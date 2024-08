10 melhores softwares de CRM para construção em 2024 (avaliações e preços)

Os projetos de construção variam em escala, o que exige um gerenciamento cuidadoso para atender aos padrões de qualidade e aos prazos dentro do orçamento.

Há um grande número de partes interessadas, desde clientes e desenvolvedores até gerentes de projeto e engenheiros, o que pode tornar a coordenação e a comunicação desafiadoras.

Sem uma construção eficiente Software de CRM para gerenciar as partes interessadas, seus projetos correm o risco de sofrer atrasos, estouros de custos e problemas de qualidade.

Preferimos um resultado melhor para todas as empresas de construção, por isso selecionamos os melhores softwares de CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos para organizar as listas de pendências do dia a dia!

O que você deve procurar em um software de CRM para construção?

**Os profissionais da construção civil devem procurar um software que os ajude a gerenciar o pipeline de vendas, os processos de negócios, os dados dos clientes e as atividades para criar relacionamentos sólidos com seus clientes

Nem todos os softwares de CRM são desenvolvidos para gerenciar projetos de construção com tarefas interdependentes . Dependendo de suas ferramentas existentes e de todos os seus processos de construção, é importante concentrar-se na adoção e no uso do software.

Tenha uma visão clara de suas tarefas e dependências na visualização ClickUp Gantt

As equipes estarão se deslocando do escritório para o local de trabalho, portanto, ter aplicativos móveis sem papel para atualizar tarefas e se comunicar em qualquer lugar aumentará a produtividade geral.

Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao escolher uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente:

Integrações de terceiros trazem dados e informações de outros aplicativos para uma única plataforma

trazem dados e informações de outros aplicativos para uma única plataforma Ferramentas de estimativa e orçamento e suporte para ajudá-lo a usar a plataforma em toda a sua extensão

Notas, rótulos e etiquetas para classificação e filtragem avançadas e mais contexto em cada registro de tempo

Relatórios edashboards personalizáveis para uma visão geral instantânea de alto nível de seu trabalho

Sobre1.000 integrações para reunir todos os dados e informações relevantes em uma única plataforma

Fórmulas para calcular com precisão o tempo faturável em todas as faturas

ClickUp AI parautilizar inteligência artificial para gerenciar tarefas de construção* Status de tarefas personalizadas para atualizações instantâneas do progresso em um relance

Avançadoestimativas de tempo para prever sua semana de trabalho

Crie e mantenha o controle de seu projetoMetas no ClickUp Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as exibições estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato para preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

Use o ClickUp para combinar fluxos de trabalho de CRM e gerenciamento de projetos

2. Salto

via Salto O Leap, antigo Job Progress, é uma ferramenta para empreiteiros com uma ferramenta de fluxo de trabalho totalmente personalizável para atender às necessidades e preferências específicas da sua equipe. O Customer Relationship Manager ajuda a acompanhar todas as interações com os clientes, enquanto os recursos de vendas e marketing on-line ajudam a promover seus negócios e atrair novos clientes.

A ferramenta tem acesso seguro à nuvem e ao armazenamento para simplificar os documentos em um único local. E com um gerente de funcionários e subcontratados, você pode acompanhar o progresso e a produtividade da sua equipe!

melhores recursos do #### Leap

Ferramentas de estimativa, cotação e programação

Gerenciador de fluxo de trabalho personalizável

Propostas e contratos instantâneos

E-mails e vendas automatizados

Centro de trabalho no painel

Limitações do Leap

Falta uma hierarquia escalável para que as empresas de construção gerenciem projetos complexos

Não há plano gratuito disponível

Preços do Leap Progress

uS$ 79 por usuário, por mês, com uma taxa única de instalação de US$ 500

Avaliações e resenhas do Leap Progress

G2 : 3.8/5 (mais de 5 avaliações)

: 3.8/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: N/A

3. TrabalhoNimbus

via JobNimbus O JobNimbus é um CRM baseado em nuvem e software de gerenciamento de projetos desenvolvido para ajudar as equipes do setor de construção a otimizar suas operações. Com o JobNimbus, os usuários podem gerenciar contatos, criar tarefas, acompanhar o progresso em tempo real e receber notificações, colaborar com membros da equipe e clientes gerar faturas e relatórios, e muito mais.

O software também permite que os usuários personalizem facilmente seu fluxo de trabalho com um recurso de arrastar e soltar, para que possam ajustar a ordem em que as tarefas são concluídas. O JobNimbus oferece integrações com outros aplicativos comerciais populares para facilitar aos usuários a conexão de suas fontes de dados e maximizar a eficiência.

