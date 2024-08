14 melhores softwares de gerenciamento de agências em 2024

Muitas agências enfrentam constantemente vários desafios de gerenciamento de agências. Desde o gerenciamento de vários projetos, clientes e cronogramas até a produção de um trabalho de qualidade e o acompanhamento do progresso e, ao mesmo tempo, a busca de novas oportunidades de negócios, as agências não têm mãos a medir.

Dê às suas equipes criativas o apoio de que precisam para ter sucesso e evitar o esgotamento, usando o software de gerenciamento de agência certo para ajudar no planejamento de recursos, no gerenciamento de projetos e na colaboração da equipe, gerenciamento de clientes e muito mais.

Reunimos 14 dos melhores softwares de gerenciamento de agências disponíveis atualmente, juntamente com seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações de clientes, para ajudá-lo a escolher o mais adequado às suas necessidades!

O que é um software de gerenciamento de agências?

O software de gerenciamento de agências, ou sistema de gerenciamento de agências, é uma solução completa para gerenciar processos e otimizar fluxos de trabalho. Em outras palavras, é uma ferramenta que simplifica as operações e melhora os processos para ajudá-lo a expandir seus negócios.

No entanto, para encontrar o software de agência certo para sua equipe, é necessário pesquisar e considerar cuidadosamente, pois nem todas as ferramentas de gerenciamento de agências são criadas da mesma forma! Algumas são melhores para o gerenciamento de projetos, enquanto outras são melhores para o agendamento de compromissos, coleta de feedback do cliente, gerenciamento de pipeline, etc.

Independentemente do setor em que você atua, o software de gerenciamento de agências pode ajudá-lo a obter o impulso e o suporte necessários para gerenciar todas as partes do seu negócio.

14 Melhores softwares de gerenciamento de agências

E agora estamos aqui. Reunimos 14 dos melhores softwares para agências de marketing digital para agências de publicidade, marcas, relações públicas, web design e outros. Dê uma olhada em cada um para entender para que você pode usar cada um deles, que ferramenta pode ser adicionada à sua pilha de tecnologia ou talvez qual ferramenta cobre tudo o que sua equipe precisa.

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

Vamos começar com o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade criada para todas as equipes de diferentes setores, incluindo agências de marketing, em seus estágios iniciais e maduros.

Esse software repleto de recursos oferece centenas de recursos avançados para oferecer às agências de marketing as ferramentas necessárias para gerenciar vários projetos, clientes e prazos, melhorar a colaboração da equipe, monitorar metas e medir o progresso - tudo em um só lugar.

Em primeiro lugar, o ClickUp oferece uma plataforma totalmente personalizável, dando a qualquer equipe a flexibilidade necessária para configurar o ClickUp de acordo com seus fluxos de trabalho exclusivos e requisitos do projeto . Quanto à visualização de seu trabalho, obtenha mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp para visualizar seu trabalho, o que é muito útil ao gerenciar diferentes projetos. Use a visualização de quadro para ver facilmente a situação de cada projeto, a visualização de calendário para acompanhar os prazos, a visualização de carga de trabalho para gerenciar a capacidade de trabalho da sua equipe e use as outras visualizações para ajudar a facilitar o gerenciamento de projetos. Além disso, a visualização de painel com relatórios em tempo real permite criar uma visão geral de alto nível do seu trabalho para um melhor gerenciamento de recursos e manter todos informados, atualizados e no caminho certo para atingir as metas da sua agência.

Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso de seu projeto em Dashboards no ClickUp

Agora, para colaboração em equipe, as agências digitais também podem aproveitar os recursos de colaboração, como Quadros brancos do ClickUp onde as equipes podem fazer brainstorming e criar roteiros visuais, e ClickUp Docs para delinear estratégias, documentar SOPs e muito mais. Há também um recurso de bate-papo incorporado em que as equipes e os clientes podem trocar mensagens em tempo real e Recurso de gerenciamento de e-mail do ClickUp que permite que você envie e receba e-mails sem sair do ClickUp.

