11 melhores aplicativos e ferramentas de colaboração em equipe em 2024

Com o impulso global para o trabalho remoto, a colaboração em equipe surgiu como a âncora do gerenciamento de projetos bem-sucedido.

No entanto, muitas equipes enfrentam dificuldades com e-mails prolixos, linhas de mensagens confusas e documentos perdidos. Felizmente, os aplicativos de colaboração revolucionaram a forma como trabalhamos: Simplificando as conversas, centralizando documentos e alinhando todos na mesma página.

Com uma infinidade de ferramenta de gerenciamento de projetos s inundando o mercado, como escolher o melhor aplicativo de colaboração? Apresentaremos os 11 melhores aplicativos de colaboração on-line software de colaboração este ano. Pronto para turbinar seu gerenciamento de projetos? Vamos lá!

O que você deve procurar nos aplicativos de colaboração?

Nem todos os aplicativos de colaboração são criados da mesma forma. Então, como você pode restringir a busca? Fique atento a esses recursos principais:

Design intuitivo : Um aplicativo de gerenciamento de projetos e colaboração deve ser fácil de usar. Se você estiver gastando mais tempo tentando descobrir como usar o aplicativo do que realmente trabalhando, não é uma boa ideia

: Um aplicativo de gerenciamento de projetos e colaboração deve ser fácil de usar. Se você estiver gastando mais tempo tentando descobrir como usar o aplicativo do que realmente trabalhando, não é uma boa ideia Atualizações em tempo real : Procure por ferramentas de colaboração on-line ou aplicativos que sincronizem instantaneamente, para que todos tenham acesso aos dados mais atualizados

: Procure por ferramentas de colaboração on-line ou aplicativos que sincronizem instantaneamente, para que todos tenham acesso aos dados mais atualizados Comunicação integrada : Funções de bate-papo perfeitas podem ser um divisor de águas para que todas as tarefas e comunicações estejam em um só lugar

: Funções de bate-papo perfeitas podem ser um divisor de águas para que todas as tarefas e comunicações estejam em um só lugar Personalização : Sua ferramenta colaborativa deve ser flexível para se adaptar às necessidades individuais e da equipe de diferentes funções

: Sua ferramenta colaborativa deve ser flexível para se adaptar às necessidades individuais e da equipe de diferentes funções Segurança: As melhores ferramentas de colaboração on-line garantem que seus dados estejam seguros e protegidos contra alterações ou acessos indesejados

Os 11 melhores aplicativos de colaboração para equipes em 2024

Então, você tem uma noção do que torna um aplicativo de colaboração realmente excepcional. Mas com tantos peixes no mar digital, onde você deve lançar sua rede?

Se você está procurando um aplicativo de colaboração plano de comunicação se você tem uma ferramenta de gerenciamento de projetos que facilita o trabalho em equipe, temos algo para você.

Comece a colaborar com mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Em sua essência, o ClickUp não é apenas mais um aplicativo de gerenciamento de projetos. É um espaço de trabalho robusto projetado para atender a equipes de todos os tamanhos e setores. Com o ClickUp, os espaços de trabalho personalizáveis reinam supremos, permitindo que as organizações personalizem seu ambiente digital com precisão.

No mundo acelerado dos negócios e do gerenciamento de projetos, os insights acionáveis são ouro. Os recursos do ClickUp ferramentas de relatórios oferecem visões claras, concisas e personalizáveis do progresso, dos desafios e dos sucessos da sua equipe. Diga adeus às suposições e olá às decisões orientadas por dados!

Mas o que realmente faz do ClickUp a melhor ferramenta de colaboração on-line? Suas vastas integrações. Sejam plataformas de comunicação, sistemas de CRM ou ferramentas de design, o ClickUp se conecta perfeitamente a todos eles, tornando-se o hub central do universo digital de sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

ComDocumentos do ClickUpnunca foi tão fácil trabalhar em equipe em documentos, fazer edições em tempo real e compartilhar

Brainstorm em qualquer lugar com oQuadros brancos ClickUp e transforme essas ideias do quadro branco em projetos acionáveis instantaneamente

Monitore o tempo do projeto, incorporar tarefas,delegar responsabilidadese organizar o fluxo de trabalho perfeito de gerenciamento de projetos, tudo em um único lugar

