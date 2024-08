10 melhores ferramentas de software de CRM com IA em 2024

Você provavelmente nunca esperou deixar que os robôs cuidassem de seus relacionamentos. 🤖

Mas adicionar IA ao seu processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode acelerar os tempos de resposta e melhorar a satisfação do cliente - porque, como todos sabemos, o tempo é tudo.

É como quando seu parceiro pergunta se ele está bonito e você diz "sim", mas faz uma pausa antes. Isso vai lhe custar caro. 🤦

Da mesma forma, se você parar por muito tempo antes de dar continuidade a um lead, isso também pode lhe custar caro. Mas com Ferramentas de IA para o gerenciamento do relacionamento com o cliente, suas equipes de suporte ao cliente e de vendas podem ficar por dentro de cada interação com o cliente e nunca perder um ponto de contato importante. E isso não é tudo o que a IA pode fazer por você.

Desde insights em tempo real e dados atualizados sobre o cliente até lembretes oportunos e automações de fluxo de trabalho se você está procurando uma solução para o seu problema, a inteligência artificial é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar para sua empresa Processo de CRM . Compartilharemos as melhores ferramentas de CRM com IA para que sua equipe possa trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

O que você deve procurar nas ferramentas de CRM com IA?

Se quiser que sua equipe aproveite os benefícios da IA, escolha ferramentas que sejam integradas ao seu sistema de CRM e projetadas tendo em mente as vendas e o suporte ao cliente. Aqui estão os principais recursos que você deve procurar para garantir que sua ferramenta de IA seja eficaz para sua equipe.

Processamento de linguagem natural: Seus representantes de vendas devem poder solicitar à ferramenta de IA que responda a uma pergunta ou execute uma tarefa em inglês simples. Em seguida, a IA deve responder em inglês simples para que tudo fique claro, fácil de usar e fácil de entender, sem necessidade de conhecimento técnico

Seus representantes de vendas devem poder solicitar à ferramenta de IA que responda a uma pergunta ou execute uma tarefa em inglês simples. Em seguida, a IA deve responder em inglês simples para que tudo fique claro, fácil de usar e fácil de entender, sem necessidade de conhecimento técnico IA geradora: Se o seu ferramenta de aprendizado de máquina puder escrever conteúdo original, ela poderá ajudar os membros da sua equipe a responder aos clientes, escrever e-mails de acompanhamento e reescrever seu próprio conteúdo para garantir que ele seja claro e tenha um tom profissional

Se o seu ferramenta de aprendizado de máquina puder escrever conteúdo original, ela poderá ajudar os membros da sua equipe a responder aos clientes, escrever e-mails de acompanhamento e reescrever seu próprio conteúdo para garantir que ele seja claro e tenha um tom profissional Pesquisa e dados em tempo real: A IA pode examinar a Internet e compilar pesquisas de clientes ou previsões e relatórios de vendas complexos em minutos, em vez das horas que um ser humano levaria. Como as vendas são um campo com muitos números, certifique-se de que sua ferramenta de IA tenha recursos de relatório

As 10 melhores ferramentas de IA para CRM em 2024

Aqui estão nossos 10 melhores softwares de CRM com IA. Todos esses programas podem realizar tarefas específicas do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Eles facilitam a compreensão do comportamento do cliente, a conexão com clientes potenciais e o aumento das taxas de vendas e retenção.

1. ClickUp - Ideal para automatizar tarefas de CRM

Use o pacote de CRM do ClickUp para gerenciar dados, tarefas e comunicação para otimizar seu fluxo de trabalho de logística

Se você deseja dar às suas equipes de vendas superpoderes de produtividade, precisa dar a elas ClickUp .

Essa plataforma de produtividade completa tem todos os principais recursos que as equipes de vendas e marketing precisam para simplificar o processo de gerenciamento do relacionamento com o cliente, automatizar as tarefas de CRM e acompanhar o progresso em cada etapa do processo.