Economize tempo e simplifique o gerenciamento de e-mails - envie e receba e-mails no ClickUp

E com as configurações de compartilhamento e permissões, as agências digitais podem compartilhar facilmente documentos e tarefas com seus clientes ou convidá-los para o Workspace para otimizar a comunicação entre equipes e clientes. Para acelerar o processo de feedback e revisão, basta usar o recurso Proofing and Annotation que permite que as equipes e os clientes comentem em um anexo.

Esses são apenas alguns dos principais recursos a serem destacados. Dê uma olhada em alguns outros recursos que podem ajudar nas operações da sua agência.

Melhores recursos

Visualizações personalizadas : Escolha entre mais de 15 visualizações para gerenciar diferentes tarefas e projetos

: Escolha entre mais de 15 visualizações para gerenciar diferentes tarefas e projetos Automação pré-criada e personalizada : Crie processos eficientes e consistentes e coloque o trabalho manual no piloto automático comautomação no ClickUp *Quadros Brancos Colaborativos: Permite que as equipes colaborem em projetos em tempo real e diferencia o ClickUp de outras ferramentas de gerenciamento de agências

: Crie processos eficientes e consistentes e coloque o trabalho manual no piloto automático comautomação no ClickUp *Quadros Brancos Colaborativos: Permite que as equipes colaborem em projetos em tempo real e diferencia o ClickUp de outras ferramentas de gerenciamento de agências Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo alguns aplicativos mencionados neste resumo (Calendly,Fazer)

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo alguns aplicativos mencionados neste resumo (Calendly,Fazer) Modelos personalizáveis: Obtenha acesso a uma biblioteca de modelos para qualquer caso de uso, incluindo umModelo de agência de marketing da ClickUp

O modelo de agência de marketing da ClickUp pode ajudar as agências a gerenciar vários clientes, planejar campanhas e muito mais em um só lugar

Limitações

Embora o ClickUp ofereça um grande número de recursos e seja altamente personalizável, descobrir como usá-los de forma eficiente para aumentar a produtividade pode ser um pouco difícil de aprender

Preços

Grátis para sempre : Plano gratuito repleto de recursos

: Plano gratuito repleto de recursos Ilimitado : uS$ 5 por mês/usuário

: uS$ 5 por mês/usuário Business : uS$ 12 por mês/usuário

: uS$ 12 por mês/usuário Business Plus : $19 por mês/usuário

: $19 por mês/usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 4.780 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 4.780 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 3.070 avaliações)

Saiba como outras agências digitais, como a Zenpilot, usam o ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalhoExperimente o ClickUp gratuitamente

2. Calendly

Melhor para agendamento e reserva

Agendamento de reuniões com o Calendly Calendly é uma ferramenta de gerenciamento de agências que ajuda na retenção de clientes o pipeline de recrutamento e tudo o mais, oferecendo inúmeras maneiras de automatizar tarefas e economizar tempo.

Ele apresenta qualificação e agendamento automatizados diretamente em seu site, o que facilita muito o agendamento de chamadas com clientes em potencial, seja via Zoom, Google Meet ou um sistema telefônico comercial . Ele também libera espaço para os funcionários, para que possam trabalhar em tarefas de alta prioridade.

O Calendly também envia questionários e acompanhamentos automáticos por e-mail antes e depois da chamada, o que ajuda as agências a parecerem ainda mais profissionais e a construir relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Melhores recursos

Ajuda as equipes a agendar suas reuniões de maneira fácil e eficiente

Muito simples de usar, com uma interface limpa e intuitiva e um processo de configuração organizado

Muitas integrações e a opção de sincronizá-lo com diferentes aplicativos de calendário

Adequado para equipes e startups que podem incorporá-lo em seus sites e até mesmo usá-lo para cobrar por serviços de consultoria

limitações do ####

O desempenho do Calendly é otimizado quando integrado ao Google Agenda. Houve relatos de inconsistências na integração com o Outlook

Ele não fornece um guia de treinamento nem uma página de suporte dedicada

Preços

Básico : Gratuito

: Gratuito Essenciais : uS$ 8 por assento/mês

: uS$ 8 por assento/mês Profissional : uS$ 12 por assento/mês

: uS$ 12 por assento/mês Equipes : uS$ 16 por assento/mês

: uS$ 16 por assento/mês Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 1.470 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 1.470 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 2.590 avaliações)

3. Walling

Melhor para visualizar, organizar e compartilhar ideias

Organize e compartilhe ideias no aplicativo de gerenciamento de trabalho Walling Walling é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que organiza ideias, tarefas e projetos de forma visual e, acima de tudo, criativa.

