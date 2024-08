10 melhores ferramentas de software de gráfico de dependência em 2024

Como qualquer gerente de projeto de software experiente sabe, um projeto não é apenas um projeto. O sucesso exige trabalho árduo e foco, mas também requer uma visão mais ampla. É por isso que muitos gerentes de projetos usam diagramas de dependência para mapear facilmente suas dependências de software.

Um diagrama de dependência é tecnicamente um modelo matemático, mas também é uma ferramenta indispensável para as equipes de engenharia de software, especialmente para as equipes com grandes bases de código. Os gráficos de dependência visualizam as diferentes dependências em um projeto de software. Isso ajuda os engenheiros a entender o impacto das alterações antes de fazê-las e a identificar gargalos incômodos antes que seja tarde demais.

Você também não precisa criar manualmente um gráfico de dependências. O software de gráfico de dependências se integra facilmente aos seus dados para que você possa projetar um código melhor e mais rápido. ⌛

Neste guia, mostraremos como identificar uma ferramenta de gráfico de dependências de alta qualidade, bem como nossas 10 principais opções favoritas para o trabalho em 2024.

O que você deve procurar em um software de gráfico de dependências?

Java, Python, JavaScript e PHP são essenciais para seu trabalho, mas vamos ser realistas: Os ecossistemas de software modernos são complicados. E se você estiver lidando com código legado ou grandes bases de código, precisará de uma ferramenta que use algoritmos eficientes para gerar esses gráficos para você.

O GitHub e outras plataformas de código aberto oferecem muitas opções, mas, em nossa opinião, as ferramentas com esses recursos são sua melhor aposta:

Gráficos direcionados : As linhas por si só não o ajudarão muito. Você precisa de um gráfico de dependência com bordas direcionadas (ou setas apontadas) para mostrar qual módulo depende do outro

As linhas por si só não o ajudarão muito. Você precisa de um gráfico de dependência com bordas direcionadas (ou setas apontadas) para mostrar qual módulo depende do outro APIs e templates : Procure ferramentas de gráficos de dependência que venham com uma API. Isso facilita a geração de gráficos para testes, implementação e solicitações pull. Os modelos também são úteis porque fornecem uma estrutura gráfica pronta que economiza tempo sem comprometer o estilo

Procure ferramentas de gráficos de dependência que venham com uma API. Isso facilita a geração de gráficos para testes, implementação e solicitações pull. Os modelos também são úteis porque fornecem uma estrutura gráfica pronta que economiza tempo sem comprometer o estilo Gerenciador de pacotes : Escolha um software de gráfico de dependências que seja compatível com seu gerenciador de pacotes existente. Isso facilita muito a extração de dependências diretamente de seus arquivos de configuração

Escolha um software de gráfico de dependências que seja compatível com seu gerenciador de pacotes existente. Isso facilita muito a extração de dependências diretamente de seus arquivos de configuração Interface de usuário simples: Gráficos de dependência como gráficos de Gantt devem ser fáceis de navegar. Procure ferramentas que ofereçam avaliações gratuitas para que você possa experimentá-las antes de comprar. No mínimo, você deve ser capaz de clicar duas vezes em um nó para expandir ou minimizar as dependências. Os recursos de pesquisa e filtro também são bons para localizar rapidamente nós específicos

Gráficos de dependência como gráficos de Gantt devem ser fáceis de navegar. Procure ferramentas que ofereçam avaliações gratuitas para que você possa experimentá-las antes de comprar. No mínimo, você deve ser capaz de clicar duas vezes em um nó para expandir ou minimizar as dependências. Os recursos de pesquisa e filtro também são bons para localizar rapidamente nós específicos Vários formatos de exportação: O desenvolvimento de software exige flexibilidade, portanto, escolha uma ferramenta compatível com formatos como JSON ou Graphviz. Dessa forma, você pode exportar facilmente seu conjunto de dados para outros aplicativos ou compartilhá-lo com sua equipe

As 10 melhores ferramentas de gráfico de dependência para usar em 2024

Os gargalos não são divertidos. Felizmente, um planejamento cuidadoso elimina a maioria dos atrasos e problemas. Gere gráficos de dependência no início de qualquer projeto para esclarecer seu fluxo de trabalho e ficar um passo à frente.

Você é livre para escolher seus favoritos, mas, em nossa opinião, estas são as 10 melhores ferramentas de gráficos de dependência de 2024. 🏆

Use o ClickUp Mind Maps para mostrar todas as dependências da sua equipe de desenvolvimento

Sem querer nos gabar, mas o ClickUp é o software de gráfico de dependências baseado na Web, tudo em um, que os desenvolvedores usam para criar um banco de dados perfeito. Vincule facilmente tarefas, documentos e dependências para reunir tudo em um só lugar. Com Dependências do ClickUp se você não tiver uma ordem clara de operações, crie uma ordem clara de operações para que todos saibam em que ordem você precisa concluir as tarefas.

