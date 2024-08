10 melhores softwares de gerenciamento de e-mail em 2024 (gratuitos e pagos)

Imagine um mundo onde cada e-mail tem seu lugar, onde você pode filtrar, priorizar e responder sem esforço algum. Parece um sonho, certo? Embora muitos considerem a caixa de entrada um mal necessário, a melhor gerenciamento de e-mail transforma-o em um ativo, permitindo que você se comunique de forma mais eficaz e trabalhe com mais eficiência.

Se você é o fundador de uma startup que está fazendo malabarismos com vários tópicos, um líder de equipe que coordena projetos ou simplesmente alguém que deseja uma caixa de entrada zen, a jornada começa aqui.

Mergulhe de cabeça e descubra os 10 melhores softwares de gerenciamento de e-mail e transforme a bagunça das mensagens em um fluxo otimizado de produtividade!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de e-mail?

As ferramentas de gerenciamento de e-mail não servem apenas para classificar e-mails; elas servem para maximizar seu tempo e sua produtividade. Mas com tantas ferramentas disputando sua atenção, o que realmente importa? Vamos analisar:

Interface intuitiva: Navegue facilmente sem confusão; se você tiver dificuldades, provavelmente não é a ferramenta certa

Transformação de tarefas: Opte pela capacidade de converter os e-mails recebidos em uma tarefa com facilidade

As 10 melhores soluções de software de gerenciamento de e-mail para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes de todos os tamanhos e setores para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até fluxos de trabalho multifuncionais. Use o ClickUp para atribuir automaticamente conversas e solicitações de clientes aos membros da equipe assim que elas chegarem!

E com o Email no ClickUp, você pode enviar e receber e-mails diretamente das tarefas e realizar ações sem sair da plataforma. Com milhares de integrações e modelos personalizáveis, todas as ferramentas de gerenciamento de e-mail da sua equipe estão ao seu alcance. Além disso, a IA do ClickUp assistente de redação está disponível para resumir anotações de reuniões, escrever e-mails e muito mais.

melhores recursos do ClickUp

Gerencie a caixa de entrada da sua equipe comgerenciamento de projetos de e-mail ferramentas

Recursos de vários responsáveis e observadores de tarefas para gerenciar as interações com os clientes

Acompanhe e organize todo o trabalho com mais de 15 visualizações personalizáveis, incluindoVisualização da tabela ClickUp* Crie modelos de e-mail e respostas salvas para economizar tempo (confira oModelo de e-mail marketing do ClickUp e oModelo de apresentação de negócios do ClickUp para exemplos de alto nível)

Integre o ClickUp com seus aplicativos de e-mail preferidos, como Gmail, Outlook, IMAP e Office 365

UseIA do ClickUp para gerar resumos de tópicos de comentários, notas de reuniões e outros conteúdos extensos com apenas alguns cliques

Limitações do ClickUp

Devido ao número de recursos, os usuários de primeira viagem podem se deparar com uma curva de aprendizado

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Enviar caixa

via SendBox O SendBox permite que os usuários criem e refinem modelos de e-mail transacional com base em serviços distintos, de modo que cada peça de comunicação seja direcionada e ressonante. Com a fila de e-mails on-line, os usuários podem monitorar suas campanhas de e-mail em tempo real.

A natureza aberta pode gerar preocupações quanto à segurança e, sem uma equipe de suporte dedicada, as atualizações podem não ser tão frequentes ou robustas quanto as soluções comerciais. Além disso, o suporte ao usuário pode ser orientado pela comunidade em vez de estruturado oficialmente.

melhores recursos do #### Sandbox

Os modelos predefinidos ajudam a economizar tempo e esforço, garantindo uma aparência profissional

O software de e-mail transacional foi projetado para aumentar as taxas de entrega de seus e-mails

Limitações do Sandbox

O código aberto gera preocupações de segurança e falta de suporte dedicado

Muito limitadogerenciamento da caixa de entrada em comparação com outros recursos dosoftware de gerenciamento de e-mail Preços do Sandbox

**Gratuito

Sandbox avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Ajuda

via Ajuda Conheça o Helpwise, seu refúgio colaborativo para o gerenciamento de e-mails. Ele é particularmente útil para equipes de suporte, vendas e atendimento ao cliente que precisam de colaboração contínua em e-mails compartilhados.

