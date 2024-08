12 melhores softwares de agência de marketing em 2024

Um bom software de marketing digital no cinto de ferramentas de sua agência é necessário no mundo digital de hoje, e há mais opções disponíveis do que nunca.

O software de marketing e ferramentas de negócios podem ser opções poderosas para ajudar sua agência a atingir um público mais amplo com menos esforço. Estamos falando de softwares que afetam muito o seu fluxo de trabalho, proporciona um excelente ROI e até mesmo ajuda na criação de conteúdo.

Então, como decidir qual software é adequado para você e sua empresa? equipe de marketing ?

Para ajudá-lo a tomar a decisão mais bem informada, reunimos 12 dos melhores softwares do mercado atual. Mergulhe para saber mais sobre os melhores recursos, limitações, preços e avaliações de cada ferramenta!

O que é um software para agências de marketing?

O software de agência de marketing oferece às equipes de marketing serviços de alta qualidade - seja para marca definição de KPIs, gerenciamento de conteúdo ou de projetos. Essas ferramentas os ajudam a planejar e acompanhar projetos ou a analisar os dados de marketing de suas campanhas para garantir uma navegação tranquila.

Simplificando, o software de marketing é uma das maneiras mais fáceis de garantir e mostrar que sua equipe dá o melhor de si quando criar conteúdo para os esforços de marketing de qualquer cliente, seja para o lançamento de novos campanhas de marketing experimentar novas plataformas de mídia social ou analisar as jornadas dos clientes.

Benefícios do uso de software de agência de marketing

Em seu Relatório sobre o estado das tendências de marketing em 2020 a HubSpot descobriu que 91% dos profissionais de marketing se sentiam "um pouco confiantes" ou "muito confiantes" ao investir em produtos que influenciavam a receita. No entanto, quase 25% dos profissionais de marketing não estavam informando como suas campanhas afetavam a receita.

O software de marketing ajuda a ligar esses pontos, fornecendo dados essenciais sobre as campanhas que levam à aquisição de clientes, auxilia na otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) e melhora o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Além disso, aqui estão alguns outros benefícios importantes do uso de ferramentas de marketing para sua agência:

Gerenciar vários projetos e clientes com campanhas exclusivas

Automatize e agilize seus processos de fluxo de trabalho

Flexibilidade e recursos avançados para ajudá-lo a lançar e gerenciar campanhas de marketing

Fornecer dados de desempenho e insights valiosos sobre campanhas de marketing

Dar a você a confiança necessária para tomar decisões comerciais mais bem informadas

Obtenha acesso a modelos paragerenciar calendários de campanhas,rastreamento de campanhase mais

O Campaign Calendar Template da ClickUp oferece um sistema organizado para gerenciar várias campanhas em um espaço único e compartilhável

Mas isso não é tudo.

Imagine como as coisas poderiam ficar confusas se as equipes de marketing não tivessem acesso a ferramentas como software de gerenciamento de projetos para manter os projetos em andamento. Ou como seria tedioso criar e enviar boletins informativos de marketing por e-mail manualmente, configurar páginas de destino ou gerar novo conteúdo de marca.

Portanto, vamos falar sobre como e o que pode ser melhorado com a implementação de ferramentas de gerenciamento de projetos e marketing digital para elevar o nível de seus esforços de marketing e conquistar mais clientes.

12 melhores softwares de agência de marketing para sua empresa em 2024

Vamos nos aprofundar em 12 dos melhores softwares de marketing software de gerenciamento de agências de marketing disponível hoje mesmo!

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O primeiro é ClickUp -um sistema completo de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade projetada para todo tipo de equipe em todos os setores, inclusive agências de marketing.

Mais conhecida por sua plataforma totalmente personalizável, as equipes podem configurar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo e ajustá-lo à medida que seus negócios crescem. Esse nível de flexibilidade oferece às agências de marketing e a qualquer equipe a capacidade de criar processos simplificados, melhorar a visibilidade dos principais projetos e cronogramas, colocar planos de marketing em ação, e aumentar a colaboração e a produtividade da equipe.

