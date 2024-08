20 exemplos de gráficos de Gantt para gerenciamento de projetos

Como gerente de projetos, compreender o layout geral e a escala de tempo de seus projetos é fundamental para o seu sucesso. É aqui que os gráficos de Gantt entram em ação. Essas valiosas ferramentas visuais fornecem uma visão geral abrangente da linha do tempo de um projeto, permitindo planejar fluxos de trabalho, alocar recursos e acompanhar o progresso com eficiência. No entanto, a elaboração do gráfico de Gantt perfeito pode parecer um obstáculo se você for novato no assunto.

Para ajudar a orientá-lo, selecionamos uma lista de 20 exemplos de gráficos de Gantt que abrangem vários projetos e setores. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, incluímos insights inestimáveis para ajudá-lo a aproveitar o poder dos gráficos de Gantt para suas necessidades de gerenciamento de projetos. Portanto, aperte o cinto enquanto navegamos pelo fascinante mundo dos gráficos de Gantt e abrimos as portas para uma estratégia de gerenciamento de projetos mais simplificada, transparente e organizada.

O que é um gráfico de Gantt?

A gráfico de Gantt tradicional pode ser intimidador em uma olhada rápida.

é um gráfico de barras horizontal com linhas? Um gráfico de barras empilhadas com tempo?

Basicamente, um gráfico de Gantt é um linha do tempo simples de um projeto na forma de um gráfico de barras. A parte superior exibe o período de tempo e o lado esquerdo do gráfico lista as tarefas e atividades do projeto.

O objetivo de um gráfico de Gantt é ajudá-lo:

Com o planejamento de projetos e a programação de tarefas

Planejar o trabalho em sprints

Visualizar como vários projetos e tarefas evoluem ao longo do tempo

Colaborar com sua equipe e atribua tarefas

Compare o cronograma planejado com o real

Acompanhe e gerencie recursos,marcosedependências Você pode plotar cada tarefa, evento, resultado e progresso individual em seu projeto nesse gráfico de barras horizontais.

Quem pode se beneficiar mais com os gráficos de Gantt?

Os gráficos de Gantt são ferramentas eficazes para gerentes de projeto rHs, líderes de equipe, CEOs, CTOs, consultores, gerentes gerais, equipes de marketing e assim por diante.

Sinceramente, qualquer pessoa que queira ter uma imagem instantânea de um linha do tempo do projeto pode se beneficiar de um gráfico de Gantt.

20 exemplos de gráfico de Gantt

Aqui estão 20 maneiras de usar gráficos de Gantt para gerenciar projetos em vários casos de uso.

1. Gráfico de Gantt de gerenciamento de projetos

Os gráficos de Gantt são essenciais para todos os tipos de projetos gerenciamento de projetos . Ele pode ser um recurso visual útil que permite que você divida seu plano do projeto e as atividades do dia a dia.

Você pode:

Planejar a ordem das tarefas

Planejar cronogramas de gerenciamento de projetos * Definir um cronograma de projeto

Atribuir várias tarefas e gerenciar recursos

Representar graficamente as dependências de tarefas

E como tudo é plotado diretamente no gráfico, nem sua equipe nem clientes precisam lhe pedir atualizações do projeto .

Use os recursos de arrastar e soltar do modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp para reatribuir tarefas e entender como as tarefas estão conectadas a metas e dependências

Modelo simples de gráfico de Gantt para gerenciamento de projetos do ClickUp é uma ferramenta visual que ajuda os gerentes de projeto e as equipes a acompanhar os cronogramas, as tarefas e as dependências do projeto.

Esse modelo oferece uma interface fácil de usar que permite aos usuários criar tarefas, atribuí-las a membros da equipe, definir prioridades e adicionar dependências. Os usuários também podem ajustar cronogramas e recursos conforme necessário, fornecendo atualizações e alertas em tempo real para manter todos na mesma página. Faça o download deste modelo

2. Gráfico de Gantt de Construção

"O banheiro estará pronto em uma semana."

