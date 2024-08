21 melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing para empresas e agências em 2024

Você está tentando manter um olho na fila de solicitações de campanha, outro na sua lista de tarefas e mais um na sua agenda? detalhamento das metas trimestrais ? Além de parecer extremamente tonto, você também parece precisar seriamente de um software de gerenciamento de projetos de marketing - e rápido!

Os gerentes de marketing modernos de startups, agências e empresas executam regularmente projetos multicanal e de marketing campanhas de marketing . Sem um software de gerenciamento de projetos, eles correriam o risco de desperdiçar um dia de trabalho por semana procurando informações perdidas em longas linhas de e-mail. Isso lhe parece familiar? 🙋 Gerenciamento de projetos de marketing é uma ferramenta para organizar, colaborar e entregar projetos relacionados a marketing. Mas o melhor software para profissionais de marketing lida com uma variedade de fluxos de trabalho, gerencia transferências entre equipes e se integra facilmente a outros aplicativos para obter uma pilha de tecnologia completa.

A verdade é que as operações manuais não podem acompanhar a onda de crescimento, por isso é importante fazer uma pausa e considerar a possibilidade de trazer um mecanismo de software para capacitar suas equipes, processos de marketing e colaboradores. 🔌

Neste guia, abordaremos os recursos que equipes internas e remotas eficientes usam para projetar fluxos de trabalho multifuncionais e nossa lista recomendada dos 21 melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing.

O que procurar em um software de gerenciamento de projetos de marketing?

Escolher o software certo de gerenciamento de projetos de marketing pode ser uma tarefa árdua. Ao decidir o que é melhor para a sua equipe, tenha em mente estes recursos:

Automação: Procure por software que possa automatizar as tarefas de marketing como a configuração de novos projetos e a atribuição de tarefas. Isso ajudará a integrar rapidamente os novos membros da equipe e evitará o tedioso trabalho manual.

Colaboração da equipe: Ter a ferramentas de comunicação corretas é essencial quando se trata de gerenciar projetos de marketing. Escolha um sistema que permita as equipes colaborem, conversem e comentem com facilidade em tarefas.

Integrações: Procure uma plataforma que se integre facilmente a softwares existentes, como plataformas de marketing por e-mail e ferramentas de análise. Isso ajudará a simplificar seu fluxo de trabalho e dará acesso aos dados de que você precisa em um só lugar.

Análise e rastreamento: Certifique-se de que o sistema de gerenciamento de projetos que você escolher ofereça recursos de análise, rastreamento e relatórios em tempo real. Isso o ajudará a manter o controle do desempenho da equipe e a identificar as áreas em que podem ser feitas melhorias.

Segurança e privacidade: A segurança é sempre uma preocupação importante quando se trata de sistemas de gerenciamento de dados on-line. Certifique-se de que a plataforma escolhida tenha medidas adequadas para manter seus dados seguros e protegidos.

21 Melhores softwares de gerenciamento de projetos de marketing

Alinhe suas metas e colabore em tarefas e documentos para obter a melhor execução de estratégia no ClickUp

Sabemos que você e sua equipe estão acostumados a reunir processos em cada projeto para fazer as coisas acontecerem. As ferramentas antigas - e caras - que você herdou são um ponto de atrito, em vez de contribuírem para metas de marketing e operações. ClickUp é uma plataforma de produtividade completa em que as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Personalize-a facilmente para melhor atender à sua equipe com apenas alguns cliques e reduza seriamente sua lista de ferramentas (e os gastos com aplicativos de terceiros!)

