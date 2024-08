10 Alternativas e concorrentes da TeamGantt em 2024

À medida que os projetos se tornam mais complexos, a solução de gerenciamento de projetos que você escolhe também se torna mais complexa. A plataforma certa de gerenciamento de projetos permite que você gerencie tarefas e marcos e acompanhe o cronograma e o progresso do seu projeto, tanto em nível granular quanto em uma visão panorâmica.

A plataforma baseada na nuvem TeamGantt é uma maneira popular de usar gráficos de Gantt e outras ferramentas de gerenciamento de projetos ferramenta de gerenciamento de projetos s para fazer exatamente isso. Mas será que ela é a melhor plataforma para aqueles que adoram gráficos de Gantt? 👀

A melhor alternativa ao TeamGantt depende de sua necessidades e dos requisitos do projeto . Pesquisamos as diversas alternativas existentes no mercado para que você não precise fazer isso e revelamos abaixo os 10 principais concorrentes do TeamGantt.

O que você deve procurar nas alternativas ao TeamGantt?

A melhor alternativa ao TeamGantt é aquela que melhor atende às suas necessidades individuais. Existem muitas opções, desde software gratuito de gráfico de Gantt a planos empresariais mais caros. Considere os fatores abaixo para garantir que você obtenha o valor comercial pretendido com o produto que escolher para gerenciar projetos em sua empresa:

Facilidade de uso: Uma solução de gerenciamento de projetos difícil de usar aumentará mais a frustração do que a produtividade, e a alternativa certa ao TeamGantt facilita a criação e a personalizaçãoModelos de gráficos de Gantt *Recursos de gerenciamento de projetos: Cada empresa tem necessidades diferentes e maneiras diferentes de gerenciar projetos, e seusoftware de gerenciamento de projetos deve oferecer recursos para facilitar essas necessidades

Uma solução de gerenciamento de projetos difícil de usar aumentará mais a frustração do que a produtividade, e a alternativa certa ao TeamGantt facilita a criação e a personalizaçãoModelos de gráficos de Gantt *Recursos de gerenciamento de projetos: Cada empresa tem necessidades diferentes e maneiras diferentes de gerenciar projetos, e seusoftware de gerenciamento de projetos deve oferecer recursos para facilitar essas necessidades Flexibilidade: O software de gerenciamento de projetos não deve prendê-lo a uma única maneira de trabalhar, mas deve ser flexível o suficiente para se adaptar aos seus fluxos de trabalho

O software de gerenciamento de projetos não deve prendê-lo a uma única maneira de trabalhar, mas deve ser flexível o suficiente para se adaptar aos seus fluxos de trabalho Preço: O software adquirido não deve irritar a equipe de gerenciamento de orçamento, mas deve ser poderoso o suficiente para crescer com a sua empresa.

O software adquirido não deve irritar a equipe de gerenciamento de orçamento, mas deve ser poderoso o suficiente para crescer com a sua empresa. **Integrações: Os membros da sua equipe se beneficiarão quando o software de gerenciamento de projetos se integrar às ferramentas que eles usam com frequência

As 10 melhores alternativas para o TeamGantt em 2024

De simples Exemplos de projetos com gráfico de Gantt a recursos abrangentes que permitem gerenciar tarefas com o máximo controle, a lista abaixo o ajudará a encontrar a alternativa ideal para o TeamGantt.

Obtenha uma visão clara de suas tarefas e dependências na visualização do ClickUp Gantt

O ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade que pode fornecer os recursos de muitos aplicativos de negócios em uma plataforma unificada. Isso o torna um dos softwares de gráficos de Gantt mais capazes da nossa lista. Essa versatilidade é alcançada de duas maneiras: um espaço de trabalho amplamente personalizável que oferece a você o máximo em termos de recursos controle sobre a estruturação de seus projetos e uma grande coleção de modelos de projetos que abrangem uma variedade de setores e fluxos de trabalho.

Um recurso específico da função do ClickUp como alternativa ao TeamGantt é Gráfico de Gantt do ClickUp. Leva a utilidade dos gráficos de Gantt mais longe com ferramentas abrangentes para aprimoramento de processos que o ajudarão a gerenciar as tarefas de forma ainda mais eficaz.

melhores recursos do #### ClickUp

Modelos de projeto, comomodelos de linha do tempo e o modeloModelo de gráfico de Gantt do ClickUpfacilitam o gerenciamento de projetos

A integração com os softwares comerciais mais populares amplia sua funcionalidade

Automações criadas facilmente podemeconomizar tempo em tarefas repetitivas e ajudarrastrear dependências* A ampla personalização dos espaços de trabalho permite que o ClickUp se transforme em uma variedade de ferramentas de negócios em um único aplicativo

Limitações do ClickUp

A descoberta e o aprendizado de todas as funcionalidades podem parecer esmagadores para alguns usuários

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. GanttPRO

via GanttPro O GanttPRO também está no topo da nossa lista de alternativas ao TeamGantt. É uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as pessoas a planejar e gerenciar projetos por meio de um conjunto abrangente de recursos que vão além dos gráficos de Gantt.

