10 melhores aplicativos de mensagens comerciais em 2024

Manter-se em contato com seus colegas e clientes às vezes pode ser complicado, especialmente com mais pessoas trabalhando remotamente. Felizmente, há um número cada vez maior de aplicativos de mensagens empresariais criados para ajudá-lo a manter contato, ficar por dentro dos projetos e colaborar, não importa onde você esteja.

Vamos analisar 10 dos mais importantes aplicativos de mensagens para equipes disponíveis e explicar por que eles podem ser adequados para a sua empresa.

O que é um aplicativo de mensagens para empresas

Um aplicativo de mensagens empresariais permite a troca de mensagens instantâneas e baseadas em texto em um ambiente empresarial. Ele oferece aos funcionários uma maneira rápida e conveniente de se comunicar com leads, clientes e outros funcionários.

Eles oferecem muitos dos mesmos benefícios que as plataformas de mensagens instantâneas padrão, como permitir a comunicação em tempo real e fornecer alertas, notificações e recibos de leitura.

Além da funcionalidade de mensagens instantâneas, os aplicativos de mensagens comerciais geralmente apresentam uma série de outros recursos que facilitam uma melhor colaboração e ajudam a otimizar os fluxos de trabalho.

Benefícios de um aplicativo de mensagens comerciais

1. Aumenta a produtividade dos funcionários

Os aplicativos de mensagens oferecem uma maneira simplificada para os funcionários interagirem entre si e com os clientes. A maioria dos funcionários acredita que as plataformas de bate-papo no trabalho os tornam mais produtivos.

As plataformas de bate-papo no trabalho tornam você mais ou menos produtivo via Nulab Não há necessidade de agendar chamadas para quando ambas as partes estiverem disponíveis com um aplicativo de mensagens comerciais; basta enviar a mensagem e todas as informações importantes nela contidas estarão prontas e aguardando quando a outra pessoa estiver livre para acessá-las.

Isso é conhecido como comunicação assíncrona e significa que ambas as partes estão livres para continuar com outras tarefas importantes nesse meio tempo, aumentando sua produtividade .

2. Garante a segurança das mensagens

Muitos aplicativos de mensagens comerciais são protegidos com criptografia de ponta a ponta e outros recursos de segurança de nível empresarial. Isso garante que todas as mensagens ou anexos enviados por meio deles sejam seguros e só possam ser acessados pelos destinatários pretendidos.

3. Reduz o custo da comunicação

Muitos aplicativos de mensagens empresariais oferecem um método econômico de comunicação, proporcionando uma alternativa de baixo custo aos planos de chamadas internacionais.

O que faz um bom aplicativo de mensagens para empresas?

A escolha do aplicativo de mensagens instantâneas deve depender muito das necessidades da sua empresa, mas há vários fatores que devem ser considerados:

Interface amigável ao usuário

Isso garante a facilidade de implantação em toda a organização e aumenta a probabilidade de ser adotado por suas equipes. Uma ferramenta muito complexa pode acabar sendo mais um obstáculo do que uma ajuda quando se trata de comunicação.

Mensagens seguras

É imperativo que o aplicativo de mensagens para equipes que você escolher seja capaz de manter as mensagens seguras e confidenciais. O custo das violações de dados pode ser extremamente alto para muitas empresas, especialmente quando o trabalho remoto é um fator.

Se você estiver compartilhando informações confidenciais, como dados de clientes ou estratégias de marketing, por meio do aplicativo de mensagens da sua equipe, a utilização de uma solução com recursos de segurança robustos ajudará a evitar vazamentos de dados e o manterá em conformidade com as normas de proteção de dados. Um aplicativo de mensagens seguro pode ajudar a manter essas informações confidenciais.

Fácil integração com suas ferramentas atuais

Um novo aplicativo de mensagens comerciais pode ajudar a aproximar seus funcionários e a colaborar com mais eficiência, mas somente se ele se integrar bem às ferramentas que eles já usam. Caso contrário, poderá lhe custar mais tempo e dinheiro ao tentar sincronizar tudo.

Também vale a pena procurar soluções que funcionem em uma variedade de dispositivos e sistemas operacionais. Dessa forma, seus funcionários, clientes e leads podem permanecer conectados, independentemente de estarem usando iOS, Android, Mac ou PC.

10 melhores aplicativos de mensagens comerciais

Reunimos uma lista de 10 dos melhores ferramentas de comunicação assíncrona para sua consideração.

