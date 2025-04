A comunicação eficaz por e-mail é um divisor de águas, quer você esteja se conectando com clientes, alimentando leads ou colaborando com colegas. 89% dos profissionais de marketing usam o e-mail como seu canal nº 1 para gerar leads! 🚀

Mas vamos ser realistas. Escrever e-mails impactantes nem sempre é uma tarefa fácil. A redação tradicional de e-mails consome muito tempo, exige precisão e, muitas vezes, apresenta desafios como erros de digitação, mensagens pouco claras ou tons incompatíveis.

Já tive dificuldade em criar linhas de assunto que chamassem a atenção ou em encontrar o equilíbrio perfeito entre parecer profissional e pessoal em um e-mail.

A boa notícia? As ferramentas de IA para redatores de e-mail podem eliminar o estresse da redação de e-mails. Elas o ajudam a redigir e-mails refinados e personalizados (em apenas alguns instantes), a detectar erros e a garantir que seu tom esteja correto. 🙌

Com base em testes extensivos e insights da equipe do ClickUp, compilei uma lista das melhores ferramentas para ajudá-lo a escrever e-mails como um profissional. Continue lendo!

Aqui está um resumo dos 10 melhores redatores de e-mail com IA para profissionais e profissionais de marketing em 2025

O que você deve procurar em uma ferramenta de IA para escrever e-mails?

Ao selecionar o melhor software gerador de e-mails com IA, alguns recursos de redação de e-mails devem estar no topo de sua lista de verificação.

Aqui estão as principais funcionalidades a serem consideradas em uma ferramenta eficaz de redação de e-mails com IA:

Capacidades de personalização: Opte porferramentas de alcance de e-mail que geram e-mails adaptados a detalhes específicos, permitindo que os usuários adicionem um toque pessoal às comunicações comerciais. Isso garante que suas mensagens repercutam nos destinatários e melhorem o envolvimento

Opte porferramentas de alcance de e-mail que geram e-mails adaptados a detalhes específicos, permitindo que os usuários adicionem um toque pessoal às comunicações comerciais. Isso garante que suas mensagens repercutam nos destinatários e melhorem o envolvimento Verificação de gramática e tom: Escolha umFerramenta de redação com IA que garanta que seus e-mails não tenham erros e transmitam o tom certo para uma comunicação profissional por e-mail

Escolha umFerramenta de redação com IA que garanta que seus e-mails não tenham erros e transmitam o tom certo para uma comunicação profissional por e-mail Sugestões baseadas em IA: Procure geradores de e-mail que forneçam sugestões de linhas de assunto, estrutura de frases e conteúdo para superar o bloqueio do escritor sem esforço. Essas ferramentas podem ajudar a tornar seus e-mails mais atraentes e eficazes

Procure geradores de e-mail que forneçam sugestões de linhas de assunto, estrutura de frases e conteúdo para superar o bloqueio do escritor sem esforço. Essas ferramentas podem ajudar a tornar seus e-mails mais atraentes e eficazes Suporte a idiomas : Certifique-se de que a ferramenta de IA para redação de e-mails possa escrever e-mails em vários idiomas para atender a diversos clientes e públicos. Esse recurso é inestimável para empresas que trabalham em mercados globais

: Certifique-se de que a ferramenta de IA para redação de e-mails possa escrever e-mails em vários idiomas para atender a diversos clientes e públicos. Esse recurso é inestimável para empresas que trabalham em mercados globais Acessibilidade para celulares: Selecione geradores de e-mail compatíveis com dispositivos móveis, permitindo que você automatize tarefas demoradas de redação de e-mail e acesse o conteúdo gerado em qualquer lugar. Essa flexibilidade garante que você possa permanecer produtivo mesmo quando estiver viajando

10 melhores ferramentas de IA para escrever e-mails a serem exploradas

Depois de testar várias software de gerenciamento de e-mail observamos melhorias notáveis na qualidade e na eficiência de nossos e-mails.

Aqui estão as principais IA ferramentas de redação de e-mail que recomendamos para a criação de e-mails profissionais e de alta qualidade:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de e-mail com IA) ClickUp é uma ferramenta de produtividade completa projetada para otimizar fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e consolidar seu trabalho em uma plataforma unificada.

Seja você um freelancer, gerente de projeto ou parte de uma equipe de marketing, as ferramentas do ClickUp se adaptam a qualquer fluxo de trabalho. Elas simplificam tudo, desde o gerenciamento de projetos e o acompanhamento de tarefas até a criação de documentos e a colaboração com equipes.