Essa ferramenta permite que equipes de todos os tipos e tamanhos entreguem projetos de marketing com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares! Aproveite as vantagens do gratuito gerenciamento de tarefas Recursos do ClickUp que você, seus colaboradores e seus clientes agradecerão mais tarde:

15+ visualizações de projeto para rastrear projetos e gerenciar tarefas. Crie visualizações de projeto privadas ou públicas para organizar tarefas pessoais e de equipe, de acordo com diferentes estilos de trabalho. **Tarefas para registrar reuniões e atribuir trabalho. Configure tarefas recorrentes paraanotações de reuniões e conclusões, depois atribuaitens de ação a indivíduos para manter os projetos em andamento. Painéis de controle para medir o ROI e a eficiência da equipe de marketing. Mantenha-se atualizado com oKRs de marketing progresso do projeto, insights da campanha e muito mais - nenhuma atualização manual é necessária! Documentos e modelos de lista de tarefas para padronizar os processos de lançamento. Use um modelo da seçãoCentro de modelos do ClickUp ou um que você tenha criado para padronizarfluxos de trabalho de marketing para solicitações recebidas, tarefas de campanha e documentação.

Prós do ClickUp

Conecte seus aplicativos de trabalho mais usados ao ClickUp como o Adobe Creative Suite,Microsoft OutlookouCaixa* Inicie e pare o tempo em qualquer dispositivo e salte entre as tarefas com o cronômetro global

Adicione e gerencie tarefas usandoaplicativos móveis (disponível para iPad, iPhone e Android)

Coloque o trabalho de rotina no piloto automático com aplicativos móveis dinâmicostarefas recorrentes do ClickUp eAutomações do ClickUp ClickUp cons

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Não há recurso de exportação do Dashboard

Nem todas as visualizações do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda! 🔮

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do ClickUp * G2: 4,7/5 (mais de 4.490 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.890 avaliações)

via Projetos de trabalho em equipe O trabalho em equipe é um projeto software de colaboração ideal para agências de marketing e equipes que desejam organizar tarefas para navegação simples e gerenciamento de clientes . Os principais recursos do Teamwork Projects incluem agendamento de recursos, controle de tempo do projeto e modelos de lista de tarefas.

Pros de projetos de trabalho em equipe

Sem custo adicional para ter usuários clientes, ideal para agências de marketing

Recurso de bloco de notas para compartilhamento organizado de documentos

Exibição de portfólio para ver facilmente todos os produtos e serviços

Relatórios de burndown, relatórios de utilização e faturamento

Cons de projetos de trabalho em equipe

Os modelos de projeto não estão disponíveis no plano gratuito

O bate-papo integrado da equipe é um recurso pago

Planos pagos caros em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos de marketing desta lista

Preço dos projetos de trabalho em equipe

O Teamwork Projects oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 10/usuário por mês

Classificações dos clientes do Teamwork Projects

G2: 4,4/5 (mais de 990 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4. Plano Toggl

via Plano Toggl O Toggl é um software de gerenciamento de projetos composto por três soluções: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Os roteiros visuais do Toggl Plan complementam o gerenciamento de mudanças quando o gerenciamento de vários projetos em planilhas dá mais trabalho do que suporte.

Prós do plano Toggl

O recurso de codificação por cores personalizadas facilita a identificação dos diferentes estágios do projeto de marketing

Gerencie a alocação de recursos com cronogramas de equipe

Personalize os status das tarefas para atender a todas as necessidades do seu projeto de trabalho em equipe

Automatizar tarefas repetitivas com tarefas recorrentes

Cons do Toggl Plan

Não há painéis de gerenciamento de projetos

O plano gratuito é limitado a cinco usuários

Oferece apenas mais de 10 usuáriosintegrações de software Preços do plano Toggl

O Toggl Plan oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês

Classificações dos clientes do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

via Segunda-feira O próximo software de gerenciamento de projetos de marketing em nossa lista é Segunda-feira , a solução de planejamento de projetos ajudando as equipes multifuncionais a se alinharem em seu trabalho mais importante. Por exemplo, agências de marketing ou que buscam relatórios em tempo real podem criar facilmente painéis de projetos para aumentar o fluxo de trabalho de comunicação.