Ele fornece uma visão geral completa de tudo o que está sendo feito no momento e oferece várias opções de visualização - quadros de humor, quadros Kanban, calendários etc.

O Walling está repleto de recursos de colaboração em equipe em tempo real, o que facilita muito o andamento das tarefas internas e dos clientes e a entrega de todas elas dentro do prazo.

Melhores recursos

É um aplicativo de anotações com foco especial na parte visual (paredes, tijolos)

Uma ampla variedade de plataformas para que as equipes comecem a trabalhar

Adequado para equipes criativas envolvidas em setores ou departamentos de design/marketing

limitações do ####

O método de estruturação de dados de Walling tem uma curva de aprendizado e requer compreensão para utilizar sua flexibilidade de forma eficaz

Preços

Plano gratuito

Premium : uS$ 5 por membro/mês

: uS$ 5 por membro/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações de clientes

Product Hunt : 5 de 5 (mais de 100 avaliações)

: 5 de 5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 25 avaliações)

4. EquipeGantt

Melhor para gerenciamento de tarefas

Gerencie tarefas e linhas do tempo em um gráfico de Gantt com o TeamGantt **TeamGantt é uma ferramenta fácil de usar ferramenta de gerenciamento de projetos que apresenta um gráfico de Gantt para ajudar as agências a gerenciar projetos dentro de uma linha do tempo.

Ela também se adapta às necessidades de diferentes tipos de agências e funcionários (já que todos na equipe podem personalizar facilmente seu fluxo de trabalho sem interferir com outros membros). Com o TeamGantt tudo está a apenas um clique de distância. Essa ferramenta facilita o planejamento de projetos, a organização de tarefas, documentos e bate-papo, simplifica o controle de tempo, agiliza as comunicações e oferece uma visão geral precisa do progresso. Tudo isso elimina dores de cabeça relacionadas a atualizações de clientes e mantém clientes e equipes satisfeitos.

Melhores recursos

Equipado com recursos de compartilhamento de arquivos, controle de tempo e comunicação no nível da tarefa

Acompanhe visualmente o progresso das tarefas atribuídas a cada membro da equipe

Layout simples e personalizável

Adequado para equipes ou freelancers que preferem acompanhar o progresso de seus projetos por meio de gráficos de Gantt

Limitações

O TeamGantt não possui recursos de orçamento e acompanhamento financeiro, o que dificulta para as equipes acompanharem os custos do projeto com precisão

A interface do usuário pode ser um pouco difícil de navegar para alguns usuários, dificultando a localização rápida dos dados necessários

Preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.8 de 5 (mais de 840 avaliações)

: 4.8 de 5 (mais de 840 avaliações) Capterra: 3.6 de 5 (mais de 90 avaliações)

5. Fazer

Melhor para automação de fluxo de trabalho

Defina acionadores e condições para automatizar o fluxo de trabalho com o Make Make é um fluxo de trabalho sem código software de automação que exibe tudo o que você está construindo e criando de uma forma visualmente atraente. Essa ferramenta é excelente para agências que desejam melhorar o gerenciamento do fluxo de trabalho e aumentar a produtividade de todas as equipes.

O Make pode ajudar em todos os aspectos com os quais as agências estão tendo dificuldades, como geração eficaz de leads, roteamento de leads, gerenciamento de contratos e tudo o que for necessário para fechar mais negócios com mais rapidez. Ele se conecta a milhares de aplicativos, inclusive o ClickUp, e torna fácil trazer tudo o que importa para uma única plataforma.