ClickUp Brain

Gere e-mails eficazes com algumas instruções usando ClickUp Brain

Cérebro ClickUp a IA do ClickUp Brain simplifica o processo de redação de e-mails, gerando respostas refinadas e prontas para serem enviadas. Minha equipe e eu o usamos para criar e-mails profissionais e amigáveis de forma consistente, economizando tempo e melhorando a qualidade da minha comunicação.

Precisa responder rapidamente a uma consulta de um cliente? O ClickUp Brain analisa o contexto de sua conversa e gera conteúdo personalizado que se alinha com seu tom e objetivo. Achei isso particularmente útil em períodos de muito trabalho, quando não é possível criar e-mails do zero.

O ClickUp reduziu a necessidade de comunicação por e-mail e simplificou a colaboração da nossa equipe de criação de conteúdo. Agora podemos ir da ideação/brainstorming ao primeiro rascunho até 2 a 3 vezes mais rápido.

Sid Babla, Coordenador do Programa de Bem-Estar, Dartmouth College

ClickUp Docs

vincule documentos a fluxos de trabalho para aumentar a produtividade usando *[_ClickUp Docs]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif)* Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode elaborar e organizar facilmente modelos de e-mail em um só lugar. Em vez de fazer malabarismos com várias ferramentas para modelos individuais, você pode armazená-los e gerenciá-los diretamente no Docs. Além disso, o Docs se vincula perfeitamente aos fluxos de trabalho, garantindo que qualquer tarefa criada a partir de um e-mail gerado permaneça conectada.

Para colaboração em equipe, ele permite atribuir seções específicas de um documento aos membros da equipe. Isso facilitou para a minha equipe compartilhar o Docs e colaborar em tempo real.

Seja refinando scripts de e-mail ou planejando estratégias, todos podiam contribuir, comentar e atualizar o documento ao mesmo tempo.

Envie e receba e-mails, crie tarefas, defina automações e anexe e-mails a tarefas com o ClickUpSolução de gerenciamento de e-mail do ClickUp integra conteúdo de e-mail com gerenciamento de tarefas. Ela permite que você sincronize contas de e-mail do Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP.

O nome da tarefa é extraído automaticamente do assunto do e-mail, enquanto o corpo do e-mail é usado como a descrição da tarefa.

Você pode atribuir tarefas usando tags como , ou na linha de assunto. Anexos, inclusive imagens, podem ser adicionados como arquivos de tarefas, e você pode definir prazos de tarefas usando a tag na linha de assunto.

Modelos do ClickUp

O ClickUp também oferece vários modelos personalizáveis para aprimorar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de e-mail.

Por exemplo, o Modelo de marketing por e-mail do ClickUp aprimora suas campanhas de e-mail automatizando tarefas, personalizando mensagens e acompanhando métricas de desempenho, permitindo que você crie relacionamentos mais sólidos com os clientes. Isso permite que você crie relacionamentos mais sólidos com os clientes e, ao mesmo tempo, otimize suas campanhas de e-mail estratégias de gerenciamento de e-mail e melhorar a eficácia geral da campanha. 📈

Além disso, o Exemplo de modelo de e-mail de marketing facilita a criação de e-mails de marketing eficazes que envolvem seu público, geram conversões e aumentam as vendas. Foi especialmente útil para minha equipe otimizar nossas campanhas de e-mail e melhorar os resultados gerais.

Melhores recursos do ClickUp

Organize, armazene e edite rascunhos de e-mail, crie modelos de e-mail e gerencie todo o conteúdo em Documentos do ClickUp Integre o ClickUp com mais de 1.000 aplicativos, incluindo Gmail, Outlook, Slack, Google Drive, Microsoft Teams e Zoom com Integrações do ClickUp Escreva respostas de e-mail, boletins informativos e blogs e gere ideias para campanhas de marketing usando o ClickUp Brain

Colabore em tempo real usando o ClickUp Chat e mantenha toda a comunicação dentro da plataforma, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos

Acesse modelos pré-criados e personalizáveis para maximizar o sucesso de seus e-mails

Limitações do ClickUp

Embora o aplicativo móvel do ClickUp inclua os principais recursos, ele não oferece toda a gama de funcionalidades disponíveis na versão para desktop

Os amplos recursos da ferramenta podem ser esmagadores para novos usuários, especialmente aqueles menos familiarizados com tecnologia

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🔎 Você sabia? O primeiro e-mail foi enviado em 1971 por Ray Tomlinson, um engenheiro da BBN Technologies. Ele foi o pioneiro no uso do símbolo @ para separar o nome de usuário do nome de domínio! ✉️

2. Jasper AI (melhor para gerar conteúdo otimizado, longo e amigável para SEO)

via IA do Jasper O Jasper AI é uma poderosa plataforma de geração de texto que ajuda a criar e-mails, blogs, textos publicitários e muito mais. Ele oferece uma variedade de modelos de IA, fluxos de trabalho de conteúdo de formato longo e integração com o Surfer SEO para otimizar a redação, o que o torna uma ferramenta inestimável.

