Os 10 principais softwares de gerenciamento de contatos para serviços profissionais em 2024

Está procurando a ferramenta perfeita para manter seus dados de contato profissional bem organizados?

O software de gerenciamento de contatos ajuda agências e empresas de serviços profissionais a gerenciar dados de contatos, armazenar registros de contatos, rastrear interações com contatos e automatizar tarefas relacionadas .

Neste artigo, explicamos exatamente o que é um software de gerenciamento de contatos e apresentamos as 10 principais soluções de software de gerenciamento de contatos para empresas de serviços profissionais em 2024.

Essas soluções de gerenciamento de contatos oferecem uma variedade de recursos que podem ajudá-lo a melhorar o relacionamento com os clientes, simplificar as operações e aumentar as vendas. 🥳

O que é software de gerenciamento de contatos?

O software de gerenciamento de contatos é uma ferramenta que ajuda as empresas a armazenar, organizar e rastrear registros ou informações de contatos de clientes, clientes potenciais e outras pessoas importantes.

O melhor software de gerenciamento de contatos pode ser usado para armazenar informações básicas de contato, como nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail. Você também pode usá-los para armazenar informações mais detalhadas sobre clientes e detalhes da empresa, inclusive cargos, afiliações à empresa e histórico de compras.

Além disso, as ferramentas de gerenciamento de contatos funcionam da mesma forma que Software de CRM . Juntamente com os registros de contato, as equipes podem usar essas informações no processo de vendas e registrar qualquer histórico de comunicação, interações e atualizações.

Qual é a diferença entre o software de gerenciamento de contatos e o CRM?

O software de gerenciamento de contatos e os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) são ótimos para manter o controle de seus clientes e consumidores. Mas qual é a diferença entre esses dois sistemas? ferramentas de gerenciamento de clientes ?

O software de gerenciamento de contatos tem como objetivo armazenar e organizar dados básicos de contato, ou seja, seus detalhes e informações de contato, como nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail. É uma ótima maneira de manter seus contatos em um só lugar e facilitar a localização das informações necessárias.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Um sistema de CRM de vendas vai além, rastreando e analisando os dados do cliente. Eles podem ajudá-lo a rastrear oportunidades, interações de atendimento ao cliente e qualquer outra coisa em seu funil de vendas.

Os sistemas de CRM também automatizam tarefas como o envio de e-mails de acompanhamento e o agendamento de compromissos. Isso pode liberar sua equipe de vendas para se concentrar em coisas mais importantes, como fechar negócios no pipeline de vendas e oferecer excelente atendimento ao cliente.

O que procurar em um software de gerenciamento de contatos?

Aqui estão alguns dos principais recursos que as empresas de serviços profissionais devem procurar no melhor software de negócios, software de gerenciamento de contatos e software de gerenciamento de clientes:

Banco de dados de contatos robusto que possa armazenar todos os seus contatos e organizar os dados de clientes potenciais e clientes no funil de vendas, além de outras informações importantes sobre os contatos, em um só lugar

que possa armazenar todos os seus contatos e organizar os dados de clientes potenciais e clientes no funil de vendas, além de outras informações importantes sobre os contatos, em um só lugar Rastreamento de interações para rastrear todas as suas interações com os contatos, incluindo e-mails, chamadas telefônicas e reuniões

para rastrear todas as suas interações com os contatos, incluindo e-mails, chamadas telefônicas e reuniões Automação de tarefas para automatizar tarefas básicas, como agendamento de compromissos e envio de e-mails de acompanhamento - idealmente por meio de ferramentas de gerenciamento de projetos

para automatizar tarefas básicas, como agendamento de compromissos e envio de e-mails de acompanhamento - idealmente por meio de ferramentas de gerenciamento de projetos Relatórios abrangentes que fornecem insights sobre os dados de seus contatos e interações para acompanhar seu progresso e identificar áreas de melhoria em seu processo de vendas

O melhor software de gerenciamento de contatos é aquele que ajudará a sua agência ou empresa a cultivar melhores relacionamentos com os clientes, aumentar as vendas e melhorar a eficiência geral dos seus dados comerciais.