1. ClickUp #### Melhor para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, mensagens instantâneas

Monitorar projeto gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade que oferece uma plataforma totalmente personalizável para dar suporte a qualquer tipo de equipe e empresa em todos os setores, além de centenas de recursos avançados, incluindo recursos de colaboração, para otimizar todo o seu trabalho e comunicação sob o mesmo teto.

Esse aplicativo oferece suporte em tempo real e colaboração assíncrona e facilita a comunicação com qualquer pessoa, a qualquer momento: funcionários híbridos e remotos, clientes, equipes externas e muito mais. Tenha acesso a um recurso integrado de mensagens instantâneas, Visualização do bate-papo permite trocar mensagens instantaneamente em um bate-papo em grupo ou diretamente com uma pessoa, além de se comunicar em tarefas por meio de comentários e atribuir comentários a um membro da equipe, clientes e muito mais.

Colabore com qualquer pessoa em tempo real. Compartilhe rapidamente atualizações, vincule recursos e consolide a comunicação da equipe, tudo em um só lugar com o Chat View

Se você estiver procurando uma maneira mais eficiente de lidar com seus e-mails, o ClickUp oferece uma solução de E-mail no ClickUp recurso que permite que você envie e receba e-mails sem sair da plataforma.

Com esse recurso, você pode integrar facilmente seus aplicativos de e-mail mais usados, como Gmail, Outlook ou Front, e começar a responder a e-mails diretamente nas tarefas do ClickUp. Isso significa que não é mais necessário alternar entre aplicativos diferentes ou perder o controle de e-mails importantes. 📧

Envie e receba e-mails no ClickUp para otimizar o gerenciamento de e-mails Experimente o e-mail no ClickUp Além de suas funcionalidades de mensagens instantâneas e recursos de gerenciamento de e-mail o ClickUp também oferece um recurso de gravação de tela para ajudar a manter comunicação interna da forma mais clara e contínua possível. Clipe por ClickUp permite que você crie e envie mensagens de vídeo no ClickUp para garantir que sua mensagem seja clara e concisa - um recurso extremamente valioso para explicar tópicos e instruções complexas e útil para quem aprende visualmente.

E se estiver procurando aumentar sua produtividade quando se trata de escrever, ClickUp AI é o recurso ideal para você. Seja qual for seu cargo ou função, o ClickUp AI pode transformar a maneira como você trabalha. Suas ferramentas baseadas em pesquisa garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts adaptados a funções específicas - use o ClickUp AI para tarefas diárias, como gerar instantaneamente um e-mail, blogs e muito mais.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

O melhor de tudo é que o ClickUp obteve com sucesso a ISO 27001:2013, a mais altos padrões de segurança para dados de clientes em software o que significa que suas conversas, seu trabalho e suas informações importantes estão protegidos no mais alto nível.

Esses recursos essenciais para comunicação e colaboração, juntamente com centenas de recursos personalizáveis fazem do ClickUp um dos melhores aplicativos de mensagens comerciais disponíveis atualmente.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da empresa

: Personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da empresa 15+ visualizações personalizadas : Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo

: Escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo Visualização de bate-papo : Envie mensagens instantâneas para a sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho

: Envie mensagens instantâneas para a sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho E-mail no ClickUp: Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias

Gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares adicionais. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens críticas no ClickUp sem precisar alterar as guias Quadros brancos : Crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes

: Crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes Observadores : Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual

: Quando alguém é designado como observador, ele recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual Comentários e menções atribuídos : Crie itens de ação em uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção de outras pessoas para itens em tarefas ou na visualização do Chat

: Crie itens de ação em uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção de outras pessoas para itens em tarefas ou na visualização do Chat Privacidade, permissões e convidados : Convide membros externos para o seu espaço de trabalho e tenha controle total sobre o que eles podem ver e acessar

: Convide membros externos para o seu espaço de trabalho e tenha controle total sobre o que eles podem ver e acessar Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho para consolidar seus aplicativos e reunir todo o seu trabalho em um só lugar

: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho para consolidar seus aplicativos e reunir todo o seu trabalho em um só lugar Aplicativo móvel: Acesse seu trabalho e suas conversas a qualquer momento e de qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp

Limitações

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado acentuada devido ao número de recursos disponíveis. O ClickUp oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vários recursos para ajudar a reduzir esse problema

Preços

Grátis para sempre: Plano gratuito rico em recursos

Plano gratuito rico em recursos Ilimitado: US$ 7 por usuário/mês

US$ 7 por usuário/mês Business: US$ 12 por usuário/mês

US$ 12 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 6.500 avaliações)

4,7 de 5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.500 avaliações) ### 2. Teclado

A melhor solução para comunicação empresarial e experiência do cliente

via Dialpad

O Dialpad é uma solução de comunicação unificada que oferece tudo, desde recursos de mensagens comerciais até software de central de atendimento todos projetados para reunir suas comunicações em uma plataforma fácil de usar.

