Marcos do gráfico de Gantt: Guia definitivo (2024)

Interessado em aprender sobre Gráfico de Gantt Milestones?

Todos nós já vimos marcos em algum momento.

E, embora os que você normalmente vê em uma rodovia estejam se tornando obsoletos, os marcos do gráfico de Gantt definitivamente vieram para ficar.

Quando você está planejando um Gráfico de Gantt os marcos marcam pontos importantes ao longo da linha do tempo do projeto. Eles podem indicar a data de início ou término de uma fase do projeto ou destacar qualquer outro evento importante.

Eles são pontos de verificação cruciais que permitem que você saiba se o seu projeto está no caminho certo e se você não está saindo do curso!

Neste artigo, você aprenderá o que são os marcos do gráfico de Gantt seus benefícios e como usá-los com uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

Vamos começar.

O que são marcos do gráfico de Gantt?

Os marcos do gráfico de Gantt são pontos de verificação usados para especificar pontos importantes ao longo do cronograma do seu projeto quando ele é visualizado em um gráfico de Gantt. Os pontos de dados podem ser datas e prazos essenciais, pontos de início e término ou outros eventos importantes em seu projeto.

Então, uma tarefa é considerada um milestone em um gráfico de Gantt _?

Não.

Uma tarefa e um marco do gráfico de Gantt são dois conceitos totalmente diferentes.

E já que marcos e pontos de controle parecem saídos de um videogame, vamos usar um para ilustrar esse ponto.

Por exemplo, digamos que você esteja jogando um jogo de apocalipse zumbi em que um gráfico de Gantt destaca o progresso do jogo.

isso sim é uma atividade divertida!

As tarefas do projeto nesse gráfico de Gantt representariam coisas como destruir zumbis, coletar power-ups incríveis, salvar pessoas heroicamente etc.

Por outro lado, um milestone nesse gráfico de Gantt mostraria todos os níveis que você superou no jogo. Por exemplo, digamos que você tenha acumulado pontos suficientes para eliminar os zumbis definitivamente. Isso é um marco no jogo, pois é um evento importante que marca um progresso significativo.

Por que usar um gráfico de Gantt?

Se você é um gerente de projeto se você é um gerente de projeto, o sucesso de um projeto está em grande parte em suas mãos.

Você está encarregado de:

Decidir quem faz o quê, quando e como

Garantir que as atividades do projeto permaneçam no caminho certo

Quanto dinheiro e tempo são gastos em uma tarefa concluída

Que pizza a sua equipe pode pedir ao comemorar a conclusão

_Puxa, sem pressão nenhuma!

Uma maneira de ficar à frente do cronograma é ser um oráculo.

Prever o futuro e agir de acordo. Fácil.

mas você é um oráculo?

sim, acho que não

Portanto, sua próxima melhor opção é ir para um gerenciamento de projetos como uma ferramenta Gráfico de Gantt .

A Gráfico de Gantt é um tipo de gráfico de barras que destaca o progresso do projeto ao longo do tempo, com cada tarefa representada por uma barra horizontal, cada uma com comprimentos variados com base na duração da tarefa.

Veja como ele se parece:

Por que não usar um gráfico de marcos **em vez disso?

A gráfico de marcos mostra apenas a data final para a conclusão de uma tarefa ou para atingir objetivos específicos.

Como isso por si só não é suficiente para levar em conta os responsáveis, as dependências e outras partes importantes de um projeto, é melhor criar um gráfico de Gantt com marcos para um gerenciamento eficiente do projeto.

Como você cria um gráfico de Gantt?

Para criar um gráfico de Gantt bonito e simples que também seja divertido de usar, use a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp.

A visualização on-line do ClickUp Software de gráfico de Gantt oferece uma visão completa de todo o plano do projeto.

Com o ClickUp, você pode:

Identificar instantaneamente umtarefa dependente (a dependência de uma tarefa é mostrada por meio de setas entre duas tarefas)

Verifique a duração da tarefa consultando o calendário exibido no eixo X

Visualize a tarefaestrutura analítica do trabalho* Mova instantaneamente projetos e cadeias de dependência de tarefas em seu gráfico de Gantt com o recurso Reschedule Dependency

Remapeie a data de início e a data de término automaticamente quando você fizer ajustes no cronograma

Identificar acaminho críticopara qualquer grupo de tarefas

Não importa o que você faça, os gráficos de Gantt do ClickUp podem lidar com tudo!

