10 melhores softwares gratuitos de gráfico de Gantt: Um Guia do Gerente de Projetos

Como sou um aprendiz visual, preparar roteiros de projetos da maneira antiga nunca foi fácil para mim. Caneta e papel ficam bagunçados e desorganizados. Os quadros brancos são melhores, mas são mais adequados para ideação criativa e fluxogramas, não para o planejamento de projetos complexos.

Felizmente, as ferramentas digitais acabaram sendo úteis, e descobri o software de gráfico de Gantt.

Em sua forma mais básica, um gráfico de Gantt visualiza os cronogramas de seu projeto, ou seja, todas as tarefas de seu projeto marcadas em relação ao tempo. Ter tudo isso em uma única tela ajuda os gerentes de projeto ocupados, como você, a se manterem atualizados.

Perdi muito tempo nos primeiros anos, experimentando diferentes soluções até que finalmente encontrei o que funcionava para mim. E estou aqui para garantir que você não tenha que fazer isso. Por isso, junto com a equipe do ClickUp, testei vários criadores de gráficos de Gantt gratuitos para selecionar os melhores. Prepare-se para explorar dez ferramentas fantásticas (e gratuitas) de gráficos de Gantt para facilitar sua vida (e o planejamento de projetos)!

Benefícios de usar criadores de gráficos de Gantt gratuitos

Além do fato de estarmos falando de software gratuito de gráficos de Gantt - o fato de ser gratuito já é um grande benefício por si só -, há alguns motivos pelos quais os criadores de gráficos de Gantt estão no topo da minha lista de ferramentas funcionais obrigatórias:

Visualização do projeto : Os criadores de gráficos de Gantt visualizam a linha do tempo de seu projeto e o roteiro correspondente. Isso mostra uma imagem completa do projeto e de suas várias partes funcionais e móveis. Isso inclui cronogramas de projetos, tarefas, dependências, prioridades, partes interessadas, etc. Os PMs acham extremamente útil poder ter uma visão completa de cada projeto

Colaboração aprimorada : As ferramentas de gráfico de Gantt não são apenas para gerentes de projeto - elas beneficiam todos os envolvidos! Os membros da equipe podem ver as tarefas atribuídas ou pendentes e como elas afetam os resultados do projeto. Isso ajuda a criar um senso de trabalho em equipe e colaboração. Da mesma forma, os clientes podem acompanhar o andamento do projeto - ou seja, todas as partes interessadas. O entendimento compartilhado resultante do trabalho, mostrando como as contribuições individuais estão vinculadas a metas abrangentes, une todos

Planejamento de tarefas : As ferramentas de gráfico de Gantt oferecem uma visão geral de alto nível do projeto, das tarefas, dos marcos, dos cronogramas e do fluxo de trabalho. Isso ajuda os gerentes de projeto a monitorar as dependências e os prazos das tarefas. Elas também destacam quaisquer ineficiências processuais ou operacionais ou pontos de parada que possam atrasar o projeto. Você pode desenvolver um cronograma mais realista e eficiente visualizando como esses blocos de construção se encaixam.

Gerenciamento eficiente de recursos : Com as ferramentas de gráfico de Gantt, os gerentes de projeto podem provisionar recursos estrategicamente. Elas mostram a carga de trabalho de cada equipe ou indivíduo para que você possa garantir que nenhum funcionário esteja sobrecarregado ou subutilizado. Faça o mesmo com recursos como soluções de software, aplicativos, dispositivos, máquinas etc.! Esse gerenciamento proativo ajuda a obter o melhor das pessoas, dos processos e da tecnologia

Produtividade aprimorada : Os gráficos de Gantt colocam todos na mesma página sobre as metas do projeto. Eles também ajudam no gerenciamento de recursos e impulsionam o envolvimento dos funcionários e a produtividade geral. É uma situação em que todos saem ganhando, considerando que o progresso resultante motivará ainda mais as equipes - eu chamo isso de ciclo de feedback positivo que continua a dar

Gerenciamento proativo de riscos: A visibilidade detalhada do projeto permite que os gerentes de projeto identifiquem problemas - alguns de forma proativa. Ter essa visão panorâmica de uma ameaça potencial prepara você para gerenciar e atenuar os riscos. Essa abordagem preventiva evita atrasos ou interrupções posteriores e mantém o projeto no caminho certo

O que você deve procurar em um software de gráfico de Gantt?