Melhores recursos

Um número infinito de cenários de integração de aplicativos e muitos modelos prontos para uso que podem ser compartilhados

A interface do usuário, bem como a experiência do usuário, são bem elaboradas, com um excelente histórico de opções de pesquisa

Altamente eficazgerenciamento de equipes automação, e é possível configurar automação separada para cada equipe/departamento

A API do Make o torna adequado para agências de serviços de automação

limitações do ####

Projetado para sistemas baseados em Unix, o que limita seu suporte a plataformas

Sintaxe complexa para definir tarefas de automação, o que dificulta o uso por iniciantes

Preços

**Gratuito

Core : uS$ 10,59 por mês

: uS$ 10,59 por mês Pro : uS$ 18,82 por mês

: uS$ 18,82 por mês Teams : uS$ 34,12 por mês

: uS$ 34,12 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 180 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 290 avaliações)

6. Enviar azul

Melhor para marketing por e-mail, campanhas de marketing digital e automação de marketing

Crie e projete mensagens de e-mail elegantes na Sendinblue **Sendinblue é uma ferramenta repleta de recursos criada para atender às necessidades das agências que desejam potencializar seus negócios com as ferramentas certas de vendas e marketing.

Esse software permite que as agências enviem mensagens persuasivas e-mails, SMS ou WhatsApp mensagens para ofertas urgentes e mensagens segmentadas por diferentes públicos e diferentes tipos de clientes para aumentar as taxas de retenção e construir relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Ele também permite armazenar todas as informações de contato do cliente em um único local, rastrear cada estágio do pipeline e monitorar os dados e o desempenho para identificar áreas de melhoria.

Melhores recursos

Plataforma de marketing completa que permite que seus usuários lancem campanhas de marketing por e-mail e SMS, configurem a automação egerenciar contatos por meio de um sistema de CRM embutido

As automações estão disponíveis em todos os planos

Opções de bate-papo incorporadas ao site no site

Campanhas automatizadas e recursos de segmentação de marketing

limitações do ####

Vários usuários relataram limitações com os recursos de automação

As opções de modelo de e-mail da Sendinblue são limitadas e não muito personalizáveis

Preços

Gratuito

Inicial : A partir de US$ 25 por mês

: A partir de US$ 25 por mês Empresarial : A partir de US$ 65 por mês

: A partir de US$ 65 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.5 de 5 (mais de 1530 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 1530 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 1540 avaliações)

7. Trafft

Melhor para reservas e agendamento de compromissos

Aceite reservas e pagamentos on-line, gerencie equipes e clientes e muito mais com a Trafft

Manter sua agência organizada nunca foi tão fácil. Graças ao Trafft agora, você pode gerenciar sua agência e expandir sua marca. O software mantém todos os seus compromissos em dia, seus clientes organizados e seus negócios em expansão.

O Trafft é a solução para agências que precisam simplificar a experiência de agendamento, tanto para os membros da equipe quanto para os clientes.

Esse software de agendamento cuida de tudo no processo de agendamento, até mesmo do envio de e-mails automáticos ou lembretes por SMS para seus clientes.

Melhores recursos

Painel de negócios para monitorar todos os seus compromissos ou eventos

Painel de gerenciamento de clientes para obter informações detalhadas sobre seus clientes

Calendário e agendamento inteligentes

Você pode criar uma página de agendamento sem conhecimento de programação

Pode lidar com pagamentos on-line, faturamento e gerenciamento de impostos diretamente do aplicativo

limitações do ####

O Trafft não oferece a capacidade de agendar eventos que ocorrem em vários dias

O Trafft não é otimizado para uso em dispositivos móveis

Preços

Individual * Básico : uS$ 12 por mês * Pro : uS$ 39 por mês * Expert: uS$ 59 por mês

Básico Pro Expert: uS$ 59 por mês Empresa Iniciante : $69 por mês Escalonamento : uS$ 150 por mês Empresa : Entre em contato para obter preços



Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 16 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 16 avaliações) Capterra: 5 de 5 (mais de 34 avaliações)

8. Sprout Social

Melhor para marketing de mídia social

Visualização do painel de métricas de desempenho principal no Sprout Social Sprout Social é uma ferramenta abrangente usada por muitas equipes de mídia social e marketing. Com o Sprout Social, as agências podem entender melhor seus clientes e o público de seus clientes e usar esses dados para adaptar suas estratégias de negócios e de marketing.

