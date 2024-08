Recupere suas horas: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de caixa de entrada para máxima eficiência

E-mail Estatísticas que um profissional médio lida com 200 e-mails não lidos e um fluxo de 120 novas mensagens diariamente, e ainda assim consegue responder a apenas 25% deles. 😅

Seja você um fundador de empresa, um trabalhador remoto ou simplesmente alguém que está se esforçando para recuperar o controle de sua vida digital, não há dúvida de que o gerenciamento habilidoso da caixa de entrada é necessário para fazer uso consciente do seu tempo.

Uma ferramenta de gerenciamento da caixa de entrada ajuda você a economizar tempo no manuseio diário de e-mails. Em vez de vasculhar freneticamente uma avalanche de e-mails, você prioriza, despacha, rastreia e organiza suas mensagens sem esforço e com precisão cirúrgica.

O resultado? Um aumento de produtividade que fará você se perguntar como conseguiu sobreviver sem essas ferramentas. Nessa busca eletrizante para conquistar sua selva de e-mails, apresentamos a você as 10 ferramentas mais práticas de gerenciamento de caixa de entrada!

O que é uma ferramenta de gerenciamento de caixa de entrada?

Uma ferramenta de gerenciamento de caixa de entrada foi projetada para simplificar a organização de e-mails e da caixa de entrada. Ela vem com recursos para organizar, enviar, responder e rastrear e-mails de forma eficaz, permitindo uma comunicação mais eficiente com suas partes interessadas externas e internas, clientes em potencial e clientes.

Muitos aplicativos e soluções de gerenciamento de e-mail usam recursos de IA e automação para tornar suas interações mais suaves, mais rápidas e mais eficazes. Você pode esperar configurações dedicadas para lidar com grandes volumes de mensagens e as notificações que as acompanham.

Conecte seu e-mail ao ClickUp para classificar facilmente as mensagens em uma lista de tarefas e atribuir mensagens aos membros da sua equipe

Vale a pena observar que essas ferramentas desempenham um papel importante na redução dos níveis de estresse das equipes de TI e equipes de suporte ao cliente profissionais de marketing por e-mail e gerentes de projeto que muitas vezes se veem sobrecarregados com e-mails pendentes e reuniões ao longo do dia .

Quais são os recursos essenciais a serem procurados em uma ferramenta de gerenciamento de caixa de entrada

Aqui está uma lista de verificação dos principais recursos que você deve procurar em um software de gerenciamento de e-mail:

Priorização de e-mails: As ferramentas de gerenciamento de e-mail devem priorizar automaticamente os e-mails com base em critérios como remetente, importância ou palavras-chave em um painel de controle fácil de navegar 2. Automação e IA: Procure opções para automatizar tarefas como filtragem de spam, agendamento inteligente e respostas automáticas. As principais ferramentas de gerenciamento de e-mail podem ter recursos baseados em IA para escrever, responder, resumir e verificar o idioma e o tom das mensagens Integração: Integração perfeita com seu sistema de e-mail existente aplicativos de produtividade calendários e ferramentas de colaboração é crucial para um fluxo de trabalho coeso Recursos de pesquisa: A robusta funcionalidade de pesquisa com filtros avançados simplifica o processo de localização de e-mails específicos em arquivos extensos Segurança e privacidade: Priorize ferramentas comfortes medidas de segurançaincluindo criptografia, autenticação de dois fatores e proteção contra phishing e malware, garantindo que suas comunicações permaneçam seguras Controle de agendamento e notificação: Profissionais ocupados geralmente desejam um agendamento eficiente de e-mails e reuniões com a opção de configurar notificações

10 melhores ferramentas de gerenciamento de caixa de entrada em 2024

Aqui está uma lista de 10 ferramentas de gerenciamento de caixa de entrada e software de gerenciamento de e-mail em que você pode confiar para revolucionar a maneira como você lida com seus e-mails. Cobrimos uma variedade de ferramentas que atendem a diferentes linhas de trabalho, como atendimento ao cliente, marketing e suporte ao funcionário. 🤩

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações ao revisar, encurtar ou redigir o texto do e-mail

Se você está cansado de fazer malabarismos com vários canais de comunicação para manter seus projetos no caminho certo confie no sistema multifuncional do Clickup Solução de gerenciamento de projetos de e-mail para transformar o caos em clareza! A plataforma unifica tarefas dispersas de projeto e comunicação, colocando tudo ao seu alcance em um hub centralizado.

