10 melhores ferramentas de IA para reuniões e assistentes de reuniões em 2024

A maioria de nós não é alheia a reuniões. Seja organizando-as, participando delas ou tendo a tarefa de fazer anotações, geralmente há muito mais em que se concentrar do que na reunião em si.

O crescimento das ferramentas de inteligência artificial (IA) para reuniões significa que podemos nos livrar de parte desse trabalho administrativo para sermos participantes mais ativos. 🙋

Deseja uma ferramenta de IA para fazer anotações que extraia os pontos principais e crie resumos bem organizados? Ou talvez você precise de uma ferramenta que o ajude a agendar e fazer anotações para sua próxima chamada de vídeo? Seja qual for a situação, há uma ferramenta de reunião com IA para isso.

Vamos nos aprofundar em algumas das principais ferramentas de IA para reuniões, incluindo recursos essenciais, prós, contras, preços e muito mais para ajudá-lo a obter o melhor assistente de reunião com IA.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para reuniões?

As ferramentas de IA para reuniões devem fazer com que toda a reunião ou processo de tomada de decisão seja criando automaticamente resumos de reuniões ou transcrevendo sua reunião em tempo real. Os melhores assistentes de reunião com IA economizam tempo, energia e dinheiro, portanto, vale a pena encontrar a opção certa para você. 🤩

Ao comparar as ferramentas de IA para reuniões, faça a si mesmo estas perguntas:

Essa ferramenta inclui seus recursos e funcionalidades essenciais? Especialização: A ferramenta faz uma coisa muito bem ou oferece uma variedade de recursos?

A ferramenta faz uma coisa muito bem ou oferece uma variedade de recursos? Uso: Você pode usar a plataforma para diferentestipos de reuniõesou somente para reuniões internas?

Você pode usar a plataforma para diferentestipos de reuniõesou somente para reuniões internas? Integrações : A ferramenta do assistente funciona complataformas de videoconferência ou plataformas de reunião como Zoom, Webex ou Google Meet? E quanto aos aplicativos de mensagens, como Slack ou Microsoft Teams? Existe umExtensão de IA para o Chrome?

A ferramenta do assistente funciona complataformas de videoconferência ou plataformas de reunião como Zoom, Webex ou Google Meet? E quanto aos aplicativos de mensagens, como Slack ou Microsoft Teams? Existe umExtensão de IA para o Chrome? Experiência do usuário: A ferramenta é fácil de aprender e usar?

A ferramenta é fácil de aprender e usar? Preço: A IAsoftware de gerenciamento de reuniões está dentro de seu orçamento?

Cada equipe terá necessidades ligeiramente diferentes, portanto, pense em suas metas específicas. Talvez você queira economizar tempo em redigir atas de reuniões ou precisa de uma maneira mais rápida de criar resumos de reuniões. Considere suas necessidades e use a lista acima para criar uma lista restrita das opções certas.

As 10 melhores ferramentas de IA para reuniões a serem usadas em 2024

Com tanto barulho sobre Ferramentas de IA mas encontrar a melhor para as reuniões pode ser assustador. Por isso, fizemos o trabalho para você. Aqui está nossa lista das melhores ferramentas de IA para reuniões que simplificarão seu processo do início ao fim.

Veja as mais de 15 exibições no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Com a chegada do ClickUp AI a plataforma de gerenciamento de projetos favorita de todos é agora um dos melhores assistentes de reunião com IA disponíveis atualmente. Esse assistente com tecnologia de IA é adaptado ao trabalho que você faz, graças a centenas de ferramentas de IA feitas à mão. ⚒️

Use o ClickUp AI para resumir suas reuniões e, em seguida, automatizar uma lista de itens de ação que você pode transformar em tarefas em instantes. Instantaneamente transformar suas anotações de reunião em listas de tarefas economiza tempo mantém sua equipe responsável e mantém os níveis de produtividade altos.

Resuma as anotações da reunião em segundos com o ClickUp AI

Obviamente, o ClickUp é onde você realiza todo o seu trabalho em um só lugar. Além do ClickUp AI, você tem acesso a uma ampla biblioteca de modelos para otimizar seu fluxo de trabalho, incluindo Modelo de agenda do ClickUp . Gerencie todas as suas listas de tarefas e itens de ação com o Tarefas do ClickUp . Crie e compartilhe documentos com os membros da equipe e crie agendas de reuniões colaborativas com o ClickUp Docs .