Você pode visualizar seu pipeline de vendas de mais de 15 maneiras diferentes usando os modos de exibição personalizados do ClickUp, incluindo Calendário, Lista, Tabela ou Quadro do tipo Kanban. E com os ClickUp Dashboards, você pode acessar seus dados de vendas mais importantes e atualizados em tempo real.

Além disso, sua solução de CRM se torna ainda mais poderosa quando você a combina com Cérebro ClickUp -a única ferramenta de aprendizado de máquina baseada em funções e adaptada às necessidades exatas de suas equipes de vendas. Como seu próprio assistente de vendas pessoal, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar e-mails, scripts e respostas para promover relacionamentos significativos e fidelizar o cliente de forma duradoura.

Melhores recursos do ClickUp

Um script personalizávelModelo de CRM ajuda você a configurar seu CRM em minutos

A IA baseada em funções executa tarefas específicas para as diferentes responsabilidades dos membros da sua equipe, seja a equipe de suporte ao cliente, a equipe de vendas ou a equipe de marketing

Centenas de modelos de prompts de IA ajudam os membros da sua equipe a começar a usar a IA imediatamente e a descobrir novos casos de uso da IA que podem aumentar a produtividade deles

Os recursos de IA para vendas ajudam você a criar um plano de território, escrever um e-mail de prospecção ou criar umargumento de venda* Os recursos de IA para otimizar seu fluxo de trabalho podem resumir as interações com os clientes, identificar itens de ação, atribuí-los a um representante e acelerar a tomada de decisões em todas as suas tarefas

Os recursos de IA para suporte ao cliente podem escrever respostas aos clientes ou editá-las quanto à gramática, precisão ou tom

Crie relacionamentos mais sólidos com os clientes com o modelo de CRM do ClickUp, monitorando os níveis de envolvimento e os índices de fidelidade

Limitações do ClickUp

Como o ClickUp oferece muitos recursos, pode haver uma curva de aprendizado para novos usuários de CRM

Nem todos os recursos do aplicativo Web do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Inscreva-se para uma avaliação gratuita do Cérebro ClickUp . Se desejar, você pode adicionar recursos de IA a qualquer plano pago do ClickUp por um adicional de US$ 5 por mês.

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Business: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.810 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.810 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.810+ avaliações)

2. HubSpot CRM - Bom para recursos combinados de vendas e marketing

via HubSpot A HubSpot é uma popular CRM SaaS programa. Ele conecta suas equipes de marketing, conteúdo, atendimento ao cliente e vendas sob o mesmo guarda-chuva, para que ninguém fique de fora na chuva. ☔️

Além de todos os recursos padrão de CRM, como rastreamento de interações com clientes, informações de contato, próximas etapas e progresso no pipeline de vendas, ele conta com a IA da HubSpot.

Essas ferramentas de IA ajudam a automatizar processos comerciais repetitivos e liberam sua equipe para se concentrar na criação de relacionamentos mais significativos com os clientes. Elas também podem ajudar os membros da sua equipe a redigir conteúdo, como e-mails de divulgação, e analisar dados de clientes em tempo real.

Melhores recursos da HubSpot

A IA generativa ajuda sua equipe a escrever e-mails, legendas para mídias sociais e muito mais para melhorar as interações com os clientes

O ChatSpot, o chatbot da HubSpot, pode responder às perguntas dos membros da equipe, pesquisar clientes potenciais e fornecer insights em tempo real

A previsão de vendas preditiva pode mostrar quanto de receita você pode esperar ter e se está no caminho certo para atingir suas metas de vendas

Os resumos das conversas podem ser atualizados rapidamenteperfis de clientes com suas interações mais recentes

Limitações da HubSpot

O aplicativo móvel tem menos recursos do que o aplicativo Web

Alguns usuários relatam que os modelos podem ser difíceis de editar epersonalizar seu CRM para se adequar à sua marca

Preços da HubSpot

Ferramentas gratuitas

Iniciante: US$ 18 por mês

US$ 18 por mês Profissional: $450 por mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.750 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.750 avaliações) Capterra: 4,5/5 (430+ avaliações)

3. Durável - Bom para faturamento com IA

via Durável Uma plataforma com tecnologia de IA para pequenas empresas, a Durable oferece um construtor de sites, um CRM, uma ferramenta de faturamento e um assistente virtual. Ele o ajudará a lançar e administrar sua empresa em um piscar de olhos.