O Dialpad oferece chamadas de voz e vídeo, bate-papo em grupo e comunicação interna/externa com integração de IA. Ele também se integra com Software de RH como o Rippling e software de atendimento ao cliente. Você pode usá-lo para mensagens de negócios com recursos como SMS, MMS e mensagens de grupo. Além disso, os canais podem ser organizados por equipe, projeto ou tópico, e você pode publicar atualizações de status para informar seus colegas de equipe sobre sua disponibilidade.

O Dialpad é facilmente acessível em vários dispositivos. Publique atualizações de status para que seus colegas de equipe saibam se você não está disponível e pode facilmente mudar para usar o Dialpad em outro dispositivo quando estiver fora do escritório.

Melhores recursos

Compartilhe arquivos: Envie uma variedade de tipos de arquivos por meio do recurso de bate-papo do Dialpad, incluindo fotos, vídeos e arquivos. Portanto, se você quiser compartilhar um arquivo de uma transcrição de correio de voz, transcrito automaticamente pelo Dialpd Ai, poderá fazer isso de forma rápida e fácil

Envie uma variedade de tipos de arquivos por meio do recurso de bate-papo do Dialpad, incluindo fotos, vídeos e arquivos. Portanto, se você quiser compartilhar um arquivo de uma transcrição de correio de voz, transcrito automaticamente pelo Dialpd Ai, poderá fazer isso de forma rápida e fácil Um aplicativo, muitos dispositivos: O Dialpad reúne todas as suas comunicações em um só lugar, para que você não precise alternar entre aplicativos constantemente. O que é ainda melhor é que você pode acessar esse local de praticamente qualquer lugar. Estão disponíveis aplicativos para Android e iOS, além de aplicativos para Mac e PC, e acesso baseado em navegador

O Dialpad reúne todas as suas comunicações em um só lugar, para que você não precise alternar entre aplicativos constantemente. O que é ainda melhor é que você pode acessar esse local de praticamente qualquer lugar. Estão disponíveis aplicativos para Android e iOS, além de aplicativos para Mac e PC, e acesso baseado em navegador IA incorporada: A IA do Dialpad ajuda você a simplificar os fluxos de trabalho eeconomizar tempo em todos os canais de comunicação. O CSAT preditivo ajuda a aumentar a satisfação do cliente em seu contact center, e o treinamento ao vivo ajuda a obter o máximo de sua equipe de vendas antes, durante e depois das chamadas

A IA do Dialpad ajuda você a simplificar os fluxos de trabalho eeconomizar tempo em todos os canais de comunicação. O CSAT preditivo ajuda a aumentar a satisfação do cliente em seu contact center, e o treinamento ao vivo ajuda a obter o máximo de sua equipe de vendas antes, durante e depois das chamadas Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: Tenha acesso ao suporte para ajudar na integração ou em qualquer problema que possa surgir. Isso é incrivelmente útil quando sua equipe está distribuída em todo o mundo. Você sabe que há sempre alguém disponível para ajudar

Tenha acesso ao suporte para ajudar na integração ou em qualquer problema que possa surgir. Isso é incrivelmente útil quando sua equipe está distribuída em todo o mundo. Você sabe que há sempre alguém disponível para ajudar Análise em tempo real: Oferece aos gerentes e administradores a capacidade de analisar o volume de chamadas, o uso e a adoção, não importa em que lugar do mundo eles trabalhem

limitações do ####

Como o Dialpad tem muitos recursos para usar, a curva de aprendizado pode ser bastante acentuada. Uma central de ajuda abrangente e suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão disponíveis para assistência

Preços

Padrão: US$ 15 por usuário/mês

US$ 15 por usuário/mês Pro: US$ 25 por usuário/mês

US$ 25 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,3 de 5 (mais de 450 avaliações)

3. Folga

Melhor para mensagens instantâneas com equipes internas e externas

via Slack Slack fornece uma plataforma para reunir equipes. Criado com base em canais e espaços organizados para discutir projetos e compartilhar recursos, o Slack tem como objetivo oferecer a flexibilidade de trabalhar quando e como você quiser, tornando-o um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais usados e populares atualmente.