Antes de compartilhar nossa lista dos dez melhores softwares gratuitos de gráficos de Gantt, deixe-me explicar a lógica por trás de cada seleção. Avaliamos as opções disponíveis em vários parâmetros para justificar o fato de elas fazerem parte dessa lista. Portanto, ao considerá-las, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

Use gráficos de Gantt para acompanhar a produtividade, bem como atrasos e gargalos

Recursos : Quais são os recursos esperados do software de gráficos de Gantt? Você deseja recursos básicos, como a criação de gráficos por arrastar e soltar, ou algo mais avançado, como identificação de caminho crítico, alocação de recursos ou gerenciamento de tarefas?

Facilidade de uso : Quem usará o criador de gráficos de Gantt? De quanto treinamento, integração e suporte eles precisarão?

Integrações : O software de gráfico de Gantt pode se integrar à sua pilha de tecnologia existente?

Compatibilidade : O criador de gráficos de Gantt é compatível com outras ferramentas, como um rastreador de tempo ou um software de gerenciamento de projetos?

Colaboração : Você usará a ferramenta sozinho ou uma equipe (ou equipes) trabalhará nela em conjunto? Os membros da equipe ficarão em um mesmo local ou trabalharão remotamente?

Personalização : Você deseja poder personalizar o gráfico de Gantt de alguma forma? Por exemplo, para indicar prioridades ou urgência?

Orçamento : Qual é o seu orçamento para um criador de gráficos de Gantt? Você fará um investimento único ou pagará uma taxa de assinatura?

Relatórios : Quais recursos de análise de dados e relatórios você espera do gráfico de Gantt? Deseja painéis de controle em tempo real ou sua equipe gera relatórios estáticos periodicamente?

Acessibilidade móvel: Você precisa acessar a ferramenta em qualquer lugar no seu celular?

Os 10 melhores criadores de gráficos de Gantt em um relance

Antes de entrarmos nos detalhes, aqui está uma versão TL;DR de tudo o que vamos abordar:

Os 10 melhores softwares gratuitos de gráficos de Gantt para gerenciar projetos em 2024

Agora, aperte o cinto de segurança enquanto eu analiso cada uma das dez soluções gratuitas de software de gráfico de Gantt para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual escolher.

1. ClickUp

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt para uso multiuso

Começarei informando que o ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, e os impressionantes gráficos de Gantt são apenas um de seus muitos recursos.

O plano Free Forever do ClickUp oferece (entre outras coisas) tarefas ilimitadas, usuários ilimitados e 60 usos da visualização do gráfico de Gantt. Qualquer um dos planos pagos lhe dará gráficos de Gantt ilimitados.

Crie gráficos de Gantt detalhados e acionáveis usando o ClickUp Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp me ajudou a visualizar vários requisitos de projeto, facilitando o controle de tarefas, o gerenciamento de prioridades, o tratamento de dependências e, basicamente, a manter tudo em ordem.

o ClickUp facilita a definição de relações no gráfico de Gantt

Adoro o fato de poder simplesmente desenhar relações entre tarefas (veja a imagem). Também posso definir caminhos críticos e levar em conta o tempo livre para manter o projeto em andamento sem problemas.

Definir caminhos críticos no ClickUp na visualização do gráfico de Gantt

Gosto de como posso codificar as tarefas com cores para saber o que está sendo processado, o que é urgente, os prazos, os proprietários das tarefas e todos os outros detalhes minuciosos em uma olhada rápida. A visualização em cascata organiza uma linha do tempo cronológica do projeto, enquanto as barras de progresso ajudam a medir as taxas de conclusão.

Planeje projetos, gerencie dependências e priorize tarefas com a visualização de Gantt no ClickUp

Além disso, o ClickUp oferece uma rica biblioteca de modelos para vários casos de uso e aplicativos. Você encontrará muitas coisas com as quais trabalhar.

Obtenha uma visão geral completa de suas tarefas com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Você pode usar o Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp para gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software. Ele está pronto para uso, é totalmente personalizável e pode lhe dar uma perspectiva ampla de um projeto, ver dependências e antecipar obstáculos antes que eles surjam. Faça o download deste modelo O ClickUp também tem uma variedade de outras opções de modelo, como modelos de cronograma de projeto .

Mas aqui vem a minha parte favorita: converter meus dados em gráficos de Gantt com apenas alguns cliques! No ClickUp, os gráficos de Gantt são um tipo de visualização. Portanto, basicamente, se os detalhes do seu projeto estiverem em forma de lista, tabela ou até mesmo calendário, você poderá convertê-los em uma visualização de gráfico de Gantt com apenas alguns cliques. Você terá um gráfico de Gantt abrangente em pouco tempo - um roteiro instantâneo para a execução do projeto!

