precisão e dentro do prazo.

melhores recursos do #### AI Clearing

Emprega algoritmos avançados de IA para identificar automaticamente problemas de conformidade de segurança e riscos potenciais

Detecta automaticamente discrepâncias ou desvios dos planos para que medidas corretivas rápidas e proativas possam ser tomadas

Oferece poderosasanálise visual e ferramentas de relatórios para que os gerentes de construção possam tomar decisões informadas

Limitações de limpeza de IA

Não é universalmente adotado

Não há suporte doméstico nos Estados Unidos

Preços da compensação de IA

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do AI Clearing

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

10. AVEVA Insight

**Melhor para confiabilidade de ativos de IA

via AVEVA Insight O AVEVA Insight aproveita a IA para otimizar o desempenho das operações industriais. Ao empregar análises de ponta orientadas por IA e algoritmos de manutenção preditiva, o AVEVA Insight permite a tomada de decisões em tempo real e orientada por dados, garantindo que os ativos industriais operem com a máxima eficiência e minimizando os casos de tempo de inatividade.

O que realmente diferencia o AVEVA Insight é sua notável capacidade de integrar perfeitamente dados de diversas fontes, como sensores, equipamentos e sistemas operacionais. Essa integração fornece uma visão abrangente e holística da integridade e do desempenho dos processos industriais.

Por meio de seu painel intuitivo, as partes interessadas obtêm percepções claras e acionáveis sobre as condições de seus ativos industriais, facilitando intervenções oportunas e a alocação estratégica de recursos.

Melhores recursos do AVEVA Insight

Utiliza algoritmos de manutenção preditiva orientados por IA para otimizar o desempenho dos ativos e reduzir os riscos

Reduz a carga dos departamentos de TI com atualizações automáticas e escalabilidade na nuvem

Possui recursos avançados de reconhecimento de padrões para capacitar estratégias de manutenção proativas e aumentar a confiabilidade dos ativos

Limitações do AVEVA Insight

A detecção de conflitos não está disponível

Talvez seja mais adequado para os setores de manufatura

Preços do AVEVA Insight

Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do AVEVA Insight

G2: 4,3/5 (3 avaliações)

4,3/5 (3 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

Use o software de construção com IA para obter locais de trabalho mais eficientes

Os avanços tecnológicos remodelaram o setor de construção. Nos últimos dois anos, a função do software de IA realmente ganhou destaque. As 10 notáveis soluções de software de IA que exploramos hoje demonstraram o poder transformador da tecnologia no setor.