"A construção começará em 3 semanas."

Todos nós já ouvimos o gerente da obra ou o engenheiro dizer isso.

E, como gerente de projetos de construção, se essas respostas o fazem zombar, você sabe projetos de construção geralmente não cumprem os prazos.

Felizmente, um gráfico de Gantt simples é perfeito para manter os projetos de construção dentro do cronograma e garantindo que os membros da equipe, clientes e subcontratados estejam informados.

Basta perguntar a Jennifer Vollbrecht, gerente de projetos com certificação PMP e consultora principal da JVC. "Usamos gráficos de Gantt para destacar as tarefas críticas e usamos um prazo de três semanas para comunicar os próximos marcos em nosso projetos de construção . Os gráficos de Gantt são uma ótima maneira de visualizar muitas partes e peças móveis durante a construção.

Eu envio o gráfico de Gantt para todos os partes interessadas no projeto alguns dias antes de uma reunião de status, para que possa ser revisado, e todos vão à reunião preparados para discutir suas próximas atividades."

Certifique-se de que todos estejam na mesma página usando este gráfico de Gantt de construção simples para acompanhar os marcos e entregar os projetos no prazo

Confira Modelo de gráfico de Gantt para construção do ClickUp para seu próximo projeto de construção. Faça o download deste modelo

3. Gráfico de Gantt de Recursos Humanos

Analisar pilhas de currículos, lidar com a integração, atualizar políticas, simplificar os processos de entrevista ... trabalhar em RH não é uma tarefa fácil.

No entanto, com os gráficos de Gantt à sua disposição, você poderá lidar com a maioria dos recursos humanos tarefas com facilidade.

Use-o para:

Acompanhar o progresso dos candidatos no processo de contratação

RastrearKPIs de RH* Agendar entrevistas

Acompanhar atualizações e problemas dos funcionários atuais

Gerenciar processos de integração

Ignorar piadas sobre RH (porque sabemos que você está pensando mais nelas ao ler este artigo)

Crie seu próprio gráfico de Gantt de gerenciamento de recursos humanos no ClickUp! Comece com nosso modelos para recursos humanos .

4. Plano de negócios Gráfico de Gantt

Eficaz gerenciamento de negócios precisa de um plano muito, MUITO elaborado.

Há uma descrição da empresa, uma análise de mercado, análise competitiva projeções financeiras e muito mais.

É claro que isso envolve muitas informações que podem rapidamente se tornar esmagadoras para você e seus possíveis investidores.

Não entremos em pânico. Vamos visualizar.

Com um gráfico de Gantt, você pode estrategicamente:

Programar projetos e tarefas

Gerenciar recursos

Estabelecer marcos para definir os principais resultados

Dessa forma, você pode criar um roteiro de negócios adequado. Um roteiro que o deixe confiante sobre o crescimento do seu projeto e ajude seus investidores a visualizar cada detalhe.

Supervisione todos os recursos atuais e futuros necessários para desenvolver novos negócios usando o Account Capacity Planning Template da ClickUp

Use o Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas comerciais do ClickUp para acompanhar projetos e definir tarefas com prazos. Esse modelo permite identificar gargalos e garantir que seu projeto esteja no caminho certo. Faça o download deste modelo

5. Gráfico de Gantt de Marketing

_Você é um profissional de marketing que continua terminando tarefas apenas para encontrar mais coisas em sua lista de afazeres?

Você precisa de gráficos de Gantt.

Use-os para planejar campanhas de marketing visualize sua estratégia, defina metas de marketing e marcos, etc., e observe quanto tempo você pode economizar no planejamento.

Você também acaba economizando tempo na comunicação ao compartilhar um gráfico de Gantt para que sua equipe e as partes interessadas acompanhem o progresso da meta.

A melhor parte?

Você e sua equipe podem planejar continuamente desde ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing como o ClickUp, oferecem gráficos de Gantt interativos que são atualizados em tempo real.