Melhores recursos

Integrações: O Slack apresenta integrações de terceiros com várias ferramentas de produtividade comumente usadas, o que significa que você pode fazer mais em um só lugar. Plataformas como o Google Drive, o Outlook Calendar e o ClickUp são compatíveis. Também há integrações oferecidas com outros aplicativos, comosoftware de marketing por e-mail como o Mailchimp

O Slack apresenta integrações de terceiros com várias ferramentas de produtividade comumente usadas, o que significa que você pode fazer mais em um só lugar. Plataformas como o Google Drive, o Outlook Calendar e o ClickUp são compatíveis. Também há integrações oferecidas com outros aplicativos, comosoftware de marketing por e-mail como o Mailchimp Canais: Os canais facilitam a organização de vários projetos, mantendo todos atualizados com o progresso e em sincronia, aumentando a produtividade

Os canais facilitam a organização de vários projetos, mantendo todos atualizados com o progresso e em sincronia, aumentando a produtividade **Reuniões: os membros da equipe podem passar facilmente de uma mensagem para uma chamada. Não há perda de produtividade, e eles podem até mesmo compartilhar telas para um impulso colaborativo adicional

Segurança: O Slack oferece proteção de dados de nível empresarial para que você saiba que somente pessoas e dispositivos aprovados podem acessar suas comunicações. Você também pode ficar tranquilo sabendo que está em total conformidade com os regulamentos de proteção de dados

O Slack oferece proteção de dados de nível empresarial para que você saiba que somente pessoas e dispositivos aprovados podem acessar suas comunicações. Você também pode ficar tranquilo sabendo que está em total conformidade com os regulamentos de proteção de dados Canvas: Melhora a colaboração e oferece um espaço dedicado para selecionar e compartilhar informações, desde listas de tarefas até resumos de projetos

limitações do ####

Alguns usuários observaram que os planos do Slack são bastante caros, especialmente em comparação com outras plataformas com um número semelhante de recursos

Preços

Gratuito: $0

$0 Pro: US$ 7,25 por usuário/mês

US$ 7,25 por usuário/mês Business+: US$ 12,50 por usuário/mês

US$ 12,50 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 31.000 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 31.000 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 22.000 avaliações) Compare Slack Vs Asana_ !

4. Microsoft Teams

Melhor para colaboração em equipe

via Microsoft Teams Microsoft Teams é um aplicativo tudo-em-um desenvolvido para ajudá-lo a se conectar com outras pessoas on-line. Além da funcionalidade de mensagens instantâneas, ele também oferece recursos de chamada de vídeo, a capacidade de compartilhar arquivos de toda a Microsoft Office e um criador de comunidade que reúne pessoas com ideias semelhantes para colaborar.

Melhores recursos

Comunique-se em qualquer lugar: O Microsoft Teams oferece uma variedade de aplicativos móveis que permitem que você mantenha contato, não importa onde esteja. Você pode receber notificações de mensagens instantâneas em seu celular e responder com notas de voz se não tiver tempo para digitar

O Microsoft Teams oferece uma variedade de aplicativos móveis que permitem que você mantenha contato, não importa onde esteja. Você pode receber notificações de mensagens instantâneas em seu celular e responder com notas de voz se não tiver tempo para digitar Agendamento de envio: Agende o envio de mensagens para uma data futura, para que você possa respeitar o horário de trabalho dos funcionários remotos, mesmo que eles estejam em outro fuso horário. As mensagens podem ser editadas a qualquer momento antes de serem enviadas. Esses são recursos que estão faltando em muitosAlternativas ao Microsoft Teams *Integrações: Sincroniza com uma ampla gama de ferramentas diferentes. Isso significa que você pode otimizar seus fluxos de trabalho e trazer dados de outros aplicativos.

Agende o envio de mensagens para uma data futura, para que você possa respeitar o horário de trabalho dos funcionários remotos, mesmo que eles estejam em outro fuso horário. As mensagens podem ser editadas a qualquer momento antes de serem enviadas. Esses são recursos que estão faltando em muitosAlternativas ao Microsoft Teams *Integrações: Sincroniza com uma ampla gama de ferramentas diferentes. Isso significa que você pode otimizar seus fluxos de trabalho e trazer dados de outros aplicativos. Tradução instantânea: Facilita a comunicação com colegas de trabalho e clientes internacionais. Com o recurso de tradução, você pode traduzir uma mensagem para mais de 100 idiomas diferentes

Facilita a comunicação com colegas de trabalho e clientes internacionais. Com o recurso de tradução, você pode traduzir uma mensagem para mais de 100 idiomas diferentes Acesso externo: Convide pessoas de fora da organização do Teams para participar de um bate-papo. Isso melhora as colaborações e ajuda a manter todas as suas comunicações em um só lugar

