As 12 melhores integrações do Front em 2024

O Front foi criado como uma caixa de entrada compartilhada para que as equipes ajudem a impulsionar a comunicação com o cliente e reduzir a frustração e as ineficiências causadas pelo atendimento ao cliente nativo ferramentas . Agora, muitos usuários estão se beneficiando do aplicativo e explorando também as várias opções do Front Integrations.

Com o aplicativo Front, as equipes mantêm o foco no cliente e não no processo. Pense nele como uma recepcionista on-line que faz todo o trabalho braçal para sua equipe de atendimento ao cliente, enquanto ela se concentra no que faz de melhor: desenvolver relacionamentos sólidos e eternos!

Por outro lado, seu recurso de comunicação no aplicativo não é suficiente para levar sua equipe ao próximo nível de produtividade. Felizmente, você pode usar o Front para se conectar a um aplicativo de terceiros para gerenciamento de projetos, comunicação, gerenciamento do sucesso do cliente e muito mais.

Isso torna a colaboração muito mais fácil, pois você não precisará abrir inúmeras guias ou janelas para gerenciar suas tarefas. Vamos discutir as diferentes integrações do Front e destacar suas 12 melhores opções, incluindo seus principais recursos e preços.

O que são integrações do Front?

As integrações do Front são ferramentas que você incorpora à plataforma para expandir seus recursos de comunicação e colaboração com o cliente. Elas permitem que você acesse mais funcionalidades em uma única interface. Aqui está a melhor parte: O Front se integra a 67 aplicativos diferentes gratuitamente!

Conectar o Front a outros aplicativos pode ajudar:

Aumentar a comunicação da equipe, pois as informações estão em uma plataforma centralizada e acessível a todos

Promover a facilidade de uso, pois seus colegas de equipe não precisarão fazer nenhum treinamento de software separadamente

Reduzir os erros cometidos ao inserir dados manualmente em vários sistemas diferentes

Facilitar o fluxo contínuo de informações entre diferentes plataformas

Vamos dar uma olhada nas melhores integrações do Front que podem melhorar a comunicação da sua equipe e garantir que ela chegue à frente de seus concorrentes metas de produtividade !

12 das melhores integrações do Front para 2022

1. ClickUp

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que permite a todas as equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Não importa se você é novo em aplicativos de gerenciamento de projetos ou se é um usuário avançado, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - remota ou no escritório - para a melhor produtividade de sua vida.

O Integração frontal com o ClickUp oferece mais do que qualquer ferramenta de comunicação padrão. Por exemplo, você pode adicionar informações de tíquetes às suas tarefas do ClickUp, atribuir membros e definir datas de vencimento no Front.

Você pode até mesmo visualizar sua tarefa vinculada no ClickUp, examinar todos os detalhes relevantes e agir instantaneamente! Conecte o Front com o ClickUp

🔑 Principais recursos do ClickUp

E-mail no ClickUp **Quem disse que criar e enviar e-mails precisa ser uma tarefa árdua e demorada? Envie e-mails automaticamente com base em envios de formulários, campos personalizados ou eventos de tarefas

Painéis de controle **Obtenha uma visão de 360 graus do seu Espaço de trabalho e acompanhe o andamento de seu projeto

Modelos **Mantenha a estrutura de seus projetos, espaços, listas de verificação e listas favoritos para uso posterior

✅ Profissionais do ClickUp

Registre o tempo em seu navegador da Web, desktop ou dispositivo móvel por meio do extensão gratuita do ClickUp para o Chrome para facilitar o registro de horas

Escolha entre 100 integrações nativas além de milhares disponíveis por meio do Zapier e do Make para o gerenciamento completo do fluxo de trabalho

Aproveite o gerenciamento de projetos de e-mail sem interrupções diretamente do ClickUp

❌ Contras do ClickUp

Nem todas as exibições do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Não há swimlanes na visualização Board (em breve)

💸 Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre (melhor para uso pessoal) Quadros Kanban Tarefas e membros ilimitados Documentos colaborativos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e muito mais

(melhor para uso pessoal) Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 5/membro por mês) Tudo no plano Free Forever Gerenciamento de recursos Armazenamento ilimitado, painéis, campos personalizados Relatórios ágeis e muito mais

(melhor para equipes pequenas (US$ 5/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Tudo o que há no plano Unlimited Relatórios personalizados Automação avançada, controle de tempo e recursos de painel Linhas do tempo, mapas mentais e muito mais

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Plano Business Plus (melhor para várias equipes (US$ 19/membro por mês) Tudo no plano Business Subtarefas em várias listas Permissões personalizadas Capacidade personalizada na carga de trabalho Treinamento personalizado para administradores e muito mais

(melhor para várias equipes (US$ 19/membro por mês)

se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favor entre em contato com Vendas quando estiver pronto.

