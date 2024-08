10 melhores ferramentas de software de mapeamento da jornada do cliente em 2024

Entender as necessidades da sua equipe e as expectativas dos clientes é fundamental para administrar um negócio bem-sucedido. Uma maneira de obter esse entendimento é mapear a jornada do cliente, desde a primeira interação até a compra final e, sim, existem ferramentas para automatizar esse processo e torná-lo muito mais fácil!

Este artigo explorará as ferramentas de mapeamento da jornada do cliente e descreverá as 10 melhores da safra, cada uma com recursos e benefícios exclusivos. Continue lendo para encontrar o software perfeito para aprimorar seus esforços de envolvimento do cliente.

O que são ferramentas de mapeamento da jornada do cliente?

Uma ferramenta de mapeamento da jornada do cliente é um aplicativo ou plataforma de software que ajuda as empresas a criar representações visuais dos pontos de contato e das experiências dos clientes. O mapeamento da jornada do cliente envolve a compreensão e a documentação das várias interações de um cliente com uma empresa, desde o conhecimento e o envolvimento iniciais até a compra final ou o onboarding e experiência pós-compra.

A melhor ferramenta de mapeamento da jornada do cliente geralmente oferece interfaces fáceis de usar que permitem que as empresas criem diagramas visuais em quadros brancos digitais ou mapas mentais da jornada do cliente. Esses mapas de jornada geralmente incluem diferentes estágios ou fases da experiência do cliente e outros aspectos, como conscientização, consideração, tomada de decisão, compra e pós-compra.

Em cada estágio, a ferramenta de mapa da jornada do usuário permite definir e delinear pontos de contato, interações, canais e emoções específicos que o cliente pode experimentar.

O domínio do processo de mapeamento da jornada do cliente o ajuda a entender os dados do cliente, obter insights e identificar áreas para melhorar a experiência do cliente médio.

10 melhores softwares de mapeamento da jornada do cliente para usar em 2024

Você está cansado de ouvir sobre a essência do mapeamento da jornada do cliente, mas não sabe por onde começar? Não tema, pois estamos prestes a lhe dar "o chá" sobre o melhor software de mapeamento da jornada do cliente para você começar.

Nossas 10 principais opções de ferramentas de mapeamento da jornada do cliente incluem as seguintes:

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

O ClickUp é uma excelente ferramenta de mapeamento da jornada do cliente que permite criar os melhores mapas mentais visuais fluxo de trabalho com seu recurso de quadro branco e mapa mental maker. Esses recursos o ajudam a delinear e visualizar os vários pontos de contato do ciclo de vida do cliente, desde a conscientização até a conversão, compras repetidas, rotatividade e muito mais.

O ClickUp também oferece vários modelos de mapas de jornada do cliente para que você não precise criar o seu do zero. Criar fluxos de trabalho detalhados e processos de aprovação com mapas mentais para que você possa criar facilmente dependências para cada etapa.

Fluxo de trabalho de aprovação de design no ClickUp Mind Maps

Principais recursos do ClickUp

Quadro branco do ClickUp : O ClickUp tem um recurso de quadro branco que permite que indivíduos e equipes visualizem ideias, aprimorem a comunicação e criem ideias exclusivasFluxos de trabalho de CRM para melhorar as jornadas dos clientes

: O ClickUp tem um recurso de quadro branco que permite que indivíduos e equipes visualizem ideias, aprimorem a comunicação e criem ideias exclusivasFluxos de trabalho de CRM para melhorar as jornadas dos clientes Mind Map Maker : Recurso de mapeamento mental do ClickUp ajuda a criar esboços visuais dinâmicos efluxogramas para ideias, projetos ou tarefas existentes

: Recurso de mapeamento mental do ClickUp ajuda a criar esboços visuais dinâmicos efluxogramas para ideias, projetos ou tarefas existentes Modelos personalizáveis : O ClickUp fornece modelos para vários casos de uso, incluindo a criação deroteiros de projetos e mapas de jornada do cliente, para que você tenha uma base para começar

