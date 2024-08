10 melhores ferramentas de visualização de dados para projetos para 2024

Analisar dados é como tentar aprender outro idioma. Cada conjunto de dados vem com seus próprios símbolos, significados e relacionamentos.

Não tenha medo, pois as ferramentas de visualização de dados estão aqui para servir como seus tradutores pessoais, preenchendo a lacuna entre conjuntos de dados enigmáticos e a compreensão da sua equipe transformando dados misteriosos em tabelas, gráficos e imagens claros e simples.

Ao converter dados brutos em histórias visualmente atraentes, essas ferramentas o ajudam a comunicar insights complexos em uma linguagem que agrada a todos, independentemente de seu conhecimento sobre dados.

Selecionamos a dedo as principais ferramentas de visualização de dados para ajudá-lo a decodificar as lições e tendências ocultas em seus dados. Discutiremos os prós e os contras de cada ferramenta, fornecendo os insights de que você precisa para selecionar o tradutor ideal para as necessidades exclusivas da sua equipe.

Vamos quebrar as barreiras do idioma juntos!

O que são ferramentas de visualização de dados?

As ferramentas de visualização de dados são aplicativos de software que permitem aos usuários criar representações visuais de dados e informações. Essas ferramentas permitem que os usuários apresentem dados complexos de uma maneira facilmente compreensível e visualmente atraente.

O principal objetivo das ferramentas de visualização de dados é facilitar a interpretação dos dados pelos usuários e obter insights significativos a partir deles.

O que você deve procurar nas ferramentas de visualização de dados?

Você precisa de uma ferramenta de visualização de dados que entenda a linguagem da sua equipe, se conecte com o seu público e transmita com precisão a história oculta nos seus dados. Para ajudá-lo a tomar a decisão certa, elaboramos uma lista dos principais fatores a serem considerados na avaliação de ferramentas para visualização de dados:

Facilidade de uso: Procure uma ferramenta que facilite a criação de representações visualmente atraentes e informativas dos seus dados para usuários de todos os níveis de habilidade. Uma ferramenta fácil de usar transforma a sua equipe em contadores de histórias de dados sem exigir um conhecimento técnico extenso.

Procure uma ferramenta que facilite a criação de representações visualmente atraentes e informativas dos seus dados para usuários de todos os níveis de habilidade. Uma ferramenta fácil de usar transforma a sua equipe em contadores de histórias de dados sem exigir um conhecimento técnico extenso. Personalização: Sua ferramenta de análise de dados deve permitir que você adapte seus recursos visuais para que correspondam à identidade da sua marca, às preferências do público e às metas específicas de comunicação. A capacidade de ajustar suas visualizações garantirá que elas sejam eficazes e visualmente atraentes.

Sua ferramenta de análise de dados deve permitir que você adapte seus recursos visuais para que correspondam à identidade da sua marca, às preferências do público e às metas específicas de comunicação. A capacidade de ajustar suas visualizações garantirá que elas sejam eficazes e visualmente atraentes. Integração: A integração perfeita com suas fontes de dados e plataformas existentes é essencial. Uma ferramenta versátil de análise de dados deve ser capaz de se conectar a vários formatos de dados, como CSV, Excel ou SQLbancos de dadose integrar-se com plataformas populares de mídia social e aplicativos comerciais, como o Salesforce ou o Google Analytics.

A integração perfeita com suas fontes de dados e plataformas existentes é essencial. Uma ferramenta versátil de análise de dados deve ser capaz de se conectar a vários formatos de dados, como CSV, Excel ou SQLbancos de dadose integrar-se com plataformas populares de mídia social e aplicativos comerciais, como o Salesforce ou o Google Analytics. Colaboração: Ferramentas poderosas de visualização de dados devem permitir que vários usuários trabalhem juntos em tempo real para obter uma visualização perfeitaexecução do projeto. Recursos como comentários, compartilhamento e controle de versão aumentam a eficiência do fluxo de trabalho da sua equipe e levam a resultados mais perspicazes.