Limitações

Alguns usuários observaram que o Microsoft Teams pode apresentar bugs e não ser confiável, com conexões irregulares em bate-papos com vídeo e links que desaparecem nos bate-papos

Preços

Essenciais : uS$ 4 por usuário/mês

: uS$ 4 por usuário/mês Business Basic : uS$ 6 por usuário/mês

: uS$ 6 por usuário/mês Business Standard: uS$ 12,50 por usuário/mês

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,3 de 5 (mais de 13.000 avaliações)

4,3 de 5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 9.000 avaliações)

Compare Equipes para o Slack !

5. Chanty

Melhor para mensagens de grupo e tecnologia de vídeo integrada

via Chanty Chanty é uma opção econômica quando se trata de aplicativos de mensagens para equipes, com o plano gratuito prometendo mensagens ilimitadas e seguras para sempre. Ele também é uma ferramenta de colaboração em equipe, oferecendo chamadas de vídeo e gerenciamento de tarefas, quadro kanban s e compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos

Gerenciamento de tarefas: Qualquer mensagem pode ser transformada em uma tarefa, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho no que se refere ao gerenciamento de tarefas, e todos os membros da equipe podem ser mantidos atualizados sobre o andamento dos projetos

Qualquer mensagem pode ser transformada em uma tarefa, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho no que se refere ao gerenciamento de tarefas, e todos os membros da equipe podem ser mantidos atualizados sobre o andamento dos projetos Compartilhamento fácil de código: Compartilhe rapidamente blocos de código para manter os projetos em execução sem problemas. Esse é um recurso ideal para desenvolvedores de software que desejam trocar trechos de código rapidamente

Compartilhe rapidamente blocos de código para manter os projetos em execução sem problemas. Esse é um recurso ideal para desenvolvedores de software que desejam trocar trechos de código rapidamente Mensagens de voz: Mantenha a comunicação mesmo quando não estiver em sua mesa, enviando mensagens de áudio de alta qualidade para toda a sua equipe

Mantenha a comunicação mesmo quando não estiver em sua mesa, enviando mensagens de áudio de alta qualidade para toda a sua equipe Visualização de quadro Kanban: Otimize os fluxos de trabalho com a flexibilidade de mudar para uma visualização de quadro Kanban para gerenciar tarefas em um único lugar

Otimize os fluxos de trabalho com a flexibilidade de mudar para uma visualização de quadro Kanban para gerenciar tarefas em um único lugar Custo-benefício: O plano gratuito do Chanty oferece a até 10 membros da equipe conversas, mensagens de voz e chamadas de áudio individuais ilimitadas. O plano rico em recursos que oferece chamadas em grupo e compartilhamento de tela custa apenas US$ 3

limitações do ####

Algumas avaliações relataram problemas de conectividade

Preços

Gratuito: $0

$0 Empresarial: $3 por usuário/mês

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 30 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 30 avaliações)

6. Zoho Cliq

Melhor para comunicação e colaboração de equipes organizadas

via Zoho Cliq Zoho Cliq é um ferramenta de comunicação da equipe que ajuda você a organizar conversas, conectar-se a ferramentas existentes e automatizar tarefas de rotina. Ela simplifica a colaboração remota da equipe com recursos como check-ins e visibilidade da disponibilidade, por exemplo, quando em uma reunião. Você pode criar atalhos e bots personalizados para economizar tempo para sua equipe.

Melhores recursos

Conversas pesquisáveis: Pesquise facilmente textos ou arquivos que foram compartilhados em suas conversas, para que você possa sempre consultar informações importantes quando mais precisar delas

Pesquise facilmente textos ou arquivos que foram compartilhados em suas conversas, para que você possa sempre consultar informações importantes quando mais precisar delas Agenda de trabalho: As tarefas diárias, os calendários e as programações podem ser facilmente visualizados, para que você possa estar sempre em dia com os próximos prazos. Lembretes podem ser definidos para eventos e projetos futuros, diretamente de seus bate-papos

As tarefas diárias, os calendários e as programações podem ser facilmente visualizados, para que você possa estar sempre em dia com os próximos prazos. Lembretes podem ser definidos para eventos e projetos futuros, diretamente de seus bate-papos Bots personalizáveis: Você pode criar seus próprios bots para automatizar seus fluxos de trabalho, conectar-se com suas ferramentas existentes e atuar como um assistente virtual