Veja um exemplo:

Via Equipe de slides

6. Gráfico de Gantt de Gerenciamento de Produtos

Roadmaps de produtos e gráficos de Gantt são como domingos e brunch. Uma combinação perfeita, menos as Mimosas. (Isso é para a festa de lançamento!)

E com um gráfico de Gantt, não há lugar melhor para planejar seu desenvolvimento, lançamento e fabricação de produtos .

Você pode acompanhar:

Pesquisa

Orçamentos de projetos

Desenvolvimento ágil de produtos progresso

Backlogs de produtos

Datas de lançamento

Um gráfico de Gantt é uma verdadeira bênção para um projeto complexo que depende de várias equipes e departamentos.

Aqui está um exemplo de um roteiro de lançamento de produto:

Via ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação de lançamento de produto criado pelo ClickUp mantém todas as suas atividades e marcos no caminho certo para um plano de lançamento de produto eficaz. Use esse gráfico de Gantt para monitorar cada estágio do processo de desenvolvimento do seu produto. Faça o download deste modelo

7. Gráfico de Gantt de mídia

Luzes, câmera, Gantt!

Sim, até equipes de mídia podem se beneficiar dos gráficos de Gantt.

Você pode facilmente:

Programar suas sessões de brainstorming de conteúdo de vídeo

Atribuir tarefas de pré-produção, produção e pós-produção

Planejar e definir datas de lançamento

Criar uma linha do tempo para todo o conteúdo que precisa ser publicado em uma semana ou mês

Acompanhe o progresso feito por departamentos como música, elenco e redação,edição de vídeoetc.

Seja um vídeo do YouTube ou um filme, um simples gráfico de Gantt pode ajudá-lo a fornecer conteúdo de sucesso.

Aqui está um exemplo simples de gráfico de Gantt para produção de vídeo:

Via Fichário de estudo

8. Gráfico de Gantt de mídia social

A mídia social é... o oxigênio dos tempos modernos?

Muitos de nós vivem e respiram essa mídia.

E alguns de nós até construíram uma carreira em torno dela. Isso envolve o rastreamento de publicações de mídia social, conteúdo, engajamento e muito mais.

_Mas como você pode fazer tudo isso sem sucumbir a um frenesi de rolagem?

Crie um planejador de mídia social em um gráfico de Gantt para planejar campanhas, colaborar com a equipe de mídia social e garantir que as postagens sejam feitas dentro do cronograma.

Você pode até mesmo colaborar com sua equipe para criar toda a linha do tempo da mídia social com detalhes de:

O que postar

Quando postar

Onde postar

Quem é o responsável pela postagem, etc.

_É preciso estar atento se você quiser quebrar a Internet, certo?

Aqui está um exemplo:

Via Equipe de slides

9. Gráfico de Gantt de planejamento de eventos

Os planejadores de eventos têm muitos detalhes para fazer malabarismos para garantir que os eventos ocorram sem problemas.

e quando as vendas de ingressos aumentam?

Você precisa de toda a ajuda que puder obter.

É aí que entram os gráficos de Gantt. Use-o para dividir seu plano de evento em todos os detalhes granulares. É possível até mesmo agrupar tarefas por fase de planejamento ou fornecedor.

Fato divertido: Você pode até promover seu evento com um gráfico de Gantt.

Crie uma estratégia promocional e agendar tarefas na linha do tempo para criar todo o entusiasmo de que você precisa para seu evento de lançamento.

Faça com que as pessoas compareçam ao local pelo qual você lutou!

Via LeoIsaac

10. Gráfico de Gantt para consultores

Vejamos um exemplo: seu cliente o indicou para ajudá-lo a atingir suas metas.

No entanto, ele é um cliente novo e precisa de um pouco mais de segurança de você (o consultor) em relação ao progresso.

Não se preocupe.

