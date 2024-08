As 10 principais alternativas e concorrentes do Basecamp em 2024

procurando algumas alternativas fantásticas para o Basecamp?

Vamos dar o devido crédito ao Basecamp; ele é um pioneiro na comunicação entre equipes.

E seus líderes, Jason Fried e David Heinemeier Hansson, têm se destacado na redefinição de o trabalho e a cultura do trabalho .

Mas voltando ao Basecamp, o produto.

Embora esteja bem estabelecido e já exista há vários anos, ele pode não ser mais a ferramenta de colaboração em equipe e de software de gerenciamento de projetos para você.

Nesta postagem, detalharemos alguns de seus principais recursos e daremos uma olhada nas dez principais alternativas ao Basecamp em 2023, juntamente com seus prós, contras, preços e avaliações de clientes.

Vamos em frente!

Então, por que procurar uma alternativa ao Basecamp?

Já estamos ouvindo a pergunta: Se o Basecamp faz o trabalho, por que procurar uma alternativa?

Os gerentes de projeto recebem esses recursos essenciais no Basecamp 3:

Uma excelente plataforma de mensagens que promove o trabalho em equipe de qualidade

Uma prática busca universal

Um local centralizado para compartilhar arquivos e documentos

Recursos simples de gerenciamento de tarefas (ótimo para listas de tarefas de equipes pequenas)

Perguntas de check-in automático

Um portal para as partes interessadas externas visualizarem as tarefas e se comunicarem

Relatórios de tarefas

O Basecamp é uma ferramenta perfeitamente adequada ferramenta de gerenciamento de projetos de várias maneiras.

ninguém está aqui para difamá-la ou ao trabalho que a equipe por trás dela faz

Um mercado competitivo estimula a inovação e, por mais útil que o Basecamp possa ser, o mercado trouxe uma concorrência acirrada por meio de ferramentas como Zoho Project , Trabalho em equipe , Wrike e Trello .

O Basecamp já existe há algum tempo. Ele foi fundado em 1999.

Sim, isso foi há 22 anos... 🗿

Não há nada de errado com a idade, mas a adaptabilidade é imprescindível, e o Basecamp tem sido um pouco lento na atualização de sua ferramenta para os usuários do mundo moderno.

Por exemplo, o Basecamp ainda não tem um hierarquia de equipe e oferece apenas integrações externas para controle de tempo.

O Basecamp também foi projetado com o sistema de cascata da velha escola em mente e dificilmente é ideal para Gerenciamento de projetos ágeis .

Até mesmo a Asana dedicou tempo para adicionar um Quadro ágil para seu inventário.

Por que não vimos isso no Basecamp?

Outra vantagem óbvia que uma alternativa pode trazer é um preço mais barato.

Com um preço de US$ 15 por mês por usuário, o preço do Basecamp não é exatamente fácil para o seu bolso.

você _realmente precisa pagar esse valor?

Por que quebrar o banco (e seus óculos) quando você pode ter mais recursos por menos (ou até mesmo nada)?

Com o ClickUp, você usa a plataforma inteira, sim, todos os recursos e usuários ilimitados, por US$ 0 por mês!

**Observação: você pode importar seus dados do Basecamp para o ClickUp com um arquivo CSV! Veja como.

Características da alternativa ideal para o Basecamp

A escolha de uma alternativa ao Basecamp para seu gerenciamento de projetos significará manter alguns dos recursos que o Basecamp faz bem.

Um concorrente inteligente aprende com os sucessos do Basecamp e, ao mesmo tempo, melhora esses sucessos e adiciona suas próprias inovações.

Evitar o design arcaico, adicionar recursos avançados e manter nossos valores permitiu que o ClickUp se destacasse em um mercado altamente competitivo.

Por exemplo, qualquer concorrente real precisará de um design simples e de um aplicativo móvel conveniente, dois dos pontos fortes do Basecamp. No entanto, eles precisarão de preços muito mais razoáveis e software atualizado de vez em quando.

E, já que estamos falando disso, que tal incluir a opção de Diretoria e Lista juntamente com Gráficos de Gantt ?

Outros recursos necessários para substituir o Basecamp incluem Rastreamento de tempo listas de tarefas (anteriormente o ponto forte do Asana), ferramentas para pequenas empresas, um excelente iPhone e Android aplicativo, gerenciamento abrangente de membros da equipe, um poderoso recurso de pesquisa e vários responsáveis.

Estamos pedindo demais de uma ferramenta de gerenciamento de projetos _?

_Dê vazão aos seus sentidos de aranha e vamos dar uma olhada nessas dez principais alternativas ao Basecamp!

As 10 principais alternativas ao Basecamp

Aqui estão as dez melhores alternativas ao Basecamp que farão você deixar o acampamento base em sua caminhada rumo ao sucesso no gerenciamento de projetos. ⛰

1. ClickUp

ClickUp é o principal ferramenta de gerenciamento de projetos do mundo .

Desde o fornecimento de gerenciamento de recursos até o aumento da comunicação da equipe, o ClickUp é a solução definitiva de gerenciamento de projetos.