Você pode criar seus próprios bots para automatizar seus fluxos de trabalho, conectar-se com suas ferramentas existentes e atuar como um assistente virtual Segurança de primeira linha: Com criptografia de dados, privacidade de dados para integrações e um recurso de bate-papo secreto, você sabe que os dados da sua empresa estão seguros

Com criptografia de dados, privacidade de dados para integrações e um recurso de bate-papo secreto, você sabe que os dados da sua empresa estão seguros Quadro branco: Isso facilita a colaboração com os membros da equipe dentro da janela de bate-papo. O quadro completo pode então ser compartilhado no bate-papo como uma imagem

limitações do ####

Alguns avaliadores notaram a falta de integrações de terceiros em comparação com seus concorrentes. Por exemplo, há integrações limitadas com soluções de acesso remoto, como o VNC Connect (consulte este resumo deTeam Viewer vs VNC para ter uma ideia melhor do que as soluções de acesso remoto podem oferecer)

Preços

Gratuito: $0

$0 Ilimitado: US$ 1 por usuário/mês

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 140 avaliações)

4,4 de 5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (mais de 70 avaliações)

7. Bate-papo do Google

Melhor para bate-papo baseado em texto, videoconferência e compartilhamento de arquivos

via Google Chat Bate-papo do Google é uma ferramenta de comunicação de equipe do Google Workspace. Possui recursos de mensagens diretas e em grupo, acessíveis pelo Gmail ou por um aplicativo independente. A pesquisa é integrada para facilitar o acesso a conversas anteriores, e a plataforma tem medidas de segurança robustas para criptografia de dados e privacidade.

Melhores recursos

Espaços: Os espaços oferecem áreas dedicadas para as equipes participarem de discussões, compartilharem conhecimento, colaborarem em projetos e criarem comunidades

Os espaços oferecem áreas dedicadas para as equipes participarem de discussões, compartilharem conhecimento, colaborarem em projetos e criarem comunidades Parte do Google Workspace: Use o Chat e o Spaces para trabalhar de forma integradacolaborar com membros da equipe e clientes no Google Docs, Slides e Sheets. Também estão disponíveis integrações com outros aplicativos, como softwares de CRM, como o Salesforce

Use o Chat e o Spaces para trabalhar de forma integradacolaborar com membros da equipe e clientes no Google Docs, Slides e Sheets. Também estão disponíveis integrações com outros aplicativos, como softwares de CRM, como o Salesforce Ampla seleção de planos para escolher: O Google Chat oferece vários níveis diferentes com uma variedade de recursos para que você possa escolher o mais adequado para a sua empresa. Ele também é facilmente escalável à medida que sua empresa cresce

O Google Chat oferece vários níveis diferentes com uma variedade de recursos para que você possa escolher o mais adequado para a sua empresa. Ele também é facilmente escalável à medida que sua empresa cresce Acesso de convidado: Permite que você forneça acesso temporário de convidado para que você possa colaborar facilmente com pessoas de fora da sua organização

Permite que você forneça acesso temporário de convidado para que você possa colaborar facilmente com pessoas de fora da sua organização Integrações: Integre o Google Chat a aplicativos de terceiros e use bots para otimizar seus fluxos de trabalho com automação

limitações do ####

Alguns avaliadores observaram que o Google Chat não tem muitos recursos quando comparado a produtos semelhantes, como a capacidade de compartilhar telas ou gravar reuniões

Preços

Business Starter: US$ 6 por usuário/mês

US$ 6 por usuário/mês Business Standard: US$ 12 por usuário/mês

US$ 12 por usuário/mês Business Plus: $18 por usuário/mês

$18 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Comentários e classificações de clientes

Capterra: 4,5 de 5 (mais de 2.100 avaliações)

8. Torcer

Melhor para aplicativo de mensagens assíncronas

via Twist Torcer é um aplicativo de mensagens focado na comunicação assíncrona para equipes distribuídas. Ele combina e-mail, bate-papo e fóruns, sem nenhum dos aspectos negativos, para criar canais estruturados que organizam as informações por tópico. Ele também oferece mensagens individuais para formação de equipes e feedback.