: O ClickUp fornece modelos para vários casos de uso, incluindo a criação deroteiros de projetos e mapas de jornada do cliente, para que você tenha uma base para começar Visualizações personalizadas: Escolha entre mais de 15 visualizações diferentes para gerenciamento de tarefas, mapeamento de jornada, diagramação ou por meio de gráficos de Gantt personalizados

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem muitas personalizações, portanto, pode ser um pouco difícil aprender tudo de imediato

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados disponíveis - se precisar de um software para gerenciar seus negócios, entre em contato comVendas para ajudá-lo a configurar quando estiver pronto

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra:4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Custódia

via Custódia O Custellence é uma ferramenta de mapeamento da jornada do cliente que ajuda equipes e organizações a entender e melhorar as experiências dos clientes. Com sua funcionalidade simples de arrastar e soltar e recursos de colaboração em tempo real, o Custellance permite que os usuários criem mapas da jornada do cliente em minutos, obtenham a adesão das partes interessadas, aumentem o envolvimento do cliente e promovam mudanças centradas no cliente.

Melhores recursos do Custellence

Coleção de imagens exclusivas

Estrutura flexível de mapas de jornada

Ícones selecionados

Ampla paleta de cores

Vários modelos para um início rápido

Permite a exportação para versões PNG, CSV ou PDF

Links profundos

Recurso de comentários para uma colaboração perfeita

Capacidade de escolher seu sistema de código preferido

Limitações de custódia

As atualizações de texto às vezes demoram um pouco

Nenhuma oferta gratuita para criar mapas de jornada do cliente a partir de modelos

Preços da Custellence

Padrão : $0

: $0 Profissional : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Custellence ratings & reviews

G2: 4,2/5 (mais de 5 avaliações)

4,2/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (10+ avaliações)

3. Simples

via Smaply A Smaply é uma das principais ferramentas de mapeamento da jornada do cliente desta lista porque ajuda a criar mapas de jornada visualmente atraentes e facilita ferramentas de feedback do cliente para colaboração on-line em tempo real.

Na Smaply, as equipes podem colaborar em diferentes mapas, trocar feedbacks de clientes e visualizar insights sobre a experiência do cliente.

Melhores recursos da Smaply

Recursos de colaboração on-line e off-line com uma interface intuitiva

Editor de arrastar e soltar para mapas de jornada detalhados

Compatível com o GDPR

Alta segurança de dados

Não é necessário cartão de crédito

Limitações da Smaply

Não há modelos de persona suficientes

Não há botão de retrocesso

Preços da Smaply

Gratuito: 0 euros/mês por usuário

0 euros/mês por usuário Basic: 19 euros/mês por usuário

19 euros/mês por usuário Pro: 29 euros/mês por usuário

29 euros/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a Smaply para obter preços

Smaply avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

4,6/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 15 avaliações)

4. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é um software de diagramação inteligente que pode criar mapas da jornada do cliente e das partes interessadas. Ele permite que as equipes criem mapas de forma eficiente e colaborativa criem apresentações visuais de processos complexos sistemas e ideias.

Com o Lucidchart, você pode criar mapas de jornada com facilidade para entender como os clientes encontram, compram e usam seus produtos - e melhorá-los para obter mais receita.

Melhores recursos do Lucidchart

Vinculação de dados

Visualização automática

Opções de integração como Google Workspace, Atlassian, Slack e muito mais.

Filtros de visualização para destacar jornadas específicas de clientes

Documentação automática na nuvem para salvar e compartilhar personas de clientes

Limitações do Lucidchart

Às vezes, apresenta atrasos ao trabalhar em diagramas grandes e complexos com vários elementos

Curva de aprendizado acentuada, ao contrário de muitas alternativas

Exportações de baixa resolução

Alguns usuários têm problemas com a limitação de ícones de marca, imagens e formas para ilustrar mapas de jornada do usuário

A importação de gráficos externos é complicada e, às vezes, impossível

Preços do Lucidchart

Gratuito: $0

$0 Individual: $7,95/mês por usuário

$7,95/mês por usuário Equipe: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Empresa: Entre em contato com o Lucidchart para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2300+ avaliações)

: 4.6/5 (2300+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (1900+ avaliações)

5. Paradigma visual

Via Paradigma visual O Visual Paradigm é um conjunto de ferramentas de projeto ágil para aumentar a produtividade. A plataforma oferece recursos de modelagem visual e diagramação que podem ser usados para criar mapas de jornada e obter insights sobre as emoções dos clientes à medida que eles interagem com sua marca.