Ah, e se você tiver aplicado alguma ordem de classificação manual à visualização de lista, não se preocupe - ela também será sincronizada com o gráfico de Gantt!

Dica profissional: Se você é novo no gerenciamento de projetos e não consegue decidir entre Visualizações de Gantt e linha do tempo _para seus projetos, assistir ao nosso vídeo comparando gráficos de Gantt com a visualização de linha do tempo ajudará!

Agora, essa é apenas a parte do gráfico de Gantt. Como eu disse, o ClickUp é mais do que isso. Com o ClickUp, você pode reduzir o zoom e trabalhar com outros recursos de gerenciamento de projetos, como Docs, Chat, Metas, Gerenciamento de Tarefas, assistência de IA e muito mais.

A incorporação desses recursos em seu fluxo de trabalho mudará completamente o jogo, pois você pode fazer tudo - e eu quero dizer tudo - de dentro da plataforma ClickUp. Portanto, diga adeus ao malabarismo com várias ferramentas e substitua-as por apenas uma!

Melhores recursos do ClickUp

Visualize seu projeto em várias exibições gráficos de Gantt, linhas do tempo, listas, calendários,Quadros Kanban do ClickUpe muito mais

Defina e vincule dependências de tarefas e programe automaticamente tarefas em toda a cadeia em um único instante

em toda a cadeia em um único instante Atualize o status da tarefa com um simples recurso de arrastar e soltar; defina também estados de tarefas personalizados de acordo com as necessidades de seu projeto

personalizados de acordo com as necessidades de seu projeto Gerencie seu projeto dinamicamente com agendamento de tarefas, acompanhamento do progresso, identificação de gargalos, gerenciamento de prazos e muito mais com oControle de tempo do projeto ClickUp *Centralize todas as informações em uma hierarquia prática entre espaços, projetos, listas, tarefas e subtarefas e adicione campos personalizados para obter detalhes granulares

Colabore com sua equipe usando comentários, bate-papo, @menções, etc.

com sua equipe usando comentários, bate-papo, @menções, etc. Use tags e prioridades para diferenciar tarefas de alto valor, alto impacto ou urgentes e classifique-as em apenas um clique com ClickUp Task Priorities * Economize tempo e esforço usandoCérebro ClickUpo assistente de IA integrado , para automatizar tarefas, pesquisar qualquer coisa em seu ecossistema ClickUp em segundos e muito mais

Economize tempo e esforço usandoCérebro ClickUpo , para automatizar tarefas, pesquisar qualquer coisa em seu ecossistema ClickUp em segundos e muito mais Rastreie e compartilhe o progresso com as partes interessadas internas e externas com o personalizávelDashboards do ClickUp que são atualizados em tempo real

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme, pois o ClickUp é um software de gerenciamento de projetos com todos os recursos

O aplicativo móvel ainda é um trabalho em andamento e ainda não atingiu o mesmo nível de refinamento da versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês

$7/mês Empresarial: $12/mês

$12/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5,0 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.7/5,0 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.7/5,0 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

A melhor parte do ClickUp é a versatilidade de personalização, oferecendo possibilidades quase ilimitadas de campos personalizados que permitem a segregação e a visualização de informações de forma prática e aplicável em várias situações. Além disso, há vários tipos de visualizações que se adaptam a cada tipo de realidade, desde visualizações simples, como a verificação das atividades programadas para a semana, que pessoalmente considero ideal para a equipe de operações, até visualizações de gráficos de Gantt para o gerenciamento macro de projetos. Por fim, mas não menos importante, a conectividade com outras ferramentas de automação, como o Make, aprimora ainda mais a dinâmica de gerenciamento._

Análise do G2

2. GanttProject

Melhor software de gráfico de Gantt gratuito e de código aberto

via GanttProject Adoro defender soluções de código aberto, por isso gosto de trabalhar com o GanttProject. Esse software gratuito de gráfico de Gantt existe há mais de duas décadas e mantém transparência absoluta por meio de documentação atualizada. Ele é distribuído sob a licença GPL3, e você pode fazer download, modificar e redistribuir o código-fonte. Essa capacidade de personalização faz do GanttProject um investimento com boa relação custo-benefício para pequenas e médias empresas.