Com centenas de recursos personalizáveis e um estrutura hierárquica robusta com a estrutura hierárquica robusta do Microsoft Office, as equipes podem trabalhar em vários projetos e clientes e manter o trabalho organizado o tempo todo. Use Spaces, Folders e Lists para organizar e separar o seu trabalho para cada cliente, garantir uma visão geral de alto nível de todos os projetos e saber exatamente onde cada detalhe se encaixa nos projetos de seus clientes.

Cada nível do ClickUp oferece mais flexibilidade e controle para organizar tudo o que você precisa

O que torna o ClickUp um dos melhores softwares de gerenciamento de projetos para agências de marketing é sua recursos de colaboração . Ele está repleto de recursos como **Documentos do ClickUp , **Quadros brancos , comentários atribuídos, estados personalizados, visualização integrada do chat, reprovação e anotação e muito mais para permitir que suas equipes internas e clientes mantenham a comunicação simplificada e acelerem o processo de feedback.

E com seus controles de privacidade, permissões e compartilhamento, as agências de marketing podem convidar clientes para o ClickUp como convidados e definir o que eles podem ver em seu espaço de trabalho, além de garantir que as informações confidenciais permaneçam privadas.

O ClickUp também se integra a mais de 1.000 ferramentas de trabalho. Conecte suas ferramentas de marketing mais importantes para simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar vários clientes e projetos com facilidade.

Melhores recursos

A HubSpot mantém todas as suas atividades de marketing conectadas e organizadas por clientes, o que a torna uma ótima opção para agências. Desde o momento em que um cliente preenche um formulário no seu site até a última ligação telefônica para o suporte ao cliente, ele fornece insights sobre como e quem está interagindo com a sua equipe.

Suas ferramentas de marketing vão desde formas de ajudá-lo a criar formulários e e-mails gerenciamento de campanhas a outras ferramentas para rastrear taxas de conversão e interações das campanhas de seus clientes.

Melhores recursos

Sistema CMS com recomendações de SEO incorporadas

Ferramentas de análise para campanhas de e-mail, páginas de destino e outros tipos de contato

Criador de blogs gratuito além de criar outros sites com seu construtor de arrastar e soltar

Integrações com milhares de outros aplicativos e programas

Um construtor de arrastar e soltarconstrutor de sites Limitações

A versão gratuita inclui a marca da HubSpot em determinados recursos

Muitas ferramentas diferentes, mas menos personalização como contrapartida

Preços

Estão disponíveis ferramentas básicas gratuitas

Marketing Hub Profissional: A partir de US$ 890 por mês Enterprise : A partir de US$ 3.600 por mês



Avaliações de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 9.180 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 9.180 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 5.272 avaliações)

Verifique estes_ **Modelos de marca !

3. Semrush

Melhor para otimização de SEO e pesquisa de ideias de conteúdo

Verificador de SEO na página via Semrush Semrush tem tudo a ver com SEO. Você pode usá-lo para realizar uma auditoria no site de seus clientes para ver como eles estão se saindo em relação aos concorrentes, verificar os pontos fracos na estratégia atual de SEO e até mesmo pesquisar palavras-chave para ajudá-lo a desenvolver novas ideias de conteúdo.

A Semrush pode ajudá-lo a aprimorar suas estratégias de SEO para obter os melhores resultados.