Incorpore um formulário de pontuação de leads em seu site Durable e os recursos de IA integrados organizarão automaticamente os contatos em seu CRM, responderão aos leads, gerarão comunicação personalizada e enviarão solicitações de revisão.

Com essa IA, é como se você tivesse uma equipe inteira ajudando você, mesmo que esteja voando sozinho. 🧑‍✈️

Melhores recursos duráveis

O assistente de IA ajuda você a escrever, pesquisar ou concluir tarefas administrativas

Um formulário de geração de leads adiciona automaticamente os clientes interessados ao seu CRM

A sincronização de e-mail permite que você envie acompanhamentos de e-mail gerados por IA para clientes em potencial

Solicitações de avaliação automatizadas pedem aos clientes que deixem avaliações no Google para ajudar a promover sua empresa

Limitações duráveis

Essa ferramenta oferece recursos de design limitados, portanto, não é uma boa opção se você quiser criar um site avançado ou páginas personalizadas

Não é possível exportar o código para o seu site, portanto, se você quiser mudar de plataforma, terá de reconstruir o site do zero

Preços duráveis

Iniciante: $12 por mês

$12 por mês Negócios: US$ 20 por mês

Avaliações e opiniões sobre o Durable

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. Zoho Zia - Bom para gerenciamento de leads

via Zoho Zia O Zia é uma ferramenta de IA incorporada ao Zoho CRM. Além dos recursos do CRM, como gerenciamento de contatos, negócios e leads, o Zia ajuda sua equipe a gerenciar a carga de trabalho.

Inscrever-se no Zia é como contratar um assistente para todos os membros da sua equipe. Você pode pedir ajuda a esse chatbot para coletar dados de clientes, escrever e-mails e documentos ou calcular números de vendas.

É uma ótima opção para empresas de comércio eletrônico porque você pode incorporar o bot em seu site para responder às perguntas dos clientes. Ele também fará recomendações de produtos com base no comportamento do cliente, para que seus clientes queiram ficar mais tempo e fazer mais compras. 🛍️

Melhores recursos do Zoho Zia

Use o Zia para identificar padrões na atividade de sua equipe e sugerir automações

Obtenha pesquisas automáticas para preencher títulos de clientes, informações de contato e muito mais

Melhore a experiência do cliente com vendas cruzadas automatizadas e recomendações de produtos ou serviços que possam lhe interessar

Permita que os representantes gastem menos tempo na entrada de dados, conversando com o Zia sobre as interações com os clientes

Limitações do Zoho Zia

As personalizações exigem um nível mais alto de especialização técnica e conhecimento de programação do que muitas outras plataformas

Vários usuários relatam que as integrações do Zoho com outras plataformas oferecem funcionalidade limitada

Preços do Zoho Zia

Padrão: US$ 14 por usuário por mês

US$ 14 por usuário por mês Profissional: $23 por usuário por mês

$23 por usuário por mês Enterprise: $40 por usuário por mês

$40 por usuário por mês Ultimate: $52 por usuário por mês

Zoho Zia avaliações e comentários

G2: 4/5 (2.480+ avaliações)

4/5 (2.480+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.385+ avaliações)

5. C3.ai

via C3.ai A maioria das opções desta lista são, em primeiro lugar, software de CRM e, em segundo, ferramentas de IA. Mas a C3.ai desenvolveu toda a sua plataforma de CRM em torno da inteligência artificial.