Melhores recursos

Tópicos: O Twist facilita a eliminação do bate-papo e vai direto ao que é importante com tópicos dedicados, garantindo que as informações importantes não sejam enterradas. É fácil colocar os novos funcionários em dia durante a integração e as caixas de entrada podem ser priorizadas individualmente

O Twist facilita a eliminação do bate-papo e vai direto ao que é importante com tópicos dedicados, garantindo que as informações importantes não sejam enterradas. É fácil colocar os novos funcionários em dia durante a integração e as caixas de entrada podem ser priorizadas individualmente Integrações: Plataformas de integração como Asana, Google Drive e Trello são todas compatíveis. Você pode até mesmo criar suas próprias automações personalizadas para otimizar ainda mais seus fluxos de trabalho

Plataformas de integração como Asana, Google Drive e Trello são todas compatíveis. Você pode até mesmo criar suas próprias automações personalizadas para otimizar ainda mais seus fluxos de trabalho Canais facilmente organizados: Você pode estruturar canais por tópico, projeto ou cliente para garantir que todas as comunicações sejam claras e acessíveis

Você pode estruturar canais por tópico, projeto ou cliente para garantir que todas as comunicações sejam claras e acessíveis Integração fácil: O Twist oferece tópicos de fácil acesso para que os novos funcionários possam se atualizar rapidamente sobre conversas e decisões anteriores

O Twist oferece tópicos de fácil acesso para que os novos funcionários possam se atualizar rapidamente sobre conversas e decisões anteriores Notificações inteligentes: Todas as notificações são reunidas em um só lugar, facilitando aos membros da equipe a priorização de tarefas e mensagens

limitações do ####

Ao contrário de alguns de seus concorrentes eAlternativas ao Trelloa funcionalidade de pesquisa do Twist é um pouco limitada, o que significa que se você perder o rastro de um tópico importante, pode ser difícil encontrá-lo novamente

Preços

Teste gratuito: US$ 0 por um mês

US$ 0 por um mês Ilimitado: US$ 6 por usuário/mês

Comentários e avaliações de clientes

G2: 3,9 de 5 (19 avaliações)

3,9 de 5 (19 avaliações) Capterra: 4,3 de 5 (mais de 30 avaliações)

9. Local de trabalho do Facebook

Melhor para mensagens instantâneas individuais e em grupo

via Workplace by Facebook Local de trabalho por Meta (antigo Facebook) é uma solução de comunicação interna completa que oferece recursos como eventos, grupos, enquetes, pesquisas e perfis para aumentar o envolvimento dos funcionários e fortalecer a cultura da empresa. Ele funciona como uma versão empresarial do Facebook, fornecendo um intranet com recursos de comunicação com a equipe.

Melhores recursos

Biblioteca de conhecimento: Descubra e acesse informações importantes em qualquer dispositivo com o recurso Biblioteca de conhecimento no Workplace. As permissões flexíveis significam que você pode decidir quem tem acesso a qual conteúdo, e uma função de pesquisa intuitiva ajuda a localizar rapidamente exatamente o que você está procurando

Descubra e acesse informações importantes em qualquer dispositivo com o recurso Biblioteca de conhecimento no Workplace. As permissões flexíveis significam que você pode decidir quem tem acesso a qual conteúdo, e uma função de pesquisa intuitiva ajuda a localizar rapidamente exatamente o que você está procurando Faça conexões: Projetado com a mobilidade em mente, o que significa que pode ser facilmente acessado de praticamente todos os dispositivos móveis. As conexões com uma variedade de aplicativos facilitam manter-se conectado sem precisar alternar entre várias janelas diferentes

Projetado com a mobilidade em mente, o que significa que pode ser facilmente acessado de praticamente todos os dispositivos móveis. As conexões com uma variedade de aplicativos facilitam manter-se conectado sem precisar alternar entre várias janelas diferentes Insights do local de trabalho: Analise como seus funcionários estão usando o Workspace para descobrir maneiras melhores de conectar sua organização

Analise como seus funcionários estão usando o Workspace para descobrir maneiras melhores de conectar sua organização Grupos no local de trabalho: Comunique-se facilmente com as pessoas certas e faça anúncios para equipes ou regiões específicas. Você pode até mesmo usá-lo para reconhecer um trabalho bem feito enviando uma postagem de conquista

Comunique-se facilmente com as pessoas certas e faça anúncios para equipes ou regiões específicas. Você pode até mesmo usá-lo para reconhecer um trabalho bem feito enviando uma postagem de conquista Centro de segurança no local de trabalho: Compartilhe informações importantes sobre segurança e mantenha o controle da segurança durante um evento de crise

limitações do ####

Com tantos recursos no Workplace, alguns usuários acham difícil localizar exatamente o que estão procurando quando precisam. Isso pode ser especialmente confuso para novos usuários, e alguns solicitaram um tutorial mais robusto sobre como usar a plataforma em sua plenitude