Melhores recursos

Uma enorme seleção de relatórios de palavras-chave eFerramentas de SEO* Compare com sites específicos ou com todo o setor

Relatórios de frases e perguntas semelhantes ajudam na pesquisa de palavras-chave

Recursos de SEO com IA

Limitações

Limitado aos dados do Google; não incorpora outros mecanismos de pesquisa

Só é possível executar cinco campanhas no plano gratuito

Preços

Plano gratuito com relatórios limitados

Pro : $119,95 por mês

: $119,95 por mês Guru : $229,95 por mês

: $229,95 por mês Business: uS$ 449,95 por mês

Avaliações de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 1.667 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 1.667 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 1.981 avaliações)

4. Ahrefs

Melhor para otimização de SEO

Site Explorer via Ahrefs Ahrefs tem sido uma das ferramentas de SEO mais populares há anos, e aqui está o motivo. Com suas ferramentas de análise que rastreiam a Internet, a Ahrefs tem acesso a dados perspicazes sobre o desempenho de SEO.

Você pode ver como está o desempenho do site de um cliente, realizar pesquisas sobre a concorrência e tomar medidas para imitar estratégias bem-sucedidas. A Ahrefs também tem uma extensa biblioteca de material de aprendizagem para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas ferramentas.

Melhores recursos

Análise proprietária de SEO

Relatórios personalizáveis sobre páginas específicas, subdomínios e atualizações de desempenho

O recurso Content Gap ajuda você a descobrir áreas em que seu cliente poderia usar conteúdo adicional

limitações do ####

As recomendações de palavras-chave podem, às vezes, ter baixo volume

Limitações na exportação de dados

Preços

Plano gratuito limitado

Lite : A partir de US$ 99 por mês

: A partir de US$ 99 por mês Standard : A partir de US$ 199 por mês

: A partir de US$ 199 por mês Avançado: A partir de US$ 399 por mês

Avaliações de clientes

G2 : 4.6 de 5 (mais de 446 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 446 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 458 avaliações)

5. Google Analytics

Melhor para gerenciamento de anúncios, acompanhamento de tendências e medição de desempenho

Painel de controle via GA4 Google Analytics Google Analytics é outra solução de marketing que existe há anos. Ela pode ser enganosamente simples, mas fornece centenas de relatórios exclusivos e insights sobre uma ampla gama de dados. Você pode acompanhar o desempenho do site de um cliente, inclusive ficar de olho em seu marketing de entrada.

Entretanto, a verdadeira estrela são os relatórios de anúncios do Google. Você pode ver o desempenho da pesquisa paga do seu cliente, acompanhar a comparação com outros canais, a receita gerada e outros dados úteis.

Melhores recursos

Acompanhar os gastos com anúncios do Google

Visualizar relatórios personalizáveis com base em suas métricas

Divida por país, dispositivo, tempo de envolvimento e muito mais

limitações do ####

Pode ser difícil começar a usar e navegar por todos os diferentes painéis

Maior curva de aprendizado; alguns usuários acham a interface difícil de usar

Preços

Gratuito

Avaliações de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 5.949 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 5.949 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 7.335 avaliações)

Bônus: dê uma olhada nestes_ **Ferramentas de marketing imobiliário !

6. NapoleãoCat

Via Canva Canva facilita a criação de conteúdo exclusivo e personalizado. Seu editor de arrastar e soltar permite criar imagens de mídia social, infográficos e vídeos ou escolher entre centenas de outros modelos para sua agência.

Com o Canva, você pode ter certeza de que todas as suas imagens têm o tamanho certo, manter facilmente o seu trabalho na marca para cada cliente e até mesmo colaborar com outras pessoas usando o recurso de equipe. Isso é especialmente bom se seus clientes preferirem uma abordagem mais prática.

Melhores recursos

Editor de arrastar e soltar

Uma biblioteca de modelos fáceis de usar e personalizáveis

Convide colaboradores e clientes para sua conta e trabalhe em projetos juntos

limitações do ####

Opções de design limitadas no plano gratuito, especialmente para edição de vídeo

As opções de exportação são limitadas

Preços

Canva Free : Gratuito

: Gratuito Canva Pro : $119,99 por ano para uma pessoa

: $119,99 por ano para uma pessoa Canva for Teams: uS$ 149,90 por ano para as primeiras cinco pessoas

Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 3.796 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 3.796 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 10.826 avaliações) Alternativas ao Canva ### 8. Sprout Social

Melhor para gerenciamento de mídia social

Painel de métricas de desempenho principal via Sprout Social Sprout Social é outro excelente software de marketing voltado para a mídia social, com mais ênfase na promoção de vendas. Ele ajuda você a acompanhar o desempenho de seus clientes em diferentes plataformas e a analisar quais desses sites geram mais tráfego, receita e maior envolvimento.