O Visual Paradigm tem vários tipos de diagramas para realizar pesquisas com usuários e criar representações visuais mais precisas de comportamentos de clientes e mapas de jornada.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Ferramenta de design de experiência do cliente

Criador de mapas de processos para destacar os pontos de contato com o cliente

Ferramenta de diagrama on-line para mapas detalhados de clientes e partes interessadas

Geração de relatórios para jornadas de clientes

Análise textual

Ferramenta de mapeamento mental para mapas de jornada do cliente

Editor de projetos

Criador de infográficos e diagramas

Editor de diagramas de arrastar e soltar para mapeamento de jornada simples

Limitações do Visual Paradigm

As conexões de diagramas podem ser complicadas para alguns usuários ao criar mapas de jornada do cliente

Alguns usuários descobriram que os atalhos do aplicativo às vezes não funcionam

Faltam alguns dos recursos colaborativos que os usuários estão procurando

Preços do Visual Paradigm

Modelador: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Standard: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $89/mês por usuário

Visual Paradigm ratings & reviews

G2: 4,5/5 (2+ avaliações)

4,5/5 (2+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

6. UXPressia

via UXpressia O UXPressia é um software de colaboração visual para criar não apenas mapas de jornada do cliente, mas personas de usuários e mapas de impacto também. O software permite colaboração em tempo real e oferece cursos de experiência do cliente para ajudar indivíduos e equipes a terem um melhor desempenho.

Melhores recursos do UXPressia

Exportações de alta qualidade com marca personalizada

mais de 70 mapas de jornada do cliente, personas e modelos de mapas de impacto

Cursos on-line interativos

Criador de personas on-line para destacar pontos problemáticos

Gráfico de experiência

Análise integrada da Web para detalhar a experiência do cliente

Anexos de arquivos

Modo de apresentação para exibir mapas de jornada on-line

Limitações do UXPressia

Alguns usuários se sentiram constrangidos por recursos limitados e fluxo de trabalho não intuitivo

A falta de integração com o Jira ou o Confluence pode dificultar para os usuários que têm esse software em seu fluxo de trabalho

Curva de aprendizado acentuada para alguns usuários que criam mapas de jornada do cliente

Preços do UXPressia

Gratuito : $0

: $0 Inicial : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Pro : uS$ 36/mês por usuário

: uS$ 36/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a UXPressia para obter preços

UXPressia ratings & reviews

G2: 4.4/5 (10+ avaliações)

4.4/5 (10+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

7. Esboço

Via Esboço O Sketch permite que os usuários criem diferentes designs para seus projetos. Com seus recursos robustos, como copiar e colar, edição e ajustes de imagens, gerenciamento de bibliotecas e muito mais, o Sketch pode criar mapas de jornada em todos os pontos de contato com o cliente.

Recentemente, a empresa de mapas de jornada introduziu um menu de recursos experimentais para que os usuários experimentem recursos inéditos e compartilhem feedback antes do lançamento.

Melhores recursos do Sketch

Disponível em várias plataformas - MacOS e Web

Edição vetorial avançada com sua ferramenta de mapeamento

Modelos de design reutilizáveis

Prototipagem intuitiva

Bibliotecas compartilhadas

Design individual ou colaboração em tempo real

Barras de ferramentas personalizáveis

Limitações do Sketch

A ferramenta de mapeamento não está disponível no iPad, o que a torna difícil para usuários de Mac em trânsito

Leva tempo para aprender todos os recursos de mapeamento de jornada

Não funciona em dispositivos Windows

Preços do Sketch

Padrão: US$ 12/mês por editor

US$ 12/mês por editor Empresarial: US$ 20/mês por editor

Sketch ratings & reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 750 avaliações)

8. Figma

via Figma O Figma é um software de design de interface colaborativo famoso por seus recursos de prototipagem. Com o Figma, indivíduos e equipes podem criar projetos do zero, incluindo mapas de jornada do cliente que podem ser usados para visualizar e melhorar a satisfação do cliente.