Ele possui recursos para gerenciamento de tarefas e recursos e controle de tempo. O colaboração em projetos os recursos de colaboração de projetos manterão todos na mesma página e facilitarão o compartilhamento de arquivos e a atualização daqueles que trabalham em grandes projetos. A interface do usuário (UI) permite visualizar todos os seus projetos, facilitando o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de projetos.

melhores recursos do #### GanttPRO

A interface intuitiva facilita os primeiros passos

Os aplicativos móveis bem suportados o tornam acessível em qualquer lugar

As ferramentas de colaboração bem projetadas são abrangentes

O recurso de priorização ajuda os usuários a concentrar sua atenção

Limitações do GanttPRO

A extensa funcionalidade pode ser excessiva para iniciantes

O preço é alto para quem tem necessidades mínimas

Preços do GanttPRO

Básico : uS$ 7,99/mês por usuário

: uS$ 7,99/mês por usuário Pro : uS$ 12,99/mês por usuário

: uS$ 12,99/mês por usuário Business : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

GanttPRO avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

3. GanttProject

via GanttProject A próxima de nossas alternativas ao TeamGantt é o GanttProject. Esse software de gráfico de Gantt é uma solução de código aberto, que pode ser baixada gratuitamente e usada em sua empresa. Ele tem todos os recursos básicos que você espera de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, incluindo gerenciamento de tarefas e recursos.

Os usuários podem definir linhas de base, acompanhar o plano original do projeto e monitorar o progresso. O GanttProject é compatível com as ferramentas existentes Microsoft Project e pode abri-los e salvá-los. Ele também pode exportar relatórios em vários formatos, como PDF, HTML e CSV, para facilitar o compartilhamento e a impressão.

melhores recursos do #### GanttProject

Gerador de relatórios bem projetado que exporta para HTML ou PDF

Importação e exportação de arquivos de e para o Microsoft Project

Como software local, funciona sem conexão com a Internet

Gera gráficos de avaliação de programas e técnicas de revisão

Limitações do GanttProject

Interface desatualizada que não é tão simplificada ou intuitiva quanto as alternativas

Poucos recursos para colaboração ou integração com outras ferramentas

A última grande atualização foi em 2021 e pode não ter suporte

Preços do GanttProject

**Gratuito para sempre

GanttProject avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

4. Smartsheet

via Smartsheet Essa opção é uma das mais versáteis. O Smartsheet é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos . É uma plataforma de execução de trabalho que oferece execução de projetos recursos específicos dos setores, como gerenciamento de projetos, marketing, operações, TI, construção e outros. Seu design visa a aprimorar a automação do fluxo de trabalho e permite que você gerencie projetos com eficiência. Para oferecer recursos clássicos de gerenciamento de projetos, como recursos de gerenciamento de tarefas e recursos, o Smartsheet usa o layout familiar em estilo de planilha, transformando projetos complexos em um formato mais facilmente digerível.

Embora os painéis tenham um estilo semelhante ao de uma planilha, eles ainda fornecem ao gerente de projeto uma visão completa do projeto linha do tempo do projeto s que precisam para realizar seu trabalho com eficiência. Eles poderão visualizar facilmente as tarefas, ver as que estão por vir e atribuí-las aos membros apropriados da equipe.

Melhores recursos do Smartsheet

Ampla integração com outros aplicativos

Vários recursos para ajudar a automatizar fluxos de trabalho

Ampla biblioteca de vídeos instrutivos

Alertas de lembretes automatizados para tarefas e prazos

Limitações do Smartsheet

Algumas das integrações exigem níveis de preços mais altos

A interface do usuário às vezes funciona de forma lenta

Preços do Smartsheet

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $25/mês por usuário

: $25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

5. Gantter

via Gantter O software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem, Gantter, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece uma interface de usuário fácil de entender para ajudar os membros da equipe a gerenciar projetos com mais facilidade. Como outras opções da lista, ele tem recursos de gerenciamento de tarefas e recursos. Ferramentas de colaboração em equipe incluem a atribuição de tarefas, o compartilhamento de arquivos e a comunicação por meio da plataforma para planejar projetos. O gerenciamento de projetos é fácil com a integração do software a outras ferramentas populares, como o Google Calendar.