Ele também ajuda você a descobrir o melhor momento para publicar conteúdo nas plataformas deles para atingir o maior público, medir o desempenho e fornecer análises entre redes e segmentação avançada para cada plataforma.

Melhores recursos

Análise de promoções pagas

Uma das poucas opções com ferramentas do TikTok

Foco na receita, não apenas no envolvimento do usuário

Limitações

Pode apresentar erros quando as regras de uma plataforma não se alinham com as de outras (por exemplo, número máximo de caracteres no Twitter versus Instagram)

Pode ser difícil adicionar mais usuários

Preços

Teste gratuito de 30 dias

Padrão : $249 por mês (cada usuário adicional +$199 por mês)

: $249 por mês (cada usuário adicional +$199 por mês) Profissional : $399 por mês (cada usuário adicional +$299 por mês)

: $399 por mês (cada usuário adicional +$299 por mês) Advanced : uS$ 499 por mês (cada usuário adicional + US$ 349 por mês)

: uS$ 499 por mês (cada usuário adicional + US$ 349 por mês) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.3 de 5 (mais de 2.043 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 2.043 avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 524 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas do Sprout Social !

9. AdStage (TapClicks)

Melhor para gerenciamento de anúncios entre plataformas

Cliques por painel de rede via AdStage AdStage o AdStage, recentemente adquirido pela TapClicks, é sua fonte única para todas as análises de publicidade. O software de marketing compara as campanhas de seus clientes na maioria das principais redes de anúncios, incluindo Google, Facebook, Spotify e Bing.

O AdStage também ajuda você a automatizar sua publicidade. Você pode configurar regras, rotação de anúncios e programações dentro do programa.

Melhores recursos

Integra-se com a maioria das principais redes de anúncios

Pode exportar dados para várias ferramentas, inclusive o Google Books

Fácil de comparar dados entre redes em um só lugar

limitações do ####

Pode ser um pouco lento para reunir todos os dados de terceiros

O suporte para redes menores é limitado

Preços

Teste gratuito de 14 dias

Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.3 de 5 (mais de 95 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 95 avaliações) Capterra: 4.5 de 5 (mais de 13 avaliações)

10. ZoomInfo SalesOS

Melhor para geração de leads

Gerenciamento de clientes potenciais via ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS é uma plataforma de marketing voltada para B2B que ajuda você a identificar os melhores leads para seus clientes. Você pode rastrear os visitantes dos sites deles, ver quais concorrentes os visitantes visitam e automatizar o contato com eles.

Sua automação ajuda a qualificar e alcançar apenas os leads que têm maior probabilidade de conversão. O ZoomInfo também se integra ao seu CRM, ajudando a manter seus dados atualizados e a ficar de olho em qualquer cliente existente que possa estar pronto para se converter novamente.

Melhores recursos

Rastreamento e qualificação de leads

Alcance automatizado com base em fluxos de trabalho personalizáveis

Integra-se com muitos CRMs eoutras ferramentas de comunicação Limitações

As informações disponíveis para empresas menores ou novas podem ser limitadas

As informações de contato às vezes são repetidas ou desatualizadas

Preços

Teste gratuito disponível

Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 6.280 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 6.280 avaliações) Capterra: 4.2 de 5 (mais de 233 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao ZoomInfo !

11. Caçador

Melhor para soluções de pesquisa de e-mail, alcance e geração de leads

Pesquisa de endereços de e-mail pelo Hunter Caçador é um localizador de e-mails e uma solução de alcance frio que ajuda em tudo, desde a localização e verificação de endereços de e-mail até o envio de e-mails personalizados e o acompanhamento do desempenho da campanha.