Bônus: Veja mais alguns exemplos de gráficos de Gantt e saiba mais sobre usando gráficos de Gantt .

Por que usar os marcos do gráfico de Gantt?

Já discutimos o que é um marco de projeto é quando você está usando um gráfico de Gantt simples.

e é claro que os marcos são legais, mas quais são os benefícios reais de usá-los em seu gráfico de Gantt?

Aqui estão os 5 principais benefícios de usar os marcos do gráfico de Gantt:

1. Oferece uma visão panorâmica da linha do tempo do seu projeto

Como gerente de projeto, você tem milhares de coisas acontecendo.

De alocação de recursos a prazos, há muito o que fazer.

Mas quando um stakeholder quer uma atualização rápida sobre o status do projeto, você não pode pedir que ele espere enquanto seu Equipe de TI tenta dar sentido a tudo. Essa é uma das maneiras mais fáceis de irritá-los. E se há uma coisa com a qual todos concordamos é que você não quer clientes irritados!

Em vez disso, ao usar os marcos do gráfico de Gantt, você obtém uma compreensão de alto nível de como o projeto progride e qual evento-chave acabou de ser concluído.

Lembre-se de que você pode adicionar facilmente um marco diretamente ao gráfico de Gantt do ClickUp para dividir seções distintas da linha do tempo do projeto. Dessa forma, você saberá o status do projeto em um instante, ajudando-o a gerenciar as partes interessadas melhor as expectativas.

Saiba mais sobre o diferenças entre linhas do tempo e gráficos de Gantt .

2. Identifica facilmente os gargalos do projeto

Como os marcos do gráfico de Gantt destacam prazos cruciais, a análise da lista de tarefas em cada marco pode ajudá-lo a lidar com os gargalos antes que eles se tornem uma bola de neve.

Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto de software, um recurso que seja complicado de desenvolver pode impedi-lo de produzir uma entrega importante no prazo.

Com os marcos do gráfico de Gantt, você pode rapidamente identificar essas tarefas que o sobrecarregam.

Assim que uma tarefa de gargalo for identificada, alerte os membros da equipe sobre essa tarefa individual e tome medidas corretivas para colocar o projeto de volta nos trilhos.

Ah, e no gráfico de Gantt do ClickUp, basta arrastar a tarefa atrasada com gargalo para um novo cronograma e todas as outras tarefas dependentes serão reagendadas automaticamente

Além disso, o recurso de caminho crítico o ajuda a verificar se a tarefa de gargalo é essencial para concluir o projeto no prazo. Se não for uma tarefa crítica, você provavelmente poderá ignorá-la por enquanto e se concentrar em cumprir os prazos.

3. Divide o projeto em fases gerenciáveis

Seu projeto pode constituir grandes blocos de trabalho, o que torna o plano do projeto parecem bastante intimidadores.

Dividir seu linha do tempo do projeto em marcos distintos e alcançáveis no gráfico de Gantt torna o trabalho mais simples. Ter toda a lista de tarefas em seu gráfico de Gantt dividida em partes ou marcos facilmente identificáveis faz com que o trabalho que você tem pela frente pareça menos assustador.

_Vamos lá, não temos medo de um monte de tarefas no gráfico de Gantt!

4. Mantém sua equipe motivada

Sua equipe está com prazos apertados, as expectativas estão em alta e a atividade de trabalho está mais complicada do que nunca.

É por isso que celebrar o progresso do seu projeto é importante.

E, embora seja uma alegria riscar uma tarefa concluída, alcançar um marco em seu gráfico de Gantt, como um lançamento de produto é um passo significativo para a conclusão do projeto. E isso merece um brinde!

Use os marcos do gráfico de Gantt do ClickUp para agradecer à sua equipe por todas as tarefas do projeto que concluíram, pelas longas noites que passaram e pelos requisitos malucos com os quais lidaram.

A sensação de realização que você sente com cada marco de projeto concluído motivará sua equipe a enfrentar o próximo marco do gráfico de Gantt.

5. Promove um senso de responsabilidade

Ter marcos define expectativas claras para a equipe e fornece uma base para a responsabilidade.