Com o gerador de e-mails, você pode redigir rapidamente e-mails comerciais personalizados e profissionais. O Jasper ajuda a equipe de marketing a manter uma imagem de marca consistente em todas as comunicações por e-mail com modelos personalizáveis.

Melhores recursos do Jasper AI

Gerar rascunhos de e-mail sem esforço usando sugestões baseadas em IA

Crie textos de anúncios projetados para aumentar as conversões, concentrando-se em uma linguagem persuasiva

Otimizar o SEO do conteúdo com a integração do Surfer incorporada para melhorar a visibilidade

Ajuste o tom do conteúdo, traduza para diferentes idiomas e gere imagens de alta resolução, tornando-o versátil para todos os tipos de projetos criativos

Limitações do Jasper AI

Ele tem limitações na precisão dos fatos, especialmente quando se trata de eventos em tempo real

Para acessar todos os recursos, é necessário optar por planos de preços mais altos, o que pode não ser ideal para usuários com orçamento limitado

Preços do Jasper AI

Creator : uS$ 49/mês por usuário

: uS$ 49/mês por usuário **Pro: US$ 69/mês por usuário

Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Dica profissional: Procurando maneiras de melhorar seu desempenho em termos de

gerenciamento de campanhas de marketing

? Aqui estão algumas dicas a serem seguidas:

Defina objetivos específicos e mensuráveis para acompanhar o sucesso 🎯

Aproveite os insights para otimizar as campanhas e refinar as estratégias 📊

Monitore o desempenho regularmente para tomar decisões baseadas em dados 📈

Adaptar-se rapidamente às mudanças nas tendências e no comportamento dos clientes ⚡

3. SaneBox (melhor para melhorar a eficiência da caixa de entrada)

via SaneBox O SaneBox é uma ferramenta poderosa para organizar e gerenciar sua caixa de entrada de e-mail com facilidade. É útil para priorizar os e-mails essenciais e filtrar as distrações. Ao aprender seus hábitos de e-mail, ele organiza automaticamente sua caixa de entrada em pastas relevantes, como SaneLater ou SaneNews, simplificando seu fluxo de trabalho.

Com o SaneBox, você pode arquivar e-mails antigos por data para liberar espaço sem perder informações importantes. Ele também ajuda você a manter o foco durante tarefas de alta prioridade, pausando notificações desnecessárias, garantindo uma experiência mais organizada e produtiva na caixa de entrada.

Melhores recursos do SaneBox

Receba e-mails prioritários adaptados aos seus hábitos de interação

Ative o modo Não Perturbe, pausando e-mails não críticos e limitando as interrupções

Fique por dentro das tendências de seus e-mails e gerencie o volume de forma eficaz com resumos diários ou semanais das atividades da caixa de entrada

Limitações do SaneBox

A ferramenta não possui ferramentas avançadas para limpeza profunda da caixa de entrada ou gerenciamento de grupos de e-mails específicos.

Sua classificação baseada em cabeçalhos pode, às vezes, classificar mal os e-mails, exigindo ajustes manuais

Preços do SaneBox

**US$ 7/mês para uma conta de e-mail: uS$ 7/mês para 1 conta de e-mail

Almoço : $12/mês para 2 contas de e-mail

: $12/mês para 2 contas de e-mail Jantar: $36/mês para 4 contas de e-mail

SaneBox ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

4,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4. Lavanda (melhor para analisar e aprimorar e-mails)

Via Lavanda O Lavender é uma ferramenta de IA para escrever e-mails projetada para elevar sua comunicação por e-mail. Ela ajuda você a criar facilmente e-mails de alta qualidade e orientados a resultados, enquanto seu assistente de personalização integra dados de clientes potenciais à sua caixa de entrada.

O que ajudou minha equipe foi o recurso de treinamento em tempo real do Lavender. Esse recurso avalia os e-mails quanto à legibilidade, personalização e eficácia. Ele também sinaliza frases com spam e oferece alternativas concisas e envolventes para melhorar a qualidade geral.