ComVisualização do bate-papo do ClickUpdiscuta, compartilhe e organize bate-papos de diferentes projetos ou equipes, tudo em um único espaço unificado

Faça importações com facilidade com o recurso de importação com um clique do ClickUp. Transfira seus projetos com tranquilidade, sem problemas

Limitações do ClickUp

Os usuários de primeira viagem podem precisar de algum tempo para se familiarizar com o número de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato para obter preços Bem-vindo ao kit de ferramentas digitais que está reformulando o espaço de trabalho moderno: O Google Workspace. Além de apenas e-mails e calendários, esse pacote inclui um conjunto dinâmico de colaboração em equipe ferramentas do Docs, Sheets e Slides.

O verdadeiro charme? A colaboração em tempo real. Seja você um escritor, um gerente de projetos ou uma equipe de startups, Google Workspace oferece uma plataforma intuitiva para cocriar, compartilhar e ajustar seus projetos em tempo real.

Melhores recursos do Google Workspace

Permite contribuições iguais para todos os usuários, independentemente do local, função ou dispositivo

Conjunto abrangente que inclui versões empresariais do Google Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets e muito mais em uma única assinatura

Ajuda os funcionários a otimizar seu tempo por meio de ferramentas intuitivas projetadas para um trabalho mais inteligente

Limitações do Google Workspace

O acesso off-line pode ser um problema devido aos formatos de arquivo específicos do Google

Vários domínios exigem compras separadas do Workspace

Requer uma conta do Google para acesso

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6 por usuário/mês

US$ 6 por usuário/mês Business Standard: US$ 12 por usuário/mês

US$ 12 por usuário/mês Business Plus: $18 por usuário/mês

$18 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 14.700 avaliações)

3. SmartTask

via SmartTask Para os profissionais que gostam de eficiência com um toque de estilo visual, o SmartTask se destaca no campo dos aplicativos de gerenciamento de projetos. Essa ferramenta não se limita ao controle de tarefas. É uma plataforma abrangente que combina gerenciamento de tarefas com rastreamento, colaboração no local de trabalho e cronogramas visuais de projetos.

As equipes de marketing, operações ou aquelas que gerenciam projetos de grande escala acharão seus recursos especialmente adequados para simplificar o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do SmartTask

Filtragem avançada de tarefas com recursos robustos de comunicação

Controle de tempo e orçamento, campos personalizados, gráficos e mensagens instantâneas

Suporta tarefas recorrentes e cinco exibições personalizáveis

Limitações do SmartTask

O software de gerenciamento de projetos pode ser complexo para alguns usuários

Os aplicativos móveis podem apresentar atrasos ocasionais, de acordo com os usuários

O controle de tempo pode não ser confiável com várias janelas abertas, o que pode causar confusão

Preços do SmartTask

Gratuito para sempre

Premium: $7,99 por usuário/mês

$7,99 por usuário/mês Business: $10,99 por usuário/mês

$10,99 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

SmartTask avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4. Zoom

via Zoom O mundo moderno o conhece bem. O Zoom não é apenas uma ferramenta de videoconferência; ele se tornou sinônimo de reuniões virtuais.

De grandes reuniões corporativas a sessões íntimas de brainstorming, a interface fácil de usar e o conjunto robusto de recursos do Zoom fazem dele uma opção para profissionais de todas as esferas - educadores, empresas, freelancers e até mesmo usuários casuais.

Melhores recursos do Zoom

Chat de equipe para uma colaboração eficiente fora das reuniões e chamadas

Biblioteca de histórico virtual e mercado de aplicativos dedicado com integrações

Permite até 1.000 participantes no plano empresarial com um recurso de quadro branco on-line

Limitações do Zoom

Limites de participantes, mesmo nos planos pagos

Não é adequado como um software holístico de colaboração de escritório e equipe

Preços do Zoom

Gratuito

Pro: $149,90 por ano/usuário

$149,90 por ano/usuário Business : uS$ 199,90 por ano/usuário

: uS$ 199,90 por ano/usuário Business Plus: $250 por ano/usuário

$250 por ano/usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 52.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 52.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.400 avaliações)