💬 Avaliações de clientes do ClickUp "Estamos adorando a versão gratuita e estamos pensando seriamente em fazer o upgrade. Somos uma equipe relativamente pequena, mas estamos crescendo, e o ClickUp até agora está sendo ótimo para nossa organização." -

Capterra "Adoro o fato de o ClickUp substituir tantos aplicativos diferentes que eu estava usando para administrar meu negócio on-line! Eu havia criado um monstro de Frankenstein de aplicativos e integrações para fazer as coisas fluírem, e o ClickUp eliminou muitos deles e consolidou meu trabalho, tarefas, documentos e formulários em um só lugar para fácil acesso. Adoro o fato de não precisar mais ter 100 guias abertas." - G2Crowd

2. Twilio

via Twilio A Twilio é uma plataforma de envolvimento do cliente líder do setor, criada para criar experiências únicas e personalizadas para o cliente.

Ela ajuda você a simplificar as comunicações com os clientes ao preencher a lacuna entre os aplicativos baseados na Web e os telefones. Dessa forma, você pode criar campanhas de marketing que são infinitamente flexíveis e instantaneamente responsivas.

O que torna o Twilio particularmente único é que ele não é simplesmente um software de mensagens ou um aplicativo de comunicação de equipe. Em vez disso, ele funciona como uma plataforma para desenvolvedores que oferece soluções de comunicação flexíveis para empresas de todos os tipos e tamanhos.

🔑 Principais recursos do Twilio

Envie, receba e responda a mensagens SMS diretamente de sua caixa de entrada

Mantenha as comunicações com os clientes em um só lugar

Crie um canal de SMS do Twilio no Front

✅ Prós do Twilio

Toneladas de recursos de mensagens e APIs tornam o Twilio versátil para equipes de todos os setores

Integra-se com inúmeras outras ferramentas, incluindo o ClickUp

❌ Contras do Twilio

A grande quantidade de recursos pode tornar a experiência muito cansativa

Falta uma interface de usuário para projetos únicos

Recursos limitados na versão gratuita

💸 Preços do Twilio

O Twilio tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 15 por mês

💬 Avaliações de clientes da Twilio

"O Twilio é uma das APIs para SMS e mensagens mais confiáveis do mercado, além disso, os preços são bastante competitivos e ele permite que você faça a validação de código por meio de SMS e chamadas e, para o Whatsapp, ele já tem uma API completa." - G2Crowd "Os novos recursos abrem possibilidades para muitas coisas no futuro. O Flex parece que pode ser muito bom, e o recurso de pagamentos apresentado hoje parece promissor. Em geral, o entroncamento SIP seguro funciona muito bem e, até o momento, tivemos apenas alguns pequenos problemas com ele." - G2Crowd

3. Força de vendas

via Força de vendas Como um dos principais softwares de CRM do mundo, os casos de uso do Salesforce são muitos e variados. Mais especificamente, porém, o Salesforce é uma das integrações mais ideais do Front porque ajuda a aumentar o alcance do marketing, a gerar mais receita de vendas e a fornecer com êxito todos os seus serviços principais.

🔑 Principais recursos do Salesforce

Adicione ou remova pessoas no Front para decidir quem pode ver os registros de CRM

Crie, visualize e atualize registros de CRM diretamente da sua caixa de entrada do Front

Dê à sua equipe visibilidade total dos seus registros do Salesforce

✅ Profissionais do Salesforce

Baixe um painel como arquivo PNG

Obtenha inteligência comercial de alto nível que ajuda a desbloquear vendas complicadas

❌ Contras do Salesforce

A curva de aprendizado parece não ter fim

É preciso pagar por complementos para obter o máximo do software

A interface desorganizada torna a navegação e as tarefas simples desnecessariamente complexas

💸 Preços do Salesforce

Solicite uma cotação personalizada do Salesforce

💬 Avaliações de clientes do Salesforce

"Os contras que encontrei são poucos e distantes entre si. Se eu tivesse que escolher um, seria o calendário e como ele funciona. Gostaria de ver alguns ajustes nesse aspecto, mas, fora isso, tenho mais prós do que contras." - Capterra "O Salesforce é uma ferramenta completa. Embora seja difícil de entender para quem não é administrador, se fizermos nosso trabalho direito, é uma boa maneira de remover a pressão do desenvolvimento em termos de novas automações e gerenciamento de negócios." - Cap G2Crowd Verifique estes_ Alternativas ao Salesforce !