Prós de segunda-feira

Quadros e documentos ilimitados no plano gratuito

Visualização de projeto personalizável para acompanhar facilmente os projetos de marketing

Controle automático de tempo

Formulários de registro de projetos

Considerações de segunda-feira

Os recursos não são muito detalhados em comparação com outras ferramentas desta lista

Os painéis são um recurso premium pago

Não possui umrecurso nativo do bloco de notas* Não há tarefas recorrentes ou privadas

Preço de segunda-feira

A Monday oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês

Classificações de clientes da Monday

G2: 4,6/5 (mais de 3.290 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.540 avaliações)

6. Wrike

via Wrike O software de gerenciamento de projetos Wrike é ideal para pequenas empresas agências de marketing que precisam de um espaço de trabalho personalizável para organizar calendários compartilhados agendar projetos e colaborar com facilidade. Além disso, os aprovadores podem agilizar o feedback usando a ferramenta de marcação visual do Wrike.

Prós do Wrike

O quadro Kanban permite visibilidade total das tarefas

Recurso de controle de tempo para comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

Status de tarefas personalizadas para gerenciar campanhas de marketing

Cons do Wrike

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Sem automações condicionais (um recurso indispensável para gerenciar projetos de marketing!)

Os gráficos de Gantt não estão disponíveis na versão gratuita

Falta a capacidade de atribuir tarefas a grupos de usuários (equipes) ou a vários responsáveis

Preços do Wrike

O Wrike oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 9,80/mês por usuário

Classificações dos clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 2.350 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

7.

Trello

via Trello Sob a família de software Atlassian, o Trello é uma ferramenta Kanban composta de quatro componentes principais: quadro Kanban, cartões, listas e menu do quadro. As equipes podem avançar com o trabalho usando os botões personalizados de cartões e quadros do Trello.

Prós do Trello

O recurso de automação sem código, Butler, ajuda as equipesa economizar tempo com tarefas administrativas

Listas de verificação avançadas (um recurso pago) para atribuições de tarefas granulares

Fácil configuração e integração de projetos

Tags, rótulos e categorias para organização de tarefas

Personalizado Automações do Trello regras e comandos programados

Quadros Kanban para agilizar seus processos de tarefas

Cons do Trello

Plano gratuito limitado a 10 MB por anexo de arquivo

Não há bandeja de tarefas para visualizar suas tarefas atuais

Os comentários são encontrados na parte de trás do cartão, o que dificulta a colaboração

É necessário pagar por alguns power-ups para obter funcionalidade total

Preços do Trello

O Trello oferece um teste gratuito, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

Classificações dos clientes do Trello

G2: 4,5/5 (mais de 20.410 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.390 avaliações)

8. Colmeia

via ColmeiaO Hive é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing que permite que sua equipe gerencie projetos da maneira que desejar. Ele tem várias integrações e múltiplas visualizações para maior flexibilidade.

Prós do Hive

Planeje campanhas facilmente com gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários e tabelas

Conviteclientes e prestadores de serviços para colaborar com você por meio do aplicativo

Provas e aprovações para simplificar os ciclos de feedback

mais de 1.000 integrações comsoftwares como o Jirasalesforce, Zoom e Adobe Photoshop

Contras do Hive

Vários add-ons são necessários para a funcionalidade completa

Os aplicativos móveis não são tão robustos quanto o aplicativo para desktop

Não há plano gratuito

Preços de hive

O Hive oferece uma avaliação gratuita, um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 12/usuário por mês

Classificações de clientes do Hive

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

9. Projeto ProProfs

via Projeto ProProfs O ProProfs Project é uma das melhores opções de gerenciamento de projetos de marketing porque oferece recursos sólidos para ajudar as equipes de marketing a gerenciar, acompanhar e conduzir campanhas de marketing bem-sucedidas.