Essa ferramenta de mapeamento da jornada e da experiência do cliente se destaca nesta lista porque oferece uma função de quadro branco para a criação de mapas à mão livre wireframing e design. O Figma é voltado para o usuário design de interface/experiência do usuário (UI/UX) em vez de mapeamento da jornada do cliente, ao contrário de muitas outras ferramentas desta lista.

Melhores recursos do Figma

Ferramenta de caneta moderna

Plugins para automatizar tarefas e melhorar os fluxos de trabalho

Estilos flexíveis

Bibliotecas acessíveis

Visualizadores ilimitados

Fácil exportação para compartilhar a experiência do cliente com a sua equipe

Limitações do Figma

Não está disponível off-line, o que pode ser difícil se você estiver viajando em um local com wi-fi irregular

Pode ser difícil encontrar recursos na seção da comunidade

Alguns usuários acharam que não havia opções suficientes de manipulação de imagens - especialmente ao criar mapas de jornada do cliente

Preços do Figma

Gratuito

Figma professional : uS$ 12/mês por editor

: uS$ 12/mês por editor Figma organization: uS$ 45/mês por editor

Figma ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

9. FlowMapp

via FlowMapp Uma das principais ferramentas de UX para fluxos de trabalho de web design o FlowMapp permite que indivíduos e equipes criem e iterem mapas de sites. Ele também oferece recursos que rastreiam o status e os comentários/conversas em andamento sobre cada design.

As funcionalidades de design da FlowMapp são úteis para o gerenciamento da experiência do cliente, o mapeamento da jornada e a criação de personas de clientes.

Melhores recursos do FlowMapp

Sitemaps intuitivos para visualizar os fluxos de trabalho da equipe

Diagramas de fluxogramas para planejamento da jornada do usuário e do site

Diagramas de fluxo de usuário para planejar uma melhor jornada do cliente e experiências de usuário aprimoradas

Capacidade de compartilhar, transferir ou arquivar projetos ou registros de experiência do cliente

Interface de arrastar e soltar

Limitações do FlowMapp

Nós e modelos inflexíveis em comparação com as alternativas

Nenhum campo de entrada separado especificamente para informações da página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP)

Alguns usuários tiveram dificuldades para navegar entre projetos

Não há integrações suficientes para alguns usuários de ferramentas de mapeamento de jornada

Preços do FlowMapp

Gratuito : $0

: $0 Pro : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Equipe : uS$ 54/mês para até cinco membros da equipe

: uS$ 54/mês para até cinco membros da equipe Agência: uS$ 180/mês para um número ilimitado de membros da equipe

FlowMapp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

4,7/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Indisponível

10. Microsoft Visio

via Microsoft VisioMicrosoft Visio usa estênceis, modelos pré-fabricados, diagramas iniciais e fluxogramas para ajudar os gerentes de jornada do cliente e as pessoas que desejam criar recursos visuais fáceis de entender.

Com o Visio, você pode criar, editar e colaborar no Microsoft Teams e em outros produtos da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Modelos incorporados para criação de fluxogramas

Organograma

Funcionalidade de exportação e importação

Diagramas e gráficos altamente personalizáveis

Limitações do Microsoft Visio

Dificuldade de vincular elementos e compartilhar arquivos grandes

Opções limitadas de colaboração

Não se integra bem a vários programas de wireframe

Incompatível com ferramentas fora do Microsoft Suite

Preços do Microsoft Visio

Plano 1 do Visio: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Plano 2 do Visio: US$ 15/mês por usuário

Classificações e resenhas do Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

4,2/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3000 avaliações)

O que procurar nas ferramentas de mapeamento da jornada do cliente?