O ClickUp é mais do que um alternativa de e-mail -É uma revolução na produtividade. Diga adeus ao incômodo de alternar entre guias para gerenciar e-mails! Com o Recurso Inbox você pode conectar suas contas de e-mail, como Gmail e Perspectivas diretamente para o ClickUp.

Consolide todas as suas conversas de e-mail em Tasks para organizar seu dia. O ClickUp ajuda você:

Criar tarefas acionáveis diretamente de sua caixa de entrada - ideal para campanhas de marketing por e-mail, consultas de clientes ou para configurar fluxos de trabalho automatizados

Agendar tarefas e reuniões com base na disponibilidade da equipe (com um calendário integrado)

Personalize as notificações de prioridade e os lembretes para minimizar as distrações

Anexe e-mails a tópicos de tarefas para manter a comunicação centralizada

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp e crie tarefas a partir de e-mails, configure automações, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode automatizar ações de e-mail, tudo com apenas alguns cliques. Assuma o controle do seu gerenciamento de e-mail enviando e-mails de leads, atualizando status e aplicando prioridades e tags no piloto automático.

E aqui está a cereja do bolo! 🍒 IA do ClickUp está aqui para aumentar ainda mais sua eficiência. Desde o resumo de notas de reunião até a elaboração de e-mails com prompts específicos de uso, é o seu companheiro de produtividade . Use-o para gerar e-mails claros, concisos e envolventes com formatação pré-estruturada para atrair o(s) destinatário(s).

Para aqueles que lidam com grandes campanhas de marketing use o Modelo de marketing por e-mail do ClickUp para simplificar o processo de criação e envio de e-mails e rastreamento de leads, garantindo que seu pipeline seja eficiente e visualmente coerente em todos os momentos.

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas por e-mail e comunicação centralizada

Ações de automação personalizáveis para envio de e-mails

Maior eficiência com modelos de e-mail e respostas salvas

Conecta-se perfeitamente a outros provedores de serviços de e-mail

Assistente de redação com IA para tarefas como resumir e elaborar e-mails

Redução da troca de contexto ao responder a notificações diretamente da caixa de entrada

Importação perfeita de e-mails

Opções de pesquisa e filtragem sem esforço

Protocolos robustos de segurança e privacidade

Limitações do ClickUp

Novos usuários precisam de tempo para explorar todos os recursos

Não há recurso de videochamada embutido, mas integra-se com o popularferramentas populares como o Zoom* Não inclui recursos tradicionais de análise de marketing por e-mail em comparação com outros softwares de gerenciamento de e-mail desta lista

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Férias

Via: Férias O Hiver é uma excelente ferramenta de gerenciamento de e-mail para simplificar os e-mails e a colaboração em ambientes do Gmail e do G Suite. Sua extensão Chrome permite atribuir e-mails, adicionar notas internas, definir status, usar o bate-papo ao vivo e até mesmo tentar a comunicação por voz com uma assinatura do Aircall. 🎙️

O Hiver transforma o Gmail em um hub de espaço de trabalho robusto, oferecendo visibilidade em tempo real de cargas de trabalho da equipe e status de consultas. Converta e-mails em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da equipe com um único clique, tudo a partir da sua interface familiar do Gmail.

Essa opção de software de gerenciamento de e-mail oferece a você o essencial recursos essenciais de gerenciamento de projetos de e-mail como organização, priorização e recursos de pesquisa eficientes, facilitando a responsabilidade pelas tarefas e a produtividade da equipe.

melhores recursos do #### Hiver

Integra-se com o Gmail e o Google Workspace Suite

Permite a conversão de e-mails em tarefas acionáveis e atribuíveis

Visibilidade em tempo real dos status de consulta das mensagens recebidas ou enviadas

A extensão do Chrome suporta bate-papo ao vivo, mensagens do WhatsApp e comunicação por voz

limitações do #### Hiver

Não há opção para atribuir mais de uma pessoa a um e-mail

O aplicativo móvel precisa ser aprimorado

Preços do Hiver

Lite : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Pro : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Elite: uS$ 59/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hiver classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

3. Zendesk

Via: Zendesk Como uma solução de suporte ao cliente, o Zendesk garante que as interações por e-mail deixem uma impressão duradoura em seus clientes. Com recursos como respostas planejadas, suas ferramentas de software de gerenciamento de e-mail permitem que sua equipe de suporte lide com eficiência com problemas comuns de e-mail e aumente a produtividade.