Melhores recursos do JobNimbus

Estimativas inteligentes rápidas das ferramentas EagleView ou HOVER

Preços em tempo real do Beacon Pro+

Ferramentas de comunicação para acompanhar as vendas

Modelos de estimativas de preenchimento

Quadros de fluxo de trabalho

Limitações do JobNimbus

As integrações estão disponíveis nos planos mais caros

Funcionalidade limitada de personalização do quadro

Preços do JobNimbus

Entre em contato com a JobNimbus para obter detalhes

Classificações e resenhas do JobNimbus

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 450 avaliações)

4. FCS

via FCS O FCS é uma plataforma que auxilia os empreiteiros de telhados comerciais a estabelecer relacionamentos produtivos e de longo prazo com seus clientes, fornecendo um modelo de negócios padronizado.

Ele oferece uma solução intuitiva e personalizável que registra convenientemente os dados em tempo real a partir de qualquer dispositivo, permitindo que os técnicos realizem o trabalho com rapidez e eficiência e, ao mesmo tempo, aumentem os níveis de satisfação do cliente!

melhores recursos do #### FCS

Página inicial para fornecer uma visão geral de alto nível das principais métricas

Modelos de recomendação de inspeção

Ferramentas de vendas, serviços e produção

Conta no Portal de Suporte do FCS

Integração do CRM de acompanhamento

Limitações do FCS

Requer outras integrações para aproveitar ao máximo o potencial da plataforma

As atividades só podem ser adicionadas a uma propriedade selecionada

Preços do FCS

Entre em contato com a FCS para obter preços

Avaliações e resenhas do FCS

G2 : 4/5 (1 avaliação)

: 4/5 (1 avaliação) Capterra: N/A

5. Acculynx

via Acculynx A Acculynx é uma ferramenta com CRM para telhados e recursos de vendas para gerenciar com eficiência os dados relacionados ao trabalho. Com a capacidade de criar estimativas de telhados com precisão a partir de informações já armazenadas no Acculynx, os empreiteiros podem convertê-las facilmente em contratos com apenas alguns cliques.

A plataforma também oferece um local centralizado para manter todos os contatos de trabalho organizados com as informações necessárias, incluindo o histórico de interações com cada contato no arquivo de trabalho. A Acculynx permite o fácil gerenciamento de fotos e documentos do trabalho, que podem ser acessados e editados por membros da equipe em qualquer lugar.

Melhores recursos do Acculynx

Estimativas, contratos, assinatura eletrônica para auxiliar no processo de vendas

Gerenciamento de leads para priorizar os acompanhamentos

aplicativos móveis para iOS e Android

Mensagens de texto e e-mail

Medições aéreas

Limitações da Acculynx

Os recursos são projetados especificamente para empreiteiros de telhados

Não possui recursos de gerenciamento de tarefas

Preços da Acculynx

Entre em contato com a Acculynx para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Acculynx

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 640 avaliações)

6. CRM da Unanet

via CRM da Unanet O Unanet CRM é uma solução de software empresarial que ajuda as organizações a aprimorar seus processos de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ele permite que os usuários otimizem rastreamento de clientes e comunicação, bem como automatizar as vendas e atividades de marketing.

A plataforma também oferece recursos como pontuação de leads e segmentação de contatos, automação do fluxo de trabalho análise de dados, relatórios e muito mais. Com o Unanet CRM, as organizações podem gerenciar o relacionamento com o cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência geral do cliente.

Melhores recursos do Unanet CRM

Visualização do modo de receita para gerenciar um pipeline de vendas

Plano de contas e funcionalidade de contabilidade

Planilhas de horas emodelos de relatórios de despesas* Ferramentas de gerenciamento de documentos- Gerenciamento de recursos

Limitações do Unanet CRM

Não é uma solução simples de CRM para empresas de pequeno e médio porte

O suporte assistido e on-line são recursos pagos

Preços do Unanet CRM

Entre em contato com a Unanet CRM para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Unanet CRM

G2 : 4.2/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

7. Pipedrive

via Pipedrive O Plataforma Pipedrive oferece às empresas de construção um poderoso conjunto de ferramentas para ajudá-las a se manterem organizadas e gerenciarem vários projetos. Com o Pipedrive, as equipes podem rastrear facilmente os negócios, obter atualizações sobre os marcos do projeto e receber alertas quando as tarefas vencem.

A plataforma também permite que as equipes colaborem em tempo real e compartilhem documentos e arquivos importantes com segurança. O Pipedrive também oferece um CRM de vendas abrangente com insights poderosos para ajudar as empresas de construção a fechar mais negócios!

Melhores recursos do Pipedrive

Segmentar leads para criar comunicações personalizadas e direcionadas

Histórico de contatos, incluindo chamadas, e-mails, reuniões e anotações

Interface de arrastar e soltar para atualizar rapidamente os status dos negócios

Previsão de receita com base no pipeline de vendas

Lembretes de atividades e colaboração em equipe

Limitações do Pipedrive

Personalização limitada das configurações de permissão de usuário para empresas de construção comercial

As ferramentas de gerenciamento de projetos e documentos são complementos pagos

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14,90 por usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 14,90 por usuário por mês, cobrado anualmente Avançado : uS$ 24,90 por usuário por mês, cobrado anualmente

: uS$ 24,90 por usuário por mês, cobrado anualmente Profissional : uS$ 49,90 por usuário por mês, cobrados anualmente

: uS$ 49,90 por usuário por mês, cobrados anualmente Enterprise: uS$ 99 por usuário por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.800 avaliações)

8. Trabalhador

via Trabalhador O Jobber é um serviço completo de construção em campo para ajudar pequenas empresas a otimizar suas operações . Ela oferece uma variedade de serviços, como agendamento de tarefas, faturamento, gerenciamento de relacionamento com o cliente, controle de tempo e muito mais!