Aproveite ao máximo seus esforços de divulgação usando o Hunter para ajudá-lo a automatizar suas sequências frias e obter melhores resultados por meio da personalização inteligente. Seus recursos de tarefas em massa economizam tempo, permitindo que você e seus clientes encontrem e verifiquem endereços de e-mail de grandes listas.

Melhores recursos

Ajuda a localizar e verificar endereços de e-mail

Permite que você envie campanhas de e-mail personalizadas em grande escala

O recurso de tarefas em massa ajuda você a lidar com listas de e-mail

limitações do ####

Precisa de um e-mail baseado em domínio para acessar a ferramenta

Os e-mails às vezes são devolvidos

Preços

Versão gratuita com créditos limitados

Inicial : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.4 de 5 (mais de 462 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 462 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 557 avaliações)

12. Forma de papel

Melhor para automação de fluxo de trabalho e geração de leads

Criação de pesquisas e visualização de envios por meio do criador de formulários do Paperform Formulário do Paperform é mais do que um criador de formulários. É um canivete suíço digital para pequenas empresas com o equilíbrio ideal de beleza e inteligência.

Você pode usá-lo para projetar formulários e pesquisas de geração de leads, mas também pode criar páginas de destino personalizadas, pop-ups de ímãs de leads e até mesmo criar aplicativos dedicados para as empresas de seus clientes.

O Paperform permite que você crie uma série de fluxos de trabalho automatizados. Além disso, ele se integra a milhares de ferramentas como Google Drive, Slack, Dropbox, monday.com e Notion. Com uma interface intuitiva e recursos versáteis, o Paperform é um dos aplicativos de fluxo de trabalho mais flexíveis disponíveis.

Melhores recursos

Crie fluxos de trabalho, pesquisas e formulários automatizados e de acordo com a marca

Integra-se a milhares de ferramentas, permitindo que você aceite pagamentos ou agende reuniões automaticamente

Editor fácil de usar com modelos e a capacidade de personalizar a maioria dos recursos

limitações do ####

Embora você possa personalizar muitas coisas, não é possível aplicar automaticamente essas alterações em seus formulários

Integrações diretas limitadas com outras plataformas

Preços

Teste gratuito de 14 dias

Essenciais : uS$ 20 por mês

: uS$ 20 por mês Pro : uS$ 40 por mês

: uS$ 40 por mês Agência: $135 por mês

Avaliações de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 41 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 41 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 84 avaliações)

Aprimorando os processos de sua agência com o software de marketing

O software de marketing pode ajudar em muitas partes diferentes do trabalho de sua agência processo de marketing . Antes de nos aprofundarmos no melhor software de marketing para agências, aqui estão algumas das áreas em que você pode encontrar uma solução de software dedicada:

Gerenciamento de projetos : Essas ferramentas o ajudarão a definir a meta de uma campanha, gerenciar toda a equipe envolvida no projeto, acompanhar os diferentes fluxos de trabalho em uma campanha e conectar-se com a equipe em todos os departamentos e fusos horários

Atendimento ao cliente : Isso inclui ferramentas como chatbots de suporte ao cliente, centros de conhecimento e automação de help desk. Um bom atendimento ao cliente pode melhorar a retenção de clientes e criar clientes recorrentes, especialmente se estiver integrado a um CRM (software de gerenciamento de relacionamento com o cliente)

: Isso inclui ferramentas como chatbots de suporte ao cliente, centros de conhecimento e automação de help desk. Um bom atendimento ao cliente pode melhorar a retenção de clientes e criar clientes recorrentes, especialmente se estiver integrado a um CRM (software de gerenciamento de relacionamento com o cliente) Criação de conteúdo : Seja um novo site, um boletim informativo por e-mail, uma publicação em mídia social ou um vídeo de demonstração, o conteúdo é vital para as marcas de seus clientes. De fato, oInstituto de Marketing de Conteúdo descobriu que 81% dos entrevistados veem o conteúdo como uma estratégia de negócios essencial. Crie conteúdo de forma consistente e acompanhe o desempenho dele com o software de marketing