4. Hubspot

via Hubspot A Hubspot é uma das mais poderosas integrações do Front com sua plataforma de marketing, vendas e serviços que ajuda você a atrair visitantes, converter leads e fechar e reter clientes. Isso é feito por meio de uma única fonte de verdade, uma experiência de usuário intuitiva e uma base de código unificada.

Com mais de cinco hubs diferentes, o Hubspot permite que você introduza a automação em seus fluxos de trabalho e obtenha insights mais profundos sobre seus clientes potenciais de uma forma nunca antes vista.

🔑 Principais recursos do Hubspot

Sincronização de dados de atendimento ao cliente -pense em identidade, envolvimento ou dados comportamentais entre o Front e o Hubspot sem esforço e em tempo real

Crie novos contatos, empresas, negócios ou atividades diretamente do Front

Edite seus dados de CRM sem sair do Front

✅ Profissionais da Hubspot

Há um recurso integrado de mapeamento de campos padrão que agiliza a configuração e mantém seus dados limpos e organizados

Os usuários podem ativar mapeamentos de campos personalizados para obter mais flexibilidade

Opção para sincronizar somente os dados que você deseja

❌ Contras da Hubspot

Você precisa pagar por suporte técnico adicional

Os modelos são difíceis de modificar

💸 Preços da Hubspot

A Hubspot tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 45 por mês

💬 Avaliações de clientes da Hubspot

"As automações e a criação de listas com base em atividades, propriedades do usuário e perfil do lead são muito boas. Também gosto muito da criação de grupos, facilita o gerenciamento da equipe. Por fim, a possibilidade de criar pastas ajuda muito a organizar as coisas." - G2Crowd "A Hubspot tem todos os recursos disponíveis, desde que você pague por eles. A versão gratuita é ótima para começar, mas você a superará rapidamente. Principalmente se estiver planejando usar os recursos de marketing ou CMS da Hubspot, que não estão disponíveis na versão gratuita" - G2Crowd Verifique estes_ Integrações do Hubspot_ !

5. Folga

via FolgaO Slack é um serviço de mensagens e local de trabalho para todas as ações que leva as pessoas a trabalharem juntas como uma equipe unificada. Substitua sem esforço mensagens de texto, mensagens instantâneas e e-mails por este único aplicativo e crie vários canais para organizar diferentes conversas ou grupos em espaços dedicados.

Quanto às integrações do Front, você passará menos tempo alternando de uma ferramenta de comunicação para outra e perdendo tópicos de conversa em sua caixa de entrada de e-mail lotada! Leve essa ferramenta de comunicação de alto nível e fácil de usar para o próximo nível e integre-a ao Front para fazer mais do que conversar com seus colegas de equipe.

🔑 Principais recursos do Slack

Compartilhe manualmente uma mensagem do Front para o Slack para obter a opinião dos seus colegas de equipe, mesmo que eles não façam parte da sua equipe do Front

Enviar mensagens automaticamente para o Slack usando regras de escalonamento ou enviá-las uma de cada vez

Crie conversas do Front diretamente a partir de mensagens do Slack

✅ Profissionais do Slack

Seus dados na plataforma estão sempre seguros graças à excelente segurança no aplicativo

Economize tempo vendo todas as discussões e arquivos sobre um projeto em um só lugar: um canal

❌ Contras do Slack

Com notificações push e emojis, o Slack tem muito da qualidade viciante das mídias sociais (para sua informação: isso é ruim para a produtividade da sua equipe!)

O Slack se move rapidamente, e pode ser difícil acompanhar o que está acontecendo

💸 Preços do Slack

O Slack oferece um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 6,67/mês por pessoa

💬 Avaliações de clientes do Slack

"Gosto do fato de ser muito fácil de usar. Até minha avó consegue usá-lo, o que é uma grande vantagem. É muito simples criar canais e manter contato com os colegas diariamente. É fácil compartilhar um arquivo ou textos mais longos. Basta arrastar e soltar a imagem e pronto, ela já está compartilhada." - G2Crowd "A ideia do Slack é ótima e ajuda minha equipe a se comunicar de forma mais rápida e eficaz do que algo como o Google Hangouts. No entanto, com a introdução do Huddles e, aparentemente, com a compra do Slack pela Salesforce, parece haver muito mais bugs do que nas versões anteriores do software." - Capterra

6. Marca

via CriarIntegromat (agora Make) é uma plataforma visual que permite projetar, criar e automatizar qualquer coisa - de tarefas simples a fluxos de trabalho complexos - em minutos.