Também gosto muito da interface de usuário simples e retrô, que simplifica a criação de gráficos de Gantt, a atribuição de recursos e o cálculo dos custos do projeto. No entanto, entendo que ela pode ser uma desvantagem para algumas pessoas, especialmente se você quiser algo mais moderno e intuitivo.

Melhores recursos do GanttProject

Acesse o produto de software, o código-fonte e as bibliotecas gratuitamente

Implante na nuvem com o GanttProject Cloud a um custo baseado no uso

Adicione tarefas emarcos no gráfico de Gantt e definir dependências

Avaliar o progresso e fazer comparações diretas com linhas de base para mapear desvios

Ler e gravar em arquivos do Microsoft Project e exportar em vários formatos

Limitações do GanttProject

Funciona melhor para uso básico; não é possível realizar análises complexas

O design da interface do usuário é desajeitado e antiquado (não posso culpá-lo; tem mais de 20 anos!)

Preços do GanttProject

Gratuito

Contribuições voluntárias a partir de US$ 5

O GanttProject Cloud tem um modelo de pagamento conforme o uso, com um ponto de crédito custando EUR 1

Classificações e análises do GanttProject

G2 : 4.3/5,0 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5,0 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.2/5,0 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o GanttProject

Gosto da simplicidade do design que permite que os iniciantes em gerenciamento de projetos e gráficos de Gantt testem. As barras de menu na parte superior são semelhantes às que você pode encontrar em outros softwares que podem ser comprados. Além disso, o fato de ser um software gratuito e de código aberto, em comparação com outros, torna-o extremamente vantajoso._

Avaliação do G2

3. Office Timeline Online

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt para o ecossistema do Microsoft PowerPoint

via linha do tempo do escritório Como alguém que praticamente cresceu usando produtos da Microsoft, gosto da familiaridade oferecida pelo Office Timeline Online. Usei esse complemento do PowerPoint para preparar linhas do tempo rápidas e gráficos de Gantt para apresentações. Isso me poupou tempo e, ao mesmo tempo, gerou bons recursos visuais para meus projetos. Também descobri que é possível usá-lo com o Microsoft Excel, o Wrike e o Smartsheet para importar e exportar conjuntos de dados.

A interface do usuário é bastante simples e não demora muito para você pegar o jeito. Além disso, você pode acessar uma biblioteca de Modelos de projeto de gráfico de Gantt para começar. Embora tenha funcionado bem para meu uso ocasional, minha equipe teve problemas ao trabalhar em projetos complexos. Portanto, eu o recomendaria principalmente para uso básico.

Melhores recursos do Office Timeline Online

Converte conjuntos de dados e informações do PowerPoint, Excel, etc., em gráficos de Gantt e linhas do tempo visualmente agradáveis e estéticos

Ative como um complemento para o Microsoft PowerPoint para uma integração suave e acesso nativo

Elementos de design personalizáveis, como setas, linhas, símbolos, etc., para uma experiência mais personalizada

Limitações do Office Timeline Online

Funciona apenas como um criador de gráficos de Gantt, limitando sua aplicabilidade em relação ao preço elevado

O complemento do PowerPoint não tem recursos de colaboração

O gerenciamento dos gráficos de Gantt torna-se difícil quando um projeto não cabe em uma única página do PowerPoint

Preços do Office Timeline Online

Gratuito

**Pro: licença de um ano de $149

Pro+: Licença de um ano de US$ 199

Classificações e análises do Office Timeline Online

G2 : 4.3/5,0 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5,0 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Office Timeline Online

É fácil de usar, tem a aparência exata que a gerência gostaria de ver em qualquer linha do tempo e é muito autoexplicativo.

Avaliação do G2

4. Gantt on-line

Melhor software de gráfico de Gantt on-line para acesso baseado na Web em qualquer lugar

via gantt on-line Se você deseja criar gráficos de Gantt em seu navegador sem se inscrever ou fazer download de nada, o Online Gantt é uma excelente opção. Eu o utilizei quando não tinha acesso a outras ferramentas e pude trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora. Quando estou satisfeito com meu gráfico de Gantt, faço o download no arquivo .gantt para importar em outro dispositivo ou navegador ou até mesmo em outras ferramentas de gráfico de Gantt compatíveis. É uma experiência bastante tranquila.

Além disso, o Online Gantt também oferece uma versão em nuvem do software de gráficos de Gantt, que pode ser usada para conectar equipes remotas por um preço simbólico.