Todos os membros da equipe passam a aceitar que o projeto está sobre seus ombros e assumem a responsabilidade propriedade de cada barra de tarefas sob os marcos. Se um marco do projeto não for cumprido adequadamente, o projeto sofrerá atrasos e o líder da equipe será o responsável.

Dica_: No ClickUp, você pode atribuir tarefas a um indivíduo , vários membros , ou um equipe inteira do projeto _, ajudando-o a manter o controle sobre a alocação do trabalho de todos

Como faço para criar um gráfico de Gantt no Excel com um marco?

Claro, você pode criar um gráfico de Gantt no Microsoft Excel e adicionar marcos a ele.

O MS PowerPoint e o Word também permitem que você faça isso.

Mas lembre-se de que aplicativos como o PowerPoint ou o Excel não contêm um recurso instalado Modelo de gráfico de Gantt para começar. Eles precisam ser baixados separadamente.

E, depois de inserir o modelo, você terá de criar manualmente uma lista de tarefas, adicionar os dados da tabela ao gráfico de Gantt e então formatá-lo de acordo com seu cronograma.

Em seguida, você terá que identificar manualmente qual tarefa se qualifica como tarefa dependente e adicionar seus marcos ao modelo.

como se gerenciar projetos já não fosse complicado o suficiente! Todo esse esforço para criar um _Gantt chart ?

Pode também arrancar seus cabelos de frustração!

Saiba por que escolher Microsoft Excel para gerenciamento de projetos é uma ideia muito pior do que a "nova Coca-Cola " confira este artigo .

Qual é a melhor maneira de criar gráficos de Gantt e adicionar marcos?

Simples.

Basta criar um gráfico de Gantt usando o ClickUp, o ferramenta de gerenciamento de projetos que também funciona como uma ferramenta completa de Software de gráfico de Gantt. Veja como é fácil criar um gráfico de Gantt no ClickUp:

Identificar tarefas cruciais do ClickUp em seu plano de projeto

Determinar as relações entre as tarefas, como dependências de tarefas

Insira a lista de tarefas no software de gráfico de Gantt do ClickUp

E pronto, você tem um gráfico de Gantt interativo!

Vamos agora continuar a usar a visualização do gráfico de Gantt para marcar marcos em seu projeto.

Para criar um marco no ClickUp:

Ative o ClickApp Milestones nas configurações do Workspace Clique com o botão direito do mouse em qualquer tarefa individual Escolha a opção Marcar como Milestone para converter uma barra de tarefa em um marco

4. A tarefa de marco aparece como um diamante amarelo com um nome de tarefa em negrito

5. Os marcos geralmente são exibidos na data de término da tarefa. Se não houver data de término disponível, os marcos serão exibidos na data de início da tarefa.

6. Para converter uma tarefa de marco de volta em uma tarefa normal, basta clicar no menu de três pontos (...) na tarefa e redefini-la

É assim que é fácil definir e modificar marcos em seu gráfico de Gantt interativo com o ClickUp!

Agora, os gráficos de Gantt são apenas a ponta do iceberg da Recursos do ClickUp .

O ClickUp permite que você crie muito mais do que um gráfico de Gantt interativo.

Para máxima flexibilidade, essa ferramenta de gerenciamento de projetos oferece uma ampla variedade de recursos incríveis, como:

veja por que chamamos o ClickUp de a única ferramenta _que você precisa para gerenciar projetos eficientemente?

Conclusão

Um marco do gráfico de Gantt marca um evento importante no curso das atividades de seu projeto. Ele oferece uma compreensão de alto nível da linha do tempo do projeto e permite que as equipes cumpram efetivamente o cronograma do projeto.

Agora, adicionar marcos pode ser uma dor de cabeça se você estiver usando ferramentas como o Microsoft Excel.

Entretanto, com o software de gerenciamento de projetos como o ClickUp, é muito fácil.

Desde a criação de gráficos de Gantt incríveis até a marcação dos marcos do gráfico de Gantt, um sistema operacional de trabalho remoto como o ClickUp o ajudará em cada etapa do processo. Registrar-se para o ClickUp hoje mesmo (de graça!) e passe pelos marcos do gráfico de Gantt com facilidade!