Prós do ProProfs Project

Idealize, planeje e execute vários projetos em um único painel de controle

Mensagens instantâneas e capacidade de compartilhamento de arquivos para uma colaboração perfeita

Gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualização de calendário para planejar e visualizar projetos

Incríveis recursos de controle de tempo

ProProfs Project contras

Não há plano gratuito

A versão de teste dura apenas 15 dias

A definição de funções e permissões só está disponível no plano premium

Preços doProfs Project

O ProProfs Project oferece uma versão de avaliação gratuita e planos pagos a partir de US$ 2/mês por usuário

Classificações dos clientes do ProProfs Project

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

10. Zoho Projects

via Projetos ZohoProjetos Zoho é uma das melhores opções de gerenciamento de projetos de marketing devido à sua plataforma baseada na nuvem que ajuda você e sua equipe de marketing a planejar o trabalho, acompanhar o progresso do projeto e colaborar com sua equipe. Sua interface fácil de usar facilita a adoção do software por novos usuários.

Prós do Zoho

A visualização da linha do tempo permite que você veja o que os funcionários estão fazendo em um período de tempo específico

Use as planilhas de horas dos funcionários para registrar as horas faturáveis e não faturáveis

Quadros Kanban para visualizar seu fluxo de trabalho

Consultas do Zoho

O plano gratuito só permite criar dois projetos e anexar arquivos de até 10 MB

Integrações limitadas com outros aplicativos que não o Zoho como o Zoom * Alta curva de aprendizado, especialmente durante o processo de configuração inicial

Preços do Zoom

O Zoho Projects oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

Classificações dos clientes da Zoho

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

via Basecamp O Basecamp é um software de gerenciamento de projetos que oferece às equipes recursos para armazenamento de arquivos, gerenciamento de projetos e bate-papos em grupo. A ferramenta tem como objetivo reunir o gerenciamento de tarefas e a comunicação da equipe de projeto em um único local, com recursos como listas de tarefas e quadros de mensagens.

Prós do Basecamp

Gráficos de Hill que fornecem uma visão geral do desempenho de seus projetos

O menu "Hey!" agrupa notificações como novas mensagens, @menções e tarefas

Um portal para os clientes visualizarem tarefas e se comunicarem

Salve novas mensagens ou documentos como rascunhos antes de publicá-los

Integra-se com o ClickUp por meio do Zapier

Contras do Basecamp

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como prioridades de tarefas e status personalizados

Não há rótulos ou etiquetas para melhor organização das tarefas

Não há recursos nativos de controle de tempo

Não há versão gratuita

Não é adequado paraestruturas orgânicas como agências de marketing com vários projetos de marketing acontecendo simultaneamente

Preços do Basecamp

O Basecamp oferece uma avaliação gratuita e um plano pago de US$ 99/mês

Classificações dos clientes do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 4.940 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 13.350 avaliações)

12. nTask

via nTarefa o nTask é outra das ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas na nuvem que pode ajudar você e sua equipe de marketing a gerenciar tudo, desde o planejamento de recursos até os resultados do projeto. Semelhante a outros softwares de projeto desta lista, o nTask oferece quadros Kanban para criar um plano de projeto e visualizar tarefas.

Prós do nTask

Equipeferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para alinhar equipes remotas

Gerenciamento de anexos de arquivos e documentos

Personalização de funções e permissões

Marcos do projeto para acompanhar rapidamente o andamento do projeto

nTask cons

Não é adequado para equipes maiores, de 50 ou mais pessoas

Os quadros Kanban são um recurso pago

Os usuários têm menos controle sobre a personalização da interface

preço do nTask

o nTask oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 3/mês por usuário

Classificações dos clientes da nTask

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

13. Workfront

via Frente de trabalho Os fãs e usuários avançados da Adobe reconhecerão o Workfront, uma ferramenta de gerenciamento de trabalho colaborativo para que as equipes se conectem, colaborem e concluam o trabalho mais rapidamente. O Workfront se conecta perfeitamente às soluções de marketing da Adobe para criar um sistema completo.