Melhores recursos do Online Gantt

Visualize suas tarefas no Project View e no Resource View

Exporte seus gráficos de Gantt para incorporá-los em apresentações, relatórios ou outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Desfrute de uma experiência tranquila com sua interface de usuário simples

Limitações do Gantt on-line

Oferece largura de banda de download limitada

As opções de personalização são bastante limitadas

Não é possível atualizar as dependências sem usar o botão de edição

Não é possível atribuir cores diferentes para tarefas diferentes

Preço do Gantt on-line

Gratuito (aplicativo de navegador)

(aplicativo de navegador) Online Gantt com nuvem: US$ 5/mês por usuário

Classificações e resenhas do Online Gantt

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Online Gantt

_Com sua fácil acessibilidade, função suave e recursos de acesso on-line contínuos, essa ferramenta de gráficos de Gantt é o melhor software para gerar gráficos de Gantt sem nenhuma instalação

Avaliação do G2

5. GanttPRO

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt para otimização de recursos

via GanttPRO Assim como o ClickUp, o GanttPRO é um software de gerenciamento de projetos com ferramentas de gráfico de Gantt. No entanto, o ClickUp vem com um plano de nível gratuito, enquanto o GanttPRO é uma ferramenta paga. Isso pode ser um grande inconveniente se você estiver querendo usar um criador de gráficos de Gantt para uso pessoal (como pesquisa) ou para sua pequena empresa ou startup.

Além disso, o GanttPRO se destaca por permitir que os gerentes de projeto lidem com vários recursos. Ele oferece uma visão panorâmica do projeto, para que você possa visualizar as cargas de trabalho da equipe, os cronogramas, a capacidade, etc., e otimizar os recursos. Considerei-o útil para evitar o esgotamento das equipes e manter o moral elevado. No entanto, minha equipe teve problemas com a personalização, a fluidez do design e os layouts. Portanto, se estiver procurando algo que possa ser adaptado às suas necessidades, talvez o GanttPRO não seja o ideal para você.

Melhores recursos do GanttPRO

Crie gráficos de Gantt visualmente atraentes para acompanhar suas tarefas, datas de vencimento, prazos, dependências, responsáveis, etc.

Exiba seu projeto em visualizações de grade, quadro, lista e portfólio

Conecte tarefas com base na dependência para bloquear os tempos de avanço e atraso das tarefas dependentes

Colabore com equipes remotas com sincronização de dados em tempo real, compartilhamento de arquivos, comentários, menções e notificações

Gerencie recursos dinamicamente por meio de registros de ações, detalhes da equipe, visão geral da carga de trabalho e muito mais

Limitações do GanttPRO

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme para quem não está familiarizado com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos

A falta de opções de personalização limita seus recursos de gerenciamento de projetos

Preços do GanttPRO

Básico: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Pro: $15,99/mês

$15,99/mês Business: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do GanttPRO

G2 : 4.8/5,0 (mais de 490 avaliações)

: 4.8/5,0 (mais de 490 avaliações) Capterra: 4.8/5,0 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o GanttPRO

O GanttPRO contribui para o surgimento do gerenciamento de recursos e de mensagens detalhadas que promovem um intercâmbio tranquilo e decisões inteligentes. Ele torna o gerenciamento de projetos humano, facilitando o alcance de metas com precisão e rapidez._

Revisão do G2

6. ProjectManager

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt para obter insights em tempo real

via ProjectManager Se você não tem experiência com gráficos de Gantt, recomendo começar com o ProjectManager. Ele é uma das ferramentas de gerenciamento de projetos que fazem gráficos de Gantt corretamente. Ele tem um painel de controle fácil de usar e intuitivo que simplifica a criação de gráficos de Gantt. Você pode definir dependências em gráficos de Gantt, obter uma visão geral do status do projeto, medir a saúde do projeto e corrigir o curso, gerar relatórios e muito mais.

No entanto, o ProjectManager não oferece um plano gratuito ou freemium. Portanto, o investimento de capital é bastante desencorajador para quem trabalha com um orçamento apertado.