Ferramentas poderosas de visualização de dados devem permitir que vários usuários trabalhem juntos em tempo real para obter uma visualização perfeitaexecução do projeto. Recursos como comentários, compartilhamento e controle de versão aumentam a eficiência do fluxo de trabalho da sua equipe e levam a resultados mais perspicazes. Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com seus dados. Escolha ferramentas de visualização de dados que se ajustem às suas necessidades, lidando com conjuntos de dados maiores e visualizações de dados mais complexas sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade.

À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com seus dados. Escolha ferramentas de visualização de dados que se ajustem às suas necessidades, lidando com conjuntos de dados maiores e visualizações de dados mais complexas sem comprometer o desempenho ou a funcionalidade. Suporte e recursos: Uma extensa biblioteca de recursos, como tutoriais, webinars e suporte ao cliente, é inestimável para o domínio de novas ferramentas de visualização de dados. Certifique-se de que a solução escolhida ofereça o suporte necessário para ajudar a sua equipe a usar a ferramenta e liberar todo o seu potencial.

Tenha esses critérios em mente enquanto nos aprofundamos em nossas 10 principais ferramentas de visualização de dados e você estará um passo mais próximo de traduzir seus dados complexos em insights visualmente impressionantes e de fácil digestão.

As 10 melhores ferramentas de visualização de dados para 2024

Cada ferramenta tem seus pontos fortes e fracos exclusivos, atendendo a diferentes necessidades e preferências. Nesta seção, apresentaremos uma visão geral dessas ferramentas e destacaremos seus principais recursos, prós e contras para ajudá-lo a identificar a opção perfeita para a sua equipe.

1. ClickUp **Melhor ferramenta de visualização de dados para gerenciamento de projetos

Reúna todo o seu trabalho em uma visão geral de alto nível com os Dashboards

O ClickUp é um sistema versátil de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade projetada para otimizar a colaboração, a organização e a comunicação entre as partes interessadas . Além de um conjunto abrangente de recursos, o ClickUp conta com poderosos recursos de visualização de dados que podem elevar sua análise de dados a um novo patamar.

O ClickUp permite que os usuários criem tabelas, gráficos e gráficos informativos e visualmente atraentes relatórios de planejamento estratégico graças a uma interface intuitiva e a um painel de controle personalizável . Sua integração perfeita com várias fontes de dados e aplicativos de negócios populares leva a um fluxo de trabalho suave e eficiente, enquanto o colaboração em tempo real os recursos promovem o trabalho em equipe e mantêm todos em sincronia.

Com o ClickUp, você desfrutará de uma plataforma unificada para gerenciamento de projetos e narração de dados, capacitando sua equipe a tomar decisões informadas e a obter sucesso.

Bônus:_ Software de planejamento estratégico !

Melhores recursos do ClickUp:

O Clickup é excelente em fazer automação simples de configurar, economizando tempo e esforço dos usuários. A funcionalidade multifuncional e os recursos de integração simplificam o gerenciamento do trabalho e fornecem acesso a relatórios e painéis pré-criados e personalizados.

A interface amigável e em tempo real permite a tomada rápida de decisões para que você possa gerencie proativamente seus projetos para evitar desvios de escopo . O documentação do projeto os recursos permitem que as equipes adicionem ao seu repositório de conhecimento após cada sprint post-mortem .

Limitações do ClickUp

O ClickUp pode ser um desafio para alguns devido às suas personalizações e recursos complexos. Nem todas as visualizações estão disponíveis em dispositivos móveis (ainda), o que pode não ser ideal para analistas de dados que desejam trabalhar em trânsito.

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 6.670 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.640 avaliações)

2. Estúdio do Google Looker

**A melhor ferramenta de visualização de dados para flexibilidade

Via Google O Google Looker Studio é uma plataforma de visualização e análise de dados de última geração que ajuda as empresas a explorar e analisar seus dados com flexibilidade inigualável. Projetada para se adaptar às necessidades exclusivas da sua equipe, essa ferramenta do Google oferece uma ampla gama de opções de personalização, permitindo a criação de visualizações personalizadas que transmitem a história oculta nos seus dados com apenas alguns cliques.