A C3 é uma empresa que prioriza a IA e promete um impressionante retorno sobre o investimento. Eles dizem que seu CRM alimentado por IA pode proporcionar um aumento de 30% na produtividade de seus representantes e uma redução de 60% na taxa de rotatividade.

É claro que é sempre melhor acompanhar seu próprio ROI mas a C3.ai fornece insights impressionantes para capacitar sua equipe. Isso inclui previsão de vendas, pesquisa de dados externos, análise de pipeline e insights de relacionamento.

Melhores recursos do C3.ai

Prever sua receita de vendas em toda a empresa ou dividida por territórios, produtos, contas e muito mais

Receba alertas sobre riscos e fatores emergentes que estão afetando suas oportunidades de vendas

Visualize as áreas mais importantes de seus pipelines de vendas com análises automáticas

Monitore a saúde do relacionamento para que você possa entrar em contato e melhorar o envolvimento do cliente quando for mais importante

C3.ai limitações

Os usuários têm experimentado atrasos ocasionais no tempo de resposta do programa

Os relatórios exportados às vezes contêm erros

Preço do C3.ai

entre em contato para obter preços

C3.ai avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (1+ avaliações)

4,5/5 (1+ avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. Zendesk Sell - Bom para atendimento ao cliente

via Zendesk Sell A Zendesk fabrica Software de CRM para empresas de serviços e equipes de vendas. Essa plataforma compreende o processo de venda de serviços. Portanto, se você quiser uma ferramenta adaptada ao seu setor, essa pode ser a opção perfeita. 👔

Suas ferramentas facilitam a conexão de seus clientes com você e a conexão de sua equipe com mais clientes. Graças à IA da Zendesk, você pode liberar seus representantes do trabalho intenso com automações. E quando os representantes trabalham com os clientes, a IA pode fornecer sugestões para resolver os problemas dos clientes.

A IA da Zendesk foi desenvolvida com base no modelo de processamento de linguagem natural GPT da OpenAI, o que a torna fácil de usar: basta fazer perguntas como você faria com qualquer outro colega de trabalho. Você pode adicionar integrações com o Zapier ou o ChatGPT para ampliar ainda mais a funcionalidade de IA do seu CRM.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Rastreie todas as interações com seus clientes para que você possa oferecer uma experiência personalizada

Analise seu processo e acompanhe seu progresso em direção ametas de vendas com recursos de relatórios incorporados

Dê suporte à sua equipe de suporte ao cliente com a IA do Zendesk, que sugere respostas e analisa o comportamento do cliente para fornecer dados de intenção

Integre seu CRM com o Zapier para automatizar tarefas repetitivas e com o ChatGPT para adicionar um assistente de chatbot com IA

Limitações do Zendesk Sell

Alguns usuários acham que a interface parece ultrapassada e é menos intuitiva do que outros sistemas de CRM

Vários usuários relatam que a equipe de suporte ao cliente do Zendesk pode ser lenta para responder

Preços do Zendesk Sell

Equipe do Sell: US$ 19 por usuário por mês

US$ 19 por usuário por mês Equipe do Sell Growth/Suite: $55 por usuário por mês

$55 por usuário por mês Suite Growth: $89 por usuário por mês

$89 por usuário por mês Sell Professional/Suite Professional: $115 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 475 avaliações)

4,2/5 (mais de 475 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

7. Pipedrive - Bom para equipes de vendas e iniciantes

via Pipedrive O Pipedrive foi criado por vendedores para vendedores. Ele tem um layout fácil de usar com todos os lembretes de que você precisa para rastrear negócios e nunca perder um acompanhamento. Dessa forma, cada lead recebe a atenção que merece.

Você pode configurar seus pipelines de vendas de acordo com suas necessidades jornada do cliente para que você possa visualizar onde seus leads estão, desde o primeiro contato até a venda final. O Pipedrive é excelente em seu layout visual, facilitando saber o que você precisa fazer em seguida em um piscar de olhos. Nós adoramos ver isso. 👀

Este é um bom CRM para Mac ou usuários da Microsoft, com aplicativos móveis para iOS e Android.