10 melhores ferramentas de relatórios de clientes para agências digitais 2024

Procurando as melhores ferramentas de gerenciamento de contatos e software de gerenciamento de leads quer otimizar o processo de geração de relatórios de sua agência digital? Aqui estão nossas escolhas para os melhores CRMs e opções de software de gerenciamento de contatos para agências, empresas e equipes de vendas.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais ClickUp CRM é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a gerenciar uma lista de contatos, acompanhar seu pipeline de vendas e fechar mais negócios.

Use o ClickUp Tasks para garantir que sua equipe faça o acompanhamento após as chamadas de vendas. A IA do ClickUp assistente de redação pode ajudá-lo a escrever e-mails que ajudam a manter o relacionamento com o cliente sólido.

Para simplificar o rastreamento de todas essas informações, você pode usar um dos modelos do ClickUp, como o Modelo de gerenciamento de contatos do ClickUp , o Modelo de gerenciamento de conta do ClickUp ou o Modelo de CRM do ClickUp .

Gerenciamento de negócios

Tarefas e anotações

Campos personalizados

Assistente de IA

O ClickUp CRM também se integra ao ClickUp Docs, para que você possa criar e armazenar facilmente documentos relacionados aos seus contatos e negócios. Você pode acompanhar todas essas informações com Dashboards de projetos do ClickUp .

Se você estiver procurando uma solução de CRM poderosa e fácil de usar, o ClickUp CRM e o Modelos de CRM são ótimas opções a serem consideradas.

Melhores recursos do ClickUp

Escalável para acomodar o crescimento

Oferece uma variedade de planos de preços para atender a diferentes orçamentos

Mais de 1.000 integrações disponíveis

Escolha entre mais de 1.000 modelos

Gerencie seus contatos e o pipeline de vendas

Integra-se ao ClickUp Docs, para que você possa criar e armazenar facilmente documentos relacionados aos seus contatos e negócios

Limitações do ClickUp

Programa complexo que requer treinamento e paciência para ser aprendido

O aplicativo móvel não oferece tantos recursos quanto a versão para desktop (mas em breve oferecerá!)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: complemento de US$ 5 para qualquer plano pago

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.796+ avaliações)

2. Vcita

via Vcita O Vcita é um software de gerenciamento de contatos e CRM baseado em nuvem para prestadores de serviços de pequenas empresas. Ele ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes compromissos e faturamento. Ele também permite que você automatize tarefas e libere seu tempo para atender melhor aos clientes.

O Vcita pode automatizar coisas como agendamento de compromissos, envio de faturas e controle de pagamentos.

O CRM também permite a integração do cliente fácil para que eles possam marcar consultas, visualizar as informações de suas contas e pagar faturas por meio de um portal de autoatendimento.

melhores recursos do #### Vcita

Equipe de atendimento ao cliente muito simpática e prestativa

Preços acessíveis e adequados para pequenas empresas

A principal plataforma de gerenciamento de contatos oferece um design limpo e amigável

limitações do #### Vcita

Problemas técnicos e falhas frequentes que afetam a funcionalidade e a acessibilidade

As integrações limitadas de e-mail podem ser restritivas para algumas pessoas

Preços da Vcita

Essenciais : uS$ 24/mês para um usuário

: uS$ 24/mês para um usuário Business : uS$ 49/mês para um usuário

: uS$ 49/mês para um usuário Platinum: uS$ 83/mês para um usuário

Vcita avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (63+ avaliações)

: 4.5/5 (63+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (249+ avaliações)

3. Alcance

via Alcance O Outreach ajuda as empresas a automatizar e personalizar o alcance das vendas.

Essa plataforma de engajamento de vendas e ferramenta de gerenciamento de contatos se integra a uma variedade de ferramentas de melhores soluções de CRM B2B como Salesforce, HubSpot CRM e Zoho CRM. Os usuários do Outreach podem importar seus dados de contato do software de gerenciamento de contatos para o Outreach.