Além disso, ele ajuda em todas as questões relacionadas ao conteúdo, incluindo planejamento, publicação, estímulo ao engajamento e melhoria da capacidade de resposta. Por último, mas não menos importante, as agências que usam o Sprout Social podem ter acesso a painéis de controle ricos em dados e tomar decisões mais estratégicas para expandir seus próprios negócios e os de seus clientes.

Melhores recursos

Ajuda a gerenciar a atividade de mídia social e a comunicação em várias plataformas

A análise meticulosa permite que os usuários realizem verificações da concorrência e exportem dados sem problemas, garantindo futuras campanhas eficazes de mídia social

Econômico para empresas e equipes de médio porte que desejam maximizar sua presença digital por meio de uma abordagem orientada por dados

limitações do ####

A plataforma tem uma curva de aprendizado e pode ser difícil para usuários não familiarizados comferramentas de gerenciamento de mídia social* O preço é relativamente alto, o que pode dificultar a compra por parte de startups e aumentar o custo quando vários membros da equipe precisam ter acesso a ela

Preço

Padrão : $249 por mês (cada usuário adicional +$199 por mês)

: $249 por mês (cada usuário adicional +$199 por mês) Profissional : $399 por mês (cada usuário adicional +$299 por mês)

: $399 por mês (cada usuário adicional +$299 por mês) Advanced : uS$ 499 por mês (cada usuário adicional + US$ 349 por mês)

: uS$ 499 por mês (cada usuário adicional + US$ 349 por mês) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.3 de 5 (mais de 2.050 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 2.050 avaliações) Capterra: 4.4 de 5 (mais de 520 avaliações)

9. Círculo

Melhor para uma plataforma de comunidade completa para criadores e marcas

Combine a natureza empolgante e interativa de uma comunidade com o seu conteúdo - tudo em uma experiência perfeita com o Circle Circle é o tipo de ferramenta que as agências precisam para atividades de formação de comunidades e equipes. Esse software interativo proporciona uma experiência perfeita de bate-papos em grupo, transmissões ao vivo e eventos, para citar alguns exemplos.

Seus recursos robustos de engajamento realmente possibilitam a criação de uma atmosfera vibrante em sua agência e capacitam os membros de diferentes equipes a trabalharem juntos em uma visão única e unificada. Por outro lado, com o Circle, as agências podem ajudar seus clientes com o reconhecimento da marca e se conectar com outros construtores e criadores no espaço.

Melhores recursos

Permite a criação de fóruns, tópicos e tópicos da comunidade para envolver o público em discussões abertas

Permite que as empresas, em geral, mantenham a retenção de clientes em alta, simplificando o envolvimento e a troca de informações entre os membros da comunidade

Os usuários podem hospedar e organizar eventos dentro da própria plataforma, onde os membros podem postar e interagir. Além disso, é possível criar transmissões ao vivo e personalizar as configurações de compartilhamento.

limitações do ####

Não é adequado para criadores de cursos, pois não tem uma página de checkout dedicada e tem um recurso de paywall desajeitado que afeta as conversões

A opção de criar um curso só está disponível nos planos Professional e Enterprise

Preços

Basic : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Profissional : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Enterprise: uS$ 399 por mês

Avaliações de clientes

App Store : 4.8 de 5 (mais de 2.200 avaliações)

: 4.8 de 5 (mais de 2.200 avaliações) ProductHunt: 3.6 de 5 (mais de 40 avaliações)

10. Canny

Melhor ferramenta para gerenciamento de clientes e feedback de clientes

Capture, organize e analise o feedback do produto na Canny

As agências precisam de feedback dos clientes para melhorar seus serviços e, é claro, para maximizar seu potencial de ganhos. Canny é um dos melhores software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que facilita a coleta, a organização e a análise do feedback.

Ele permite não apenas coletar o feedback do cliente, mas também o feedback dos colegas de equipe. Dessa forma, as agências podem garantir que as melhores ideias não passem despercebidas e usar seu tempo da maneira mais eficiente - para criar os recursos mais solicitados, diversificar seus serviços ou concentrar seus esforços apenas em um determinado tipo de serviço.