Você pode mostrar ao seu cliente que tem um roteiro prático para o sucesso com um gráfico de Gantt.

Divida todas as tarefas entre a sua equipe e a equipe do cliente. Você também pode consultar o gráfico durante as reuniões semanais com o cliente para garantir que ambos estejam cantando a mesma música.

11. Gráfico de Gantt de projetos de design

_Surpreso por ver isso na lista de exemplos de gráfico de Gantt?

Bem, designers e equipes também podem usar gráficos de Gantt.

De design desde o planejamento e o desenho até a aprovação dos designs finais e sua apresentação ao mundo, os gráficos de Gantt podem ser úteis em todo o fluxo de trabalho de design. Você também pode planejar facilmente o lançamento do design e acompanhar as reservas.

E, quem sabe, o método de Gantt pode levá-lo à passarela de Milão.

Aqui está um exemplo geral de gráfico de Gantt de projeto de design:

12. Gráfico de Gantt de desenvolvimento de aplicativos móveis

Se você é uma empresa que cria celulares ou uma empresa que desenvolve aplicativos para terceiros, um gráfico de Gantt pode ser a sua escolha.

Use-o para criar um layout e visualizar as etapas do processo de desenvolvimento. Ele pode incluir tudo, desde o design da aparência do aplicativo até seus recursos, como:

Como você terá de trabalhar com diferentes pessoas, departamentos e muito mais, os gráficos de Gantt podem aumentar suas chances de fazer tudo corretamente e com mais rapidez.

_Lançamento bem-sucedido, aqui vamos nós! Marcos Isaias gerente de projetos com certificação PMP em Claro tem o seguinte a dizer sobre o uso de gráficos de Gantt no desenvolvimento de aplicativos móveis:

"Ao fazer um exercício colaborativo sobre o gráfico de Gantt com a equipe, muitas vezes descobrimos tarefas não vistas e validações que faltam para ter um aplicativo bem-sucedido e de qualidade.

Isso nos ajudou a identificar tarefas ocultas que teriam causado atrasos se não fossem mapeadas corretamente. Por exemplo, muitas vezes planejamos o controle de qualidade para o software, mas talvez [esqueçamos de fazer o mesmo] para os servidores que o manteriam. "

Fonte: Marcos Isaias, PMP

‍13. Gráfico de Gantt de marketing por e-mail

_Por que a campanha de marketing por e-mail do fantasma fracassou?

Você podia ver através dele.

Não use fantasmas em suas campanhas de e-mail. Planeje-as e execute-as com gráficos de Gantt.

Acompanhe itens como datas, horários, contatos, assuntos, etc.

Você pode gerenciar tudo relacionado aos seus e-mails, contatos e leads em um único gráfico, para não perder oportunidades de vendas nem desperdiçar tempo.

14. Gráfico de Gantt de desenvolvimento de software

Quando se trata de desenvolvimento de software no desenvolvimento de software, um gráfico de Gantt é como um cortador de bolo. Ele pode ajudá-lo a visualizar seu projeto cortando-o em etapas de trabalho menores que você pode gerenciar facilmente.

Você pode acompanhar:

Atividades de gerenciamento de projetos

Iniciação ou planejamento

Brainstorming de design

Desenvolvimento

Análise de qualidade

Operações e manutenção

E não é só isso. Os gráficos de Gantt também são perfeitos para o rastreamento de bugs de software . 🐛

Um gráfico de Gantt permite que sua equipe envie relatórios de bugs e rastrear problemas enquanto os desenvolvedores chegam rapidamente ao fundo dos problemas. Você pode até mesmo definir prioridades para que todos saibam quais bugs devem ser exterminados primeiro.

Veja a seguir um exemplo de gráfico de Gantt de desenvolvimento de software:

Via Linha do tempo do escritório

15. Gráfico de Gantt de integração de funcionários

Com funcionários recém-contratados, pode ser difícil manter o controle do que eles precisam saber e do treinamento que já concluíram.