Mas o que realmente diferencia o Zendesk é sua excepcional capacidade de personalização para o gerenciamento de e-mails. Você pode criar relatórios e visualizações de dados personalizados para obter insights valiosos sobre o desempenho da sua caixa de entrada, ajudando a otimizar os processos de entrada e saída de e-mails. Isso não só melhora a eficiência de toda a equipe no gerenciamento de e-mails, mas também aprimora a experiência do cliente ao longo do tempo. 📩

As ferramentas de IA da Zendesk refinam ainda mais o gerenciamento de emails, assumindo tarefas cruciais como a triagem de emails e a sugestão de respostas.

Melhores recursos do Zendesk

Integra-se ao CRM para consultas e interações personalizadas com os clientes

Relatórios personalizados e visualizações de dados - ideal para campanhas de marketing por e-mail e equipes de atendimento ao cliente

Automatiza a triagem de e-mails e as sugestões de resposta aos e-mails recebidos

Melhora a experiência do cliente em todos os canais de comunicação

Limitações do Zendesk

O painel de administração poderia ser melhorado

Recurso de pesquisa abaixo da média

Preços da Zendesk

Para vendas * Equipe : uS$ 19/mês por usuário * Crescimento : $55/mês por usuário * Profissional: $115/mês por usuário

Equipe Crescimento Profissional: $115/mês por usuário Para serviço Equipe: $55/mês por usuário Crescimento: $89/mês por usuário Profissional : $115/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço



*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual e há uma versão de avaliação gratuita disponível

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2 : 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Ajude o Scout

Via: Ajuda ao olheiro O Help Scout foi projetado para otimizar as conversas com os clientes sem esforço em uma caixa de entrada compartilhada. Você tem um endereço de e-mail e um login de usuário só para você, mas os usuários da caixa de entrada compartilhada podem trabalhar juntos em e-mails que chegam a um único endereço, como hello@ ou info@.

Não há respostas duplicadas graças ao recurso de Detecção de colisão. Basicamente, se outro membro fizer alterações em uma conversa enquanto um usuário estiver escrevendo uma resposta, a ferramenta pausa a resposta e permite que o usuário revise as atualizações.

As dicas visuais aparecem sempre que outras pessoas estão envolvidas na mesma conversa, seja em uma exibição de pasta ou na própria conversa.

melhores recursos do #### Help Scout

Caixa de entrada compartilhada que centraliza as conversas com os clientes

mais de 75 atalhos de teclado para maior eficiência

Mensagens no aplicativo disponíveis

Detecção de colisão para evitar sobreposições de comunicação de e-mails recebidos

Limitações do Help Scout

Os modelos poderiam ser mais variados

Opções limitadas de relatórios

Preços do Help Scout

Padrão : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Mais : uS$ 40/mês por usuário

: uS$ 40/mês por usuário Pro: uS$ 65/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e críticas do Help Scout

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

5. Gmelius

Via: Gmelius O Gmelius sincroniza perfeitamente com o Gmail, Slack, Trello e outras ferramentas de comunicação, garantindo colaboração em tempo real em todo o seu espaço de trabalho. Unifique as conversas internas e externas por meio de recursos como caixas de entrada compartilhadas, etiquetas e quadros de projetos.

O software simplifica o processo de agendamento de compromissos com seu agendador de reuniões do Gmail. Você pode compartilhar suas disponibilidade do calendário enviar questionários ou lembretes antes da reunião e integrar-se perfeitamente à sua ferramenta de videoconferência preferida.