Melhores recursos

Coleta e analisa o feedback dos clientes de maneira fácil

Fácil de integrar com várias plataformas externas

Permite a configuração de um sistema de feedback incorporando-o em um site ou usando-o como um subdomínio

limitações do ####

O quadro de votação do Canny é bastante útil, mas pode influenciar involuntariamente o feedback se não for configurado corretamente, o que pode limitar a eficácia do feedback coletado

Preços

Gratuito

Crescimento : uS$ 400 por mês

: uS$ 400 por mês Negócios: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

ProductHunt : 4.3 de 5 (mais de 45 avaliações)

: 4.3 de 5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 35 avaliações)

11. Depoimento

Melhor para coletar depoimentos de clientes

Coletar depoimentos de clientes com o Testimonial **Testemunho o Testimonial*, como o nome sugere, é um software para coletar depoimentos de clientes. As agências podem incorporar facilmente depoimentos em vídeo e texto em seus sites e até mesmo criar páginas de destino dedicadas em cerca de 2 minutos sem contratar desenvolvedores

Os depoimentos, quando usados de forma eficaz, podem impulsionar os negócios de qualquer agência. As agências não só podem fazer upload de depoimentos e provas sociais sem codificação, como também podem monitorar e acompanhar o desempenho de cada um deles, exibi-los em um painel e até mesmo promover os de melhor desempenho para atrair mais clientes, o que é um grande gerador de receita.

Melhores recursos

Colete e exiba elogios, seja em formato de texto ou vídeo, e mostre-os aos clientes em potencial

Os vídeos de depoimentos podem ser compartilhados nas mídias sociais e incorporados em sites, além de poderem ser usados em campanhas de marketing

É possível configurar a automação com depoimentos usando aplicativos de terceiros, como o Make

Limitações

Não oferece ferramentas integradas para editar e fazer ajustes nos vídeos recebidos dos clientes

Os clientes recebem instruções limitadas sobre como criar vídeos de alta qualidade

Preços

Inicial : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 50 por mês

: uS$ 50 por mês Ultimate : uS$ 150 por mês

: uS$ 150 por mês Agência: A partir de US$ 300 por mês

Avaliações de clientes

ProductHunt: 4.2 de 5 (mais de 15 avaliações)

12. Coda

Melhor para gerenciamento de documentos e arquivos

Gerenciar ideias no editor de documentos do Coda **Coda é uma solução completa para gerenciar documentos, tarefas, listas de tarefas e dados de forma fácil, interativa e envolvente. As agências o utilizam para acelerar o processo de processos de tomada de decisão e colaborar com o pessoal interno de forma mais eficiente.

Ele é totalmente personalizável de acordo com as diferentes necessidades da agência e fácil de evoluir à medida que as agências crescem. Coda exibe os dados de uma forma fácil de consumir, enquanto os painéis facilitam o acompanhamento do progresso e as atualizações do trabalho do cliente.

Melhores recursos

Um documento tudo em um que reúne documentos e tabelas para facilitar ao máximo o gerenciamento de tarefas e a colaboração e coordenação interativas

O recurso "Packs" é feito sob medida para fins de integração com outros aplicativos

Adequado para equipes de desenvolvedores de aplicativos (entre outros) que desejam criar uma estrutura de organização empresarial simples que facilite o acesso a documentos e dados

limitações do ####

Design da interface do Coda é considerado ultrapassado e menos atraente visualmente

De tempos em tempos, a estrutura do documento no Coda fica desorganizada.

Preços

Gratuito

Pro : uS$ 10 por mês/Produtor de documentos

: uS$ 10 por mês/Produtor de documentos Team : uS$ 30 por mês/Criador de Documentos

: uS$ 30 por mês/Criador de Documentos Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

G2 : 4.7 de 5 (mais de 380 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4.6 de 5 (mais de 80 avaliações)

Bônus:_ Coda vs. Airtable

13. Tally

Melhor para criar formulários

Crie seu próprio formulário on-line e colete qualquer tipo de dados com o criador de formulários Tally Tally é outro excelente software sem código para gerenciamento de agências. Na verdade, esse construtor de formulários vai além da simples criação de formulários, mas suporta lógica de formulários, calculadoras, mensagens fechadas personalizadas, uploads de arquivos e coleta de pagamentos, para citar alguns de seus excelentes recursos.

