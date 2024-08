10 melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas para usuários de Mac em 2024

Sua lista de tarefas diárias parece mais um monte de rabiscos maníacos em um bloco de notas ou anotações de fluxo de consciência em um Google Doc?

Você não está sozinho.

Os aplicativos de gerenciamento de projetos ajudam profissionais ocupados como você a dar sentido ao monte de tarefas, projetos e acompanhamentos que você tem em mãos.

O lado ruim?

Nem todos os softwares de gerenciamento de projetos funcionam bem com dispositivos Apple ou MacOS. Não há nada mais frustrante do que encontrar o aplicativo de tarefas perfeito e perceber que ele não funciona com seu computador ou telefone. 👀

Mas não se preocupe - fizemos o trabalho braçal para encontrar os melhores aplicativos de tarefas para usuários de Mac. Mostraremos como identificar um aplicativo de gerenciamento de tarefas de qualidade e iniciaremos sua pesquisa com uma lista dos melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas para usuários de Mac.

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de tarefas para Mac?

Os aplicativos de gerenciamento de tarefas não resolverão todos os seus problemas problemas de produtividade mas com certeza simplificarão seu dia de trabalho ao destacar quais tarefas ou projetos são mais importantes .

Os recursos de gerenciamento de tarefas de alta qualidade incluem:

Compatibilidade com várias plataformas: Em primeiro lugar, o aplicativo precisa ser compatível com seu iPhone, iPad, Mac e outros dispositivos Apple. Os aplicativos baseados na Web geralmente são uma aposta segura, pois funcionam na nuvem e não em seu dispositivo local. Você também deve considerar a compatibilidade com dispositivos Android ou computadores Windows. Afinal de contas, você está trabalhando com outras pessoas para gerenciar tarefas, e é improvável que todos usem Mac

Economize tempo e aborrecimentos ao escolher um aplicativo de gerenciamento de tarefas fácil de usar que não exija nenhum treinamento para ser usado. Ele deve incluir vários modos de exibição, como o modo Kanban ou o modo gráfico de Gantt, para informar rapidamente o que está programado para o dia

Classifique suas tarefas de forma rápida e fácil e crie exibições em cascata com um único clique para ficar à frente do jogo e priorizar o que é importante

Os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de tarefas para usuários de Mac

Você sempre pode gerenciar tarefas por meio de notas adesivas ou em um aplicativo de anotações, mas essas opções não o responsabilizam - e certamente não permitem a colaboração em equipe.

A boa notícia é que há muitas ferramentas de gerenciamento de tarefas de alta qualidade no mercado, especificamente para usuários de Mac. Aqui estão 10 das nossas favoritas de todos os tempos. 🌻

Veja as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de tarefas mais bem avaliada do mundo, e não é difícil entender por quê. Tarefas do ClickUp integra projetos, anotações de reuniões e relatórios de status em seu fluxo de trabalho. Reúna todo o seu trabalho no mesmo lugar em uma plataforma intuitiva que se adapta à maneira como você prefere trabalhar.

Defina tarefas recorrentes, atribua tarefas a colegas de trabalho (ou até mesmo a prestadores de serviços), crie campos personalizados ou tópicos de comentários em cada tarefa - o ClickUp faz tudo isso. A plataforma inclui dependências de tarefas, ferramentas de gerenciamento de tempo e subtarefas para organizar até mesmo os planos de trabalho mais complexos em tarefas acionáveis. 🤩

Esse aplicativo de gerenciamento de tarefas para Mac vem até com um bloco de notas para você pensar nos próximos passos. Tornamos muito fácil converter suas anotações em tarefas com apenas um toque, para que você nunca mais precise fazer dupla entrada.

Melhores recursos do ClickUp

Lembretes: Nunca deixe de lado uma tarefa. Personalize a frequência das notificações do ClickUp e as opções de entrega. Receba notificações por e-mail, desktop ou celular - e sim, tudo isso funciona no MacOS e no iOS

Nunca deixe de lado uma tarefa. Personalize a frequência das notificações do ClickUp e as opções de entrega. Receba notificações por e-mail, desktop ou celular - e sim, tudo isso funciona no MacOS e no iOS Modelos: Não há necessidade de perder tempo precioso criando tarefas ou listas quando você inicia um novo projeto. Você pode usar um modelo pronto deModelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ou crie o seu próprio

Não há necessidade de perder tempo precioso criando tarefas ou listas quando você inicia um novo projeto. Você pode usar um modelo pronto deModelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp ou crie o seu próprio Prioridades: Um feed contínuo de suas tarefas diárias não é útil, não é? Entendemos que algumas tarefas são mais urgentes do que outras, e é por isso que o ClickUp vem com a funcionalidade de codificação de tarefas por cores