Principais recursos do ClickUp

Aqui estão apenas alguns dos motivos pelos quais o ClickUp é uma ótima alternativa ao Basecamp:

1. Rastreador de tempo global

Use o Temporizador global para ver quanto tempo os membros da equipe gastam em tarefas individuais ou em um projeto.

Você pode iniciar e parar rastrear o tempo de qualquer computador em que você esteja conectado.

Além disso, se você parar de controlar o tempo no aplicativo móvel, poderá começar de onde parou no aplicativo para desktop.

Veja, realmente global! 🌎

Veja mais informações sobre como o controle de tempo funciona no ClickUp .

2. Várias visualizações

Com mais de 10 visualizações para escolher, você pode visualizar seus projetos da maneira que quiser!

Aqui estão algumas das visualizações poderosas do ClickUp: Visualização da diretoria !

Visite Asana

5. Podio

Outra alternativa popular e gratuita ao Basecamp, Podio traz um conjunto completo de recursos que rivalizam com tudo o que é encontrado no Basecamp.

Muitas grandes empresas também o utilizam como ferramenta de gerenciamento de conhecimento e CRM. Ele também tem uma série de planos pagos para empresas e grandes corporações. Infelizmente, isso ocorre às custas do desenvolvimento de uma versão gratuita rica em recursos.

Principais recursos do Podio

Espaços de trabalho públicos e privados

Bate-papo em equipe e videoconferência integrados

Excelentes recursos de compartilhamento de arquivos

Gerenciamento de tarefas emarco rastreamento

Prós do Podio

Integrações com as principais ferramentas, como Google Drive, Zendesk, Dropbox, Evernote e Freshbooks

Recursos de administração granular permitem que você controle quem tem acesso aos espaços de trabalho do Podio

Aplicativos móveis poderosos permitem gerenciar seus projetos em qualquer lugar

Contras do Podio

Plano gratuito limitado

A ferramenta depende de downloads adicionais para adicionar funcionalidade, não há muita coisa incorporada

Essa ferramenta tem uma alta curva de aprendizado 🔧

Preços do Podio

Essa ferramenta de gerenciamento de tarefas tem um plano gratuito com planos pagos a partir de US$ 9 por usuário/mês.

Avaliações de clientes do Podio

G2: 4,1/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra; 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Visite Podio

6. Trello

Trello é uma ótima alternativa ao Basecamp para equipes menores que procuram algo fácil, gratuito e funcional. O Trello também popularizou o Quadro Kanban para as massas!

Infelizmente, ao contrário do Basecamp, ele o prende a uma determinada visualização, com opções limitadas de alteração.

Principais recursos do Trello

Interface simples de gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar

Listas de verificação com controle de progresso

Tags, rótulos e categorias

Anexar, pesquisar e compartilhar arquivos

Profissionais do Trello

Versão gratuita adequadaQuadros Kanban .

Visite Trello

7. Proofhub

O Proofhub é uma alternativa ao Basecamp que permite que as equipes tenham um número ilimitado de usuários, independentemente do plano de preços.

_Mas com grande poder, vêm bolsos ainda maiores e mais profundos

O plano de preços dessa ferramenta é mais caro do que a maioria das alternativas do Basecamp.

Principais recursos do Proofhub

@menções para aumentar a colaboração e garantir que os comentários sejam vistos

Você pode atribuir tarefas facilmente e definir prioridades de tarefas

Poderoso recurso de classificação e agrupamento

Visualização da linha do tempo para acompanhamento do projeto

Prós do Proofhub

Nenhuma taxa por usuário, pois você tem usuários ilimitados

Funções personalizadas para as necessidades de seu projeto

Lembretes automatizados para mantê-lo atento aos próximos prazos

Há espaços para discussões individuais e mensagens em grupo

Contras do Proofhub

Caro

Não foi criado para equipes maiores

Limitado a 8 integrações

Preços do Proofhub

Este aplicativo de gerenciamento de projetos tem planos de preços que começam em US$ 50/mês.

Avaliações de clientes do Proofhub

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Visite Centro de provas

8. Kantata

via Kantata Kantata (antigo Mavenlink) comercializa-se como uma solução completa para automação do trabalho e gerenciamento de recursos que oferece recursos de vinculação. 😉

Por exemplo, os gerentes de projeto podem vincular o tempo, as despesas e as faturas de um membro da equipe às suas tarefas e projetos em tempo real.

Infelizmente, a curva de aprendizado dessa ferramenta é relativamente alta, portanto, talvez você precise dedicar algum tempo para descobrir como as coisas se vinculam.

principais recursos do #### Kantata

Gráficos de Gantt incorporados

Modelos reutilizáveisRelatórios detalhados do projeto !

Deixando o Basecamp para sempre ⛺

Não há dúvida de que o Basecamp mudou o gerenciamento de projetos, a colaboração em equipe e a produtividade para melhor.

Porém, as coisas evoluem e surgem novas tecnologias e perspectivas.

O que pode ter funcionado no passado pode não ser mais relevante e pode ser hora de escolher uma nova alternativa ao Basecamp.

Abra essa porta de oportunidade e veja por que o ClickUp é a melhor opção o software de gerenciamento de projetos mais bem avaliado! Deixe seu basecamp para trás e obtenha o ClickUp gratuitamente para escalar novos patamares!