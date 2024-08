Testamos os 10 melhores calendários on-line em 2024 (gratuitos e pagos)

Administrar seu tempo de forma eficaz não se trata apenas de ser organizado; trata-se de recuperar o controle sobre sua vida. Quando programamos nossos dias de forma proativa e alocamos nossos preciosos minutos com sabedoria, abrimos um mundo de possibilidades.

A produtividade aumenta, os níveis de estresse caem e, de repente, temos mais tempo para perseguir nossas paixões e aproveitar as coisas que realmente importam.

Não importa se você é um profissional ocupado, uma equipe de profissionais de marketing ou um pai que faz malabarismos com a agenda familiar, usar um aplicativo de calendário pode ajudá-lo a se manter organizado e motivado durante todo o ano. E se você estiver se perguntando como priorizar seu trabalho o software certo também pode ajudá-lo com isso.

Neste guia, abordarei os 10 melhores calendários on-line que revolucionarão a maneira como você gerencia sua agenda lotada. Esses aplicativos foram escolhidos a dedo por suas interfaces intuitivas, recursos avançados e integração perfeita entre dispositivos.

O que você deve procurar em planejadores de calendários on-line?

Quando se trata de escolher a melhor agenda mensal ou aplicativos de planejamento diário existem alguns recursos e fatores essenciais a serem considerados.

Vamos detalhá-los:

Interface amigável ao usuário : Uma interface intuitiva e sem bagunça é imprescindível, portanto, procure calendários on-line gratuitos que sejam fáceis de navegar tanto no desktop quanto no celular

: Uma interface intuitiva e sem bagunça é imprescindível, portanto, procure calendários on-line gratuitos que sejam fáceis de navegar tanto no desktop quanto no celular Compatibilidade entre plataformas : Certifique-se de que você possa agendar em todos os seus dispositivos, seja no smartphone, tablet ou computador

: Certifique-se de que você possa agendar em todos os seus dispositivos, seja no smartphone, tablet ou computador Programação flexível : Encontre aplicativos de calendário que lhe permitam criar e editar entradas de calendário sem esforço

: Encontre aplicativos de calendário que lhe permitam criar e editar entradas de calendário sem esforço Notificações : Procure um aplicativo com opções para definir lembretes recorrentes

: Procure um aplicativo com opções para definir lembretes recorrentes Gerenciamento de tarefas: Se você estiver procurando por um aplicativo nativoferramenta de agendamento de tarefas ou um planejador que se integre ao seu atualgerenciamento de tarefas procure um que atenda às suas necessidades específicas

Se você estiver procurando por um aplicativo nativoferramenta de agendamento de tarefas ou um planejador que se integre ao seu atualgerenciamento de tarefas procure um que atenda às suas necessidades específicas Recursos de colaboração: Para projetos baseados em equipe ou planejamento familiar, escolha um aplicativo ou plataforma que permita uma colaboração fácil ou umcalendário de marketing *Segurança e privacidade: Certifique-se de que o aplicativo leve a sério a privacidade de seus dados e ofereça recursos de segurança robustos para manter suas informações seguras

Ao manter esses recursos em mente, você estará bem equipado para encontrar o planejador de calendário on-line ideal que atenda perfeitamente às suas necessidades e o ajude a gerenciar seu tempo como um profissional! 📅✨

Os 10 melhores planejadores de calendário on-line para usar em 2024

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de tarefas

Use a visualização de calendário do ClickUp para visualizar e acompanhar as tarefas mensais, semanais e diárias de seu projeto de marketing digital

O ClickUp é uma plataforma de produtividade com recursos intuitivos de calendário projetados para otimizar tarefas, programações e eventos em um só lugar! Por meio da interface amigável de arrastar e soltar da plataforma e da variedade de recursos de personalização, o Calendário do ClickUp é um dos melhores calendários on-line gratuitos para agendas pessoais e projetos em grupo.

Organize reuniões sem esforço com um calendário sincronizado bidirecional, crie tarefas e muito mais para otimizar sua agenda diária. E quando estiver em trânsito, use o aplicativo móvel para visualizar suas tarefas agendadas, lembretes recorrentes e eventos de calendário!