Outros recursos voltados para a produtividade incluem sequências de e-mail, modelos e notas internas. Essa ferramenta permite o uso de modelos do Gmail ou trechos de e-mail com um único clique diretamente na janela de composição. Você pode até mesmo criar um repositório de e-mails prontos para resposta, categorizados de forma organizada para facilitar a recuperação.

melhores recursos do #### Gmelius

Sincronização em tempo real para agendamento

Caixas de entrada compartilhadas com rotulagem

Opção de adicionar notas internas aos e-mails

Sequências de e-mail para alcance automatizado e estruturado de e-mails

Mecanismo de pesquisa de e-mail incorporado

Limitações do Gmelius

Alguns usuários desejam materiais de treinamento para usar a plataforma

Não é possível atribuir tarefas a mais de uma pessoa

Preços do Gmelius

Flex : a partir de US$ 15/mês (para até cinco usuários)

: a partir de US$ 15/mês (para até cinco usuários) Growth : uS$ 24/mês por usuário (faturamento anual)

: uS$ 24/mês por usuário (faturamento anual) Pro: uS$ 36/mês por usuário (faturamento anual)

Gmelius ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Frente

Via: Frente O Front apresenta uma série de recursos de gerenciamento de e-mail que o ajudam a expandir seus negócios e, ao mesmo tempo, a manter um contato personalizado com seus clientes. Cada conversa é enriquecida com o histórico do cliente e dados relevantes, facilitando uma comunicação personalizada e eficaz.

A ferramenta oferece recursos úteis de gerenciamento de e-mail, como fluxos de trabalho automatizados para atribuição de mensagens, escalonamento e respostas. Os recursos de colaboração permitem que a sua equipe de atendimento gerencie consultas de forma eficaz, com os membros da equipe comentando facilmente os e-mails, compartilhando rascunhos e enviando mensagens uns aos outros no espaço de trabalho compartilhado do Front. O Front integra com vários aplicativos de terceiros, incluindo Facebook, Twitter e WhatsApp, para otimizar seu e-mail e fluxos de trabalho de comunicação . 📨

Melhores recursos do Front

Fornece dados do histórico do cliente para conversas contextuais

Automatiza a atribuição de mensagens, o escalonamento e as respostas

Lida com vários canais de comunicação

mais de 60 integrações

Limitações do Front

O recurso de calendário precisa ser aprimorado, de acordo com alguns usuários

Poderia usar melhores recursos de administração

Preços do Front

Inicial: US$ 19/mês por assento

US$ 19/mês por assento Crescimento : uS$ 59/mês por assento

: uS$ 59/mês por assento Escala : $99/mês por assento

: $99/mês por assento Premier: $229/mês por assento

*Todos os preços referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Front

G2 : 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

7. Super-humano

Via: Super-humano Ao contrário das outras plataformas da nossa lista, o Superhuman se concentra apenas em fornecer um cliente de e-mail simplificado para usuários do Gmail e do Google Workspace nas plataformas Mac e Windows.

Esse cliente em conformidade com o SOC-2 é bastante útil para equipes globais, permitindo a criação de eventos agendados em qualquer fuso horário! Com o Superhuman AI, você pode agilizar uma série de tarefas com velocidade e precisão, seja polindo suas mensagens ou enviando respostas instantâneas.

A plataforma conta com atalhos de teclado para tarefas como iniciar o centro de comando e selecionar conversas. Ela também conta com lembretes de soneca e acompanhamento para ajudá-lo a se manter organizado e em dia com sua supercaixa de entrada. 🦸

Melhores recursos do Superhuman

Cliente de e-mail limpo e eficiente

Triagem automática de e-mails habilitada para IA

Lembretes práticos de acompanhamento

Atalhos de teclado de fácil navegação

Limitações sobre-humanas

Opções limitadas para formatar uma resposta

O aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços do Superhuman

Inicial : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Crescimento : uS$ 25/mês por usuário (para um mínimo de cinco usuários)

: uS$ 25/mês por usuário (para um mínimo de cinco usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual e oferecem uma avaliação gratuita

Superhuman ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.9/5 (10+ avaliações)

8. Brevo

Via: Brevo A Brevo oferece vários serviços de marketing e Ferramentas de CRM abrangendo vários canais de comunicação, inclusive e-mail, SMS e bate-papo ao vivo. Com suas marketing por e-mail capabilities, você pode criar campanhas de e-mail marketing visualmente atraentes campanhas de e-mail e distribuí-las para um grande público sem esforço.