Melhores recursos do Pipedrive

A configuração fácil requer apenas que você insira os estágios do seu funil de vendas para começar

O layout do quadro Kanban permite que você visualize seus pipelines de vendas e veja onde cada negócio está no processo

A tecnologia de IA identifica oportunidades de vendas em seu pipeline e permite que você automatize processos comerciais repetitivos

Os recursos de segmentação de clientes ajudam você a fornecer uma comunicação mais personalizada com base nos dados demográficos, interesses ou necessidades dos clientes

Relatórios e previsão de receita acompanham seu progresso em direção às metas de vendas

Limitações do Pipedrive

Alguns usuários relatam que a interface do aplicativo móvel é menos intuitiva do que a do aplicativo web e que há problemas ocasionais de desempenho no celular

Embora o Pipedrive ofereça muitas opções básicas de personalização, a personalização avançada é limitada, o que pode dificultar a adaptação do CRM a um processo de vendas exclusivo

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90 por usuário por mês

US$ 14,90 por usuário por mês Avançado: $27,90 por usuário por mês

$27,90 por usuário por mês Profissional: $49,90 por usuário por mês

$49,90 por usuário por mês Power: $64,90 por usuário por mês

$64,90 por usuário por mês Enterprise: $99,00 por usuário por mês

Avaliações e críticas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.660 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.660 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2.870+ avaliações)

8. Freshworks - Bom para marketing multicanal

via Trabalhos frescos O Freshworks é um conjunto de ferramentas de atendimento ao cliente. E, assim como quando você compra uma suíte sofisticada em um hotel, esse programa inclui muitos extras. Exceto que, em vez de uma banheira de hidromassagem e champanhe grátis, o pacote Freshworks inclui recursos para TI, marketing, atendimento ao cliente e vendas. 🥂

Há ferramentas para criar e rastrear campanhas de marketing multicanal, um sistema de emissão de tíquetes para fornecer suporte personalizado ao cliente rapidamente e um CRM para monitorar seu processo de vendas. Além disso, há o Freddy, um bot com tecnologia de IA que pode conversar com os clientes para fornecer suporte ao cliente ou direcionar leads da sua página da Web para a equipe de vendas.

Melhores recursos do Freshworks

O software tudo em um mantém suas equipes de vendas na mesma página

O Freddy AI Self Service, o chatbot de suporte ao cliente integrado, responde às perguntas dos clientes e fornece suporte em seu site

O Freddy AI Copilot responde às perguntas dos membros da equipe e os ajuda a automatizar tarefas repetitivas por meio do processamento de linguagem natural; não são necessárias habilidades de codificação

O Freddy AI Insights fornece informações em tempo realvisualização de dados de clientes Limitações do Freshworks

Os usuários acham que a configuração e a personalização podem ser difíceis sem a ajuda de um desenvolvedor da sua equipe

Vários usuários relatam falhas frequentes e páginas de erro

Preços do Freshworks

**Gratuito

Growth: $19 por usuário por mês

$19 por usuário por mês Pro: $49 por usuário por mês

$49 por usuário por mês Enterprise: $79 por usuário por mês

Avaliações e críticas do Freshworks

G2: 4,5/5 (7.325+ avaliações)

4,5/5 (7.325+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (595+ avaliações)

9. Salesforce Sales Cloud - Bom para equipes corporativas

via Nuvem de vendas do Salesforce O CRM do Salesforce o Salesforce CRM, ou Sales Cloud, foi criado para automação. Você pode acionar atualizações automáticas e alcance com base na posição dos clientes potenciais no funil de vendas.

Embora as ferramentas de automação ajudem a simplificar as tarefas repetitivas, a maior parte dos recursos de IA do Salesforce vem do Einstein, um adorável assistente virtual. O Einstein da Salesforce tem até cabelos malucos como seu cientista homônimo.