Melhores recursos do ProjectManager

Planeje seu projeto on-line com gráficos de Gantt interativos e estéticos

Organize todos os detalhes relacionados ao seu projeto em um local centralizado

Visualize dependências de tarefas, marcos, status do projeto, caminho crítico, etc. em uma única plataforma

Programe tarefas usando a ação de arrastar e soltar e codifique-as por cores

Colabore com a sua equipe por meio de compartilhamento de arquivos, comentários e notificações automáticas

Limitações do ProjectManager

A integração com aplicativos e serviços de terceiros é complicada e limitada

A função de relatório oferece opções limitadas de personalização

Preços do ProjectManager

Equipe: $13/mês (cobrado anualmente)

$13/mês (cobrado anualmente) Empresa: US$ 24/mês (cobrado anualmente)

US$ 24/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ProjectManager

G2 : 4.4/5,0 (93 avaliações)

: 4.4/5,0 (93 avaliações) Capterra: 4.1/5,0 (338 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ProjectManager

_AMO as várias opções de visualização (lista, quadro, Gantt, planilha, painel etc.), adoro a facilidade de uso e sei que tudo é atualizado ao vivo entre mim e minha equipe

Avaliação do G2

7. Smartsheet

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt com funcionalidade de planilha

via Smartsheet Normalmente, uso o Smartsheet para preencher a lacuna entre o software de gerenciamento de projetos e as planilhas. Com o Smartsheet, você pode facilmente trocar entre planilhas e gráficos de Gantt. É possível importar dados existentes de suas planilhas e convertê-los em gráficos de Gantt visuais com informações codificadas por cores, dependências de tarefas, durações etc.

Por outro lado, é possível exportar os dados do gráfico de Gantt de volta para as planilhas para análise rápida ou manipulação de dados. Isso permite que você aproveite os pontos fortes de ambos - gráficos de Gantt e planilhas - para uma análise orientada por dados planejamento de projetos e execução.

Minha única queixa com relação ao Smartsheet é que o recurso de IA ainda é um trabalho em andamento. Considerando que os assistentes de IA são uma necessidade, e não um item agradável de se ter, o Smartsheet teve um início um pouco tardio.

Melhores recursos do Smartsheet

Preencher automaticamente fórmulas ou texto em células de planilhas usando a IA do Smartsheet

Coordene as atividades da equipe com compartilhamento de arquivos, alertas e notificações, tópicos de conversa e revisão de documentos

Trabalhe em vários projetos usando recursos de gerenciamento de portfólio para controlar orçamentos, riscos e recursos

Crie e rastreie caminhos críticos para gerenciar dependências de tarefas, alocação de recursos e carga de trabalho

Limitações da planilha

Só é possível usar uma planilha por arquivo

A capacidade de armazenamento de dados em linhas e colunas é limitada

Preços da planilha

Gratuito

Pro: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Business: $32/mês por usuário

$32/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da planilha

G2 : 4.4/5,0 (mais de 15.000 avaliações)

: 4.4/5,0 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.5/5,0 (mais de 3.200 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Smartsheet

O Smartsheet oferece a flexibilidade de criar planilhas personalizadas, gráficos de Gantt, painéis de controle e formulários para atender a necessidades específicas. Podemos personalizar a plataforma para se adequar ao nosso fluxo de trabalho exclusivo.

Avaliação da Capterra

Leia também:_ **Alternativas de planilha que você pode escolher

8. Plano Toggl

Melhor software gratuito de gráfico de Gantt com recursos de controle de tempo

via plano de controle O Toggl Plan apresenta uma imagem visual de seu projeto, colocando as partes interessadas internas e externas na mesma página. Usei a combinação do Toggl Plan e do Toggl Track para criar gráficos de Gantt simples com recursos de rastreamento de tempo. Isso ajuda a visualizar os cronogramas do projeto, rastrear o tempo gasto em cada tarefa, otimizar a alocação de recursos e muito mais.

Essas entradas de dados de projetos anteriores também ajudam a estimar quanto tempo projetos, tarefas ou atividades semelhantes levarão no futuro. Essa previsão melhorou minha capacidade de estimar cronogramas, orçamentos e capacidade.

Eu só gostaria que ela oferecesse aquele "algo a mais" que as outras ferramentas de Gantt desta lista oferecem. Não chega a ser uma reclamação, pois ela dá conta do recado, mas como temos muitas opções, podemos nos dar ao luxo de ser exigentes, certo?