A plataforma permite que você gerencie um número ilimitado de contatos e oferece segmentação automatizada de contatos com base em comportamento, interesses e outros atributos. 👥

O Brevo também ajuda com e-mails transacionais, como redefinições de senha, confirmações de pedidos e atualizações de envio. Em geral, ele fornece um painel limpo para ajudá-lo a monitorar e otimizar suas campanhas de e-mail para maior eficácia.

melhores recursos do #### Brevo

Voltado para profissionais de marketing por e-mail

Contatos ilimitados gratuitos

Segmentação inteligente de leads para campanhas de marketing por e-mail

Painel de controle para monitoramento e otimização de campanhas

Suporta envio de e-mails transacionais

Limitações do Brevo

Suporte limitado ao cliente

Pouca variedade de modelos

Preços do Brevo

Grátis para sempre

Starter : a partir de US$ 22/mês

: a partir de US$ 22/mês Business : a partir de US$ 58/mês

: a partir de US$ 58/mês BrevoPlus: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual e os planos pagos oferecem uma avaliação gratuita

Brevo ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações)

9. Missiva

Via: Missiva Missive é um aplicativo colaborativo de caixa de entrada e bate-papo criado para aprimorar o trabalho em equipe em torno de comunicações por e-mail . Ele facilita a colaboração contínua, permitindo que você atribua conversas a membros ou equipes específicas, crie fluxos de trabalho, gerencie tarefas e aplique rótulos para uma organização eficiente da caixa de entrada. 📬

O Missive também oferece ferramentas essenciais de gerenciamento de e-mail, como snoozing, suporte a várias contas e filtros robustos. O que o diferencia é seu avançado kit de ferramentas de colaboração, que abrange bate-papo, caixas de entrada de equipes, redação colaborativa, atribuições, calendários, atualizações de status e muito mais.

Para reduzir a sobrecarga de e-mails em toda a equipe, a plataforma oferece automação por meio de regras, possibilita o compartilhamento de respostas prontas e permite a fusão de conversas relacionadas para reduzir a sobrecarga de mensagens.

melhores recursos do #### Missive

Permite comentários internos nos e-mails

Salas de bate-papo internas para comunicação em tempo real com a equipe

Compartilhamento sem esforço de respostas prontas e modelos

Mescla conversas relacionadas em um único tópico

Limitações do Missive

Opções de pesquisa limitadas no plano gratuito

Poderia usar mais recursos de integração

Preços da Missive

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : $14/mês por usuário

: $14/mês por usuário Produtivo : $18/mês por usuário

: $18/mês por usuário Business: $26/mês por usuário

Missive classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 50 avaliações)

10. SaneBox

Via: SaneBox Ao contrário de muitas ferramentas de gerenciamento de e-mail que visam empresas e equipes que lidam com grandes volumes de e-mail, o SaneBox foi projetado com usuários comuns em mente. Ele emprega IA para categorizar automaticamente seus e-mails em várias pastas, permitindo que você recupere o foco e reduza a desordem da caixa de entrada.

A ferramenta funciona como um assistente de caixa de entrada útil, adaptando-se continuamente aos seus hábitos e preferências. O Sanebox se conecta à sua conta de e-mail e cria pastas especializadas, como SaneLater para e-mails que causam distração, SaneNews para boletins informativos e SaneCC para e-mails com CC. Legal, não é?

A beleza do SaneBox está na integração perfeita com seu serviço de e-mail existente, eliminando a necessidade de dominar um novo aplicativo. 💌

Melhores recursos do SaneBox

Categoriza automaticamente os e-mails em pastas

Assistência de IA

Integra-se com seu serviço de e-mail existente

Pastas personalizadas para personalizar a comunicação e a organização de e-mails

Limitações do SaneBox

Faltam instruções para usar muitos recursos

A navegação no painel de controle poderia ser aprimorada

Preços do SaneBox

Snaack : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês Almoço : $12/mês

: $12/mês Jantar: uS$ 36/mês

SaneBox avaliações e comentários

G2 : 4.9/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

Alcance a harmonia de e-mail com a melhor ferramenta de gerenciamento de caixa de entrada

Quer você trabalhe sozinho ou em equipe, as ferramentas de gerenciamento da caixa de entrada fazem sua parte para mantê-lo são e produtivo durante o dia. As opções que discutimos o ajudarão a dizer adeus ao esgotamento dos e-mails e a dar as boas-vindas a uma caixa de entrada mais organizada e eficiente. 🫡

Não é fácil decidir? Experimente o ClickUp para alcançar uma harmonia de comunicação como nunca antes. Com recursos de IA e produtividade bem pensados e integrações interessantes, ele pode ser a peça que faltava para você se comunicar como um profissional!