5. Flock

via Rebanho Está se afogando em e-mails e tópicos de bate-papo diferentes? O Flock vem em seu socorro. Esse aplicativo de comunicação mescla perfeitamente bate-papos em equipe, chamadas de vídeo e ferramentas de produtividade sob o mesmo teto digital. É uma excelente opção para equipes grandes ou pequenas que priorizam uma comunicação rápida e integrada, sem confusão.

melhores recursos do #### Flock

Realize enquetes nos canais e opte por respostas anônimas

Videoconferência no aplicativo e compartilhamento seguro de arquivos

Integra-se com muitosaplicativos de produtividade e serviços

Limitações do Flock

Personalização avançada disponível somente para o plano de nível Enterprise

Os usuários relatam uma curva de aprendizado inicial acentuada

Alguns usuários podem achar que ogerenciamento de projetos Da casa da Microsoft vem o Teams, uma potência de colaboração projetada para a empresa moderna. Além de apenas bate-papos e chamadas, o Teams se integra ao Office 365, criando um espaço de trabalho unificado. Para grandes corporações ou equipes profundamente integradas ao ecossistema da Microsoft, Teams oferece uma experiência contínua e interconectada.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Recursos abrangentes de chamadas, incluindo correio de voz e transferências

Aplicativo de quadro branco para brainstorming com sincronização automática e rastreamento do histórico de versões

Oferece "configurações salvas" que economizam tempo para a criação de grupos ou equipes

Limitações do Microsoft Teams

Integração limitada com produtos que não são da Microsoft

Pode ser excessivamente complexo para tarefas simples

Não possui personalização extensiva e é difícil de integrar com software de comunicação que não seja da Microsoft

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário, pago anualmente

US$ 4/mês por usuário, pago anualmente Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário, pago anualmente

US$ 6/mês por usuário, pago anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário, pago anualmente

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 14.100 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.200 avaliações)

7. Discórdia

via Discórdia Originalmente um paraíso para os jogadores, o Discord evoluiu para uma plataforma vibrante para comunidades e equipes de todos os tipos. Seus canais de voz, salas de texto e vastas integrações fazem dele uma ferramenta fantástica para criativos, grupos de hobby e até mesmo equipes profissionais que desejam um espaço de colaboração menos formal.

Melhores recursos do Discord

Servidores privados, somente para convidados

Canais baseados em tópicos para discussões focadas entre os membros da equipe

Oferece texto, voz, bate-papo por vídeo e compartilhamento de tela

Limitações do Discord

Alguns acham a interface do usuário para mensagens de texto confusa

O alto volume de conversas pode dificultar a revisão do histórico de mensagens

Não tem segurança de nível empresarial e serve principalmente para interações sociais; melhoralternativas para o Discord estão disponíveis

Preços do Discord

Gratuito

Nitro: $9,85/mês por usuário

$9,85/mês por usuário Nitro Classic: US$ 4,92/mês por usuário

US$ 4,92/mês por usuário Server Boost: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Nitro Basic: $2,95/mês por usuário

Discord classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 4,7/5 (320+ avaliações)

8. Foguete.Chat

via Rocket.Chat Procurando uma plataforma de comunicação personalizável? O Rocket.Chat atende a essa demanda. Essa ferramenta de código aberto oferece bate-papo, videoconferência e várias integrações, permitindo que as equipes moldem a plataforma de acordo com suas necessidades. Os grupos com experiência em tecnologia ou aqueles que valorizam uma comunicação personalizada o Rocket.Chat é especialmente atraente para o hub.

Melhores recursos do Rocket.Chat

Marcação eficaz de usuários com @menções

Chamadas de vídeo e voz com compartilhamento de tela

Disponibilidade para celular, web e desktop com recursos como tradução de mensagens

Limitações do Rocket.Chat

A interface não é tão intuitiva quanto as alternativas

A funcionalidade do aplicativo móvel fica atrás de outros concorrentes

Alguns usuários relatam problemas de sincronização de notificações entre aplicativos móveis e de desktop

Preços do Rocket.Chat

Comunidade: Gratuito

Gratuito Empresa: US$ 7/usuário por mês

Avaliações e críticas do Rocket.Chat

G2: 4,2/5 (mais de 320 avaliações)

4,2/5 (mais de 320 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

Bônus: Confira_ **As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto

9. Mockplus

via Mockplus Designers e equipes de produtos, tomem nota. O Mockplus é mais do que uma ferramenta; é um playground para prototipagem, colaboração e design otimização do fluxo de trabalho .