Isso também não se aplica apenas ao desenvolvimento de software. No ClickUp, você pode criar dependências para os próprios projetos, vinculando clientes a determinadas tarefas ou ordens. Use a função Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para gerenciar cronogramas de projetos ou use Mapas mentais do ClickUp para fazer um brainstorming antes do início do projeto. ✨

É isso mesmo: Você pode usar o mesmo sistema para o pessoal de programação, marketing, RH, atendimento ao cliente e muito mais. Há recursos específicos para cada função no ClickUp suficientes para manter todos satisfeitos.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp se integra ao GitHub, Zendesk, Figma e a mais de 1.000 outras ferramentas externas

Use o prontoModelo de mapeamento de dependência do ClickUp para iniciar seus gráficos de dependência

Crie relações de dependência para espera, blocos ou tarefas vinculadas

Crie dependências rapidamente usando comandos de barra

Limitações do ClickUp

Alguns recursos do ClickUp estão disponíveis apenas para níveis pagos

Algumas exibições do ClickUp estão disponíveis em dispositivos móveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Caprichoso

Via Caprichoso O Whimsical combina diagramação e quadro branco em um mesmo software. É uma ferramenta útil não apenas para o brainstorming de ideias, mas também para compartilhá-las com sua equipe e executá-las.

Use o Ferramenta de fluxograma para arrastar e soltar seu caminho para criar lindos gráficos de dependência. O Whimsical permite que você colabore com a sua equipe em tempo real para criar gráficos claros e coloridos que colocam todos na mesma página.

Melhores recursos do Whimsical

O Whimsical incluiSoftware de gráfico de Gantt,wireframes, notas adesivas, mapas mentais e documentos em seu serviço de assinatura

O Whimsical inclui muitos modelos

O AI text-to-flowchart acelera seriamente o processo de criação de gráficos

Limitações do Whimsical

O Whimsical é um software gráfico genérico, portanto, pode ser necessário importar dados manualmente para mapear projetos de software

Preços do Whimsical

Gratuito

Pro: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Organização: $20/mês por usuário

Whimsical avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

3. XMind

Via XMind O XMind é um mapeamento mental e aplicativo de brainstorming que existe desde 2006. Esse software de gráficos de dependência captura ideias usando modelos predefinidos, que ele chama de Structures (estruturas), para dar vida às suas ideias. Pegue uma estrutura para gráficos de espinha de peixe, organogramas, tabelas em árvore e muito mais.

Também gostamos do fato de o XMind permitir que você adicione seus próprios temas de cores. Se você estiver compartilhando gráficos com outras pessoas, o recurso de personalização facilita a inclusão da marca da sua empresa com apenas alguns cliques.

Lembre-se de que essa é uma ferramenta mais voltada para o marketing. Como equipe de software, talvez seja necessário inserir manualmente seus dados para exibir corretamente as dependências. 👀

Melhores recursos do XMind

O rastreamento de tarefas é um recurso beta para gerenciar tarefas em mapas mentais

Use o Pitch Mode para criar apresentações de tirar o fôlego

O Smart Color Theme dá aos seus gráficos uma aparência consistente

Limitações do XMind

O XMind se concentra muito no marketing e no lado da marca dos gráficos e menos nas integrações de dados para equipes de programação

A assinatura anual economiza apenas US$ 12 por ano, o que não é um grande desconto

Preços do XMind

Anual: US$ 59,99

US$ 59,99 Mensal: US$ 5,99

XMind avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações) Confira estas alternativas ao Xmind !

4. EdrawMind

Via EdrawMind O EdrawMind é principalmente uma solução de visualização de ideias, mas você pode usá-lo como uma ferramenta de gráfico de dependência. Equipes não técnicas também o utilizam para fazer esboços, mapa mental s, e brainstorming.

Também adoramos o fato de o EdrawMind integrar IA em todas as suas ferramentas. Isso acelera muito o tempo gasto com a formatação e a criação de conteúdo. Basta inserir algumas diretrizes e a IA lhe dará um mapa mental para você usar.

O EdrawMind tem um tipo diferente de estrutura de preços. O plano vitalício lhe dá acesso a atualizações vitalícias e suporte prioritário . Se fizer upgrade para o Bundle Plan, você também terá acesso ao EdrawMax e ao EdrawProj, o que é ideal se você quiser todas as ferramentas do Edraw.