Um feed contínuo de suas tarefas diárias não é útil, não é? Entendemos que algumas tarefas são mais urgentes do que outras, e é por isso que o ClickUp vem com a funcionalidade de codificação de tarefas por cores Visualizações: Em vez de forçá-lo a seguir o modo de fazer as coisas do ClickUp, a plataforma se ajusta ao modo como você prefere trabalhar. O ClickUp vem com um total de 15 visualizações, incluindo visualização de quadro, visualização de lista, visualização de caixa, visualização de calendário, visualização de tabela, visualização de linha do tempo e visualização de quadro branco - tudo para ajudá-lo a gerenciar vários projetos

Em vez de forçá-lo a seguir o modo de fazer as coisas do ClickUp, a plataforma se ajusta ao modo como você prefere trabalhar. O ClickUp vem com um total de 15 visualizações, incluindo visualização de quadro, visualização de lista, visualização de caixa, visualização de calendário, visualização de tabela, visualização de linha do tempo e visualização de quadro branco - tudo para ajudá-lo a gerenciar vários projetos Automação : Elimine as tarefas repetitivas do seu fluxo de trabalho com recursos complexos de automação ao atualizar ou criar tarefas

: Elimine as tarefas repetitivas do seu fluxo de trabalho com recursos complexos de automação ao atualizar ou criar tarefas Personalização: Crie uma lista de tarefas pessoais ou use os recursos de gerenciamento de tarefas para gerenciar melhor as tarefas de departamentos e equipes

limitações do #### ClickUp

Recursos como o ClickUp AI estão disponíveis apenas para assinantes pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Coisas 3

Via Coisas 3 O Things 3 é um aplicativo de gerenciamento de tarefas simples, mas poderoso, que combina tarefas pessoais e relacionadas ao trabalho em um só lugar. Se estiver procurando uma ferramenta para monitorar seus KPIs de trabalho e seus tempos de treinamento para a maratona, o Things 3 é a solução.

O Things 3 também tem uma versão para celular. No entanto, o aplicativo para desktop do Mac tem adições como a integração de atalhos, que automatiza seus fluxos de trabalho. Há também um modo escuro e widgets que fazem com que ele se destaque em relação a outros aplicativos.

Gostamos do Things 3 porque ele exibe sua lista de tarefas e eventos do calendário em uma visualização simples Hoje. Você também pode adicionar a visualização This Evening se precisar de ajuda para gerenciar sua rotina noturna, o que é imprescindível tanto para as pessoas que gostam de socializar quanto para os pais que trabalham. 🦋

Things 3 melhores recursos

O recurso de extensão de compartilhamento possibilita a criação de tarefas com conteúdo de outros aplicativos e sites

O Things 3 combina tarefas com uma visualização de calendário para que você possa entender rapidamente o que está em seu prato para o dia

O Things 3 está disponível para desktop e dispositivos móveis, o que permite a sincronização entre todos os seus dispositivos Apple

Limitações do Things 3

Alguns usuários estão frustrados com a falta de personalização da formatação em comparação com outros aplicativos gerenciadores de tarefas

O Things 3 não suporta mais a sincronização com dispositivos que não sejam da Apple, o que era uma opção no Things 2

Os recursos de gerenciamento de projetos e os principais recursos não são tão robustos quanto os de outros softwares desta lista

Preços do Things 3

$49.99

Things 3 classificações e resenhas

G2: 4,4/5 (20+ avaliações)

4,4/5 (20+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Things 3 !

3. Todoist

Via Todoist O Todoist é um aplicativo gerenciador de tarefas e um aplicativo de lista de tarefas em partes iguais. Veja o que está em sua lista de tarefas com as exibições Today e Upcoming ou configure suas próprias exibições de filtro personalizadas para ter uma visão diferente de suas tarefas. O Todoist vem com muitos recursos prontos para uso, incluindo tarefas recorrentes, subtarefas, tarefas prioritárias, lembretes (somente no plano Pro) e colaboração. Se você não for fã da visualização de tarefas, o Todoist permite que você use a visualização de quadro Kanban.

Melhores recursos do Todoist

O reconhecimento de linguagem natural facilita o preenchimento de detalhes

Os filtros personalizados permitem que você classifique as tarefas por projeto ou prioridade

Você pode adicionar comentários ou fazer upload de arquivos para fornecer mais contexto a cada tarefa

Limitações do Todoist

Você precisa pagar por um plano Pro se quiser receber lembretes de tarefas

O Todoist tem opções de visualização limitadas em comparação com outros softwares de gerenciamento de tarefas e projetos

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Business: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

Todoist avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

4,4/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4. Mesa de ar

Via Mesa de arMesa aérea é um aplicativo de produtividade de nível empresarial. Essa plataforma sem código é principalmente adaptada para equipes de programação, mas qualquer pessoa pode usar seus recursos avançados.