Felizmente, um gráfico de Gantt pode ajudar.

Crie seções e tarefas para cada novo funcionário e certifique-se de passar por cada tarefa com eles. Dessa forma, você pode garantir que cada novo funcionário se encaixe facilmente na equipe.

16. Gráfico de Gantt de Marketing Digital

Se você deseja que as pessoas - especialmente as certas - encontrem você, o marketing digital deve ser sua principal prioridade. Pode ser publicidade por meio de mídia social, SEO, marketing por e-mail etc.

Com um gráfico de Gantt, você pode traçar a data de início, a data de término, os orçamentos, as tarefas e as subtarefas de todas as suas estratégias de marketing digital.

Aqui está um exemplo de gráfico de Gantt:

17. Gráfico de Gantt para educação

_Lembra-se de quando a educação se resumia a salas de aula, bibliotecas, quadros brancos e preparativos para exames de última hora?

Bem, a maior parte disso permanece, exceto pelo fato de a digitalização ter assumido o controle.

Os quadros brancos são digitais, as bibliotecas estão a uma pesquisa no Google e o planejamento semestral é feito em gráficos de Gantt.

Professores e alunos podem monitorar seus semestres, programas e datas de exames neles.

Dica de profissional para professores de história: Os gráficos de Gantt são perfeitos para uma representação visual da linha do tempo de eventos históricos.

Aprenda a ciência dos gráficos de Gantt e prepare-se para fazer história neste ano acadêmico!

Crie seu próprio gráfico de Gantt educacional no ClickUp e confira nossos modelos para alunos !

18. Gráfico de Gantt de Vendas

Se você estiver no equipe de vendas você precisa saber:

O que está vendendo

O que não está vendendo

Quem está fazendo ótimas vendas

Quem não está atingindo as metas de vendas

E muito mais.

Se você não acompanhar esses aspectos, corre o risco de perder grandes lucros.

‍Não se preocupe; um gráfico de Gantt garante que você não perca essas oportunidades de ganhar dinheiro. Você pode acompanhar todas as suas vendas, contatos, leads, integração de clientes, progresso de negócios, etc.

Via Equipe de slides Nada passa despercebido porque o gráfico contém tudo o que você precisa saber.

Agora você só precisa se preocupar em esperar que um cliente em potencial ligue de volta para você.

(Desculpe, mas nem mesmo os gráficos de Gantt podem ajudá-lo nesse ponto)_

19. Gráfico de Gantt de finanças

Claro, o dinheiro pode fazer o mundo girar. Mas ele não deve fazer sua cabeça girar.

E é por isso que muitas instituições financeiras e bancos usam gráficos de Gantt.

Um gerente de banco é um bom exemplo de alguém que pode acompanhar suas tarefas, planos, atendimento ao cliente, desempenho da equipe, etc., em um gráfico de Gantt.

Ele também pode ajudar a preparar novos produtos bancários, como empréstimos, depósitos e cartões de crédito. É também uma ótima ferramenta para gerenciar campanhas de marketing em bancos.

Veja um exemplo:

Via Investopédia

20. Gráfico de Gantt de gerenciamento de conteúdo

Se você faz parte de uma equipe que publica um fluxo constante de conteúdo, os prazos estão sempre em cima de você. Como um filhote de cachorro, quando ouve você abrir um saco de batatas fritas. Mas menos adorável. 😞

Com os gráficos de Gantt, você está sempre preparado para os prazos. Use-o como um calendário editorial para ver o que está por vir na programação.

Você pode organizar grupos de tarefas específicas por mês e por artigo e definir marcos para acompanhar as aprovações finais e as datas de "go-live".

3 principais benefícios do gerenciamento de projetos com gráfico de Gantt

1. Obtenha uma visão geral completa de seu projeto

Sabe aquela sensação incômoda de quando você se senta para trabalhar e acha que esqueceu alguma coisa?