O software de mapeamento da jornada do cliente é indispensável para as empresas que desejam aprimorar as experiências dos clientes. Ao selecionar um software de mapeamento da jornada do cliente, é fundamental considerar o seguinte:

Mapeamento de jornada multicanal : Seu software de mapeamento da jornada do cliente deve oferecer suporte ao mapeamento multicanal, permitindo capturar e analisar interações em diferentes canais, incluindo sites, aplicativos móveis, mídias sociais, lojas físicas, call centers e muito mais.

: Seu software de mapeamento da jornada do cliente deve oferecer suporte ao mapeamento multicanal, permitindo capturar e analisar interações em diferentes canais, incluindo sites, aplicativos móveis, mídias sociais, lojas físicas, call centers e muito mais. Integração e automação de dados : Procure um software que se integre perfeitamente a outras fontes de dados, comoCRM e gerenciamento de projetos sistemas de CRM e gerenciamento de projetos, plataformas de automação de marketing ou ferramentas de análise. Essa integração permite que você reúna dados em tempo real e automatize o processo de mapeamento, economizando tempo e melhorando a precisão das informações.

: Procure um software que se integre perfeitamente a outras fontes de dados, comoCRM e gerenciamento de projetos sistemas de CRM e gerenciamento de projetos, plataformas de automação de marketing ou ferramentas de análise. Essa integração permite que você reúna dados em tempo real e automatize o processo de mapeamento, economizando tempo e melhorando a precisão das informações. Recursos de colaboração e compartilhamento : O software deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles trabalhem simultaneamente, deixem comentários e acompanhem as alterações.

: O software deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles trabalhem simultaneamente, deixem comentários e acompanhem as alterações. Análise e rastreamento de métricas : Procure mapas de jornada do cliente com recursos integrados de análise e rastreamento de métricas para medir a eficácia de suas iniciativas de jornada do cliente. Ele deve permitir que você defina e acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à experiência do cliente e a outras métricas relevantes.

: Procure mapas de jornada do cliente com recursos integrados de análise e rastreamento de métricas para medir a eficácia de suas iniciativas de jornada do cliente. Ele deve permitir que você defina e acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados à experiência do cliente e a outras métricas relevantes. Escalabilidade e flexibilidade : Você deseja ferramentas de mapeamento de jornada que possam gerenciar grandes conjuntos de dados, oferecer suporte a jornadas complexas de clientes e adaptar-se às necessidades comerciais em constante mudança. Procure recursos personalizáveis que permitam adaptar o software para atender às suas necessidades específicas, garantindo flexibilidade e usabilidade a longo prazo.

: Você deseja ferramentas de mapeamento de jornada que possam gerenciar grandes conjuntos de dados, oferecer suporte a jornadas complexas de clientes e adaptar-se às necessidades comerciais em constante mudança. Procure recursos personalizáveis que permitam adaptar o software para atender às suas necessidades específicas, garantindo flexibilidade e usabilidade a longo prazo. Suporte ao cliente e treinamento: Avalie o nível de suporte ao cliente e de treinamento que o fornecedor do software oferece. Isso inclui ativos comodocumentaçãotutoriais e recursos de treinamento para ajudar os usuários a maximizar o potencial do software.

Uma ferramenta de mapeamento da jornada do cliente com a combinação certa desses recursos o ajudará a obter insights valiosos sobre o cliente, melhorar a satisfação do usuário e impulsionar o crescimento sustentável dos negócios.

ClickUp - Seu melhor software de mapeamento da jornada do cliente

O ClickUp é o melhor software de mapeamento de jornada e gerenciamento da experiência do cliente que existe. É como ter um assistente superinteligente que conhece os prós e contras de seus clientes.

Diga adeus à dor de cabeça de organizar manualmente os dados do cliente e dê as boas-vindas a uma ferramenta que facilita muito o processo de análise do cliente. Experimente o modelo de mapa de jornada do cliente do ClickUp hoje mesmo .