Melhores recursos do Edraw Mind Map

Os mapas mentais alimentados por IA permitem a criação de mapas mentais com um clique

Exporte mapas mentais e esboços para criar belos slides de apresentação

Compartilhe mapas mentais com colaboradores para equilibrar a carga de trabalho

Limitações do Edraw Mind Map

O Edraw é principalmente uma ferramenta de mapa mental, portanto, exigirá entradas manuais para gráficos de dependência

Preços do Edraw Mind Map

Assinatura: US$ 59/ano

US$ 59/ano Plano vitalício: $118

$118 Plano de pacote vitalício: $245

Edraw Mind Map ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

5. MindMeister

Via MindMeisterO MindMeister é uma ferramenta para visualização de ideias e colaboração, gerenciamento de tarefas e até mesmo apresentações.

Você está extraindo ideias de várias fontes? O MindMeister permite que você adicione links, anexos e conteúdo incorporado a cada gráfico de fontes como YouTube e Google Drive.

Se você deseja gerenciamento de tarefas e um aplicativo de anotações, é melhor comprar o pacote MindMeister para ter acesso a todos os produtos MindMeister no mesmo pacote.

Melhores recursos do MindMeister

Incorpore mídia em seus gráficos para obter mais contexto

Crie layouts de mapas mistos com apenas alguns cliques

O MindMeister é totalmente compatível com o GDPR

Limitações do MindMeister

O MindMeister é mais adequado para brainstorming e agregação de ideias do que para gráficos de dependência de software

Preços do MindMeister

Básico: Gratuito

Gratuito Pessoal: $5,99/mês por usuário

$5,99/mês por usuário Pro: $9,99/mês por usuário

$9,99/mês por usuário Empresarial: $14,99/mês por usuário

MindMeister avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

4,3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

6. Criamente

Via Criticamente O Creately é um software de gráfico de dependência alimentado por dados que conecta os pontos entre projetos e equipes. Ele tem soluções gráficas personalizadas para software e TI, bem como para produtos, marketing, RH e vendas. 👨🏽‍💼

Para os desenvolvedores de software, o Creately oferece um estúdio visual onde você constrói a arquitetura antes de codificar. Ele ainda ajuda na implementação e na rastreabilidade após o lançamento.

Melhores recursos do Creately

O Creately alinha seus gráficos com seus objetivos e principais resultados (OKRs)

Crie um banco de dados personalizado para visualizar dados de várias equipes e casos de uso na mesma plataforma

Capture conhecimento organizacional com os wikis do Creately

Use os modelos prontos do Creately para análises SWOT, mapas mentais, diagramas de arquitetura de nuvem, wireframes e muito mais

Vincule o Creately ao GitHub, Jira, Asana ou Confluence

Limitações do Creately

Alguns usuários dizem que o Creately é difícil de usar se você estiver trabalhando com telas grandes

Outros usuários relatam atrasos e baixo desempenho ao trabalhar com muitos dados

Preços do Creately

**Gratuito

Iniciante: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $89/mês para usuários ilimitados

$89/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Creately

G2: 4,4/5 (mais de 860 avaliações)

4,4/5 (mais de 860 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

7. InVision

Via Visão geral O InVision é uma ferramenta de quadro branco colaborativo para colaboração em tempo real. Embora não tenha necessariamente recursos adaptados ao desenvolvimento de software, a InVision inclui ferramentas que agilizam o processo de desenvolvimento .

Crie sua experiência de UI/UX em um gráfico primeiro e, em seguida, compartilhe-a com outras partes interessadas para obter opiniões antes de escrever uma única linha de código. Isso reduz o número de revisões no final da linha, depois que você tiver criado a solução.

Ah, e se você já estiver usando outro software de quadro branco e deseja mudar, você está com sorte. A ferramenta de importação da InVision lhe dá a capacidade de transferir quadros brancos de ferramentas como Miro ou Mural para a InVision.

Melhores recursos do InVision

Use os modelos pré-criados da InVision para economizar tempo

O InVision Freehand alinha seus fluxos de trabalho com os processos de negócios

Integre o InVision acriar mapas mentais com o Google Docszoom, Webex, Jira, Asana e muito mais

O InVision AI gera conteúdo e estruturas gráficas em apenas alguns segundos

Limitações do InVision

A InVision não inclui recursos adaptados ao desenvolvimento de software

Alguns usuários dizem que gostariam que o InVision fosse integrado a uma variedade maior de softwares, como o Notion

Preços do InVision

Gratuito

Pro: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

InVision ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 670 avaliações)

4,4/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 730 avaliações)

8. Lucidchart

Via Lucidchart O Lucidchart é um aplicativo de diagramação usado para visualizar sistemas e arquitetura. Graças às suas integrações com soluções como o Confluence, o Lucidchart é um software de gráfico de dependência popular para programadores.