Com o Tally, as agências podem coletar muitos dados, analisá-los ou exportá-los e organizá-los por projeto ou membros da equipe (que podem colaborar ainda mais nos formulários e compartilhar os resultados dos formulários em espaços de trabalho compartilhados).

Melhores recursos

Criador de formulários com UX e UI exclusivas que permite a criação de um número ilimitado de formulários e enquetes em poucos minutos

Inúmeras opções de personalização

Coleta de pagamentos, cálculos, lógica de formulário e canalização de respostas são alguns dos recursos mais brilhantes desse software

Pode ser integrado a praticamente qualquer produto disponível no mercado

limitações do ####

A falta de recursos do Tally, como lógica condicional e integração de dados, torna-o menos adequado para tipos de formulários mais avançados e pode reduzir sua funcionalidade geral

Preços

Plano gratuito

Tally Pro: uS$ 29 por mês

Avaliações de clientes

ProductHunt: 4.9 de 5 (mais de 70 avaliações)

14. Passo

Melhor software de apresentação colaborativa

Crie belas apresentações em minutos com o Pitch Pitch é um software de apresentação que vem com milhares de modelos personalizáveis e projetados profissionalmente que as agências podem usar para apresentar seus serviços e planos de projeto aos clientes.

Essa ferramenta facilita a preparação de apresentações para conferências e reuniões de equipe e o compartilhamento de trabalhos e atualizações de forma bonita e criativa. Por fim, o Pitch conta com recursos de colaboração em equipe e simplifica a apresentação de ideias, o compartilhamento de feedback e a tomada de decisões.

Melhores recursos

Plataforma de apresentação colaborativa voltada para a equipe com uma interface de usuário super limpa

O poderoso recurso de bate-papo ao vivo ajuda os membros da equipe a colaborar em apresentações em tempo real com uma opção sofisticada de exibição de palestrante

Vários modelos excelentes para começar

Os membros da equipe podem acompanhar o status do trabalho, bem como os dados por meio de uma integração com o Google Analytics

limitações do ####

Disponibilidade limitada de modelos prontos para uso que podem ser facilmente personalizados para atender às necessidades específicas do usuário

Preços

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 8 por membro/mês

: uS$ 8 por membro/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes

ProductHunt : 4.9 de 5 (mais de 120 avaliações)

: 4.9 de 5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.8 de 5 (mais de 25 avaliações)

Escolhendo o software de gerenciamento certo para sua agência

Há muitos sistemas de gerenciamento de agências no mercado, e isso é ótimo para você. Agora, o segredo é encontrar as ferramentas que ofereçam flexibilidade para dar suporte à sua agência à medida que ela cresce, que possam ajudá-lo com o planejamento de recursos e que funcionem perfeitamente com outras ferramentas de trabalho para manter o fluxo de trabalho sob controle.

Conforme mencionado anteriormente, o ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e produtividade que oferece uma plataforma totalmente personalizável para dar à sua agência a capacidade de configurar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho e a projetos complexos, além de dar suporte à sua equipe à medida que a empresa se expande. Esse motivo, por si só, o torna um dos melhores softwares de gerenciamento de agências da atualidade.

E como as agências podem precisar de vários aplicativos para ajudar a executar as operações diárias, você pode facilmente sincronizar e conectar o ClickUp a outras ferramentas de trabalho para reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Começar a usar o ClickUp é fácil e gratuito. Chegou a hora de trabalhar de forma mais inteligente com o software de gerenciamento de agência certo em seu cinto de ferramentas. 👌 Escritor convidado: _

Alladdine Djaidani* é um profissional de marketing na Internet e fundador da Ethos da Hustler . Ele gosta de ajudar as empresas a se classificarem no Google e impulsionar o crescimento sem gastar muito.