Com recursos projetados para acesso simultâneo de vários usuários, você sempre estará em sincronia com os membros da equipe. Mergulhe em conversas simplificadas e veja como a eficiência da sua equipe aumenta.

Melhores recursos do Helpwise

Agende e-mails de forma flexível, enviando-os sempre que desejar

Avanços contínuos no software, de modo que o Helpwise está sempre melhorando

Gerencie perfeitamente o bate-papo ao vivo juntamente com as consultas de outros canais em um hub colaborativo

Atribua automaticamente conversas à sua equipe usando regras inteligentes de atribuição e automação

Limitações do Helpwise

Foi projetado como um software de atendimento ao cliente, portanto não é ideal para outros casos de uso

A integração de pessoas que não estão familiarizadas com seu formato pode ser um desafio

Os usuários relataram que a função de pesquisa da plataforma precisa de aprimoramentos

Preços da Helpwise

Padrão: US$ 15/usuário cobrado mensalmente

US$ 15/usuário cobrado mensalmente Premium: US$ 25/usuário com cobrança mensal

US$ 25/usuário com cobrança mensal Avançado: US$ 50/usuário com cobrança mensal

US$ 50/usuário com cobrança mensal Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Helpwise

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4. Frente

via Frente Bem-vindo ao Front, onde os e-mails se encontram com a colaboração em um palco compartilhado. O Front reimagina a configuração tradicional de e-mail, perfeita para equipes que desejam transparência nas tarefas orientadas por e-mail.

As equipes de suporte ao cliente, vendas ou mesmo operações encontrarão no Front um fiel aliado. Com caixas de entrada compartilhadas e colaboração em tempo real diga adeus às cadeias de e-mail e notas internas desorganizadas e adote uma comunicação clara e coordenada.

Melhores recursos do Front

Centralize todas as mensagens recebidas, de e-mails a notas de voz, em um só lugar

Automatize as atribuições de mensagens com base no conteúdo ou em dados externos

Garanta uma responsabilidade clara com atribuições automáticas baseadas em critérios do usuário

Use tags para melhorar a categorização de mensagens, a geração de relatórios e a eficiência da pesquisa

Integrar o Front com vários outros aplicativos para melhorar o gerenciamento de projetos, a comunicação, o gerenciamento do sucesso do cliente e muito mais

Limitações do Front

De acordo com os usuários, a funcionalidade do calendário precisa de melhorias significativas

Familiarizar-se com todos os recursos do Front pode ser inicialmente complicado

Preços do Front

Crescimento: US$ 59/assento com cobrança mensal

US$ 59/assento com cobrança mensal Scale: $99/assento com cobrança mensal

$99/assento com cobrança mensal Premier: $229/assento com cobrança mensal

Front avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (250 avaliações)

4,5/5 (250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1800+ avaliações)

5. Brevo

via Brevo O Brevo pode ser o novo garoto do pedaço, mas tem um grande impacto quando se trata de gerenciamento simplificado de e-mails. Projetado para profissionais que desejam uma abordagem minimalista e eficiente para os e-mails, o Brevo traz clareza para sua caixa de entrada.

Empresários autônomos, freelancers, agentes de atendimento ao cliente e proprietários de pequenas empresas se beneficiarão especialmente com a transformação do e-mail de uma tarefa chata em uma tarefa agradável e gerenciável.