Com o Integromat, você pode mover dados facilmente entre seus aplicativos favoritos com apenas alguns cliques. Popularmente conhecida como a "cola da Internet", essa é uma das integrações mais populares do Front porque é rápida, visualmente intuitiva e não requer nenhuma experiência em codificação para começar.

Integre essa ferramenta ao seu aplicativo Front para obter ainda mais eficiência e produtividade.

🔑 Principais recursos do Make

Melhore a colaboração e a comunicação da equipe criando conversas do Front a partir do Google Sheets

Acelere a resolução de problemas criando tíquetes Asana a partir de conversas do Front

Organize seus dados criando registros no Airtable a partir de conversas do Front

✅ Faça profissionais

Oferece flexibilidade inigualável quando se trata de criar e atualizar integrações complexas

Abriga uma rica biblioteca de alguns dos melhores aplicativos de produtividade existentes

❌ Contras do Make

Muitos erros são difíceis de corrigir e podem exigir intervenção técnica

Curva de aprendizado relativamente acentuada

💸 Preços da Make

Solicite uma cotação personalizada da Make

💬 Avaliações de clientes da Make

"O gerenciamento de matrizes é um pouco desajeitado, mas depois que recebi algumas orientações do helpdesk, tudo ficou bem. A interface gráfica levou algum tempo para se acostumar, mas ainda é muito mais eficaz do que uma simples lista de automações (cenários) criadas. O blog e outras fontes on-line também me ajudam a passar por momentos de "hmmm, como fazemos isso"." - Capterra "O que eu mais gosto no integromat é a lista interminável de integrações disponíveis. E mesmo quando a integração não existe, as ferramentas internas do integromat preenchem o vazio muito bem." - G2Crowd

7. CloudTalk

via Conversa na nuvem O CloudTalk é um software telefônico baseado em nuvem e fácil de usar, projetado para pequenas e médias empresas equipes de grandes empresas . Para as integrações do Front, essa adição é excelente porque permite que você gerencie chamadas de entrada/saída, extraia o histórico de interações de fontes diferentes e forneça suporte personalizado aos clientes, onde quer que eles estejam no mundo.

Para completar, essa ferramenta tem uma rede sólida e estabelecida de parceiros de telecomunicações de todo o mundo. Isso significa que sua equipe terá chamadas internacionais de alta qualidade com latência garantida e jitter mínimo!

🔑 Principais recursos do CloudTalk

Ligue para seus clientes e prospects sem sair do Front

Sincronização automática dos dados dos clientes entre as duas plataformas

Veja as informações do chamador antes de atender uma chamada no CloudTalk

✅ Prós do CloudTalk

Fácil rastreamento de estatísticas de chamadas

Excelente sistema de mensagem em espera

Monitoramento contínuo da qualidade da chamada

❌ Contras do CloudTalk

Problemas de atraso de vez em quando

💸 Preços do CloudTalk

O CloudTalk oferece planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês

💬 Avaliações de clientes do CloudTalk

"Operação bastante tranquila. Um pouco difícil de entender no início. Mas, no geral, é muito simples de usar." - G2Crowd A ideia de o software poder vincular telefones celulares de acesso remoto é maravilhosa, mas não está totalmente desenvolvida. A interface IVR parece ótima na página da Web, mas muitas vezes apresenta falhas e as chamadas são enviadas para um correio de voz sem nenhuma mensagem." - Capterra

8. Boa resposta

via Resposta agradável Todo mundo sabe que custa 5 vezes mais para adquirir um novo cliente do que manter um cliente existente. A Nicereply garante que você nunca perderá um cliente por causa de um serviço ruim.

O que faz essa ferramenta se destacar entre outras integrações do Front? Pesquisas totalmente personalizáveis com um clique, que permitem fazer as perguntas que são importantes para você.

Mas, no que diz respeito aos recursos da Nicereply, essa é apenas a ponta do iceberg. O painel de análise permite visualizar e segmentar suas pontuações médias de avaliação por período de tempo, agente, departamento ou tipo de pesquisa. Crie relatórios abrangentes para visualizar as áreas de aprimoramento, definir metas, prever tendências futuras e se comparar com os líderes do setor.