Use o modelo de planejador de calendário do ClickUp para gerenciar sua carga de trabalho e dividir seu trabalho em tarefas gerenciáveis

Melhores recursos do ClickUp

Visualizações diárias, semanais e mensais para adicionar facilmente tarefas e novos eventos

Visualização personalizável do calendário para criar vários tipos de calendário, desde conteúdo atécalendários de recursos* Reagendamento instantâneo de arrastar e soltar de qualquer evento ou tarefa

Gerenciamento de projetos ferramentas para gerenciar o trabalho em um só lugar

Capacidade de anexar arquivos às tarefas

Calendários compartilhados com outros usuários

Classificação de tarefas por status, prioridade, responsável e muito mais

sincronização bidirecional com seu Google, Outlook ou Apple Calendar

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.358 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.358 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.727+ avaliações)

2. Calendly - Melhor para gerenciar reuniões

via Calendly O Calendly é uma plataforma de agendamento que facilita a marcação e o gerenciamento de reuniões na Web ou por meio de um link. Ele oferece recursos avançados, como lembretes automáticos, detecção de fuso horário e tipos de eventos personalizáveis. É possível até mesmo definir tempos de espera entre os compromissos, garantindo que você tenha espaço suficiente para respirar entre as reuniões.

É fácil de usar, integra-se bem a outros programas e permite que você trabalhe com subcalendários.

Melhores recursos do Calendly

Integra-se com o Google, Slack, Zoom e muito mais

Interface de usuário super fácil e amigável que facilita a marcação de compromissos

Configuração em minutos, sem necessidade de treinamento

Limitações do Calendly

Ocasionalmente o aplicativo trava

Pode ser caro para empresas que não fazem muitos agendamentos mensais de calendários

Alguns recursos podem não estar incluídos na versão móvel

Preços do Calendly

Sempre gratuito

Essenciais : uS$ 8/mês por assento

: uS$ 8/mês por assento Profissional : $12/mês por assento

: $12/mês por assento Equipes : uS$ 16/mês por assento

: uS$ 16/mês por assento Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.894 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.894 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.793+ avaliações)

3. Google Agenda - Melhor para agendamento de trabalho interno

via Calendário do Google Com o Google Agenda, você pode criar e gerenciar eventos sem esforço, definir lembretes e convidar outras pessoas para participar. Seja uma reunião de trabalho, uma reunião de família ou um marco pessoal, o Google Agenda garante que você nunca perca nada. Além disso, ele sugere de forma inteligente os detalhes do evento com base em seus hábitos e entradas anteriores, facilitando a criação de eventos.

Escolha entre uma variedade de temas coloridos e opções de visualização para personalizar seu calendário e torná-lo realmente seu. Você pode até mesmo criar vários calendários para diferentes áreas da sua vida, mantendo tudo organizado e facilmente acessível.

Melhores recursos do Google Calendar

Integrações perfeitas com outros aplicativos do Google, como Gmail, Google Drive, Google Sheets e Google Meet

Os lembretes podem ser enviados por e-mail, mensagem de texto ou pop-up

Compartilhe sua agenda com outras pessoas para que elas possam visualizar seus eventos agendados no Google Agenda

Limitações do Google Agenda

As tarefas são sempre da mesma cor

A visualização pode ser difícil ao agendar várias coisas no mesmo intervalo de tempo

Não há integração com outras ferramentas de videoconferência além do Google Meet

Preços do Google Workspace

Gratuito

Padrão comercial : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Business Plus : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Calendar

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,8/5 (mais de 2.964 avaliações)

4. Cozi - Melhor para uso pessoal

via Cozi O Cozi é um calendário familiar on-line que ajuda no planejamento diário da sua vida pessoal.

Ele o ajudará a colocar toda a equipe na mesma página com os próximos feriados e eventos, e economizar tempo tentando acompanhar o que está por vir.

O Cozi permite que você atribua um código de cores a cada pessoa e acompanhe todas as suas atividades em um só lugar. Além disso, você também pode compartilhar links de listas (pense em compras e receitas).

Quer você esteja fazendo malabarismos com eventos escolares, consultas médicas ou programações de férias, o Cozi mantém o calendário de toda a sua família sempre atualizado com notificações automáticas e agendas para todos!