Melhores recursos do Brevo

interface fácil de usar combinada com um editor intuitivo de arrastar e soltar

Modelos diversos e personalizáveis que atendem a várias necessidades

Insights profundos por meio de relatórios e análises robustos

Automação e segmentação de marketing para alcance direcionado

Limitações do Brevo

Integrações limitadas em comparação com outros aplicativos de gerenciamento de e-mail

Alguns usuários consideraram a configuração inicial desafiadora

Preços do Brevo

Gratuito

Iniciante: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Empresa: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Brevo avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1.720+ avaliações)

6. Super-humano

via Super-humano Para quem é obcecado por velocidade e eficiência, o Superhuman é um sonho que se tornou realidade. Não se trata apenas de gerenciar e-mails; trata-se de fazer isso na velocidade da luz.

Os profissionais que se veem inundados por um mar de e-mails, especialmente executivos e gerentes, verão sua produtividade disparar com o Superhuman. Com atalhos de teclado e ferramentas apoiadas por IA, elimine o ruído e alcance a essência de sua comunicação.

Melhores recursos do Superhuman

Gerenciamento eficiente de e-mails com atalhos de teclado práticos

Não há necessidade de várias contas; as caixas de entrada divididas permitem que os usuários se concentrem em uma conta de e-mail de cada vez

Os acompanhamentos programados garantem respostas e acompanhamento em tempo hábil

Limitações sobre-humanas

A funcionalidade de pesquisa carece de versatilidade

Os usuários precisam trocar de conta para ver mensagens diferentes

Preços do Superhuman

Crescimento: $30-45 por usuário/mês

$30-45 por usuário/mês Iniciante: US$ 30 por usuário/mês

US$ 30 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Superhuman ratings and reviews

G2: 4,7 de 5 (mais de 160 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,9 de 5 (mais de 15 avaliações)

7. Ajude o Scout

via Ajuda ao olheiro O Help Scout não é apenas mais uma ferramenta de gerenciamento de e-mail; ele é feito sob medida para aqueles que estão na linha de frente das interações de suporte ao cliente.

Oferecendo caixas de entrada compartilhadas que se misturam perfeitamente com os recursos de help desk, o Help Scout garante que cada consulta do cliente encontre seu legítimo proprietário. Descubra recursos colaborativos de classificação, marcação e resposta de e-mails que garantem que seus clientes saiam sempre satisfeitos.

Melhores recursos do Help Scout

Sistema de suporte abrangente: e-mail, bate-papo ao vivo e uma base de conhecimento

Promove a colaboração da equipe com uma caixa de entrada compartilhada

Automatiza tarefas repetitivas e integra-se perfeitamente a outras ferramentas

Obtenha uma visão completa das interações do usuário para monitorar a satisfação do cliente

Limitações do Help Scout

Cada tíquete só pode ser atribuído a um membro da equipe

O aplicativo móvel oferece apenas recursos básicos

Suporte limitado a idiomas e a formatação de documentos pode ser complicada

Preços do Help Scout

Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Plus: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Pro: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

4,4/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Confira nossa lista dos melhores_ **Alternativas para ajudar o Scout

8. Klaviyo

via Klaviyo O Klaviyo se destaca na interseção do gerenciamento de e-mails, do software de marketing por e-mail e do comércio eletrônico. Se você é proprietário de uma loja on-line ou comerciante de comércio eletrônico, o Klaviyo é o seu passaporte não apenas para gerenciar, mas também para aproveitar os e-mails para o crescimento dos negócios.

Com recursos robustos de segmentação e automação, transforme as comunicações genéricas de marketing por e-mail em comunicações personalizadas campanhas de marketing que repercutem em seu público.

Melhores recursos do Klaviyo

mais de 60 automações pré-configuradas paracampanhas de gotejamento e muito mais

Escolha entre mais de 80 modelos personalizáveis

Hiperdirecione seu público-alvo com canais de comunicação acionados por comportamento

Limitações do Klaviyo

De acordo com os usuários,criação de novas campanhas do zero pode ser entediante

Os usuários relatam que alcançar e obter suporte pode ser um desafio

Preços do Klaviyo

**Gratuito

E-mail: $45/mês

$45/mês E-mail e SMS: $60/mês

Klaviyo avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 990 avaliações)

4,6/5 (mais de 990 avaliações) Capterra: 4,7/5 (370+ avaliações)

9. MailerLite

via MailerLite Simples, intuitivo e eficiente - esse é o MailerLite para você. Essa plataforma é uma bênção para pequenas empresas e startups que buscam uma maneira econômica de gerenciar e comercializar por meio de e-mails.