Profissionais do Workfront

Recurso de aprovação incorporado para colaboração da equipe e feedback do projeto

Relatórios e painéis visuais

Uma lista de tarefas consolidada que exibe as atribuições mais críticas e as próximas tarefas

Integra-se com Adobe, Slack, GSuite e Salesforce

Cons do Workfront

Mais complexo do que outros softwares de marketing

Não é adequado para pequenas empresas, pois as integrações dependem de seu plano de preços

O gráfico de Gantt é difícil de usar em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos listadas

Preços do Workfront

Entre em contato com a Workfront para saber o preço

Classificações de clientes do Workfront

G2: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

14. Ravetree

via Ravetree O Ravetree é uma solução de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos, faturamentos, recursos e clientes. Com recursos importantes, como portais de clientes, modelos de projetos e portfólios, as equipes de marketing podem criar fluxos de trabalho personalizados para cada tipo de categoria de projeto.

Profissionais do Ravetree

Suporte a arquivos PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX e PNG

Faturas para registros de tempo e despesas aprovados

Visualização da linha do tempo para facilitar o gerenciamento de recursos

Ferramenta de planejamento de sprint

Contras do Ravetree

Sem integração nativa de e-mail

Planos pagos mais caros do que outras ferramentas de marketing líderes desta lista

Preços do Ravetree

O Ravetree oferece planos pagos a partir de US$ 29/mês

Classificações dos clientes do Ravetree

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

15. Kissflow

via Fluxo de beijo A próxima melhor ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing é o Kissflow, um processo e automação de fluxo de trabalho ferramenta para toda a organização para personalizar qualquer processo. Ela oferece os recursos de que você e seus gerentes de projeto precisam com um layout intuitivo que não requer treinamento específico!

Prós do Kissflow

Formulários de arrastar e soltar para criar aplicativos

Análise em tempo real para automatizar processos

Processo egerenciamento de fluxo de trabalho sem código

Escalável para lidar com grande volume e complexidade de dados

Cons do Kissflow

Interface média em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos de marketing desta lista

Falta de visualizações de projetos

Não há plano gratuito

Preços do Kissflow

O Kissflow oferece planos pagos a partir de US$ 10/usuário por mês

Classificações dos clientes da Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

16. FunctionFox

via FunçãoFox O FunctionFox é um software de gerenciamento de projetos e planilha de horas que ajuda os gerentes de projeto a manter tudo sob controle, dentro do prazo e do orçamento. Essa ferramenta tem como objetivo dar suporte às equipes de marketing, alinhando metas e recursos para campanhas bem-sucedidas.

Prós do FunctionFox

A atribuição de tarefas à equipe permite gerenciar recursos e cargas de trabalho

Projeto flexívelaplicativos de agendamento para campanhas de marketing

Formulários de solicitação on-line com campos personalizados ilimitados

Comunique-se com os membros da equipe usando um blog de projeto

Cons do FunctionFox

As visualizações de projeto são limitadas a cronogramas e gráficos de Gantt

Plano gratuito limitado

Falta de uma hierarquia de espaço de trabalho personalizável (não é adequado paraEquipes de marketing ágeis)

Preços do FunctionFox

O FunctionFox oferece planos pagos a partir de US$ 5/usuário por mês

Classificações dos clientes da FunctionFox

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

17. iMeet Central

via central do iMeet o iMeet Central (anteriormente Central Desktop) da PGi é um software de gerenciamento de projetos com ferramentas de colaboração em equipe para ajudar profissionais de marketing, agências de criação e empresas a gerenciar arquivos, colaborar em projetos e conectar usuários. As equipes podem configurar e personalizar comunidades on-line privadas para cada departamento, projeto, cliente ou necessidade.