O Einstein pode pesquisar clientes potenciais, analisar chamadas de vendas para oferecer insights valiosos e usar a análise preditiva para fornecer previsões de vendas baseadas em dados.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

A tecnologia de IA generativa ajuda as equipes de vendas a escrever e-mails e transcrever chamadas de vendas

Os insights de conversas podem identificar objeções dos clientes e dar aos representantes de vendas sugestões para as próximas etapas

O assistente de pesquisa com tecnologia de IA fornece informações sobre clientes potenciais e leads qualificados diretamente de seu site

As previsões de IA ajudam os representantes a priorizar os negócios mais importantes e a prever as vendas

Limitações do Salesforce Sales Cloud

Aprender esse programa pode ser difícil para usuários iniciantes, e sua equipe pode precisar de treinamento durante o processo de integração

O armazenamento de grandes quantidades de dados em seu Salesforce CRM Cloud pode gerar cobranças adicionais

Preços do Salesforce Sales Cloud

Iniciante: US$ 25 por usuário por mês

US$ 25 por usuário por mês Profissional: US$ 80 por usuário por mês

US$ 80 por usuário por mês Enterprise: $165 por usuário por mês

$165 por usuário por mês Ilimitado: $330 por usuário por mês

$330 por usuário por mês Ilimitado+: $500 por usuário por mês

Salesforce Sales Cloud classificações e comentários

G2: 4,3/5 (18.240+ avaliações)

4,3/5 (18.240+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (17.825+ avaliações)

itransition - Bom para configurar CRMs do Salesforce

via itransição Se você estiver procurando uma experiência personalizada, a itransition o ajudará a aprimorar sua Estratégia de CRM e encontrar a combinação certa de recursos para sua organização. Eles definirão fluxos de trabalho personalizados para você, migrarão seus dados, testarão sua plataforma, treinarão sua equipe e farão a manutenção do software, para que você não precise mexer um dedo. 👆

Com 10 anos de experiência na criação de soluções de CRM, a itransition pode criar uma solução personalizada ou otimizar sua plataforma de CRM atual para se adequar ao seu setor e aos seus processos - porque um CRM para uma empresa de manufatura é diferente de um CRM para uma empresa de serviços de TI CRM para uma agência de marketing . Eles são especializados na configuração de CRMs do Salesforce e, se você escolher essa solução, terá acesso às ferramentas de IA do Salesforce.

itransition melhores recursos

A configuração personalizada oferece os recursos exatos de CRM de que você precisa

A instalação incluída significa que você não precisa se preocupar em importar dados ou testar o sistema

O treinamento garante que sua equipe saiba como usar o CRM e suas ferramentas de IA

A assistência contínua mantém seu CRM atualizado e ajuda os usuários a solucionar problemas à medida que eles surgem

limitações de transição

Os programas prontos para uso têm opções de personalização limitadas e podem ser mais caros ao longo do tempo devido às taxas de licenciamento contínuas

A opção personalizada tem altos custos iniciais e exige uma equipe de desenvolvedores

preços da transição

entre em contato para obter preços

itransition ratings and reviews

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

Gerenciar relacionamentos com clientes com IA

Não há nada de artificial nos insights em tempo real que você pode obter com as ferramentas de IA para CRM. Essas plataformas ajudam os representantes de vendas a determinar quando e como fazer o acompanhamento dos clientes. Elas podem liberar mais tempo dos membros da sua equipe para que se concentrem no que realmente importa: criar interações significativas com os clientes.

Com os recursos de CRM e IA do ClickUp, você pode otimizar seus processos de atendimento ao cliente e vendas com automações, insights, lembretes e tarefas de acompanhamento. E sabe a dramatização que você faz no treinamento de vendas? A IA do ClickUp é excelente em dramatizações. 🎭

É a primeira IA baseada em funções, programada para ajudar os membros da sua equipe a usá-la para tarefas relacionadas ao seu trabalho imediatamente. Experimente gratuitamente e veja como você pode ser muito mais produtivo.