Melhores recursos do Toggl Plan

Acompanhe a utilização do tempo da sua equipe, as tarefas atribuídas, o status das tarefas, os cronogramas e outros detalhes essenciais

Reúna diferentes equipes e partes interessadas em um local centralizado e fique por dentro do andamento do projeto

Programe tarefas e recursos para minimizar conflitos e concorrência

Gere links compartilháveis publicamente e somente leitura para as partes interessadas externas

Automatize tarefas recorrentes para eliminar o trabalho manual e redundante

Limitações do plano Toggl

Seu aplicativo móvel não é tão versátil quanto o aplicativo da Web (faltam várias ferramentas)

Integração limitada com aplicativos de terceiros

É difícil adicionar novas pessoas e atribuir tarefas a vários usuários

Preços do plano Toggl

Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: US$ 15/mês por usuário

Classificações e análises do Plano Toggl

G2 : 4.3/5,0 (mais de 40 avaliações)

: 4.3/5,0 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Toggl Plan

O Toggl Plan tem uma interface realmente agradável e limpa, que simplifica a adição e o gerenciamento de projetos. Os gráficos de Gantt são uma ótima maneira de gerenciar cronogramas de projetos.

Avaliação da Capterra

9. Instagantt

Melhor software de gráfico de Gantt para visualização de projetos

via Instagantt O Instagantt faz jus ao seu nome - essa ferramenta de gráficos de Gantt os prepara na velocidade da luz. É a minha solução preferida para criar diagramas de gráficos de Gantt de forma rápida e fácil. Ela apresenta uma interface intuitiva e fácil de usar com funcionalidade simples de arrastar e soltar, o que reduz qualquer carga cognitiva associada ao uso do aplicativo. Isso, aliado à sua responsividade, permite que você crie uma representação visual clara dos planos de projeto em apenas alguns minutos.

Devido aos seus recursos limitados (em comparação com um software de gerenciamento de projetos completo), eu o utilizo principalmente durante as etapas de planejamento e brainstorming. Depois de ter os gráficos de Gantt simples prontos, eu os importo para outras ferramentas para refinamento e colaboração adicionais. É claro que, se você não quiser passar por essas etapas, pode escolher algo mais abrangente.

Melhores recursos do Instagantt

Visualizar projetos além da visualização de Gantt - visualizações de tabela, quadro Kanban, carga de trabalho e projeto

Organize seu projeto e seus ativos de forma lógica usando pastas de trabalho

Mantenha-se no topo de seu trabalho com recursos de gerenciamento de tarefas, como criação, atribuição, filtragem, classificação, priorização, etc.

Comunique-se com a sua equipe usando a caixa de entrada, comentários e muito mais

Configure seus gráficos de Gantt com importação de CSV e integração nativa com a Asana

Limitações do Instagantt

A interface de usuário desorganizada tira parte da usabilidade da ferramenta de gráfico de Gantt

Suporta apenas acesso de usuário por pasta de trabalho

Preços do Instagantt

Instagantt autônomo:

Plano individual: $12/mês

$12/mês Plano de equipe: $24/mês

Instagantt Asana:

Plano individual: $12/mês

$12/mês Plano de Equipe: $24/mês

Classificações e avaliações do Instagantt

G2 : 4.4/5,0 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5,0 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.3/5,0 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Instagantt

A ferramenta do Instagantt faz as visualizações de Gantt de forma mais clara e fácil de usar do que os projetos da Asana - pelo menos as primeiras iterações dos gráficos de Gantt da Asana. Quando testei o recurso de Gantt da Asana, eu basicamente só queria que ele fosse mais parecido com o Instagantt._

Avaliação do Capterra

10. Segunda-feira

Melhor software de gráfico de Gantt para personalização de aplicativos específicos

via Monday Segunda-feira é uma software gratuito de gerenciamento de projetos para uso pessoal. Além de ser muito útil com seus recursos de gerenciamento de projetos, sua capacidade de adaptar os gráficos de Gantt às minhas necessidades específicas também é impressionante.

Ele me permite personalizar as colunas exibidas para que eu possa me concentrar nos aspectos mais críticos dos detalhes do projeto. Além disso, posso expandir a visualização do gráfico de Gantt para as visualizações de carga de trabalho e recursos. Isso às vezes combate a fadiga do planejamento ou destaca as ineficiências que podem ter entrado no projeto.

As cargas telescópicas são o único problema notável que enfrentei ao trabalhar na segunda-feira. A plataforma foi muito bem dimensionada para a minha equipe em crescimento, mas o custo atingiu níveis insustentáveis em praticamente pouco tempo!

Melhores recursos de segunda-feira

Crie automação com a ajuda do Monday AI, um assistente com tecnologia de IA

Personalize seus gráficos de Gantt com mais de 30 widgets que adaptam a experiência do usuário

Incorporar recursos de gerenciamento de projetos em seus gráficos de Gantt

Visualize seu projeto em diferentes modos além dos gráficos de Gantt, como Listas, Quadros Kanban, etc.