Com o Jobber, as empresas podem acompanhar facilmente todos os aspectos de seus negócios e tomar decisões mais informadas. A plataforma também oferece ferramentas para técnicos de campo, como tarefas e formulários repetitivos automatizados, informações de trabalho em tempo real, rastreamento por GPS e registros de atividades de clientes.

Melhores recursos do Jobber

Android eAplicativos móveis de construção para Mac para executar operações cotidianas

Programação de calendário para agilizar as solicitações dos clientes

Automação para acompanhamento de faturas atrasadas

Treinamento individual gratuito sobre produtos

Modelos de estimativas

Limitações do Jobber

As ferramentas de gerenciamento de projetos estão disponíveis nos planos mais caros

Recursos limitados de CRM para as necessidades das empresas de construção

Preços do Jobber

Lite : uS$ 9 por mês para um usuário

: uS$ 9 por mês para um usuário Core : $40 por mês para um usuário

: $40 por mês para um usuário Connect : A partir de US$ 104 por mês para até cinco usuários

: A partir de US$ 104 por mês para até cinco usuários Crescimento: A partir de US$ 200 por mês para até 15 usuários

Jobber classificações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.5/5 (680+ avaliações)

9. Acompanhamento de CRM

via Acompanhamento de CRM O Followup CRM é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente que ajuda as empresas a manter o controle de clientes, leads de vendas e outros dados. Ele oferece recursos como rastreamento de contatos, lembretes de e-mail automatizados, rastreamento de comunicação, automação de tarefas e muito mais.

Por meio de seu painel personalizável, as equipes podem ver todas as informações relevantes em um só lugar. Com o Followup CRM, os profissionais da construção civil podem entender o comportamento e as preferências dos clientes, o que proporciona melhores percepções para a definição de metas específicas campanhas de marketing ou proporcionar experiências de atendimento ao cliente mais personalizadas.

Melhores recursos do Followup CRM

Gerenciamento de calendário para gerenciar cargas de trabalho e manter as equipes em sincronia

Automação para rastrear leads e propostas

Painéis de vendas e orçamentos

Notificações e lembretes

Propostas personalizadas

limitações do CRM #### Followup

Marcar uma pessoa em um comentário requer algumas etapas extras em comparação com outros softwares de CRM para construção

Curva de aprendizado acentuada para encontrar e aplicar a funcionalidade nos fluxos de trabalho diários

Preços do Followup CRM

Entre em contato com o Followup CRM para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Followup CRM

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 220 avaliações)

10. Dados

via Dados O Dataforma é um software de gerenciamento de serviços de campo que fornece ferramentas de gerenciamento de projetos poderosas e fáceis de usar para empresas de construção de todos os tamanhos. As equipes podem gerenciar projetos do início ao fim, fornecendo um conjunto abrangente de recursos, como rastreamento de projetos, gerenciamento de tarefas, alocação de recursos, relatórios em tempo real e ferramentas de colaboração.

O Dataforma permite que as empresas planejem, executem e avaliem projetos com eficiência e confiança. Ele também oferece uma ampla gama de recursos de automação que ajudam a reduzir o esforço manual e a aumentar a eficiência!

Melhores recursos do Dataforma

Ferramentas de agendamento para gerenciar todas as tarefas, projetos e eventos

Portal do cliente para proporcionar uma experiência personalizada

Gerenciamento de garantias

Armazenamento de documentos

Rastreamento de leads

Limitações do Dataforma

Os preços de licenciamento e serviços podem ser caros em comparação com outros CRMs

Curva de aprendizado acentuada para aprender e se adaptar à interface da plataforma

Preços da Dataforma

Entre em contato com a Dataforma para obter detalhes

Avaliações e resenhas da Dataforma

G2 : 3.4/5 (5+ avaliações)

: 3.4/5 (5+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

Traga todos os sistemas de construção para o ClickUp

O ClickUp ajuda as empresas de construção a simplificar seus trabalhos com ferramentas de CRM poderosas e personalizáveis. Do gerenciamento de cronogramas ao acompanhamento de conversas com clientes e tudo o mais, o ClickUp permite que todos se concentrem mais no trabalho e menos na burocracia demorada.

Além disso, a interface amigável e os aplicativos móveis do ClickUp simplificam o acesso ao trabalho a qualquer hora e em qualquer lugar. Experimente o ClickUp gratuitamente e crie um banco de dados centralizado para todos os seus sistemas!