Use esse software para visualizar como os dados fluem em sua empresa, sistemas e processos. O Lucidchart extrai dados em tempo real para mostrar como essas alterações terão impacto em seu sistema como um todo.

Melhores recursos do Lucidchart

O Lucidchart se integra com outros produtos da Lucid no Lucid Visual Collaboration Suite

Integre o Lucidchart com Atlassian, Microsoft, Slack e Google Workspace

A visualização automática cria recursos visuais a partir de dados em tempo real

Incorpore o Lucidchart no Confluence para fazer referência a diagramas de arquitetura de nuvem

Limitações do Lucidchart

Alguns usuários dizem que o Lucidchart é difícil de usar

O Lucidchart não permite que você importe suas próprias formas ou tipos de gráficos

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 2.400 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.940 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Lucidchart !

9. Mentalidade

Via Mentalidade O Mindly é uma ferramenta para capturar e organizar ideias. Basicamente, é uma ferramenta de mapeamento mental e brainstorming que pode ser usada em qualquer lugar. Essa ferramenta é mais voltada para os tipos criativos, portanto, não terá recursos específicos para programadores de software.

No entanto, se você trabalha com uma equipe de front-end, o Mindly é uma ferramenta útil para armazenar todas as suas ideias de última hora. 💡

Gostamos do fato de o Mindly priorizar os dispositivos móveis e, portanto, estar disponível no Android e no iOS - e até mesmo no MacOS -, o que o torna ideal para pessoas que trabalham com várias plataformas e precisam sincronizar vários dispositivos.

É claro que ele tem recursos limitados, mas a maioria desses recursos está disponível gratuitamente. Mesmo que você faça o upgrade, são US$ 7 para ter acesso irrestrito a tudo. Isso é bastante econômico, você não acha?

Melhores recursos do Mindly

O Mindly está disponível para iOS, Android e Mac

Esboce suas ideias de forma não linear

Simplifique os mapas mentais com a interface de usuário minimalista do Mindly

Limitações do Mindly

O Mindly é bonito, mas não tem os recursos avançados que outras ferramentas de gráficos de dependência oferecem

Preços do Mindly

Gratuito

US$ 6,99 para todos os recursos

Avaliações e resenhas do Mindly

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

10. ConceitoDesenho

Via ConceptDraw O ConceptDraw faz parte do ConceptDraw Office Suite, que oferece aos gerentes ajuda de ponta a ponta com a documentação comercial. Esse pessoal tem milhares de estênceis e centenas de modelos - além de complementos - para impulsionar seus fluxos de trabalho .

O recurso Live Objects é especialmente útil para equipes de software. O Live Objects extrai dados externos para fornecer uma visão ao vivo de como as alterações afetarão os fluxos de trabalho atuais. Você pode usá-lo para KPIs de desempenho, mas ele também funciona muito bem para dependências.

Melhores recursos do ConceptDraw

Use as centenas de modelos e o conteúdo predefinido do ConceptDraw para acelerar a diagramação

Desenhe seus próprios estênceis manuais personalizados para criar um diagrama verdadeiramente exclusivo para sua empresa

Importar e exportar formatos de arquivo do Visio

Limitações do ConceptDraw

O ConceptDraw não oferece uma versão gratuita ou freemium

Alguns usuários dizem que a interface é muito ocupada ou difícil de navegar

Preços do ConceptDraw

Diagrama 16: $199

$199 ConceptDraw Office 9: $299

Avaliações e resenhas do ConceptDraw

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4,4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

Desenhe gráficos de dependência em um piscar de olhos com o ClickUp

O software de gráficos de dependência facilita a criação de gráficos de dependência. A ferramenta certa de gráficos de dependência reduz a carga de trabalho do designer gráfico e permite criar gráficos impressionantes que colocam a equipe na mesma página.

Mas adivinhe só? Você não precisa comprar uma ferramenta gráfica sofisticada. Basta usar o ClickUp: Nós lhe damos acesso a muito mais do que modelos de gráficos (embora os nossos sejam muito bons). 🤩

Com o ClickUp, você tem acesso a documentos, quadros brancos, bate-papos em equipe, documentação e até mesmo uma ferramenta de IA na mesma plataforma. Economize horas toda semana planejando e concluindo todas as tarefas do seu projeto no mesmo lugar.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. O ClickUp é gratuito para sempre, sem necessidade de cartão de crédito. Registre-se no ClickUp agora.