Melhores recursos do Cozi

Os membros da família recebem um código de cores

Compartilhe listas de tarefas, listas de compras, listas de supermercado e muito mais

Funciona em qualquer dispositivo ou computador

Limitações do Cozi

Não é adequado para uso profissional

Recursos premium disponíveis apenas no plano pago

A versão não paga é suportada por anúncios

Preços do Cozi

Gratuito

Ouro: uS$ 39/ano

Avaliações e resenhas do Cozi

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Apple iCalendar App - Melhor para usuários da Apple

via Aplicativo iCalendar da Apple o iCalendar (iCal) é um excelente planejador on-line para pessoas que usam iPhone, iPad ou iPod Touch. Ele se integra ao iCloud, Outlook, Yahoo e Exchange.

o iCal permite que você gerencie sua agenda com visualizações diárias, semanais, mensais e anuais. Você pode codificar eventos por cores e gerenciar tarefas dentro do aplicativo. Sua função de arrastar e soltar permite que você altere facilmente os eventos para um dia ou horário diferente.

o iCal oferece eventos repetidos personalizados, bem como alertas e lembretes (inclusive soneca!). Além disso, ele permite acessar detalhes de eventos e locais com um simples toque.

Melhores recursos do aplicativo iCal da Apple

Sincroniza-se bem com o Google

Pode discar uma chamada em conferência com um toque

Sincroniza-se perfeitamente em todos os seus dispositivos Apple

Limitações do aplicativo iCal da Apple

Falta de recursos avançados necessários para colaborar com equipes em um ambiente profissional

É difícil colaborar ou compartilhar links de disponibilidade com usuários que não são do IOS

Algumas funções de copiar/colar só estão disponíveis na versão da Web

Preços do aplicativo iCal da Apple

Aplicativo iCal: uS$ 2,99 + compras opcionais no aplicativo

Avaliações e resenhas do Apple iCal

G2: 4,0/5 (mais de 170 avaliações)

4,0/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: N/A

6. Outlook - Melhor para usuários da Microsoft

via Calendário do Microsoft Outlook O gerenciador de informações pessoais Microsoft Outlook combina e-mail, calendário, contatos, tarefas e anotações em um aplicativo integrado.

O calendário on-line gratuito do Outlook ajuda a criar compromissos e a vincular-se a reuniões e eventos. É possível criar e gerenciar vários calendários e subcalendários, definir lembretes, convidar outras pessoas para um evento e acessar o calendário de várias maneiras.

Os recursos de calendário do Outlook são fáceis de usar e podem ajudá-lo a se manter organizado e produtivo.

Para acessar o conjunto completo de ferramentas da Microsoft e remover os anúncios, você precisará atualizar para um plano do Microsoft 365.

Melhores recursos do Outlook

Interface versátil e fácil de usar

Excelente integração com outras ferramentas da Microsoft

Combina e-mail e calendário em um só lugar

Limitações do Outlook

Alguns avaliadores relatam desconexões frequentes

Pode ter dificuldade para enviar e-mails para determinados servidores

A interface do usuário pode ser complicada para novos usuários

Preços do Outlook

Gratuito

Microsoft 365 Basic : uS$ 19,99/ano por usuário

: uS$ 19,99/ano por usuário Microsoft 365 Personal : uS$ 69,99/ano por usuário

: uS$ 69,99/ano por usuário Microsoft 365 Family : uS$ 99/ano por usuário

: uS$ 99/ano por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Outlook

G2: 4,5/5 (mais de 2.414 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.414 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.676 avaliações)

7. TickTick - Melhor para criar listas de tarefas

via TickTick O TickTick é um aplicativo de produtividade avançado que o mantém organizado com listas de tarefas, subtarefas e lembretes personalizáveis.

Ele é sincronizado com o Google Agenda e o Outlook, o que significa que você pode fazer anotações ou consolidar tempo concentrado com a ferramenta Pomodoro.

Crie tarefas e acompanhe seu status com o quadro Kanban. Controle sua agenda com o TickTick Calendar!

A versão gratuita do TickTick oferece um calendário limitado. Para acessar todas as visualizações, é necessário fazer o upgrade para a versão premium.