O que é interessante no Airtable é que você pode criar um aplicativo de gerenciamento de tarefas personalizado para os membros da sua equipe e até mesmo convertê-lo em um produto funcional para compartilhar com outras pessoas. 🙌

O Airtable também vem com IA nativa. Por exemplo, você pode dar instruções à IA como "Finja que você é um gerente de marketing e escreva um resumo do produto" Obviamente, você deve revisar o que a IA gera, mas a integração da IA com um aplicativo de gerenciamento de tarefas é muito legal.

Melhores recursos do Airtable

O Airtable tem um banco de dados relacional que sincroniza seus dados com outros sistemas, reunindo todas as suas informações em um único sistema

O Airtable Automations permite que você personalize fluxos de trabalho com lógica de acionamento e ação

Limitações do Airtable

O Airtable tem muitos recursos, por isso pode não ser adequado para pequenas empresas ou startups

Alguns usuários dizem que os relatórios e gráficos não são muito personalizáveis

Preços do Airtable

Gratuito

Plus: $10/assento por mês, cobrado anualmente

$10/assento por mês, cobrado anualmente Pro: $20/assento por mês, cobrado anualmente

$20/assento por mês, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Saiba mais sobre o_ **Melhores ferramentas de desenvolvimento para usuários de Mac !

5. Microsoft To Do

Via Microsoft Pode parecer estranho usar um aplicativo de gerenciamento de tarefas da Microsoft para dispositivos Mac. Mas se você trabalha em uma empresa que adora a Microsoft e não quer abrir mão do seu Mac, o Microsoft To Do é um ótimo compromisso.

É isso mesmo: O Microsoft To Do funciona em dispositivos Mac. 💻 Microsoft To Do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas multiplataforma, o que significa que você pode planejar tarefas de trabalho no desktop do Mac ou por meio do aplicativo móvel. Ele não tem automações sofisticadas ou recursos avançados como outros softwares de gerenciamento de tarefas e projetos para usuários de Mac.

Mas se você quiser um aplicativo de tarefas simples sem a curva de aprendizado, o Microsoft To Do pode ser o ideal.

Melhores recursos do Microsoft To Do

O Microsoft To Do se integra ao Outlook Tasks para reunir todas as suas tarefas em um só lugar

O aplicativo está disponível no iPhone, Android, Windows e na Web

Limitações do Microsoft To Do

É necessário ter uma assinatura do Microsoft 365 para acessar o Microsoft To Do

Preços do Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: $6/mês por usuário, cobrado anualmente

$6/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário, cobrado anualmente

$22/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft To Do classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

6. OmniPlan

Via OmniGroup O OmniPlan é um aplicativo de gerenciamento de tarefas exclusivo da Apple que pode ser usado em dispositivos móveis e desktop. Se o seu trabalho é orientado por prazos ou sensível ao tempo, o OmniPlan mantém você e sua equipe no caminho certo. 📈

O OmniPlan também inclui vários calendários de equipe para uma programação sem conflitos. A Análise de Valor Agregado incorporada também oferece insights práticos sobre o orçamento, o progresso e o valor do seu projeto.

O que torna o OmniPlan único é o fato de que você pode comprá-lo uma vez e realmente possuí-lo - o que é uma loucura em uma era de tudo SaaS. O preço é alto, mas você o compra uma vez e obtém acesso universal para Mac, iPhone e iPad. Você terá todas as atualizações da versão 4 incluídas, mas deverá comprá-la novamente para obter atualizações de versões futuras.

Melhores recursos do OmniPlan

O OmniPlan inclui trêsmodelos de gerenciamento de tarefas para configuração rápida de projetos* Você pode definir datas de início e término para cada tarefa

O OmniPlan inclui um painel de controle de vários projetos para que você possa visualizar todos os seus projetos em um alto nível

Limitações do OmniPlan

Alguns usuários apresentam bugs e atrasos ao trabalhar com muitos dados ou tarefas

Outros usuários dizem que a plataforma carece de elementos atraentes que tornam outros softwares de gerenciamento de tarefas agradáveis

Preços do OmniPlan

Assinatura: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Licença Standard v4: $199,99 uma única vez

$199,99 uma única vez Licença v4 Pro: US$ 399,99 uma única vez

OmniPlan avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (15 avaliações)

4,5/5 (15 avaliações) Capterra: 4,3/5 (19 avaliações)

7. Trello

Via TrelloTrello é o principal aplicativo de quadro Kanban digital, mas atualmente ele oferece muito mais do que visualizações de quadro. Para usar o Trello, configure um quadro para cada projeto, crie uma lista de etapas para o projeto e crie cartões que representem cada tarefa. À medida que você avança no projeto, arraste e solte os cartões em cada etapa da lista.