As equipes podem criar gráficos, painéis e relatórios interativos que dão vida aos seus dados. Ele também se adapta facilmente às suas necessidades, sem comprometer a funcionalidade.

Melhores recursos do Google Looker Studio:

O Looker Studio é uma ferramenta de business intelligence baseada na nuvem do Google que pode ser acessada remotamente, o que a torna conveniente para analistas de dados em trânsito. Ele gera automaticamente visualizações de dados e permite que os usuários criem suas próprias visualizações e painéis interativos. A plataforma simplifica a programação de relatórios, facilitando a comunicação com os clientes sobre pontos de dados importantes.

Limitações do Google Looker Studio

No lado negativo, alguns avaliadores dizem que o tempo de carregamento dos relatórios é lento e que a ferramenta oferece flexibilidade limitada para consultas e análises complexas. Outras avaliações afirmam que a documentação fornecida é inadequada e que a ferramenta não possui funcionalidade avançada de gráficos em comparação com outras ferramentas de BI.

Preços do Google Looker Studio:

Criadores e visualizadores de relatórios : Gratuito

: Gratuito Para empresas: Entre em contato para obter preços

Avaliações e críticas do Google Looker Studio:

G2: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 193 avaliações)

3. Microsoft Power BI

**Melhor ferramenta de visualização de dados para business intelligence

Via Microsoft Power BI

Com sua ampla variedade de opções de visualização interativa, o Microsoft Power BI permite que os usuários criem relatórios e painéis impressionantes e fáceis de entender que impulsionam a tomada de decisões orientada por dados. Como uma das melhores ferramentas de visualização de dados para business intelligence, o Power BI é excelente na integração com uma ampla variedade de fontes de dados, facilitando a consolidação e a análise de dados de toda a organização.

A interface amigável do Power BI e a integração perfeita com outros aplicativos da Microsoft fazem dele a escolha ideal para empresas que desejam aproveitar o poder de seus dados.

Melhores recursos do Microsoft Power BI:

O Microsoft Power BI se conecta a uma ampla gama de fontes de dados, como Google Analytics, Facebook, SQL, arquivos de dados e arquivos na nuvem. Ele oferece uma seleção impressionante de tipos de gráficos e apresenta uma interface de arrastar e soltar fácil de usar para criar relatórios e painéis interativos.

Limitações do Microsoft Power BI:

Alguns relatam que a interface do usuário é desajeitada e a configuração do modelo de dados não é muito intuitiva. Os usuários também são limitados pela incapacidade de usar vários conjuntos de dados como fontes, pela falta de opções de fontes de dados e pelas opções limitadas de personalização de recursos visuais.

Preços do Microsoft Power BI:

Power BI Pro : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Power BI Premium : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Power BI Premium por capacidade: A partir de US$ 4.995/mês

Classificações e resenhas do Microsoft Power BI:

G2: 4,4/5 (mais de 920 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.380 avaliações)

4. Tableau

**A melhor ferramenta de visualização de dados para empresas

Via Tabela O Tableau é uma renomada plataforma de visualização e análise de dados que atende às necessidades exclusivas de grandes empresas. Com seus recursos robustos de business intelligence e manipulação de dados, o Tableau se destaca no processamento e na análise de grandes quantidades de dados, permitindo que as organizações descubram informações e tendências valiosas.

A plataforma oferece uma ampla gama de maneiras de visualizar dados, permitindo que os usuários criem visuais atraentes e interativos que podem ser facilmente compartilhados e explorados. A ênfase do Tableau em segurança e escalabilidade faz dele a melhor opção para grandes empresas que buscam implementar ferramentas de visualização de dados que possam crescer junto com seus negócios.