O Microsoft Project é um grande participante no espaço de ferramentas de gerenciamento de projetos, portanto, o Gantter pode facilmente abrir e editar dados de projetos criados pelo software. Isso permite que os gerentes de projeto façam a transição facilmente para essa alternativa do TeamGantt com o mínimo de interrupção do ciclo de vida do projeto.

Melhores recursos do Gantter

Integração com o Google Drive e o G-Suite

Abre e edita arquivos do Microsoft Project

Mecanismo de reconhecimento com base na comunidade

Milhares de modelos predefinidos

Limitações do Gantter

Envolve uma curva de aprendizado difícil para iniciantes

Recursos e opções de integração limitados

Preços do Gantter

Gantter Cloud : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Gantter para Google Drive : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Gantter para o Google Workspace: uS$ 5/mês por usuário

Gantter ratings and reviews

G2 : 4/5 (3 avaliações)

: 4/5 (3 avaliações) Capterra: 4.1/5 (36 avaliações)

6. Atalho

via Atalho O nome original dessa alternativa do TeamGantt era Clubhouse. Seu objetivo é criar uma gerenciamento ágil de projetos o Shortcut é uma plataforma de gerenciamento de projetos ágil que é simples de usar e fornece as ferramentas para o sucesso de projetos colaborativos normalmente associados a processos ágeis. Isso significa que, além da funcionalidade do gráfico de Gantt, o Shortcut tem ferramentas para sprints, épicos, backlogs e outros recursos que as metodologias ágeis usam para entregar projetos.

Essas ferramentas ágeis também oferecem uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que facilita a programação, a colaboração e o rastreamento de projetos. Os membros da equipe podem ver o progresso do projeto em cada nível do processo ágil.

melhores recursos do #### Shortcut

Ferramentas de colaboração eficazes

A funcionalidade de arrastar e soltar facilita para os iniciantes

O recurso de roteiro ajuda aplanejamento de contingência e priorização

Integra-se com outras ferramentas populares

Limitações de atalhos

Falta de materiais de aprendizagem

A funcionalidade de arrastar e soltar não funciona como esperado em todos os lugares

Preços do atalho

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 8,50/mês por usuário

: uS$ 8,50/mês por usuário Business : US$ 12,00/mês por usuário

: US$ 12,00/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Shortcut avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 300 avaliações)

7. Trello

via Trello O Trello é uma das soluções de gerenciamento de projetos mais populares. Ele simplifica a criação, a edição e a atribuição de tarefas a pessoas específicas. Embora o software ofereça recursos altamente rastreamento de projetos ele não tem um gráfico de Gantt pronto para uso. Em vez disso, ele depende da integração de terceiros com software de gráfico de Gantt, como o BigPicture, para completar essa funcionalidade. Felizmente, essa integração é gratuita para todos os usuários, assim como muitas outras que ajudam a transformar o Trello em uma plataforma de gerenciamento de projetos completa, adequada para uma variedade de objetivos de negócios pretendidos.

Um grande ponto de venda do Trello é sua interface simples, do tipo arrastar e soltar. Mover tarefas é tão fácil quanto arrastá-las de um dos quadros de tarefas para outro. Esses quadros podem marcar o status de conclusão, priorizar tarefas e realizar muitos outros usos. Como vários tipos de arquivos são anexados aos cartões de tarefas, o Trello também funciona como uma ferramenta eficaz de gerenciamento de documentos. Compare Trello Vs Jira_ !

Melhores recursos do Trello

Interface intuitiva e fácil de usar

Extensas personalizações, que atendem às necessidades e preferências de todos os usuários

O excelente suporte a várias plataformas facilita o trabalho em qualquer lugar

Boa integração com outros aplicativos e serviços

Limitações do Trello

Pode ficar desorganizado em projetos complexos

Não há função integrada de controle de tempo

Preços do Trello

**Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Trello !

8. Toggl

via Toggl O Toggl permite que seus usuários acompanhem o tempo gasto em várias tarefas do projeto com um cronômetro disponível em uma ampla variedade de plataformas e dispositivos. Ao manter um registro detalhado do tempo que cada tarefa leva, os gerentes de projeto podem executar cronogramas de forma eficiente e estimar melhor o progresso de um projeto.