Então, o que acontece quando uma ferramenta de pesquisa inteligente encontra um aplicativo de comunicação poderoso? A Nicereply oferece suporte a integrações com vários aplicativos, inclusive o Front. A integração dos dois aplicativos pode facilitar o gerenciamento de ambas as contas na mesma conta, além de outros benefícios importantes para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

🔑 Principais recursos da Nicereply

Envie classificações e comentários diretamente para as conversas relevantes do Front como uma nota

Salve os índices de satisfação do cliente na tag personalizada da conversa

Sincronize todos os seus usuários do Front com a Nicereply com um único clique

✅ Prós da Nicereply

A interface do usuário é intuitiva, básica e útil

Suporte de alto nível e oportuno

❌ Contras da Nicereply

Os cookies incorporados no site são um tanto excessivos, o que pode expor sua conta a problemas de segurança

💸 Preços da Nicereply

A Nicereply oferece planos pagos a partir de US$ 39 por mês

💬 Avaliações de clientes da Nicereply

"O que eu realmente gostei na Nicereply é que ela amplia as funcionalidades do meu software de helpdesk existente e se torna o repositório central para tudo relacionado a pesquisas com clientes." - G2Crowd "Gosto muito do serviço, no entanto, acho que a interface do usuário pode ser aprimorada para um layout mais moderno e proporcionar uma experiência melhor." - Capterra

9. Instabug

via Instabug O Instabug é uma ferramenta de feedback e relatórios no aplicativo para aplicativos móveis. Com apenas um simples movimento, seus colegas de equipe e usuários podem relatar bugs ou enviar feedbacks no aplicativo em tempo real.

O Instabug também fornece a você e à sua equipe um relatório de falhas confiável que captura automaticamente um relatório detalhado do ambiente de execução, as etapas para reproduzir a falha, os logs de solicitação de rede e assim por diante. É como ter um corretor de bugs automatizado trabalhando incansavelmente em segundo plano, para que você não precise fazer isso!

🔑 Principais recursos do Instabug

Enviarrelatórios de bugs diretamente para o painel do Front, com todos os detalhes contextuais de que sua equipe precisa.

Faça a triagem de bugs e acompanhe os usuários sem alternar entre as ferramentas

Tenha conversas ricas com os usuários no aplicativo

✅ Prós do Instabug

A interface em si é simples e fácil de usar

Suporte ao cliente incrível que está sempre pronto para responder a problemas e reclamações

❌ Contras da Instabug

Essa integração do Front não tem uma versão para a Web

Poderia ser menos cara

Não é uma plataforma adequada para gerenciamento de fluxo de trabalho em comparação com outros aplicativos deste resumo

💸 Preços do Instabug

O Instabug tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 149 por mês

💬 Avaliações de clientes da Instabug

"Ele faz o trabalho - os clientes podem relatar bugs e você pode respondê-los. Os relatórios são decentes e as execuções são fáceis de configurar." - G2Crowd "Usamos o Instabug como uma ferramenta de relatório de bugs de nossos testes de automação de testes de interface do usuário, e ele parece ser ótimo para isso." - Capterra

10. Conversas sobre a luz do sol

via Conversas sobre a luz do sol Procurando uma plataforma para potencializar o suporte conversacional em seus aplicativos e produtos e em todos os canais? A ferramenta Sunshine Conversations permite que você crie uma experiência totalmente personalizada em seus aplicativos para iOS, Android e Web com SDKs avançados e integrados.

E essa não é a melhor parte. O Sunshine Conversations também é compatível com mensagens no WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter e uma série de outros aplicativos de comunicação! Aumente ainda mais seu suporte de conversação integrando o Sunshine Conversations ao Front.

🔑 Principais recursos do Sunshine Conversations

Responda às mensagens do Smooch diretamente de sua caixa de entrada

Sincronizar as conversas do Front diretamente com o Smooch

Traga todas as interações com os clientes para um único lugar

✅ Profissionais do Sunshine Conversations

Monitore a integridade e o status de suas fontes internas ou de todo o seu inventário de vendas em um piscar de olhos e em qualquer lugar