Se você faz parte de uma grande organização em busca de uma ferramenta de análise de dados poderosa e de nível empresarial que possa lidar com pontos de dados enormes e fornecer visualizações sofisticadas, o Tableau deve estar no topo de sua lista de considerações.

Melhores recursos do Tableau:

O Tableau torna incrivelmente fácil criar uma visualização de dados complexa com o mínimo de esforço, graças à sua interface de arrastar e soltar. Ele possui uma interface amigável e pode se conectar a uma variedade de fontes de dados. Além disso, apresenta painéis interativos para uma experiência de usuário aprimorada.

Limitações do Tableau

As principais desvantagens do Tableau vêm das avaliações que mencionam seu alto custo para pequenas empresas ou usuários individuais, opções limitadas de personalização e falta de ferramentas integradas de limpeza e preparação de dados para agilizar o processo de análise de dados.

Preços do Tableau:

Individual : uS$ 70/mês

: uS$ 70/mês Dupla : uS$ 140/mês para dois criadores

: uS$ 140/mês para dois criadores Personalização: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Tableau:

G2: 4,3/5 (mais de 1.590 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.100 avaliações)

5. Klipfolio

**A melhor ferramenta de visualização de dados para fórmulas complexas

Via Klipfolio O Klipfolio permite que os usuários manipulem e transformem seus dados usando fórmulas avançadas, o que o torna uma excelente opção para equipes que precisam de uma análise aprofundada dos dados. Com uma variedade de opções de visualização e uma interface intuitiva, o Klipfolio permite que os usuários criem relatórios informativos e visualmente atraentes que podem ser compartilhados e incorporados em várias plataformas.

Sua capacidade de lidar com cálculos complexos e de se integrar a uma infinidade de fontes de dados diferencia o Klipfolio de seus concorrentes. Se a sua equipe precisa de ferramentas de visualização de dados que sejam excelentes no gerenciamento de fórmulas complexas e ofereçam a flexibilidade para se aprofundar nos dados, o Klipfolio é um excelente candidato a ser considerado.

Melhores recursos do Klipfolio:

Os usuários do Klipfolio podem se beneficiar de Modelos de ROI e a facilidade de adicionar fontes de dados comuns, como ATS, CRM e Google Analytics, facilitando a integração de dados.

Limitações do Klipfolio:

Algumas avaliações dizem que a falta de alertas incorporados dificulta a formatação fora dos relatórios de visualização de dados predefinidos. Além disso, o usuário base de conhecimento não está bem organizada, o que pode gerar confusão para novos usuários.

Preços do Klipfolio:

Gratuito : uS$ 0/mês para dois editores

: uS$ 0/mês para dois editores Go : uS$ 49/mês para quatro editores

: uS$ 49/mês para quatro editores Pro : $229/mês para 10 editores

: $229/mês para 10 editores Business: A partir de US$ 799/mês com base no número de editores

Avaliações e resenhas do Klipfolio:

G2: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

6. Infograma

**Melhor ferramenta de visualização de dados para visualizações criativas

Exemplo de gráficos de barras em Infogramas O Infogram é uma plataforma dinâmica de visualização de dados que permite que os usuários criem visualizações visualmente impressionantes e criativas. Com sua extensa biblioteca de modelos, ícones, gráficos e gráficos de pizza, os usuários podem criar visuais exclusivos e envolventes que chamam a atenção do público.

A interface amigável da plataforma e o editor de arrastar e soltar simplificam o design e a personalização de suas visualizações, mesmo para aqueles com experiência mínima em design. Com a ajuda do Infogram, você cria visuais cativantes e interativos que se diferenciam de outras ferramentas de visualização de dados mencionadas aqui. É a escolha ideal para equipes que buscam uma vantagem criativa em sua narrativa de dados.

Melhores recursos do Infogram:

O Infogram é excelente na criação de gráficos e infográficos interativos, bem como na produção de relatórios de visualização de dados visualmente atraentes, páginas únicas e infográficos que chamam a atenção do leitor.