Por ser tão focado em etapas, o Trello é ideal para projetos com várias fases ou transferências. É ótimo para programação, criação de conteúdo, integração e muito mais. ⚒️

Se você não gosta de quadros Kanban, o Trello também inclui outros modos de exibição, inclusive um modo de exibição de Linha do Tempo e de Calendário.

Melhores recursos do Trello

O Trello tem dezenas de integrações com ferramentas populares como Slack e Jira

Butler Automation é um recurso sem código disponível em todos os quadros do Trello para acelerar seu fluxo de trabalho

Limitações do Trello

Alguns usuários querem automações mais avançadas

A versão gratuita limita o tamanho dos arquivos e as integrações

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium: $10/mês por usuário, cobrado anualmente

$10/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (22.600+ avaliações)

8. GoodTask

Via GoodTask GoodTask é um aplicativo de gerenciamento de tarefas para Mac baseado no Apple Reminders e Calendars. Se já estiver usando o Reminders e o Calendars no Mac, o GoodTask se encaixará perfeitamente nos seus processos de trabalho.

Claro, o GoodTask oferece listas de verificação de tarefas simples. Mas ele também gerencia toda a escopo do trabalho para projetos complexos. Ele integra todos os eventos do calendário às suas tarefas para que você gerencie todas as suas tarefas sem esforço. 💪

Melhores recursos do GoodTask

O GoodTask vem com widgets para iPhone e Apple Watch para gerenciamento de tarefas em qualquer lugar

As listas inteligentes filtram as tarefas com categorias geradas automaticamente

Adicione tarefas rapidamente com Quick Actions e trechos de texto

Limitações do GoodTask

O GoodTask está disponível apenas para dispositivos Apple

Não possui automações mais avançadas e recursos de modelo oferecidos por outros softwares de gerenciamento de projetos para Mac

Preços do GoodTask

$39.99

Avaliações e resenhas do GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

Via TickTick O TickTick se apresenta como um aplicativo de gerenciamento de tarefas para o trabalho e a vida - ele o manterá responsável por suas resoluções de Ano Novo e datas de vencimento do trabalho.

Esse software de gerenciamento de tarefas vem com cinco visualizações diferentes de calendário prontas para uso. Se você está procurando ajuda para gerenciar sua agenda, esse aplicativo tem o poder de fogo necessário para isso. Ele também permite a colaboração em equipe com outros usuários. Portanto, se você precisar de ajuda com execução do projeto o TickTick também lida com isso.

Melhores recursos do TickTick

O TickTick é sincronizado em 10 plataformas diferentes

O TickTick se integra à Siri e a entradas de voz para reduzir a digitação

o "Annoying Alert" é um recurso hilário, mas útil, que não para de lembrá-lo de tarefas muito importantes até que elas sejam concluídas

Limitações do TickTick

Alguns usuários relatam bugs e atrasos no aplicativo móvel do TickTick

Outros usuários dizem que os lembretes de tarefas ocorrem por meio de notificações em seus dispositivos, mas que prefeririam lembretes por e-mail

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: $27,99/ano

Avaliações e resenhas do TickTick

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

4,5/5 (80+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (100 avaliações)

10. Sunsama

Via SunsamaSunsama apresenta-se como um aplicativo de gerenciamento de tarefas para Mac que o manterá calmo e produtivo por meio do planejamento intencional de tarefas. É uma solução de gerenciamento de tarefas ideal para quem está tentando obter um pouco de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 🧘

Se você está tentando voltar para casa para o jogo do Johnny às 19 horas, defina um horário de encerramento para as 17 horas no Sunsama. O aplicativo gerenciará seu tempo e suas tarefas para que você saia do trabalho na hora certa.

Melhores recursos do Sunsama

O Sunsama extrai dados de outros gerenciadores de tarefas, como o Trello e o Asana, além de e-mails do Gmail e do Outlook

Agende tarefas em seu calendário com o Timeboxing para que ninguém interrompa seu trabalho importante

Limitações da Sunsama

A Sunsama oferece um teste gratuito de duas semanas, mas não tem uma opção gratuita

Preços da Sunsama

Teste gratuito

Assinatura anual: US$ 16/mês por usuário, cobrada anualmente

US$ 16/mês por usuário, cobrada anualmente Assinatura mensal: US$ 20/mês por usuário, cobrada anualmente

Sunsama classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (20 avaliações)

Use o aplicativo de gerenciamento de tarefas para Mac que faz tudo

Existem muitos softwares de gerenciamento de tarefas e projetos para Mac. Mas se o seu objetivo é fazer as coisas acontecerem (e rápido), escolha o ClickUp.

O ClickUp combina controle de tempo, ferramentas de colaboração, listas de tarefas, modelos e muito mais em um só lugar. Em vez de percorrer plataformas diferentes para tudo, reúna todo o seu trabalho em um só lugar para economizar tempo como nunca antes. 🏆

Veja os benefícios para você e configure um espaço de trabalho ClickUp gratuito .