Preços

Plano principal: US$ 4 por usuário/mês

US$ 4 por usuário/mês Add-ons: Administração e suporte aprimorados por US$ 2 por usuário/mês e Enterprise Live US$ 2 por usuário/mês

Comentários e classificações de clientes

G2: 4,0 de 5 (mais de 1.600 avaliações)

4,0 de 5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (mais de 1.200 avaliações)

10. Zoom Chat

Melhor para reuniões de vídeo, bate-papo em equipe, telefone VoIP e webinars

via Zoom Chat Bate-papo da equipe é a função de bate-papo do Zoom One. Talvez mais conhecido por sua funcionalidade de videochamada, o Zoom, na verdade, oferece uma série de ferramentas de colaboração e outros recursos criados para facilitar a vida das empresas, como o Zoom Phone, sua oferta de VoIP e um dos muitos Alternativas ao Vonage disponível.

Melhores recursos

Fácil de usar: Fácil para as equipes adotarem a tecnologia e começarem a trabalhar rapidamente. Tanto o público interno quanto o externo têm acesso a uma série de recursos inteligentes que os ajudarão a colaborar

Fácil para as equipes adotarem a tecnologia e começarem a trabalhar rapidamente. Tanto o público interno quanto o externo têm acesso a uma série de recursos inteligentes que os ajudarão a colaborar Segurança: Recursos como criptografia avançada e autenticação multifator facilitam a garantia de que toda a sua correspondência seja mantida em segurança e confidencialidade

Recursos como criptografia avançada e autenticação multifator facilitam a garantia de que toda a sua correspondência seja mantida em segurança e confidencialidade Recursos de pesquisa: Encontre facilmente mensagens, contatos e arquivos por meio do recurso de pesquisa. Isso poupa o tempo de percorrer os bate-papos, pois todas as informações podem ser facilmente acessadas

Encontre facilmente mensagens, contatos e arquivos por meio do recurso de pesquisa. Isso poupa o tempo de percorrer os bate-papos, pois todas as informações podem ser facilmente acessadas Controles administrativos avançados: Adapte as configurações de segurança, os estilos de comunicação e as permissões às necessidades exatas da sua empresa

Adapte as configurações de segurança, os estilos de comunicação e as permissões às necessidades exatas da sua empresa Armazenamento na nuvem: Armazene arquivos, documentos e conteúdo de seus canais de bate-papo, para que você nunca precise se preocupar com a perda de informações importantes

limitações do ####

Alguns usuários descreveram a interface do Zoom como desajeitada. Outros observaram que seu preço não é tão atraente quanto o de alguns de seus concorrentesAlternativas ao Zoomtornando-o uma opção potencialmente cara para pequenas e médias empresas

Preços

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $149 por usuário/ano

$149 por usuário/ano Business: US$ 199 por usuário/ano

US$ 199 por usuário/ano Business Plus: US$ 250 por usuário/ano

US$ 250 por usuário/ano Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Comentários e avaliações de clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 50.000 avaliações)

Mantenha-se conectado com os aplicativos de mensagens comerciais

Os aplicativos de mensagens instantâneas para empresas podem oferecer uma maneira econômica para que suas equipes mantenham contato, promovendo melhor colaboração, produtividade e envolvimento. Eles devem ser uma parte essencial de qualquer sistema moderno de estratégia de comunicação no local de trabalho .

Há uma série de aplicativos diferentes disponíveis, cada um com seus próprios pontos de venda exclusivos, desde aplicativos de mensagens instantâneas, compartilhamento de tela, ferramentas de videoconferência e assim por diante. Considere suas necessidades e seu orçamento ao escolher entre a variedade de aplicativos disponíveis, cada um com recursos exclusivos, como compartilhamento de tela, videoconferência, canais de bate-papo e integração com aplicativos de terceiros, e pesquise quais deles se integram às suas ferramentas atuais e são fáceis de serem adotados por seus funcionários.

É hora de modernizar suas ferramentas de comunicação - obtenha um aplicativo de mensagens moderno para dar suporte à sua empresa em crescimento!

Escritor convidado:_

Austin Guanzon é o gerente de suporte de nível 1 da Dialpad, a principal plataforma de inteligência do cliente com tecnologia de IA, com recursos como fax comercial virtual da Dialpad _. Ele é um especialista em retenção de clientes e suporte técnico com experiência em algumas das maiores empresas de serviços de tecnologia dos EUA

austin também é cofundador da Infinity Martial Arts, sediada na Califórnia, e atuou como instrutor desse esporte. Ele também escreveu para outros domínios, como VMblog ._