Limitações do Infogram:

Algumas avaliações dizem que essa ferramenta não é recomendada para empresas de nível corporativo. Os usuários podem ter dificuldades com a integração de fontes e bancos de dados personalizados, com a manutenção da identidade corporativa e com o número limitado de licenças disponíveis para a versão Enterprise.

Preços do Infogram:

Basic : uS$ 0/mês para 10 projetos

: uS$ 0/mês para 10 projetos Pro : uS$ 19/mês para 100 projetos

: uS$ 19/mês para 100 projetos Business : $67/mês para 1.000 projetos

: $67/mês para 1.000 projetos Equipe : $149/mês para 3.000 projetos

: $149/mês para 3.000 projetos Empresa: Entre em contato para obter preços

Infogram ratings and reviews:

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

7. Datawrapper

Melhor ferramenta de visualização de dados para visualizações em redações

Via Datawrapper O Datawrapper foi projetado especificamente para atender às necessidades de redações e jornalistas. A plataforma permite que os usuários criem visualizações limpas e de aparência profissional que podem ser facilmente incorporadas em artigos e publicações on-line.

Com foco na simplicidade e na precisão, a Datawrapper garante que seus recursos visuais transmitam sua mensagem de forma clara e eficaz. A interface fácil de usar da plataforma e uma ampla variedade de tipos de gráficos - de gráficos de dispersão a mapas geográficos -facilitam para os jornalistas a criação de recursos visuais atraentes que melhoram suas histórias.

Melhores recursos do Datawrapper:

O Datawrapper permite que pessoas não técnicas da sua equipe criem visualizações de dados sem a necessidade de qualquer código. Isso permite que mais pessoas da sua equipe tenham acesso à ciência de dados para tomar decisões rápidas e bem informadas.

Limitações do Datawrapper

As avaliações dizem que a simplicidade do Datawrapper tem um custo com suas visualizações de dados interativas. Os usuários relatam que o aplicativo não tem as ferramentas avançadas de que os analistas profissionais precisam, o que dificulta a personalização completa.

Preços do Datawrapper:

Gratuito : uS$ 0/mês para um usuário

: uS$ 0/mês para um usuário Personalizado : uS$ 599/mês para 10 usuários

: uS$ 599/mês para 10 usuários Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Datawrapper:

G2: 4,3/5 (mais de 2 avaliações)

Capterra: 5/5 (3+ avaliações)

8. Caixa de dados

**As melhores ferramentas de visualização de dados interativos para painéis de KPI

Via Caixa de dados O Databox é um poderoso software de visualização de dados projetado e especializado na criação de painéis de KPI abrangentes para empresas.

Com sua extensa biblioteca de modelos pré-criados e integração perfeita com fontes de dados populares, o Databox permite que os usuários montem e personalizem rapidamente seus painéis de KPI, garantindo que as principais métricas estejam sempre ao alcance de suas mãos. É simples analisar dados com gráficos de barras, gráficos de dispersão, gráficos de linhas e outros gráficos de análise visual.

As atualizações de dados em tempo real e a acessibilidade móvel da plataforma facilitam o monitoramento do desempenho das equipes e a tomada de decisões informadas em qualquer lugar.

melhores recursos do #### Databox:

O Databox oferece controle personalizável completo sobre os painéis de métricas principais, fornecendo instantâneos diários do desempenho. Os usuários podem programar o envio de instantâneos para o Slack, e-mail e outras plataformas, e o recurso de metas ajuda a contextualizar a análise de dados e as métricas.

limitações do #### Databox:

Alguns dizem que as integrações no Databox são insuficientes em comparação com outras ferramentas de visualização de dados, o que pode levar a dados potencialmente imprecisos ou desatualizados. Como resultado, ele não pode ser usado como uma fonte indiscutível de verdade para relatórios.