O recurso de marcos do Toggl permite dividir o cronograma do projeto em metas menores e acompanhar o progresso de sua conclusão diretamente no gráfico de Gantt do projeto. Isso oferece aos gerentes de projeto uma visão rápida do status do projeto. Os insights que o software oferece ajudam ainda mais o gerenciamento de projetos. Como ele sabe onde os membros da equipe gastam seu tempo, pode ajudar a identificar gargalos e áreas de ineficiência.

Melhores recursos do Toggl

Cronogramas codificados por cores facilitam o gerenciamento

Compartilhamento sem esforço de cronogramas com clientes e partes interessadas

Funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar o aprendizado

Os recursos de colaboração facilitam o trabalho em equipe

Limitações do Toggl

Faltam integrações de terceiros

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto poderia ser

Preços do Toggl

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Empresa: $15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Toggl

G2 : 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas do Loggl !

9. OpenProject

via Projeto aberto Nossa próxima solução de gerenciamento de projetos está disponível tanto como uma opção baseada em nuvem quanto como um produto auto-hospedado. As ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis no OpenProject permitem gerenciamento de tarefas e incluem uma ampla funcionalidade de gerenciamento de documentos para ajudar a facilitar isso. O gerenciamento de tempo também é uma parte importante do software, com recursos que ajudarão a manter o cronograma do projeto em dia.

Os gerentes de projeto que preferem métodos ágeis para entregar projetos acharão os recursos Scrum e Kanban particularmente úteis. Você pode dividir facilmente as tarefas do projeto em sprints e acompanhá-las por meio da interface do usuário do programa. A capacidade de planejar projetos usando um gráfico de Gantt torna o OpenProject uma alternativa adequada ao TeamGantt.

Melhores recursos do OpenProject

Metodologias ágeis com visualizações Scrum e Kanban

Suporte para gerenciar facilmente vários projetos

Projetoaplicativos de agendamento para manter todos no caminho certo

Funcionalidade de controle de tempo e relatório de custos

Limitações do OpenProject

A interface do usuário não é tão atraente quanto algumas outras opções

A curva de aprendizado é mais acentuada do que a de outros softwares

Preços do OpenProject

Gratuito para sempre

Básico : uS$ 7,25/mês por usuário

: uS$ 7,25/mês por usuário Profissional : uS$ 13,50/mês por usuário

: uS$ 13,50/mês por usuário Premium : uS$ 19,50/mês por usuário

: uS$ 19,50/mês por usuário Corporativo: Entre em contato para obter preços

OpenProject avaliações e comentários

G2 : 3.7/5 (22 avaliações)

: 3.7/5 (22 avaliações) Capterra: 4.5/5 (100 avaliações)

10. Redbooth

via Redbooth O Redbooth é nossa última alternativa ao TeamGantt para gerenciar projetos com um gráfico de Gantt. Seu recurso de avaliação de carga de trabalho permite um melhor gerenciamento de recursos, alertando o gerente de projeto sobre os membros da equipe que podem estar sobrecarregados de trabalho. Suas ferramentas de gerenciamento de projetos incluem ferramentas de controle de tempo, funcionalidade e compartilhamento de arquivos. Por meio do painel de controle do projeto com o painel de controle do projeto, as equipes de gerenciamento de projetos podem gerenciar vários projetos, obtendo uma visão geral da atribuição de todas as tarefas.

A interface é fácil de usar, com a funcionalidade de arrastar e soltar, proporcionando um espaço intuitivo de gerenciamento de projetos para usuários iniciantes e experientes. Você pode coletar facilmente os dados do projeto e empacotá-los em relatórios convincentes e perspicazes que mantêm informadas as principais partes interessadas que acompanham o progresso do projeto.

Melhores recursos do Redbooth

Visualizações de uma só vez da atribuição de tarefas e para quem

Gerenciamento visual de tarefas do tipo arrastar e soltar com gráficos de Gantt

Relatórios detalhados de produtividade que mostram o projeto inteiro

Reuniões de vídeo HD integradas com a tecnologia Zoom

Limitações do Redbooth

Recursos limitados para lidar com projetos grandes ou complexos em comparação com outras alternativas do TeamGantt nesta lista

Espaço para melhorias no aplicativo móvel

Preços do Redbooth

Gratuito para sempre

Pro : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Redbooth

G2 : 4.4/5 (100 avaliações)

: 4.4/5 (100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (89 avaliações)

Gerencie seus projetos do seu jeito

Você não quer perder horas gerenciando suas ferramentas de gerenciamento de projetos. Com o software certo à sua disposição, sua equipe se movimentará com mais rapidez e eficiência do que nunca. A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp simplifica o gerenciamento do trabalho diário, mesmo quando os fluxos de trabalho não o são. Configure sua conta gratuita para começar hoje mesmo. 🤩