Depois que os dados da solução de gerenciamento de contatos são importados, o Outreach pode ser usado para automatizar e personalizar o alcance desses contatos.

Embora o Outreach possa ser uma boa opção para equipes de vendas e de atendimento ao cliente, ele não é um sistema de gerenciamento de contatos dedicado para agências ou empresas de serviços.

Melhores recursos do Outreach

Envia e-mails automatizados para clientes potenciais

Organiza e agiliza o processo de capacitação de vendas

Sequência, modelos e snippets são muito fáceis de usar

Limitações do Outreach

Configuração complicada e desafiadora para equipes de treinamento, de acordo com alguns avaliadores

Os avaliadores consideraram que alguns recursos, como a personalização, não foram executados sem problemas

Pode ser difícil para sequências únicas em comparação com outros sistemas de gerenciamento de contatos

Preços do Outreach

Entre em contato para obter preços

Outreach classificações e resenhas

G2 : 4.3/5 (mais de 3.233 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 3.233 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 289 avaliações)

4. Nextiva

via Nextiva A Nextiva é como um balcão único para todas as suas necessidades de comunicação empresarial.

A solução de gerenciamento de contatos oferece serviço de telefonia VoIP, videoconferência, mensagens, SMS, bate-papo, pesquisas e ferramentas de colaboração para ajudá-lo a criar conexões mais profundas com seus clientes.

A Nextiva tem várias outras ferramentas e recursos de gerenciamento de contatos que permitem armazenar e gerenciar informações de contatos, rastrear interações e criar relatórios personalizados.

No entanto, se você estiver procurando um software de gerenciamento de contatos ou CRM dedicado, há várias outras opções que oferecem uma gama mais ampla de recursos de gerenciamento de contatos.

Melhores recursos do Nextiva

Excelentes opções de complementos que aprimoram o serviço

Fácil de usar com suporte ao cliente útil

Excelente qualidade de áudio para chamadas telefônicas

Limitações do Nextiva

Às vezes, o serviço pode ser irregular, com queda de chamadas e desconexões

O serviço está sujeito a problemas técnicos em seu software de gerenciamento de contatos

É difícil resolver problemas técnicos, mesmo com o suporte

Preços da Nextiva

Business Communication Essential: US$ 26/mês por usuário

US$ 26/mês por usuário Business Communication Professional: US$ 31/mês por usuário

US$ 31/mês por usuário Business Communication Enterprise: US$ 41/mês por usuário

US$ 41/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Nextiva ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 2.496 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.496 avaliações) Capterra: 4.0/5 (229+ avaliações)

5. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automação de vendas aumenta as vendas ao aprimorar a forma como você obtém, examina e envolve os leads.

Seu software de gerenciamento de contatos permite acompanhar todos os contatos e informações de seus clientes, além de automatizar tarefas repetitivas. Você pode enviar automaticamente e-mails pessoais para cada novo lead, criar acompanhamentos de compromissos ou criar um contato do Salesforce após uma visita à página.

A ActiveCampaign pode ser uma ótima opção para as empresas B2C combinarem dados de clientes com pipelines e automações para obter eficiência ideal.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Muitas opções de personalização no software de gerenciamento de contatos

Ampla funcionalidade para desenvolvimento de negócios

Opções robustas de automação, capazes de configurar vários cenários

Limitações da ActiveCampaign

Alguns usuários acham que a interface não é fácil de usar

Requer uma curva de aprendizado acentuada e há muito a ser lembrado

Integra-se com vários endereços de e-mail para pessoas com mais de uma empresa

Não há versão gratuita

Preços da ActiveCampaign

Mais : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Profissional : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.254 avaliações)

6. Zendesk Sell

via Zendesk Sell O Zendesk Sell é uma solução de CRM para vendedores que ajuda a gerenciar dados de clientes, monitorar interações e automatizar tarefas.