Prós do iMeet Central

Poderoso recurso de índice para facilitar a pesquisa de arquivos

Integrações com as soluções iMeet e GlobalMeet do PGi para reuniões on-line

Painéis de humor privados e on-line para brainstorming criativo

Bancos de dados on-line parabriefs criativos e processos

iMeet Central cons

Planos pagos caros em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos desta lista

Não é fácil de usar para equipes de marketing que buscam uma interface intuitiva

Personalização limitada para recursos avançados

Preços do iMeet Central

o iMeet Central oferece planos pagos para profissionais de marketing e agências a partir de US$ 45/usuário por mês

Classificações dos clientes do iMeet Central

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (10 avaliações)

18. LiquidPlanner

via LiquidPlanner O LiquidPlanner é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a automatizar o agendamento de tarefas do projeto, acompanhar as alterações do projeto e personalizar os painéis de dados do projeto. Um dos principais recursos do LiquidPlanner que as agências de marketing acharão útil para o gerenciamento de recursos é a abordagem de planejamento de projetos baseada em prioridades.

Profissionais do LiquidPlanner

Recurso Smart Schedule Bars para capturar alterações em tempo real

Vários proprietários para uma tarefa, o que beneficia os gerentes de projeto

Cadeias de dependência para visualizar a sequência de fases

Cons do LiquidPlanner

Não é adequado para pequenas agências com vários projetos acontecendo simultaneamente (encontre emAlternativas ao LiquidPlanner)

Plano gratuito limitado em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing desta lista

Curva de aprendizado acentuada para treinamento e adoção

Preços do LiquidPlanner

O LiquidPlanner oferece uma avaliação gratuita e planos pagos a partir de US$ 15/usuário por mês

Classificações dos clientes do LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 630 avaliações)

via Workamajig O Workamajig é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing para gerenciar projetos, orçamentos, cronogramas e contas, tudo em um só lugar. Os principais recursos para as equipes de marketing interno incluem painéis de controle acionáveis, feed de atividades diárias em tempo real e criativos modelos de gerenciamento de projetos .

Prós do Workamajig

Integradogerenciamento de clientes recursos

Transforme as solicitações dos clientes em projetos ativos

Painéis de controle específicos para diferentes funções

Gerencie vários projetosprojetos e tarefas ao mesmo tempo

Considerações sobre o trabalho

Planos pagos caros em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos de marketing desta lista

Não há plano gratuito

Interface não muito amigável

Preços do Workamajig

O Workamajig oferece planos pagos a partir de US$ 38/usuário por mês para 10-19 usuários

Classificações dos clientes do Workamajig

G2: 3,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 3,7/5 (mais de 200 avaliações)

21. Projetos

via Projetos O Projectsly é um software de gerenciamento de projetos que o ajuda a reunir todas as informações em um só lugar. Aqui, você pode adicionar tarefas aos membros da equipe e compartilhar arquivos, além de criar fluxos de trabalho personalizáveis com base em sua prioridade para não perder trabalhos críticos.

Prós do Projectsly

Linhas do tempo do projeto para simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho

Gerenciamento de tarefas por meio de arrastar e soltar

Fácil gerenciamento e agendamento de tarefas

A colaboração entre os membros da equipe será fácil

Contras do Projectly

Faltam recursos adicionais, como orçamento

Não há recursos avançados, como mapas mentais nativos

Preços do Projectsly

O Projectsly tem um plano gratuito para até 10 usuários e planos pagos a partir de US$ 14,99/mês

Classificações dos clientes do Projectsly

G2: 4,5/5 (2 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)

As equipes de marketing precisam de um software de gerenciamento de projetos

O software de gerenciamento de projetos tornou-se uma ferramenta operacional essencial para equipes globalizadas e projetos multifuncionais. Mas, além de todas as operações, ele ajuda as pessoas a terem o melhor desempenho possível, pois não perdem tempo procurando informações e tarefas em muitos lugares. 🔍

Com um poderoso funcionalidade de banco de dados , vídeos de treinamento on-line ferramentas de visualização e muito mais, o ClickUp preenche todos os requisitos como o melhor software gratuito de gerenciamento de projetos de marketing. Registre-se hoje mesmo e personalize o ClickUp da maneira que você precisa para que ele funcione para você, sua equipe e sua organização! ⚡️