Com modelos fáceis de usar e análises criteriosas, o MailerLite garante que até mesmo os novatos em marketing por e-mail se sintam em casa.

Melhores recursos do MailerLite

Três opções de editor para diversas necessidades de campanhas responsivas

Integra-se com as principais plataformas de comércio eletrônico para melhor segmentação de clientes

Fluxos de trabalho de marketing avançados disponíveis no construtor de automação

Limitações do MailerLite

Limitações na modificação de modelos de campanha após a seleção

Alguns usuários consideram as ferramentas de automação e edição de design difíceis de navegar

Preços do MailerLite

Gratuito

Growing Business: $10/mês para até 500 assinantes

$10/mês para até 500 assinantes Avançado: $20/mês para até 500 assinantes

$20/mês para até 500 assinantes Enterprise: Entre em contato para saber o preço

MailerLite avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 780 avaliações)

4,7/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,7/5 (370+ avaliações)

10. SaneBox

via SaneBox Utilizando algoritmos avançados, o SaneBox estuda seus hábitos de e-mail para filtrar automaticamente as mensagens sem importância em pastas separadas, permitindo que você se concentre no que realmente importa. Além de apenas classificar os e-mails, ele oferece um conjunto de recursos como cancelamento de assinatura com um clique, adiamento de e-mails para mais tarde e rastreamento de respostas, todos destinados a aumentar sua produtividade de e-mail.

Compatível com quase todos os serviços de e-mail, o SaneBox opera de forma segura, garantindo a privacidade de seus dados . Se você está sobrecarregado com e-mails promocionais, notificações ou apenas com o grande volume de correspondência diária, o SaneBox promete uma experiência de caixa de entrada simplificada e mais gerenciável.

Melhores recursos do SaneBox

O recurso de categorização automática garante que apenas os e-mails importantes apareçam em sua caixa de entrada, com os e-mails menos cruciais sendo direcionados para a pasta SaneLater

O recurso SaneCC enfatiza os e-mails acionáveis, identificando e separando os e-mails em que você não está na linha "para", permitindo que você se concentre nas mensagens prioritárias

Os usuários podem programar intervalos sem e-mails com o recurso "Do Not Disturb", que move temporariamente novos e-mails para uma pasta designada

Limitações do SaneBox

O recurso Digest pode ser confuso, e alguns usuários têm dificuldade em treiná-lo de forma eficaz

Navegando pelo diretóriopainel de controle do projeto pode ser complicado devido ao seu design complexo

O design do resumo diário carece de apelo visual, fazendo com que alguns usuários o ignorem ou desconsiderem

Preços do SaneBox

Lanche: $7/mês

$7/mês Almoço: $12/mês

$12/mês Jantar: $36/mensal

SaneBox avaliações e comentários

G2: 4,9/5 (mais de 170 avaliações)

4,9/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Simplifique as consultas e o feedback dos clientes com o ClickUp

O enorme fluxo de e-mails que chega diariamente às nossas caixas de entrada faz com que seja fácil nos sentirmos perdidos, enredados pelas vinhas rastejantes de mensagens não classificadas. Com o software de gerenciamento de e-mail correto, como o ClickUp, você não só pode enviar e receber e-mails de qualquer lugar dentro da plataforma, como também pode transformar facilmente as mensagens em tarefas acionáveis.

O poder do ClickUp software de gerenciamento de projetos empresariais está em seus recursos de automação e agendamento. Com alguns ajustes simples, você pode configurar fluxos de trabalho que automatizam os processos de rotina, permitindo que você se concentre no que realmente importa.