Melhores recursos do Lavender

Refine e-mails em tempo real para melhorar a legibilidade e as chances de resposta

Esboçar iniciadores de e-mail usando IA, economizando seu tempo e estimulando a criatividade

Destaque os gatilhos de spam para evitar erros comuns que podem levar os e-mails para as pastas de lixo eletrônico

Limitações do Lavender

O Lavender oferece cobertura limitada sobre etiqueta de e-mail, mas não oferece orientação para lidar com cenários complexos, o que pode exigir recursos adicionais

Sua classificação baseada em cabeçalhos pode ocasionalmente classificar mal os e-mails, causando possíveis interrupções na organização

Preços do Lavender

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : $29/mês por usuário

: $29/mês por usuário Individual Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Plano de equipe: Preços personalizados

Lavender classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica do Profissional: Querendo saber como usar IA para escrever e-mails ? Experimente estas estratégias para tirar o máximo proveito dela:

Use a IA para redigir e-mails personalizados e adaptados ao seu público 🎯

Economize tempo automatizando os acompanhamentos com modelos alimentados por IA ⏳

Experimente opções multilíngues para alcance global 🌍

5. Writer (melhor para escrever com foco em ambientes livres de distrações)

via

Escritor

O Writer é uma ferramenta on-line popular criada para otimizar o processo de redação, seja para fazer anotações rápidas ou documentos detalhados. Sua interface minimalista elimina as distrações, permitindo que você se concentre totalmente no conteúdo.

O que eu mais gostei no Writer foi sua capacidade de promover o foco ininterrupto, graças à interface livre de distrações e ao modo Hemingway. Esses recursos tornaram muito mais fácil manter a produtividade e criar conteúdo refinado.

Melhores recursos do Writer

Acompanhe o progresso com metas de contagem de palavras ou caracteres baseadas em sessões

Salve revisões continuamente e recupere versões anteriores sem esforço

Desative o backspace para um rascunho ininterrupto com o modo Hemingway

Limitações do Writer

Os recursos avançados, como o modo Hemingway, só estão disponíveis em um plano pago

A ferramenta não oferece um modo off-line, o que pode ser inconveniente para usuários sem acesso consistente à Internet

preços do #### Writer

Writer Basic: grátis para sempre

Assinatura mensal do Writer PRO: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Assinatura anual do Writer PRO: US$ 48/ano por usuário

US$ 48/ano por usuário Writer PRO Lifetime: $99 uma vez

Writer classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Google Gemini (melhor para redigir comunicações com clientes)

via Google Gemini Com o Google Gemini, você pode se integrar perfeitamente ao Gmail e criar e-mails sofisticados em segundos. Ele tem uma interface intuitiva e pode ser acessado na Web e em dispositivos móveis.

Minha equipe e eu experimentamos os recursos Help Me Write e Polish, e eles foram úteis para tarefas como responder a consultas de clientes ou criar e-mails de marketing personalizados para gerenciamento de campanhas de e-mail .

Com essa ferramenta, você pode refinar rapidamente um e-mail de marketing ou adicionar um toque pessoal às notas de agradecimento, tudo isso evitando erros gramaticais usando esse editor de e-mail com IA gratuito.

Melhores recursos do Google Gemini

Gerar rascunhos completos de e-mail com o mínimo de informações

Aprimorar rascunhos existentes para melhorar a clareza e o profissionalismo

Adaptar o estilo de escrita para tons formais ou casuais

Limitações do Google Gemini

O desempenho da ferramenta pode ser limitado para tópicos altamente especializados ou técnicos

Ela pode produzir respostas imprecisas ou tendenciosas devido à falta de dados, o que pode afetar a qualidade dos resultados

Preços do Google Gemini

Gratuito para sempre

Gemini Business: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

US$ 36/mês por usuário AI Meetings and Messaging: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário AI Security: $12/mês por usuário

Classificações e análises do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

4,4/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. SmartWriter (melhor para personalizar campanhas de marketing por e-mail)

via SmartWriter O SmartWriter é um popular redator de e-mails com IA para profissionais de marketing, vendas e empreendedores. Ele se destaca na personalização usando dados do destinatário, como biografias de trabalho e atividade de mídia social, para criar conteúdo mais significativo.

Com a ajuda do aprendizado de máquina, o SmartWriter otimiza o processo de composição de e-mails. Ele ajuda a criar e-mails personalizados para solicitações de emprego, campanhas de marketing, esforços de divulgação, vendas B2B e comunicação pessoal, tornando-o uma ferramenta eficiente para várias necessidades de e-mail.