Sua interface intuitiva garante que as equipes possam dar vida às suas visões de design, coletar feedback e iterar - tudo em um espaço unificado.

melhores recursos do #### Mockplus

Exportação perfeita de designs das principais plataformas, como Sketch e Adobe XD

Comunique-se diretamente com os designs e crie protótipos interativos de alta qualidade

Suporta vários tipos de documentos para visualização on-line

Limitações do Mockplus

Depende de uma rede estável e de alta qualidade

Especificamente adaptado para designers, limitando potencialmente a utilidade entre equipes

Preços do Mockplus

Gratuito

Ultimate: $10,95 por usuário/mês

$10,95 por usuário/mês Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Mockplus avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (15 avaliações)

4,5/5 (15 avaliações) Capterra: 4,4/5 (7 avaliações)

10. Chanty

via Chanty No movimentado mundo da comunicação entre equipes, o Chanty se destaca por sua simplicidade e eficiência. Mais do que apenas um aplicativo de bate-papo, o Chanty integra o gerenciamento de tarefas para garantir que as equipes permaneçam no caminho certo.

As equipes de pequeno e médio porte que procuram uma plataforma de colaboração descomplicada, porém robusta, encontrarão no Chanty uma lufada de ar fresco.

Melhores recursos do Chanty

Oferece mensagens de áudio com bate-papo de fácil pesquisa e histórico de mensagens ilimitado

Recursos de gerenciamento de tarefas com visualização de quadro Kanban

Integra-se facilmente com outras ferramentas de comunicação

Limitações do Chanty

De acordo com os usuários, alguns podem enfrentar problemas de desempenho ou atrasos no carregamento

Alguns recursos têm um custo extra ou precisam de atualizações

Análises avançadas limitadas erecursos de relatórios, o que pode prejudicar atransparência do projeto O Slack é um aplicativo de mensagens em tempo real que melhora a comunicação da equipe, reduz os e-mails e aumenta a produtividade. Ele é dividido em canais nos quais as equipes podem criar, ingressar e participar de discussões. Com recursos de mensagens diretas e chamadas, os membros da equipe podem ter conversas privadas ou realizar reuniões sem sair do aplicativo.

Melhores recursos do Slack

Integrações com muitas outras ferramentas, como Google Drive, Trello e Salesforce, para agilizar os fluxos de trabalho.

Canais privados e mensagens diretas que permitem conversas focadas.

Compartilhamento de arquivos e colaboração com visualizadores e editores de documentos incorporados.

Chamadas de voz e vídeo, bem como recursos de compartilhamento de tela para reuniões virtuais.

Limitações do Slack

Alguns usuários relatam que o aplicativo pode ser pesado em termos de recursos, afetando o desempenho de outros aplicativos.

A versão gratuita restringe o acesso a um histórico limitado de mensagens e o número de integrações.

Preços do Slack

Profissional: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Empresarial: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Slack avaliações e comentários

G2Crowd : 4.5/5 (mais de 16500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 16500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 15.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas para o Slack !

ClickUp: O melhor aplicativo de colaboração para equipes

Com o ritmo do mundo digital de hoje, é fundamental ter uma ferramenta holística que reúna todos os recursos essenciais de colaboração.

E o ClickUp faz exatamente isso. Seus quadros brancos não são apenas espaços para rabiscar; eles são telas para inovação, facilitando sessões de brainstorming visual que transformam ideias em planos acionáveis. O recurso Docs garante que nenhum documento importante brinque de esconde-esconde com você. Tudo fica centralizado, organizado e a um simples clique de distância.

Já se foi o tempo em que era necessário alternar entre plataformas para discutir um projeto. O ClickUp integra as conversas exatamente onde está a ação, garantindo que o contexto nunca seja perdido na tradução. A colaboração não se trata de fazer malabarismos com ferramentas; trata-se de sinergia perfeita, conversas fluidas e ter os recursos certos na ponta dos dedos.

No amplo universo de aplicativos de colaboração, o ClickUp é o que mais brilha. Porque, no final das contas, por que se contentar com o bom quando você pode ter o melhor?