A plataforma de relacionamento com o cliente oferece uma variedade de recursos de contato e recursos de gerenciamento da jornada do cliente como um banco de dados de contatos, rastreamento de interações e automação de tarefas.

Se o seu objetivo é melhorar o gerenciamento de contatos com um software de banco de dados de clientes ou CRM, o Zendesk Sell pode ser uma ótima opção!

Melhores recursos do Zendesk Sell

O preço é acessível para o que ele oferece em comparação com outras opções de software de gerenciamento de contatos nesta lista

Excelente para uma equipe de vendas oucomunicações com clientes que precisa de dados de contato concisos

Sistema intuitivo e fácil de usar

Limitações do Zendesk Sell

Alguns usuários relatam dificuldade em integrar o aplicativo de email e telefone

Personalização e visualizações limitadas com dificuldade de filtragem

Recursos de relatório limitados para administradores

Preços do Zendesk Sell

Equipe do Sell: US$ 19/mês para 5 agentes

US$ 19/mês para 5 agentes Sell Growth: US$ 55/mês para 5 agentes

US$ 55/mês para 5 agentes Sell Professional: US$ 115/mês por agente

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2 : 4.2/5 (mais de 477 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 477 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

7. HubSpot

via HubSpot A HubSpot é um CRM avançado que ajuda empresas de todos os tamanhos a gerenciar e envolver os clientes.

Ele também oferece um software gratuito de gerenciamento de contatos que permite manter os detalhes dos contatos. Você pode criar facilmente contatos e registros de contatos, registrar atividades de vendas relacionadas e visualizar o histórico de comunicação com o cliente.

O HubSpot CRM permite armazenar todas as informações de contato dos clientes em um só lugar, acompanhar as interações com os clientes, automatizar tarefas e gerar relatórios.

Melhores recursos do HubSpot

Integra perfeitamente o gerenciamento de relacionamento com o cliente e a automação de vendas

Plataforma fácil de usar com uma enorme biblioteca de treinamento, blog e recursos úteis

Ótimas automações com fluxos de trabalho fáceis de criar

Limitações da HubSpot

Alguns usuários reclamam dos recursos de integração e da funcionalidade do software de gerenciamento

Pode ficar caro à medida que você precisar de mais recursos e atualizações

Algumas ferramentas têm personalizações limitadas

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Profissional : uS$ 1.600/mês

: uS$ 1.600/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.624 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.624 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.788 avaliações)

8. Pipedrive

via Pipedrive O PipeDrive oferece um pipeline de vendas visual que facilita a visualização de onde cada negócio está no processo de vendas agora. Ele também inclui recursos para gerenciar tarefas, definir lembretes e gerar relatórios.

O pipeline visual do PipeDrive facilita a visualização de onde cada negócio está no processo para que você possa gerenciar tarefas, definir lembretes e acompanhar seu progresso.

O PipeDrive também gera relatórios que o ajudam a acompanhar o desempenho de suas vendas e a identificar tendências.

No geral, o PipeDrive é um poderoso software de CRM de vendas que pode ajudar empresas de todos os tamanhos a fechar mais negócios.

Melhores recursos do Pipedrive

Oferece um ótimo valor pelo preço

A plataforma é rápida e fácil de usar

Excelente abordagem visual para gerenciar pipelines

Limitações do Pipedrive

Opções limitadas de personalização avançada

A interface e o desempenho do aplicativo móvel precisam ser melhorados

Vários avaliadores reclamam que sua aparência precisa de uma atualização

Preços do Pipedrive

Avançado : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Empresarial : $28/mês por usuário

: $28/mês por usuário Profissional : uS$ 50/mês por usuário

: uS$ 50/mês por usuário Power : uS$ 65/mês por usuário

: uS$ 65/mês por usuário Enterprise: uS$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.662 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.662 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.866 avaliações)

9. Trabalhos frescos

via Trabalhos frescos Baseado na nuvem e CRM orientado por IA o software Freshworks ajuda as empresas a gerenciar com mais eficiência as interações com os clientes.