Alinhe metas e estratégias com o gerenciamento de tarefas e recursos para o sucesso do projeto

Limitações de segunda-feira

Fica mais caro à medida que você aumenta a escala

A versão gratuita da ferramenta de gerenciamento de projetos tem funcionalidade limitada

Preços de segunda-feira

Para 3 a 49 assentos:

Gratuito: US$ 0 para 2 assentos

US$ 0 para 2 assentos Basic: $12/mês por assento

$12/mês por assento Standard: $14/mês por assento

$14/mês por assento Pro: $24/mês por assento

$24/mês por assento Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises de segunda-feira

G2 : 4.7/5,0 (mais de 10.680 avaliações)

: 4.7/5,0 (mais de 10.680 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (mais de 4.740 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre Monday

O Monday torna o controle de todos os meus clientes, suas anotações, linhas de e-mail e anexos limpo, organizado e fácil de encontrar. As animações divertidas que mudam de acordo com as estações do ano e os feriados são muito divertidas e tornam o login mais organizado. Há muitas maneiras de personalizar a conta e as informações nela contidas e, como sou uma pessoa muito visual, essa personalização me permite ver claramente por cores onde um lead está no processo e quem concordou com o serviço, etc.

Avaliação do G2

Não tem certeza sobre a segunda-feira? Temos algumas_ **Alternativas para segunda-feira Para você_

Casos de uso comuns para gráficos de Gantt

Antes de encerrarmos, gostaria de compartilhar algumas aplicações práticas e casos de uso de gráficos de Gantt para lhe dar mais clareza. Aqui estão alguns exemplos de gráfico de Gantt uso por caso de uso específico:

Programação de projetos : Crie uma linha do tempo realista e prática para seu projeto. Os gráficos de Gantt dão clareza visual ao cronograma, às tarefas e às dependências do projeto para que você possa entregar os resultados dentro dos prazos

Alocação de recursos : Use gráficos de Gantt para visualizar as cargas de trabalho individuais e da equipe. Isso evitará o esgotamento e ajudará os gerentes de projeto a atribuir as tarefas ou os recursos certos às pessoas certas no momento certo. Lembre-se de que uma equipe feliz gera resultados que deixam os outros felizes

Gerenciamento de prazos : Os gráficos de Gantt são úteis para acompanhar o progresso em relação aos cronogramas. Ficar de olho nos prazos ou marcos ajuda a evitar atrasos e mantém a margem de manobra para colocar os projetos de volta nos trilhos. Você pode combinar esse aplicativo com a alocação de recursos e terá muito sucesso

Colaboração da equipe : Como um roteiro compartilhado, o gráfico de Gantt reúne toda a equipe. O fato de estar na mesma página promove a transparência, a comunicação intencional e a propriedade da tarefa. Isso mantém todos alinhados e responsáveis

Determinação do caminho crítico: Crie gráficos de Gantt que descrevam o caminho crítico. Ter essa sequência de atividades que afetam direta e fortemente os projetos permite que as equipes operem com foco nos resultados

**Leia também A diferença entre gráficos de Gantt e roadmaps

O futuro do software de gráficos de Gantt

O software de gráficos de Gantt deve passar por mais refinamentos nos próximos anos. Com tecnologias como IA e ML desempenhando um papel transformador, as ferramentas de gráfico de Gantt serão mais intuitivas, precisas e carregadas de valor.

Imagine um software que programe tarefas automaticamente, aloque recursos, atribua tarefas com base na carga de trabalho, na disponibilidade e no conjunto de habilidades e preveja riscos antes que eles apareçam. Estamos falando da inteligência do gerenciamento de projetos aliada à simplicidade dos gráficos de Gantt, e estou animado para ver o que está por vir.

Se você estiver procurando por Alternativas ao gráfico de Gantt que também o ajudem a fazer mais, as ferramentas de gerenciamento de projetos são a melhor opção. Se você estiver em uma empresa de médio a grande porte, poderá consultar o ClickUp, o Asana e alguns outros. De fato, recentemente elaboramos uma lista das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos você pode achar útil.

Se eu tivesse que escolher apenas uma, sem dúvida escolheria o ClickUp, pois ele me oferece todos os recursos, funções e capacidades de um criador de gráficos de Gantt e a sofisticação de uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa. Além disso, ele é gratuito, o que basicamente se mantém fiel ao objetivo principal deste artigo. Registre-se no ClickUp gratuitamente para explorar!