: Seja um novo site, um boletim informativo por e-mail, uma publicação em mídia social ou um vídeo de demonstração, o conteúdo é vital para as marcas de seus clientes. De fato, oInstituto de Marketing de Conteúdo descobriu que 81% dos entrevistados veem o conteúdo como uma estratégia de negócios essencial. Crie conteúdo de forma consistente e acompanhe o desempenho dele com o software de marketing Gerenciamento de mídia social : Deseja ter mais controle sobre quando suas postagens nas mídias sociais são publicadas? Precisa de uma maneira de acompanhar as interações com a pequena empresa de um cliente? As ferramentas de gerenciamento de mídia social podem ajudá-lo a gerenciar os diversos canais da sua agência

: Deseja ter mais controle sobre quando suas postagens nas mídias sociais são publicadas? Precisa de uma maneira de acompanhar as interações com a pequena empresa de um cliente? As ferramentas de gerenciamento de mídia social podem ajudá-lo a gerenciar os diversos canais da sua agência Anúncios : EnquantoInteligência interna projete uma ligeira desaceleração nos gastos com anúncios digitais, ela ainda prevê que os gastos com anúncios digitais em todo o mundo atinjam mais de US$ 567 bilhões em 2022. Esse mercado enorme e ferozmente competitivo exige atenção e rastreamento quase constantes para garantir que seus dólares em anúncios proporcionem o melhor retorno sobre o investimento

: EnquantoInteligência interna projete uma ligeira desaceleração nos gastos com anúncios digitais, ela ainda prevê que os gastos com anúncios digitais em todo o mundo atinjam mais de US$ 567 bilhões em 2022. Esse mercado enorme e ferozmente competitivo exige atenção e rastreamento quase constantes para garantir que seus dólares em anúncios proporcionem o melhor retorno sobre o investimento Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO): Outro tópico de destaque, o SEO, é um grande foco para muitas marcas. Você pode encontrar as ferramentas certas para ajudá-lo com SEO para sites ou marketing de mídia social e usar isso para ajudá-lo a alcançar os clientes'metas de marketing de seus clientes *Geração de leads: Essa pode ser um pouco mais complicada. A geração de leads pode incluir o rastreamento taxa de cliques (CTR) de e-mail, acesso a dados de clientes, interações no site, conexões de mídia social e outras ferramentas de gerenciamento de leads

Como encontrar as melhores ferramentas de marketing para sua agência

Encontrar o software de marketing certo para sua agência de marketing pode ser um desafio, mas ferramentas abrangentes podem ajudar a lançar, rastrear e analisar suas campanhas com muito mais facilidade.

Todas as ferramentas listadas acima têm um conjunto exclusivo de recursos e podem ajudar em diferentes aspectos do marketing, portanto, experimente algumas ferramentas diferentes até encontrar uma boa combinação.

E se estiver procurando uma solução completa, o ClickUp é para você.

Com sua plataforma totalmente personalizável, recursos de gerenciamento de projetos e ferramentas de colaboração, você e sua equipe estarão totalmente equipados para lidar com todos os seus projetos, campanhas, conversas e muito mais, tudo em um só lugar.

Ele também oferece uma biblioteca de modelos de marketing e se integra a algumas das melhores ferramentas de gerenciamento de marketing, como Hubspot para otimizar seu fluxo de trabalho e operar com eficiência.

É hora de começar - experimente você mesmo e tire o máximo proveito de seus esforços de marketing hoje e no futuro! Escritor convidado: _

outono mais quente _é formada pela ilustre Howard University, é gerente associada de marketing e estrategista de SEO na equipe de link building da HubSpot