A Freshworks também oferece um conjunto de produtos projetados para ajudar empresas de todos os tamanhos a melhorar seus processos de atendimento ao cliente, suporte de TI e RH.

Seu CRM oferece uma variedade de recursos para criar um sistema de gerenciamento de contatos, incluindo um banco de dados de contatos, rastreamento de interações e automação de tarefas.

O Freshworks é uma escolha popular para empresas de todos os tamanhos porque oferece uma ampla gama de recursos, é fácil de usar e tem um preço acessível. Ele também foi reconhecido por várias organizações, incluindo Gartner, Forrester e Capterra.

Melhores recursos do Freshworks

Os recursos de automação ajudam a aumentar a eficiência e a garantir uma resposta oportuna aos clientes

Integra-se com outras ferramentas e plataformas populares

A interface de usuário intuitiva e fácil de navegar permite uma integração perfeita

Limitações do Freshworks

Resposta ocasionalmente lenta da equipe de atendimento ao cliente

A versão móvel pode precisar de melhorias em relação à sua funcionalidade

Personalização limitada ao usar uma combinação de aplicativos Freshworks

Preços da Freshworks

Crescimento : uS$ 29/mês por agente

: uS$ 29/mês por agente Pro : uS$ 69/mês por agente

: uS$ 69/mês por agente Enterprise: $109/mês por agente

Avaliações e resenhas do Freshworks

G2 : 4.5/5 (mais de 7.310 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 7.310 avaliações) Capterra: N/A

10. Cobre

via Cobre O Copper é uma plataforma de CRM fácil de usar, criada para empresas que usam o Google Workspace.

A ferramenta de gerenciamento de contatos foi projetada para ser fácil de usar, mesmo que você não esteja familiarizado com o software de CRM.

O Copper se integra ao Gmail, ao Google Agenda, aos Contatos do Google e ao Google Drive, para que você possa acompanhar facilmente seus contatos, negócios e atividades.

Melhores recursos do Copper

Fácil de usar e se integra a todas as ferramentas do Google Workspace

Pode automatizar tarefas como o envio de e-mails de acompanhamento e o agendamento de compromissos

Faz um bom trabalho ajudando a estabelecer fortes conexões com os clientes

Limitações do cobre

Devido ao grande número de recursos, pode ser um pouco complicado de usar no início

Opções limitadas de geração de relatórios

Nem sempre reconhece contatos comerciais duplicados

Preço do cobre

Básico : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Profissional : uS$ 59/mês por usuário

: uS$ 59/mês por usuário Business : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Copper classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.111 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.111 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 574 avaliações)

Escolhendo o melhor software de gerenciamento de contatos para sua empresa

O melhor software de gerenciamento de contatos para a sua empresa dependerá de suas necessidades e requisitos específicos.

Analisamos as 10 melhores opções de software de gerenciamento de contatos acima, apresentando uma ampla gama de recursos e funcionalidades para ajudá-lo a melhorar o relacionamento com os clientes. Agora, é a sua vez. Experimente-os inscrevendo-se em uma avaliação gratuita para saber o que funciona melhor para a sua empresa.

Quando se trata das necessidades básicas de gerenciamento de contatos, as equipes de vendas e marketing geralmente precisam de mais do que um sistema de gerenciamento de contatos. Para rastrear leads de vendas, automatizar o gerenciamento de contatos e o marketing por e-mail, dar suporte a um funil de vendas, criar automação de fluxo de trabalho e lidar com gerenciamento de dados e rastreamento de contatos com facilidade, um CRM é muito útil.

Deseja aumentar ainda mais seus relacionamentos? Considere outras ferramentas de negócios, como software de retenção de clientes , modelos de relatórios de vendas , Software OKR e modelos de relatórios de progresso para complementar seu software de CRM ou ferramentas de gerenciamento de contatos!

O ClickUp é a melhor opção de software de gerenciamento de contatos para serviços profissionais e agências que esperam escalar à medida que crescem. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja como ele pode ajudá-lo a melhorar o gerenciamento de contatos e projetos também!