Melhores recursos do ClickUp:

Obtenha um resumo instantâneo e de alta qualidade da reunião que abrange os principais momentos e decisões

Extraia itens de ação de reuniões, documentos e tarefas para criar uma lista de tarefas

Crie e compartilheagendas de reuniões com o ClickUp Docs

Use modelos incorporados para economizar tempo na criação de novas agendas e notas de reunião

Em breve: Criação de tarefas e subtarefas com metadados Preenchimento inteligente para economizar tempo

Em breve: Obtenha resumos de suas reuniões de projeto e standups

Limitações do ClickUp:

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Airgram

Via Airgram O Airgram é um assistente de reunião com IA projetado para cuidar dos detalhes para que você possa se concentrar mais na reunião em si. A ferramenta grava, transcreve e resume as reuniões para que você possa compartilhar facilmente reuniões e conversas de voz com outras pessoas. 🔗

Melhores recursos do Airgram:

Use a IA do Airgram para transformar imagens de áudio e vídeo em transcrições de texto

Convide o Airgram para gravar automaticamente as reuniões agendadas

Organize suas anotações de reunião em um só lugar

Compartilhe trechos de reuniões e links com contatos internos e externos

Limitações do Airgram:

Alguns usuários relatam que a IA tem dificuldades para diferenciar os falantes

Atualmente, as transcrições estão disponíveis apenas em inglês

Preços do Airgram:

Plano gratuito

Plus: $18/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Airgram:

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: n/a

3. Lontra

Via Lontra Otter é uma ferramenta com tecnologia de IA que cuida da transcrição em tempo real e das anotações de reuniões por voz. Essa ferramenta de IA para reuniões inclui anotações e transcrições colaborativas, um resumo em tempo real da reunião e a possibilidade de atribuir itens de ação aos participantes. 💬

melhores recursos do #### Otter:

Adicione destaques e comentários às transcrições das reuniões e transforme-os em itens de ação

Convide o Otter para reuniões on-line agendadas e capture anotações mesmo que você não possa comparecer

Obtenha respostas instantâneas da IA e da sua equipe sem sair da reunião com o Otter AI Chat

Envie automaticamente um resumo aos participantes da reunião

Limitações do Otter:

Não há um prompt para encerrar a gravação, portanto, é fácil deixar o Otter gravando sua chamada acidentalmente

Os usuários relatam que não é possível editar o arquivo de áudio posteriormente para remover qualquer informação confidencial antes de compartilhá-lo

Preços do Otter:

Plano gratuito

Pro : $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Otter ratings and reviews:

G2: 4/5 (mais de 100 avaliações)

4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4. Fathom

Via Fathom O Fathom é um aplicativo gratuito Ferramenta de IA para fazer anotações que você pode convidar para participar de reuniões de vídeo com você para gravar, transcrever e resumir as reuniões. A ferramenta lhe dá acesso instantâneo à gravação da chamada após a reunião, às transcrições e a qualquer um dos seus clipes de destaque. 📹

melhores recursos do #### Fathom:

Resume automaticamente suas reuniões

Sincronizar notas de chamadas com seu sistema CRM

Copie resumos e anotações entre plataformas sem problemas de formatação

Use em 7 idiomas, incluindo inglês, espanhol e francês

Limitações do Fathom:

Alguns usuários relatam que a IA nesteaplicativo de anotações tem dificuldade para distinguir as vozes em reuniões grandes

Não há versão em "modo light", o que pode ser um desafio para alguns usuários com astigmatismo

Preços do Fathom:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Fathom:

G2: 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (8 avaliações)

5. Vagalumes.ai

Via Vagalumes O Fireflies.ai é um assistente de reunião com IA que automatiza suas anotações de reunião. Use-o para transcrever reuniões, resumi-las e criar uma biblioteca de reuniões anteriores que você pode pesquisar e revisitar. 📚

Os melhores recursos do Fireflies.ai:

Transcreva conversas de aplicativos de chamadas de vídeo, arquivos de áudio e discadores

Use a pesquisa com tecnologia de IA para filtrar conversas anteriores

Analise o tempo de conversação do orador, entenda o sentimento e acompanhe seus próprios tópicos personalizados, como menções de concorrentes

Compartilhe notas de reunião com outras pessoas por meio deaplicativos de colaboração como o Slack

Limitações do Fireflies.ai:

Alguns usuários consideraram a quantidade de sugestões de itens de ação muito grande para a duração ou profundidade de suas reuniões

O Fireflies.ai só funciona em reuniões internas, portanto, não é possível usá-lo como assistente de anotações em chamadas externas

Preços do Fireflies.ai:

Plano gratuito

Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Fireflies.ai avaliações e comentários:

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

4,5/5 (80+ avaliações) Capterra: 4/5 (5 avaliações)

6. Montagem

Via Montagem O Sembly é uma ferramenta de IA para reuniões que faz anotações, resume as reuniões e fornece insights úteis graças a um recurso de bate-papo integrado. Faça suas anotações de reunião e sincronize-as com gerenciamento de tarefas ferramentas para que você possa trabalhar com mais eficiência. ✍️

Melhores recursos do Sembly:

Localize reuniões anteriores com a função de pesquisa

Adicione anotações com registro de data e hora e marcadores para destacar os principais pontos e conclusões

Use o Semblian, o bate-papo integrado, para obter respostas e gerar um e-mail de acompanhamento com base em sua chamada ou reunião

Envie o Sembly para reuniões das quais você não pode participar e revise as anotações da chamada quando puder

Limitações do Sembly:

Alguns usuários tiveram dificuldade em adicionar o Sembly a chamadas de última hora

No momento, o Sembly está disponível somente em inglês

Preços do Sembly:

Plano gratuito

Profissional: US$ 10/mês para um usuário

US$ 10/mês para um usuário Equipe: US$ 20/mês para até 40 usuários

US$ 20/mês para até 40 usuários Enterprise: Entre em contato para obter preços

Sembly avaliações e comentários:

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capítulo: n/a

7. Avoma

Via Avoma O Avoma é um assistente de reuniões com IA de ponta a ponta e uma ferramenta de inteligência de receita que simplifica todo o processo da reunião. A ferramenta oferece modelos de agenda, anotações colaborativas, gravação automática, transcrição ao vivo e anotações geradas por IA. 🙌

Melhores recursos do Avoma:

Use modelos de pauta incorporados e envie-os aos participantes para que eles opinem

Pesquise transcrições e gravações e retorne às seções marcadas

Gerar anotações de reunião com inteligência artificial semelhantes às humanas

Adicione notas, comentários e menções em suas notas de chamada ou reunião

Limitações do Avoma:

Alguns usuários acham que ouvir transcrições em velocidades mais altas significa que as palavras são cortadas

Pode levar vários minutos para que o Avoma entre em uma reunião de última hora

Preços da Avoma:

Plano gratuito

Plano inicial: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Plano Plus: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Business: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Enterprise: $149/mês por usuário

Avoma ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 5/5 (5 avaliações)

Para obter mais ferramentas de inteligência de receita com IA, confira estas_ Alternativas de Gong_ !

8. Supernormal

Via Supernormal O Supernormal é uma ferramenta de IA para reuniões que automaticamente faz anotações, as aprimora e as formata para que fiquem prontas para uso. Armazene suas anotações de reunião em um só lugar, sincronize com ferramentas de terceiros e compartilhe instantaneamente com os participantes da reunião. 🖋️

Melhores recursos do Supernormal:

Capture automaticamente os detalhes importantes com anotações de IA

Personalize seus próprios modelos de acordo com seu estilo de escrita e de anotações

Crie uma biblioteca pesquisável de chamadas, conversas e reuniões anteriores

Crie uma lista de itens de ação que você pode marcar

Limitações supernormais:

Alguns usuários descobriram que o software de IA não distinguia claramente entre vozes diferentes

O preço é baseado no número de minutos que você grava por mês, em vez de uma taxa mensal definida por usuário

Preços supernormais:

Plano gratuito

Pro: A partir de US$ 24/mês para 1.000 minutos por mês

Avaliações e resenhas do Supernormal:

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: n/a

9. Rewatch

Via Assista novamente A funcionalidade de IA do Rewatch permite gravar, compartilhar e trabalhar automaticamente de forma colaborativa com sua equipe em reuniões por vídeo. Obtenha os detalhes com gravações de reuniões, assista novamente a momentos importantes com registro de data e hora e acesse suas gravações em um hub de vídeo central. 🌻

Melhores recursos do Rewatch:

Grave e transcreva automaticamente reuniões virtuais

Armazene todas as suas chamadas de vídeo e gravações de tela em um só lugar

Colabore com sua equipe compartilhando ideias, discutindo feedback e fazendo perguntas

Obtenha suporte em mais de 30 idiomas

Limitações do Rewatch:

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil encontrar ou filtrar conversas com base no orador

Embora seja possível baixar vídeos no aplicativo móvel, isso não está disponível na versão da Web

Preços do Rewatch:

Plano gratuito

Equipe: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Rewatch ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

10. jamie

Via jamie jamie é uma nova ferramenta de IA para reuniões que se concentra na criação de resumos de reuniões. Quando você convida esse assistente de reunião com IA para sua chamada, ele ouve a gravação de áudio e resume tudo o que foi discutido.

melhores recursos do jamie:

Capture um resumo da reunião com tecnologia de IA em instantes

Use-o com qualquer software de reunião

Escolha se você deseja um resumo simples ou detalhado

jamie limitations:

o Jamie cria apenas resumos de reuniões, portanto, você precisará de outra ferramenta para gravações, clipes ou transcrições completas

Por ser uma nova ferramenta, o jamie está atualmente integrando novos usuários de uma lista de espera

preços do jamie:

A partir de € 24/mês (aprox. US$ 26/mês)

jamie ratings and reviews:

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

Economize tempo com estas ferramentas de IA para reuniões

Graças à tecnologia de IA, muitas ferramentas permitem que você esteja mais presente em suas reuniões, chamadas de vendas e demonstrações ao vivo. Com as diferentes opções de software desta lista, você encontrará o melhor assistente de reunião com IA para suas necessidades e começará a simplificar seu processo.

Quando você estiver pronto para otimizar todo o seu fluxo de trabalho, não procure mais, escolha o ClickUp. Nossa plataforma de produtividade completa ajuda você a simplificar seus processos, colaborar perfeitamente com outras pessoas e integrar-se a milhares de outras ferramentas que você já usa. 🏆

Além disso, o ClickUp AI é seu assistente pessoal com tecnologia de IA que pode escrever resumos de reuniões e criar itens de ação que você pode transformar em listas de tarefas em instantes.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Experimente o ClickUp gratuitamente para descobrir uma maneira melhor de gerenciar suas reuniões e sua vida profissional em geral!