Melhores recursos do SmartWriter

Crie sem esforço linhas de assunto que chamam a atenção com sugestões úteis

Personalize o conteúdo do e-mail com um tom formal ou um estilo de mensagem específico

Desfrute de uma interface fácil de usar que simplifica a composição de e-mails sem a necessidade de habilidades técnicas

Limitações do SmartWriter

A ferramenta oferece preços mais altos em comparação com os concorrentes para recursos semelhantes

Os usuários relataram problemas ocasionais de capacidade de entrega dos e-mails, o que pode afetar a eficácia do alcance

Preços do SmartWriter

Plano Básico: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Plano Popular: $149/mês por usuário

$149/mês por usuário Plano Pro: $359/mês por usuário

SmartWriter avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Rytr (melhor para aprimorar e-mails de campanhas de marketing)

via Retrato O Rytr é um assistente de redação popular que simplifica a composição de e-mails para uma variedade de casos de uso, desde campanhas de marketing até comunicação pessoal. Você pode criar rapidamente e-mails formais para um cliente de marketing e argumentos de vendas concisos e persuasivos em questão de minutos.

Independentemente de você estar escrevendo e-mails de candidatura a emprego, argumentos de vendas ou boletins informativos, a IA do Rytr gera conteúdo relevante e envolvente, permitindo que você ajuste o tom e o estilo. Com suporte multilíngue e opções de personalização, ele também é bom para criar conteúdo adaptado a públicos globais.

Melhores recursos do Rytr

Gerar conteúdo de alta qualidade adaptado a finalidades específicas, como linhas de assunto ou corpos de e-mail detalhados

Aprimorar campanhas de e-mail com sugestões de conteúdo personalizado

Integre-se com clientes de e-mail e CRMs, simplificando os fluxos de trabalho e melhorando a produtividade

Limitações do Rytr

O suporte em tempo real está disponível apenas para usuários premium

A versão gratuita não oferece verificação de plágio ou verificação de tom de conteúdo

Preços do Rytr

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Premium: $29/mês

Rytr classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. MailMaestro (melhor para automatizar a redação e as respostas de e-mails personalizados)

via MailMaestro A Maestro Labs, a empresa por trás da MailMaestro, adquiriu a Flowrite, a divisão de redação de e-mails com IA da Flow AI, para aprimorar seus recursos de automação de e-mails.

O MailMaestro é um assistente de e-mail de primeira linha que utiliza a tecnologia ChatGPT da OpenAI para gerar rapidamente e-mails de alta qualidade adaptados ao tom, à linguagem e ao tamanho de sua preferência. Ao integrar a personalização orientada por IA da Flowrite, o MailMaestro oferece recursos de automação de e-mail ainda mais poderosos.

Melhores recursos do MailMaestro

Gerar rascunhos de e-mail personalizados por tom, tamanho e idioma em segundos

Resuma tópicos ou arquivos longos para rápida compreensão

Responda com apenas um clique, simplificandogerenciamento de e-mail imensamente

Limitações do MailMaestro

A ferramenta oferece opções limitadas de integração além do Gmail e do Outlook

O plano gratuito da ferramenta de redação de e-mail com IA permite apenas 3 solicitações por semana para compor, melhorar textos e responder a e-mails

Preços da MailMaestro

Gratuito para sempre

Profissional : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Equipe : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Empresa: Preços personalizados

MailMaestro avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

10. ChatGPT (melhor para gerar conteúdo personalizado e profissional para e-mails)

Via ChatGPT Quer esteja escrevendo e-mails para o trabalho, entrando em contato com clientes ou gerenciando correspondência pessoal, o ChatGPT se adapta ao seu estilo de escrita e aos requisitos de conteúdo do e-mail. Ele ajuda a redigir e-mails claros e profissionais e sugere melhorias no tom, na estrutura e na clareza.

Você pode redigir follow-ups, criar boletins informativos e até mesmo criar e-mails persuasivos para alcançar clientes. Aprecio a facilidade de refinar o conteúdo para corresponder ao tom ou à intenção específica, garantindo que meus e-mails sejam sempre eficazes e envolventes.

Melhores recursos do ChatGPT

Escreva e-mails em diferentes formatos e tons, do formal ao amigável

Brainstorming de ideias de conteúdo para campanhas de e-mail

Personalize a redação personalizando o tom com base em suas informações

O algoritmo do ChatGPT é treinado em textos de vários idiomas para que você possa criar conteúdo com ele em mais de 80 idiomas, como inglês, chinês, espanhol e muitos outros

Limitações do ChatGPT

Alguns usuários observaram que o conteúdo gerado ocasionalmente perde o tom ou a nuance emocional pretendida

Ele não possui recursos avançados de automação de e-mail, como agendamento e gerenciamento de acompanhamento

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Equipe : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