Melhores recursos do TickTick

Interface excelente e amigável que facilita o uso

É bem dimensionado para uso simples ou abrangente

Excelentes ferramentas de controle de tarefas

Limitações do TickTick

Integrações limitadas

Melhor para uso pessoal, não profissional

Recursos limitados em sua versão não paga

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: uS$ 27/mês por ano

Avaliações e opiniões sobre o TickTick

G2: 4,5/5 (mais de 86 avaliações)

4,5/5 (mais de 86 avaliações) Capterra: 4,7/5 (101+ avaliações)

8. Any.do - Melhor para lembretes

via Qualquer.do Se você está procurando um software completo de calendário, lembretes e tarefas, o Any.do pode ser o ideal para mantê-lo organizado e produtivo!

O Any.do oferece uma gama completa de recursos úteis. Por exemplo, ele permite criar tarefas, alertas e notificações recorrentes em um sistema completo de gerenciamento de calendário.

Ele também oferece listas de tarefas, ferramentas de colaboração e marcação para pessoas que precisam organizar e criar um calendário on-line mais abrangente.

Para obter mais funcionalidade, você pode integrá-lo a aplicativos populares como o Gmail e o Google Calendar.

Melhores recursos do Any.do

O design minimalista ajuda os usuários a manter o foco

Funciona perfeitamente em computadores e dispositivos móveis

Excelentes lembretes e assistência no gerenciamento do tempo

Limitações do Any.do

Os usuários relatam perda de dados devido a interrupções de conexão

Alguns avaliadores relatam longas esperas pelo atendimento ao cliente

Não há armazenamento em nuvem

Preços do Any.do

Gratuito

Prêmio : uS$ 3/mês

: uS$ 3/mês Teams: $5/mês

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 193 avaliações)

4,1/5 (mais de 193 avaliações) Capterra: 4,4/5 (166+ avaliações)

9. 24me - Melhor para consolidar notas de calendário

via 24me o 24me é a combinação perfeita de simplicidade e imenso poder! É um assistente pessoal digital inteligente que ajuda você a se organizar e a se manter no caminho certo.

O aplicativo on-line de fácil utilização consolida com eficiência sua agenda, lista de tarefas e anotações de informações importantes em um programa completo.

melhores recursos do #### 24me

Combina um calendário on-line com controle de tarefas

Calendário gratuito que permite criar anotações de voz

Integra-se com o Outlook

Limitações de 24 horas

Capacidade limitada de editar eventos em aplicativos integrados

Não há opção de "adição rápida" de eventos

Alguns usuários relatam problemas de sincronização com aplicativos integrados

24me pricing

Gratuito: oferece compras no aplicativo

24me avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Digical - Melhor para gerenciamento de eventos

via Digitais Prepare-se para sincronizar eventos, verificar a previsão do tempo e aprimorar seus widgets, tudo isso em um ambiente divertido e amigável!

O Digical é um aplicativo on-line repleto de recursos que oferece uma combinação perfeita de funcionalidade e estética para todas as suas necessidades de gerenciamento de eventos.

Seus recursos avançados, como sincronização de eventos, previsões do tempo e widgets personalizáveis, fazem dele uma boa opção para ficar por dentro de seus compromissos e tarefas pessoais.

Melhores recursos do Digical

Combina perfeitamente outros calendários

As ferramentas de compartilhamento permitem marcar reuniões com facilidade

Inclui previsão do tempo para seus próximos compromissos

Limitações digitais

Alguns clientes relatam dificuldade para editar entradas existentes.

Avaliações relatam falhas ocasionais e quedas de notificações

Preços do Digical

Google Play: US$ 5,49

Digical avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Planejadores de calendário on-line para alta produtividade

Exploramos uma variedade de planejadores on-line repletos de recursos que oferecem tudo, desde uma integração perfeita até widgets personalizáveis e ferramentas inteligentes de gerenciamento de tarefas para todas as suas tarefas. Desde o poderoso aplicativo de produtividade do TickTick até o abrangente ClickUp calendário de gerenciamento de projetos há um ajuste perfeito para todos!

Se você quiser aumentar sua produtividade e se preparar para o crescimento profissional, experimente o ClickUp! Crie e organize toda a sua equipe com recursos como modelos de calendário de conteúdo e gerenciamento da carga de trabalho recursos.

Com sua programação de arrastar e soltar, integração perfeita de tarefas e exibições personalizáveis, você ficará surpreso com a forma como ele transforma seu jogo de gerenciamento de tempo.