Preços do Databox:

Plano Forever gratuito : uS$ 0/mês para um usuário

: uS$ 0/mês para um usuário Starter : uS$ 72/mês para cinco usuários

: uS$ 72/mês para cinco usuários Profissional : $135/mês para 25 usuários

: $135/mês para 25 usuários Profissional: $231/mês para usuários ilimitados

Databox avaliações e comentários:

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)

9. Whatagraph

**Melhor ferramenta de análise de dados para visualizações de marketing

Via Que parágrafo O Whatagraph é uma solução de visualização de dados projetada especificamente para equipes de marketing, oferecendo uma ampla gama de ferramentas para criar relatórios de marketing visualmente atraentes e informativos.

Com sua interface intuitiva e modelos personalizáveis, o Whatagraph permite que os usuários apresentem facilmente o desempenho de marketing e o ROI por meio de recursos visuais atraentes.

Para uma verdadeira visualização de dados, a capacidade dessa ferramenta de se integrar a plataformas de marketing populares garante um fluxo de trabalho simplificado e uma representação precisa dos dados.

Melhores recursos do Whatagraph:

O Whatagraph é incrivelmente fácil de configurar para geração de relatórios, com rápida integração de ferramentas de marketing digital. O recurso Smart Builder pode gerar relatórios completos com base nas plataformas e especificações de relatórios desejadas em apenas alguns minutos.

Limitações do Whatagraph:

As avaliações do Whatagraph mencionam experiências de recuperação lenta de dados, o que pode ser frustrante para os usuários. Além disso, ele ocasionalmente se desconecta das fontes de dados, o que pode causar lacunas nos relatórios ou imprecisões.

Preços da Whatagraph:

Profissional : uS$ 223/mês para cinco usuários

: uS$ 223/mês para cinco usuários Premium : $335/mês para 10 usuários

: $335/mês para 10 usuários Custom: Entre em contato para obter preços

Avaliações e críticas da Whatagraph:

G2: 4,5/5 (220 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

10. Inteligência da nuvem de marketing da Salesforce

**Melhores ferramentas de visualização de dados para gráficos simples

Via Força de vendas O Salesforce Marketing Cloud Intelligence (antigo Datorama) está nesta lista de ferramentas de visualização de dados fáceis de usar que se destacam na criação de gráficos simples e eficazes para empresas. Com sua interface direta e uma variedade de tipos de gráficos fáceis de usar, essa é uma das melhores ferramentas de visualização de dados, pois permite que os usuários transformem rapidamente seus dados em visuais claros e informativos.

O foco da plataforma na simplicidade e facilidade de uso a torna uma excelente opção para equipes que buscam uma solução simples para criar visualizações de dados. Se a sua prioridade é criar gráficos claros e concisos sem a complexidade de recursos avançados, o Datorama é um excelente candidato para o seu kit de ferramentas de visualização de dados.

Melhores recursos do Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

O Marketing Cloud Intelligence se destaca por suas ferramentas de importação de dados, visualização de dados e painel de relatórios, que são essenciais para muitas empresas. Sua capacidade de extrair várias fontes de dados por meio da integração da API o torna versátil e adaptável a necessidades exclusivas de dados.

Limitações do Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Apesar de seus pontos fortes, alguns usuários relatam um processo de configuração complexo e demorado com essa ferramenta de visualização. Os usuários podem acabar investindo um esforço considerável na configuração da plataforma antes de poderem aproveitar totalmente seus recursos.

Preços do Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Starter : uS$ 3.000/mês para 10 usuários

: uS$ 3.000/mês para 10 usuários Growth : uS$ 10.000/mês para 20 usuários

: uS$ 10.000/mês para 20 usuários Plus: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

G2: 4,2/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Conte toda a história em um relance com os painéis do ClickUp

As ferramentas de visualização de dados desempenham um papel crucial na simplificação de informações complexas e na tomada de decisões baseadas em dados. A ferramenta certa para sua equipe centraliza facilmente todos os fluxos de dados e coloca as informações mais importantes na ponta dos dedos.

Saiba como os painéis do ClickUp usam widgets personalizáveis, gerenciamento de recursos simplificado e um espaço de trabalho unificado para facilitar o gerenciamento de projetos em uma única janela.