Você pode evitar esse sentimento com um gráfico de Gantt em mãos. Ele mostra tudo em seu plano de projeto de uma só vez, para que você nunca sinta que perdeu alguma coisa.

É como uma lista de tarefas para vários projetos que se atualiza sozinha.

2. Acompanhe o progresso do projeto em tempo real

Hoje, você pode acompanhar sua corrida de táxi e entrega de fast food em tempo real.

Então, por que não fazer o mesmo com o cronograma de seu projeto?

O gráfico de Gantt é como um dispositivo de rastreamento geográfico para seu projeto.

Alimente-o com informações sobre as atividades do projeto, atualize-o algumas vezes e ele se moverá por conta própria.

Na verdade, um gráfico de Gantt dá um passo adiante, informando o caminho crítico para o cronograma do projeto. Esse é o conjunto mínimo de tarefas que você precisará concluir para cumprir o prazo do projeto.

3. Manter a transparência do projeto

O gráfico de Gantt era originalmente um ferramenta de gerenciamento de projetos usada pelos gerentes para tomar decisões de alto nível.

No entanto, os gráficos de Gantt modernos são uma ferramenta essencial para todos os membros de uma equipe de projeto.

Os gerentes de projeto podem atualizar e compartilhar rotineiramente um gráfico de Gantt com a equipe do projeto. Isso permite que todos os membros vejam como estão trabalhando juntos para alcançar os mesmos resultados.

Em outras palavras, é a maneira mais confiável de mostrar a todos o panorama geral e ajudar todos a se sentirem integrados.

Em resumo, ter um gráfico de Gantt para seu gerenciamento de projetos é tão importante quanto levar um mapa em sua viagem de carro.

Como criar um gráfico de Gantt?

Você pode criar gráficos de Gantt em Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Planilhas Google e muito mais.

Mas se você não quiser ficar frustrado com o "wifi down-level", deve fazer o que as pessoas inteligentes fazem. Crie gráficos de Gantt usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos !

Normalmente, com essas ferramentas, tudo o que você precisa fazer é criar uma lista de tarefas, adicionar a data de início e a data de término. Em seguida, a ferramenta faz sua mágica para exibir as tarefas do projeto ao longo do tempo como gráficos de Gantt intuitivos.

Para economizar seu tempo, vamos lhe dar a resposta aqui mesmo.

A única ferramenta de gráfico de Gantt on-line de que você precisa é o ClickUp. É uma das ferramentas de produtividade mais bem avaliadas do mundo, usada por equipes de várias empresas em todo o mundo.

E você pode criar um gráfico de Gantt simples (e bonito!) com Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp em três etapas simples:

Clique no sinal + em qualquer lista, pasta ou espaço

em qualquer lista, pasta ou espaço Selecione Gantt

Dê um nome a ele

Modifique o que você vê em seus gráficos de Gantt usando o menu lateral expansível e recolhível.

Você pode usar o gráfico para:

Planejar o tempo e programar tarefas

Gerenciar recursos

Visualizar a dependência de cada tarefa

Calcular acaminho crítico e o tempo de folga

Exemplos de gerenciamento de projetos de gráfico de Gantt no ClickUp

_Agora, você está convencido de que um gráfico de Gantt é muito parecido com a Internet?

Ele pode levar qualquer projeto, setor ou equipe para o próximo nível.

Você pode criar um no PowerPoint, usar um gráfico de Gantt do Excel ou até mesmo fazer download de um modelo de gráfico.

Mas nada supera o criador de gráficos de Gantt em três etapas do ClickUp.

Com o ClickUp, você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades, gerenciar recursos, dependências e muito mais com facilidade. Além disso, esse O software de gráficos de Gantt pode fazer mais do que apenas gráficos de Gantt ele pode ser seu rastreador de tempo, gerenciador de tarefas, criador de fluxogramas, ferramenta de prova... é só dizer. Registre-se no ClickUp gratuitamente para criar gráficos de Gantt incríveis para qualquer projeto, em qualquer setor.