Fácil de usar com uma interface intuitiva e amigável

❌ Contras do Sunshine Conversations

Pode apresentar falhas ao fazer atualizações nas informações do cliente

Essa integração do Front não tem um plano gratuito

💸 Preços do Sunshine Conversations

O Sunshine Conversations tem planos pagos que começam em US$ 495 por mês

💬 Avaliações dos clientes do Sunshine Conversations

"Gosto da coesão de todas as informações - conecta todos os dados de seus clientes para obter um contexto completo do cliente." - G2Crowd "É rápido, poderoso e dá a você a liberdade de criar qualquer aplicativo ou serviço para o cliente, isso é o melhor que posso dizer sobre esse software, embora às vezes possa ser um pouco complicado." - G2Crowd

11. Zoom

via Zoom Em termos de integrações frontais, não precisamos ser muito convincentes com essa. O Zoom é uma plataforma de videoconferência que permite que você organize e participe virtualmente de reuniões com outros titulares de contas Zoom de todo o mundo.

Nos últimos dois anos, aproximadamente, o Zoom consolidou sua posição no topo do mercado de vídeo ferramentas de reunião e continua a mudar a forma como realizamos reuniões de trabalho, especialmente para aqueles que trabalham remotamente.

🔑 Principais recursos do Zoom

Adicione um Reunião do Zoom ao criar eventos de calendário no Front

Gerar automaticamente reuniões do Zoom com links de agendamento

Iniciar uma chamada na barra de comentários com um único clique

✅ Profissionais do Zoom

Adicione até 100 participantes em um plano gratuito e mais em assinaturas pagas

Crie até 50 salas de discussão para discussões separadas

Crie salas de espera, grave vídeos e salve o bate-papo

❌ Contras do Zoom

Experiência de usuário insípida e uma interface de usuário um tanto primitiva

O aplicativo móvel não é tão intuitivo quanto o aplicativo da Web

💸 Preços do Zoom

O Zoom tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 19,99 por host por mês

💬 Avaliações de clientes do Zoom

"Gosto da premissa do que o Zoom faz. Na maior parte do tempo em que o usamos, ele foi bastante confiável." - G2Crowd "É bom e útil, mas precisa de muitas melhorias em seu recurso de plano de fundo virtual, bem como nos requisitos de velocidade da Internet." - Capterra

12. Visão de ganho

via Visão de ganho O Gainsight é um dos aplicativos mais populares do mundo ferramentas de sucesso do cliente e integrações do Front. Essa ferramenta de CS de primeira linha, baseada na nuvem, ajuda você a impulsionar de forma programática os resultados dos clientes em todos os seus segmentos de clientes.

Deseja quantificar os sinais de alerta de rotatividade da melhor maneira que você conhece? Faça isso com um clique em vez de cinco.

Que tal identificar ótimos candidatos para pedidos de defesa e executar uma operação de marketing de clientes de classe mundial em escala? Esse também é um dos pontos fortes da Gainsight.

🔑 Principais recursos do Gainsight

Visualize informações contextuais sobre a organização e a pessoa de quem você está lendo uma mensagem no Front

Aplique tags e acione alertas quando as conversas vierem de contas que estejam abaixo de uma determinada pontuação de saúde

Encaminhar ou escalar automaticamente as conversas diretamente de sua caixa de entrada

✅ Prós do Gainsight

Forneça insights de alto nível sobre o cliente com rapidez e precisão

Gerar tarefas para usuários com base em eventos do cliente

❌ Contras do Gainsight

Essa integração do Front não oferece uma avaliação gratuita ou um plano gratuito

💸 Preços do Gainsight

Solicite uma cotação personalizada do Gainsight

💬 Avaliações de clientes do Gainsight

"O Gainsight é versátil por natureza. Há configurações para quase tudo que uma equipe de CS precisa." - G2Crowd "A Gainsight é líder no espaço de CS há muito tempo. O número de possibilidades e integrações é infinito. A equipe é bem informada e oferece muitos recursos gratuitos para quem está começando no sucesso do cliente." - Capterra

Quais integrações do Front você deve escolher? Comece com o ClickUp para ficar por dentro de sua caixa de entrada

As integrações do Front podem tornar seus dias de trabalho menos frustrantes e certamente mais produtivos, reunindo todos os seus aplicativos favoritos em um só lugar.

Se há uma conclusão importante deste blog, é que as melhores integrações do Front podem aumentar a eficiência de seus colegas de equipe e colocá-los à frente de suas metas de produtividade o dia todo, todos os dias.

No entanto, nem todas essas ferramentas são criadas da mesma forma. Quer você goste ou não, algumas integrações do Front são inevitavelmente melhores do que outras. Uma dessas integrações é o ClickUp.

